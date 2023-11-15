أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023

محاكمة شرطي تسبب في مقتل قاصر، اختناق فتاة بالغاز

وجهت له تهمة القتل الخطأ

محاكمة شرطي تسبب في مقتل قاصر خلال مداهمة وكر مخدرات

مريم. ز

أجلت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، ملفا قضائيا يخص تهمة القتل الخطأ، تورط فيها شرطي بعدما تسبب في مقتل قاصر عن طريق الخطأ خلال مداهمة أحد أوكار الجريمة وتجارة المخدرات بضواحي الكاليتوس شرق العاصمة، حيث سيمثل المتهم للمحاكمة بتاريخ 21 نوفمبر الجاري.

وحسب الملف، فقد تمت معالجة قضية الحال من قبل محكمة الجنح بالحراش منذ أسابيع، وسماع تصريحات المتهم في جلسة علنية قبل النطق بالأحكام في حقه، وإدانته بعقوبة سنة حبسا منها ثلاثة أشهر غير نافذة، بعد فتح تحقيق ابتدائي أمرت به نيابة محكمة الحراش، شهر جانفي الفارط لمعرفة ملابسات حادثة مقتل القاصر بطلقة نارية.

وكشف التحقيق استنادا لبيان صدر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش بتاريخ 10 جانفي الماضي، أن عناصر الضبطية القضائية لأمن دائرة براقي، باشرت تحرياتها بتاريخ الوقائع في قضية حيازة وبيع المؤثرات العقلية، وفي إطار عملية تفتيش قانونية لمسكن بضواحي حي الكاليتوس والتي كانت نتائجها إيجابية، أسفرت عن حجز كمية من المؤثرات العقلية وتوقيف المشتبه فيهم، إذ تخللت العملية محاولة مجموعة من الأشخاص عرقلة مهام وعمل رجال الضبطية القضائية بغرض تخليص الموقوفين بالقوة مما تسبب في إحداث فوضى، وإطلاق أحد عناصر الشرطة طلقة نارية تحذيرية أصابت الضحية الطفل القاصر الذي لا يتعدى سنه 16 سنة، أين فارق الضحية الحياة بمصلحة الاستعجالات لمستشفى زميرلي متأثرا بالإصابة.

وعلى إثر ذلك باشر وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الإجراءات القانونية في الملف كما انتقل إلى المستشفى، وعاين الجثة ثم أمر بتشريحها إلى حين الانتهاء من نتائج التحقيق في القضية، في انتظار مثول المتهم بعد أيام للمحاكمة أمام الغرفة الجزائية.

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اختناق فتاة بالغاز بشلغوم العيد في ميلة

نسيم. ع

نجت، مساء الثلاثاء، فتاة تدعى “إ. س”، البالغة من العمر22 سنة، من الموت بأعجوبة بعد أن تسبّبت الغازات المحترقة المتسربة من مدفأة تعمل بغاز المدينة داخل منزلها العائلي باختناقها.

وحسب بيان للحماية المدنية تلقت “الشروق” نسخة منه، فإنه تم اكتشاف الحادث مساء من طرف أحد أفراد العائلة الكائن بحي 109 مسكن وسط بلدية شلغوم العيد بجنوب ميلة، أين تفطن لعدم وجود أي حركة كالمعتاد داخل المنزل، الأمر الذي أدى به إلى الاتصال بمصالح الحماية المدنية وبعد تدخلهم تمت مساعدة الفتاة قبل نقلها إلى مستشفى “هواري بومدين” بشلغوم العيد، نظرا لحالتها الحرجة، من جهتها، المصالح الأمنية قامت بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث.

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حجز 3 قناطير من الحلويات الفاسدة بسوق أهراس

س. ع

تمكّن أعوان الرقابة لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية سوق أهراس، وبمرافقة من مصالح أمن الولاية، خلال عملية مراقبة للسلع والبضائع المنقولة على متن المركبات التجارية، على مستوى الحاجز الأمني الثابت بمدخل مدينة سوق أهراس من حجز كمية معتبرة من حلويات “المادلين” و”الكوكيز”، بسبب عدم مطابقة الوسم، ووجود تاريخين مختلفين لنهاية الصلاحية مع غياب تام لمختلف البيانات التجارية المنصوص عليها قانونا، لا سيما ما تعلق منها برقم الحصة والوزن الصافي.

العملية التي تم على إثرها حجز 317 كلغ من تلك الحلويات كانت بحوزة أحد المتعاملين الاقتصاديين، موضوعة في 79 علبة كارتونية. وقد تم توجيه استدعاء صاحبها بغرض تكوين ملف قضائي ضده وإحالته على العدالة.

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توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 600 قطعة أثرية بالمسيلة

أحمد. ق

حجز عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة، من حجز 597 قطعة أثرية مختلفة مع توقيف 3 أشخاص تورطوا في حيازة وعرض قطع أثرية، تعود إلى حقبات تاريخية مختلفة للبيع بعد عمليات الحفر والتنقيب عنها بطريقة غير مشروعة، وفق ما أفاد به بيان صادر عن خلية الاعلام لدى مصالح الأمن الولائي.

وتعود وقائع القضية، إلى تحريات قام بها عناصر المصلحة، حول حيازة ثلاثة أشخاص لقطع نقدية أثرية تعود إلى فترات تاريخية مختلفة بغرض عرضها للبيع بولاية المسيلة، قادمين من إحدى ولايات الوطن، وعليه تم إعداد خطة عمل مكنت فريق التحقيق من توقيفهم وحجز 597 قطعة أثرية تتمثل في 108 قطعة نقدية من معدن البرونز تعود للفترة البيزنطية، 476 قطعة نقدية من معدن الفضة تعود للفترة الموحدية، قطعتين نقديتين من معدن البرونز تعودان للفترة الرومانية، قطعة نقدية إسبانية تعود للقرن السادس عشر ميلادي،أما البقية فتتمثل في قطع وأحجار أثرية من فترات زمنية مختلفة.

واستنادا إلى ذات الجهات،فقد تم بعد استيفاء إجراءات التحقيق،تقديم المشتبه فيهم الثلاثة أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن قضية حيازة قطع أثرية متأتية من عملية الحفر والتنقيب لغرض البيع بطريقة غير مشروع، وعدم التصريح بالمكتشفات الفجائية.

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العثور على جثتي ضبعين من النوع المهدد بالانقراض بتلمسان

ع. أسامة

عـثرت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعريشة على حيوان (ضبع) من جنس أنثى مخطط (حيوان محمي) ميتا على حافة الطريق ببلدية العريشة ولاية تلمسان، كما عـثرت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين تالوت على حيوان ضبع محلي مخطط من جنس ذكر ميت في حالة متقدمة من التعفن بالمنطقة المسماة البهلولة ببلدية عين تالوت، أين قامت ذات الفرقتين رفقة مصالح مقاطعة الغابات بكل من العريشة وعين تالوت بحرقهما ودفنهما بعد وضع مادة الجير عليهما، وهذا بعد أخذ الاحتياطات الأمنية والوقائية اللازمة لرفع جثتي حيوان الضبعين ونقلهما.

وبحسب فرقتي الدرك الوطني، أن العمليتين جاءتا على إثر مكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين مفادها وجود جثتين للضبعين اللذين ينتميان للحيوانات المهددة بالانقراض، باعتبار حيوان الضبع محمي قانونا وفقا للأمر 05/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن حماية الحيوانات المحمية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها.