أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 16 فيفري 2022

توقيف شخصين بحوزتهما أسلحة نارية، سقوط قاتل لعامل

توقيف شخصين بحوزتهما أسلحة نارية ومخدرات بقسنطينة

ع.بـن منـية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الخروب بقسنطينة، بإيداع شخصين بعد تورطهما في حيازة أسلحة نارية تقليدية الصنع وذخيرة حيّة، بالإضافة إلى الأسلحة البيضاء والمخدرات المعدّة للترويج. المشتبه فيهما تمت الإطاحة بهما من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين اعبيد، بعد حصولهم على معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص باستغلال مسكن بإحدى القرى النائية بمدينة عين عبيد في إخفاء أسلحة نارية يدوية الصنع وأسلحة بيضاء، يحتمل استغلالها في إطار عصابات الأحياء على إثرها تم تكثيف الأبحاث والتحريات التي مكنّت عناصر الشرطة بعد حصولهم على إذن من نيابة الجمهورية لدى محكمة الخروب، بتمديد دائرة الاختصاص للتنقل إلى مكان تواجد المسكن المشبوه وتفتيشه، ما أسفر عن حجز بندقية صيد تقليدية الصنع وسلاح ناري فردي يدوي الصنع، وكذا ذخيرة حية وأسلحة بيضاء محظورة، مع منظار يصنف كعتاد خاص، بالإضافة إلى قطع من المخدرات معدة للترويج.

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سقوط قاتل لعامل بسيدي بلعباس

ف.ن

لقي عامل حتفه الأربعاء، إثر سقوطه من بناية لمشروع سكني ببلدية سيدي بلعباس، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية للولاية. وأوضحت خلية الإعلام والاتصال أن العامل توفي بعين المكان بعد سقوطه من الطابق الثالث لبناية ضمن مشروع 1.250 مسكن “عدل”. وأشار ذات المصدر إلى أنه تم نقل جثة الضحية البالغ من العمر 23 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث للمركز الاستشفائي “عبد القادر حساني” لمدينة سيدي بلعباس. وقد فتحت المصالح المعنية تحقيقا حول ظروف هذا الحادث.

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حجز 4000 لتر من الزيت المعد للمضاربة بباتنة

ط. ح

حجز، أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين التوتة، الثلاثاء، بالتنسيق مع أفراد مديرية التجارة لولاية باتنة، 2915 قارورة زيت المائدة، من مختلف العلامات ومختلف الأحجام- 5 لترات، 2 لتران و1 لتر- ما قدر في مجموعه بـ 4388 لتر. وتمت عملية المصادرة لدى تاجر ببلدية عين التوتة، جنوب مدينة باتنة، مخزنة ومكدسة، بالمخزن التابع لمحله، غير معروضة على الرفوف للزبائن، كما تنص عليه التعليمات المنظمة للبيع، تفاديا للمضاربة. وأكد بيان المجموعة الإقليمية للدرك أن التحقيق أثبت عدم حيازة التاجر فواتير زيت المائدة، ليُلجأ إلى تسليمها إلى مديرية التجارة بولاية باتنة، وتوجيهها إلى مديرية أملاك الدولة بولاية باتنة، باعتبارها سلعة مصادرة.

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صفحات فيسبوكية تشنّ حملات على السحرة

تشهد ولاية ورقلة في الآونة الأخيرة حملة ضد المشعوذين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، أو ما عرف بالحرب ضد السحرة الذين عاثوا فسادا في ولاية ورقلة، ولم يسلم منهم لا الكهل ولا الصغير، ويقود بعض الشباب حملات متواصلة بشجاعة كبيرة لمحاربة هذه الآفات الخطيرة وكل من تحوم شكوك حولهم بعد معاناة الجميع من أفعالهم ونساء، ورجال، وأطفال وشيوخ، حيث عمل هؤلاء المشعوذون على تشتيت عائلات بالسحر والتمريض حتى الموت.

وليست المرة الأولى التي تستهدفت فيها فئات من المجتمع بالشعوذة في حين يعمل السحرة على جمع المال بطرق مختلفة وشيطانية، ورغم توبة بعضهم وتوقفهم عن هذه الأفعال، إلا أن فئة أخرى لازالت تمارس طقوس السحر والشعوذة والتحايل على الناس بالنصب، ضاربين القوانين الردعية عرض الحائط. ويقول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي إنهم ماضون في توعية الرأي العام وتنوير الجميع من مخاطر المشعوذين، مطالبين بتطبيق القصاص في حق كل ساحر.

