أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

قطار يدهس سيدة ستينية، محتال يروّج الذهب المغشوش عبر الانترنت

قطار يدهس سيدة ستينية بسيدي بلعباس

زواوية. ق

استيقظ صبيحة الأربعاء، سكان حي الصخرة بالضاحية الشمالية لمدينة سيدي بلعباس، على وقع حادث دهس قطار لنقل المسافرين قادم من ولاية وهران باتجاه تلمسان، لسيدة في العقد السادس من عمرها.

الضحية لفظت أنفاسها الأخيرة في مكان الحادث، قبل أن يتم نقل جثتها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي عبد القادر حساني بسيدي بلعباس، وحسب مصالح الحماية المدنية فإنه لم يتم بعد تحديد هوية الضحية، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات المصالح الأمنية.

وجاءت الحادثة بعد أقل من 48 ساعة على العثور على جثة شخص عمره في حدود 58 سنة معلقة بحبل في شجرة ببلدية رأس الماء جنوب الولاية، حيث لا تزال أسباب الحادثة مجهولة، فيما لم تتوصل تحقيقات المصالح الأمنية بعد، لتحديد ما إن كانت الحادثة انتحارا، أم جريمة قتل، وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المدني العسكري بالمنطقة، في انتظار انتهاء التحقيقات وتحديد هوية الضحية.

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محتال ينتحل صفة عسكري بعين تموشنت

ب. ياسين

تمكنت عناصر الأمن الحضري السابع، بعين تموشنت خلال الأسبوع الجاري، من توقيف شخص في قضية انتحال صفة عسكري متبوعة بالنصب والاحتيال والتدخل بغير صفة في الوظائف العمومية، ويتعلق الأمر بالمدعو “ب.ن.ع”، البالغ من العمر 33 سنة، والمقيم ببلدية عين تموشنت. وقد تم تقديم المشتبه فيه، أمام محكمة عين تموشنت حيث تمّ إيداعه الحبس المؤقت.

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محتال يروّج الذهب المغشوش عبر الانترنت

ن. مازري

تمكنت شرطة تندوف، ممثلة في فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية، من الإطاحة بشخص يبلغ من العمر 24 سنة، حسب ما أفاد به الأربعاء، بيان للأمن الولائي لتندوف، حيث كان يقوم هذا الأخير بالنصب على الأشخاص، باستعمال صفحة الفايسبوك المفتوحة باسمه، وأضافت مصادر أمن ولاية تندوف، بأن هذا الأخير يدعي بيع الذهب الخام لضحاياه، وذلك من خلال قيامه باستدراج الأشخاص، وإيهامهم ببيع قطع من الذهب الخالص، والتي هي في الحقيقة مجرد قطع من النحاس، حيث تمكن عناصر الضبطية القضائية لذات الفرقة المذكورة، على إثر التحقيق المفتوح، من الإطاحة بالمشتبه فيه، وذلك عبر المعلومات التي أدلى بها أحد ضحاياه للفرقة، والتي أسفرت عن توقيف الفاعل متلبسا، وبحوزته قطعتين من المعدن الأصفر الذي يستغله في إيهام ضحاياه.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام محكمة تندوف بموجب ملف إجراء قضائي، أين صدرت في حقه عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة المحجوزات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مائة ألف دج، مع تعويض مالي لصالح الضحية.

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توقيف سبعة مُدبرين لرحلات “الحراقة” بالشلف

م.قورين

تمكنت، الأربعاء، شرطة عين مران بالشلف، من توقيف سبعة مدبرين للهجرة غير الشرعية، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و40 سنة، ينحدرون من الشلف ووهران ومستغانم، مع حجز 141 مليون سنتيم من عائدات عملية الهجرة غير الشرعية عبر البحر، وثلاثة شماريخ وهواتف نقالة، وعدد من شرائح الهواتف النقالة، وسيارة سياحية، ودراجة نارية كانت تستعمل في تنقلاتهم.

عملية التوقيف حسب مصادر الشروق، تمت على إثر تسرب أعوان الأمن بين المترشحين للهجرة غير الشرعية، حيث أسفرت العملية عن الإطاحة بسبعة رؤوس مدبرة لرحلات الحرقة للضفة المقابلة نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين 25 و35 مليون سنتيم، وبعد توقيفهم تم تحويلهم إلى محكمة بوقادير للنظر في قضيتهم، للإشارة تمكنت مصالح الفرقة الجنائية بالأمن الولائي منذ ثلاثة أيام، من توقيف سبعة أشخاص يقومون بتنظيم الهجرة غير شرعية عبر قوارب الموت كذلك.

