أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 17 أوت 2022

حجز مواد خاصة بالشعوذة، وفاة ناجح في البكالوريا

وفود تونسية وليبية بحمام قرقور

استقبل المركب المعدني حمام قرقور بولاية سطيف هذه الأيام، وفودا من السياح التونسيين والليبيين، وذلك لأول مرّة في تاريخه.

وحسب مصادر من مؤسسة التسيير السياحي بالشرق، فإن عدد الأجانب المتوافدين على مختلف الفنادق والمركبات السياحية التابعة للمؤسسة، أضحى في تزايد مستمر خلال فصل الصيف الحالي، بعد ما استقبل فندق بوقارون بالقل في سكيكدة عددا من السياح الليبيين، فيما يستقبل فندق الهضاب بسطيف هذه الأيام عددا من السياح التونسيين، فيما ينتظر مركب حمام قرقور وصول وفد آخر يضم أزيد من 100 سائح ليبي في الفترة الممتدة بين 10 و17 سبتمبر المقبل، وهو ما من شأنه الترويج للمواقع السياحية الداخلية لاستقطاب أكبر عدد من السياح الأجانب، وفق برنامج السلطات العليا في البلاد.

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حجز مواد خاصة بالشعوذة بالوادي

يوسف رزاق سالم

قامت عناصر السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالوادي، الثلاثاء، بحجز كميات من الأعشاب وطلاسم تستعمل في السحر والشعوذة، وحسب مصادر من الدرك الوطني، فإن عملية الحجز جاءت على اثر توقيف سيارة نفعية خلال تنفيذ نقطة مراقبة على الطريق الوطني رقم 16. واثناء عملية تفتيش المركبة، تم العثور على المواد سالفة الذكر قصد استعمالها في اعمال الشعوذة. كما تم توقيف ثلاثة اشخاص كانوا على متن المركبة المحجوزة واقتيادهم إلى مقرات الدرك الوطني الموجودة على مستوى عناوين مساكنهم ببلديات الوادي، حاسي خليفة وقمار، وذلك قصد استكمال التحقيقات.

وقامت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني خلال تنفيذ نقاط مراقبة على مستوى الطريقين الوطنيين رقم 16 و48 من حجز 105 كبسولة بريغابالين 300 ملغ و33 علبة مشروبات كحولية إضافة إلى 5 كلغ من مادة الشمة المقلدة، وذلك بكل من بلديات الوادي وقمار وحاسي خليفة. كما اسفرت العملية على توقيف 4 اشخاص وتحويلهم إلى مقر الدرك لاستكمال التحقيقات قبل إحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

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وفاة ناجح في البكالوريا بعد أن دهسته سيارة في خنشلة

مامن. ط

لفظ، مساء الثلاثاء، الطالب بعرة أنيس البالغ من العمر 17 سنة، أنفاسه الأخيرة، بمصلحة العناية المركزية، بمستشفى احمد بن بلة بخنشلة، بعد خمسة أيام قضاها بالمستشفى في غيبوبة تامة، متأثرا بإصابته البليغة، الناتجة عن تعرضه لحادث مرور، بالقرب من عيادة لغماسي، بعد أن صدمته سيارة، وهو بصدد عبور الطريق.

ليتم ساعتها تحويله إلى المستشفى على أمل أن يشفى ويواصل تحقيق حلمه في الدراسة الجامعية، بعد أن نال شهادة البكالوريا هذه السنة، بمعدل 14.32، حيث كان ينتظر بشغف كبير دخول الجامعة والحصول على شهادة مهندس دولة، تمكنه من الدخول إلى عالم الطيران، ليكتب له أن يلتحق بجوار ربه، وبيده نسخة من شهادة البكالوريا، باتجاه نادي الانترنيت ليكمل التسجيل. وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ظروف الحادث، بينما شيعت جنازته ظهر أمس الأربعاء، بمقر إقامته بمدينة خنشلة، بحضور كبير لمواطني المدينة، الذين أبدوا تعاطفهم مع عائلة الضحية، التي كانت قد احتفلت قبل أسبوع فقط بفرحة نيله لشهادة البكالوريا.

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أسبوع النار!

