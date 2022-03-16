أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 16 مارس 2022

منع تربية كلاب "بيت بول"، انتحار تلميذة شنقا

منع تربية كلاب “بيت بول”

أصدر والي ولاية جيجل تعليمة رسمية، تمنع منعا باتا تربية الكلاب الخطيرة والشرسة والمتاجرة بها في صورة “بيت بول” و”روت فايلر” و”دوبرمان” و”بول تيرير” و”بول ماستيف” حسب ما نشره موقع إخباري، وورد في التعليمة أنه يجب على مربي الكلاب العادية غير المذكورة في قائمة المنع، اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة للحد من خطرها. وتشترط التعليمة استعمال كمامة الكلاب أثناء التجول بها وربطها وعدم تركها حرة أثناء التجول بها وتلقيحها ضد داء الكلب وحيازة مربيها لدفتر تلقيحها.

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احتراق حافلة للنقل المدرسي بسطيف

سمير مخربش

شهدت، بلدية ماوكلان شمال ولاية سطيف،الأربعاء، حادث احتراق حافلة للنقل المدرسي دون تسجيل أي إصابات.

الحادث وقع في الصبيحة عند وصول الحافلة إلى وسط المدينة قرب مقر الدائرة، أين أصيبت الحافلة بعطب مع اشتعال شرارة كهربائية امتدت نيرانها لتلتهم الحافلة بكاملها.

ومن حسن الحظ لم يكن التلاميذ بداخلها، وكذلك السائق الذي نجا من الحريق، ليتدخل عمال البلدية الذين تمكنوا من إطفاء النار بعد الاستعانة بصهريج تابع لحظيرة للبلدية.

وقد تفحمت الحافلة بكاملها ولم تعد صالحة للاستعمال، حيث حولتها النيران إلى هيكل متفحم.

وقد خلف الحادث حيرة كبيرة وسط سكان بلدية ماوكلان الذين شاهدوا الحادث عن قرب. وطرح بعضهم تساؤلات حول وضعية النقل المدرسي الذي يبقى يشكل هاجسا لسكان المنطقة.

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انتحار تلميذة شنقا بميلة

نسيم. ع

استيقظ، صبيحة الأربعاء، سكان مشتة صمطة التابعة لبلدية اعميرة اراس شمال عاصمة الولاية ميلة، على وقع حادثة انتحار تلميذة تدرس بثانوية باردو ببلدية ترعي باينان.

وحسب مصادر محلي، فإن الضحية تدعى “ل. ن” تبلغ من العمر 19 سنة، عثر عليها وهي تتدلى من غصن شجرة بالغابة القريبة من منزلها العائلي، بعدما أقدمت على الانتحار شنقا بواسطة حبل بلاستيكي. وأشارت نفس المصادر إلى أن الضحية قامت بربط حبل بغصن شجرة بالقرب من منزلها العائلي، ولفته حول عنقها ثم تركت جسمها يتدلى إلى أن فارقت الحياة وهي واقعة أسبابها تبقى مجهولة، تاركة تساؤلات عدة حول أسباب إقدامها على الانتحار.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة متعددة الخدمات لبلدية وادي النجاء، فيما باشرت المصالح الأمنية المختصة تحقيقاتها المعمقة لكشف أسباب الحادثة، في انتظار تنفيذ تعليمات وكيل الجمهورية بالمحكمة الإقليمية لإجراء التشريح ومن ثم تحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. وفور انتشار نبأ وفاة التلميذة التي تدرس بالسنة الثالثة ثانوي، خيم حزن كبير وسط سكان البلدة، خصوصا زملاء الضحية الذين افتقدوا زميلتهم في مقاعد الدراسة.

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إصابة فتاة بطلق ناري في المسيلة

أحمد. ق

أصيبت الثلاثاء فتاة في العشرينات من العمر بطلق ناري، حسب ما علمته الشروق من مصدر موثوق به، في ظروف غامضة.

واستنادا إلى مصادرنا، فإن الضحية البالغة من العمر حوالي 27 سنة التي تعرضت لطلق ناري من بندقية صيد على مستوى الذراع، بمنطقة غزال الواقعة على بعد كيلومترات جنوب غربي بلدية عاصمة الولاية، بالقرب من المسكن الخاص بالمشتبه فيه البالغ من العمر 61 سنة، وذلك إثر ملاسنات وقعت بينهما تجهل أسبابها.

وفي الإطار ذاته، تم نقل المعنية من قبل أفراد الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، بعد إخطار الجهات الأمنية المختصة إقليميا، ومنه تحويلها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الزهراوي، حيث خضعت للعلاج اللازم، ومن ثم تم نقلها إلى إحدى المستشفيات الواقعة في الجزائر العاصمة، نظرا لخطورة الإصابة التي تلقتها، كما تم إلقاء القبض على المشتبه فيه من قبل أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، ومباشرة التحقيقات اللازمة.

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أجنبي ينشط في عصابة للسرقة بالتهديد بسطيف

سمير مخربش

تمكنت مصالح أمن ولاية سطيف، الأربعاء، من وضع حد لنشاط عصابة تحترف السرقة بالتهديد، وتوقيف 4 أفراد من بينهم فتاة ورجل أجنبي.

العملية قامت بها الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية سطيف، والتي تلقت العديد من شكاوى رفعها مواطنون تعرضوا للسرقة، بعد نقلهم على متن مركبة سياحية بداعي التوصيل وتقديم خدمة النقل من دون رخصة، وعند الوصول إلى أماكن معزولة، يتم الاعتداء عليهم وسلبهم أموالهم وهواتفهم وكل ممتلكاتهم بعد تهديدهم بأسلحة بيضاء. وهي العملية التي تكررت أكثر من مرة وتمت في ظروف مشابهة مخلفة العديد من الضحايا، الأمر الذي دفع الفرقة المختصة إلى مباشرة تحريات، وضبط خطة لملاحقة المتهمين الذين تم التعرف على هويتهم وإلقاء القبض عليهم، وتبين أن العصابة مكونة من 4 أفراد منهم فتاة وشاب أجنبي.

وتمكنت الفرقة من استرجاع كمية من المسروقات، وحجز أسلحة بيضاء تستعمل لتنفيذ عمليات السرقة، كما قامت الفرقة بحجز المركبة التي تستعمل لنقل الضحايا. وبعد إحالة أفراد العصابة على التحقيق، وتقديمهم أمام الجهات القضائية، صدر أمر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم لاحقا.

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المتهم كان يمكّن شركاءه من وصفات طبية

طبيب أخصائي ضمن شبكة تتاجر في المهلوسات بالمسيلة

أحمد قرطي

أدانت الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء المسيلة مساء الاثنين، متهمين بالمتاجرة بالأقراص المهلوسة بأحكام تتراوح بين البراءة و7 سنوات سجنا، بتهمة تخص جناية التهريب المهدد للصحة العمومية، جنحة استعمال شهادة غير صحيحة وحمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر، وتحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، من ضمنهم طبيب أخصائي، أدين بثمانية عشر شهرا يحوز عيادة صحية في ولاية سطيف، في الوقت الذي التمس فيه ممثل النيابة العامة تسليط عقوبات تتراوح بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد، مع مصادرة المحجوزات والحرمان من أحد الحقوق. وبالعودة إلى حيثيات قضية الحال التي عالجها أفراد فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة، بتاريخ 11 نوفمبر من العام الماضي، على خلفية توقيف شبكة إجرامية تتكون من 6 أشخاص وحجز أزيد من 22 ألف قرص مهلوس.

وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فقد حاول المتهمون إبعاد التهم الموجهة إليهم، رغم أن المعلومات المتحصل عليها تفيد بقيام المتهم الرئيسي “ب، ع” بالمتاجرة في الأقراص المهلوسة التي يتم اقتناؤها عن طريق استغلال وصفات طبية مدونة بأسماء أشخاص كبار في السن وبأسماء مختلفة، كما عثر بحوزته على 14 وصفة طبية مدون عليها أدوية طبيب أخصائي، وهي المعلومات التي أفضت إلى إيقاف باقي أفراد الشبكة إضافة إلى مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية من عائدات المتاجرة في المخدرات.

وحسب أطوار المحاكمة، فقد نفى الطبيب “ع، ن” وجود أي علاقة له بالمتهم الرئيسي، وأنه يقوم بتحرير الوصفات الطبية بحضور المرضى، كما يقوم بتسجيلها في السجل الإلكتروني في جهاز الإعلام الآلي، في الوقت الذي خالفت فيه تصريحات كل من “س،ا”، “خ،ع” تصريحات الطبيب بقولهما إنه لم يسبق لهما زيارة العيادة الطبية التي يشتغل فيها الطبيب أو معاناتهما من أي أمراض تضطرهما إلى استهلاك الأدوية أو المؤثرات العقلية.

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أزمة السميد تعود إلى الواجهة ببجاية

ت. ع

أضحى السميد مادة مفقودة هذه الأيام بولاية بجاية، إذ لا أثر لهذه المادة الأساسية على مستوى محلات بيع المواد الغذائية لأسباب تبقى مجهولة، يحدث هذا رغم تطمينات المسؤولين بتوفر هذه المادة وبالكميات اللازمة، كما أشارت إلى ذلك إدارة مطاحن الصومام على سبيل المثال، التي أكدت تزويد وحداتها بشكل منتظم بأكثر من 3100 قنطار من القمح أسبوعيا ما يسمح بإنتاج 2200 قنطار من السميد يوميا.

ورغم الأرقام المريحة المقدمة، إلا أن المواطن البسيط لا يزال يعاني من أجل الظفر بكيس من السميد، جراء الندرة الحادة لهذه المادة، وهي الأزمة التي عادت إلى الواجهة بسبب الاحتكار والمضاربة من جهة ومن جهة أخرى بسبب الإشاعات واللهفة تزامنا والحرب الروسية- الأوكرانية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، فيما وجه بعض المواطنين أصابع الاتهام صوب محلات صنع الحلويات التي يبدو أنها قد خزنت كميات كبيرة من السميد استعدادا لشهر رمضان.

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مشروع لرقمنة الكتب

شرعت المكتبة التابعة للمركز الوطني للوثائق والصحافة والصورة والإعلام، في رقمنة الكتب التي لا توجد عليها حقوق النشر، ووضعها في خدمة الباحثين والمهتمين، وتضمن المكتبة ذخائر متنوعة من الكتب في العديد من التخصصات كالإعلام والاتصال والتاريخ والعلوم السياسية وعلم الاجتماع وغيرها.

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الأمطار الأخيرة حوّلت شوارعها وأرصفتها إلى أوحال

مشاريع التهيئة غائبة بسيدي هجرس بالمسيلة

الطيب بوداود

يتطلع سكان بلدية سيدي هجرس الواقعة على الطريق الوطني رقم 40 بولاية المسيلة، إلى مشاريع تنموية تزيل بعض المشاهد والمظاهر التي لا تسر الناظرين والتي عمرت لأكثر من 25 سنة، حيث يطالب السكان ببرمجة مشاريع للتهيئة والتحسين الحضري.

وأضاف السكان أن مدخل المدينة من الجهة الشرقية وغيرها، نسبة كبيرة من مرافقه السكنية شمالا وجنوبا، لا تزال تتخبط وسط مظاهر لا تعكس لأي زائر بأنه يقع وسط منطقة حضرية، وقد كانت لنا الفرصة في أكثر من مناسبة الوقوف على هكذا مشاهد.

من جهة أخرى، فقد حوّلت الأمطار الأخيرة جل الأحياء إلى أوحال صعبت من حركة التنقل لعشرات الساكنة، وتكفي الإشارة إلى المكان الذي أقيم به مؤخرا معرض بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فلولا إبداعات النساء التي أنست الحضور والزوار هذا الكم من الأوحال المترامية هنا وهناك على أرصفة الطرقات المعبدة وغير المعبدة لقلنا الدعوة التي وجهت لنا هدفها نقل هذه المشاهد التي تعكس بحق حاجة سيدي هجرس كمدينة تعد من بين أقدم بلديات المسيلة، إلى مشاريع التحسين الحضري والتهيئة تنتشلها من الطين وأكوام الأتربة.

ومن دون شك فإن المجالس البلدية التي تعاقبت على إدارة الشأن المحلي ظل هذا الوضع لا يزال يؤرقها ويطاردها كل يوم، والأكيد أن سعيها الراهن هو استهداف عديد الأحياء السكنية بمشاريع التهيئة والقضاء على بعض النقاط السوداء التي عمرت لسنوات، وظلت هاجسا يطارد الجميع.

وبخصوص الإنارة العمومية فإنه هناك عدة أحياء تفتقر لهذه الخدمة، التي تشكل أحد أبرز مؤشرات التحسين الحضري، وعلى صعيد آخر يناشد الساكنة والي الولاية عبد القادر جلاوي دعم البلدية بحصص سكنية اجتماعية وريفية تساهم على الأقل في الاستجابة لعدد من طلبات المواطنين. تجدر الإشارة إلى أن تنقل تلاميذ الثانوي يوميا إلى عين الحجل يعد من بين الانشغالات والهواجس التي تلاحق عشرات الأولياء والتلاميذ، الأمر الذي يتطلع من خلاله المجتمع المدني إلى تخصيص مشروع ثانوية بسيدي هجرس.

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مهددة بالطرد في أي لحظة

عائلة تطلب التحقيق في قضية بيع شقق بتعاونية بجسر قسنطينة

حورية. ب

تناشد عائلة بن كوسة المقيمة بتعاونية عقارية بجسر قسنطينة، السلطات الأمنية فتح تحقيق في قضية محاولة طردها من شقتها المقيمة فيها منذ سنتين بحي جنان سفاري، مدعية حسبها مسيرة التعاونية أنه شغلت الشقة كإعارة ولم يتم بيعها لها.

تعيش عائلة بن كوسة في ضغوطات منذ 7 أشهر من طرف التعاونية العقارية، بعد أن سحبت عضويتها ورفعت ضدها دعوى إخلاء الأمكنة على مستوى محكمة حسين داي، حيث أوضح الأب بن كوسة جيلالي أنه اشترى شقة من ثلاث غرف في الطابق الأرضي بالتقسيط لمدة 4 سنوات، حيث سدد القسط الأول 100 مليون سنتيم في جوان 2021 وخلال 3 أشهر دفع مبلغ 60 مليون سنتيم بمعدل 20 مليونا كل شهر.

وأوضح الشاكي أنه قام بتعديلات على مستوى الشقة قبل استغلالها وخلال 6 أشهر لم يتعرض للمشاكل، إلى أن طلبت زوجته من رئيسة التعاونية تسديد مستحقاتها المادية المقدرة 185 مليون سنتيم والمتعلقة بتكاليف تحضير مائدة رمضان وثمن الأفرشة والأغطية التي تبرعت بها التعاونية للجمعيات وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اقترحت زوجته على رئيسة التعاونية خصم مستحقاتها من ثمن الشقة، بعدها تفاجأت العائلة بقطع الكهرباء والماء عليها، ثم أنجزت خزان ماء أرضي وحاولت تحطيم الجدار الخارجي لشقتها، على إثرها رفعت العائلة قضية في الاستعجالي على مستوى محكمة حسين داي وقد أصدر القاضي قرارا بتوقيف الأشغال وبعد استئناف التعاونية على مستوى مجلس قضاء الجزائر تم تأييد نفس القرار الأسبوع الماضي.

وأضاف الشاكي أن المضايقات لم تتوقف إلى هذا الحد فقد وضعت رئيسة التعاونية بابا حديديا في مدخل العمارة ورفضت تسليم المفتاح له وبقوة الدرك تم إجبارها على منح المفتاح الأصلي لاستخراج نسخة منه، كما رفعت شكوى ضده وضد ابنه القاصر على أساس التهديد.

وكشف الشاكي بن كوسة جيلالي أنه تقدم بدعوى ضد التعاونية لإلزامها إتمام عملية البيع وتسليمها عقد التخصيص، مدعما القضية بمحضر إثبات تسليم المفاتيح والذي تحوز الشروق على نسخة منه مؤرخ في 10 مارس 2020، كما أنه بصدد رفع شكوى النصب والاحتيال ضد التعاونية.

من جهتها، نفت ممثلة التعاونية بجسر قسنطينة، الاتهامات التي وردت على لسان عائلة بن كوسة، موضحة أن هذه الأخيرة دفعت 140 مليون سنتيم قسط شقتها في مشروع جديد لم يشيد بعد، مبلغها الإجمالي مليار و875 مليون سنتيم، وأشارت إلى أن أحد الأعضاء طلب من مجلس التسيير إدخال بن كوسة عضوا في التعاونية مع إعارته شقة حارس المباني لإتمام حفل زفاف ابنته بعد طرده من مسكنه المؤجر، وأكدت المتحدثة أن الملف بين يدي القضاء في انتظار الفصل فيه.

وفي سؤال حول محضر تسليم مفاتيح الشقة المسلم للشاكي بن كوسة جيلالي عن طريق المحضر القضائي، أكدت أن الوثيقة يسلمها مجلس التسيير المتكون من 25 عضو، لكل من يشغل شقة عن طريق الإعارة أو الإيجار ليتحمل المسؤولية المدنية والجزائية، موضحة أن الشقة في الطابق الأرضي مخصصة في الأصل لحارس المباني، وأنه تم إخطار بن كوسة بإلغاء عضويته بالتعاونية عن طريق محضر قضائي وبالتالي سيتحصل على القسط الذي دفعه والمتعلق بشقة أخرى قيد الإنجاز.

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تعليمات لإنهاء المساعدات المالية قبل 22 مارس

تحديد مواقع الأسواق التضامنية في رمضان بمقاطعة زرالدة

راضية مرباح

حدّدت الدائرة الإدارية لزرالدة المواقع المخصّصة للعملية التضامنية التي ينتظر أن تحمل الأسواق المخصصة للشهر الفضيل والتي ستكون من المنتج إلى المستهلك، قصد التخفيف من الأعباء والزيادات العشوائية للأسعار التي عادة ما ترتفع خلال الفترة خاصة منها التي يكثر عليها الطلب والواسعة الاستهلاك بسبب جشع التجار، كما ستكون العملية فرصة للمتعاملين الاقتصاديين للترويج لمنتجاتهم، وطمأنت الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لزرالدة، مواطني مقاطعتها بضمان الماء الصالح للشرب طيلة الفترة بالقضاء على التذبذب الذي خلف أزمة السنتين الماضيتين.

نظمت المقاطعة الإدارية لزرالدة بداية من هذا الأسبوع لقاء لتقديم عرض حول تقدّم العملية التضامنية لشهر رمضان بحضور كافة الفاعلين في العملية، على غرار التحضير للتظاهرات التجارية بالأماكن التي تم اختيارها وتهيئتها لغرض وضع أسواق تجارية مؤقتة تستمر طيلة الفترة الرمضانية، وتهدف لعرض السلع الواسعة الاستهلاك، حيث حدّدت الأماكن، حسب ما أشارت إليه بيانات الدائرة بكل من موقف الملعب البلدي ببلدية زرالدة، وقرب محطة المسافرين بسطاوالي وبالسوق البلدية بوسط مدينة السويدانية في انتظار التحديد والتأشير على المواقع الأخرى المتعلقة بكل من الرحمانية والمعالمة، حيث ستكون مثل هذه الأسواق كمتنفس للمواطنين خاصة منهم محدودو الدخل الذين يمكن لهم اقتناء سلع ومنتجات بأسعار منخفضة مقارنة لما تعرضه المحلات أو الأسواق اليومية والمساحات التجارية الكبرى، حيث يسجل بها عادة في مثل هذه المناسبة ارتفاعا في الأسعار تصل إلى السقف.

وقد أصرت الوالي المنتدب لمقاطعة زرالدة، نجية نسيب بالمناسبة، على ضرورة استكمال كل الإجراءات لتمكين المواطنين الاستفادة من منحة 10 آلاف دينار الخاصة بالمساعدات التضامنية، وذلك قبل تاريخ 22 من الشهر الجاري كما شدّدت الوالي خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن كل قطاع، بضرورة توفير المياه الصالحة للشرب طيلة الشهر الفضيل والقضاء على كل التذبذبات والتدخل السريع في أي عطب قد يحل سواء بقنوات المياه أو الكهرباء والغاز لضمان شهر من دون عوائق كما تحدثت الوالي عن البرامج الدينية التي ستتخلل السهرات الرمضانية ومثلها في القطاع الثقافي وأخرى ترفيهية، بالإضافة إلى مختلف العمليات التضامنية من قبل المحسنين والجمعيات من إفطار وختان وتوزيع الهدايا لحفظة القران الكريم.