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العثور على جثة شاب مفقود بالجلفة

نورين. ع

عثرت، الأربعاء، مصالح الحماية المدنية على الشاب المفقود في أحد جبال المنطقة، جثة هامدة، بعد عمليات بحث بواسطة الكلاب المدربة طيلة ساعات، وعثر على جثة الضحية البالغ من العمر 28 سنة، بمنطقة الثنية بالضبط الجبل المسمى “الاصباع” حوالي 08 كلم عن بلدية سلمانة جنوب دائرة مسعد. وشارك في عملية البحث عناصر الحماية والجيش الوطني الشعبي ومواطنون متطوعون.

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الضحية أصيب بجروح خطيرة

إدانة شابين حاولا قتل صديقهما من أجل 1000 دينار ببلعباس

زواوية. ق

قلصت، الاثنين الفارط، محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، الحكم الصادر في حق أخوين بـ7 سنوات سجنا لأحدهما و10 سنوات للثاني، لتورطهما في قضية محاولة القتل مع تغريمهما بـ150 مليون سنتيم كتعويض للضحية.

تفاصيل القضية تعود إلى الساعة التاسعة ليلا يوم 16 ديسمبر 2019، عندما تلقت مصالح أمن دائرة سيدي لحسن، بلاغا عن استقبال مصلحة الاستعجالات الطبية بسيدي بلعباس المدعو (ع، ح) البالغ 30 سنة، مصابا بطعنات بالسلاح الأبيض على مستوى الأذن والعين بالجهة اليسرى للوجه، ما اضطر الطاقم الطبي إلى إدخاله لغرفة العمليات لإخضاعه لتدخل جراحي استعجالي على مستوى العين. تم على إثرها فتح تحقيق من قبل المصالح الأمنية، التي استمعت إلى الضحية، الذي صرح بأنه منذ أسبوع قصد المدعو (ش،ع) في مكان عمله بمذبح الدجاج المتواجد بوسط قرية بلولادي، أين طالبه باسترداد مبلغ 1000 دج التي كان قد أقرضها له من قبل، إلا أن المتهم قابله بالشتم، حيث تدخل بقية العمال لفض النزاع، وبعدها بأيام، في حدود الساعة السابعة ليلا، التقى المتهم الذي كان رفقة أخيه، بالضحية الذي كان جالسا رفقة صديقيه، أين نشبت مناوشات بين الطرفين، اعتدى فيها المتهم رفقة أخيه على الضحية باستعمال السلاح الأبيض، ما تسبب له في جروح في مناطق متفرقة من جسده، نقل على إثرها إلى المستشفى الجامعي عبد القادر حساني بسيدي بلعباس لتلقي العلاج. وأضاف الضحية بأنه استفاد من شهادة المكوث بالمستشفى لمدة خمسة أيام، بعد عرضه على الطبيب الشرعي.

وأثناء المحاكمة، أكد الشاهدان بأن شقيق المتهم المدعو ( ش،ع) باغت الضحية عندما كان في شجار مع أخيه، ووجه له ضربات بالسكين على مستوى الوجه، ما تسبب له بجروح على مستوى الأذن والعين، قبل أن يلوذا بالفرار.

من جهته، وخلال مواجهة الضحية مع المتهمين، نفى هذان الأخيران جميع التهم الموجهة إليهما، مؤكدين بأنها كانا في حالة الدفاع عن النفس، خاصة أن أحد المتهمين حاز شهادة طبية بـ6 أيام استشفاء. ومن جهته، طالب النائب العام في مرافعته بتسليط عقوبة الـ20 سنة سجنا في حق الأخوين المتهمين، لتورطهما في قضية محاولة القتل العمدي، إلا أن هيئة المحكمة قلصت الحكم الابتدائي من 10 سنوات سجنا نافذا إلى 7 سنوات سجنا نافذا في حق الأخوين مع الحكم عليهما بـ150 مليون سنتيم كتعويض للضحية.

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سائق حافلة يحول الأحشاء الفاسدة من تمنراست لمذابح العاصمة

نورين.ع

ألقت سرية أمن الطرقات بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بالجلفة مؤخرا القبض على سائق حافلة بمنطقة بن نعام بالمخرج الجنوبي لمدينة الجلفة، وتفاجأ رجال الدرك بوجود كميات كبيرة من أحشاء ورؤوس البقر غير الصالحة للاستهلاك البشري تقدر بـ30 قنطارا، حيث يقوم هذا الشخص بتحويل هذه الأحشاء والرؤوس وهي من أبقار افريقية من ولاية تمنراست نحو مذابح الجزائر العاصمة، ليجري تسويقها انطلاقا من هناك.

