أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 13 أفريل 2022

نقص حاد في صفائح الدم بمستشفيات وهران، 500 عملية جراحية مجانا

حادث مرور يودي بحياة طفل بالبويرة

ا. حراش

لقي طفل، يبلغ من العمر 13 سنة، مصرعه متأثرا بالجروح الخطيرة التي أصيب بها جراء تعرضه لحادث مرور، بالطريق الوطني رقم 8 على مستوى بلدية ديرة، جنوب البويرة. وبحسب بيان للحماية المدنية، فإن الحادث وقع قبيل الإفطار على مستوى منطقة الخمايرية التابعة لبلدية ديرة، ونتج عن انحراف وانقلاب سيارة سياحية كان على متنها 3 أشخاص، مخلفا إصابة 3 أشخاص بجروح أحدهم في حالة خطيرة، ليتم تحويلهم جميعا إلى مستشفى سور الغزلان، أين لفظ طفل صغير “أ. ف” 13 سنة، آخر أنفاسه هناك، فيما تلقى بقية الجرحى الإسعافات الضرورية.

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أطفال السرطان يستغيثون

نقص حاد في صفائح الدم لجميع الزمر بمستشفيات وهران

خيرة غانو

كشفت مصادر استشفائية من مؤسسة الأمير عبد القادر لعلاج سرطان الأطفال بالحاسي في ولاية وهران عن تراجع مخزونها من أكياس الدم خلال الأيام الأولى من رمضان بشكل حرج، وبخاصة ما تعلق بالصفائح الدموية، ليصل بالنسبة لبعض الزمر شديدة الطلب إلى عتبة الصفر في بنوك مراكز الحقن التي يعتمد عليها المستشفى في التزود باحتياجات مرضاه من هذا السائل الحيوي أو من بعض مكوناته.

يعاني هذه الأيام مرضى السرطان الخارجيون المترددون على مختلف المصالح الاستشفائية المتخصصة في علاج الأورام بوهران، على غرار مستشفى الدكتور بن زرجب والفاتح نوفمبر 1954، من تداعيات العزوف عن التبرع بالدم من قبل الكثيرين كلما حل شهر الصيام، خاصة أن هذه الفئة يتعين عليها أو على ذويها التكفل باستقدام متبرعين نظير استفادتها من الحقن بالدم أو بالصفائح الدموية وتجاوز مرحلة الخطر من أعراض الأنيميا والعوز الحاد من هذا السائل النفيس، والتي يسببها لهم في كل مرة خضوعهم المتكرر والضروري لحصص العلاج الكيماوي في سبيل محاصرة المرض والتقليل من سرعة انتشاره داخل أجسامهم، لكن الوضعية التي ترويها مصادر من مستشفى الحاسي، وأيضا أولياء أطفال يرقدون على أسرة المرض اللعين على مستواه منذ شهور، تشير إلى أن الأزمة الحالية توصف بأنها شديدة الأثر والاتساع، كونها لم تستثن حتى المرضى المقيمين، بعدما بات المستشفى عاجزا في كثير من المرات عن توفير احتياجات نزلائه من الحقن بصفائح الدم، وبلوغ مخزونه منها بالنسبة لفصائل الد (O+)، (O-)،(B-) و(B+) صفرا من الأكياس في بعض الأيام، وكذلك هو في الحضيض بالنسبة لباقي الزمر، خاصة عندما يتعلق الأمر بمن هم مصابون بسرطان الدم ويعانون في نفس الوقت من اعتلالات على مستوى الطحال والكبد وغيرهما.

ويضيف محدثونا أن الخيط الرفيع الذي يتمسك به أصحاب المآزر البيضاء وأهالي الأطفال المرضى تصنعه بعض الجمعيات التي باتت تكثف من جهودها هذه الأيام في البحث والتنقيب عن متبرعين وحتى اصطيادهم من خلال إطلاق نداءات استغاثة لإنقاذ حياة المصابين في المساجد، وبخاصة على هوامش صلوات التراويح والجمعة، حين تحتشد جموع المصلين بقوة في بيوت الله، وأيضا في الشوارع وعلى صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها.

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قتيلان وستة جرحى في حادثي مرور بباتنة

طاهر.ح

لقي، ظهر الأربعاء، شخصان حتفهما، وأصيب أخران بجروح في حادث مرور، اصطدمت فيه سيارتان بإقليم أولاد جحيش بلدية بيطام دائرة بريكة ولاية باتنة.

وأصيب أول أمس أربعة أشخاص بجروج خلال اصطدام بن مركبتين بمنطقة تيزي نتايدة ببلدية وادي الشعبة دائرة باتنة، حالة اثنان منهم في حالة خطرة وتم نقلهما على جناح السرعة لمستشفى باتنة الجامعي.

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فرقة الجرائم المعلوماتية رصدت المنشور

ثلاث سنوات حبسا لصاحب تعليق مشيد بالإرهاب في ورقلة

شوقي لبوز

قضت، محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء ورقلة، الثلاثاء، بثلاث سنوات حبسا نافذا، على متهم في العقد الرابع من العمر، بسبب جناية الإشادة بالأفعال الإرهابية، من خلال تعليق على منشور بإحدى الصفحات المهتمة بالتوظيف بولاية ورقلة، حيث تم متابعة حسابه واقتياده والتحقيق معه في وضع تعليق يشيد بالأفعال الإرهابية.

وتعود وقائع القضية لتاريخ جويلية 2018، فبموجب تقرير إخباري، محرر من طرف فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ورقلة، مفاده أن المتهم المدان قام بوضع تعليق على صفحة مهتمة بالتوظيف في ورقلة، كانت قد طرحت منشورا استطلاعيا مفاده: “لو كان ترجع الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الحزب المحظور) هل أنت معها أم ضدها؟” وقد قام المتهم بالتعليق على ذات المنشور قائلا: “لو كان يرجع الإرهاب راني معاه”، ليتم بعدها التحري وفتح تحقيق قضائي ضد المتهم بتهمة جناية الإشادة بالأفعال الإرهابية، وذلك طبقا للأفعال المنصوص عليها بالمادة 87 من قانون العقوبات.

بعد التوصل إلى صاحب الحساب وتحديد هويته واستجوابه، صرح بأنه فعلا صاحب الهوية وأن لديه صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه لم يستعمله إطلاقا في زيارة مواقع تخص تنظيمات إرهابية مسلحة أو عدائية،كما أنه أنكر تعليقه على منشور صفحة جديد التوظيف ورقلة بالتعليق سالف الذكر، إلا أن ما يثبت تورطه هو استعمال صورته في الحساب، الذي قام بالتعليق، وكذا بالإضافة إلى أن الحساب الذي علق به مفتوح برقم هاتفه.

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وسيط الجمهورية ببومرداس وعد بفتح الملف وطرحه على الوالي

ملف مشروع 128 مسكن تساهمي “المتوقف” بخميس الخشنة بقبة البرلمان

منير ركاب

طرح نواب بالمجلس الشعبي الوطني مؤخرا، ملف مشروع 128 مسكن تساهمي “المتوقف” منذ أزيد من 15 سنة بخميس الخشنة، في ولاية بومرداس، في إطار المشروع التكميلي لميزانية 2005، بعد أن عرض على وسيط الجمهورية لذات الولاية منذ قرابة شهر، حيث وعد هذا الأخير بطرح الانشغال على الوالي يحيا يحياتين.

وكان ممثل عن الشركة صاحبة المشروع ذات المسؤولية المحدودة، “أورغوزوتس”، والمقاول الثانوي “EASY DECO”، قد أرجعا المشكلة إلى البيوت القصديرية الموجودة داخل أرضية الورشة، ما أعاق من استمرار الأشغال بالرغم من مراسلة رئيس الدائرة، ووالي الولاية، حول ضرورة إزالة الصفيح من أجل مواصلة الإنجاز.

