أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 13 مارس 2024

تحذيرات من استهلاك "الشاربات" مجهول المصدر، الإطاحة بعصابة للتنقيب عن الكنوز

يحتوي على مواد مسرطنة

تحذيرات من استهلاك “الشاربات” مجهول المصدر

سيد أحمد فلاحي

حذّر المكتب الولائي لمنظمة حماية المستهلك بوهران، على لسان ناطقه الرسمي الحاج عبد الحكيم، من استهلاك المشروبات الملونة أو ما يصطلح على تسميتها “الشاربات” والتي تظهر بقوة كلما حلّ شهر الصيام، عبر الطرقات والشوارع

وبالأسواق اليومية وحتى محلات بيع المواد الغذائية، لما فيها من أضرار كبيرة على صحة الجسم، أين تصل درجة خطورتها إلى حد الإصابة بالسرطان، حسب ما أكدته عدة تقارير طبية، مشيرا إلى التصرفات التمويهية الاحتيالية التي صار يقوم بها أغلب الباعة، حين يعلقون أمام الطاولات “الموز والبرتقال والفراولة وغيرها من الفواكه الموسمية”، حتى يكسبوا ثقة الزبائن، بينما الخلطة تكون عبارة عن سوائل كيماوية ملونة بنكهات فقط، وبأسعار تتفاوت بين 170 دج و200 دج للقارورة.

وفي سياق الموضوع، ذكر المتحدث، أن المنظمة سعت في أكثر من مرة إلى التحذير من خطورة هذه المنتجات الاستهلاكية، التي تكثر بشهر رمضان، لكن للأسف، تحولت تجارة بيع “الشاربات” إلى عادة موسمية، تتكرر كل سنة، مهدّدة الصحة العمومية في الصميم، وفي جولة قادتنا مع فرقة المراقبة والمعاينة بسوق المدينة الجديدة التابعة للمنظمة، شاهدنا الإقبال الكبير على تلك العصائر التي تسمى بـ”الشاربات”، والتي تحمل عدة ألوان مختلفة ونكهات متعدّدة، والأغرب من كل ذلك، أن القارورات التي تعبأ فيها تلك السوائل، لا تحمل وسما يشرح المكونات، ما يجعلها عصائر مجهولة المصدر، والأخطر أنها تتواجد داخل قارورات وحتى أكياس مصنوعة من مادة البلاستيك، التي تتفاعل مع أشعة الشمس بحكم عرضها طيلة ساعات النهار في العراء، وقد تم مراسلة مديرية التجارة في هذا الصدد من أجل التدخل عبر عدة نقاط بيع عشوائية، لتخليص المستهلكين من خطورة هذه العصائر المجهولة.

من جهته، أفاد السيد رحمون عبد اللطيف، المختص في التغذية، والعضو الفعّال في شبكة البيئة والمواطنة، أن خطورة تلك العصائر منحصرة أساسا في تركيبتها المجهولة، وفي غياب الوسم، حيث لا يمكن معرفة المواد التي دخلت في تركيب السوائل، إضافة إلى المواد المعطرة والملونة والتي بعضها يسبّب الإصابة بالسرطان، زيادة على كل ذلك، فإن إبقاءها في العراء تحت أشعة الشمس الحارقة لساعات طويلة، وأحيانا لعدة أيام، يحولها إلى مادة فاسدة تؤدي لا محالة إلى تسممات غذائية بُعيد تناولها، بدليل التوافد الكبير لضحايا التسمّمات الغذائية لحظات قليلة بعد الإفطار والذين صارت تستقبلهم مصالح الاستعجالات الطبية بشكل يومي ساعات قليلة بعد الإفطار.

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“مجهول” يكسو أكبر مسجد بالمدية

ب. عبد الرّحيم

تكفل فاعل خير مجهول، بفرش أكبر مسجد بالمدية، عقب نداء وجهه إلى المحسنين الشيخ حميد ميباركي، خطيب “جامع النور”، في إحدى الجمع التي سبقت الشهر الفضيل، ليجد من يتلقفّه من خيّري الجزائر الحبيبة، حيث تطوع محسن بفرش الجامع على مساحة فاقت ـ3000 متر مربع، بمنتج فاخر تنتجه شركة جزائرية رائدة. وقام المحسن، الذي حرص على حجب هويته، بإرسال عمال الشركة لأخذ المقاسات، ليتم فرش المسجد قبيل حلول الشهر الفضيل بأيام، فاكتسى حلة بهية.

وكان مسجد النور قد بني في ستينيات القرن الماضين وحضر تدشينه الرئيس الراحل هواري بومدين، وثلة من علماء الولاية يتقدمهم الشيح الفضيل اسكندر، ودرس به علماء من الأزهر، من بينهم الشيوخ متولي الشعراوي، محمد الغزالي والشيخ القرضاوي، ومن سوريا الشيخ توفيق سرور، ومن علماء ولاية المدية الشيخ المفتي الفوضيل اسكندر، الشيخ عبد القادر بن مولود والشيخ عبد الرحمان الديلمي وغيرهم كثير. ويعتبر جامع النور منارة دينية، ومدارسه القرآنية رائدة في هذا المجال، وما يعكس ذلك هو اكتظاظ أقسامه للتعليم القرآني وعلومه بالبنين والبنات والكبار والصغار، حتى إنّ أحدهم لا يجد مكانا له أو لأبنائه، في أقسامه، في حال تأخره قليلا عن موعد التسجيل.

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ضبط حجارة تحتوي على الذهب الخام خلال العملية

الإطاحة بعصابة للتنقيب عن الكنوز والمعادن النفيسة بأم البواقي

ج. لمودع

نجح عناصر الشرطة بأمن ولاية أم البواقي، نهار الثلاثاء، في كشف هوية ثلاثة أشخاص، ويتعلق الأمر برجل وشابتين، ينشطون في مجال التنقيب عن المعادن الثمينة، بعد أن تم ضبط بحوزتهم أحجارا تحتوي على الذهب الخام وجهازا خاصا بالتنقيب والكشف عن المعادن.

المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و23 سنة، تمت الإطاحة بهم إثر استغلال فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بأمن ولاية البواقي، للمعلومات التي وردت إليهم بشأن حيازة إحدى الفتيات على كمية من الأحجار، تحتوي على معدن الذهب الخام، تريد بيعه بطريقة غير مشروعة. ليتم على الفور مباشرة التحريات والتحقيقات التي افضت إلى تحديد هوية المشتبه فيها ومكان تواجدها وبعد التنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تم توقيفها، بأحد أحياء مدينة أم البواقي، وبحوزتها كيس بلاستيكي يحتوي على مجموعة من الأحجار بوزن إجمالي يقدر بـ1.135 كلغ، وبعد المعاينة والفحص الدقيق تبين بأن تلك القطع الحجرية تحتوي على معدن الذهب الخام، ليتم تحويل المشتبه فيها إلى مقر الأمن للتحقيق معها، والذي أفضى بعد مواصلة التحريات والأبحاث، إلى تحديد هويتي شخصين آخرين ويتعلق الأمر برجل وشابة، لهما علاقة بالقضية، ليتم توقيفهما واستصدار إذن من نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي، لتفتيش مسكنيهما، ما مكّن من استرجاع حجرين آخرين بوزن 31.7 غرام، بالإضافة غلى جهاز خاص بالكشف عن المعادن والتنقيب.

بمواصلة التحقيق في القضية، تم عرض الحجارة المحجوزة على الخبرة التقنية والتي أثبتت احتوائها على شذرات من الذهب الخام. على إثر ذلك تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم عن تهمة حيازة وعرض للبيع بطريقة غير مشروعة للمعادن النفيسة متمثلة في الذهب الخام، متآتية عن طريق التنقيب والاستكشاف المنجمي، مع مباشرة نشاط مهني خاضع لتنظيم خاص (التنقيب) دون إذن السلطات المؤهلة قانونا والمشاركة، سيتم بموجبه تقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي.

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اختناق 13 شخصا في حريق شقة بالجلفة

نورين. ع

أصيب، مساء الثلاثاء، بعد الإفطار مباشرة 13 شخصا باختناق وإغماءات جراء اندلاع حريق مهول بإحدى الشقق بحي بحرارة بمدينة الجلفة، الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 1 و64 سنة، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية التي قدمت الإسعافات الأولية للمصابين وتحويلهم للعيادة الطبية مع إخماد ألسنة النيران التي تسببت في خسائر معتبرة.

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“تيك توك” يطيح بسائقين متهورين في وهران

س. ع

أوقف عناصر الشرطة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بوهران سائقين، أحدهما سائق حافلة والآخر سائق شاحنة، يقومان بمناورات خطيرة على الطريق العام، بعد استغلال مقطع فيديو متداول عبر تطبيقة “تيك توك”، لاقى استياء كبيرا من قبل الجمهور، حسب ما أفاد به بيان للأمن الولائي بوهران.

وتم توقيف كلا السائقين المخالفين، وتحويلهما إلى مقر الأمن الحضري 11 لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا بموجب إجراء قضائي موضوعه جنحة تعريض حياة الغير للخطر بانتهاك واجب من واجبات السلامة المنصوص عليها قانونيا والمناورة الخطيرة وعرقلة حركة السير، أين صدر في حقهما أمر إيداع.