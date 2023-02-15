أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 15فيفري 2023

حجز لحوم فاسدة،6 سنوات سجنا لمُضرم النار بغابة

مصدرها مواش من سلالة إفريقية

حجز لحوم فاسدة موجهة لإعداد طبق “المردومة” بخنشلة

طارق. م

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة في ساعة مبكرة من صبيحة الأربعاء، من إحباط محاولة تسويق كميات معتبرة من اللحوم الفاسدة، لسلالة أغنام إفريقية، كانت موجهة للتسويق في المطاعم المتخصصة في طهي المردومة والمشويات، بالسلسلة الجبلية لمنطقة الأوراس. على طول الشريط بين ولايتي خنشلة وباتنة.

حيث مكنت العملية، من توقيف شخصين من ولاية أم البواقي، على متن شاحنة، محملة بما يقارب 150 كلغ من أحشاء الماشية، من أمعاء وكبد، و350 رأس، بالإضافة إلى 1400 رجل للمواشي، فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وتنبعث منها روائح كريهة.

وكشفت مصادر الشروق، أن العملية تمت إثر تحقيق معمق، باشرته مصالح الدرك الوطني، بأمر من قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بخنشلة، بعد تلقيه لمعلومات مؤكدة، بشأن قيام بعض أصحاب المطاعم المتواجدة بالسلسلة الجبلية للأوراس، والمتخصصة في طهي “المردومة والمشويات”، باقتناء كميات معتبرة من اللحوم، وبشكل ملفت للانتباه، لاسيما مع ارتفاع الأسعار، واستغلالها بشكل سري، على مستوى مطاعم الهواء الطلق، المختصة في المشويات، وخلال التحريات وتنشيط عنصر الاستعلامات، تم تحديد مسار ناقلي البضاعة، قبل توقيف شاحنة، صباح أمس، بالطريق الوطني رقم 32، الرابط بين خنشلة وأم البواقي، وعلى متنها شخصان، وخلال تفتيش الشاحنة، تم حجز حمولتها وتحويل الموقوفين إلى مقر الدرك. وموازاة مع إخطار النيابة، تم عرض المحجوزات على الطبيب البيطري، الذي أكد بأنها فاسدة، وأمر فورا بإتلافها كما تم إخطار عناصر التجارة، لرفع المخالفات.

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بطاقة ذاكرة أطاحت بالمتهم

6 سنوات سجنا لمُضرم النار بغابة تنزارة في سيدي بلعباس

زواوية. ق

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، الأربعاء، حكما بـ6 سنوات سجنا نافذا في حق شخص أضرم النار بإحدى الغابات ببلدية تنيرة جنوب الولاية، حيث وجهت له تهمة إضرام الحريق في غابة، فيما برأت ثلاثة متهمين آخرين منها، إذ تمت محاكمة المتهم وفق المواد الجديدة المضافة لقانون العقوبات.

القضية التي عالجتها هيئة المحكمة، تعود تفاصيلها لتاريخ 3 سبتمبر من سنة 2021، وبالضبط في حدود الساعة السادسة مساء، كانت حينها مصالح الدرك الوطني تقوم بدورية روتينية، أين لفت انتباه عناصرها دخان متصاعد من وسط غابة لاداريس بالقرب من قرية تنزارة، في تلك الأثناء أخطرت المصالح الأمنية أعوان محافظة الغابات بتنيرة والحماية المدنية، من أجل تفعيل مخطط مكافحة الحرائق، حيث تم إخماد الحريق بعد ساعة من اندلاعه، وبعدما أتت ألسنة النيران على 16 مترا مربعا. ومن أجل معرفة المتسببين في هذا الحادث، قامت مصالح الدرك بتمشيط الغابة سيرا على الأقدام من أجل العثور على الأدلة التي تمكنهم من التوصل للمتهمين، بعد ساعات من التفتيش بمكان الحادث، عثر أعوان الدرك على جهاز مكبر للصوت لقارئ بطاقة الذاكرة، وبعد تكثيف التحريات، توصلت المصالح الأمنية إلى تحديد صاحب الجهاز، المدعو (ل.ح) هذا الأخير صرح عند استنطاقه أثناء التحقيق، بأنه أعار الجهاز لصديقه المدعو (ح. ن) نافيا تواجده بالغابة ساعة وقوع الجريمة.