وعثر على هذه الكميات في حالة غير صالحة وتحمل روائح كريهة، وبعد معاينة هذه الأحشاء من الطبيب البيطري اكتشف أنها غير صالحة للاستهلاك البشري ولا يحمل صاحبها الوثائق الإدارية اللازمة، ووجهت سرية أمن الطرقات العديد من المخالفات للسائق وتحويل ملفه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة قصد إنجاز ملف قضائي ضده.

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الجمارك تحجز 25 ألف قرص مهلوس بسطيف

س. منصوري

تمكن، الثلاثاء، أفراد الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، من حجز 24677 قرص مخدر من نوع بريغابالين، تم ضبطها مخبأة بإحكام في سيارتين كانتا تسيران على مستوى الطريق الوطني الرابط بين ولايتي برج بوعريريج والمسيلة. وحسب مصادر الشروق اليومي، أن حجز تلك الكمية من الأقراص المخدرة، تم بناء على معلومات تحصل عليها أعوان الجمارك تفيد بأن سيارتين في طريقهما من المسيلة إلى برج بوعريريج، تحملان كمية هامة من الأقراص المهلوسة، وعليه، تم نصب كمين محكم من طرف عناصر الجمارك بالتنسيق مع عناصر الجيش الوطني، توج بتوقيف السيارتين وحجز 24677 قرص مخدر.

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الضحايا جرى استدراجهم من سوق أهراس

تحرير ثلاثة قصر محتجزين بالطارف

صبرينة. ذ

مازالت التحقيقات متواصلة، من طرف الجهات القضائية بولاية الطارف في قضية اختفاء 3 قصر ينحدرون من ولاية سوق أهراس، لعدة أيام قبل أن يتم العثور عليهم بأحد المساكن بإقليم ولاية الطارف. وحسب ما علم من مصادرنا فإن القصر الثلاثة كانوا قد اختفوا عن الأنظار في وقت واحد وبقائهم في عداد المختفين لعدة أيام قبل العثور عليهم محتجزين بأحد المرائب بولاية الطارف، بعد تحرك أهاليهم وبالتنسيق مع السلطات الأمنية المختصة إقليميا، وبعد مباشرة التحقيقات تم استدعاء عدة أطراف يشتبه في علاقتهم بالقضية، كونهم ينشطون في مجال مساعدة الشباب في الحرقة للوصول إلى الضفة الأخرى من البحر المتوسط.

وأضافت مصادرنا أن الجهات القضائية ما تزال تواصل تحقيقاتها والاستماع لتصريحات الأطراف المشتبه في ضلوعها في هذه القضية، خاصة وان احد المشتبه فيهم قام بالاتصال بصاحب محل لبيع المجوهرات من أجل عقد صفقة بيع كمية معتبرة من الذهب الذي سلمه أحد القصر من أجل مساعدته على الحرقة، وقد تبين أن القصر كانوا محتجزين إلى غاية التصرف في كمية الذهب المتحصل عليها، لكن تحرك السلطات الأمنية في الوقت المناسب أفشل خطة هذه العصابة وتم إنقاذ القصر الثلاثة قبل ركوبهم قوارب الحرقة التي أودت بحياة الكثير من الشباب في عمر الزهور.

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7 سنوات للمضاربين بمادة الحليب بعين وسارة في الجلفة

نورين. ع

أدانت مساء الثلاثاء وفي ساعة متأخرة المحكمة الابتدائية بعين وسارة شخصين بسبع سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بـ500 ألف دينار جزائري في قضية المضاربة بمادة الحليب المدعم.

وحسب ما جاء في بيان محكمة عين وسارة أنه في إطار مواصلة محاربة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، قد تمت متابعة شخصين عن طريق إجراءات المثول الفوري، وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانتهما بجنحة المضاربة غير المشروعة لوقوع الأفعال على مادة الحليب المدعم طبقا لنص المواد 13،12 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة وعقابا لهما الحكم على كل واحد منها بسبع سنوات نافذا و500.000 دج غرامة نافذة .

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العثور على جثة شاب مفقود بالجلفة

نورين. ع

عثرت، الأربعاء، مصالح الحماية المدنية على الشاب المفقود في أحد جبال المنطقة، جثة هامدة، بعد عمليات بحث بواسطة الكلاب المدربة طيلة ساعات، وعثر على جثة الضحية البالغ من العمر 28 سنة، بمنطقة الثنية بالضبط الجبل المسمى “الاصباع” حوالي 08 كلم عن بلدية سلمانة جنوب دائرة مسعد. وشارك في عملية البحث عناصر الحماية والجيش الوطني الشعبي ومواطنون متطوعون.

