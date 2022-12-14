أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022

لص يطعن حارس مسجد، العثور على مراهقة مشنوقة

بعد أن منعه من سرقة صندوق الزكاة

لص يطعن حارس مسجد بسطيف

سمير مخربش

تورط لص بمدينة سطيف، في محاولة قتل حارس مسجد بغية الاستيلاء على صندوق الزكاة، في عملية انتهك من خلالها حرمة بيت الله.

المتهم حاول التسلل إلى مسجد بلال بن رباح بوسط مدينة سطيف، وكان ذلك قبل صلاة الفجر بدقائق، لكن حارس المسجد البالغ من العمر 60 سنة تفطن للأمر بعدما أحس بحركة اللص الذي بمجرد أن انكشف أمره قرر الاعتداء على الحارس، فوجه له طعنة خنجر على مستوى البطن وتركه مرميا على الأرض ولاذ بالفرار. وظل الضحية ينزف إلى أن جاء المصلون لأداء صلاة الصبح، ليقوموا بنقله إلى المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف، أين تلقى العلاج، ومن حسن الحظ تدخل الطاقم الطبي كان في الوقت المناسب وتمكن من إنقاذ حياة الحارس.

وبعد تدخل عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن الولاية باشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم، انطلاقا من الاستعانة بالكاميرات الموجودة في المسجد، ما مكّن من التعرف على هوية المشتبه فيه وتحديد مقر إقامته، ونجحت الفرقة في إلقاء القبض عليه وإحالته على التحقيق. وأثناء الاستماع لأقواله اعترف المشتبه فيه بأنه لم يقصد الاعتداء على الحارس بعينه والذي لا تربطه به أي علاقة، بل كان ينوي الاستيلاء على صندوق الزكاة.

وقد أحالت الضبطية القضائية المتهم على الجهات القضائية بتهمة محاولة القتل باستعمال سلاح أبيض مع سبق الإصرار والترصد، ليتم بذلك حل قضية الاعتداء على حارس المسجد الذي كاد أن يفارق الحياة في عملية أدانها المصلون بشدة خاصة أنها وقعت داخل بيت الله، ومنفذها كان ينوي الاستيلاء على أموال الزكاة دون احترام قدسية المكان.

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العثور على مراهقة مشنوقة داخل مسكنها بسوق أهراس

ص. ذيب

استقبلت مصلحة الاستعجالات بمستشفى كعرار السبتي بسوق أهراس، صبيحة نهار الأربعاء، جثة فتاة تبلغ من العمر 13 سنة، بعد ما تم العثور عليها معلقة من رقبتها بوسطة حبل في أحد أركان منزل عائلتها الواقع وسط مدينة سوق أهراس.

وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الجثة تعود لتلميذة تدرس بمتوسطة باجي مختار بعاصمة الولاية وتم اكتشافها من طرف عائلتها في الساعات الأولى من الصباح وسط صدمة كبيرة بين أفراد العائلة، بعد تأخر الضحية عن موعد خروجها استعدادا لالتحاقها بمقاعد الدراسة.

وفي الوقت الذي تقرر فيه عرض جثّة الفتاة على الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، فتحت المصالح الأمنية المختصة اقليميا تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذه الحادثة الأليمة.

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الضحية شيخ سبعيني

مقتل حارس ليلي من طرف مجهولين في سكيكدة

إسلام. ب

اهتزت مشاعر سكان بلدية بني ولبان، بولاية سكيكدة، صباح الأربعاء، على وقع انتشار خبر وقوع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها حارس ليلي يدعى محمد بولوداني في العقد السابع من عمره، حيث تم العثور عليه جثة هامدة في مقر عمله بأحد المستودعات المخصصة كمخزن لبعض المواد يملكه أحد الخواص، متواجدا بوسط مدينة بني ولبان، أين كان يداوم في أداء عمله خلال الفترة الليلية، بعد أن تعرض إلى طعنات قاتلة في أنحاء متفرقة من جسمه من طرف مجهولين، ما تسبب في وفاته في عين المكان، قبل أن يتم اكتشاف جثته غارقة في الدماء صبيحة أمس، من طرف بعض العاملين معه.

وجرى إخطار فرقة الدرك الوطني ببني ولبان والتي تنقل عناصرها إلى عين المكان مدعومين بفرقة من الشرطة العلمية، لإجراء المعاينات اللازمة التي من شأنها مساعدتهم في التحريات والتحقيقات التي باشروها بغرض الوصول إلى الجاني أو الجناة، تزامنا مع تدخل عناصر الحماية المدنية لإجلاء جثّة الضحية ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحروش، بغرض عرضها على الطبيب الشرعي، لتحديد أسباب وفاة الضحية ونوعية الأداة المستعملة في تنفيذ هذه الجريمة النكراء والتي لازالت تفاصيلها وظروفها غامضة، خاصة وأن مصادرنا لم تؤكد بأن الفاعلين قد أقدموا على قتل الضحية بدافع السرقة أو لشيء آخر في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحريات والتحقيقات التي باشرها أفراد فرقة الدرك الوطني ببني ولبان.

