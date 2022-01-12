أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 12 جانفي 2022

انتشال ثلاث جثث، ملثمان يقتحمان ثانوية، تبذير في عز أزمة الغلاء

انتشال ثلاث جثث خلال 48 ساعة بسواحل تيبازة

س. ع

انتشلت مصالح الحماية المدنية لتيبازة، خلال 48 ساعة، جثث ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة، مجهولي الهوية، عبر سواحل الولاية، حسب ما علم، الأربعاء، لدى ذات الهيئة.

وأفادت ذات المصالح بتدخل، صباح اليوم، الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحجرة النص، غرب تيبازة، لنقل جثة شخص من جنس ذكر، لفظتها أمواج البحر بشاطئ قنيني، حيث وجدت في حالة متقدمة من التعفن مبرزة أنه تم وضع الجثة المجهولة الهوية على مستوى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى سيدي غيلاس. وبعاصمة الولاية، تم انتشال، مساء الثلاثاء، جثة لامرأة مجهولة الهوية، في حالة متقدمة من التعفن بشاطئ الصخرة المسطحة، حيث نقلت ووضعت على مستوى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى تيبازة، استنادا لنفس المصدر.

وبقوراية، أقصى غرب تيبازة، انتشل عناصر الحماية، يوم الإثنين، جثة شخص من جنس ذكر مجهول الهوية بعدما لفظتها أمواج البحر بالمنطقة الصخرية لشاطئ سيدي ابراهم الشرقي ببلدية قوراية، وفقا لذات المصدر من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات قضائية لتحديد هويات هذه الجثث ومعرفة ملابسات وفاتهم بعرضهم على الطبيب الشرعي.

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فتح فضاء لمتابعة “الكان” في ظروف غير صحية

“مير” بتبسة يشجع على التجمعات في عز كورونا

ب.ع

نشر رئيس بلدية قريقر التابعة لولاية تبسة، بيانا في شكل إعلان للمواطنين، يخبرهم فيه بشراء جهاز استقبال “بي.إن سبورت”، لفائدة شباب البلدية من أجل متابعة مباريات كرة القدم، الخاصة بالمنتخب الوطني ضمن كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، مع دخول المنتخب الجزائري المنافسة، واقترح رئيس البلدية دار الشباب مكانا لتجميع المناصرين حول جهاز التلفاز، الذي يقدم مباريات الخضر عبر القناة القطرية وليس القناة الجزائرية الأرضية التي ستنقل المباريات الخاصة بالمنتخب الجزائري أيضا والتي اشترت حقوق البث، وأثار هذا الإعلان الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الجدل، خاصة أن ما حدث هو أول عمل، يقوم به المجلس الشعبي البلدي الجديد منذ تنصيبه مؤخرا من السلطات الولائية.

الجدل تحول إلى تراشق واتهامات، بين أنصار المير والمثمنين لخطوته، حيث اعتبروها التفاتة من شيخ البلدية لشباب البلدية وغالبيتهم من الفقراء من محبي لعبة كرة القدم ومناصرين لرفقاء سفيان فيغولي، وبين من طالب رئيس البلدية بالالتفات إلى الشباب بنظرة مستقبلية وواقعية كأن ينجز لهم مساحات لممارسة الرياضة وتوفير مناصب العمل، كما تساءلوا عن دور الجماعات المحلية من أجل الوقاية من فيروس كورونا مع موجته الرابعة وعودة أرقام ولاية تبسة في الارتفاع، وليس تجميع الشباب في قاعة صغيرة ومغلقة تابعة لدار الشباب، في أجواء ملائمة لانتشار الوباء، لأنه من غير المعقول أن نتصور التزام الشباب بالتباعد الاجتماعي أو ارتداء للكمامات في أجواء كروية حماسية.

وراح آخرون يعدّدون مشاكل هذه البلدية المتواجدة مع حدود ولاية أم البواقي والتي تبعد عن عاصمة الولاية تبسة بنحو 70 كلم، ويعاني الفلاحون فيها وهم مصدر قوت أهل البلدية من شح في المياه ومصاعب كثيرة حولت المنطقة التي كانت تسمى بالخضراء إلى جرداء وهددت ثروتها الحيوانية بالانقراض.