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الضحية متعامل اقتصادي ينشط في باتنة ووهران

قاصر ضمن عصابة سرقت 700 مليون وبندقية من جاره

خ. غ

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران أمس، 4 أشخاص، لارتكابهم جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة بتوافر ظرفي الليل والتعدد بـ7 سنوات سجنا نافذا، وغيابيا بـ20 سنة سجنا في حق المتهم الخامس الفار، مع القضاء في الدعوى المدنية بتعويض الضحية بمبلغ 200 مليون سنتيم بالتضامن فيما بين المتهمين عن الضرر الذي لحق به، ويتعلق الأمر بمتعامل اقتصادي، تم السطو على منزله وسلبه مجوهرات بقيمة قدرها دفاعه بـ700 مليون سنتيم.

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 21-12-2018 بالسانيا، أين تعرض مسكن (ش.ياسين) للسطو ليلا، وخلال فترة سفره وعائلته إلى خارج أرض الوطن، ويتعلق الأمر بمتعامل اقتصادي يمتلك مصنعا بولاية باتنة ومحلات تجارية في وهران لبيع الحديد إلى السرقة بالكسر، استهدفت كل نفيس وغال فيه من أموال، مجوهرات وساعة يد باهظة الثمن كانت كلها في صندوق معدني وبقيمة مالية إجمالية تقدر بـ7 ملايين دج، إلى جانب بندقية، ليتم التوصل من خلال التحريات واستغلال كاميرا المراقبة الخاصة بشركة خاصة يحاذي مقرها المنزل محل السرقة، إلى هوية المدعو (ب.كريم)، والذي شوهدت بوضوح سيارة من نوع رونو كونغو سوداء اللون تعود ملكيتها إليه، وهي تستغل في نقل المسروقات.

كما جاء في الملف أيضا أن الجريمة ارتكبها أكثر من شخص، بحيث مكن التحليل التقني لكشوف المكالمات التي أجراها أول المتهمين الموقوفين أو تلك التي استقبلها على هاتفه خلال فترة حدوث الواقعة، من التعرف تباعا على عدد من شركائه، وهم (م.علي)، (ز. بن ش)، (ب.امحمد)، الذي لا يزال في حالة فرار، والمدعو (ق.مصطفى).

وكذلك أسهمت تصريحات هذا الأخير الذي يعد جار الضحية، في فك لغز الجريمة بشكل كبير، وذلك من خلال اعترافاته التي قدم فيها تفاصيل عن طريقة العصابة في تنفيذ السرقة، ودور كل طرف من عناصرها فيها، ومن ذلك إسنادها إليه مهمة حراسة وتأمين مكان الواقعة من داخل مسكنه العائلي المكون من طوابق، وقيامه باتصالات هاتفية مع المتهم (م.علي)، وهي التصريحات التي جاءت – حسب رئيسة الجلسة – متناسقة مع الدليل العلمي المتعلق بكشف المكالمات، وأيضا مع ما ظهر على القرص المضغوط لكاميرا المراقبة سالفة الذكر.

أمام هيأة المحكمة، تراجع كافة المتهمين عن تصريحاتهم المدونة على محاضر الضبطية القضائية، نافين تماما علاقتهم بالسرقة، بحيث برر المدعو (ق.م) اتصالاته الهاتفية في توقيت الواقعة مع المدعو (م.علي)، بأن الأخير كان على متن سيارة المدعو (ب.ك) وبرفقة (ب.ا) لشرب الكحول، وأنه طلب منه هاتفيا تزويده بالسجائر التي تعذر عليهم شراءها في وقت متأخر من الليل، ليسلمهم إياها أمام عتبة منزله العائلي، أين شاهده والده وهو يدخن ويتحدث مع سكارى، فقام بصفعه كونه كان قاصرا أنذاك وأمره بالدخول إلى البيت، مضيفا أن ذلك المشهد كان سببا في معاودة المعني الاتصال به للاستفسار عن حاله بخصوص نفس الموضوع.

فيما عثرت الشرطة عند تفتيش منزل (ز.ب) على نسخة من بطاقة تعريف حملته المسماة (ب.م)، والتي اتضح أن الأخير استغلها في اقتناء شريحتين للهاتف النقال، استعملتا في الاتصال بين صديقه (م.ع) والمدعو (م.مصطفى) أثناء قيام هذا الأخير بتأمين مكان الواقعة، لكن المعني صرح أنه منح بالفعل المدعو (م.ع) هاتفه المزود بشريحتين، بسبب ضياع هاتف هذا الأخير، الذي يعد أيضا صديق طفولته الحميم، فيما اعتبر ممثل الحق العام الروايات الجديدة التي جاء بها المتهمون مجرد وسيلة لمحاولة التهرب من المسؤولية الجزائية في مقابل اعترافات المدعو (ق.م) التي جاءت بتفاصيل متسلسلة ومتطابقة، وكذا التحليل التقني لكشوف مكالماتهم، ليلتمس في الأخير معاقبتهم بـ10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة.