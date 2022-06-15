أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 15 جوان 2022

شاب يقتل زوج أخته بآلة، الحرائق تلتهم 100 هكتار من القمح

الجاني اتصل بالشرطة من هاتف الضحية لإبلاغهم بالجريمة

شاب يقتل زوج أخته بآلة حادة انتقاما لشقيقته بتبسة

ب. دريد

نجح عناصر الشرطة القضائية، بأمن دائرة الونزة في ولاية تبسة، الثلاثاء، في فك لغز جريمة القتل التي راح ضحيتها كهل في العقد الرابع من العمر، والذي عثر عليه قبل يومين جثة هامدة والدماء تنزف من رأسه، بمنطقة الكدية بمخرج مدينة الونزة، بعد أن تمكنوا من توقيف صهر الضحية للاشتباه في قتل زوج أخته، حيث أنه وخلال التحريات التي باشرتها مصالح أمن دائرة الونزة تبين أن الضحية، كان ٱخر ظهور له مع أحد الجيران، والذي تم توقيفه، وبعد التحقيق معه كشف أنه فعلا التقى بالضحية، وبعد اللقاء افترقا، مضيفا أنه بعد ذلك تلقى مكالمة هاتفية من صهر الضحية ومن هاتف هذا الأخير، مؤكدا أنه لم يفهم شيئا من تلك المكالمة، ليتم على الفور توقيف الصهر أين بدأت خيوط الجريمة تتضح.

والأغرب من ذلك أن المكالمة الهاتفية، التي وصلت مركز الشرطة كانت من هاتف الضحية، مخبرا عن وجود شخص ينزف دما، وأن الذي استعمل الهاتف ما هو إلا صهره، وبعد التحقيقات المعمقة، اتضح للمحققين أن الزوجة والتي كانت على خلاف مع زوجها، قامت بتحريض شقيقها، والذي استدرج صهره إلى مكان بعيد عن المدينة، مستغلا ظروف الليل، حيث باغته بضربات صوب رأسه بآلة حادة، ثم أسقطه أرضا، وبقي يوجه له ضربات برجله حتى فقد وعيّه، واعترف المتهم، أثناء التحقيق الابتدائي معه باعتدائه على زوج أخته، وحين مواجهته بالقرائن والأدلة، واصل اعترافاته بما نسب إليه من تهم، مؤكدا أن كل ذلك كان بتحريض من شقيقته، وقد تم تقديم المتهمين الرئيسيين نهار أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة لعوينات بتهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والتعدد وطمس آثار الجريمة وعدم التبليغ عن جناية، حيث أحالهما على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما الحبس.

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الحماية المدنية ترافق مترشحا مشلولا

في مبادرة إنسانية لمصالح الحماية المدنية في جيجل، وتم تداولها على نطاق واسع تكفلت فرقة من الحماية المدنية بمرافقة طالب خلال فترة إجراء امتحانات البكالوريا، الطالب هارون عاجز عن الوقوف والمشي بسبب إصابات تعرض لها في حادث سابق على مستوى الساق اليمنى والحوض والفقرات الرقبية وتسببت له في شلل جزئي، ومع إصراره على إجراء الامتحانات، تم تكليف أعوان من الحماية المدنية بالفرقة الثانوية أولاد صالح بالطاهير بمرافقة الشاب من منزله بمنطقة أولاد صالح إلى ثانوية كيعموش فرحات بتاسيفت، حيث يجري الامتحان ثم مرافقته خلال فترة إجراء الامتحان لغاية الانتهاء ثم إعادته للمنزل، ولقيت هذه المبادرة استحسانا وسط المتابعين وعائلة الشاب وأساتذته والطاقم الإداري على هذه الخدمة الإنسانية.

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“بيرمي باطل” للأوائل في البكالوريا

قدم صاحب مدرسة لتعليم السياقة بمنطقة رافور بالبويرة، عرضا تكريميا متمثلا في اجتياز امتحان السياقة بشكل مجاني دون دفع التكاليف المترتبة عن ذلك، وهذا لصالح التلميذين المتحصلين على أعلى معدلين في امتحان شهادة البكالوريا، كتشجيع لهما وتكريم يستحقانه حسب صاحب المبادرة، التي لقي تشجيعا من طرف كثير تمنوا أن تعمم ويبادر إليها آخرون تشجيعا لهذه الفئة.

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تساؤلات عن موعد التوظيف!!

يتساءل عدد معتبر من طالبي العمل بولاية الشلف عن موعد إطلاق مسابقة التوظيف أو الانتقاء الخاصة بأعوان محطات الدفع بالطريق السيار شرق-غرب، خاصة أن معظم محطات الدفع الأربع بالشلف شارفت على طور التجهيز والإنهاء، ويأمل طالبو العمل من الجزائرية للطرق السريعة انتهاج الشفافية في التعامل مع موضوع التوظيف.

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الحرائق تلتهم 100 هكتار من القمح الصلب والأحراش بقالمة

نادية طلحي

استنفرت مصالح الحماية المدنية بقالمة فرقها المدعومة بعديد المصالح الأخرى، الأربعاء، لأجل إخماد حريق مهول شبّ في أحد حقول القمح بمشاتي بئر بن عامر وعيادي وخليل ببلدية بومهرة أحمد، ما تسبب في إتلاف 70.2 هكتار من القمح الصلب القائم، و5 هكتارات من الأحراش والأعشاب الجافة وكذا 20 هكتارا من الحصيدة ومجموعة من الاشجار غير المثمرة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 حزمة من التبن.

وواجهت فرق الإطفاء للوحدة الثانوية للحماية المدنية بالخزارة والمدعومة بجموع من المواطنين، ومصالح بلديتي بومهرة أحمد وجبالة لخميسي، وأعوان محافظة الغابات، صعوبات كبيرة في التحكم في ألسنة النيران المشتعلة، في ظلّ الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وهبوب الرياح الساخنة التي ساهمت في انتشار النيران وامتدادها إلى الحقول المجاورة، حيث تم تسخير إمكانيات هائلة وجرارات فلاحية لبعض المواطنين، لحماية السكان المجاورين لمكان اندلاع الحريق، وكذا حماية أكثر من 400 هكتار أخرى من القمح، فيما غطّت سحابة كثيفة من الدخان المنطقة، والذي تصاعدت أعمدته وشوهدت على مسافات طويلة، ما أثار حالة من الخوف في أوساط سكان البلديات المجاورة الذين تنقل بعضهم إلى مكان اشتعال النيران للمساهمة في إخمادها.

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طالبان يسربان مواضيع الباكلوريا بالشلف

إ. جزار

أمرت نيابة محكمة الشلف، الثلاثاء، بإيداع كل من المدعو (ت.م) والطالب الجامعي المدعو (ق.ب) الحبس المؤقت بعد نشرهما لموضوعي امتحان الرياضيات عبر صفحة فيسبوكية تحمل تسمية “بكالوريا شعبة آداب وفلسفة”، وموضوع اللغة الإنجليزية في شعبة العلوم التجريبية.

وبالاستناد لبيان صحفي لوكيل الجمهورية لمحكمة الشلف، فقد وجه أمرا لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني لفتح تحقيق حول المتورطين في نشر الأسئلة أثناء فترة الامتحان، حيث تم التعرف على هوية مسير الصفحة الأول المقيم في بلدية أم الدروع شرق ولاية الشلف، ليتم توقيفه وإيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته بجنحة المساس بنزاهة امتحان شهادة البكالوريا بعد نشر المتهم موضوع امتحان الرياضيات بعد نحو 20 دقيقة من انطلاق الامتحان على حساب إلكتروني مسمى “بكالوريا شعبة آداب وفلسفة” وأشار ذات البيان، إلى أن النشر تزامن مع موعد بدء الامتحان بقرابة الساعة إلا ثماني دقائق من بدايته.

وفي ذات السياق، تم وضع طالب جامعي تحت الرقابة القضائية في إطار إجراءات المثول الفوري بعد نشر المعني لموضوع الإنجليزية على صفحته الإلكترونية الحاملة لتسمية “بكالوريا 2022 باك علوم تجريبية موضوع امتحان اللغة الإنجليزية شعبة علوم تجريبية” حيث وجهت له تهمة ارتكاب جنحة المساس بنزاهة الامتحانات بنشر مواضيع البكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء فترة أداء الامتحان، حيث أبانت التحريات عن نشره لموضوع مادة اللغة الإنجليزية زوالا بعد بدء الامتحان بنحو ربع ساعة.

وأشار بيان ممثل الحق العام والذي تحوز “الشروق” نسخة منه، أنه تم تأجيل الفصل في القضية الأولى بطلب من الدفاع مع الأمر بإيداع المعني الحبس المؤقت، في حين وُضع الثاني تحت الرقابة بعد تأجيل الفصل في القضية بطلب من دفاعه أيضا.

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ضبطوا في حالة تلبس بالغش بواسطة جهاز بلوتوث متطور

عام سجنا نافذا لمترشح للبكالوريا وشريكه بالوادي

يوسف رزاق سالم

أدانت محكمة قمار، التابعة لمجلس قضاء الوادي، ليلة الأربعاء، مترشحا نظاميا لامتحان شهادة البكالوريا، دورة جوان 2022، وشريكه، اللذين ضبطا في حالة تلبس بالغش، بواسطة جهاز بلوتوث متطور، في أحد مراكز إجراء الامتحان ببلدية الرقيبة.

وأصدرت محكمة قمار في حقهما حكما، يقضي بسجنهما مدة عام حبسا نافذا، مع إقصاء من الترشح لشهادة البكالوريا لمدة 5 سنوات، بتهمة الغش في امتحان البكالوريا.

وأوضح مدير التربية لولاية الوادي، في تصريح لـ”الشروق”، أنه قام بإخطار النائب العام لدى مجلس قضاء الوادي، عن حالة الغش في مادة الفلسفة، الخاصة بشعبة الآداب، التي تم ضبطها بأحد مراكز الإجراء ببلدية الرقيبة التي تبعد 40 كلم شمال بلدية عاصمة الولاية. وأضاف أن النائب العام قام بتحويل القضية إلى محكمة قمار صاحبة الاختصاص.

وتم تقديم المتهم الرئيس وشريكه وهو قريبه، إلى وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت بتهمة الغش في الامتحان باستعمال وسيلة البلوتوث، لتتم بعدها محاكمة المتهمين الاثنين في ساعة متأخرة من الليل، حيث تم تسليط العقوبة سالفة الذكر مع الإيداع في الجلسة. وتعتبر حالة الغش هذه أول حالة يتم تسجيلها بولاية الوادي.

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سيمثلان أمام العدالة بتهمة الغش

إيداع مترشحة للبكالوريا الحبس واستخراج بلوتوث من أذن تلميذ بسطيف

سمير مخربش

صدر الأربعاء، قرار بإيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت بولاية سطيف، بتهمة الغش في البكالوريا باستعمال جهاز البلوتوث الذي تم استخراجه من أذن مترشح بعد الاستعانة بطبيب مختص، وصدر الأمر بالإيداع في نفس اليوم بمحكمتي سطيف والعلمة، أين وقفت الجهات القضائية على حالتي غش عن طريق الاتصال عن بعد واستعمال جهاز البلوتوث.

وتم في القضية الأولى ضبط مترشح بمركز امتحان شهادة البكالوريا بثانوية مفدي زكريا بسطيف، أين تم التبليغ عن احتمال وجود حالة غش، لتتنقل عناصر الضبطية القضائية إلى المركز وتباشر تحرياتها مع المترشح المدعو (أ.أ) الذي ضبط بحوزته جهاز بلوتوث صغير الحجم موضوع داخل أذن المترشح.

واستدعى الأمر تحويل المتهم إلى مستشفى الأذن والحنجرة، أين تفقده طبيب مختص تمكن من استخراج جهاز البلوتوث من أذن المترشح باستعمال أجهزة طبيبة، لتقوم المصالح الأمنية بعدها بفتح تحقيق في القضية، تبين من خلاله أن المتهم كان يقوم بالغش باستعمال هذا الجهاز بمساعدة ابن خالته المدعو (ر.ر)، الذي تم توقيفه هو الآخر وتقديمه رفقة المتهم الرئيسي أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سطيف، التي أصدرت بيانا أكدت فيه متابعة المتهمين عن طريق المثول الفوري بجنحة نشر أسئلة وأجوبة الامتحان النهائي للتعليم الثانوي واستعمال وسائل الاتصال عن بعد، ليأمر قاضي المثول الفوري بإيداع المتهمين الحبس المؤقت.

