أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021

حجز لحوم الفاسدة، سيارة تقتل حكما، العثور على 3 أطفال مختفين

مصدرها مذبح سري

إحباط عملية لإغراق وهران باللحوم الفاسدة

خيرة غانو

تمكنت الفرقة المختلطة لممثلي مديرية التجارة، مفتشية البيطرة ومصالح الدرك الوطني بولاية وهران في آخر تدخل مشترك لها الأسبوع الجاري، من إحباط محاولة تسويق كمية معتبرة جدا من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك، تمثلت في ذبائح كاملة لديكة رومية، يقدر وزنها الإجمالي بـ1410 كيلوغرام.

وحسب مصادر الشروق اليومي، فإن هذه اللحوم ضبطت داخل مذبح سري يقع في حي الروشي ببلدية وهران، أين عاينت المصالح سالفة الذكر وجود مزرعة قام صاحبها بتحويل زريبة تقع على مستواها إلى مسلخ للنشاط فيه بطريقة غير شرعية، كما وقفت أيضا على افتقاد المكان لأدنى شروط النظافة والصحة، حيث تنبعث منه روائح بقايا الذبح المتعفنة، فيما تلطخ الدماء الأرضيات والجدران في كل ركن وموقع بالحظيرة، ناهيك عن اتساخ العتاد المستخدم في الذبح بشكل مقرف للغاية، قبل أن ينتهي الفحص البيطري للحوم الديكة الرومية المذبوحة بتأكيد عدم صلاحيتها للاستهلاك، حيث وجد بعضها مكدسا داخل أقفاص فولاذية ملوثة بفضلات الدواجن والريش المنتوف، وبعضها الآخر مشحون على ظهور سيارات نفعية ينخرها الصدأ ومعفرة بالأتربة والغبار، ليتقرر حجز كل الكمية المعاينة وتحويلها إلى حديقة الحيوانات.

وطبقا لتصريحات مصادرنا دائما، فإن تدخل الفرقة المختلطة تم ليلا، وجاء متزامنا مع عملية شحن وتسويق كان متعاملون مع صاحب المذبح السري بصدد نقل قناطير من لحم الديك الرومي الملوث إلى السوق المحلية تحت جنح الظلام، إلا أن هذه المحاولة تم إجهاضها، مع إخضاع المتورط في قضية الحال للتحقيق في انتظار إحالة ملفه على العدالة ومتابعته قضائيا عن تهمة النشاط التجاري بطريقة غير شرعية وتعريض حياة أشخاص للخطر عن طريق المشاركة في بيع مواد حساسة وسريعة التلف في ظروف تنعدم فيها شروط النظافة إلى غير ذلك من المخالفات.

يذكر أن مصالح التجارة ومفتشية البيطرة التابعة لمديرية المصالح الفلاحية، وأيضا المكاتب البلدية للنظافة والصحة على مستوى ولاية وهران باتت تسجل بشكل متكرر ومثير للقلق فضائح استهلاكية بالجملة تستهدف مواد اللحوم ومشتقاتها بشكل رهيب، وتنال مباشرة من صحة المستهلك من خلال ما تسببه من تسممات غذائية ومحفزات للسرطان، خاصة في ظل انتشار ظاهرة الرش بماء حفظ الجثث وسط الجزارين، إلى جانب تكاثر المذابح غير الشرعية كالفطر، أين يتسنى لعديمي الضمير العبث بكل حرية بصحة المستهلك في سبيل تحقيق الربح السريع، إلى أن بلغ الأمر بهؤلاء وأمثالهم ذبح الحمير والأحصنة المسنة، ثم فرم لحومها وبيعها في السوق على شكل عصبان، مرقاز أو غيرهما، كمثل الفضيحة المدوية التي عرفتها وهران مؤخرا، عندما تم اكتشاف هياكل ورؤوس 10 أحمرة عثر عليها مسلوخة ومنزوعة اللحم، ملقاة داخل مكب للنفايات في دوار سيدي البشير.

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سيارة تقتل حكما لألعاب القوى ببجاية

ع. تڤمونت

فقدت مساء الثلاثاء، رابطة بجاية لألعاب القوى، أحد حكامها، اثر حادث سير مأساوي وقع بمنطقة “ملالة” ببلدية واد غير على امتداد الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، أين صدمت سيارة مجنونة الحكم “جمال بن زواوي”، هذا الأخير الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى “خليل عمران” لبجاية عن عمر ناهز 59 سنة، وهو الخبر الذي أدخل عائلة ألعاب القوى في حداد، ومن المنتظر أن يتم تشييع جنازة الفقيد على مستوى مقبرة سيدي أحمد بمدينة بجاية.

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وفاة طفل بالوادي اثر سقوط جدار

ي. رزاق سالم

قتل طفل بعد سقوط أحد جدران منزل أسرته الواقع بحي البوغزلية ببلدية الرباح التي تبعد 10 كلم جنوب بلدية عاصمة الولاية.

وحسب مصادر محلية، فإن الحادث وقع عندما كان الضحية يمر بجانب جدار مسكنه الهش فسقط عليه فجأة ليرديه قتيلا في عين المكان.

وحسب ذات المصادر، فإن الجدار أنجز من دون أعمدة، حاله حال المئات من المساكن الهشة المهددة في أي لحظة بالسقوط على رؤوس قاطنيها. وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادث الذي أودى بحياة طفل لم يتجاوز عمره خمس سنوات.

يذكر أن حادث انهيار الجدار هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة وفي نفس الحي، حيث سبقه حادث انهيار سقف غرفة على عائلة بأكملها، نجت بأعجوبة من الموت.

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محكمة الجنايات أدانته بخمس سنوات سجنا

شاب يتسلل إلى ثانوية بغرداية ويحرق وثائق إدارية

نذير توميات

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضائها بغرداية الثلاثاء، حكما بــ05 سنوات سجنا في حق المتهم (ب.ع) الذي يبلغ من العمر 20 سنة، بتهمة الحرق العمدي داخل مؤسسة تربوية، وجناية السرقة بظروف الليل والتسلق والكسر وجنح اخفاء أشياء مسروقة.

وتعود الواقعة إلى تاريخ 14 سبتمبر 2020م، المصادف لامتحانات شهادة البكالوريا، إثر إقدام المتهم على التوجه في الثانية صباحا إلى ثانوية إمام أفلح بن عبد الوهاب الواقعة ببلدية القرطي بغرداية، أين تسلل إلى المؤسسة، وقام بحرق بعض الوثائق الإدارية الخاصة بالمؤسسة، بالإضافة لسرقة حاسوب ومبلغ مالي قدره 2000 دج حسب ما جاء في قرارا غرفة الاتهام.

وأثناء مثول المتهم أمام قاضي التحقيق، اعترف بأنه في ذلك اليوم قام بتسلق الجدار الخلفي من أجل الدخول إلى المؤسسة، وحرق بعض الوثائق الإدارية الخاصة، وكله بسبب ضغوطات ومشاكل أسرية، دفعته، حسب زعمه، إلى شرب الخمر، وهو ما كان سببا في ارتكابه الجريمة من دون وعي منه.

لترافع النيابة العامة بأن هذه الجريمة قد كان مخطط لها سابقا من طرف المتهم، لتتساءل بعد ذلك في كيفية ارتكاب هذه الأفعال من طرف شخص في حالة سكر؟ ليستظهر بعد ذلك محامي الدفاع، شهادات طبية تثبت معاناة موكله من اضطرابات عقلية.

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المتهمون كانوا يستهدفون طالبي السكن

توقيف 3 موظفين بتهمة النصب والاحتيال ببلعباس

م.مراد

تمكنت مصالح شرطة سيدي بلعباس من وضع حد لنشاط شبكة مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين. حيث أوقفت ثلاثة موظفين في إدارات محلية مختلفة، لا يزال التحقيق معهم مستمرا لكشف خيوط جرائمهم وتحديد عدد الضحايا.