وفور انتشار الخبر خيم الحزن والأسى على سكان المنطقة الذين نزل عليهم خبر مقتل الضحية كالصاعقة، خاصة وأنه كبير في السن وتجاوز السبعين من عمره ويعيل عائلة من عمله كحارس ليلي في مستودع يملكه أحد الخواص بالمنطقة.

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استولوا على 9 دراجات نارية

توقيف لصوص أحدثوا ثقبا في جدار محشر بلدي بقسنطينة

س. ع

فكك عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الأول بأمن دائرة عين عبيد في ولاية قسنطينة، جمعية أشرار تتكون من سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و33 سنة، بعد تورطهم في سرقة تسع دراجات نارية من داخل المحشر البلدي لبلدية عين عبيد على الطريقة الهوليودية، باستحداثهم لثقب في الجدار الخارجي للمحشر، والتسلل إلى داخله.

المشتبه فيهم تم توقيفهم على إثر التحريات والتحقيقات التي باشرها أفراد فرقة الشرطة القضائية بأمن الدائرة، بعد تلقيهم لشكوى من طرف مسيّر المحشر البلدي، مفادها أن مجهولين قاموا بإحداث ثقب في الجدار الخارجي للمحشر ما مكّنهم من الولوج إلى داخله والاستيلاء على تسع دراجات نارية من مختلف العلامات والأنواع، بعد أن تم حجزها من طرف مصالح الأمن، وقد أثمرت التحريات بتوقيف المشتبه فيه الرئيسي بمدينة عين اعبيد قبل الإطاحة بباقي شركائه، وتحويلهم إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق معهم وتكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة تكوين جمعية أشرار، وجنحة السرقة بالتعدد مست أملاكا عمومية وجنحة التخريب العمدي لجزء من العقار، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب.

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إصابة خمسة أشخاص في حريق بالنعامة

فيصل. ن

تمكن أعوان الحماية المدنية الثلاثاء من إنقاذ خمسة أشخاص من الاختناق إثر حريق شب داخل مسكن ببلدية عين الصفراء (النعامة)، حسب ما أستفيد لدى خلية الإعلام للمديرية الولائية لذات المصالح. وأوضح ذات المصدر أن وحدة الإطفاء للحماية المدنية تدخلت لإخماد حريق شب في شقة بالطابق الثالث بعمارات بحي 60 مسكنا بعين الصفراء. وتم تسجيل اختناق 5 أشخاص من عائلة واحدة تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر و56 سنة كانوا داخل الشقة جراء استنشاقهم للدخان. وقد تم إجلاءهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بمستشفى “محمد بوضياف” لذات المدينة بعد أن قدمت لهم الإسعافات الأولية بعين المكان من طرف الفرقة الطبية للحماية المدنية. وتمكن عناصر الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي الشقق المجاورة بالعمارة مع تسجيل خسائر مادية معتبرة في الممتلكات، مثل ما أشير إليه.

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حجز 61 غرام كوكايين ومبالغ مالية ومجوهرات

تفكيك شبكتين للاتجار بالمخدرات الصلبة والمهلوسات في وهران

ق. ج

تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران مؤخرا، في عمليتين متفرقتين، من تفكيك شبكتين إجراميتين مختصتين في تهريب المخدرات والاتجار فيها، مع توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و45 سنة، وأسفرت العمليتان عن حجز 61 غراما من المخدرات الصلبة (كوكايين)، و3800 قرص مهلوس من نوع اكستازي، ومبلغ مالي قدر بأكثر من 256 مليون سنتيم من عائدات الترويج، بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور، 04 مركبات، دراجة نارية، كانت تستعمل في نقل المخدرات وتوزيعها، وكمية من المعدن الأصفر، حسب ما أفاد به نهار أمس الأربعاء بيان لخلية الاتصال لأمن ولاية وهران.

العملية الأولى عالجتها فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، بناء على المعلومات المتحصل عليها ميدانيا، والتي مفادها قيام أحد أفراد الشبكة بالمتاجرة وتخزين هذه السموم من أجل ترويجها وتوزيعها، بعد مراقبة وترصد نشاط عناصر الشبكة، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، كانت النتائج ايجابية بتوقيف 08 أشخاص، إلى جانب حجز بحوزتهم 59 غراما من المخدرات الصلبة (كوكايين)، 1500 قرص مهلوس من نوع اكستازي، مبلغ مالي قدر بأكثر من 256 مليون سنتيم من عائدات الترويج، سلاح أبيض من الحجم الكبير، 04 مركبات، دراجة نارية كانت تستعمل في النقل والتوزيع، كمية من المعدن الأصفر (حلي).

العملية الثانية عالجتها مصالح الشرطة للأمن الحضري 19 جاءت نتيجة عمل استعلامي لعناصر الشرطة، وكذا استصدار إذن بالتفتيش والتوقيف، الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، أين كانت النتائج ايجابية بتوقيف شخصين، وحجز داخل مسكن أحدهما 02.02غرام من المخدرات على شكل خمسة أكياس، و2300 قرص مهلوس من نوع الاكستازي، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم سيحالون بموجبه أمام العدالة.

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ثلاث سنوات حبسا للممتنع عن التبليغ عن الجريمة

المؤبد لقاتل صديقه من اجل زجاجة خمر بتيزي وزو

فروجة. م

استأنفت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا، الحكم الصادر في حق المتهمين “ب،ه” و”ب،ي” المدانان بعقوبتي المؤبد و3 سنوات حبسا نافذا على التوالي، وهذا بعد ان تابعتهم المحكمة في وقت سابق بجناية القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد وجنحة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر وعدم التبليغ عن جناية.

حيثيات القضية تعود لشهر اكتوبر سنة 2021 بأحد المستودعات بحي كريم بلقاسم في تيزي وزو، عندما اتفق المتهمون المنحدرون من ولاتي ميلة والبويرة مع الضحية المدعو “د،ل” والذي ينحدر من ولاية بجاية، على السهر في المستودع الذي قام المتهم الثاني في القضية “ب،ي” بكرائه من اجل ممارسة نشاطه التجاري، على ان يقتني كل واحد منهم كمية المشروبات الكحولية التي سيحتسيها في تلك الليلة، وهو ما تم فعلا، حيث اشترى الثلاثة كمية الكحول ووضعوها داخل الثلاجة، وفي السهرة خرج المتهم الأول “ب،ه” لقضاء حاجته وعندما عاد إلى المكان وجد ان كمية المشروبات الكحولية التي اقتناها قد نقصت وان أحد رفيقيه قد قام باحتساء قارورة جعة ملكا له، ما اثار غضبه الشديد وبدأ بالصراخ مستفسرا عن الفاعل، ليقوم الضحية بالرد عليه وتوجيه عبارات السب والألفاظ البذيئة، الأمر الذي أدى إلى تطور الأمر بينهما وهيجان الاثنين معا، وحيث يصعب السيطرة عليهما في تلك الحالة جد المتقدمة من السكر.

المتهم الثاني في القضية قام بإخراج الضحية، والمتهم الأول من محله وطالبهما بمغادرة المكان، ومواصلة شجارهما في الخارج إن ارادا ذلك، وهي الفرصة التي اغتنمها المتهم الأول لأخذ خنجر واخفائه واستعمله لاحقا في قتل الضحية، حيث صرح انه لم يكن ينوي قتل الضحية، الا انه أخذ الخنجر معه دون علم المتهم الثاني، وهذا للدفاع عن نفسه فقط في حالة ما اذا اعتدى عليه الضحية الذي حسب ما اكده في اقواله انه هو من قام برشقه بالحجارة وهما في الشارع، الأمر الذي دفع به إلى توجيه ضربات عشوائية له دون قصد قتله وإبعاده عنه، مضيفا انه عندما سقط أرضا هرب من المكان وترك الضحية يتخبط في دمائه بدون دراية منه انه قد توفي.

أما المتهم الثاني في القضية صرح انه عندما اخرجهما من محله، خرج وراءهما ولكن عندما اشتد الشجار بينهما عاد أدراجه وأقفل الأبواب خوفا من حالة الهيجان التي كانت تبدو على ملامح المتهم الأول، مضيفا انه لم يكن يعلم بأخذه للسلاح الأبيض.

الضحية الذي فارق الحياة في عين المكان عثر عليه من طرف سكان المنطقة في صبيحة اليوم الموالي عندما استيقظوا وخرجوا لأشغالهم، ليقوموا بإبلاغ مصالح الأمن التي تنقلت إلى عين المكان من اجل التحقيق في القضية، ولم يعثروا في البداية على اي دليل عن مرتكب الجريمة، والذي عاد ادراجه في صبيحة ذلك اليوم من اجل تفقد الضحية والاستفسار عنه ليخبره المتواجدون في المكان انه قد مات وان الشرطة غادرت المكان بعد اجرائها للتحقيق، مطالبين اياه انتظارهم لإخبارهم الحقيقة، ليتم القبض عليه لاحقا بعد ان أخبره بتفاصيل الواقعة.

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حجز بندقيتي صيد وذخيرة حيّة بميلة

نسيم. ع

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني ببلدية شلغوم العيد جنوب ميلة، الثلاثاء، من حجز بندقيتي صيد، إضافة إلى كمية من الخراطيش وتوقيف شخصين في العقد الرابع من عمرهما ينحدران من ولاية ميلة.

وحسب مصالح الدرك الوطني بميلة، فإن العملية تمت عندما لفت انتباههم سيارة مركونة بمسلك ترابي مؤد إلى الوادي بإقليم بلدية تاجنانت، عند الاقتراب منها لم يتم العثور على سائقها، وبعد تفتيش المكان تم ضبط شخصين يحمل كل واحد منهما بندقية صيد وخراطيش، ويتعلق الأمر بكل من “ح.ف” ومرافقه المسمى “ح.س.د” بعد الاستفسار معهما تبين بأنهما لا يحوزان أي وثائق تثبت ملكية السلاحين، على إثر ذلك تم اقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق في القضية، انجر عنه إنجاز ضدهما ملف قضائي متضمن لكافة الإجراءات الجزائية، ثم تقديمهما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد، عن جنحة اقتناء وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.