رئيس البلدية بدوره اعتبر ما قام به هو اجتهاد يستهدف الشباب والفقراء الذين لا يمكنهم متابعة مباريات الكرة، وقال بأن هذا لا يعني عدم الالتفات إلى مشاكل الشباب الكبرى، بل إنها في صميم اهتمام المجلس الشعبي البلدي الجديد الذي لم ينطلق في العمل إلا منذ أيام قليلة، في الوقت الذي نادى شباب من بلديات أخرى في ولاية تبسة مثل نقرين وبجن، بتوفير جهاز استقبال وعرض مماثل لشباب المنطقة لمتابعة المنتخب الوطني في أجواء شبابية حماسية.

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نشاطها يمتد إلى العاصمة ووهران

أمن البويرة يطيح بشبكة وطنية لترويج المخدرات والمهلوسات

أحسن حراش

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية وفرقة مكافحة الإجرام التابعتين لأمن ولاية البويرة من الإطاحة بشبكة وطنية مختصة في ترويج السموم بأنواعها، حيث أوقفت 9 من عناصر العصابة التي يمتد نشاطها إلى غاية ولايتي وهران والجزائر العاصمة مع حجز 5.5 كلغ من القنب الهندي ومبلغ مالي يفوق 490 مليون سنتيم فضلا عن كمية من المهلوسات.

العملية النوعية التي نجحت فيها عناصر الفرقتين الأمنيتين المختصتين بأمن البويرة كانت حسب خلية الإعلام التابعة للمديرية الولائية بناء على استغلال معلومات حول تواجد مجموعة من الأشخاص بمدينة سور الغزلان جنوب الولاية تنشط في مجال ترويج المخدرات، وهي المعلومات التي دفعت بعناصر الشرطة إلى الترصد لهم والإيقاع بهم في حالة تلبس، لتستمر التحريات معهم قصد معرفة شركائهم، وهو ما تم التوصل إليه بالتنسيق مع مصالح النيابة وكذا مصالح الأمن بولايتي الجزائر العاصمة ووهران، حيث تم توقيف باقي أفراد العصابة المكونة من 9 شبان تتراوح أعمارهم بين 26 و40 سنة، كما مكنت العملية من حجز 5.5 كلغ من مادة القنب الهندي إضافة إلى 51 قرصا من المؤثرات العقلية جزء منها من مادة الإكستازي، فضلا عن مبلغ مالي يفوق 490 مليون سنتيم من عائدات ترويج السموم وكذا مواد أخرى، وبعد استكمال مجريات التحقيق مع أفراد العصابة، تم تحويل ملفهم إلى الجهات القضائية المختصة.

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تركا رسالة تهديد للطاقم التربوي

ملثمان يقتحمان ثانوية ويضرمان النار فيها بوهران

سيد احمد فلاحي

عاش صبيحة الثلاثاء، الطاقم التربوي بثانوية أحمد عبد الرزاق بحي اللوز بوهران، على وقع حادثة خطيرة، تمثلت في هجوم مفاجئ لملثمين، حاملين أسلحة بيضاء، تسلقا السور من الجهة الخلفية للمؤسسة، ثم توجها مباشرة نحو رواق الإدارة التي لا تبعد سوى أمتار عن الأقسام، هناك أضرما النيران عند المدخل الرئيسي، وتركا رسالة تهديد على طريقة الجماعات الإرهابية في العشرية السوداء، وكل ذلك وقع أمام التلاميذ الذين كانوا في الساحة وقت الاستراحة، ما خلف حالة استنفار قصوى وإغماءات وسط المعلمات وبعض التلاميذ، مصحوبة بصراخ وعويل.

ذكر بعض الأساتذة الذين عايشوا الحادثة المروعة، أن العمل الإجرامي وقع في حدود العاشرة صباحا، حين كان التلاميذ في الساحة خلال الاستراحة، ليلفت انتباههم شخصان ملثمان يحملان خناجر وقارورة بنزين، توجها بسرعة نحو الرواق الذي يؤدي إلى الإدارة، وهناك أطلقت بعض التلميذات العنان لحناجرهن للصراخ والعويل، وتحذير باقي الزملاء والطاقم التربوي، وهو السبب الذي جعل المعتديين يفضلان رمي قارورة البنزين عند أول الرواق من دون المواصلة نحو باب الإدارة وقاعة الأساتذة التي تجاورها، وفي تلك اللحظة وبعد اشتعال النيران، أقفلا عائدين من حيث جاءا، ليتركا الجميع في حالة ذهول وصدمة كبيرين، نتجت عنها حالات إغماء وسط بعض الأساتذة، في حين تمكنت بعض المعلمات من التحكم في اللهب وإطفائه يدويا، في غياب وسائل إطفاء متاحة.

والأخطر من كل ذلك، هو عثور الطاقم التربوي المصدوم، على رسالة تهديد، اطلعت الشروق على نسخة منها، أين بدآ الرسالة بوصف نفسيهما بـ”جنود الله المرسلين إلى عمال هذا القطاع”، واستهلا رسالتهما بالآية القرآنية 60 من سورة الحج “ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور”، لتتطرق الرسالة فيما بعد إلى من وصفتهم بـ”معشر” المعلمين الذين اتهموهما بـ”الموالاة والمحسوبية وتفضيل أصحاب النفوذ والمال” حسب زعمهم، مهددين إياهم باعتداء آخر في حال بقي الوضع على حاله.

ودفعت الواقعة الأساتذة إلى الدخول في إضراب مفتوح ورفض العودة لحجرات الدرس، إلا بعد توفير الأمن والأمان، وقد راسلوا مديرية التربية وأعربوا فيها عن رفضهم التام للتدريس مجددا، في حال بقيت الأمور على حالها، كون طبيعة المنطقة المعزولة، التي كثيرا ما حذروا منها، جعلتها هدفا سهلا للمعتدين، الذين يتربصون بالمؤسسة من أجل السرقة والاعتداء على التلاميذ والأساتذة.

من جهتها، نقابة كنابست، أعربت عن تضامنها المطلق مع الأساتذة، مؤكدة أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها مربو الأجيال لمثل هذه الأمور الخطيرة، وعلى السلطات التدخل من أجل حماية أمن المعلمين ومعاقبة من سولت له نفسه التشبه بالجماعات الدموية التي عاثت في الأرض فسادا سنوات التسعينات.

أما مديرية التربية، فقد أكد مصدر منها أنه سيتم اليوم إيفاد لجنة لتقصي ما وقع وإيجاد الحلول المواتية من أجل حماية الطاقم التربوي والتلاميذ.

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تبذير في عز أزمة الغلاء!

تفاجأ مواطنون ببلدية الدويرة في العاصمة، الثلاثاء، من إقدام صاحب مقهى، “كافيتيريا”، يقع قرب المسجد العتيق، على رمي عشرات حبات الهلاليات “الكرواسون”، في القمامة وعلى الرصيف مباشرة، من دون أن يكلف نفسه عناء التصدق بها على الفقراء والمشردين والرعايا الأفارقة الذين يتسولون قرب المكان، أو على الأقل منحها كهبة لمركز رعاية الأطفال “سليم وسليمة”، الكائن مقره غير بعيد عن هذا المقهى “المبذر”.

وبقدر استنكار مواطنين لهذا السلوك المشين، عبر آخرون عن غضبهم من هذا الفعل الذي دنس “نعمة ربي”، من خلال رميها في الشارع وبكميات معتبرة، مؤكدين انه لا يمت للمسلمين بصلة، خاصة في ظل أزمة غلاء أسعار المواد الاستهلاكية التي جعلت الكثير من المواطنين عاجزين عن شراء ابسط الضروريات.

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الفيسبوك يهز هدوء خنشلة

شاب يتحرش بالنساء وآخر متهم بالقذف ضد المستشفى

طارق. م

تمكنت مصالح أمن ولاية خنشلة من توقيف شخصين تورطا في إساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، أحدهما قام بتدوين عبارات قذف وتشهير في حق إحدى المؤسسات الاستشفائية العمومية بولاية خنشلة، والثاني أقدم على بعث رسائل نصية قصير ة للتحرش بامرأة عبر تطبيق الفايبر.

