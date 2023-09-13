أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023

ضبط عملة مزورة بحوزة شابين بقسنطينة، حجز أزيد من 1 كلغ من المخدرات بباتنة

سبتمبر يجلب عشّاق الهدوء إلى شواطئ تموشنت

زهيرة قلعي

فيما يبرمج أغلب الموظفين والعائلات عطلتهم الصيفية خلال شهري جويلية وأوت، فإن البعض الآخر يفضّل تأجيلها إلى شهر سبتمبر، للاستمتاع بالهدوء والاستجمام بعيدا عن الضغط، وبخاصة الاكتظاظ الذي يميز الشواطئ في بداية موسم الاصطياف، بحيث أن الازدحام الذي يخنق حركة السير على مدار شهري جويلية وأوت، تخف وطأته خلال هذه الأيام التي تزحف نحو الخريف.

ففي ولاية عين تموشنت، لا تزال حركة مثل هؤلاء المصطافين تدب في مختلف شواطئ الولاية، ممن قدموا لقضاء عطلتهم خلال هذه الفترة التي طال انتظارهم لها، وهي تستحق الانتظار، حسب ما يراها نور الدين، وهو إطار يعمل بمؤسسة عمومية، استأجر مصيفا بشاطئ “ساسل” في عين تموشنت رفقة عائلته، من أجل الاستجمام والاستمتاع بزرقة مياه البحر، التي أكد على أنها باتت دافئة ونقية بعد الاضطرابات الجوية التي حدثت مؤخرا، حيث سمح تساقط الأمطار بجعل مياه البحر صافية، يضيف ذات المتحدث، الذي قال إن هذا هو ما يبحث عنه رفقة عائلته من أجل التمتّع بالسباحة نهارا، أما خلال الفترة المسائية، فيفضّلها المتحدث في ممارسة هوايته في الصيد بالقصبة على الصخور البحرية، والاستمتاع بصفاء مياه البحر وهدوئه، خاصة مع تقلص أعداد المصطافين وانجلاء زحمة المكان، وهو ما يعني بالنسبة له متعة العطلة، حيث يختار لقضائها المكان المناسب الذي يوفر للموظف المتعة التي تنسيه ضغط العمل ومشاكله، مضيفا أنه اغتنم، رفقة عائلته، فرصة ما تبقى من عمر العطلة المدرسية لأطفاله من أجل الاستمتاع بهدوء مياه البحر ونقاوته، مشيرا إلى أنه تعوّد على برمجة عطلته السنوية خلال شهر سبتمبر، وهو يرى في ذلك متعة رائعة، حسب تعبيره.

شواطئ أخرى لا تزال تستقطب المصطافين الوافدين بكثرة إلى سواحل عين تموشنت، خاصة تلك التي تتوسط التجمعات السكنية، كشواطئ رشقون والبئر ببني صاف، واللذين يعرفان إقبالا يوميا للعائلات التي تبحث عن الاستجمام وسط الهدوء وبعيدا عن الزحام.

كما أخبرنا محمد، الذي صادفناه رفقة عائلته بشاطئ رشقون، حيث قال: “قدمنا من ولاية تلمسان المجاورة من أجل الاستجمام والسباحة هنا بشاطئ البئر، الذي تعودنا على القدوم إليه في مثل هذه الفترة من السنة، حيث تصبح مياه البحر فيه نقية وصافية، وكذلك المساحات الرملية بالشاطئ يخف عنها الاكتظاظ الذي كانت تشهده خلال الشهرين الماضيين”، مشيرا إلى أنه حاليا يمكن الجلوس والسباحة بكل راحة أمام الشاطئ، ومن دون أي مشاكل.