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مهددة بالطرد من سكناتها الهشة

5 عائلات بالقصبة تناشد إنقاذها من التشرد

حورية. ب

ناشدت 5 عائلات، تقطن ببناية 4 شارع المماليك، ببلدية القصبة، والي العاصمة التدخل العاجل، لإنقاذها من التشرد.

وأضافت في الشكاوي العديدة الموجهة إلى السلطات المعنية، أن اللجان التقنية صنفت البناية في الخانة الحمراء، ناهيك عن رفع مالك البناية دعوى قضائية، في القسم المدني، لطردهم من سكناتهم الهشة، المهددة بالانهيار في أي لحظة.

ورغم الظروف القاسية التي يعيشونها، منذ عقود، في تلك البناية، وملفات السكن، التي أودعوها على مستوى البلدية والمقاطعة الإدارية باب الوادي، غير أنه لم يتم إدراجهم ضمن عمليات الترحيل.

وكشف أحد قاطني البناية أن محكمة باب الوادي أصدرت حكما بطردهم، وفي الأيام القادمة، سيتم تبليغهم بالصيغة التنفيذية عن طريق محضر قضائي، مشيرا إلى أن ملفه وكذا ملفات جيرانه الأربعة موجودة على مستوى المقاطعة الإدارية لباب الوادي. هذه الأخيرة، بحسب الشاكي، لم تتخذ أي إجراء استعجالي لصالحهم.

يذكر، أن العائلات المنكوبة وجهت نداءات استغاثة إلى رئيس الجمهورية، ووسيط الجمهورية، ووالي الجزائر السابق، يوسف شرفة، عن طريق نائب في البرلمان، كما وجهت طلبا لمقابلة والي العاصمة ومراسلات إلى رئيس المجلس الولائي ورئيس بلدية القصبة، وكذا الوالي المنتدب السابق والحالي للمقاطعة الإدارية لباب الوادي، إلى جانب ذلك، إرسالية إلى ولاية الجزائر، عن طريق محضر قضائي، إلا أنه تم رفض استلامها.

وبعد تجاهل جملة الشكاوى من طرف المسؤولين المعنيين بقضيتهم، تلتمس العائلات من والي العاصمة الاستجابة لمطلبهم في أقرب الآجال، وتجنيبهم التشرد، مقترحين منحهم مأوى مؤقتا، إلى حين ترحيلهم إلى سكنات لائقة.

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متابع في قضية إرهابية أمام محكمة الجنايات

توقيف “داعشي” حاول الفرار في رحلة لـ”الحراقة” بوهران

ب. يعقوب

حققت المجموعة الإقليمية لخفر السواحل في وهران، إنجازا نوعيا مساء الثلاثاء، بوضعها اليد على شخص ورد اسمه في جدول قضايا الدورة الجنائية السابقة لمجلس قضاء وهران، لمتابعته بجناية الانخراط في تنظيم إرهابي، ويتعلق الأمر بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام المسمى اختصارا “داعش”، حيث أن المتهم “ن.ب”، من مواليد 1985 بولاية وهران، كان محل أمر بالقبض منذ 28 نوفمبر 2018 .

أفادت مصادر مطلعة، أن الشخص الموقوف الذي كان موضوع مذكرة توقيف، حاول الفرار إلى الضفة الأخرى من المتوسط على متن قارب سريع في رحلة هجرة غير نظامية، للإفلات من القبضة الأمنية والمحاكمة الجنائية على خلفية التهم التي تلاحقه على مستوى جنايات وهران .

ولفت المصدر إلى أن المتهم الذي وقع في شراك قوات خفر السواحل، قبل تسليمه إلى الجهات المختصة بعد التعرف على هويته عن طريق فحص وثائقه إلكترونيا، وردت معلومات بشأنه، أنه عاد إلى التراب الوطني منذ شهور قلائل بعد إقامته على الأراضي الإسبانية لمدة وجيزة، حيث أفصحت التحريات أن هذا الأخير الذي كان مطلوبا من القضاء، ورد اسمه ضمن أسماء أشخاص متابعين أيضا في قضايا تسفير المهاجرين السريين من السواحل الغربية للوطن نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، حيث أن هناك فرضيات قوية تفيد بانخراطه في تنظيم رحلات “الحرقة” مقابل أموال باهظة باستخدام قوارب نفاثة.

العملية التي قادتها الوحدات العائمة بالتنسيق مع دورية تابعة للمحطة الرئيسية لميناء وهران بنجاح، مكنتها من توقيف هذا المطلوب قضائيا وأمنيا، حيث كان ضمن فوج مشكل من 15 شخصا بينهم امرأة، كانوا على متن قارب سريع “قليسور” مزود بمحرك قوة دفعه 115 حصان بخاري، وذلك على بعد 10 أميال بحرية شمال شاطئ “بومو” القريب من الأندلسيات .

