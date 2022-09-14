أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022

استرجاع ذهب مسروق، شاب يقتل آخر، استرجاع 12 مركبة مسروقة

المشتبه فيه مسبوق ومن أقارب الضحية

استرجاع ذهب مسروق بقيمة تقارب 500 مليون في ظرف قياسي ببومراس

أيوب. ص

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول بولاية بومرداس، من استرجاع في ظرف قياسي كمية هامة من الذهب والحلي إضافة إلى مبالغ مالية من العملتين الوطنية والأجنبية، تمت سرقتها من منزل سيدة من طرف مشتبه به مسبوق، وهو من أقارب الضحية تم توقيفه على متن مركبة.

واستنادا إلى مصدر أمني موثوق، فإن العملية تمت مباشرة بعد تقييد سيدة تقيم ببومرداس لشكوى على مستوى مقر الأمن الحضري الأول، مفادها تعرض منزلها لاقتحام من طرف مجهولين قاموا بالاستيلاء على ممتلكاتها من حلي ومصوغات إضافة إلى مبلغ مالي من العملتين الوطنية والصعبة، لتباشر عناصر الأمن الحضري الأول تحقيقا معمقا أفضى بعد ساعات فقط من توقيف المشتبه به، ويتعلق الأمر بشاب ثلاثيني من أصحاب السوابق العدلية وينتمي لأقارب الضحية، حيث تم استرجاع المسروقات التي كان يخفيها داخل سيارة سياحية، وتتمثل في كمية من الحلي الأصفر بقيمة 300 مليون سنتيم وكمية أخرى من الحلي المعدن الأبيض المزود بأحجار من الألماس بقيمة 80 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الأجنبية بقيمة 1100 أورو ومبلغ آخر من العملة الوطنية بقيمة 8 آلاف دج، ليتم تقديم المشتبه به بعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية أمام الجهات القضائية المختصة.

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شاب يقتل آخر ببرج بوعريريج

و.بوجملين

لفظ الشاب أسامة محمدي أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه لطعنة سكين من طرف شاب آخر، بعد مناوشات حصلت بينهما بمسقط رأس الضحية، حيث فتحت مصالح الدرك الوطني لبلدية العش ببرج بوعريريج تحقيقا لمعرفة تفاصيل الحادث.

واهتزت قرية المجاز ببلدية العش جنوب مركز الولاية برج بوعريريج مساء أول أمس، على وقع جريمة شنعاء راح ضحيتها الشاب أسامة محمدي الذي يبلغ من العمر 32 سنة، حيث قام الجاني بتوجيه طعنات متعددة للضحية فارق اثرها الحياة بعيادة بلدية العش، وقامت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق في الحادث الذي يعد الثاني من نوعه في ظرف خمسة أيام على مستوى الولاية، وفي انتظار نتائج التحقيق يطالب سكان الولاية بتفعيل عقوبة الإعدام في ظل التنامي الرهيب للجريمة بمختلف أنواعها عبر الولاية بشكل أصبح يهدد حياتهم.

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خلال مداهمات بولاية البليدة

استرجاع 12 مركبة مسروقة وإحالة 579 شخص على العدالة

حسناء. ب

أوقفت مصالح أمن ولاية البليدة خلال شهر أوت الفارط، 579 شخص، وإحالتهم على العدالة ضمن برنامج الشرطة القضائية لمحاربة الإجرام الحضري، على غرار عصابات الأحياء والمساس بأمن الأشخاص وممتلكاتهم، وزرع الرعب الأسلحة البيضاء، وجرائم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والمتاجرة بها واستهلاكها، حيث نفذت ذات المصالح ما مجمله 220 عملية مداهمة، مست 576 نقطة سوداء عبر تراب ولاية البليدة.

ومكنت العمليات من مراقبة 2346 شخص من مرتادي الأماكن المشبوهة، مع توقيف وتحويل 579 شخص مشتبه فيهم تم تقديمهم أمام العدالة بموجب ملفات قضائية منجزة عن قضايا مختلفة، ومن بين الموقوفين 71 شخصا محل بحث من قبل العدالة و52 شخصا متورطون في قضايا حمل السلاح الأبيض، بالموازاة مكنت المداهمات من توقيف 216 شخص عن قضايا حيازة المخدرات و153 شخص عن قضايا حيازة المؤثرات العقلية “أقراص مخدرة”، كما تم إلقاء القبض على 87 شخصا متورطين في قضايا أخرى.

من جهة أخرى، مكنت هذه العملية من مراقبة وتنقيط 2080 مركبة من مختلف الأصناف ما أسفر عن استرجاع 12 مركبة مسروقة.

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مطالب بتدخل المسؤولين لترمیم الجدار المطل علی مدرسة الشبيبة

تصدعات بعمارة في شارع لوني أرزقي بباب الواد تثير المخاوف

منير ركاب

ناشد مواطنون من شارع لوني أرزقي، ببلدية باب الواد، الوالي المنتدب للدائرة الإدارية، الوقوف على انشغالهم المتمثل في المطالبة بترميم جدار العمارة رقم 19، المطل على الممر المؤدي إلى ابتدائية الشبيبة، قبيل الدخول المدرسي الذي يفصلنا عنه أسبوع، خوفا من وقوع كارثة قد تؤدي بحياة التلاميذ المتمدرسين علاوة على المارة، جراء انهيار الجدار الذي يشهد تشققات وتصدعات عميقة قابلة للتوّسع.

ويستغرب المشتكون، في تصريح لـ”الشروق”، عدم رد الوصاية على مراسلاتهم المكتوبة المودعة بالمجلس البلدي وديوان الترقية والتسيير العقاري آخرها تسليم شكوى بتاريخ 24 أوت الماضي، ناهيك عن نداءاتهم الشفوية المنشورة في فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، يطلب فيها هؤلاء التدخل المستعجل للمجلس البلدي أو الجهات المعنية لترميم جدار العمارة رقم 19 الموجودة بشارع لوني أرزقي المجانبة للمسك المؤدي إلى الابتدائية من الجهتين، حيث لا يوجد هناك منافذ ثانوية بذات الممر – بقول أصحاب الشكوى- التي قد يسلكها التلاميذ للابتعاد عن خطر انهيار الجدار المحتمل، لاسيما مع حلول فصل الأمطار، علما أن العمارات الموجودة بالشارع تعود إلى الحقبة الاستعمارية، ناهيك عن ثانوية عقبة ومتوسطة الصومام المتواجدتين على الطريق العمومي المؤدي إلى مستشفى علي أيت إيدير المتخصص في جراحة الأعصاب.

ورفع أولياء التلاميذ الذين يدرسون بابتدائية الشبيبة، نداء إلى والي العاصمة، أحمد معبد مفاده إعطاء تعليمات مستعجلة للوصاية والجهات المعنية بدراسة شكواهم المتعلقة بالاحتياط من خطر محدق بأولادهم المتمدرسين بالمؤسسة الابتدائية، لاسيما وأن التصدعات التي يشهدها جدار العمارة من جهة المسلك المؤدي إلى المدرسة وجهة الطريق العام يزداد يوميا، ما يفرض التدخل من طرف الهيئة الوطنية لمراقبة البناء ومصالح الحماية المدنية التي من صلاحيتها رفع تقرير مفصل حول الشكوى المودعة من طرف قاطني المنطقة.

وأضاف أصحاب الشكوى، أن خطر انهيار الجدار المحتمل، لا يشمل تلاميذ الابتدائية فقط بل تلاميذ متوسطة الصومام وثانوية عقبة والمارة أيضا كون أن العمارة تقع على الطريق العمومي في الشارع المؤدي إلى بلدية الأبيار والروضة الموجودة بحديقة براغ.

وينتظر هؤلاء التفاتة من طرف الجهات المعنية قبل انطلاق الموسم الدراسي المقبل الذي يتزامن مع بداية فصل الخريف.

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سببت خسائر معتبرة لمديرية التوزيع ببلوزداد

68 حالة اعتداء على شبكات الغاز عبر 13 بلدية بالعاصمة

أحمد. ع

أحصت المصالح التقنية لاستغلال القنوات الغازية لمديرية توزيع الكهرباء والغاز لبلوزداد، التابعة لناحية توزيع الجزائر منذ بداية السنة وإلى غاية شهر أوت المنقضي، 68 حالة تعدي على القنوات الغازية موزعة على البلديات التي تغطيها المديرية إقليميا وعددها 13 بلدية على مستوى الجزائر العاصمة آخرها كان بتاريخ 23 أوت على مستوى واد أوشايح ببلدية باش جراح.

وحسب بيان لمديرية توزيع الكهرباء والغاز ببلوزداد، تلقت “الشروق” نسخة منه، “فقد أدت هذه الحوادث المختلفة إلى التسبب في خسائر مادية معتبرة للمديرية، من أجل استبدال ما تضرر، زيادة على التعديات التي تشهدها المنشآت والتي تكون في غالبية الأحيان من طرف شركات خاصة وأخرى عمومية تقوم بفتح ورشات عمل وأشغال حفر أو إصلاح دون الرجوع أو إشعار الجهات المختصة، مما يؤدي إلى تكرار التعديات والانقطاعات التي تكون نتيجتها طول المدة الزمنية التي تستغرقها من أجل إصلاحها وإعادة تزويد الزبائن فردا فردا، مع احترام كل القواعد الأمنية والتقنية المعمول بها بالنسبة لمادة الغاز الطبيعي من طرف أعوان مختصين ومؤهلين لفعل ذلك، بالرغم من الحملات التحسيسية التي باشرتها المديرية بشكل مكثف ومتواصل للتحسيس حول خطر سوء استعمال الغاز، مما ينعكس سلبا على صورة المؤسسة التي تعمل جاهدة على تقديم نوعية واستمرارية في خدماتها”.

ويضيف يبان المديرية، أن هذه التعديات تمثل 68% من مجموع التدخلات التي قامت بها المصالح التقنية للغاز لإصلاح الانقطاعات والتذبذبات التي تم تسجيلها منذ بداية السنة الجارية إلى غاية أواخر شهر أوت الماضي على قنوات التوزيع، والتي تعد بدورها خارجة عن نطاق المديرية، رغم عمليات الصيانة الدورية للمنشآت الغازية والذي وصل إلى غاية شهر أوت إلى معدل 62% من مجمل الشبكة.

واعتبرت مديرية بلوزداد، تكرار عمليات التعدي على المنشآت أثناء عمليات الحفر والبناء فوق مواضع المنشآت الغازية أو حتى بعض التسربات داخل الخزائن المخصصة لعدادات الغاز والتي يستعملها قاطنو العمارات لوضع الأغراض المنزلية التي لا حاجة لهم بها من أهم العوامل التي تصعب من عمـليات الإصلاح والتدخل السريع، وهذه السلوكيات لا تـؤدي فقط إلى انقطاعات التزويد بالغاز الطبيعي بل في غالب الأحيان إلى حوادث قد تصل إلى الوفاة.

وأمام كل هذا دعت مديرية توزيع بلوزداد زبائنها وجميع المؤسسات العمومية أو الخاصة إلى التحلي بروح المسؤولية والحس المدني حفاظا على الأرواح والمنشآت وأن يقوموا بالتبليغ عن أي عملية حفر قبل البدء فيها أو تسربات غازية حتى تتمكن مصالح التوزيع من التدخل بشكل سريع، وذلك عن طريق الاتصال بالمركز الوطني للاتصالات على الرقم 3303 أو التقرب من المديريات أو الوكالات التجارية التابعة لناحية توزيع الجزائر.

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احتراق منزلين بميلة

نسيم. ع

اندلعت، ليلة الثلاثاء، في حدود الساعة التاسعة و50 دقيقة، ألسنة اللهب داخل منزل فردي يقع بالطابق الأرضي بحي الزمالة التابع لبلدية التلاغمة جنوب عاصمة الولاية ميلة، مما أدى الى تعرض أفراد العائلة إلى ضيق في التنفس نتيجة استنشاقهم للدخان المتصاعد من ألسنة اللهب، وحالة هلع وخوف بسب النيران التي أتت على غرفة النوم بجميع أثاثها، ولحسن الحظ لم تسجل خسائر في الأرواح، وحسب مصدر للشروق اليومي فإن أسباب الحريق لازالت غامضة، الحريق أتى على محتويات الغرفة بصفة شبه كلية وتم إخماده من طرف أعوان الحماية المدنية قبل امتداده إلى الغرف المجاورة. من جهتها باشرت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.

وفي ذات السياق تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لبلدية ميلة، أول أمس، لأجل إخماد حريق اندلع داخل غرفة تقع بمنزل فردي أرضي بحي بن صالح وسط مدينة ميلة، أتت فيه ألسنة اللهب على تلفاز، مكيف هواء، خزانة ملابس، نافذة، وباب وسرير خشبي، فيما أسفر التدخل السريع لأعوان الحماية المدنية من إنقاذ باقي المنزل.

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حبس المتهمين بالتسبب في غرق 14 “حراقا” بالشلف

م. قورين

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير بمجلس قضاء الشلف، الثلاثاء، بإيداع أربعة موقوفين رهن الحبس المؤقت، والإفراج عن أربعة آخرين، على خلفية متابعتهم في قضية تهريب المرشحين للهجرة السرية عبر قوارب الموت بمنطقة توقريت، وضلوعهم في مأساة غرق 14 حراقا من ذات المنطقة مؤخرا قبالة سواحل إسبانيا.

