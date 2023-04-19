أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 19 أفريل 2023

حجز أزيد من قنطار من اللحوم الفاسدة، وفاة شابين في انقلاب دراجة نارية

حجز أزيد من قنطار من اللحوم الفاسدة في المسيلة

أحمد. ق

حجز عناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة بأمن ولاية المسيلة، أزيد من قنطار من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، بالتنسيق مع مصالح مديريتي التجارة ومديرية الفلاحة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحماية المستهلكين والحفاظ على الصحة العمومية.

وحسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الإعلام لدى مصالح الأمن، فقد تم حجز 69 كلغ من اللحوم الحمراء عبارة عن لحم مفروم متبل، بالإضافة إلى 50 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري، وهي العملية التي جاءت على إثر تنظيم دوريات لمراقبة المحلات التجارية بقطاع الاختصاص، أين تم ضبط الكمية المذكورة داخل عدة محلات تجارية معدة لنشاط القصابة، كما تبين أن هذه اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري، ليتم حجزها وإتلافها، مع إنجاز ملفات قضائية ضد المخالفين.

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وفاة شابين في انقلاب دراجة نارية بالجلفة

نورين. ع

توفي صبيحة الأربعاء، شابان في انحراف وانقلاب دراجة نارية بحي الزريعة بمدينة الجلفة، وأفادت مصادر الشروق أن الشابين في العشرينيات من العمر انقلبت بهم الدراجة على الطريق المجاور لحي الزريعة أين تدخلت الحماية المدنية التي قامت بتحويل الضحيتين الى مصلحة حفظ الجثث في الوقت الذي شهدت فيه الجلفة حوادث مرور مماثلة سببها الدراجات النارية التي أصبحت خطرا حقيقيا على ركابها.

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الأمر يتعلق بعم الأشقاء الثلاثة المتوفين

وفاة رابع ضحية لحادثة احتراق منزل بتبسة

ب. دريد

أكدت مصادر موثوقة ببئر العاتر بولاية تبسة، أن المصاب الرابع، في حادثة وفاة أشقاء من عائلة مالكية ببئر العاتر بولاية تبسة، قد توفي صباح الأربعاء، بمستشفى التجاني هدام بمدينة بئر العاتر، متأثرا بالحروق من الدرجة الثالثة، حسب ما أكده الأطباء، وقد كان الضحية الرابع، مالكية محفوظ، البالغ من العمر 36 سنة، وهو عم الاشقاء الثلاثة الذين توفوا في الحادثة، وهم ايمان البالغة من العمر تسع سنوات، وعبد الغفور البالغ من العمر السنتين وكذا شقيقهما محمد البالغ من العمر 10 سنوات والذي توفي صبيحة الإثنين الماضي بالمستشفى متأثرا بالحروق الخطيرة التي تعرض لها في الحريق، حيث بقي تحت العناية الطبية المركزة لعدّة أيام بالمستشفى قبل أن يتوفاه الأجل.

وكان والي ولاية تبسة، السيد خليل السعيد، وفور وقوع حادثة احتراق المنزل التي أودت بحياة طفلين شقيقين في عين المكان، قد قام يومها بزيارتهم إلى المستشفى وأمر الفريق الطبي بالتكفل بالحالة الصحية للمصابين، وان استلزم الأمر نقلهم إلى عاصمة الولاية بمستشفى عالية صالح، أو أحد المستشفيات الجامعية.

وقد فارق قبل يومين الطفل محمد الحياة بالمستشفى ولفظ أمس عمه أنفاسه الأخيرة، لترتفع بذلك حصيلة الحريق الذي شب بمنزل عائلة مالكية بمدينة بئر العاتر إلى أربعة اشخاص، وسط صدمة أهالي وسكان الحي الجديد ببئر العاتر والذين لا يزالون تحت صدمة توالي الوفيات وسط عائلة مالكية، والتي تزامنت مع وفاة مؤذن مسجد الحي الشيخ طراد بلخير، بسكتة قلبية، والتحاق ابنته وحفيدته، في حادث مرور اثناء محاولتهما رفقة افراد أسرتها الصغيرة الالتحاق بالجنازة، لكن الأجل شاء أن يدفن أفراد الأسرة بمقبرة ووقت واحد، وهو حال عائلة مالكية، لتكون مدينة بئر العاتر قد سجلت خلال شهر رمضان لهذه السنة مآسي حقيقية، في حادثين منفصلين، في زمن متقارب فاتورته 7 ضحايا.

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تحرير فتاة مختطفة بالبليدة

وأج

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية البليدة من تحرير في فترة وجيزة فتاة قاصر تعرضت للإختطاف مع توقيف خاطفها، حسبما علم الأربعاء من هذا الجهاز الأمني. وأوضح بيان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني أن أفراد الفرقة الإقليمية ببوقرة (شرق) مدعمين لفرقة الأمن والتحري بأولاد سلامة نجحوا في تحرير فتاة تبلغ من العمر 18 تعرضت للاختطاف من قبل شخص يبلغ من العمر 38 سنة.

وأضاف المصدر أن حيثيات القضية تتمثل في تلقي أفراد فرقة الأمن والتحري بأولاد سلامة بلاغ من طرف أحد المواطنين مفاده تعرض فتاة قاصر للاختطاف من طرف شخص مجهول لتتدخل على الفور من أجل تحرير الضحية وتوقيف المشتبه فيه. وأضاف نفس البيان أن المشتبه فيه أبدى مقاومة عنيفة أثناء توقيفه مستعملا سلاح أبيض ومحاولا الفرار، مشيرا إلى أنه سيتم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك بجناية اختطاف قاصر لم تكمل 18 سنة بالعنف والاستدراج.

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مجلس قضاء الشلف يطوي قضية مؤسسة الإسمنت

م. قورين

برأ، الثلاثاء، مجلس قضاء الشلف الرئيس المدير العام السابق لمجمع مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بواد سلي، بعد قبول الطعن على مستوى المحكمة العليا، وإرجاع الدعوى لإعادة النظر في إدانته بـ18 شهرا حبسا نافذا من طرف محكمة بوقادير وتأييد غرفة الاستئناف للحكم، كما أفرجت هيئة المحاكمة عن خمسة إطارات بالمؤسسة بعد استنفاد مدة العقوبة التي تم تخفيضها من أربع سنوات إلى عامين حبسا نافذا بالنسبة للمدير التجاري ومحاسبه ومنسق نقاط التوزيع بتمنراست ومحاسبه ومسؤول المالية، وبرأت مدير المحاسبة بمؤسسة الإسمنت ومشتقاته وأيدت حكم البراءة لستة إطارات آخرين بمؤسسة الإسمنت.

وكان المذكورون متابعين في عدة قضايا ذات صلة بالفساد وتبديد المال العام بمؤسسة الإسمنت ومشتقاته لواد سلي منها قضية الإسمنت الموجه لنقاط التوزيع التابعة لها بالجنوب، وقضية إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتهم الإهمال وسوء استغلال الوظيفة وتزوير السندات والتجارة غير المشروعة وتبديد أموال الخزينة العمومية. للإشارة فإنه كان من بين المتهمين أصحاب شاحنات نقل بري للبضائع استفادوا جميعا من البراءة عن قضية تحويل 870 شحنة من مادة الإسمنت إلى نقاط التوزيع بتمنراست وجانت بأقصى الجنوب.

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المتهم كان يساعد في عمليات الإطفاء

الإيقاع بالمفتعل المفترض لحرائق الغابات في الشلف

م. قورين

تمكن، الأربعاء، عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لتنس بالشلف من توقيف المتسبب المفترض في حرائق غابات سيدي مروان خلال شهر رمضان، وباقي الحرائق السابقة، حيث كان المتسبب البالغ من العمر 41 سنة من خلال اعترافاته لمصالح الدرك، يستغل انشغال الساكنة بالإفطار في رمضان، لإضرام النار ويختفي في مسكنه، ثم يتدخل مع المواطنين وأعوان الحماية المدنية ويتظاهر بمساعدتهم في إخماد ألسنة النيران والعمل الخيري، بتقديم ماء الشرب والأكل للمتدخلين.

عملية التوقيف حسب تصريح المساعد الأول فقيه العربي قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس للشروق، تمت على إثر ملاحظة أفراد الدرك الوطني خلال وصولهم إلى سيدي مروان لمباشرة التحقيق، قيام الموقوف بحركات مشبوهة ومراقبته لجميع تحركاتهم بعد اختفائه وسط الغابة، وتكرر المشهد في العديد من المرات، مما عزز شكوكهم حول ضلوعه في الحريق، ولدى توقيفه في المرة الأولى اتهم ثلاثة أطفال قصر بإشعالها لقربهم من بؤرة الحريق في محاولة منه إبعاد الشبهة عنه.

وبعد توقيفهم وإخضاعهم للتحقيق تبين عدم تواجدهم في مقر إقامتهم أيام الحادثة، مما عزز شكوك مصالح الأمن حول مشاركته في العمل الإجرامي، فتم وضعه تحت المراقبة المستمرة، وخلال الحادثة الأخيرة كان الموقوف متواجدا في مسكن مهجور بعيد عن المجمع السكني بوسط الغابة برفقة شخص آخر يعمل حارسا ليليا، وقبيل آذان المغرب حاول الشخص الثاني التوجه وقت الإفطار لإحضار فطوره للعودة إلى عمله، وتعطل قليلا في مسلكه فشاهد المتهم يقوم بإشعال النار فأبلغ مباشرة مصالح الدرك التي كانت في حالة تأهب، فتدخل أعوانها بسرعة فتم توقيفه متلبسا بإضرام النار وسعيه لتوسيع انتشارها عبر عدة بؤر ليصعب التحكم فيها، ولدى إخضاعه للتحقيق اعترف بالجريمة المنسوبة إليه، وأضاف بأنه كان يقف وراء جميع الحرائق السابقة التي طالت المنطقة، وكان ينتقى الأماكن والتضاريس الصعبة التي يصعب الوصول إليها لتلتهم أكبر مساحة ممكنة، وبعد إتمام التحقيق تم تحويله على أروقة العدالة بمحكمة تنس للنظر في قضيته.