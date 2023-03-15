أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 15 مارس 2023

عصابة تزوير الأوراق النقدية، 15 سنة سجنا لمهربي 6.5 قناطير من المخدرات

استرجاع 120 مليون سنتيم من العملة المزيفة

عصابة تزوير الأوراق النقدية في قبضة درك بومرداس

أيوب. ص

تمكنت، عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بدلس، في بومرداس، من تفكيك عصابة مختصة في تزوير وترويج الأوراق النقدية المزورة مشكلة من 5 أشخاص، حيث مكنت العملية من حجز واسترجاع مبلغ مالي مزور فاق 120 مليون سنتيم.

عملية القبض على أفراد العصابة كانت بدايتها حسب بيان خلية الإعلام للدرك الوطني ببومرداس على إثر دورية عادية لعناصرها بسيدي داود، حيث لفت انتباههم وجود شخص بالقرب من أحد المحلات التجارية وقد بدا عليه الإرتباك بمجرد مشاهدته للدورية، ليتم التقرب منه وتفتيشه، أين تم العثور بحوزته على مبلغ مالي يشتبه بأنه مزور.

وبعد اقتياد المعني إلى المركز للتحقيق معه، تبين بأن الأمر يتعلق بعصابة وشبكة تنشط على مستوى إقليم ولاية تيزي وزو وتقوم بطرح الأوراق المالية المزورة للتداول على مستوى المحلات التجارية بولاية بومرداس، وهو ما دفع بعناصر التحقيق إلى تمديد الإختصاص وتفتيش منزل أحد عناصر الشبكة بتيزي وزو، أين تم العثور على مبلغ مالي آخر مزور، وهي العملية التي مكنت في مجملها من توقيف 5 أشخاص وحجز مبلغ مالي مزور يفوق 120 مليون سنتيم من فئة ألفي دج، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 3.6 مليون سنتيم، فضلا عن حجز طابعة ملونة مزودة بماسح ضوئي، آلة تستخدم في تقطيع الأوراق، وحدة مركزية وهواتف محمولة، ليتم تحويل المشتبه فيهم بعد استكمال الإجراءات القانونية إلى الجهات القضائية المختصة.

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وفاة تلميذة وشاب في حادثي مرور بميلة

نسيم.ع

لقيت في حدود الساعة الثامنة من صبيحة الأربعاء، طفلة تدعى “ق.ص” تبلغ من العمر 7 سنوات، تدرس بالسنة الثانية ابتدائي، حتفها اثر تعرضها للدهس من طرف سيارة سياحية، بالطريق الوطني رقم 100 على مستوى حي عدل ببلدية فرجيوة غرب عاصمة ولاية ميلة.

وقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة فرجيوة لنقل الضحية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد مداح بفرجيوة أين فارقت الحياة نتيجة الإصابة البليغة التي تعرضت لها على مستوى الرأس والحوض.

كما تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة تاجنانت، مساء الثلاثاء، على الساعة 18 سا 20 د لأجل نقل جثة من جنس ذكر بمشتة الضاية التابعة لبلدية أولاد خلوف جنوب ميلة، إثر دهس شاحنة من نوع سوناكوم K66 لشاب يدعى “ب.ع” البالغ من العمر 31 سنة خلال عملية إصلاحها داخل ورشة للميكانيك، الضحية متعدد الإصابات متوقى بعين المكان، حيث تم تحويل الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى شلغوم العيد. من جهتها باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في الحادث.

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فيما أدين زعيمهم الفار بالسجن المؤبد

15 سنة سجنا لمهربي 6.5 قناطير من المخدرات المغربية

خ. غ

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بوهران، الأربعاء، عقوبة 15 سنة سجنا في حق أربعة متهمين باستيراد وحيازة ونقل وتخزين مخدرات بوزن يناهز 6 قناطير ونصف ضمن جماعة إجرامية منظمة، فيما أدانت غيابيا صاحب الشحنة الذي لا يزال في حالة فرار بالسجن المؤبد في نفس الملف. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإنه بتاريخ 24 أوت 2019 في مغنية بولاية تلمسان، تمكنت مصالح الأمن في عملية نوعية قادتها إليها معلومات دقيقة من أحد الأشخاص، من الإطاحة بشبكة إجرامية متورطة في استيراد، نقل، حيازة وتخزين كمية جد معتبرة من الكيف المعالج المهرب من الجارة المغرب، والتي تم ضبطها داخل مستودع يخص أحد أفراد الجماعة، ويتعلق الأمر ببضاعة بوزن 648 كلغ من مادة الكيف المعالج، بحيث تم في البداية توقيف ناقل هذه الكمية، المدعو (م. س)، الذي كشف عند سماعه والتحقيق معه من طرف مصالح الضبطية القضائية عن باقي شركائه، ودور كل واحد منهم في هذه العملية من بدايتها إلى نهايتها.

المتهم الرئيسي تمسك خلال المناقشة أمام هيئة المحكمة ببعض تصريحاته التي أدلى بها خلال التحقيق، فيما تراجع عن بعضها أثناء الجلسة، بحيث اعترف بعلاقته بالمخدرات المضبوطة، وباقتصار دوره في النقل دون التخزين ولا الاستيراد، مشيرا إلى أن البضاعة تولى إدخالها من المغرب إلى الجزائر المدعو (م. ب) عند المنطقة الحدودية الفاصلة بين البلدين، ومن هناك قام هو بنقلها وتسليمها إلى المدعو (ب. ح) لتخزينها لبعض الوقت في مستودع يقع بمدينة مغنية، في انتظار أن يتقرر تحويلها في الوقت المناسب، ووفق الخطة التي أعدتها الشبكة بخصوص وجهة ومصير الشحنة إلى ولاية وهران، لتسليمها بعد ذلك إلى صاحب الطلب، الذي ظل مجهول الهوية طيلة التحقيق في الملف، ليتم تبعا لذلك توقيف ثلاثة متهمين آخرين، وهم (م. س)، (خ. س) و(ح. ش)، فيما بقي زعيم الشبكة المدعو (م. ب) في حالة فرار.

من خلال سرده لتلك التفاصيل، تراجع المتهم (م. س) عن التهمة الثقيلة التي قال أنه لفقها للمدعو (س. م)، على خلفية شكوك راودته بشأنه، باعتقاد أنه صاحب الوشاية التي أطاحت به، عندما صرح للضبطية أنه هو من كان يسير مسار المخدرات، ويوزع المهام على باقي أفراد الشبكة رفقة المتهم الفار (م. ب).

وكذلك حاول المدعو (س. م) تقزيم دوره في قضية الحال، بالقول إنه قام فقط بإرشاد ناقل الشحنة إلى مكان المستودع لتخزينها فيه، دون أن ينكر علمه بطبيعة تلك البضاعة، ونفس الأمر بالنسبة لصاحب المخزن المسمى (خ. س)، الذي اعترف بدرايته بنوع الشحنة التي أدخلت إلى مستودعه، مبررا تصرفه بحاجته الماسة للمال آنذاك بسبب عسر الحال، بحيث اتفق رفقة الوسيط على أن يدفع طالب الكراء لهما مقابلا ماليا قدره 20 مليون سنتيم لاقتسامه مناصفة بينهما. أما المتهم (ح. ش) فصرح هو الآخر أنه هو من دل صاحب البضاعة على مكان المستودع، موجزا مسؤوليته الجزائية في عدم إبلاغ السلطات المختصة عن هذه الجريمة رغم علمه بتفاصيلها.

من جهتها، رأت النيابة العامة التهم ثابتة في حق المتهمين، بمن فيهم الفار، مستندة في ذلك على ما كشفت عنه التحقيقات بناء على تفاصيل دقيقة كان قد رواها الموقوف الأول بشأن دور كل متهم في تلك العملية، لتلتمس معاقبة كل واحد منهم بالسجن المؤبد.

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دردشات إلكترونية كشفت علاقتها ببارون مخدرات

إدانة محامية بتهمة الاتجار في الكوكايين بسكيكدة

إسلام. ب

عالجت، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سكيكدة، جناية بيع وتوزيع أوراق نقدية مقلدة، وجنحة حيازة ذخيرة من الصنف الأول بدون رخصة، وجنحة حيازة سلاح ناري من الصنف الرابع بدون رخصة، جنحة البيع بطريقة غير مشروعة، جنحة استهلاك مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة، جنحة حيازة واستهلاك مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بطريقة غير مشروعة ضد كل من “ح، ب” التي تعمل محامية تنحدر من ولاية تبسة وتشتغل بدائرة تمالوس، غرب الولاية، في العقد الثالث من عمرها كانت تستغل صفتها وتروج المخدرات بكل أنواعها رفقة شقيقها الأول “ل، ب”، وشقيقها الثاني “أ، ب”، والمتهم الرئيسي “أ، ر” وكذا المدعو “ع، س” الذي ينحدر من بلدية كركرة.

وتعود القضية إلى شهر ماي لسنة 2022، وذلك على إثر معلومات تحصل عليها عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة القل، مفادها وجود شخص يدعى “أ، ر” يروج الكوكايين والمخدرات بمدينة القل، ليتم تفتيش منزله بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة القل، أين تم العثور على أوراق نقدية مزورة من فئة ألف دج، تقدر بـ65 مليون سنتيم، وسلاح تقليدي من الحجم الصغير، و400 غرام من المخدرات، أين تم فتح تحقيق معمق في القضية ليتم تفحص هاتفه النقال أسفرت التحريات أنه على علاقة بالمحامية، حيث كانت تتواصل معه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وكانت الدردشة بينهما حول ترويج المخدرات بكل أنواعها، كما تم اكتشاف تورط شقيقيها في القضية وإرهابيين تائبين من بلديتي القل وكركرة.

وخلال جلسة المحاكمة أنكر جميع المتهمين ما نسب إليهم، خاصة المتهم الرئيسي الذي أكد أن المخدرات التي تم العثور عليها داخل مسكنه كانت لغرض الاستهلاك الشخصي وليس لغرض الترويج، من جهتها المحامية نفت هي الأخرى علاقتها بالقضية، خاصة أن عناصر الشرطة القضائية بأمن الدائرة لم يعثروا حسب تصريحها، على أي نوع من المخدرات وأن عملية تفتيش مكتبها كانت سلبية.

وفيما نفى الدفاع ما نسب إلى المتهمين، أكدت النيابة العامة وجود قرائن تثبت ارتكاب الجرم المتابعين به والتمست عقوبات ما بين سنتين حبسا نافذا إلى 20 سنة سجنا في حقهم، مع الأمر بالإيداع في الجلسة، وبعد فترة المداولة عاقبت المحكمة المتهم الأول أ، ر بالسجن لمدة 10 سنوات، و5 سنوات سجنا في حق المحامية، وشقيقها الأول “ل، ب”، و6 أشهر حبسا نافذا لشقيقها الثاني “أ،ب” بينما تم النطق ببراءة المتهم الخامس “ع، س”.

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يشمل 13 بلدية تابعة لتغطية مديرية توزيع بلوزداد

برنامج لتأمين الشبكات وتفادي انقطاع الغاز في رمضان

أحمد. ع

بدأت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بلوزداد، في تطبيق برنامجها المتعلق بصيانة المنشآت الغازية التابعة لتغطيتها الإقليمية، وذلك من أجل ضمان استمرارية التزويد بهذه الطاقة الحيوية وجودة نوعيتها.

وحسب بيان للمديرية، فإن هذا البرنامج سيعمم على 13 بلدية تابعة للتغطية الإقليمية لمديرية بلوزداد، وسيمس 541 قناة صاعدة تتواجد بها عدادات غازية على مستوى العمارات، 172 صمام للتوزيع و70 محطة توزيع الغاز.

ويهدف هذا البرنامج في مجمله – حسب البيان ذاته- إلى تأمين الشبكات والقنوات الغازية التابعة للمديرية وتعزيزها بالدرجة الأولى عن طريق صيانتها بغرض تفادي انقطاعات التزويد، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المعظم، أين يكثر الطلب على هذه المادة الحيوية والتكفل بجميع نقاط الضعف التي يمكنها أن تؤثر على سلامة المنشآت وتؤدي إلى حدوث أعطاب تقنية قد تستغرق وقتا زمنيا لإصلاحها.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية توزيع بلوزداد تغطي 804.24 كلم من طول القنوات ذات الضغط المتوسط التابعة لإقليمها.

