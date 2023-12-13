أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023

مناوشات في عائلة واحدة أودت بحياة شاب، وفاة خمسيني متسمّما بغاز المدفأة

القضية تم تكييفها على أنها دفاع عن النفس

مناوشات في عائلة واحدة أودت بحياة شاب في سكيكدة

زبيدة بودماغ

نظرت محكمة الجنح بالقل في ولاية سكيكدة، مؤخرا، في قضية تسببت في جريمة قتل، وقعت في الواحد والعشرين من شهر فيفري من العام الجاري، بقرية حجرية ببلدية كركرة بولاية سكيكدة. وقد تكيفت مع مراحل التحقيق وبعد جلسة أولى، من جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، إلى دفاع عن النفس.

وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن قضية الشجار ما بين المتهم والضحية، تعود إلى قضايا سابقة في العدالة ما بينهما، لتتطور إلى جريمة قتل ارتكبها المتهم “ل.ق” وهو موظف متقاعد من سلك التعليم ودفاع ذات سابق، صاحب الـ61 سنة، وهو عمّ الضحية المقتول “ل.م” البالغ من العمر ساعة وفاته الـ28 سنة، وقد أدانته محكمة الجنايات في بادئ الأمر بتسع سنوات نافذة، قبل معاودة تكييف التهمة، لأن الحادثة بحسب ما دار في المحاكمة، كانت نتيجة لمشاحنات سابقة ما بين الطرفين، حيث قام يومها الضحيتان “ل.م” 28 سنة وابن عمه “ل.ف” صاحب الـ26 سنة، باقتحام محل ابن شقيق آخر للمتهم واستوليا على مبلغ مالي وهاتفه النقال، وفي اليوم التالي حاولا الاعتداء عليه بالضرب وهذه المرة كان برفقتهما شقيق الضحية “ل.م”، وكانوا حسب شهود عيان مسلحين بسيوف وطاردوه إلى غاية مسكن عمه وعم الضحية أيضا، ووجّهوا له، وابل من السباب، حيث حاول المتهم التحاور معهم وتهدئتهم، إلا أنهم واصلوا تهجمهم على العائلة، وكانوا مصرين على اقتحام المسكن لتأديب الهارب منهم، ليتسلح المتهم بندقيته المرخصة دفاعا عن ابن شقيقه وعن نفسه، وكان سابقا ينتمي لفرقة الدفاع الذاتي، وأطلق عدة عيارات تحذيرية في الهواء، لكن حسب الشهود الذين حضروا المحاكمة، فإن الضحية ومن معه واصلوا تهجمهم على عائلة المتهم، وهنا قام بإطلاق النار على الضحية “ل.م” فأصابه في الوجه إصابة قاتلة، وتوفي خلال نقله إلى المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، بينما أصيب شقيقه “ل.ز.ف” في الرجل، ولاذ الثالث بالفرار.

وبعد مرافعات مطولة من ثلاثة محامين، التمست النيابة سنة نافذة للمتهم مع تعويض مالي معتبر للضحية المتوفى ولشقيقه الذي أصيب في رجله، مع تأجيل النطق بالحكم إلى يوم الخميس القادم.

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وفاة خمسيني متسمّما بغاز المدفأة في أم البواقي

ع. بن منية

اهتز سكان حي الكمين بمدينة أم البواقي، الثلاثاء، على وقع انتشار خبر وفاة رجل خمسيني، اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكاربون.

الضحية تم إجلاؤه من طرف إسعافات الحماية المدنية ونقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “محمد بوضياف”، تزامنا مع تدخل المصالح الأمنية المختصّة والتي باشرت تحقيقا في الحادثة الأليمة.

وحسب مصالح مديرية الحماية المدنية بأم البواقي، فإن الضحية قد لفظ أنفاسه الأخيرة جرّاء تعرضه للتسمّم بغاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من مدفأة غير موصولة بقناة تصريف الغازات السامة داخل مسكنه العائلي.

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ضبط “ترسانة” داخل ورشته لصناعة الأسلحة

السجن للمتورط في تهريب مسدسات وبنادق بوهران

خ. غ

سلّطت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، الأربعاء، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم بتهريب أسلحة نارية وذخيرة استقدمها من الخارج، إلى جانب تصنيعه لأسلحة بيضاء وبنادق صيد على مستوى ورشة سرية أنشأها داخل مسكنه. تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 18-02-2021 في أرزيو بولاية وهران، أين وردت معلومات إلى عناصر الأمن عن شخص من أبناء المنطقة يمارس تجارة الأسلحة النارية، ويمتلك، إضافة إلى ذلك، ورشة يصنّع فيها مختلف أنواع الأسلحة البيضاء وبنادق خاصة بالصيد تحت الماء.

وبعد تحديد عنوان المشتبه فيه، توجهت عناصر الأمن إلى مكان تواجده بقرية المحقن، أين مكّن تفتيش منزله من ضبط ترسانة من مختلف الأسلحة النارية والبيضاء داخل مرآب السيارة، منها مسدس إيطالي الصنع، وآخر تشيكي الصنع، كما تم العثور أيضا على 60 خرطوشة خاصة ببنادق صيد، ثلاثة سيوف مصنوعة يدوياً، بندقيتين قاذفتين للحراب و4 أخرى خاصة بصيد الأسماك مصنوعة يدوياً، 4 أقواس، سهام وفؤوس، بالإضافة إلى مناظير وعصي قتال، ليتم على إثر ذلك توقيفه، وإحالة ملفه بعد التحقيق على محكمة الجنايات عن تهمة استيراد بدون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا لأسلحة، ذخيرة، عتاد وتجهيزات من الصنف الرابع.

أمام هيئة المحكمة، اعترف المدعو (س. ع) بشأن الأسلحة المضبوطة في مسكنه بأنه اقتناها بدون رخصة قانونية، حيث أوضح أنه اشترى السلاحين الناريين والمسدسين سالفي الذكر من مدينة مرسيليا الفرنسية، وكذلك كان مصدر حصوله على باقي الأسلحة أجنبية الصنع. وعن الغرض من ذلك، صرح أنه استخدم الأسلحة النارية والمسدسات خاصته في حفل زفاف شقيقه، مشيرا إلى قيامه بتعبئتها بما يسمى بـ”الرصاص الأبيض”.

وبخصوص البنادق القاذفة للحراب، قال إنه اشتراها عن طريق الأنترنت عبر موقع للتجارة الإلكترونية، أما فيما يتعلق بزوج المناظير، فأكد على حصوله عليهما من شخص بولاية سيدي بلعباس.

وكان دفاع المتهم قد ركّز خلال مرافعته على عدم تغيير موكله أقواله عبر جميع مراحل التحقيق وأيضا خلال المناقشة أمام محكمة الجنايات، حيث صرح أن اقتناءه لتلك الأسلحة لم يكن يبتغي من ورائه أي هدف، أو يحمل فكرة لاستخدامها في أغراض إجرامية، ملتمسا في المقابل إفادته بظروف التخفيف، لكن النيابة العامة كان لها رأي آخر، لتلتمس إدانته، ومعاقبته على أساس خطورة الفعل المنسوب إليه بالسجن لمدة 10 سنوات قبل النطق بالحكم المذكور.

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تفكيك شبكة لتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بالمسيلة

أحمد. ق

فكّك عناصر الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية المسيلة، شبكة إجرامية منظمة متكونة من 4 أشخاص كانت تخطط لتنظيم رحلات سرية عبر البحر انطلاقا من أحد شواطئ الوطن، حسب ما أورده بيان لمصالح الأمن الولائي.

وتعود وقائع القضية إلى تحريات قام بها أفراد ذات المصلحة، حول قيام شخص بتنظيم رحلات هجرة سرية عبر البحر، لفائدة مجموعة من الشباب بمدينة المسيلة انطلاقا من أحد شواطئ الوطن، ليتم بعد الاستغلال الأمثل للمعلومات المتحصل عليها وتنشيط عنصر الاستعلام والتحري، توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشركائه الثلاثة في القضية بإحدى المدن الساحلية للوطن وذلك في وقت وجيز. واستنادًا إلى ذات الجهات التي أوردت الخبر، فإن هذه العملية مكّنت من حجز مبلغ مالي قدره 652 ألف دينار جزائري، 4 جوازات سفر، بالإضافة إلى هواتف نقالة تستعمل في عمليات الاتصال بين أفراد الشبكة، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق، سيتم تقديم المشتبه فيهم الأربعة أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، عن قضية جناية الشروع في تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة.

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حجز 39 كلغ من الكيف المعالج ببشار

ق. م

تمكّنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات للشرطة القضائية بأمن ولاية بشار من تفكيك شبكة إجرامية، مختصة في المتاجرة والترويج للمخدرات تتكون من ثلاثة أشخاص وحجز 39 كلغ من الكيف المعالج، حسب ما علم الأربعاء من خلية الاتصال والعلاقات العامة لذات الهيئة الأمنية.

ونفذت العملية عقب ورود معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال المتاجرة بالمخدرات عبر الحدود الغربية للبلاد، تم على إثرها إطلاق تحريات مكّنت من تحديد موقع أعضاء هذه الشبكة الإجرامية وسيارتهم السياحية التي يستعملونها في نشاطهم الإجرامي، مثلما أشير إليه.

وقد أسفرت العملية التي نفذّتها عناصر فرقة مكافحة المخدرات من توقيف الأشخاص الثلاثة المشتبه فيهم بعين المكان وحجز كمية تقدّر بـ39 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة داخل السيارة، كما ذكر نفس المصدر. وبعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم الأشخاص الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و54 سنة أمام الجهات القضائية المختصة.