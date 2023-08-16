أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 16 أوت 2023

وفاة طفل في حادث انقلاب سيارة، سقوط مميت لامرأة من جسر "السانسور" بقسنطينة

وفاة طفل في حادث انقلاب سيارة بقالمة

نادية طلحي

شهد الطريق الولائي الرابط بين بلديتي قالمة وبن جراح، مساء، الثلاثاء، وقوع حادث مرور مميت تمثل في انحراف سيارة سياحية من نوع بيكانتو وانقلابها على حافة الطريق مما أدخل سائقها البالغ من العمر 54 سنة في حالة صدمة، وتعرض مرافقه ويتعلق الأمر بالطفل “ق.آدم” البالغ من العمر 13 سنة لتوقف قلبي رئوي وجروح على مستوى الرأس، تم على إثرها إسعافه ونقله من طرف الحماية المدنية إلى المستشفى، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها.

كما سجلت مصالح الحماية المدنية في نفس التوقيت تقريبا من نفس اليوم حادثين مشابهين، تمثل الأول في انحراف وانقلاب شاحنة من نوع فوتون كانت محملة بمادة الرمل، على مستوى الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولايتي قالمة وقسنطينة، وتحديدا بمدخل بلدية سلاوة عنونة، مما أدى إلى غلق جزئي للطريق، ولحسن الحظ لم تسجل أية خسائر مادية ولا بشرية.

فيما سجل الحادث الثاني على مستوى الطريق الوطني رقم 81 في جزئه الرابط بين بلديتي وادي الزناتي وعين مخلوف، وتحديدا في النقطة الكيلومترية رقم 07، أين انحرفت سيارة سياحية من نوع رونو كليو وانقلابها، مما تسبب في تعرض سائقها البالغ من العمر 35 سنة ومرافقه البالغ من العمر 14 سنة لإصابات.

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سقوط مميت لامرأة من جسر “السانسور” بقسنطينة

ع. بن منية

تدخل عناصر المركز المتقدم للحماية المدنية بباب القنطرة بوسط مدينة قسنطينة، مساء، الثلاثاء، لانتشال جثّة امرأة تبلغ من العمر 47 سنة، بعد سقوطها المفاجئ من جسر سليمان ملاّح المعروف محليا بتسمية “قنطرة السانسور”، من علو حوالي 50 مترا، ما تسبب في وفاتها في عين المكان.

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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ24 شخصا ببومرداس

ق. م

تمكن عناصر الدرك الوطني بولاية ومرداس من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ24 شخصا وحجز ثلاثة قوارب في عرض البحر، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن هذه العملية تمت إثر ورود معلومات لأفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني مفادها “عزم مجموعة من الشباب تنظيم رحلة سرية عن طريق البحر انطلاقا من أحد شواطئ ولاية بومرداس” ليتم مباشرة تفعيل المخطط المتعلق بمحاربة هذه الظاهرة، حيث تم حجز القارب الأول بعرض البحر مقابل شاطئ بلدية زموري وقاربين آخرين بشاطئ قورصو كان على متنهما 24 شخصا من بينهم 7 أشخاص من جنسية مغربية وشخص واحد من جنسية مالية.

وقد أسفرت العملية – حسب البيان – عن “حجز ثلاثة قوارب صيد وثلاثة محركات ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية وثمانية هواتف نقالة، ليتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة”.