وبحسب مصادر موثوقة لـ”الشروق”، فالمتهمون تم توقيفهم من قبل مصالح الأمن لدائرة بتوقريت وهم بصدد التحضير لهجرة غير شرعية، وبحوزتهم زورق ومبلغ 120 مليون سنتيم من أموال الراغبين في تخطي البحر، وخلال أطوار التحقيق تبين أن الموقوفين كانوا وراء تنظيم الرحلة التي غرق فيها 14 شخصا من منطقة توقريت، من بينهم ثلاث عائلات بكاملها، الأولى مكونة من خمسة أفراد الأب والأم وثلاثة من أبنائهما القصر، والثانية مكونة من الوالدين وطفليهما، والثالثة تضم شخصا وزوجته.

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حبس متهمين في قضية بيع الخمور المحجوزة بباتنة

ط. حليسي

أودعت النيابة المحلية لمحكمة بريكة جنوب باتنة، ثلاثة أشخاص الحبس المؤقت، على خلفية فضيحة قيام موظفين وعمال ببلدية بيطام، بإعادة بيع مشروبات روحية، من المحجوزات المختلفة التي ضبطتها مصالح الدرك الوطني بالجهة، وتم استيداعها في الحظيرة البلدية.

وكانت فصيلة الأبحاث الدرك الوطني توصلت لمعلومات أفادت بوقوع عمليات بيع غير قانوني، تنطوي على خيانة الأمانة، كانت تستهدف خمورا محجوزة في مختلف العمليات الأمنية، فتم نصب كمين قبل أيام انتهى بتوقيف شاحنة خارجة من الحظيرة، وعلى متنها كميات من زجاجات الخمور المحجوزة، بغرض إعادة البيع للمستهلكين في السوق السوداء.

وكانت مصالح الدرك استمعت لمسؤول الحظيرة وعدد من الموظفين والعمال والمنتخبين، في إطار التحقيقات المفتوحة في القضية.

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شاب يحرض مراهقة على سرقة مصوغات والدتها ببسكرة

م. ع / عصـام. ب

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة أورلال بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية بأمن ولاية بسكرة، من فك خيوط قضية استدراج قاصر لم تتجاوز من العمر 15 سنة، على مواقع التواصل الاجتماعي، من طرف شاب بالغ وتحريضها على سرقة مصوغات والدتها وتسليمها له، حيث إن التحريات والتحقيقات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة أورلال بعد تلقيها لشكوى الطفلة القاصر التي كانت مرفقة بوالدتها، كشفت أن المشتبه فيه البالغ من العمر 24 سنة، الذي هو جارهما، قام بفتح صفحة على الفايس بوك باسم مستعار، وقام من خلالها بالتواصل مع الطفلة القاصر، التي كان يعرفها جيدا ويعرف ظروفها الاجتماعية كونها جارته في نفس الحي الذي تقيم فيه.

وبعد مدّة من ربط علاقة معها والحديث والتواصل معها عن طريق تطبيق الميسنجر، تمكن من إقناعها بضرورة أخذ المجوهرات والمصوغات الذهبية التي هي ملك لوالدتها الخمسينية، وتسليمها له بغرض بيعها، وهو ما قامت به الطفلة القاصر، التي أخذت كل مجوهرات والدتها وأعطتها للمشتبه فيه. ولم تمض إلا أيام قليلة فقط عن عملية السرقة، حتى اكتشفت الأم اختفاء مصوغاتها، لتستفسر مع ابنتها التي أبلغتها أنها سلمتها للمشتبه فيه، لتسارع الوالدة إلى الاتصال بمصالح أمن دائرة أورلال وتقديم شكوى ضد جارها الذي استغل ابنتها القاصر للاستيلاء على مجوهراتها.

وخلال التحقيق في القضية تم استدراج المشتبه فيه البالغ من العمر 24 سنة، ما مكّن من تحديد هويته ومكان تواجده من خلال الاتصال به عبر حساب مستعار على الفايس بوك للضحية، ليتم في ظرف وجيز توقيفه، وتحويله إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق معه، واعترف خلاله باستدراجه لجارته القاصر وأخذ مجوهرات والدتها.

كما دلّ المتهم عناصر الشرطة على مكان إخفاء المجوهرات المسروقة، التي كانت مخبأة تحت كومة من التراب والأحجار خلف العمارة التي يقطن بها في نفس الحي الذي تقطنه الضحية، ليتم استرجاع كل المسروقات وتسليمها لصاحبتها، فيما تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، عن قضية تحريض قاصر على فساد الأخلاق، من خلال حملها على السرقة، في انتظار تقديمه أمام العدالة لاحقا.