أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 12 جوان 2024

وفاة شقيقتين إثر انفجار للغاز، ضبط أزيد من طن من اللحوم الفاسدة

فيما أصيب أخوهما بحروق خطيرة

وفاة شقيقتين إثر انفجار للغاز في مسكن بقالمة

ناديـة طلحي

اهتزت مدينة قالمة، منتصف ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، على وقع دوي انفجار عنيف، حرك سكون المدينة وأثار حالة من الخوف والرعب في أوساط قاطنيها، الذين سارعوا للاستفسار عن مصدر ذلك الدوي الذي سمُع عبر مختلف أحياء المدينة، قبل أن يتبين بعدها بأن الأمر يتعلق بانفجار للغاز متبوع باندلاع للنيران داخل أحد السكنات بحي شنيشن ما خلّف وفاة شقيقتين وإصابة شقيقهما بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة.

المأساة العائلية وقعت في حدود الساعة منتصف الليل والنصف، من ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، عندما حدث تسرب للغاز داخل المسكن العائلي الذي يقطنه الأشقاء الثلاثة، بحسب ما ذكره السيد درويش رشيد عم الضحايا للشروق اليومي، صبيحة الأربعاء، مضيفا بأن تسربا للغاز كان وقع داخل مسكن أبناء شقيقه الأيتام، الذين اشتموا منذ مساء الثلاثاء انبعاث رائحة الغاز، وأن إحدى الضحيتين استنجدت بالجيران لمعرفة مكان التسرب، لكن دون جدوى، وأنه وفي منتصف الليل وعند عودة شقيقهما إلى البيت ودون علمه بوجود تسرب للغاز، قام بإشعال الموقد لتسخين وجبة العشاء، ليحدث الانفجار العنيف والذي كان متبوعا باندلاع حريق مهول، ما تسبب في وفاة درويش ناجية البالغة من العمر 16 سنة في عين المكان متأثرة بالإصابات والحروق الخطيرة التي تعرضت لها، فيما أصيبت شقيقتها وفاء البالغة من العمر 27 سنة، بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة توفيت على إثرها صبيحة أمس في مستشفى الحكيم عقبي، ـ حسب عمها رشيد ـ، كما أصيب شقيقهما حسام البالغ من العمر 29 سنة، بحروق من الدرجة الثالثة وصفت بالخطيرة لايزال يرقد على إثرها في المستشفى.

وفور وقوع الانفجار تدخلت فرق الحماية المدنية لإجلاء الضحايا ونقلهم إلى مستشفى الحكيم عقبي، فيما تكفلت فرق الإطفاء بإخماد النيران وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بينما سارع العشرات من المواطنين إلى مكان الحادثة الأليمة، والتي أعادت إلى الأذهان حادثة انفجار الغاز بإحدى عمارات “حي الفوجرول” خلال شهر ديسمبر من سنة 2004 والتي خلفت 12 قتيلا وما لا يقل عن 33 جريحا، لا زال بعضهم يعانون من مضاعفات إصاباتهم الخطيرة في تلك المأساة إلى حد الساعة.

وحسب ما وقفت عليه “الشروق” مع الساعات الأولى من صباح الأربعاء، في مكان الحادثة، فإن الانفجار العنيف والذي خلّف وفاة الشقيقتين وإصابة شقيقهما، تسبب أيضا في انهيار الطابق الأرضي لمسكن الضحايا وتحطم جدران مسكن عائلة الضحايا، والمسكن المجاور لمكان وقوع الانفجار، كما تزامن تواجد الشروق في مكان الحادثة مع وصول والي ولاية قالمة ووفد من المسؤولين الذين قدموا لمعاينة آثار الحادثة الأليمة في وقت تواصل مصالح الأمن تحرياتها وتحقيقاتها لمعرفة ظروف وملابسات وقوع المأساة والتي اهتزت على وقعها مشاعر كل سكان ولاية قالمة.

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كانت موجهة للتسويق بمناسبة عيد الأضحى

ضبط أزيد من طن من اللحوم الفاسدة داخل غرفة تبريد في عنابة

عصام بن منية

تمكن أعوان قمع الغش بمصلحة حماية المستهلك وقمع الغشّ بمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية عنابة، من حجز كمية معتبرة من الذبائح التي كانت مخزنّة داخل إحدى غرف التبريد، يُعتقد بأنها كانت موجهة للتسويق بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

العملية التي تمت بالتنسيق مع مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية عنابة، نفذها أعوان الرقابة وقمع الغشّ بمديرية التجارة، إثر حصولهم على معلومات مؤكدة مفادها أن أحد الأشخاص يقوم بتخزين كمية من اللحوم الحمراء في شكل ذبائح على مستوى غرفة تبريد متواجدة على مستوى منطقة ذراع الريش بعنابة، ليتم على إثر ذلك وبالتنسيق مع النيابة المحلية، مداهمة غرفة التبريد المشبوهة والتي عثر أعوان الرقابة بداخلها على مجموعة كبيرة من هياكل أغنام وأبقار تبين بعد عرضها على الطبيب البيطري بأنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

هياكل الأغنام والأبقار المحجوزة قُدر وزنها الإجمالي بأزيد من واحد طن وتحديدا 1085.5 كلغ، ليتم على الفور وبالتنسيق مع المصالح المختصّة حجزها وإتلافها على مستوى مركز الردم التقني البركة الزرقاء، فيما تم استدعاء صاحب غرفة التبريد التي تم تخصيصها لتلك الكمية الهائلة من اللحوم الحمراء، لتحرير محضر ضده وإحالته بموجبه على العدالة.

وفي السياق، ذكرت مصادرنا بأن فرق الرقابة وقمع الغش على مستوى مديريات التجارة وترقية الصادرات عبر مختلف الولايات، قد كثفت في الأيام الأخيرة المتزامنة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك من خرجاتها الميدانية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من درك وشرطة وكذا بياطرة المصالح الفلاحية، لمحاربة كل أشغال الغش والتدليس في مختلف المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع في الأسواق والمحلات التجارية، خاصة منها اللحوم، التي تزايد عليها الطلب هذه الأيام من طرف المواطنين، الذين ليس بمقدورهم اقتناء أضحية العيد بسبب الغلاء الفاحش في أسعار الأغنام هذه السنة، حيث لجأ الكثيرون إلى محلات القصابة لتقديم طلبيات مسبقة للحصول على كميات من اللحوم الحمراء وتخصيصها لتحضير مختلف الأطباق خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وهو ما دفع ببعض الجزارين لذبح كميات معتبرة من الأغنام والأبقار وتخزين لحومها في غرف تبريد لتسويقها عشية العيد.

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تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات الفاخرة من أوروبا

ز. قلعي

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني للمالح التابعة للمجموعة الإقليمية لعين تموشنت مطلع الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في سرقة السيارات الفاخرة وإعادة بيعها بأسعار مغرية داخل التراب الوطني.

تفاصيل القضية النوعية التي نجحت في القيام بها ذات العناصر، تعود إلى ورود معلومات تفيد بوجود تحركات لعناصر هذه الشبكة، أين تم تشكيل دورية وتنصيب فرقة خاصة للمراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 2 الرابط بين عين تموشنت وولاية وهران، ليتم توقيف سيارة فخمة مشبوهة، وبعد التحقيق والتدقيق تبين أنها مسروقة ما أدى إلى توقيف سائقها.

التحقيقات أفضت أيضا إلى تمديد الاختصاص إلى ولاية وهران وتوقيف 5 أشخاص من ضمن هذه الشبكة الدولية، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 سنة و50 سنة، من بينهم شخص مبحوث عنه من قبل العدالة لتورطه في جنحة تزوير الوثائق، كما تم حجز واسترجاع 5 مركبات فخمة ودراجة نارية، وبعد قيام ذات العناصر الدركية بالتعريف بالمركبات، تبين وجود سيارة مسروقة من إحدى الدول الأوروبية ومبحوث عنها من قبل عناصر الأنتربول، كما تبين وجود سيارة أخرى غير مسجلة عبر مراكز الجمارك، مواصلة التحقيقات وبالاستعانة بمهندس المناجم لولاية عين تموشنت، تبين أيضا أن الرقم التسلسلي الخاص بمركبة أخرى وكذا الدراجة النارية، مسكوك وغير مطابق، هذا كما تم حجز 4 بطاقات رمادية و7 لوحات ترقيم أجنبية، كانت تستعمل لغرض التمويه. وجرى تقديم جميع الموقوفين أمام الجهات القضائية أين تم إيداعهم الحبس المؤقت.

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حجز لديهم قرابة المليار سنتيم مزورة

20 سنة والمؤبد لعصابة تزوّر العملات ببومرداس

سعيدة م

فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس نهاية الأسبوع، في احدى أخطر قضايا التزوير، بالنظر للمبلغ المحجوز والذي قارب المليار سنتيم بين العملة الوطنية والأجتبية، مع تورط رعايا أجانب من ذوي السوابق الكثيرة في مجال الإجرام استعان بهم 3 متهمين جزائريين ،حيث أصدرت المحكمة في حقهم عقوبات بين 20 سنة سجنا والسجن المؤبد.

قضية الحال، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن وقائعها جاءت إثر تلقي مصالح الأمن لدائرة اختصاص بودواو غرب بومرداس معلومات، مفادها وجود رعية أجنبي يقوم بتزوير العملة، وينشط عبر إقليم كل من ولايات بومرداس، العاصمة، البليدة، وعليه تم وضع المشتبه فيه تحت المراقبة إلى غاية القبض عليه يوم الوقائع متلبسا، في منطقة أولاد هداج، أين كان يحمل حقيبة تحوي على مبلغ من المال قدره 74 مليون سنتيم من فئة 2000 دج، وبطاقة إقامة منتهية المدة، قد تبين أن المتهم -رعية مالي- دخل إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، وبجواز سفر ووثائق مزورة، كما أنه من ذوي السوابق في مجال التزوير سواء في بلده أو خلال تنقله لعدة دول أخرى على غرار الجزائر، وقد استعان به المتهم الرئيسي في القضية – تقني سامي في الإعلام الآلي – لمشاركته في تزوير الأموال، وطرحها في السوق للتداول، ومن هنا انطلق نشاط الشبكة بعد تدعيمها بعناصر أخرى، ويتعلق الأمر بباقي المتهمين الماثلين للمحاكمة، وآخرين من جنسية أجنبية لم يتم التوصل إليهم.

من جهتها، مصالح الأمن، وبعد حجزها المبلغ المالي، ثبت أنه مزور بعد إخضاعه للخبرة العلمية عدة مرات، وعليه توبع المتهم في قضية الحال بجناية التزوير، كما قامت بمداهمة مخزن هذا الأخير الكائن بقبو منزل المتهم الثاني حجز وأكياس تحوي أوراقا نقدية متنوعة بين العملة الوطنية والصعبة، مزورة بقيمة تفوق 850 مليون سنتيم، إلى جانب مبلغ آخر قارب 250 مليون كان في صندوق سيارة المتهم الثالث، مخبأ بإحكام من أجل تهريبه لولايات أخرى، هذا إلى جانب معدات خاصة بالتزوير، كما اعترف المتهم عن شركائه في القضية، وبالتالي تم تحويل الجميع على التحقيق وبعدها على محاكمة الحال، حيث تمت إدانتهم بعقوبات بين 20 سنة، والسجن المؤبد بعد أن طالبت النيابة بتسليط أقصى عقوبة يخوّلها القانون.