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ناشدت رئيس الجمهورية إنقاذها وإعادة النظر في الحكم

عائلات مهدّدة بالتشرد قبيل رمضان ببلوزداد

منير ركاب

استنجدت إحدى العائلات من بين الخمسة المهدّدة بالطرد من منازلها الكائنة بشارع محمد زكال ببلدية بلوزداد، برئيس الجمهورية، بعد أن ناشدت وزيري العدل والمالية، التدخل العاجل للنظر في حكم الطرد رقم 2 في حق عائلة أرهون عبد الرحيم، المتضررة بتاريخ 22 مارس الجاري، دون إعطاء رقم التسخيرة، وهو التاريخ الذي منحه المكلف بالإشعار بمحكمة عبان رمضان بسيدي امحمد في العاصمة، عقب منح الإشعار الأول الذي تم تذكيره للعائلة محل الطرد بتاريخ 20 فيفري الماضي من أجل تنفيذ الحكم الصادر عن ذات المحكمة بتاريخ 21 ديسمبر 2020.

وتلتمس العائلات المتضررة جراء حكم الطرد الثاني الذي شمل عائلة أرهون، من الرئيس تبون، إنقاذها من خلال إعادة النظر في حكم الطرد الذي تم في حقهم وسيلحق العائلات المتبقية مستقبلا، من المساكن المتنازع عليها والتي يقطنون فيها منذ الحقبة الاستعمارية، وهو التاريخ الذي أظهره العقد المؤشر في 7 فيفري 1958، مطالبين بالتفاتة إنسانية مع اقتراب شهر رمضان، حيث ستفترش الشارع، بالرغم من الوثائق الإدارية والقضائية المسلمة للعدالة، على غرار عريضة إشكال في التنفيذ من أجل وقف التنفيذ، من طرف محامي المدعى عليهم من عائلة أرهون، التي أظهرت أنه بتاريخ 21 ديسمبر 2020 صدر حكم من محكمة سيدي امحمد في القسم العقاري رقم 20/03072 المفهرسة بـ20/06070 المؤرخ في 21 ديسمبر 2020 والذي قضى بالحكم وإلزام المدعى عليهم أي العارضة الحالية بوكرية فاطمة أرملة أرهون حكيم وجهان زينب وعبد الوهاب وكل شاغل للشقة الكائنة بـ29 شارع عزالدين عبور و127 شارع محمد زكال مع النفاذ المعجل.

وذكرت العائلة محل الطرد من الشقة المتنازع عليها في تصريح لـ”الشروق” والحاملة معها وثائق ومستندات إدارية وقضائية وصور لمخططات مسح الأراضي تم الإطلاع عليها، أن الحكم الذي تم إعلامه للعائلة المدعى عليها بتاريخ 22 مارس الجاري والذي سيأمر بالنفاذ المعجل عملا بالمادة 323 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وأضافت العائلات المشتكية أن العارضين قاموا باستئناف الحكم المشمول بالنفاذ بتاريخ 20 فيفري الماضي وهو الحكم الأول أمام مجلس قضاء الجزائر.

وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 9 ماي 2021 بعد صدور قرار من مجلس قضاء الغرفة العقارية تحت رقم 21/484 الذي يقضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف مدنيا وتعديلا له حذف حكم النفاذ المعجل، وبتاريخ 5 سبتمبر 2021 تم تبليغ العارضين بالإشعار بالطرد من أجل تنفيذ النسخة التنفيذية للحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد في القسم العقاري بتاريخ 21 ديسمبر 2020 تحت رقم 20/3072.

وأكدت محامية العائلة المدعى عليها في عريضتها من أجل توقيف التنفيذ، أن المحضر القضائي قام بتبليغ العارضين بالإشعار بالطرد للسند التنفيذي الصادر عن محكمة سدي امحمد بتاريخ 21 ديسمبر 2020 رغم أن الحكم العقاري قد تم استئنافه أمام مجلس قضاء الجزائر وصدر قرار يقضي بتعديله مبدئيا، وأنه -يضيف محامي العائلات المشتكية- طبقا للقانون فإن السند التنفيذي الذي يتم بموجبه التنفيذ لابد أن يكون صادرا من مجلس قضاء الجزائر كون الحكم العقاري تم تعديله أمام المجلس.

وذكرت العريضة السابقة لمحامي المدعى عليهم أن هؤلاء عند رفعهم لقضية الطرد ضد العارضين أمام محكمة الدرجة الأولى قاموا برفعها باسم أحد الورثة رغم أنها كانت متوفاة قبل رفع الدعوى وهو ما أظهرته شهادة الوفاة التي تحوز الشروق نسخة منها وغيرها من التناقضات في السند التنفيذي الذي تم تحريره باسم أحد الأشخاص المتوفين، بالإضافة إلى وجود إشكال في اسم أرملة أصحاب الدعوى من ورثة حميسي وهو ما يثبته عقد الهبة والدفتر العقاري الخاص بالشقة محل النزاع.

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استمرار تذبذب حركة سير قطارات الضواحي بفعل الرياح

مطالب بقطع الأشجار المحاذية للأسلاك الكهربائية للسكك الحديدية

راضية مرباح

دعا مسافرون عبر القطارات، بضرورة تدخل مسؤولي الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، من أجل وضع أعوان مختصين لتقليم أو قطع الأشجار الطويلة على حواف السكة الحديدية والتي زرعت منذ سنوات طويلة ووصل ارتفاعها اليوم إلى عدة أمتار، وأصبحت تشكل مخاطر تهدد سير القطارات خاصة خلال هبوب الرياح وسقوطها على الكوابل الكهربائية بعدما تم تحويل سيرها حاليا بالطاقة الكهربائية.

المسافرون الذي سئموا من تعطل خدمات القطار، لاسيما في الفترة الأخيرة بعدما ارتفعت حدة التذبذبات ما بين احتجاجات العمال لتصل إلى الخلل التقني ثم تتحول إلى اعطاب طبيعية بفعل الرياح الهوجاء التي أحدثت اضطرابات متواصلة منذ بداية الأسبوع الجاري في حركته، حيث أدت سرعتها إلى قطع عدد من الأشجار واقتلاع البعض الآخر، مخلفة سقوطها على الكوابل الكهربائية المتواجدة بمحاذاة السكة الحديدية، ومنها تعرضها للتلف وذلك في العديد من النقاط، لاسيما على مستوى الخط الرابط بين العاصمة والبليدة وتحديدا قرب محطة بني مراد.

واعتبر مستغلو القطار الذي تصنف –حسبهم ـ ضمن أهم وسائل النقل الجماعية الأكثر طلبا واستغلالا من طرف المواطنين سواء داخل الوطن أو خارجه والذي يمكن أن يضفي أموالا هامة لخزينة الدولة في حالة التسيير الايجابي له حيث كان يفترض من مسؤولي الشركة التفطن لمثل هذه الأعطاب الناتجة عن التغييرات الطبيعية على غرار الرياح، لاسيما بعد التوجه إلى القطار الكهربائي، من خلال التفكير في وضع أعوان للسهر على تقليم أو قطع الأشجار التي تعتبر خطرا على سير القطار خاصة تلك القريبة جدا من السكة شأن المواقع التي تعرف كثافة في الأشجار على خط العاصمة باتجاه عين الدفلى وغيرها.

وتشهد حركة السير عبر القطار منذ بداية الأسبوع الجاري، اضطرابا في خطوط الضواحي لاسيما الغربية منها، بفعل الرياح الهوجاء التي أدت إلى سقوط أشجار على الكوابل الكهربائية، وامتد الإشكال إلى غاية الأربعاء، حيث أعلنت الشركة بان الأشغال متواصلة لإصلاح الخطوط الكهربائية ذات الضغط العالي والتي تزود القطارات الكهربائية لضاحية الجزائر العاصمة بعد تضررها في العديد من النقاط.