من جهة أخرى، يسجل أيضا انخفاض في أسعار كراء الغرف بالفنادق وحتى المنازل المتواجدة بالقرب من الشواطئ، والتي يصل التخفيض فيها إلى غاية 50 بالمائة، ناهيك عن اتساع مساحة الخيارات، الأمر الذي يكون غير متاح خلال الشهر الماضي وما قبله، معتبرا ذلك عاملا مشجعا له للتخييم بالمناطق الشاطئية، أين يمكنه، خلال هذه الفترة، استغلال باقي الميزانية في أمور أخرى، كما يمكنه كذلك ركن سيارته من دون أي مشاكل مع مافيا “الباركينغ”، ممن كانوا يتربصون بأصحاب المركبات خلال الشهرين الماضيين، لكنه يضيف أنه حاليا يقوم بكل أريحية بركن سيارته أينما يحلو له.

من جهتها، عبّرت زوجته عن حجم متعتها بالاستجمام في شهر سبتمبر، حيث أكدت أنه يمكنها الاستمتاع بزرقة البحر وبالمناظر الطبيعية الجميلة، بعيدا عن مناظر الخيم المصطفة والشمسيات التي تحجب هذه المتعة خلال شهر أوت، ناهيك عن الاكتظاظ وغيره من المشاكل التي تحرم المصطاف من روعة المكان وحرية السباحة فيه دون صخب، فالعطلة ـتضيف ذات السيدةـ تعني الاستمتاع بالهدوء وبجمال البحر والطبيعة، وهذا ما يمكن الحصول عليه خلال هذه الفترة من العام.

فبحسب مجمل الاستطلاعات، فإن الكثير من العائلات أصبحت تفضّل قضاء عطلتها على الشواطئ خلال شهر سبتمبر، مقسمين إياها بين الاستجمام على الشواطئ بعيدا عن الاكتظاظ ومشاكل ندرة بعض المواد الاستهلاكية التي تعرف ارتفاعا خلال شهر أوت، والاستمتاع بالغابات المحاذية للشواطئ خلال الفترة المسائية، إلى غير ذلك من فرص الاستمتاع بجمال الطبيعة خلال هذه الفترة وسط الهدوء الذي بات ضالة المصطافين المنشودة، خاصة فئة الموظفين وسكان المدن.

—

حريق يلتهم غرفة بمركز حماية الأحداث بمدينة باتنة

طاهر حليسي

اندلع، ليلة الثلاثاء، حريق مهول داخل مركز حماية الأحداث، الواقع بحي كشيدة غرب مدينة باتنة، استدعى تدخل فرق الحماية المدنية، التي هرعت إلى عين المكان، بعد اجلاء المقيمين من الأحداث من طرف إدارة المؤسسة.

ونشب الحريق داخل غرفة بالطابق الثاني ما أسفر أيضا عن اختناق فتاة مقيمة، قدمت لها الإسعافات الفورية من قبل عناصر الوحدة الرئيسية التي تدخلت من أجل تسيير عمليات الإطفاء في حدود التاسعة والربع، أي بعد خمس دقائق من اندلاع النيران.

وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحريق، للجواب عن سؤال عماّ إذا كان مفتعلا، باعتبار أن المركز يشهد بين الفينة والأخرى مشكلات لدى المقيمات لأسباب نفسية واجتماعية كما وقع قبل عدة أشهر، أم راجع لشرارة كهربائية، في انتظار ما تنتهي إليه عمليات التحري الإداري والشرطي والقضائي باعتباره مؤسسة تخضع لسلطة جهاز العدالة.

—

ضبط عملة مزورة بحوزة شابين بقسنطينة

ع. بن منية

أحبط أفراد فرقة الدرك الوطني ببلدية أولاد رحمون في قسنطينة، محاولة تسويق مبلغ مالي معتبر من الأوراق النقدية المزورّة، في المحلات التجارية بقرية بونوارة الواقعة بإقليم بلدية أولاد رحمون، مع توقيف شابين يبلغان من العمر 28 و33 سنة.