وحسب بيان مصالح أمن ولاية خنشلة، فإن القضية الأولى تمت معالجتها من طرف فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية بأمن الولاية، بعد تلقيها لشكوى رسمية، تقدم بها الممثل القانوني، لإحدى المؤسسات الاستشفائية العمومية بخنشلة، بخصوص تعرض مديرها للقذف والتشهير، عن طريق الانترنت، من طرف شخص مجهول، يستعمل حسابا إلكترونيا على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يحمل اسما مستعارا، حيث حملت تعليقاته عبارات مسيئة للمؤسسة العمومية الاستشفائية، لتباشر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية، تحقيقاتها المعمقة في القضية والتي مكنتها من تحديد هوية صاحب الحساب الإلكتروني، والذي تم استدعاؤه، من طرف مصالح الأمن للتحقيق معه، وتحرير محضر جزائي ضده، عن تهمة القذف والتشهير عن طريق الانترنت.

أما القضية الثانية، فتعود وقائعها إلى التحقيق الذي باشره أفراد فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية، بشأن الشكوى التي تقدمت بها الضحية بخصوص تعرضها للتحرش من طرف أحد الأشخاص، الذي كان يبعث لها خلال ساعات الليل رسائل نصية تضمنت عبارات باللغة العربية مسيئة توحي بالتحرش ضدها، عبر تطبيق فايبر، حيث كللت تحقيقات الفرقة، بعد الولوج إلى مختلف البيانات الخاصة بالمشكو منه، بتحديد هوية المشتبه فيه.

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حجز 100 غرام من الذهب المزيف بغرداية

سمير خروبي

أوقفت، عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية، الثلاثاء، مشتبها فيه يبلغ من العمر (26 سنة)، مختصا في النصب، مع حجز بحوزته 100 غرام من الذهب المزيف، و03 هواتف نقالة تستعمل في إجرامه.

وتم التوصل إلى حيثيات الواقعة، إثر تقدم شخصين يبلغان من العمر 33 و36 سنة لمصالح الشرطة القضائية (الفرقة الاقتصادية والمالية) بأمن ولاية غرداية، قصد تقييد شكوى رسمية بخصوص تعرضهما لفعل النصب من طرف شخص مجهول بالمدينة، الذي أوهمهما ببيعهما كمية من المعدن الأصفر (الذهب) تقدر بـ100 غرام مقابل مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم، أين كان لهما اتصالات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك – مع الجاني الذي عرض عليهما كمية من المعدن الأصفر (الذهب) تقدر بـ100 غرام بعد فحصها من قبل الضحيتين تبين أن أنها معدن مزيف.

بدورها باشرت ذات المصالح التحريات العملياتية اللازمة على نطاق واسع، مما أسفر التحريات من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، ليتم تحويله إلى المصلحة بغية مواصلة مجريات التحقيق، وذلك بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية للفصل في قضية الجاني بما ينص عليه قانون العقوبات الجزائري.

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البحر يلفظ جثة شاب مفقود بجيجل

طارق. م

عثرت، صباح الأربعاء، مصالح الحماية المدنية بجيجل، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، في درجة متقدمة من التعفن، كان قد لفظها البحر، ويتعلق الأمر بالشاب تقي الدين جبلاوي المنحدر من مدينة ششار بخنشلة، أحد المفقودين الأربعة، منذ حوالي 20 يوم بشواطئ وهران، في حادثة انقلاب قارب “حراقة” كان على متنه 20 شخصا، انطلق في رحلة من شاطئ واد الشلف بمستغانم، وقد خلف حادث الانقلاب آنذاك، وفاة شاب يدعى “رضا. ق” من ششار، وتم إنقاذ 05 آخرين، في حين لم يعثر على أربعة شبان آخرين من ولاية من خنشلة، من بينهم الشاب تقي الدين جبلاوي، الذي تعرفت عليه والدته، وجددت عائلات الضحايا المفقودين وهم مكرسي، فلاح، وزرزوح، المنحدرين من ولاية خنشلة، مطلبها بضرورة تدخل السلطات، وتسريع وتيرة البحث وتمشيط السواحل للعثور على باقي المفقودين، في ظل تضارب المعلومات بشأن وفاتهم وإنقاذ بعضهم.