المتهم الثاني، وبعد التحقيق معه، كشف عن هوية الأشخاص الذين كانوا برفقته في الغابة ساعة إضرام النار من طرف المدعو (ل.س)، هذا الأخير صرح خلال التحقيق معه بأنه ذهب إلى قرية مينيني ببلدية سيدي علي بن يوب، واشترى الكحول، ومن ثم توجه إلى غابة لاديرايس بقرية تنزارة، أين جلس رفقة المتهم المدعو (ح.ن) يستمعان للموسيقى، قبل أن يلتحق بهما المدعوان (ه.ب) و(س. ي)، وبعد أكثر من ساعتين، نشبت بينهم ملاسنات بخصوص اختيار الأغاني، حينها قام المتهم الرئيسي بإشعال كومة من الديس وغادر المكان متسببا في حرق وإتلاف 16 مترا مربعا من الأشجار بالغابة.

المتهم الرئيسي المدعو (ل.س) اعترف بالوقائع المنسوبة إليه، مؤكدا قيامه بالفعل المنسوب دون مشاركة أصدقائه الذين شاركوه الجلسة.

النيابة العامة في مداخلتها شددت على ضرورة تنفيذ العقوبات التي جاءت بها المادة 396 من قانون العقوبات التي شددت العقوبات على المتهمين بحرق الغابات، حيث التمست عقوبة 10 سنوات في حق المتهم الرئيسي، وخمس سنوات في حق المتهمين الثلاثة.

وبعد مداولات لساعات، أقرت هيئة المحكمة عقوبة 6 سنوات في حق المتهم الرئيسي، والبراءة لبقية المتهمين الثلاثة، بناء على اعتراف المتهم بالجرم المشهود.

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جزائريون في معرض “أكوافارم” بإيطاليا

يشارك متعاملون جزائريون في مجال تربية المائيات في معرض “أكوافارم” بمدينة بوردينوني بشمال شرق إيطاليا، المخصص للمهنيين في هذا المجال.

وأفاد بيان لمكتب الجزائر لوكالة الترويج في الخارج وتدويل الشركات الإيطالية “ICE”، نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه بالتعاون مع معارض “بوردينوني” الذي يعد من بين أهم فضاءات العرض بشمال شرق إيطاليا، تم دعوة متعاملين جزائريين إلى معرض “أكوافارم” المخصص فقط للمهنيين في شعب تربية المائيات.

وأوضح البيان أن هذه التظاهرة تمتد على مدى يومين (15-16 فيفري) يقدم برنامجا ثريا للمتعاملين من خلال لقاءات أعمال “BtoB” وندوات، إضافة لفرص التبادل مع جميع المهنيين المنخرطين في هذه الشعبة بداية من التحويل إلى التحضير والتوزيع وصولا إلى الاستهلاك.

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اختفاء غامض لمراهق في تيزي وزو

فروجة. م

يعيش سكان قريتي أولاد عيسى ببلدية ذراع الميزان، وتافوغالت ببلدية آيت يحيى موسى وضواحيهما حالة استنفار قصوى، بحثا عن الطفل “قحاز سامي” البالغ من العمر 14 سنة، المفقود والمختفي في ظروف غامضة يوم 11 فيفري الجاري.

الطفل المفقود وحسب ما صرح به سكان المنطقة، غادر منزله العائلي نهار السبت باتجاه مدينة ذراع الميزان من أجل قضاء بعض الأشغال، وبعد الانتهاء منها في حدود الساعة الرابعة مساء، حاول العودة إلى المنزل مجددا من خلال توقيف مركبة لإيصاله إلى المنزل، حيث شاهده عدة أشخاص، إلا أنه لم يظهر عليه أي خبر منذ ذلك الوقت.

عائلة الطفل المفقود أخطرت مصالح الدرك الوطني بأمر اختفائه، لتباشر عملية بحث واسعة رفقة مصالح الحماية المدنية وسكان المنطقة، سخرت لها كل الإمكانيات للبحث عنه، وهي العملية التي انطلقت منذ أربعة أيام وما زالت مستمرة إلى غاية الآن، على أمل أن يتم العثور عليه سالما وإعادته إلى أحضان عائلته، وتدعو عائلة الطفل للاتصال بها في حالة مشاهدته أو توفر معلومات عنه. 0782931727

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التماس عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق الجاني

استصلاح أراض فلاحية يتسبب في حريق مهول!

مريم. ز

اعترف شاب ثلاثيني أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الثلاثاء، بتسببه في اندلاع حريق ضخم بإحدى غابات ولاية جيجل وإتلاف هكتارات من الأشجار المثمرة ومزروعات بالبساتين المجاورة أثناء قيامه باستصلاح وتنظيف مزرعته.

تفاصيل الملف الذي حقق فيه قسم الإرهاب والجريمة المنظمة بمحكمة سيدي امحمد، انطلق من بلاغ تلقته مصالح الدرك الوطني بجيجل شهر أكتوبر الفارط، بخصوص نشوب حريق بغابة في مشتة المسماة طوالبية بعد امتداد ألسنة النيران إلى حقول ومزراع المواطنين بالقرية وإتلاف محاصيلها، وعلى أثر ذلك تنقلت المصالح الأمنية مرفقة بحراس الغابات وأعوان الإطفاء من أجل إخماد الحرائق التي أتلفت مساحة شاسعة من الثروة الغابية وأشجار الزيتون، وتمكنت عناصر الأمن من تحديد نقطة بداية الحريق بعد العثور على دلو به بقايا مادة البنزين وولاعة بالقرب من اسطبل يخص المتهم في ملف الحال، حيث توصلت التحقيقات الأمنية إلى هويته وتبين أنه من قام بإضرام النار، خاصة بعد تلقي مصالح الشرطة عشرات الشكاوى من قبل مواطنين وضحايا تأسسوا أطرافا مدنية بالقضية التي تناولتها محكمة الجنايات أمس، نتيجة تعرض ممتلكاتهم ومحاصيلهم لخسائر فادحة.

وكشف المدعو “ط.عبد المنعم” فلاح ينحدر من ولاية جيجل خلال استجوابه أمس، أنه قام بإشعال النار أثناء قيامه بعملية تنظيف بقايا الأحراش والحشائش الضارة في إطار استصلاح قطعة أرضية تخص عائلته، لتهيئتها من أجل إنجاز مشروع استثماري يتمثل في تشييد إسطبل لتربية المواشي، وأضاف المتهم أنه لم يكن يعلم أن الأمور ستخرج عن السيطرة بعد امتداد النيران إلى حقول ومزارع جيرانه، ثم انتشارها بالغابة المحاذية، فيما حاول إخمادها غير أنه فشل في ذلك بسبب حجم الحريق وشح المياه بالمكان، وصرح المتهم أنه توجه لطلب المساعدة والاتصال هاتفيا بمصالح الحماية المدنية والشرطة من أجل التدخل الإخمادها نافيا وجود أي نية إجرامية وراء ذلك.

والتمس النائب العام بعد مرافعته حول ما تضمنه الملف بتوقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حقه، عن جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف أمن الدولة وخلق جو انعدام الأمن في أوساط السكان والمساس بالممتلكات، وجناية وضع النار عمدا في أشياء بطريقة تؤدي إلى امتدادها لاملاك الغير.

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توقيف أجانب بحوزتهم كوكايين بمحطة قطار وهران

ب. يعقوب

أوقفت الاثنين، فرقة السكة الحديدية للدرك الوطني بوهران، أربع رعايا أفارقة من جنسيات مختلفة لدول جنوب الصحراء الكبرى، تتراوح أعمارهم بين 20 و28 عاماً، في أعقاب دورية تفتيش داخل محطة نقل المسافرين في وهران.

وبحسب ما أفاد به قائد فرقة السكة الحديدية لدرك وهران، فإن عملية القبض على الأفارقة، جاءت بعد ظهور علامات ارتباك على ملامحهم، مما استدعى فحص هوياتهم وإخضاعهم إلى تفتيش دقيق، أسفر عن العثور على كبسولتين تحتويان مخدر “كراك” مخبأة بحذاء أحد المتورطين، وكمية من المحتمل أن تكون بذورا للقنب الهندي مع قشورها قدرت بحوالي 194غرام، وثلاث صفائح من مادة صلبة تحتمل أن تكون كوكايين بوزن 6 غرامات، بحسب ما أشار إليه ذات المسؤول الأمني.

ووفق المصدر الأمني، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة التحفظية رهن إشارة البحث الذي تجريه فصيلة الأبحاث لدرك وهران، لتحديد نوعية المواد المحظورة المضبوطة بحوزة الأفارقة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات والارتباطات المفترضة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.

ووجهت إتهامات بجنحة نقل وتهريب وحيازة مخدرات لغرض المتاجرة فيها وجنحة الإقامة غير الشرعية لرعايا أجانب.

وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية للرفع من جاهزية الأمن بغرض مكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات الصلبة منها والمؤثرات العقلية.

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حبس مسؤول تنظيم طلابي لاعتدائه على أستاذ بباتنة

طاهر حليسي

أودعت، الأربعاء النيابة المحلية لدى محكمة باتنة، رئيس منظمة طلابية ناشطة في جامعة باتنة، الحبس المؤقت، عقب اتهامه بالاعتداء بالضرب ضد أستاذ جامعي بالمركز الجامعي عبروق مدني وسط مدينة باتنة.

واعتدى، الاثنين، رئيس مكتب ولائي لتنظيم طلابي يسمى “الصوت الوطني للطلبة الجزائريين” على أستاذ بقسم التكنولوجيا، عقب رفض الأخير تنفيذ طلب تقدم به المعتدي و المتعلق بتسليمه وثائق شخص آخر من مصلحة البيداغوجيا، وامتنع الأستاذ عن تسليم وثائق لا تخص شخص المتقدم مشترطا حضور المعني، ما كان سببا في وقوع الاعتداء حسبما رواه عدد من الأساتذة، فيما تحتفظ كاميرات التصوير المنصوبة في الجامعة بتفاصيل ما جرى، وقد تم توقيف رئيس التنظيم والتحقيق معه من طرف مصالح الأمن عقب الشكوى التي تقدم بها الأستاذ، قبل إحالته على العدالة.

ونظم أساتذة جامعيون، الأربعاءن وقفة احتجاجية ضد عملية الاعتداء وتضامنية مع زميلهم، مطالبين بتسليط أقصى العقوبات ضد الجاني صونا لحرمة الجامعة من الانتهاكات المنفلتة من قبل طلبة عاديين أو محسوبين على تنظيمات طلابية تزرع الفوضى بدل الانضباط للقانون.

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وفاة زوجين اختناقا بالغاز في تبسة

دريد. ب

لفظ، صباح الأربعاء، كهل يبلغ من العمر 53 سنة وزوجته البالغة من العمر 40 سنة، أنفاسهما الأخيرة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من مدفأة مسكنهما العائلي الكائن بحي المتقنة ببلدية الشريعة بولاية تبسة.

وفور اكتشاف الحادثة الأليمة في حدود الساعة الثامنة صباحا، تم إخطار الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة، والتي تنقل عناصرها إلى مسكن الضحيتين، أين عثروا عليهما جثتين هامدتين، ليتم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الشريعة، فيما باشر عناصر أمن الدائرة تحرياتهم وتحقيقاتهم بشأن أسباب الحادثة الأليمة، والتي ذكرت مصالح الحماية المدنية، بأن الضحيتين فارقا الحياة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من قناة تصريف الغازات المحترقة لمدفأة المسكن العائلي. وقد شهدت ولاية تبسة منذ مطلع السنة الجارية وتزامنا مع انخفاض درجات الحرارة تزايد حوادث الغاز بعضها كان مميتا جراء الاختناق، فيما تم إنقاذ آخرين، كما تسبب الغاز في اندلاع عدّة حرائق في مساكن آهلة بأصحابها.

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انتحار شاب في ظروف غامضة بالمنيعة

عبد المالك. م

تدخلت مصالح الحماية المدنية بالمنيعة، مساء الثلاثاء، من أجل نقل جثة شاب يبلغ من العمر نحو 20 سنة من مقر سكناه الواقع بحي أولاد فرج ببلدية المنيعة، وهذا بعدما تم اكتشاف جثثته من طرف عائلته مشنوقا بحبل في غرفته، أين لفظ أنفاسه الأخيرة في ظروف غامضة ليتم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن بولاية المنيعة لمعرفة ملابسات الحادث المأساوي التي أدت لإقدامه على الانتحار.

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ضبط مبالغ مزوّرة بحوزة الموقوفين

فيديو يوقع بباعة غشاشين في ميلة

نسيم. ع

أوقف، الأربعاء، عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية ميلة أربعة باعة متجولين يقومون بالتحايل على المواطنين كما قاموا بحجز 220 فراش فردي مغشوش، بالإضافة إلى مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية قدره 23000 دج من فئة 1000 دينار.

وحسب مصادر أمنية للشروق، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تلقي عناصر الفرقة لعديد الشكاوى من طرف مواطنين جراء تعرضهم للخداع والغش خلال اقتنائهم أفرشة من طرف تجار متجولين تبين فيما بعد أنها مغشوشة وعلى شكل قطع من مادة (البولسترن) مغلفة بغطاء قماشي تحمل علامات تجارية عالمية، على إثر ذلك تم تكثيف الأبحاث والتحريات إلى غاية توقيف 04 باعة متجولين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 سنة مشتبه فيهم على متن مركبات تجارية محملة بأفرشة تحمل نفس مواصفات الأفرشة التي اقتناها الضحايا، حيث تم تحويلهم إلى مقر الفرقة لمباشرة الإجراءات. بعد عرض المنتوجات المحجوزة على المصالح المختصة من مديرية التجارة تبين أنها مغشوشة وغير مطابقة وقد تشكل خطرا على صحة المستهلك. التحقيق مع المشتبه فيهم أسفر عن تحديد مكان صنع هذه المنتوجات المغشوشة بورشة بإحدى ولايات الهضاب العليا، حيث تم غلق الورشة تحفظيا بعد التنسيق مع النيابة المختصة.

خلال عملية تفتيش المركبات عثر عناصر الفرقة على مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 23000 دج من فئة 1000 دج مخبأ بإحكام داخل مقعد السائق بإحدى المركبات مشكوك في صحته. بعد عرض الأوراق النقدية المحجوزة على الخبرة البنكية تبين أنها مزورة. بالتحقيق مع المشتبه فيهم تبين أنهم ينتهجون أسلوب اقتناء حاجيات صغيرة بورقة من فئة 1000 دج مزورة للحصول على أكبر مبلغ سليم بدليل أنه تم حجز أكثر من 10 ملايين سنتيم مشكل من قطع نقدية معدنية مختلفة. بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة.