أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 12 جويلية 2023

20 متهما بالإرهاب يمثلون أمام محكمة الجنايات، وفاة سائق في حريق شاحنة للوقود

خرجة رقابية بوهران تكشف:

سلع مخزنة في المراحيض وحليب مدعم لصنع المثلجات

فيصل. ن

تمكَنت اللجنة المختلطة لمراقبة النظافة والجودة بوهران، من كشف تجاوزات بالجملة أصحابها ملاك محلات تجارية، صاروا يدوسون على القانون، خدمة لمصالحهم الضيقة وطمعا في كسب الأرباح، عبر ترويج مواد استهلاكية منتهية الصلاحية وعدم إتلافها، إلى جانب المضاربة في حليب الأكياس وإخفائه في المراحيض والمستودعات، في حين هناك من أضحى يكدس كميات معتبرة من الحليب المدعم من أجل بيعه لمحلات صنع المثلجات وهو ما يعتبر انتهاكا وخرقا للقانون .

وحسب ما صرح به أحد ممثلي اللجنة المشتركة وهو السيد عبد الحكيم.ح، رئيس منظمة حماية المستهلك بوهران، فإن الخرجة الميدانية جاءت وفقا لشكاوى رسمية من مواطنين، لاحظوا تجاوزات بالجملة على مستوى أحد المحلات التجارية المتواجد بحي 260 مسكن تساهمي بإيسطو، والذي كان يروج سلعا منتهية الصلاحية، معرضا صحة المستهلكين لخطر التسممات الغذائية ونحن في عز فصل الصيف، إلى جانب تكديسه لأكياس الحليب داخل مرحاض، إما من أجل تنظيف الأكياس وإعادة وضعها في الواجهة، وإما لإحداث المضاربة وبيعها للمعارف والأحباب فقط، مستغلا ظرف الندرة .

العملية شارك فيها مكتب الصحة والنظافة وحماية البيئة لبلدية بئر الجير في غياب أعوان مديرية التجارة، كما كان الموعد مع زيارة محلات أخرى ثبت أنها تنشط من دون سجلات تجارية.

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تلقوا مبالغ ضخمة لإنشاء ورشة للأسلحة والذخيرة

20 متهما بالإرهاب يمثلون أمام محكمة الجنايات ببومرداس

سعيدة. م

أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، مؤخرا، البت في ملف 20 شخصا ينحدرون من منطقتي بغلية ودلس، اتهموا بالانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، مع أعمال القتل والمشاركة فيها مع حيازة أسلحة نارية والتهديد من أجل الحصول على فدية.

تتلخص القضية أنه بتاريخ 7 أفريل 2015 تم توقيف المسمى “غ.ه” المنحدر من مدينة سيدي داود، حين كان على متن سيارته للاشتباه في تحركاته، حيث كان يستخدم العديد من المركبات في تنقلاته خشية انكشاف أمره، خلال تعامله مع العناصر الإرهابية. وإثر تنقيطه تبين أنه كان محل بحث، بسبب تورطه في قضية تكوين جمعية أشرار والسرقة، ومن خلال التحريات، توصلت إلى كون هذا الأخير، عنصر دعم وإسناد للإرهابي الخطير والمبحوث عنه، هو المدعو حمزة الناشط بمنطقة بغلية والقرى المجاورة لها وكذا مشاركته في عملية اغتيال عنصر دفاع ذاتي بالقرية الفلاحية. واستغلالا لاعترافات “غ. ه”، وتم الكشف عن خلية دعم وإسناد أخرى تنحدر من نفس المنطقة لها علاقة بالمكنى حمزة، من بينهم المدعوان “الداندي” و”بولشعور”، والمسمى “ب.م” الذي تحصل على سيارة بأموال سلمها له حمزة، حيث كان يعمل على تبييض الأموال التي يسلبها من المواطنين كما منح مبالغ مالية للمدعو “ب. علي” لغرض شراء مركبة أخرى من نوع “نيسان”. كما قامت ذات العناصر بحفر أحد المخابئ بمنطقة السمايشية، حيث تحصل عنصر الدعم “ق إسلام” على مبلغ مالي معتبر اشترى به دراجة نارية ورؤوس ماشية.

ومع استمرار التحريات توصلت مصالح الأمن للمتهم “ك. ح” المدعو العربي وهو عنصر خطير بالشبكة، ومعروف بسوابقه في مجال صناعة أسلحة الصيد وذخائره، حيث تم العثور على كمية من البارود بورشته، أين كان يحضر خراطيش الذخيرة الحية، واعترف أنه كان يتكفل بصناعة مختلف الذخائر والأسلحة النارية، كما أنه متمكن في صناعة مختلف الأسلحة البيضاء كالسيوف، وقد قامت ذات المصالح، بمداهمة المخبأ، وحجزت الأسلحة، إلى جانب بزات نظامية خاصة بعناصر الجيش ومناظير ميدانية.

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وفاة سائق في حريق شاحنة للوقود ببشار

ن. مازري

توفي، الثلاثاء، سائق شاحنة مقطورة لنقل الوقود حرقا، بعد اشتعال النيران في صهريج المحروقات، وكشفت مصادر تابعة للحماية المدنية بولاية بني عباس، أن مصالحها تنقلت من أجل إخماد حريق شب بصهريج لنقل الوقود، مُضيفة أن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 50 الرابط بين ولايتي بشار، وتندوف على بعد 130 كلم عن إقليم وحدة الحماية المدنية بتبلبالة ولاية بني عباس، وأفادت ذات المصادر، أن الحادث خلف إصابة السائق الذي يبلغ من العمر 39 سنة بحروق، وقد تم نقله من طرف عناصر فرق الإنقاذ إلى المستشفى الجواري بدائرة تبلبالة، في حين أفادت مصادر الشروق اليومي أن السائق توفي لاحقا بالمستشفى، مُشيرة إلى احتراق كلي للشاحنة، واحتراق جزئي للمقطورة.

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اتهم بالنصب على التجار عبر شركة وهمية

جنايات بومرداس تؤجل محاكمة مستثمر تركي

سعيدة. م

أرجأت الاثنين، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، البت في ملف متعلق بالتزوير مع النصب و الاحتيال اتهم فيها مستثمر تركي بالجزائر إلى جانب تاجرين جزائريين قام بإنشاء شركة وهمية الصباغة و الدهن لأجل النصب و الاحتيال على التجار وأرباب الشركات المصغرة و الاستيلاء على مبالغ فاقت ملياري سنتيم.

ملف الحال تحرك إثر شكاوى تقدم بها ضحايا من تجار و أرباب شركات مصغرة تفيد أن المتهم و قبل أشهر ادعى تأسيسه لشركة مصغرة مقرها بالمنطقة الصناعية الرويبة تعمل على إنتاج و توزيع أنواع الدهن والصباغة.

وقد استغل هذا الأخير بمستودع بمنطقة ببرج البحري، بمساعدة شركاءه في الجريمة وتعلق الأمر بتاجرين جزائريين، كانا يعرضان السلع على الضحايا بزعم أنها من إنتاج مؤسسة المتهم الرئيسي و قد كان المتهمون يعملون كذلك على توزيع نماذج من البضاعة إلى جانب بطاقة زيارة ومطويات إشهارية، وسط التجار الضحايا حتى يزرع فيهم ثقة كافية، خاصة و أنه عمل على تقليد ماركة تركية معروفة في بلاده، استنسخ شعارها عن طريق الانترنت، و ادعى أنه صاحب فرعها بالجزائر.

وبعد فترة قصيرة تلقى هذا الأخير جملة من الطلبات على السلعة من طرف الضحايا حيث تقدموا لمقره أين وقع لهم وصولات بيع ووعدهم بتجهيزها في آجالها المطلوبة وبالمقابل تسلم مبالغ حددت إجمالا بـ 2.2 مليار سنتيم، حسب ما جاء به الضحايا وعددهم 13 من ولايتي بومرداس و العاصمة. و قد تم التوصل للمتهمين بعد عمليتي بحث و تحر كبيرتين.

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السيطرة على حريقين غابيين بالولاية

إجلاء العشرات إلى المستشفيات بسبب موجة الحر في بلعباس

م.مراد

استقبلت الأربعاء مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي عبد القادر حساني بسيدي بلعباس، والعيادة المتعددة الخدمات بورمي محمد بوسط المدينة، العشرات من المواطنين الذين أصيبوا بضربات الشمس وضيق في التنفس، بفعل موجة الحر التي شهدتها المنطقة.

بلغت درجة الحرارة تحت الظل ظهيرة أمس، بمختلف مناطق الولاية 44 درجة مئوية، ما فرض حظر التجوال بالعديد من المناطق، بعدما تسببت ضربات الشمس في إصابة العديد من الأشخاص الذي استقبلتهم مختلف المصالح الطبية، وآخرون أصيبوا بضيق في التنفس لاسيما منهم كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، وكان الأطباء قد حذروا من التجول خلال ساعة الذروة التي تعرف ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة، مع ضرورة الإكثار من شرب المياه، و تفادي التعرض لأشعة الشمس.

وكان الوضع قد نجم عنه استهلاك كبير في الطاقة الكهربائية، ما شكل ضغطا كبيرا تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بعديد الأحياء في فترات متفرقة، كما سجل ضعف في الضغط الكهربائي كان سببا في توقف مكيفات الهواء خاصة بالإدارات والمؤسسات العمومية التي تعرف استهلاكا كبيرا للطاقة.

بالموازاة مع الارتفاع الكبير في درجة الحرارة سجل اندلاع حريقين بغابة سيدي علي بوسيدي وآخر بغابة مرين، ومكن التدخل السريع لفرق الإطفاء التابعتين لمحافظة الغابات والحماية المدنية من السيطرة على الوضع قبل توسع رقعة الحريقين، بينما تبقى حالة الاستنفار معلنة لدى جميع الجهات تحسبا لاندلاع الحرائق المرتقبة بغابات الولاية، أين تم تسخير فرق مراقبة على مدار 24 ساعة، بينما تمركز أعوان الغابات بغابة واد آمبار لتبريد الجمرات الناجمة عن الحريق الذي اندلع مؤخرا، لتفادي تجدد اشتعال النيران بالمنطقة.

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العثور على أربعيني مشنوقا بورشة بناء بعين تموشنت

زهيرة قلعي

تم يوم الثلاثاء، العثور على شخص مشنوقا بورشة بناء بجانب المدرسة القرآنية البوحميدي الولهاصي بحي الجوهرة بعين تموشنت، وخيط كهربائي ملفوف حول رقبته.

الضحية البالغ من العمر 40 سنة عثر عليه متوفيا بعين المكان، بعد تدخل عناصر الحماية المدنية لعين تموشنت، التي نقلته إلى مستشفي المدينة بعد إخطارها من قبل المصالح الأمنية التي فتحت تحقيقاتها لتحديد الظروف الحقيقية للحادثة.