المشتبه فيهما اللذان ينحدران من إحدى الولايات المجاورة لولاية قسنطينة، تمت الإطاحة بهما، إثر تلقي أفراد فرقة الدرك الوطني بأولاد رحمون لمعلومات مفادها وجود شخص ينحدر من خارج بلدية أولاد رحمون، يقود شاحنة صغيرة على مستوى قرية بونوارة، التي يعبرها الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولايتي قسنطينة وقالمة، من أجل تسويق مبلغ مالي معتبر من الأوراق النقدية المزورّة، على إثر ذلك سارع أفراد فرقة الدرك بأولاد رحمون بالتنقل إلى قرية بونوارة واقتفاء أثر المشتبه فيه، أين تم رصد الشاحنة المشكوك فيها وعلى متنها المشتبه فيه ومرافقه، عندما كانت متوجهة نحو أحد المحلات التجارية لبيع التبغ والكبريت بقرية بونوارة، ليتم على الفور توقيفها، وإخضاعها رفقة راكبيها إلى عملية التفتيش، مأ أفضى إلى العثور على 19 ورقة نقدية من فئة 2000 د.ج، ما يعادل مبلغ 38000 د.ج. على الفور تم تحويل المشتبه فيهما إلى مقر فرقة الدرك لمواصلة التحقيق معهما، أين تم تأكيد بأن تلك الأوراق مزورّة، ليتم إنجاز ملف قضائي ضدهما تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب.

—

تفكيك شبكة تقليد أختام مؤسسات الدولة بتيزي وزو

رانية. م

تمكّنت مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة بوغني، بجنوب ولاية تيزي وزو، من تفكيك شبكة أخرى يختص عناصرها في تقليد أختام مؤسسات الدولة وهيئاتها الحكومية، وينحدر المتورطون من ولايات: تيزي وزو، البويرة وبومرداس، حيث تم حجز ما لا يقل عن 539 ختم مقلّد مع توقيف 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 40 و50 سنة.

وجاء في البيان الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، أن محققي الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة بوغني، باشروا تحرياتهم تحت إشراف نيابة الجمهورية المختصة إقليميا، بعد تلقيهم معلومات حول وجود أشخاص يوفرون ملفات ووثائق إدارية مزوّرة، لتتمكّن من تحديد هوية شخصين منحدرين من ولاية البويرة، والتوصل لرفقائهم الآخرين بعد التحقيق معهم.

وأفضت العملية، التي مكّنت من توقيف المشتبه فيهم، إلى حجز 539 ختم مزوّر خاص بعدة مؤسسات إدارية عمومية منها وخاصة، حجز العتاد المستعمل في عمليات التزوير ضمها أجهزة إعلام آلي، دعائم إلكترونية، وثائق ومحررات إدارية مزوّرة تستعمل في الملفات المزوّرة التي تباع بأثمان باهضة حسب الطلب ونوع الملف، واستعادت ذات المصالح مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية تمثلت في 171 مليون سنتيم و510 أورو من عائدات ذات النشاط.

وللإشارة، فإن هذه العملية النوعية، جاءت بعد شهر واحد من تفكيك مصالح الأمن لإحدى الشبكات الإجرامية الكبيرة في منطقة بوغني دائما، والتي عثر بحوزة عناصرها ما لا يقل عن 267 ختم مزوّر تابع لمؤسسات حكومية وهيئات رسمية، مع حجز سيارات فارهة وأموال طائلة من عائدات هذا النشاط الذي استفحل في السنوات الأخيرة، خصوصا لتوفير ملفات طلب التأشيرات لمختلف الدول.

—

منتخبون يطالبون بالتحقيق في قائمة “الترقوي المدعم” بالدويرة

حورية. ب

طالب أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي للدويرة والي ولاية الجزائر ومندوب وسيط الجمهورية بفتح تحقيق في قائمة السكن الترقوي المدعم “ألبيا” ببلدية الدويرة، بعد أن وقعت، بحسبهم، تجاوزات في القائمة التي أنجزت خلال العهدة السابقة، حين تم تغييرها بقائمة تحمل أسماء أشخاص غير مقيمين في إقليم بلدية الدويرة.

ووجه أعضاء بالمجلس البلدي رسالة إلى كل من وسيط الجمهورية ووالي ولاية الجزائر مرفقة بنسخة من قائمة الأعضاء، تحوز “الشروق” نسخة منها، أكد فيها الشاكون اكتشافهم ما قالوا إنه تجاوزات ارتكبها رئيس بلدية الدويرة وبعض نوابه، حيث استفادت البلدية من 220 حصة سكنية في صيغة الترقوي المدعم “ألبيا” وقد تم الفصل في هذه القائمة خلال العهدة السابقة، “حين لاقت استحسان أعضاء المجلس البلدي السابق ومواطني بلدية الدويرة، غير أنه وبعد تنصيب المجلس الشعبي البلدي الحالي، قام رئيس البلدية وبعض نوابه المصوتين عليه بتغيير القائمة الأولى واستبدالها بقائمة أخرى”، بحسب الرسالة التي اتهمت “المير” والنواب بإدراج أسمائهم وأسماء أقاربهم وأشخاص غير مقيمين ببلدية الدويرة في القائمة، “حيث قاموا بتزوير شهادات إقامة بعقود إيجار وهمية”، بحسب الرسالة.

وفي نفس السياق، أوضح أصحاب الشكوى أن “بعض النواب قاموا بإدراج أسمائهم أو أسماء أقاربهم”، وهو ما يؤكد، بحسب الشاكين، “أن القائمة يشوبها نوع من الفساد”.

وأشار الشاكون في الرسالة إلى أنه “قد تم الفصل في 109 حالة من المستفيدين، فيما تبقى 111 حصة لم يفصل فيها وتم إقصاء نحو 70 شخصا، بعد أن أثبتت التحقيقات الإدارية المنجزة من قبل الصندوق الوطني للسكن، أنهم لا تتوفر فيهم الشروط الكاملة للاستفادة من هذه الصيغة السكنية. بالمقابل، أقصيت عائلات تتكون من أربعة وخمسة أفراد، رغم توفرها على الشروط القانونية للاستفادة من هذه الصيغة، وتم استبدال أسمائهم بأسماء أقاربهم”.

وعلى هذا الأساس، يصر أعضاء المجلس الشعبي البلدية، أصحاب الشكوى، على التدخل العاجل لوالي العاصمة ومندوب وسيط الجمهورية، لفتح تحقيق حول ما وصفوه بـ “التجاوزات الخطيرة وغير القانونية التي يقوم بها رئيس البلدية وبعض نوابه في حق سكان الدويرة مع وضع حد لمثل هذه التصرفات التي تسيء إلى سمعة الجماعات المحلية والبلدية”.

واتصلت “الشروق” برئيس بلدية دويرة، حسان عبد الله، للرد على الاتهامات التي وردت في الرسالة، الموجهة إلى والي ولاية الجزائر ومندوب وسيط الجمهورية، فأوضح: أن ما ورد في الرسالة “لا أساس له من الصحة، وهو مجرد ادعاءات لإثارة البلبلة، المراد منها تنحيتي من منصبي، لكوني أتقلد منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي بالتحالف”، وأكد “أن وسيط الجمهورية راسل الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للدرارية، طالبا استفسارا بخصوص ملف “الألبيا”، فكان الرد عليه بأن القائمة النهائية التي وردت فيها أسماء 220 عائلة تتوفر فيهم كل الشروط القانونية للاستفادة من صيغة الترقوي المدعم من أصل 1000 ملف تم تصفيته من 4000 ملف أودع على مستوى البلدية. وقد تم المصادقة عليها وإرسالها إلى الولاية”.