وتتواصل معاناة المستفيدين من المشروع الذين أكدوا لـ”الشروق”، أن القوائم المستفيدة من المشروع ناقصة، في وقت تجاهلت فيه السلطات الأمر، مضيفين أن لقاءهم بممثل الشركة صاحبة المشروع قد التقى برئيس الدائرة قبل 15 يوما وطرح عليه ملف البيوت القصديرية التي كانت سببا في تذبذب إنجاز العمارات، مؤكدين في ذات السياق وصول نسبة إنجاز نحو 32 مسكنا من بين 128 مسكن، إلى 95 من المائة في انتظار استكمال بقية العمارات التي يطالب من خلالها المستفيدون المتضررون من أزمة السكن ومشكل الكراء، بضرورة التوزيع الكلي للمشروع، بعد سنوات من التهميش وشحّ المعلومة، وصعوبة التواصل مع مسؤولي شركة الإنجاز، تبعتها عدة وقفات بذات الورشة ناهيك عن سلسلة الاحتجاجات أمام مقر وزارة السكن آخرها قبل 3 أشهر تقريبا، في وقت يطالب فيه المقاول الثانوي، بالأموال المتبقية على عاتق المستفيدين، بسبب العجز في الميزانية.

وكان والي بومرداس، سابقا، قد أسدى تعليمات للمقاولة الفرعية، بأمر من وزارة السكن، من أجل تحريك ملف المشروع “المتوقف”، تبعتها خرجة تفقدية للورشة، بتاريخ 10 مارس 2021، من طرف مصالح مديرية السكن للولاية، للوقوف على مدى تقدم أشغال البناء، حيث طلب الوالي وقتها من المرقي الثانوي، الإسراع في وتيرة الإنجاز، ليبرّر المقاول الفرعي تأخره بوجود اجتياز قناة الصرف الصحي المهترئة، لأرضية المشروع، ما أعاق انطلاق أشغال بناء العمارتين المتبقيتين، على غرار البناءات العشوائية الفوضوية المحاطة بالورشة، التي استغل أصحابها صمت الوصاية، وتشير معلومات عن مطالبة أعضاء لجنة التعمير والسكن بالمجلس الشعبي الولائي لبومرداس، برفع التجميد عن برنامج 8 آلاف وحدة سكنية معطلة باختلاف صيغها.

وجدّد ضحايا النزاع الحاصل بين شركات إنجاز المشروع، ومصالح ولاية، موقفهم بخصوص توقف المشروع المنتظر منذ أزيد من 3 عهدات محلية انتخابية، مؤكدين أنهم قد دفعوا كل المستحقات المالية لاستدراك الأشغال المعطلة منذ سنوات، تم على إثرها توقيع وثيقة تنازل من طرف المقاول الأول “أورغوزوتس”، للمرقي الثانوي، هذا الأخير الذي وعد المكتتبين باستلام مفاتيح شققهم شهر مارس 2021، دون ذكر فارق الأقساط، ليتفاجأ هؤلاء شهر ماي المنصرم، بربط المقاول الثانوي، مطلب انطلاق الأشغال بشرط استكمال التكلفة الإجمالية للشقق، في وقت لم تبلغ فيه بعض البنايات نسبة 0 من المائة، وهو ما بينته الصور الفوتوغرافية المعروضة على “الشروق”.

وكانت المقاولة المتنازلة عن استكمال الأشغال “أورغوزوتس”، والتي لم تحترم دفتر الشروط المتفق عليه، -حسب المستفيدين- قد أمرت المكتتبين قبل توقف أشغال المشروع، بدفع كل مستحقاتهم المالية، الأمر الذي استغربه الضحايا، الذين لم ير مشروعهم النور لحد الساعة، حيث تثبت الوثائق التي تحوز “الشروق” نسخا منها، أن المجمّع العقاري الذي توقف فيه إنجاز حصة 128 مسكن تساهمي، في إطار المشروع التكميلي لميزانية 2005، بخميس الخشنة، يتكون من 3 عمارات ط+5 ، و10 عمارات ط+5 مع أقبية مخصّصة للاستعمال السكني ومحلات تجارية ومحلات للخدمات مرقمة من 01 إلى 128، حسب البيان الوصفي للتقسيم المحرّر من طرف الموثق بتاريخ 30 أكتوبر 2016.

وناشد المتضررون، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد أن ضاقت بهم الأحوال، وعبس في وجههم المشروع المنتظر منذ سنوات، التدخل العاجل، بإيفاد لجنة تحقيق جادة، لإزالة الضبابية عن المشروع الذي لم تتحرك أشغاله منذ توقفه، محمّلين في ذات السياق، مسؤولية الإشكال الحاصل ل مصالح ولاية بومرداس التي لم تكن جادة في إعذاراتها مع المقاول الأول والثاني الفائزين بالصفقة، الذين أرجعوا بدورهم سبب التأخر في استكمال المشاريع السكنية في صيغتها التساهمي، لمصالح الولاية، حيث تبقى عديد المشاريع، على غرار مشروع 128 مسكن تساهمي، متوقفة الأمر الذي دفع عديد المرقين العقاريين إلى التماطل في الإنجاز، بحجة عدم صب الدولة الإعانات المقترحة لهذه السكنات.

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المبادرة الخيرية جاءت احتفاء بالشهر الفضيل

فريق طبي يُبرمج 500 عملية جراحية مجانا للمعوزين

م. قورين

أحصى فريق البروفيسور جيلالي عياد خالد المختص في أمراض الأنف والأذن وجراحة الحنجرة 500 مريض سيتم إخضاعه لعمليات جراحية معقدة مجانا خلال الطبعة الثانية لمبادرات شهر رمضان، وحسب البروفيسور والمعروف بطبيب الفقراء للشروق، فإن فريقه يجري على مدار أيام رمضان عمليات جراحية بمختلف العيادات الطبية الخاصة والعامة مجانا لفائدة المصابين بأمراض مستعصية والنادرة، القادمين من مختلف ولايات الوطن، كزراعة القوقعة وجراحة الأذن والأنف والحنجرة والأورام والصمم، وكذا إجراء بعض العمليات بالمنظار لاستئصال الأورام الخبيثة، إلى جانب عمليات نوعية كالانتفاخ بالغدد الدرقية، وبعض الأمراض الوراثية.

الفريق سجل إجراء 60 عملية خلال اليوم الأول من شهر رمضان و18 عملية معقدة مؤخرا، وستُخصص الفترة ما بين أواخر شهر أوت وبداية سبتمبر لإجراء العمليات الجراحية مجانا لفائدة تلاميذ المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها.

وحسب شارف بن يحي من بلدية بوقادير في العقد السابع التقيناه مباشرة بعد إجراء العملية الجراحية، أنه كان يعاني منذ سبع سنوات، تتقاذفه مستشفيات العاصمة وآخر مرة تم إخراجه من قاعة الجراحة منذ ستة أشهر بحجة انعدام الأكسجين بالمصلحة، وبعد زيارته للطبيب جيلالي عياد بأولاد فارس استقبله أحسن استقبال، وعرض عليه إجراء العملية مجانا ففرح وقبل العرض مباشرة، وتم فعلا إجراؤها، وهو في صحة جيدة وشكر الطبيب كثيرا.

أما بوزكري إسماعيل من بلدية البريرة فقد التقيناه يتأهب للدخول إلى قاعة العمليات، وقال بأنه كان يعاني هول آلام مرضه لعدة سنوات، وأثقلت مصاريف التحاليل والسفر للعاصمة كاهله، وحين اتصل بالبروفيسور، أزال عنه أتعابها ووضع حدا لمعاناته مع مرض الحنجرة، ووعد البروفيسور بإتمام جميع العمليات المبرمجة، ولو أدى ذلك إلى مواصلتها لغاية عيد الأضحى، ولن يتوقف عن إجرائها للمحتاجين والفقراء مجانا، ووصف المبادرة بأنها هدية قفة رمضان لمرضى الحنجرة والأنف.