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حجز 950 لتر من زيت المائدة موجه للمضاربة بالعاصمة

ق. م

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من حجز 950 لتر من زيت المائدة وتوقيف شخصين مشتبه فيهما في المضاربة في مواد غذائية واسعة الاستهلاك، حسب أورده بيان لذات المصالح الأمنية.

وأوضح نفس المصدر أنه “في إطار محاربة الاحتكار والمضاربة غير الشرعية وقمع الغش، تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس الرايس حميدو بأمن المقاطعة الإدارية لعين البنيان من توقيف شخصين مشتبه فيهما في المضاربة في مواد غذائية واسعة الاستهلاك”.

وأرجع بيان مصالح الأمن الوطني حيثيات هذه القضية إلى “توقيف شخص على متن شاحنة صغيرة في حاجز أمني على مستوى الرايس حميدو بعد عملية مراقبة الوثائق والمركبة، حيث تم ضبط 190 دلو لزيت المائدة سعة 5 لتر دون فاتورة ومبلغ مالي يقدر بـ 33.000 دج”.

وأضاف البيان أنه “تم تحويل الشخص الموقوف إلى مقر الأمن الحضري السادس الرايس حميدو، وبناء على تصريحاته، تم التوصل إلى الممول الرئيسي”، مشيرا إلى أنه “بعد التنسيق مع مفتشية الضرائب لقطاع الاختصاص، تبين أن المشتبه فيهما غير مسجلين لدى مصالحها”.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.

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فيما تم حجز 18 قنطارا من التبغ ومشروبات كحولية

استرجاع كاشف للمعادن وتشميع مذبح سري ببجاية

ع. تڤمونت

سمحت يقظة عناصر الدرك الوطني بحضورهم الدائم والمستمر، من إحباط العديد من العمليات المشبوهة بإقليم ولاية بجاية، مع حجز نحو 18 قنطارا من مادة التبغ وذلك في عمليتين نوعيتين، الأولى تم إحباطها بقرية أولاد فاضل بإقليم بلدية ذراع القايد، أين تم حجز كمية معتبرة من مادة التبغ، تقدر بـ1500 كلغ، تم العثور عليها بالصناديق الخلفية لثلاث مركبات تحمل ترقيم ولاية سطيف، فيما تم إحباط العملية الثانية بقرية مرج مومن بذات البلدية، أين تم العثور على نحو 345 كلغ من مادة التبغ بالصندوق الخلفي لمركبة كان يقودها شاب يبلغ من العمر 37 سنة، ينحدر من ولاية سطيف.

من جهة أخرى، تمكن عناصر الدرك الوطني من حجز 1110 وحدة من المشروبات الكحولية، بمختلف الأنواع والأحجام، على مستوى محل ينشط بطريقة غير قانونية بمنطقة الشريعة التابعة لبلدية أوزلاقن بحوض الصومام، كما وضع عناصر الدرك حدا لنشاط مذبح سري، يفتقد إلى أدنى شروط النظافة، وذلك بمنطقة بئر السلام بإقليم بلدية بجاية، أين تم حجز ستة قناطير من اللحوم البيضاء، مع توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و48 سنة، وبعد مواصلة التحقيق مع صاحب المذبح تبين أن هذا الأخير لا يحوز أية وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط، حيث رفعت ضده مخالفات إنشاء مذبح بدون ترخيص وممارسة نشاط تجاري من دون سجل تجاري وكذا انعدام الوسم التجاري وشهادة الاعتماد الصحي للمذبح.

وتمكن أفراد الأمن والتحري للدرك الوطني بفناية إلماتن من جهتهم، من حجز بندقية صيد تقليدية الصنع، ببلدية توجة، وذلك اثر ورود معلومات إلى أفراد الفرقة بتواجد سيارة مشبوهة نوع “فولس فاڤن” على الطريق الوطني رقم 24 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، على اثر ذلك تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم العثور على السيارة السالفة الذكر، على متنها شخصان ينحدران من ولاية بجاية، يبلغان من العمر 33 سنة، وبعد مراقبة وثائقها الإدارية وتفتيش المركبة، تم العثور على بندقية صيد تقليدية الصنع كانت مخبأة وموضوعة داخل تجويف الباب الأمامي، وبعد الاستفسار مع السائق عنها أكد انه قام بصنعها من طرفه بمنزله، ليتم توقيفهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

كما أوقف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقصر شخصين مشكوك فيهما بالموقع الأثري “تيكلات عين تبوسوبتو” بإقليم بلدية القصر، يبلغان من العمر 35 و38 سنة، كما تم العثور بحوزتهما على جهاز الكشف عن المعادن، أجنبي الصنع، بالإضافة إلى بعض المعدات التي تستعمل في الحفر، كما تم معاينة آثار التنقيب بالمكان، على إثر ذلك تم اقتياد المعنيين إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقصر من أجل مواصلة التحقيق، واللذان صرحا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن المعادن الثمينة.

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وفاة شاب بصعقة كهربائية داخل كوخ بحجوط في تيبازة

ب. بوجمعة

توفي مساء الثلاثاء، شاب داخل كوخ بمزرعة بحجوط في ولاية تيبازة اثر تعرضه لصعقة كهربائية .

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحجوط من أجل نقل جثة الشاب المتوفي البالغ من 17 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حجوط .

وحسب مصادر المحلية فان جثة الشاب الضحية عثر عليها داخل كوخ بحقل فلاحي بمفترق الطرق حجوط اتجاه بلدية بورقيقة، وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية.

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وفاة امرأة اثر سقوطها المفاجئ من الطابق الثاني في ميلة

نسيم. ع

لقيت مساء الثلاثاء، امرأة تدعى “ب.ف” تبلغ من العمر 40 سنة حتفها إثر سقوطها من الطابق الثاني لمسكنها العائلي الكائن بحي الجناين وسط بلدية سيدي مروان شمال عاصمة الولاية ميلة.

وحسب مصدر للشروق فإن الضحية كانت في حدود الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، فوق سطح الطابق الثاني لمسكنها العائلي، قبل أن تسقط فجأة من أعلى السطح لأسباب لازالت غامضة، حيث أصيبت بجروح متفاوتة على مستوى الرأس، ونتيجة لقوة ارتطامها بسطح الأرض لفظت آخر أنفاسها لحظات بعد وصولها إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية القرارم قوقة، اثر نزيف في الفم والأنف والأدنين، حيث نقلت من طرف أعوان الحماية المدنية، لتحول بعدها إلى مصلحة حفظ الجثث، من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في ملابسات الحادث.

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بائع زلابية يخزّن 1700 لتر من الزيت بأولاد جلاّل

م. ع

تمكنت، وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد جلال، الثلاثاء، من حجز 1720 لترا من مادة زيت المائدة المدعم، كانت مخزنة داخل محلات لبيع الحلويات التقليدية المعروفة بالزلابية ببلدية الدوسن بولاية أولاد جلال.

العملية تمت على اثر خرجة مشتركة بين مصالح التجارة وعناصر الدرك الوطني، وعلى اثر ورود معلومات تؤكد قيام محلات لبيع الزلابية بتخزين كميات كبيرة من زيت المائدة، وبالتنقل إلى المحلات المعنية، و مراقبتها تم العثور بإحداهاعلى 344 وحدة من الزيت، بسعة 5 لترات بما مجموعه 1720 لترا، ليتم حجزها، وفتح تحقيق معمق في القضية، بإشراف وكيل الجمهورية بمحكمة أولاد جلال.

كما سمحت ذات العملية بتوقيف شخص ثلاثيني مشتبه في تورطه في هذه العملية، في انتظار إحالته على الجهات القضائية فور الانتهاء من الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا، المدرجة ضمن مكافحة الجريمة بكل أشكالها بما فيها الجرائم التي تمس بالاقتصاد الوطني.