وقائع القضية تعود إلى شكوى تلقتها مصالح الشرطة، تفيد بقيام أحد الموظفين بالصندوق الوطني للعمال الأجراء، بإيهام عشرات المواطنين بمساعدتهم على الحصول على سكنات اجتماعية مقابل مبالغ مالية كبيرة، عن طريق استغلال معارفهم ونفوذهم. وبناء على هذه الشكوى، فتحت مصالح الشرطة تحقيقا أسفر عن توقيف العون المعني رفقة موظف آخر في شركة نفطال، وشخص آخر كان يعمل كوسيط بين المتهمين والضحايا.

وبينت التحقيقات الأولية أن المتهمين الثلاثة تلقوا مبالغ مالية كبيرة من عشرات المواطنين الذين وقعوا ضحايا في شباكهم، بعدما أقنعوهم بمقدرتهم على تمكينهم من سكنات اجتماعية نظير مبالغ مالية. هذا ومن المنتظر أن يتم تقديم المتهمين الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس اليوم للاستماع إلى أقوالهم في تهم النصب والاحتيال المنسوبة لهم. والجدير بالذكر، أن هذه القضية تعتبر الثانية من نوعها في ظرف قياسي لم يتجاوز الشهرين، عقب تفكيك عناصر الشرطة شبكة مختصة في النصب والاحتيال وتزوير وتقليد أكثر من 150 ختم لجميع الإدارات المحلية، حيث كانت تحتال على المواطنين وتمنحهم مقررات وشهادات مزورة.

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العثور على 3 أطفال مختفين بالعاصمة

ق.مزيلة

شهدت ولاية معسكر، الثلاثاء، اختفاء ثلاثة أطفال، حيث غادروا مقر إقامتهم ببلديتي الكرط وعاصمة الولاية نحو وجهة غير معلومة.

وقد تفطن أولياؤهم لعدم وجود أبنائهم في الفضاءات المحيطة بسكناتهم خلافا لما جرت عليه العادة، فأطلقوا نداءات بحث على صفحات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إبلاغ مصالح الأمن، قبل أن يعلن عن العثور عليهم بمحطة الخروبة بالعاصمة، حيث يكونون قد قصدوها انطلاقا من محطة المسافرين لخصيبية بمعسكر.

وحسب مصادر متطابقة، فإن فشل الأطفال الثلاثة في الحصول على معدلات مرضية في امتحانات الفصل الأول كان وراء هروبهم خوفا من معاتبة أوليائهم لهم.

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الضحايا خمس سيدات وطفلان

إصابة سبعة أشخاص في انفجار للغاز بسوق أهراس

ناديـة طلحي

استنفرت مصالح الحماية المدنية بولاية سوق أهراس، ظهر الأربعاء، فرقها العاملة بالوحدة الثانوية ببلدية المشروحة، إثر وقوع انفجار عنيف للغاز، هزّ أركان منزل أرضي بحي الرحبّة بعين سنور، وتسبب في إصابة سبعة أشخاص من عائلة واحدة من بينهم خمسة نساء وطفلان بإصابات وحروق خطيرة في أنحاء مختلفة من الجسم، تم تحويلهم على إثرها من طرف إسعافات الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى المشروحة، لتلقي العلاج اللازم.

الحادثة الأليمة وقعت في حدود الساعة منتصف النهار والنصف، وعندما سمع دوي انفجار عنيف للغاز عبر عدّة أحياء من منطقة عين سنور، أين هرع بعض المواطنين إلى مصدر الانفجار في حي الرحبة، ليكتشفوا بأن الأمر يتعلق بانفجار للغاز داخل غرفة في مسكن أرضي، فيما ذكرت خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بسوق أهراس، بأن حادثة الانفجار ناتجة عن تسرب الغاز الطبيعي من مدفأة داخل غرفة بالمسكن ما تسبب في إصابة سبعة أشخاص من بينهم خمس نساء وطفلان بحروق متفاوتة الخطورة من الدرجتين الأولى والثانية، حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية من طرف عناصر الحماية المدنية في عين المكان، والتكفل بتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى المشروحة، لتمكينهم من العلاج اللازم، بتدخل أطباء الجراحة لتهيئة مواضع الحروق على أجسادهم، في وقت باشرت فيه الجهات الأمنية المختصّة إقليميا تحرياتها وتحقيقاتها لمعرفة ظروف وأسباب وقوع هذا الانفجار.

