أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 18 ماي 2022

عصابة تختطف فتاة من منزلها وتسرق مجوهرات، شاحنة تنهي حياة طفل

الدرك أوقف الجناة قبل ركوبهم قارب “الحرقة”

عصابة تختطف فتاة من منزلها وتسرق مجوهرات بوهران

خيرة غانو

اهتزت منطقة بن فريحة بولاية وهران مؤخرا، على وقع جريمة اعتداء واختطاف استهدفت فتاة قاصر من منزلها العائلي، متبوعة بسرقة استهدفت كمية من المجوهرات من المعدن النفيس، إلى جانب أموال، ثم لاذوا بالفرار على متن مركبة سياحية – حسب ما علم نهار أمس الأربعاء من خلية الاتصال لدى المجموعة الإقليمية للدرك بوهران -.

ويضيف ذات المصدر أنه فور تبليغ عائلة الفتاة المصالح المختصة بالحادثة، تحركت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببن فريحة للتحقيق في القضية، ومن خلال تنشيطها لعنصر الاستعلامات والتحري، تمكنت بداية التوصل إلى مكان تواجد الفتاة المختطفة، لتباشر بعدها مباشرة، وبالتنسيق مع أفراد فصيلة الأمن والتدخل عملية مداهمة للمكان المشتبه فيه، أين كانت النتيجة إيجابية، وتمكنت في ظرف قياسي من تحرير القاصر وإلقاء القبض على شخص كان متواجدا برفقتها.

ومن خلال التحقيق مع الموقوف الأول وتوسيع دائرة البحث والتحري، تم الحصول على معلومات مهمة عن هوية ومكان تواجد باقي أفراد العصابة، وأيضا خطتهم بخصوص الخطوة الموالية بعد السرقة والاعتداء، بحيث علم أن شركاء المتهم الأول بصدد استغلال الأموال والمجوهرات المسروقة في التحضير للهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من سواحل إحدى الولايات والانفلات من قبضة المصالح الأمنية، ليتم غلق هذا الملف من طرف هذه الأخيرة بالإطاحة بباقي أفراد العصابة وإحباط مشروعها في الإبحار السري، ويتعلق الأمر بـ4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 سنة و38 سنة، كما تم استرجاع ما قيمته 61 مليون سنتيم كانت بحوزة أحدهم وكمية من المجوهرات بوزن 105 غرام من الذهب الخالص، إلى جانب حجز سيارة من نوع شوفروليه كانت تستعمل من طرف العصابة و7 هواتف نقالة، فيما سيتم تقديم كافة الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق، حسب ما صرحت به خلية الإعلام والاتصال لدى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية وهران دائما.

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شاحنة تنهي حياة طفل بالمدية

ب. عبد الرّحيم

شهد حي رأس القلوش بأعالي بلدية المدية صبيحة الأربعاء حادث سير راح ضحيته طفل جاوز العقد بعام واحد وذلك بعد أن دهسته شاحنة بذات الحي وأنهت حياته في عين المكان، أين تم نقله بعدها إلى مستشفى محمد بوضياف من طرف مواطنين ليوضع بعدها في مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة.

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توقيف قاتل مفترض لشاب بوهران

ق. م

تمكنت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران، في ظرف قياسي من توقيف مشتبه فيه في قضية الضرب والجرح العمدي بواسطة السلاح الأبيض المفضي إلى وفاة راح ضحيته شاب يبلغ من العمر 25 سنة.

وقائع الجريمة جرت بتاريخ 18/05/2022 على مستوى حاسى بونيف، أين باشرت مصالح الشرطة تحرياتها وتحقيقاتها التي أفضت إلى توقيف المتورط البالغ من العمر 23 سنة، كما تم استرجاع أداة الجريمة المتمثلة في سلاح أبيض محظور. وأفاد بيان لمصالح الأمن أن التحقيق متواصل في القضية وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.

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الحادثة أثارت حالة من الهلع بالمنطقة

إصابة 5 أشخاص في حريق داخل شقة بقالمة

نادية طلحي

حالة من الذعر والهلع عاشها صبيحة أمس، سكان حي 250 مسكن شكروبة بالمدينة الجديدة بالضاحية الجنوبية لمدينة قالمة، بعد أن شبّ حريق مهول داخل شقّة متواجدة بالطابق الأرضي لإحدى عمارات الحي، وانبعاث دخان كثيف إلى خارجه. الحريق المهول خلّف إصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين أربعة أشهر و65 سنة، بحروق وإصابات متفاوتة تم إسعافهم ونقلهم على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الحكيم عقبي.

وفور اندلاع الحريق في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا، حتى سارعت الحماية المدنية للتدخل، من أجل إخماد الحريق، وإسعاف المصابين الخمسة من بينهم ثلاثة أشخاص أصيبوا بحروق بليغة من الدرجة الثالثة على مستوى اليدين والرجلين والوجه ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 31 سنة وسيدة تبلغ من العمر 65 سنة وكذا رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر فقط وصفت حالته الصحية بالحرجة. كما تم إسعاف امرأتين تبلغان من العمر 45 سنة، إحداهما أصيبت بصدمة فيما أصيبت الأخرى بصعوبة في التنفس، جرّاء انتشار الدخان الكثيف داخل المسكن وامتداده إلى بهو العمارة.

وسارعت مصالح سونلغاز إلى قطع الغاز عن العمارة، وتم بعد أكثر من ساعة وربع التحكم في ألسنة النيران والتي تسببت في إتلاف بعض المحتويات بالمنزل وتضرر الجدران.

ولازالت فيه أسباب الحريق مجهولة، في انتظار نتائج تحقيقات المصالح الأمنية، ورجّحت مصادرنا أن يكون الحريق ناتجا عن تسرب للغاز، في مشهد أعاد للأذهان حادثة انفجار الغاز في عمارة بحي عين الدفلى في 26 ديسمبر من سنة 2014، وتسبب وقتها في وفاة 14 شخصا من سكان العمارة وإصابة ما لا يقل عن 33 شخصا آخرين بجروح متفاوتة لازالت آثارها بادية على أجساد بعضهم إلى اليوم.

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وفاة طفل غرقا في حوض للسقي بسوق أهراس

ع. بن منية

اهتزت، نهار الثلاثاء، قرية أولاد قاسم بإقليم بلدية سدراتة بولاية سوق أهراس، على وقع فاجعة وفاة طفل يبلغ من العمر 16 سنة، غرقا في بركة مائية مخصصة للسقي. وقد تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسدراتة لانتشال جثته وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى هواري بومدين، فيما تدخل أفراد فرقة الدرك الوطني وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم في هذه الحادثة الأليمة، والتي خلفّت حالة من الحزن والأسى لدى كل سكان القرية.

وعلى إثر ذلك جددت مصالح مديرية الحماية المدنية بولاية سوق اهراس، دعوتها للمواطنين، للابتعاد عن الصيد في السدود لما تشكله من خطورة على حياة الأشخاص، وكذا عن السباحة في المسطحات المائية غير المخصصة لممارسة هذه الهواية مثل السدود والبرك الزراعية، خاصة مع بداية ارتفاع درجات حرارة الجو، وكذا عدم التدخل لإنقاذ أي شخص سقط في السد أو المجمعات المائية دون معرفة أصول السباحة، مع الالتزام بالإرشادات التحذيرية المثبتة بالقرب من المسطحات المائية المختلفة، وكذا الابتعاد عن حواف مصادر المياه المفتوحة تفاديا لخطر الانزلاق فيه، خاصة أن ولاية سوق أهراس سجلت خلال السنوات القليلة الماضية العديد من حوادث الغرق في المسطحات المائية والسدود.

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تواجد مع أصدقائه في ملهى ليلي

جنايات تيبازة تنظر في جريمة قتل شاب بزرالدة

حورية. ب

تنظر، يوم الأحد المقبل، محكمة جنايات مجلس قضاء تيبازة في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة راح ضحيتها شاب يبلغ 21 سنة يقطن بحي واد الطرفة ببلدية درارية، حيث أدين شخصان وهما أبناء عمومة وصديقهما بالإعدام، فيما برّأ القاضي باقي المتهمين منهم رفيق الضحية وثلاث فتيات كانوا متابعين بجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة.

القضية عادت من جديد للمحاكمة بعد استئناف النيابة والمحكوم عليهم بالإعدام وعائلة الضحية التي راودتها شكوك حول توّرط رفيقه في جريمة قتل فلذة كبدها.

ملابسات القضية تعود إلى صائفة 2017، عندما ذهب الضحية رفقة صديقه وثلاث فتيات للسهر في ملهى ليلي بزرالدة، فنشبت مناوشات كلامية بين الضحية والمتهمين بسبب معاكستهم الفتيات المرافقات له، تطورت بعدها إلى شجار عنيف جعل الضحية يسقط جثة هامدة متأثرا بإصابة خطيرة بواسطة آلة حادة.

وحسب شهود عيان لم يكتف المجرمون بذلك، حيث رموا جثة الضحية في الطريق السريع بزرالدة بالقرب من حاجز للدرك الوطني، وقد أبلغ أحد المواطنين المارين بالطريق رجال الأمن الذين توجهوا مباشرة إلى مسرح الجريمة، وفتحت الضبطية القضائية على إثرها تحقيقا في القضية، ليتم استدعاء المشبوه فيهم لسماع تصريحاتهم، وفي الأخير وجهت أصابع الاتهام إلى شخصين وهما أبناء العم وصديقهما الذين نفذوا جريمة القتل فيما توبع بقية المتورطين بجنحة عدم الإبلاغ عن جريمة.

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منتخبون يطالبون بتحاليل معمقة

تخوفات من تسمم مياه جانت بسبب نشاط تصفية الذهب

ب. طواهرية

في ظل المخاوف المعبر عنها اثر النشاط الكبير لتصفية الذهب الذي شهدته واحة جانت خلال هذه السنوات، رفع منتخبو المجلس الشعبي الولائي لولاية جانت، مطلبا بضرورة إجراء عمليات تحليل للمياه ذات مصداقية من طرف مخابر متخصصة، للتأكد من سلامتها من تداعيات النشاط الذي عرفته واحة جانت خلال السنوات الأخيرة، ويرجع هذا التخوف إلى تواجد نشاط تعدين الذهب الذي تستعمل فيه مواد كيماوية في السنوات الأخيرة بمواقع ليست بعيدة عن تلك النشاطات على مستوى واحة جانت وعلى مستوى المجرى الرئيسي، خصوصا مع تواجد آبار تزود الأحياء السكنية بجانت على غرار أحياء، زلواز الشمالي، حي بني وسكن، أحياء تين خاتمة والميهان، وحي اجاهيل وإفري وكلها تقع بالمجرى الرئيسي.

ورغم أن الوضع لم يسجل إلى حد اليوم أي حالات ظاهرة قد تكون مرتبطة بهذا النشاط، غير أن الوضع يتطلب، وفق توصيات المجلس الشعبي الولائي إجراء تلك التحاليل. معلوم أن سلطات الولاية شرعت منذ أيام في عمليات رفع النفايات من الوادي الرئيسي للمدينة بسبب المخاوف من أن تتسبب الأمطار والسيول في تعقد الوضع بتسرب تلك المخلفات نحو مصادر المياه بالمدينة.

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توقيف شاب التقط صورة لقريبه المحبوس أثناء محاكمته

مريم.ز

أوقفت مصالح الأمن الداخلي على مستوى محكمة الدار البيضاء في العاصمة، الثلاثاء، شابا في أواخر العقد الثاني من العمر، بعد ضبطه متلبسا بالتقاط صور بهاتفه النقال في جلسة المحاكمة الخاصة بقريبه الموقوف بالمؤسسة العقابية، متجاوزا بذلك القوانين والإجراءات التي تفرض منع تسريب صور ومقاطع فيديو للمتقاضين بالجلسات العلنية.

المتهم تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة بعد تحرير محضر ضبط وإيقاف من قبل عناصر الشرطة التي سارعت لحجز هاتفه النقال، وإحالة الملف إلى المحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري أمس وسماع تصريحاته، أين اعتراف المعني بأن ما قام به كان عن حسن نية، ولم يكن يعلم أن التقاط الصور داخل المحكمة قد يجره إلى المتابعة القضائية، مطالبا بالعفو عنه، قبل أن يلتمس ممثل الحق العام توقيع أقصى عقوبة يقدرها القانون في حقه، وأشار وكيل الجمهورية إلى أن مخالفة المتهم تعتبر مساس خطير بحرمة العدالة والمحكمة وكذا خصوصيات المتقاضين والمحبوسين.

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سقوط مميت لرضيع من الطابق الرابع في سكيكدة

س. ع

لقي، رضيع، يبلغ من العمر 21 شهرا، حتفه، صباح الأربعاء، في حدود الساعة السابعة وخمسين دقيقة، إثر سقوطه من الطابق الرابع لعمارة، تقع ببلدية حمادي كرومة ولاية سكيكدة، حيث تم نقله إلى الاستعجالات الطبية بمستشفى سكيكدة في حالة حرجة ليلقى حتفه متأثرا بالجروح الخطيرة الذي تعرض لها جراء ارتطام جسمه الصغير بالأرض، من جهتها المصالح الأمنية فتحت تحقيقاتها لكشف حيثيات هذه الحادثة المروعة.