هذه العملية النوعية التي تندرج ضمن الإستراتيجية الجديدة للأجهزة الأمنية في البلاد بتطويق سواحل الوطن للتصدي إلى جرائم الهجرة غير الشرعية ومحاصرة كافة أشكال التهريب عبر البحر على وجه التحديد، تأتي تزامنا مع إعلان المصالح الأمنية في وهران، توقيف 3 بارونات لتهريب البشر منذ الفاتح فبراير، وحجز 4 قوارب نفاثة مزودة بمحركات قوية الدفع، إلى جانب معدات ثقيلة تستخدم في رحلات الإبحار السري .

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انقلاب سيارة يخلف قتيلين بالجلفة

أ.خلفاوي

لقي شخصان، مساء الثلاثاء، مصرعهما وأصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة في حادث مرور بالجلفة، الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم واحد بالمنطقة المسماة “الشبيكة”، وتحديدا عند النقطة الكيلومترية 291 إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع “رونو كليو”، مخلفا وفاة أب وابنه يبلغان من العمر 39 و10 سنوات، وإصابة زوجته وابنته تبلغان من العمر 32 و08 سنوات بجروح متفاوتة، وقد تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالجلفة من أجل نقل المصابتين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الجلفة، وتحويل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى، من جهتها فتحت مصالح الدرك تحقيقا حول ظروف وأسباب الحادث .

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وفد وزاري سيحضر دفنهم

انتهاء عملية انتشال جثث الشهداء الثلاثة بتبسة

ب. دريد

تمكنت، مساء الثلاثاء، وحدات من الحماية المدنية، بولاية تبسة، من العثور على رفات الشهداء، الذين تم تعذيبهم ورميهم ببئر ببلدية ثليجان 80 كيلومترا غرب عاصمة الولاية.

وهذا، بعد 6 أيام كاملة من الحفر والتنقيب. وقد جاءت العملية، بعد تأكيد أقارب الشهداء، وأفراد من الأسرة الثورية، أن جنود المستعمر الفرنسي، داهموا قرية الحميمة السودة، وعذبوا أهلها ثم قاموا بتوقيف 3 أشخاص، ويتعلق الأمر بكل من جدي الحفناوي، وجدي معمر، وجدي محمد، حيث تم تعذيبهم بمركز الاستنطاق، ثم توجهوا بهم إلى جبل صخري بمنطقة الحميمة، حيث كانت بئر تم رميهم فيها، وردمت البئر بالحجارة والتراب، والشهداء أحياء داخلها.

ليتخذ قرار بعد أكثر من 60 سنة باستخراج الضحايا، أين تم تجنيد أكثر من 15 فردا من الحماية المدنية بالحضور الشخصي وعلى عمق 9 أمتار، تم العثور على الهياكل العظمية كاملة للشهداء الثلاثة، التي تم تحويلها بحضور السلطات المحلية والأمنية بالمنطقة إلى مقر البلدية، وسيجري دفن الشهداء اليوم، عشية يوم الشهيد، بحضور وزيري المجاهدين والتربية الوطنية، وهذا بروضة الشهداء بمنطقة الغنكابة ببلدية العڨلة المالحة. كما سيتم بمناسبة يوم الشهيد، تسمية القطب الجامعي ببولحاف الدير باسم الشهيد عبد المجيد دريد.

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شاب يقتل شقيقه الأكبر بعنابة

أحمد زقاري

اهتزّ حي لارونجري، بعنابة، مساء الثلاثاء، على وقع جريمة قتل مروعة، ومؤلمة، راح ضحيتها شاب في العقد الرابع من العمر، إثر تعرضه لطعنات خنجر قاتلة، على مستوى أنحاء متفرقة من جسده. والمؤسف والمؤلم، في هذه الحادثة المأساوية، أنّ القاتل والمقتول فيها أخوان شقيقان، إذ شبّ نزاع بين شقيقين، بحي لارونجري، انتهى بقيام أحد الأخوين بتوجيه طعنات خنجر قاتلة، لجسد شقيقه، الذي سقط قتيلا في مشهد مؤلم ومرعب، خلّف أجواء من الحزن والأسى الكبيرين، في أوساط العائلة، وحيّ لارونجري الشعبي. وفور وقوع الجريمة، تدخلّت وحدات الحماية المدنية، التي قامت بنقل جثة الضحية نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى ابن رشد الجامعي، بينما قامت مصالح الشرطة بفتح تحقيق في ملابسات الجريمة، بأمر من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، على مستوى محكمة عنابة الابتدائية، بحيث تم توقيف الجاني المفترض، وتحويله على مقر الشرطة، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.

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عُثر بمسكنها على صور 300 شخص

10 سنوات سجنا للمشعوذة التي دنست المصحف بباتنة

طاهر حليسي

سلطت، محكمة مروانة، 40 كلم غرب ولاية باتنة، عقوبة 10 سنوات نافذة في حق امرأة في الثلاثينيات من العمر، متهمة من طرف الضبطية القضائية بممارسة السحر والشعوذة والعرافة، مع تكييف الوقائع، لمرافقتيها الأخريين، اللتين ضبطتا معها لحظة التوقيف من متهمتين إلى شاهدتين.

وكانت القضية التي عالجتها عناصر الأمن الخارجي لبلدية وادي الماء، قبل أسابيع، إثر تلقيها معلومات وشكاوى من مواطنين عن ممارسة طقوس غريبة من قبل ثلاث فتيات داخل مسكن بمدينة مروانة، فتم مراقبته عن بعد واستصدار إذن تفتيش نيابي، ومداهمته لحظة وجود مسيرته به. ومكنت عملية الدهم من العثور على 300 صورة شخصية لمواطنين من مختلف الأجناس والأعمار، معدة لطقوس سحرية تتعلق بالربط وجلب سوء الطالع، على غرار تلك التي عادة ما تكشف بالمقابر وعليها كتابات وخطوط غير مفهومة. وعثر رجال الشرطة غداة التفتتيش على نسخة من مصحف مدنسة ومقطعة، ومجموعة من اللقى الطلسيمية والأحراز والتعاويذ، وقطع قماش وكتان متنوعة ومختلفة، وأكداس من العقاقير، وقدر مصنوع من الطين، وجلود محروقة، ومجموعة من الأقمشة الرجالية والنسائية، بينها ألبسة داخلية، وعظام حيوانات، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء تمثلت في خنجرين وساطور، ومبلغا ماليا من عائدات الممارسة قدره 26.000 دينار جزائري. واسترجع المحققون من إحدى غرف المنزل كمية من القارورات والعلب مع أغراض أخرى خاصة.

يذكر أن العملية، أثارت استنفارا لدى عدد كبير من قاطني المدينة، بالنظر للعدد الكبير من الصور التي ضبطت بحوزتها، وبالتالي لقيت استحسان السكان وبخاصة المجاورين للمنزل الذين كانوا اشتكوا من كثرة تردد الزبائن ما يسبب الانزعاج والنفور، خاصة بعد تلقي معلومات عن ممارسة طقوس متعلقة بالسحر والشعوذة. وشنت مصالح الأمن لولاية باتنة، قبل أشهر، عدة عمليات مداهمات لبيوت عدد من ممارسي هذه الطقوس بكل من أريس وفي دوار الديس وتامشيط.

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مصرع فتاتين تحت عجلات شاحنة بباتنة

ط. حليسي

لقيت، فتاتان، حتفهما الأربعاء، وسط الطريق الوطني رقم 78 الرابط بين ولايتي باتنة وسطيف عبر رأس العيون ونقاوس غرب ولاية باتنة. وكان بيان لمصالح الحماية المدنية، ذكر الأربعاء، بأن الفتاتين البالغتين من العمر 11 و14 سنة، لقيتا مصرعهما ببلدية أولاد سي سليمان، بعد ما نزلتا من سيارة كانت تقلهما قبل أن تقررا قطع الطريق الوطني، فدهستهما شاحنة عابرة، ما خلف وفاتهما في التو والحال. وفيما تم نقل جثتي الضحيتين لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى دائرة نقاوس المجاورة، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ظروف وأسباب الحادث المروع، في وقت أكدت أنباء من بلدية أولاد سي سليمان، أن الفتاتين تنحدران من ولاية بسكرة المجاورة.

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هزة أرضية بقوة 2.5 بعين بوزيان في سكيكدة

إسلام. ب

عاش، صباح الأربعاء، سكان بلدية عين بوزيان، جنوب شرق ولاية سكيكدة، أجواء من الهلع والخوف إثر هزة أرضية ضربت المنطقة في حدود الساعة الثامنة وواحد وعشرين دقيقة، قوتها 2.5 درجات على سلم ريشتر، وقد سجل مركز الهزة 4 كلم جنوب شرق البلدية، مع العلم أن السكان شعروا بها وخرج غالبيتهم إلى الشوارع خوفا من هزات ارتدادية أخرى لأن المنطقة شهدت عدة هزات تراوحت قوتها ما بين 2.5 و4.6، ولحسن الحظ لم تسجل هذه الهزات المذكورة أي خسائر بشرية أو مادية غير حالات الهلع والخوف.