وفي نفس الموضوع، كشف رئيس البلدية عن “استفادة قريبة له تشتغل معلمة وهي أم لأطفال تعاني من أزمة السكن منذ مدة، مشيرا إلى أن القانون لا يسقط حق أقارب رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية، في الاستفادة من سكن في حال توفر ملفاتهم على شروط الحصول على سكن”. وأضاف المتحدث: “أن الأعضاء المعارضين لم يتقبلوه كرئيس بلدية.. ما جعلهم يعارضونه في مشاريع تعود بالفائدة على ساكنة الدويرة”، على حد قوله.

—

جمال علّام.. “الطائر المعدني” الذي نقل الأغنية الجزائرية إلى العالمية

ن. أوهاب

قال مدير الملتقى الوطني الموسوم “جمال علام.. إبداعات ثرية للاستنطاق”، الدكتور كمال مجدوب، إن تسمية “الطائر المعدني” التي أطلقها الكاتب الراحل طاهر جاووت، على الفنان جمال علام، نابعة من الطاقة والحرية الإبداعية التي تميز بها، هذا الأخير، الذي غرف الكثير من بحر الفن، ما أثمر رصيدا وزخما معرفيا وخبراتيا ثريا، جعله يستحق وبجدارة أن تنطبق عليه، مقولة كاتب ياسين “أن تموت هكذا هو أن تعيش”.

المتحدث، وفي كلمة له الثلاثاء خلال افتتاح الملتقى المنظم ببجاية، من قبل مركز البحث في اللغة والثقافة الأمازيغية، أشار إلى أن هذه التظاهرة العلمية والتكريمية تعد الأولى من نوعها، مضيفا أن المبادرة، جعلتهم سعداء جدا ليكونوا السباقين لترك أثر علمي أكاديمي، من خلال تسليط الضوء كاملا، على ما أفلتته أذن المستمع ربما، حول إرث وإبداعات الفنان جمال علام، مؤكدا أنه ولأول مرة تتجند فئة من الأسرة الجامعية والعلمية، لتكرس نفسها ومجهودها حصريا، لاستنطاق إبداعات هذه القامة الفنية المتعددة الأوجه التي قدمت طريقة جديدة في الأداء والموسيقى والصوت، وانتزعت مكانة لها في المجال السينمائي.

مدير الملتقى، أضاف أن كل الملتقيات المنظمة، والمنتظر برمجتها مستقبلا، هي بمثابة تكريم للأغنية التي وصفها بالصافية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإرث الثقافي الذي يستحق اهتمام كل أطياف النخبة، من كتاب وباحثين وجامعيين وصحفيين.

من جهته، أكد البروفيسور “خذير مدني”، مسؤول مخبر البحث في الزراعة الغذائية بجامعة بجاية، أن ملتقى جمال علام له وقع خاص في نفسه، كونه خص ابن مدينة بجاية التي كرمها من خلال نقل موسيقاها وفنها للعالمية، كما كان لأسماء أحيائها وشوارعها حضور لافت في مساره الفني.

من جهته، أكد مدير المركز الوطني للبحث العلمي في اللغة والثقافة الأمازيغية، الأستاذ “مصطفى تيجدات”، أن المركز بصدد تحضير كتابين ومرجعين حول الفنان جمال علام، الأول، يعمل على جمع كل المحاضرات المقدمة خلال هذا الملتقى، أما الثاني، فيشمل حياة ومسيرة الراحل الفنية.

فعاليات الملتقى الممتدة على مدار يومين كاملين، عرفت تقديم العديد من الشهادات حول حياة الفنان الشخصية والفنية، حيث أكد ابنه “سليم” أن أغنية “سليمو” التي خصه بها والده الراحل، هي بمثابة رسالة تربوية عالمية قوية لكل المراهقين تتضمن معاني التسامح والانفتاح، والصحبة الصالحة، حيث خاطبت المراهقين بلغة شعرية راقية، مكنته شخصيا من معرفة والده بصورة أكثر، مضيفا أن والده أهدى أغنية أخرى مماثلة لشقيقه “نزيم”.

من جهته، أشار الصحفي والكاتب “عبد الكريم تازاروت” الذي كتب السيرة الذاتية للفنان أثناء حياته، إلى أن كتابه الموسوم “جمال علام من أورتسرو إلى زغاريد الملائكة” يعد أقل تكريم يمكن تقديمه للفنان، مضيفا أنه استكمل السيرة الذاتية للفنان خلال حياته، بطلب من هذا الأخير، الذي أكد أنه شخصية جد خجولة ومتحفظة، تلجأ إلى إخفاء ذلك، باللجوء على المزاح، والهزل والتنكيت.

كما تم عرض الفيلم الوثائقي الموسوم “يوغالد”، بحضور المخرج “صالح واشق” الذي حاك حياة الفنان الراحل الشخصية والفنية من خلال شهادات عائلته وأصدقائه وهو الفيلم الذي تم تصويره ببيت الراحل بعد مرور 5 أشهر على وفاته.

كان متأثرا بجبران وكاتب ياسين

من جهته، أكد الدكتور “كمال مجدوب” في محاضرة، له حول علاقة جمال علام بكاتب ياسين، وأثر هذه الأخيرة على الأعمال الفنية لجمال علام أن جمال علام كان من محبي كل من كاتب ياسين وجبران خليل جبران، وهي المحبة التي كان لها انعكاس كبير في الأعمال الفنية لجمال علام، التي ظهر فيها ظل نجمة وكاتب ياسين، على حد سواء، مستدلا في ذلك بأغنية “أتا” التي ظهرت فيها صورة نجمة وكاتب ياسين، حيث تناولت الأغنية موضوع المرأة ووصفها شكلا ومعنويا، على غرار ما هو موجود برائعة نجمة لكاتب ياسين، كما تم ذكر اسم كاتب ياسين في الأغنية.

كما سار جمال علام، بحسب المتحدث، على نفس منوال كاتب ياسين، من خلال ذكر أسماء 3 قامات أدبية كانت “فانون وفرعون وعمروش” في نجمة، بينما كانت “محند الحسين، ميموني وكاتب ياسين” في أغنية “أتا”، كما أعتمد الفنان- يضيف المتحدث – وفي أغنية “دادا” نفس طريقة التكرار والجناس المنتهجة في رائعة نجمة، مؤكدا أن العديد من المتتبعين أكدوا عدم قدرتهم على فهم أغاني جمال علام وكتابات كاتب ياسين، لكونهم يعتمدون الحداثة على حد السواء في نقطة مشتركة أخرى بينهم.

—

المجاهد والباحث محمد الصغير بلعلام:

الأئمة في طليعة مقاومي الاستعمار خلال الثورة التحريرية

م. س

أبرز المجاهد والباحث في تاريخ الجزائر، محمد الصغير بلعلام، خلال ندوة تاريخية نظّمت أمس الأربعاء بالعاصمة، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للإمام المصادف لـ15 سبتمبر، مكانة ودور الأئمة في نشر الوعي ومقاومة الاحتلال الفرنسي.

وخلال هذا اللقاء الذي نظّمته جمعية “مشعل الشهيد”، اعتبر الدكتور بلعلام أن كل المقاومات والثورات التي قام بها الشعب الجزائري عبر مختلف الحقبات التاريخية خرجت من المساجد، بداية من مقاومة الغزو الإسباني إلى غاية الثورة التحريرية المظفرة التي أنهت الاحتلال الفرنسي بالجزائر.

وركّز المجاهد، في تدخله، على المقاومات الشعبية التي سبقت ثورة الفاتح نوفمبر 1954 والتي كانت المساجد والزوايا -كما قال- نقطة انطلاقها، مستدلا بمقاومة الأمير عبد القادر الذي كان طالبا بالزاوية القادرية، ومقاومة الشيخ المقراني، التي ساهم أتباع الطريقة الرحمانية في توسّع رقعتها عقب إعلان الزعيم الروحي للمقاومة الشيخ الحداد، الجهاد في عام 1871.

وعقب تفجير ثورة الفاتح نوفمبر، ساهمت قوافل من الأئمة، منذ الوهلة الأولى، في الحرب ضد الاستعمار، واستذكر المجاهد، أيضا، نضال المجاهد الراحل الشيخ محمد الطاهر آيت علجت، لاسيما دوره في تسيير المدرسة التي أنشئت بأمر من الشهيد عميروش آيت حمودة بتونس، لتدريس الطلبة الجزائريين لتحضيرهم لتسيير شؤون البلاد بعد الاستقلال.

—

حجز أزيد من 1 كلغ من المخدرات بباتنة

م. س

تمكن عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية باتنة من حجز 1.38 كلغ من المخدرات، حسب ما جاء أمس الأربعاء في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية. وجاءت العملية وفق البيان بناء على معلومات حول نشاط مشبوه لثلاثة أشخاص بالقطب العمراني (حملة 3) ببلدية وادي الشعبة.

وقد مكن استغلال المعلومات من توقيف المشتبه فيهم الذين كانت بحوزتهم كمية المخدرات في شكل صفائح معدة للترويج، وفقا لذات المصدر. وقد أحيل الأشخاص الثلاثة المسبوقون قضائيا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 33 و54 سنة للنيابة المحلية بعد استيفاء إجراءات التحقيق، يضيف البيان.

—

وفاة سيدة وابنتها دهسا بالقطار في الشلف

س. ع

لقيت امرأة وابنتها، الأربعاء، حتفهما دهسا بقطار نقل المسافرين بمنطقة الحمادية بالشلف، حسب بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية. وأفاد البيان أن هذا الحادث وقع صبيحة أمس في حدود الساعة التاسعة صباحا بمنطقة الحمادية عند النقطة الكيلومترية رقم 211، وتمثل في دهس قطار نقل المسافرين لسيدة وابنتها (52 و28 سنة) أصيبتا على إثره بجروح خطيرة.

وأضاف المصدر أن وحدات الحماية المدنية تدخلت لإسعافهما وإجلائهما إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بالشلف، إلا أنهما توفيتا بذات المؤسسة الصحية. وعقب ذلك فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لكشف الأسباب والظروف الحقيقية لهذا الحادث، وفقا للبيان.

—

ضبط تاجر بالعاصمة يقوم بتحويل الحليب المدعم من دون احترام شروط النظافة

س. ع

تمكنت مصالح الأمن بالمقاطعة الإدارية الدار البيضاء من ضبط تاجر يقوم بتحويل الحليب المدعم بدون احترام شروط النظافة، حسب ما أفاد به، الأربعاء، بيان لذات المصالح.

وأوضح البيان أنه وعلى إثر معلومة وردت إلى مصالح أمن المقاطعة بقيام محل لبيع المواد الغذائية بالتجزئة بالمضاربة في مادة الحليب المدعم، حيث يقوم صاحب هذا الأخير بتحويلها إلى شخص يقوم بصناعة اللبن، ويزاول نشاطه بدون قيد في السجل التجاري.

وبعد تتبع عناصر الأمن الحضري الثاني عشر لهذا الأخير، تم توقيفه في حالة تلبس بصدد صناعة مادة اللبن، أين تم العثور بداخل المحل على كميات معتبرة من أكياس الحليب المدعم القابلة للاستهلاك والفاسدة منها، فيما أسفرت معاينة الغرفة الخلفية عن انبعاث رائحة كريهة بسبب مادة الحليب الفاسد غير صالحة للاستهلاك البشري والوسائل المستعملة في التحضير، على غرار حالة المحل.

كما تم تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، توقيف 3 أشخاص عن قضية المضاربة في المواد الاستهلاكية المدعمة مع الغش وتعريض حياة الغير وسلامته الجسدية للخطر مع تقديمهم بموجب ملف قضائي، حسب نفس البيان.