أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 14 جوان 2023

حجز كيلوغرامين من الكوكايين، وفاة حاج جزائري بالبقاع المقدسة

العصابة كانت تستخدم سيارات مزودة بمخابئ سرية

حجز كيلوغرامين من الكوكايين و23 ألف قرص اكستازي بخنشلة

مامن.ط

فككت مصالح أمن ولاية خنشلة، شبكة إجرامية منظمّة، مختصة في تهريب وترويج مختلف أصناف المخدرات، تتكون من أربعة أشخاص يمتد نشاطهم عبر العديد من ولايات الشرق.

وقد مكّنت عملية تفكيك هذه الشبكة من حجز كميات معتبرة من مختلف أصناف المخدرات من بينها 12 كلغ من القنب الهندي وكيلوغرامين من مادة الكوكايين إضافة إلى أزيد من 23 ألف قرص مهلوس شديد المفعول من نوع إكستازي و6 سيارات سياحية كانت تستخدم في عمليات نقل وتهريب المخدرات. أفراد الشبكة الإجرامية وحسب مصادر أمنية، فقد عثر عناصر الشرطة في مسكن أحد المشتبه فيهم، على 1150 غرام كوكايين، 12.5 كلغ من راتنج القنب الهندي بالإضافة غلى 23754 قرص مهلوس شديد المفعول من نوع “إكستازي” وكذا 540 غرام من مسحوق “الاكستازي”، ليتم توقيف شخصين من عائلة واحدة، وحجز سيارتين إحداهما بها مخبأ سرّي معد لإخفاء الممنوعات تحت المقاعد الأمامية، وبمواصلة التحقيق تم توقيف شخصين من الشبكة، أحدهما مسبوق قضائيا بمسكنه ومبلغ يفوق 500 مليون سنتيم، من عائدات الترويج.

أما المشتبه فيه الرابع، فضبط على متن سيارة وبحوزته حوالي 56 مليون سنتيم من عائدات الترويج، وحجز سيارتين مزودتين بمخابئ سرية مهيأة لتخزين المخدرات. ويتنظر تحويل الموقوفين على القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة.

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وفاة حاج جزائري بالبقاع المقدسة

فاطمة عكوش

توفي السبت الحاج رحمي أحمد من بلدية عين الترك بولاية البويرة بمكة المكرمة، حيث باغتته المنية، وهو ساجد في الركعة الثانية من صلاة الصبح. وكان الحاج رحمي البالغ من العمر 71 ستة وزوجته بوعود تسعديت ذات 69 سنة، قد تنقلا إلى البقاع المقدسة، لأداء الركن الخامس.

واتصلت السيدة تسعديت بالعائلة، لتنعي زوجها، وهي صابرة محتسبة، وتذكّرهم أنه سيدفن في أشرف بقاع المعمورة.

والحاج أحمد رحمي من متقاعدي تعاونية الحبوب بالبويرة، وانتقل في صغره إلى زاوية الهامل لحفظ القرآن، كما يعرف عنه، حسب ابنه الأكبر عز الدين مساعدته للأرامل واليتامى بالمنطقة، وكان يتكفل بمجموعة منهم في السر، كما يعرف عن الحاج أحمد إحسانه إلى الحيوانات، ورفقه بها.

للإشارة، فإن الحاج أحمد رحمي ابن المجاهد محمد نسليمان، هو أب لتسعة أبناء خمسة ذكور وّأربع بنات، أكبرهم عمره 50 سنة.

وتقطن عائلة الحاج بقرية الرحامنية ببلدية عين الترك، وقد تلقت العائلة خبر وفاة الحاج أحمد بالصبر والاحتساب. وتتمنى عائلته زيارة قبره في أقرب وقت ممكن.

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متشردة تسطو على مجوهرات ببومرداس لـ “إطعام أطفالها”

سعيدة. م

اعترفت سيدة في عقدها الخامس، أثناء مثولها مؤخرا أمام محكمة الجنح بمحكمة بومرداس، بارتكابها جرم سرقة في حق محل مجوهرات، مدعية أنه كان بدافع توفير الأكل لأطفالها الذين يعيشون حالة التشرد منذ سنوات.

وكانت المتهمة قصدت محل مجوهراتي بمدينة بودواو، وأخذت تغافل البائع وفي كل مرة تطلب عينات من المجوهرات المعروضة في الواجهة واستولت على أسوار ثم خرجت.

ولاحظ صاحب المحل اختفاء الأسوار واستعان بكاميرا المراقبة، حيث تأكد من أن المتهمة هي من قامت بسرقتها، وتمكنت مصالح الأمن التوصل إليها. وبعقوبة سنة حبسا نافذا.

ولم تنكر المتهمة عبر مراحل التحقيق الأفعال المنسوبة إليها، زاعمة أن الجوع والتشرد هو من دفعها للسرقة، حيث أنها اتخذت الشارع مأوى لها منذ انهيار مسكنها، ولما لم تتمكن من توفير الأكل لأطفالها الأربعة، لجأت للسرقة.

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شاب فقأ عين جاره بسكين يواجه عقوبة السجن 10 سنوات

مريم. ز

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الأربعاء، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق شاب يدعى “د.انيس” بتهمة الضرب والجرح العمدي المفضي لعاهة مستديمة، بعد اعتدائه على شاب آخر بواسطة سكين والتسبب في فقء عينه وفقدانه البصر كليا.

تفاصيل الملف، انطلقت من بلاغ تلقته مصالح الأمن بمقاطعة براقي من قبل والد الضحية، مفاده تعرض ابنه للاعتداء والضرب من طرف شاب قاصر يقيم بنفس الحي، بعد استفزازه وضربه بآلة حادة على مستوى عينه اليمنى، أين فقد كمية كبيرة من الدم واستدعى خضوعه لعدة عمليات جراحية مستعجلة بدون جدوى، لينتهي الأمر بفقدانه البصر.

واستنادا للبلاغ تم فتح تحقيق قضائي واجراء خبرة طبية على الضحية، وخلصت إلى وجود عاهة مستديمة بالعين نتيجة الضربة التي تلقاها، وأثناء استجواب المتهم أمام مصالح الضبطية القضائية، صرح أنه تعرض لمضايقات من قبل الضحية، وحاول مرات عديدة التحرش به جنسيا والاعتداء عليه، مضيفا أنه يوم الوقائع كان بصدد فتح باب منزله ليلا للدخول وإذا بالضحية يقترب منه بعد مطاردته بسيارته لمسافة طويلة وحاول استدراجه إلى داخل المركبة والاعتداء عليه، ودفاعا عن نفسه أصابه بواسطة مفتاح المنزل على مستوى عينه دون أن ينتبه إلى حجم الضرر الذي لحق به.

وكشف المدعو “د.انيس” بالجلسة العلنية أنه لم يتجاوز سن 18 خلال الواقعة ومن غير المعقول أن يعتدي على شخص يفوقه سنا بدون سبب مقنع، كما لمح إلى أن الضحية فقد البصر نتيجة إهماله للعلاج وأن الاصابة لم تكن خطيرة.

من جهته، أشار دفاع الطرف المدني أن المتهم سبق الحكم عليه بـ18 شهرا حبسا نافذا من قبل محكمة الجنح بالحراش، قبل قبول الطعن بالنقض الذي تقدم به أمام المحكمة العليا والقضاء بعدم الاختصاص النوعي للملف، ثم إحالته أمام محكمة الجنايات، مستعرضا تقارير الخبرة الطبية التي تشير إلى استعمال آلة حادة متمثلة في سكين عكس ما صرح به المتهم سابقا.

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مراعاة لظروف استشفائها

مترشحة مسجلة في بشار تجتاز البكالوريا في وهران

خيرة غانو

مكّن قرار صادر عن مديرية التربية لولاية وهران، وفي ظرف 72 ساعة فقط، من تحويل التلميذة يوسفي زينب، القاطنة والمتمدرسة بولاية بشار، لاجتياز امتحان شهادة البكالوريا في مركز إجراء يقع بولاية وهران.

يأتي هذا الأمر بموافقة من وزارة التربية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بعد الإرسالية التي وجهتها المديرية طالبة فيها من الوصاية تحويل مترشحة، كانت قد استدعت ظروفها الصحية المتدهورة قبل مدة، نقلها من بشار لتلقي العلاج الاستشفائي بمستشفى وهران، لاجتياز البكالوريا في أحد مراكز الامتحان بعاصمة غرب البلاد، حسب تصريح عبد القادر أوبلعيد مدير التربية لولاية وهران.

ويشير ذات المصدر إلى أنه تلقى معلومات عن الوضعية الإدارية والصحية للتلميذة يوسفي زينب يوم الجمعة الفارط، ليتم بشكل استعجالي طرح الموضوع على الجهات الوصية، ليتقرر قبل ساعات من انطلاق الدورة شطب استدعائها الأول الذي وجهها للامتحان في ولايتها بشار، واستبداله بآخر قدّر لها اجتياز الدورة في وهران، موضحا أن المعنية متمدرسة في شعبة آداب وفلسفة، وقد خصصت لها سيارة لنقلها يوميا طيلة أيام الدورة من المستشفى الذي تقيم فيه حاليا للاستشفاء إلى غاية مركز الامتحان المحولة إليه ببلدية وهران وتحت إشراف ومتابعة طبيين لحالتها الصحية.

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المحكمة أدانته بثلاث سنوات حبسا

تلميذ يجر شقيقه الأصغر إلى العدالة بسبب الغش بالبليدة

فيصل. ن

أدانت الأربعاء المحكمة الابتدائية بالعفرون في ولاية البليدة، تلميذا في القسم النهائي يبلغ 19 سنة، بعقوبة الحبس النافذ ثلاث سنوات عن تهمة محاولة نشر مواضيع امتحانات البكالوريا باستعمال وسائل الاتصالات عن بعد.

وحسب بيان أصدرته نيابة الجمهورية بمحكمة العفرون، فإن وقائع القضية تعود لتاريخ 13 جوان الجاري، أين تلقت مصالح أمن دائرة موزاية، اتصالا هاتفيا من مدير مركز الامتحانات لشهادة البكالوريا مالك بن نبي بموزاية، مفادها تسجيل حالة غش بإحدى القاعات تورط فيها تلميذ يدرس في شعبة تسيير واقتصاد، حيث ضبط متلبسا وبحوزته جهاز بلوتوث متطور مزود بشريحة هاتف، واتضح أن التلميذ اتفق مع شقيقه البالغ 16 سنة ليزوده بالأجوبة خلال اجتيازه الامتحان، ليتم توقيف الشقيقين وإحالتهما على محكمة الجنح بالعفرون، ليمثلا طبقا لإجراءات المثول الفوري عن تهمة محاولة نشر مواضيع الامتحانات النهائية لشهادة التعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد، بالنسبة للمتهم الأول، وجنحة محاولة تسريب أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم باستعمال وسائل الاتصال للمتهم الثاني، وبعد المحاكمة تمت إدانة المترشح للبكالوريا بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا مع أمر بالإيداع في المؤسسة العقابية بالبليدة من الجلسة مباشرة ومصادرة المحجوزات وبراءة شقيقه الأصغر من التهم المنسوبة إليه.

وأكد مدير التربية لولاية البليدة منصر عبد المجيد في اتصال مع “الشروق”، أن حالات الغش المسجلة خلال امتحانات البكالوريا هذه السنة بولاية البليدة حالتان فقط تم ضبطهما بتاريخ 13 جوان، الحالة الأولى بمركز مالك بن نبي في موزاية، والثانية بمركز امتحان البليدة وسط.

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يتلقى خبر وفاة والدته داخل قاعة الامتحان

م. مراد

تلقى التلميذ عماد، نبأ وفاة والدته وهو داخل قاعة مركز الامتحان بمتوسطة عياد حبيب بسيدي بلعباس، ونزل الخبر كالصاعقة عليه وهو يجتاز امتحان إحدى المواد الأساسية، ما تطلب مرافقته نفسيا لاسيما وأنه يتيم الأب، ما ضاعف من حجم الحزن لديهم، وقد يعطيه ذلك إرادة إضافية لنيل الشهادة إكراما لروح والدته رحمها الله التي كانت تنتظر نجاحه.

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مترشحة تمتحن رغم وفاة والدها بقالمة

ن. طلحي

على الرغم من ألم الفاجعة التي ألمّت بعائلتها بقالمة، إلاّ أن التلميذة “عيايشة سهيلة” المتمدرسة بثانوية عيسى بن طبولة، والمترشحة لامتحان شهادة البكالوريا شعبة آداب وفلسفة، فضلت صباح الأربعاء، مواصلة المشاركة في الامتحانات رغم إعلامها بفقدان والدها، حيث التحقت بقاعة الامتحان بمركز الامتحانات عبد الحق بن حمودة بمدينة قالمة، وامتحنت رغم حالتها النفسية الصعبة. وتنقلت مديرة التربية بالولاية، دينار كلثوم، رفقة مستشار وزير التربية الوطنية ورئيس مصلحة البرمجة والمتابعة على الفور إلى مركز الاجراء بثانوية عبد الحق بن حمودة، للوقوف على الحالة النفسية للمترشحة ومواستها، مع الحرص على مرافقتها وتمكينها من التكفل النفسي بالمترشحة من طرف الأخصائية النفسانية المتواجدة بالمركز، بغرض مساعدتها في تجاوز محنتها، لتحقيق رغبتها في مواصلة الامتحان والوصول غلى طموحها في الظفر بشهادة البكالوريا التي طالما حلم بها والدها.