عرفت ولاية الطارف، منذ مطلع الأسبوع الجاري وإلى غاية نهار أمس الأربعاء، سلسلة حرائق كثيرة ومتجددة عبر عديد المشاتي والبلديات، حيث ما ان تنهي المصالح المشتركة لكل من محافظة الغابات والحماية المدنية والدرك بمساعدة مروحية عسكرية، عملها في اخماد النيران حتى تتجدد ألسنة النيران في الاشتعال، على طول الأسبوع آخرها أمس حرائق اندلعت في كل حمام بني صالح وبوححار الحدوديتين، الطارف عاصمة الولاية، بوثلجة، الذرعان، القالة، بريحان وغيرها، وعمليات الإخماد لا تزال متواصلة لحد كتابة هذه الأسطر.

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يفتح حسابات إلكترونية ببطاقات هوية مسروقة

ثلاثيني يُشهّر بـ 11 فتاة وينشر صورهنّ على الإنترنت

ابن حمزة

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية لأمن ولاية سعيدة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، مسبوق قضائيا، متلبسا بجرم فتح حسابات إلكترونية باسم الغير قصد التشهير والقذف.

وتعود وقائع القضية، حسب مصالح الأمن، عند تقدم11 ضحية من جنس إناث، أعمارهن بين 19 و34 سنة تعرضن للتشهير، والقذف بعبارات خادشة مسّت شرفهن، ووضع صورهن عبر الفايسبوك. ليباشر عناصر الفرقة التحقيق بمعاينة جميع الأفعال السابقة، ما مكّن من ضبط وإيقاف المشتبه فيه متلبسا بحيازة هاتفه النقال المستغل في الجرم محل التحقيق.

وتكللت نتائج التفتيش الالكتروني لهاتف المشتكي منه، بوجود الآثار الرقمية للحسابات محل التحقيق لأكثر من 500 صورة للقطات شاشة، وصور واردة عبر تطبيق الماسنجر، وصورة ملتقطة بواسطة كاميرا الهاتف النقال المضبوط.

وتخص الصور، أشخاصا من الجنسين ذكر غالبيتهم من الإناث، إضافة إلى صور ومقاطع فيديو مخلة بالحياء. كما تمكنت الفرقة من استرجاع الأرقام الهاتفية المرتبطة بالحسابات محل التحقيق، حيث أظهر التحقيق حسب المصدر، استغلال المشتبه فيه الرئيسي لبطاقات هوية لأشخاص آخرين قاموا بتركها على مستوى المحل التجاري لأخيه كضمان اقتنائهم لمنتجات ومواد تجارية، في شراء شرائح وفتح الحسابات والتزود بالانترنت قصد التمويه ومغالطة التحقيق وكذا التهرب من المسؤولية الجزائية، المشتبه فيه أنجز إجراء قضائي ضده وقدم أمام محكمة سعيدة، حيث صدر في حقه أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت.

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المواطنون مدعوون إلى التبليغ عن الأعمال التخريبية

استفحال الاعتداءات على الشبكة الكهربائية بالعاصمة

ق. م / واج

دعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لجسر قسنطينة بالجزائر العاصمة زبائنها إلى ضرورة التبليغ عن أي اشتباه في عملية اعتداء تطال الشبكات الطاقوية. وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن ظاهرة التعدي بالسرقة على المنشآت الكهربائية والغازية “استفحلت في الفترة الأخيرة، من طرف عصابات تحترف تخريب شبكاتنا الطاقوية، بغية الحصول على معدن النحاس”، مبرزة أنه “سجلت، مؤخرا، أكثر من حالة سرقة طالت القواطع الكهربائية الهوائية للتحكم عن بعد، عبر بلديتي بابا علي واولاد شبل، وهي القواطع التي تمكن أعواننا من تحديد موضع العطب عن بعد للتدخل السريع واستئناف التموين بالكهرباء في وقت قصير”.

وأشار البيان إلى أنه “تم سرقة معدات هذه القواطع المتمثلة في الكوابل الكهربائية النحاسية وعصى التحكم اليدوية المصنوعة من مادة الألمنيوم”.

وذكرت المديرية أن “هذه الأفعال الإجرامية ليست الأولى من نوعها، بل باتت تأخذ منحى تصاعديا مخيفا، خاصة على مستوى المناطق المعزولة، وهو الأمر الذي يثقل كاهل الشركة التي تضطر في كل مرة إلى إعادة تجهيز المنشأة المخربة لوضعها حيز الخدمة من جديد، ناهيك عن التسبب في تدني نوعية الخدمة بسبب الانقطاعات الناجمة عن هذه الاعتداءات”.

وعليه، دعت المديرية زبائنها إلى “ضرورة التبليغ عن أي اشتباه في عملية اعتداء تطال الشبكات الطاقوية، لكونها تأتي سلبا على الصالح العام بالدرجة الأولى، كما تشير إلى خطورة مثل هذه الاعتداءات التي من شأنها التسبب في حوادث مميتة”.

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نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة السكن

مكتتبو عدل بموقع 2200 بوعينان يستعجلون تسلم المفاتيح

حورية.ب

نظم مكتتبو عدل بموقع 1100 “1” و1100 “2” بالمدينة الجديدة بوعينان، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام وزارة السكن، يطالبون من خلالها تسريع وتيرة الأشغال الخارجية بالموقع التي بسببها تأخرت عملية تسليم مفاتيح شققهم التي ينتظرونها منذ 5 جويلية المنصرم.

استقبل المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع بوكالة عدل بورومة عبد الحميد، ثلاثة ممثلين لمكتتبي عدل 2 لموقع 2200 بالمدينة الجديدة بوعينان، حيث استمع لانشغالات المكتتبين التي نقلهما له الممثلون في مقدمتها مشكل التهيئة الخارجية بما فيها إنجاز قنوات الصرف الصحي وتعبيد الطرقات والتي كانت تسير بوتيرة أشغال بطيئة لتتحرك حاليا، حيث سبق لهم وأن رفعوا عدة شكاوى على مستوى ولاية البليدة وكذا الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” إلى جانب مديرة المدينة الجديدة بوعينان، هذه الأخيرة التي سبق ووعدتهم بتسوية وضعية قنوات الصرف الصحية التي بسببها تعطلت عملية تسلم الشقق التي وصلت نسبة أشغالها 98 بالمائة.

وحسب تصريح أحد ممثلي المكتتبين “أ.ر” فإنه رغم كل الشكاوى الموجهة إلى المسؤولين المحليين والوقفات الاحتجاجية التي نظموها أمام وكالة عدل، غير أنها لم تجد نفعا، ما جعلهم يقررون التوجه إلى مقر وزارة السكن لنقل انشغالهم، على أمل أن لا يتم تجاهل المعاناة التي يعيشونها في ظل تكاليف الكراء والإقامة لدى الأقارب وآخرون كانوا ينتظرون دخول شققهم الجديدة في الخامس جويلية المنصرم، ما جعلهم يمتنعون عن تمديد عقد إيجار المنازل التي يسكنونها ليتفاجأوا أن حلمهم لم يتحقق بسبب تأجيل عملية التسليم.

وكشف ممثل المكتتبين المتحدث مع الشروق أن مسؤول وزارة السكن الذي استقبلهم وعدهم بتسلم شققهم قريبا بعد أن أكد لهم بحل مشكل الصرف الصحي من خلال توجيه القنوات نحو حفرة والقيام بتفريغها كل ثلاثة أشهر لحين استكمال أشغال إنجاز القنوات وتوصيلها إلى واد الحد، مع إرسال لجنة متابعة الأشغال بالموقع.

وأوضح الممثل في نفس الموضوع أن مشكل صب قنوات الصرف الصحي تعاني منه حوالي ثلاثة مواقع على مستوى المدينة الجديدة بوعينان التي تصب المياه القذرة في واد الحد، في حين أنجزت “حفرة” في موقع 1000 مسكن مؤقتا لحين استكمال القنوات.

وأضاف نفس المتحدث أنه سبق ووعدهم المسؤول عن الأشغال بالمدينة الجديدة، بحل المشكل في غضون 15 يوما، غير أنهم لم يلمسوا أي ظروف توحي ببداية أشغال الإنجاز، ليقرروا الاستنجاد بوزارة السكن، آملين تحقيق حلمهم قريبا باستلام شققهم وإنهاء أزمة السكن التي يعانون منها.

يذكر أن مكتتبي عدل بموقع 2200 بوعينان نظموا الشهر المنصرم وقفة احتجاجية أمام وكالة عدل بسبب مشكل قنوات مياه الشرب حيث تلقوا وعودا من طرف المدير التجاري بتسوية المشكل قريبا ويتم بذلك صب الشطر الرابع للمكتتبين واستكمال الإجراءات الإدارية مع الموثق.