أما القضية الثانية، فوقعت بمدينة العلمة، أين وجهت التهمة إلى المدعوة (ق. ب)، وهي مترشحة حرة بمركز الامتحان دايخ العيد، ضبطت متلبسة بالغش في مادة التربية الإسلامية عن طريق الاتصال عن بعد باستعمال البلوتوث، حيث تفطن لها الحراس بعدما لاحظوا تصرفاتها المشبوهة، ليتم تبليغ رئيس المركز الذي قام بدوره بتقديم بلاغ للمصالح الأمنية التي تدخلت على الفور، وتم فتح تحقيق من طرف الضبطية القضائية لأمن دائرة العلمة، التي قامت بتحريات معمقة مع تفقد وسيلة التواصل التي كانت بحوزة المترشحة المتهمة. ومكن التحقيق من الوصول إلى شخصين كانا في اتصال مع المتهمة، ويتعلق الأمر بالمدعوين (ع.ر) و(ع.ل ز) واللذين تم توقيفهما رفقة المتهمة.

وبعد تقديم كافة الأطراف أمام وكيل الجمهورية، تمت متابعتهم عن طريق المثول الفوري بتهمة نشر وتسريب مواضيع وأجوبة الامتحان النهائي للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وعند إحالة المتهمين الثلاثة أمام قسم الجنح، صدر أمر بوضعهم جميعا رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم لاحقا.

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18 شهرا لمترشحة للبكالوريا وقريبها بتلمسان

سميح. ب

أصدر مجلس قضاء تلمسان، الأربعاء، بيانا للإعلام بخصوص تسجيل حالة غش في امتحان اللغة العربية بتاريخ 12/06/2022، وكان رئيس المركز قد اكتشف حالة الغش باستعمال وسيلة إلكترونية ليقوم بالإجراءات التي أفضت للاتصال بعناصر الشرطة القضائية التي قامت بتوقيف متهم ثان على صلة قرابة مباشرة مع المترشحة، ليتم توقيفهما وتقديمهما أمام العدالة ليتابعا وفقا لأحكام المواد 253 مكرر وما يليها من قانون العقوبات في إطار مكافحة المساس بنزاهة الامتحانات، وبعد المثول الفوري، واعتراف المتهمون خلال أطوار المحاكمة بالوقائع تمت إدانتهما بـ 18 شهرا سجنا نافذة وغرامة 200 ألف دينار مع الأمر بحبسهما خلال الجلسة.

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وضعها تحت تصرف ممتحني شهادة البكالوريا

شاب يعرض أجهزة البلوتوث المخفي للبيع على الفايس بوك بخنشلة

مامن. ط

أوقفت فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية، بأمن ولاية خنشلة، الثلاثاء، شابا يبلغ من العمر 17 سنة، متلبسا بطرح وعرض أجهزة حساسة تتمثل في البلوتوث المخفي، للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك، تزامنا مع امتحانات شهادة البكالوريا، لتمكين الممتحنين من الغش.

وذكرت مصادرنا، أن فرقة مكافحة الجريمة الإلكترونية بأمن ولاية خنشسلة، قد رصدت حسابا على الفايس بوك يقوم صاحبه بعرض أجهزة البلوتوث للبيع، تزامنا مع إجراء امتحانات شهادة البكالوريا، ليتم عقد صفقة شراء مع المعني تمثلت في بيع 04 أجهزة مقابل مبلغ 17000 دج للجهاز، انتهت بالإطاحة به من طرف عناصر الشرطة، وتحويله إلى مقر الأمن للتحقيق معه أين تكوين ملف قضائي ضده، بعد ترسيم مصالح الجمارك، لشكوى رسمية، عن تهمة حيازة بضاعة أجنبية، محظورة لغرض التجارة، دون سند إثبات عن طريق التهريب، قبل تقديمه أمام نيابة محكمة خنشلة، التي أحالته أمام قاضي الحكم، وفقا للإجراءات المثول الفوري، أين تم محاكمته في انتظار النطق بالحكم. وتعتبر هذه القضية الرابعة من نوعها تتعلق بالغش في امتحانات شهادة البكالوريا على مستوى ولاية خنشلة، حيث تمكنت مصالح الأمن في اليوم الثالث من الامتحانات من توقيف 12 شخصا، ثلاثة منهم تم إيداعهم الحبس، وهم ممتحنين نظاميين بمركز خلاف بشير بطريق العيزار، وآخر تم إدانته بعقوبة شهرين حبس موقوفة التنفيذ، مرفوقة بغرامة جمركية بأولاد رشاش بعدما تم تم ضبط بحوزته 18 جهاز بلوتوث، وإصدار أحكام البراءة في حق 5 متهمين آخرين.

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بينهم طالبان جامعيان أحدهما مقبل على نيل شهادة ليسانس

الحبس لـ 3 متهمين بتسريب أجوبة البكالوريا باستعمال البلوتوث بقسنطينة

عـصام بـن منـية

أصدر قاضي جلسة المثول الفوري بمحكمة الجنح بقسنطينة، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة طالبين جامعيين أحدهما مقبل على الحصول على شهادة الليسانس، بتهمة تسريب أسئلة البكالوريا باستعمال وسائل اتصال عن بعد، والحكم على كل واحد منهما بثلاث سنوات حبس نافذ وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة ملايين سنتيم، مع الإيداع بالمؤسسة العقابية بالكدية، فيما تمت إدانة مترشح لشهادة البكالوريا بتهمة الغش في مادة التربية الإسلامية والحكم عليه بسنة ونصف حبس نافذ وغرامة مالية نافذة قدرها عشرة ملايين سنتيم، مع إلزام جميع المتهمين بدفع تعويض لفائدة مديرية التربية قدره 20 مليون سنتيم.

وكانت مصلح الأمن قد أوقفت في أول يوم من امتحانات شهادة البكالوريا، طالبين جامعيين بمحيط ثانوية الأختين سعدان في الكدية بوسط مدينة قسنطينة، عندما كانا يقومان بالتواصل مع مترشح يجتاز الامتحان داخل المؤسسة باستعمال أداة بث بتقنية البلوتوث، حيث كانا يقومان بإملاء الأجوبة على المترشح، في مادة التربية الإسلامية، وقد تبين بأن أحدهما مقبل على الحصول على شهادة الليسانس وهو ابن خال المترشح الذي تم توقيفه وإقصاؤه من الامتحان.

وبحسب بيان نيابة الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، فإن أحد المشتبه فيهما اعترف بأنه اتفق مسبقا مع المترشح لتسريب أجوبة الامتحان عن طريق جهاز البلوتوث وهو ما أكده المتهم الثاني، كما أكد المترشح اتفاقه المسبق مع المتهمين على تمكينه أجوبة الأسئلة عن طريق البلوتوث، مؤكدا بأنه تلقى منهما أجوبة في الفترة الصباحية والمسائية للامتحانات، ليتم تقديمهم جميعا أمام وكيل الجمهورية والذي أحالهم على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري، أين صدرت ضدهم الأحكام المذكورة آنفا.

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التماس السجن المؤبد لرجل طعن شرطيا بخنجر داخل مركز الأمن بسطيف

سمير مخربش

التمست نيابة الجمهورية لدى محكمة العلمة بسطيف، الثلاثاء، السجن المؤبد في حق رجل حاول قتل شرطي داخل مركز أمن ببلدية عين الكبيرة بولاية سطيف، بعد ما هجم عليه بخنجر في مشهد مثير.

الحادثة التي عالجتها أول أمس محكمة الجنايات بالعلمة، تعود وقائعها إلى تاريخ 15 أوت 2021، أين توجه المدعو (س.ش) إلى مقر أمن دائرة عين الكبيرة شمال ولاية سطيف، ودخل في نقاش مع الشرطي المكلف بالاستقبال الذي أمره بوضع الكمامة، وفجأة ومن دون مبرر مقنع أخرج المتهم خنجرا وهجم على الشرطي موجها له ضربتين على مستوى الكتف وتسبب له في جرح بليغ.

وبعد إلقاء القبض عليه، وإخضاعه للإجراءات القانونية، صرح أمام المحكمة أنه يعاني من مشاكل عائلية وكان يريد ارتكاب أي جريمة لدخول السجن والهرب من الواقع الصعب الذي يعيشه، وصرح أن الشرطي الذي لا تربطه به أي علاقة، كان أول شخص اعترض طريقه فهجم عليه بخنجر دون سابق إنذار، وأضاف بأنه أقدم على هذه الخطوة من دون أن يشعر وربطها بمشاكل نفسية.

وبالنسبة لدفاع الضحية فقد أكد أن عناصر الجريمة قائمة، والشرطي نجا من الموت بعد تدخل زملائه، مشيرا إلى أن المتهم يتمتع بكل قواه العقلية وكانت له نية القتل بدليل أنه كاد أن يصيب الضحية في القلب.

ومن جهته محامي المتهم صرح بأن موكله مصاب بمرض نفسي مزمن وقد حاول الانتحار ثلاث مرات، ولذلك فهو يلتمس العفو من المحكمة، وأما تدخل ممثل الحق العام فقد جاء ليؤكد خطورة هذه الجريمة القائمة بكل أركانها، مشيرا إلى ارتكابها داخل مركز أمن مع استهداف شرطي أثناء أدائه لمهامه، وفي الأخير التمست النيابة السجن المؤبد للمتهم، وبعد المداولة قرر القاضي تأجيل الحكم ريثما يتم إجراء خبرة عقلية للمتهم.

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انتشال جثة طفل بشاطئ العقيد عباس بالدواودة في تيبازة

ب. بوجمعة

انتشلت، ليلة الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية جثة غريق يبلغ من العمر 14 سنة بشاطئ العقيد عباس بالدواودة في ولاية تيبازة .

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالدواودة مدعمة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية تيبازة والوحدة البحرية شرشال في حدود السابعة مساء لأجل عملية البحث عن الغريق المفقود في البحر بشاطئ العقيد عباس، ويتعلق الأمر بطفل يبلغ من العمر 14 سنة ينحدر من ولاية البليدة، وبعد نحو ثلاث ساعات من البحث تمكن أعوان الحماية المدنية من انتشال جثته ونقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم فارس بالقليعة ليرتفع عدد ضحايا البحر خلال أسبوع بشواطئ تيبازة إلى ثلاثة أشخاص .

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شاب يقتل زوج شقيقته بفوكة في تيبازة

ب. بوجمعة

اهتز حي فاكتو ببلدية فوكة في ولاية تيبازة ليلة الثلاثاء، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها الشاب “ك.هشام” البالغ من العمر 29 سنة وأب لبنتين، نفذها شقيق زوجته بواسطة سكين غرزه في صدره وسلم نفسه لمصالح أمن دائرة القليعة.

وأفادت مصادر محلية، أن الضحية كان يقضي عقوبة السجن ولم يمر على خروجه سوى أسبوع، حيث ترصده شقيق زوجته البالغ من العمر 24 سنة بحي البريد المعروف محليا بحي الفاكتور ليلة الثلاثاء ووجه له طعنة بسكين على مستوى القلب أرداه قتيلا، قبل أن يسلم نفسه لمصالح أمن دائرة القليعة التي حولته للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بفوكة المختصة إقليميا.

وأضافت المصادر، أن سبب إقدام الجاني على قتل زوج شقيقته هي خلافات عائلية، ويخضع الآن للتحقيق في انتظار تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة.

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جرّار يقتل سائقه في سوق أهراس

ع. بن منية

اهتزت مساء الثلاثاء، مشتة سيدي بدر ببلدية المراهنة الحدودية في ولاية سوق أهراس، على وقع مأساة وفاة فلاّح شاب يبلغ من العمر 27 سنة، لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة تحت هيكل جراره الفلاحي.

وقد تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لنقل جثّة الضحية الذي انقلب عليه الجرار الفلاحي، إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، تزامنا مع تدخل أفراد فرقة الدرك الوطني الذين باشروا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث الأليم.

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محكمة الجنايات بوهران تدين المتهم بـ 7 سنوات سجنا

حاول سرقة 50 أورو فوجد نفسه متورطا في جناية قتل

خ. غ

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأربعاء، بإدانة المتهم بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، وجنحة السرقة بالعنف بالسجن النافذ لمدة 7 سنوات، ويتعلق الأمر بجريمة ارتكبت على التراب الفرنسي، وراح ضحيتها مواطن فرنسي من أصول جزائرية.

تعود الوقائع إلى تاريخ 8 أكتوبر 2008 بمرسيليا في فرنسا، أين تعرض الضحية (ر. يونس)، وهو جزائري الأصل ومقيم منذ سنوات في العاصمة الفرنسية باريس، لاعتداء من طرف ثلاثة أشخاص، من بينهم المتهم في قضية الحال، المدعو (ت. موسى)، الذي انتقل هو الآخر للعيش رفقة عائلته بعمر السنة، بحيث أصيب الضحية بعد دخوله في شجار حاد مع المتهمين بسبب رفض هؤلاء بيعه قطعة من المخدرات من نوع القنب الهندي، كونهم مستهلكين وليسوا تجار ممنوعات، وهذا بعدة طعنات مزقت جسده تمزيقا بأداة حادة، كانت أخطرها – طبقا لما جاء في تقرير الخبرة الطبية الفرنسي تلك التي استهدفت أعضاء حيوية على مستوى قلب الضحية، الرأس والمؤخرة أفضت إلى وفاته بعد فقدانه كمية كبيرة من الدم، كما تبين أيضا اقتران فعل الاعتداء بسرقة ما كان بحوزة الضحية من مال، قدرت قيمته بخمسين أورو.

وبحسب ما دار خلال المناقشة بقاعة الجنايات بمجلس قضاء وهران، فإن التحريات التي قامت بها الشرطة الفرنسية آنذاك، كانت قد توصلت إلى تحديد هوية الفاعلين، لتلقي القبض على اثنين منهم، وهما المدعو (ص. أمين) و(ب. سفيان)، فيما بقي (ت. موسى) في حالة فرار، ليحكم القضاء الفرنسي في سنة 2010 غيابيا بمعاقبة هذا الأخير بالسجن لمدة 20 سنة مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه، فيما أدين شريكيه الموقوفين على التوالي ب 7 سنوات و5 سنوات سجنا نافذا.

وعن توقيف المتهم الفار بالجزائر، جاء خلال المحاكمة أن هذا الأخير سبق له الدخول عبر ميناء وهران منتحلا صفة الغير من خلال استغلاله جوار سفر لمواطن فرنسي، وهذا في نفس السنة التي ألقي فيها القبض على صديقيه (ص. أ) و(ب. س)، ليتم توقيفه عن فعلته ويحكم عليه من طرف العدالة الجزائرية بسنتين حبسا نافذا، وبعدها تمكن من التسلل بنفس أسلوبه إلى أوروبا، قبل أن يقرر العودة إلى الجزائر خلال فترة انتشار جائحة كورونا في سنة 2021، وعندها ألقي عليه القبض بموجب مذكرة القبض الدولي الصادرة في حقه، ويودع الحبس عن جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى وفاة الضحية سالف الذكر.

وأثناء المحاكمة، نفى المتهم (ت. موسى) ضربه الضحية ضربا مفضي إلى الوفاة، حيث صرح أن هذا الأخير قام بشده بقوة على مستوى الرقبة، ليدافع هو عن نفسه بطعنه على مستوى ذراعه فحسب حتى يفك خناقه، لكن رئيسة الجلسة واجهته بشهادات الشهود التي جاءت ضد، حيث صرح شريكاه أن (ت. موسى) هو من ضربه في المؤخرة وسبب له نزيفا لم يكن بقصد قتله وإنما كان بالصدفة عندما عزم جميعهم على سرقة ما كان لديه من مال، لكن بسبب تطور المناوشات بين الطرفين وقع فعل الجرح، والذي كان سببا في وفاة الضحية حسب تقرير الخبرة الفرنسي، لتلتمس ممثلة الحق العام في حق المتهم أدانته بعقوبة 20 سنة سجنا.