وخلّف الحادث حالة من الذعر والهلع في أوساط سكان المنطقة، والذين توجه العشرات منهم نحو منزل الضحايا للوقوف على الخسائر المسجلة، ومتابعة عملية إجلاء المصابين. من جهته، والي ولاية سوق أهراس لوناس بوزقزة وفور وقوع الحادثة أمر بتوفير كل الإمكانيات اللازمة للتكفل الأمثل بالمصابين، وتمكينهم من كل ظروف العلاج، وأسدى بتعليماته إلى رئيس دائرة المشروحة لمتابعة حالة المصابين الصحية. وتشهد ولاية سوق أهراس مع فصل كل شتاء العديد من حوادث الاختناق أو انفجار الغاز، ما خلّف عدّة حوادث أليمة صنعت مآسي العائلات المتضررة، آخرها حادثة هلاك شابين ينحدران من ولاية تبسة، ويبلغان من العمر 29 سنة و36 سنة، قبل أسبوعين، اختناقا بالغاز المنبعث من قارورة غاز البوتان لتشغيل موقد استعملاه للتدفئة داخل مرآب متواجد بمنزل أرضي، بحي 400 مسكن بمدينة سوق أهراس، تزامنا مع الحملة الوطنية التحسيسية التي شرعت فيها مديرية الحماية المدنية بالولاية الشهر الماضي، لتوعية المواطنين بمخاطر الغاز ودعوتهم إلى ضرورة التحلي باليقظة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة لاسيما ما تعلق منها بترك منافذ لتهوية البيوت.

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لصوص الموارد البلاستيكية في قبضة الأمن بالبويرة

رحاب. ش

وضعت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية البويرة، حدا لنشاط عصابة مختصة في سرقة الموارد البلاستيكية على مستوى جسور الطريق السيار شرق – غرب، حيث تمكنوا من توقيف شخصين في حالة تلبس بالتهمة، وهذا على خلفية مكالمة هاتفية تلقتها مصالحهم عن تواجد شخصين يقومان بحمل الأنابيب البلاستيكية داخل شاحنة والتوجه بها نحو مدينة البويرة، وبناء على ذلك، تم التنقل إلى مكان الإجرام وتم توقيفهما في حالة تلبس، أين تم توقيفهما والتحقيق معهما، قبل تحويلهما للعدالة، أين سيمثلون أمامها بجناية تكوين عصابة أشرار وجنحة السرقة.

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استجواب 30 شخصا في قضية بيع وصفات طبية

حبس موظفين والرقابة القضائية لطبيب شرعي بمستشفى في ميلة

نسيم.ع

اهتزت بلدية شلغوم العيد جنوب ولاية ميلة، الثلاثاء، عل وقع فضيحة من العيار الثقيل تمثلت في تورط طبيب شرعي وموظفين يعملون بالمؤسسة العمومية استشفائية هواري بومدين بشلغوم العيد في منح شهادات عجز طبي للعديد من المواطنين لاستعمالها في التقاضي مقابل عمولات مالية، حيث أمر قاضي التحقيق بمحكمة شلغوم العيد، بوضع موظفين بقطاع الصحة يعملون بمستشفى هواري بومدين الحبس المؤقت، ووضع طبيب شرعي و3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و44 سنة تحت الرقابة القضائية في قضية تزوير وصفات طبية.

وتعود حيثيات القضية التي عالجتها مصالح أمن دائرة تاجنانت إلى توقيف موظف متلبس بتلقي رشوة مقابل وصفة طبية من الطبيب الشرعي لاستعمالها في التقاضي ضد طرف آخر، واستغلالها في القضية المرفوعة على مستوى الجهات العدلية للفصل فيها.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن القضية تحركت على اثر شكوى تقدم بها أحد المواطنين للجهات الأمنية المختصة، مفادها أن شخصا تقدم بشكوى ضده مرفوقة بشهادة طبية صادرة عن مصلحة الطب الشرعي، قال بأنها مشبوهة وتحوم حولها الشكوك وأنه بإمكانه إحضار شهادة طبية بفترة عجز أكبر مقابل مبالغ مالية، لتباشر العناصر الأمنية تحريات وتحقيقات دقيقة، أسفرت عن وضع خطة للإطاحة بأفراد الشبكة من خلال تثبيت المعلومات والتسريع بإجراءات المقايضة بمبلغ مالي قدر بـ 5 ملايين سنتيم، بمقابل الحصول على شهادة طبية للعجز من أجل استعمالها في التقاضي. وأسفرت العملية عن توقيف موظف له علاقة مع الطبيب الشرعي، والذي اعترف خلال مراحل التحقيق بقيامه بنشاط منظم رفقة احد العمال بالمستشفى والطبيب الشرعي الذي يقوم بإصدار وصفات عجزية طبية للتقاضي بها مقابل عمولات مالية، وهي القضية التي يشتبه في أنه تورط بها عدد كبير من العمال والموظفين بالمستشفى وعشرات الأشخاص، ونظرا لحساسية القضية تم استدعاء الطبيب الشرعي المحلف المعني بالتوقيع على جميع الشهادات العجزية المسلمة للمواطنين، والتي تستغل في القضية كوثيقة أولى في عمليات التقاضي، وتوسيع التحقيقات مع الطبيب الشرعي والعاملين في المصلحة من أطباء بمختلف المصالح بمستشفى شلغوم العيد.

وتوصلت التحقيقات الأمنية إلى قرائن وأدلة ثبوتية بشأن تلك الوصفات التي لها الحجية في الأحكام القضائية التي يصدرها القضاة، وهي القضية التي استمع فيها قاضي التحقيق لأكثر من 30 شخصا وتورط فيها أكثر من 47 شخصا، منهم مواطنين وموظفين وأطباء عامين وأخصائيين في العظام يعملون بعيادات خاصة، وكذا رؤساء مصالح بمصلحة الطب الشرعي ومدير المؤسسة الاستشفائية وممثلها القانوني. وقد استغرقت عمليات الاستماع لأطراف القضية أكثر 20 ساعة كاملة، انتهت بوضع موظفين رهن الجبس ووضع الطبيب الشرعي ومجموعة من المواطنين تحت الرقابة القضائية الدين أقروا بمنحهم أموال بمقابل الحصول على شهادات طبية عجزية لاستعمالها في التقاضي. للإشارة فإن القضية لازالت قيد التحقيق وهي تعتبر من أكبر قضايا الفساد التي عرفها قطاع الصحة بولاية ميلة.

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عطب تقني بمصعد كهربائي يتسبب في وفاة امرأة من الطابق الـ11 بالقبة

راضية مرباح

لقيت امرأة في العقد الخامس من عمرها، حتفها أمسية الثلاثاء بحي العناصر في بلدية القبة، اثر تعرضها لسقوط مميت من الطابق الـ11 بالمصعد الكهربائي للعمارة الذي كان معطلا دون أن تنتبه له، لتتهاوى مباشرة إلى الطابق الأرضي جثة هامدة من شدة الصدمة، لتعيد الحادثة قضية ضرورة فتح ملف المصاعد الكهربائية والأعطاب التي تسببت في كثير من الأحيان في تسجيل حوادث مميتة وأخرى عطلت معها مصالح المواطنين وأرهقت يومياتهم.

وحسب المعلومات التي أوردت الخبر، فإن الضحية المدعوة “ب ـ ك”، تكون قد استعدت لصعود المصعد الكهربائي كعادتها واستغلاله من اجل قضاء حوائجها بالخارج، حيث لم تنتبه أثناء وضع قدميها، غياب خزانة المصعد، الأمر الذي جعلها تتهاوى إلى الأسفل وتتوفى مباشرة بعين المكان بسبب شدة الاصطدام. وتشير الأخبار من الحي أن سبب الحادث راجع لعطب تقني طرأ على مستوى نظام مصعد العمارة. وقد استدعى الأمر تدخل مصالح الحماية المدنية لنقل الضحية، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة، وأشارت تصريحات المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر الملازم الأول خالد بن خلف الله، لـ”الشروق”، أن مصالحهم تلقت نداء للنجدة وخرجت فرقهم في حدود الثانية والربع من ظهيرة أمس الأول، لتحمل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مصطفى باشا، وأضاف المصدر ذاته، أن الضحية وحسب المعلومات المستقاة من طرف سكان الحي، مصابة بالعمي وسنها في الخمسينيات.

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بسبب عطب على مستوى السد

15 بلدية تدخل في أزمة عطش لعدة أيام بالبويرة

رحاب. ع

دخلت بداية من الثلاثاء، 15 بلدية بولاية البويرة في أزمة عطش ستستمر لأيام، على خلفية تسرب للمياه على مستوى القناة الرئيسية للتحويلات الكبرى لسد كدية أسردون، وهو ما قطع التموين بالمياه الصالحة للشرب، عن 15 بلدية بجنوب وغرب الولاية لمدة 5 أيام كاملة، فيما تعد مؤسسة الجزائرية للمياه بإصلاح العطب في أسرع وقت ممكن وإعادة التموين فور انتهاء الأشغال.

وحسب بيان وحدة البويرة للجزائرية للمياه، مس قطع التموين بالمياه من سد كدية أسردون، كلا من بلديات عين بسام، عين الحجر، عين العلوي، الخبوزية، سوق الخميس، الروراوة، المقراني، سور الغزلان، ديرة، الحاكمية، الحجرة الزرقاء، ريدان، المعمورة، الزبربر وقرومة، وهذا نظرا للتوقف التقني على مستوى الشطر الرابط بين محطة الضخ SP04 بالجباحية وخزان الماء R02 للتحويلات الكبرى لسد كودية أسردون، بسبب انطلاق أشغال إصلاح تسرب مائي كبير على مستوى القناة الرئيسية، أين أوكلت أشغال الصيانة والإصلاح للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى، فيما تم تسطير برنامج خاص لتزويد المستشفيات والمراكز الصحية والثكنات العسكرية بشاحنات الصهاريج، في الوقت الذي تعد الجزائرية بالمياه بعدم تجاوز الفترة المحددة للأشغال وعودة التموين بالمياه تدريجيا بعد امتلاء الخزانات.

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تهيئة القصبة بشبكات الماء والغاز والكهرباء وقنوات الصرف

سكان “سالوست” بالقصبة يستعجلون الترحيل

حورية. ب

يناشد سكان 9 شارع “سالوست” بالقصبة والي ولاية الجزائر، التدخل العاجل لترحيلهم قبل حدوث كارثة قد تؤدي إلى انهيار منازلهم على رؤوسهم في أي لحظة، نظرا لهشاشتها واهتراء جدرانها وأسقفها، ورغم أن البلدية شهدت عدة عملية ترحيل، غير أن المشتكون لم يتم إدراجهم ضمن قائمة المرحلين إلى يومنا هذا.

وتأمل العائلات المقيمة بشارع “سالوست” رقم 9 تحقيق حلمها في الحصول على سكنات تحفظ لها كرامة العيش، بعد عقود من الزمن ينام ويستيقظ أفرادها على أصوات التشققات والانهيارات، فينتابها الخوف والرعب من الموت تحت الأنقاض، حيث اعتبر السكان الزيارة الأخيرة التي قام بها والي الجزائر أحمد معبد للقصبة بشرى خير عليهم لعل المسؤولين المحليين يدرجون العمارات التي مازالت مصنفة في الخانة الحمراء ضمن برنامج الترحيل الذي سطرته الولاية لفائدة المقيمين في السكنات الهشة والضيق والفوضوي.

وجاءت زيارة الوالي معبد في إطار إعادة تأهيل وتهيئة والحفاظ على المعالم التاريخية بالعاصمة، حيث ترأس اجتماعا بحضور الأمين العام ورئيس الديوان وكل من ممثلة عن وزارة الثقافة والفنون، مدير الثقافة، مدير التجهيزات العمومية، مدير الميزانية والمحاسبة والممتلكات، مدير تهيئة وإعادة هيكلة الأحياء، مدير مسح الأراضي، ممثلي الدواوين التابعة لوزارة الثقافة والفنون، ممثلي مكتب الدراسات بالهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء “سي.تي.سي”، ممثلي المركز الوطني للبحث في علم الآثار، المؤسسات المكلفة بالإنجاز، الذي خصّص لوضع مخطط عمل لإعادة تهيئة وتأهيل المعلم التاريخي “قصبة الجزائر” الذي تم تصنيفه كمعلم تاريخي عالمي سنة 1992 من طرف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونيسكو”، هذا المعلم التاريخي الذي يحاكي فترة هامة من تاريخ الجزائر، كما يشمل مخطط إعادة التهيئة على مستوى هذا المعلم المساجد، المحمية، القصور والدويرات، وإعادة إحياء الأنشطة الحرفية والتجارية التي كان يمارسها سكان القصبة.

وبهذا الخصوص أسدى والي العاصمة تعليمات بضرورة اختيار مكاتب الدراسات التي لها خبرة كبيرة في إعادة تهيئة المعالم التاريخية، تكثيف الخرجات الميدانية للمعلم، دراسة حول إعادة تهيئة القصبة بشبكات الماء والغاز والكهرباء وقنوات الصرف الصحي، مع الحفاظ على الطابع التاريخي للمعلم، بالإضافة إلى منح مؤسسة الإنجاز التي بها عمال مؤهلين في أشغال تهيئة المعالم التاريخية.

في نفس السياق، ينتظر السكان من الوالي إنقاذ القصبة من الأشخاص الذين حولوها إلى أكبر حي قصديري عرف منذ سنوات حوادث الانهيارات التي خلفت جرحى وموتى إلى جانب الاحتجاجات المتكررة من طرف المتضررين.

واقترح أحد المواطنين بالعاصمة على الوالي معبد، من خلال رسالة وجهها في الصفحة الرسمية لولاية الجزائر عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايس بوك”، تحويل معظم القصبة إلى ملك عمومي باسترجاع عقارات الترحيل والمجهولة والمهملة لعدم التلاعب بها مجددا من قبل مواطنين وغلق القصبة بالأبواب ما بين الأحياء المؤممة والمسترجعة كما هو الحال في قصر “الرياس 23” لكي تصبح مدينة متحف ينشط فيها القطاع الحرفي والسياحي فقط، لأنه حسب المواطن من المستحيل ترك المعلم التاريخي القصبة للسكان في عصرنا الحالي باستثناء لمشاريع الفندقة والسياحة وبعض الملاك الحقيقيين الذين لهم مباني يعتنون بها.

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إيواء 105 مشرّد بمركز الإيواء لدالي إبراهيم

كريمة. خ

أطلقت ولاية الجزائر حملة للتكفل بالأشخاص دون مأوى، حيث أشرفت في الأيام الأخيرة على عملية تجميع ونقل الأشخاص دون مأوى، على مستوى إقليم الولاية، وتم خلال الحملة التكفل بـ 105 شخص من بينهم 98 رجلا و7 نساء.

وشارك في هذه العملية مصالح كل من مديرية النشاط الاجتماعي ومديرية الصحة والسكان ومكتب التضامن الاجتماعي “الإسعاف الاجتماعي”، إلى جانب مصالح الأمن والحماية المدنية وكذا بعض المؤسسات العمومية الولائية.

وتمّ التكفّل بالمشرّدين المجمعين من نقاط مختلفة في عاصمة الولاية على مستوى مركز الإيواء الاستعجالي للأشخاص دون مأوى بدالي براهيم، أين تلقوا الرعاية اللازمة من الإيواء العلاج والإطعام.