أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022

العثور على جثتين قرب الطريق السيار بالبويرة، تسويق لحوم محفوظة بمادة تحنيط الجثث في وهران

البويرة تفقد الطفل النابغة “دحيم” في حادث سقوط

أحسن حراش

خيم، نهار الأربعاء، جو من الحزن الممزوج بالصدمة وسط سكان بلدية الشرفة الواقعة أقصى شرق البويرة جراء فقدان الطفل النابغة عبد الرحيم خلال المدعو “دحيم” في حادث عرضي داخل مؤسسته التعليمية بالمدينة، حيث كان الطفل صاحب 12 سنة حافظا للقرآن ومتفوقا في دراسته بعد نيله المرتبة الأولى في شهادة التعليم الابتدائي في مؤسسته رغم الإعاقة الحركية.

وساد الحزن وسط الأهل والأقارب وسكان المدينة بمجرد ورود خبر وفاة الطفل دحيم إثر تعرضه لحادث سقوط بكرسيه المتحرك داخل المتوسطة التي يزاول فيها دراسته حسب مصادر محلية، حيث تم تحويله على جناح السرعة إلى مستشفى مشدالة قبل تحويله إلى مستشفى محمد بوضياف بعاصمة البويرة، أين لفظ آخر أنفاسه هناك رغم محاولة الأطباء إنقاذ حياته، ليصاب الجميع بالصدمة خاصة وسط من يعرفونه، وهو الطفل النابغة الذي لم تكن الإعاقة الحركية حاجزا لتفوقه وكسب مكانة مرموقة ومحترمة بين الجميع.

وكان دحيم كما يلقبه الكل، من المترددين على المسجد بالشرفة بشهادة الجميع، أين كان معروفا بحفظه للقرآن وتلاوته العطرة لآياته، كما كان يرافق جده الذي يصطحبه دوما للمسجد قصد أداء الصلاة رغم جلوسه على كرسي متحرك، حيث أكد إمام المسجد تمتع دحيم بصوت تلاوة عطر أبهره حين طلب منه مرة تلاوة سور قرآنية، كما كان دحيم متفوقا في دراسته وتحصل على المرتبة الأولى في شهادة التعليم الإبتدائي على مستوى مؤسسته التعليمية السنة الفارطة، الأمر الذي أكسبه احترام الجميع واعترافهم بتفوقه الذي منحه لقب الطفل النابغة.

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وفاة شاب بصعقة كهربائية داخل مسجد في بومرداس

أيوب. ص

لقي نهار الأربعاء شاب ثلاثيني مصرعه متأثرا بإصابته بصعقة كهربائية داخل مسجد ببلدية الثنية جنوب بومرداس، وحسب مصادر محلية فإن الشاب “م.ن” الذي يشتغل بمستشفى الثنية والمعروف بنشاطه الخيري، كان بصدد المساعدة في أشغال تهيئة داخل مسجد الفرقان الذي يترأس جمعيته بالمدينة، قبل أن يصاب بصعقة كهربائية مفاجأة كانت سببا في وفاته بعد تحويله إلى مستشفى الثنية، تاركا وراءه حزنا وسط أهله وأصدقائه، خاصة وأنه معروف بعمله الخيري والتطوعي وسط المجتمع فضلا عن أخلاقه العالية.

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شخصية الشهيد “امحمد بوقرّة” في فليم مطول لجعفر قاسم

ب. عبدالرّحيم

شهدت جبال بلدية بوعشرة الغابية بالمدية التي استشهد فيها الشهيد سي امحمد بوقرة، إطلاق شارة تصوير فيلم مطول يحكي مناقب هذا الرجل الثوري، ويسرد أبرز المعارك التي قادها ورفاق دربه لدحض العدوّ الفرنسي الغاشم وقتها والذي يعتبر أحد أبرز قادة الولاية الرابعة التاريخية.

وكان قد أعطى إشارة انطلاق تصوير أولى مشاهد هذا الفيلم المطول كل من وزير المجاهدين ووزيرة الثقافة ووالي المدية بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي لذات الولاية وممثلي الشعب والأسرة الثورية ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة المجاهدين لتعزيز كل ما يخص تاريخ الجزائر وبكل الطرق بما فيها السمعي البصري.

كما اعتبر وزير المجاهدين هذا العمل بمثابة إشادة بمناقب الرجل وثوريته، حيث يعتبر أحد أبرز قادة ثورة نوفمبر المجيدة وفرصة لمحاكاة إحدى الملاحم التاريخية من جانبها، أكدت وزيرة الثقافة والفنون، أن هذا العمل السينمائي، يعد “إحدى أفضل الطرق لتكريم ذاكرة شهدائنا والوسيلة كذلك لتناول الأحداث الهامة في تاريخنا، عبر الصورة”.

كما أشارت الوزيرة، إلى أن المبادلات والتعاون بين وزارتها ووزارة المجاهدين وذوي الحقوق، “ستتعزز أكثر”، مشددة على أن “مشاريع سمعية بصرية مشتركة سترى النور قريبا”. هذا وقد وضعت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق،حسب وزيرها برنامجا يرتكز بشكل أساسي على إنتاج أفلام حول قادة ورموز ثورة التحرير الوطني، معلنا بذات المناسبة عن الإطلاق “المقبل” لفيلم يتعلق بالمسار العسكري، للعقيد سي الحواس.

للتذكير، فإن الفيلم المطول حول العقيد سي امحمد بوقرة، قائد الولاية الرابعة التاريخية ما بين 1958 و1959، الذي سقط في ميدان الشرف يوم 5 مايو 1959، قد أنتجه مخرج الفيلم التاريخي “هيليوبوليس”، جعفر قاسم، حيث أوضح هذا الأخير على هامش التصوير أن “كل شيء قد تمت تهيئته، حتى يعكس هذا الفيلم أقرب صورة ممكنة حول هذا الشهيد والأحداث التاريخية المرتبطة به”.

وعرف عن الشهيد سي امحمد بوقرة، أنه كان قائدا عسكريا منضبطا، ومتواضعا ومقربا من رجاله، حيث طالما أثار إعجاب أولئك الذين خدموا تحت قيادته وحظي باحترام كبير من الضباط والجنود. وبفضل هذه الشمائل، اختاره قادة الثورة الآخرون، للاستشارة في المسائل التكتيكية والتنظيمية أو فيما يخص اتخاذ القرارات المهمة. ولد الشهيد في 2 ديسمبر 1928، بخميس مليانة (عين الدفلى)، وعرف غداة مظاهرات 8 مايو 1945، غياهب السجون الاستعمارية، وبعد إطلاق سراحه، التحق بحركة انتصار الحريات الديمقراطية، وتم اعتقاله مرة ثانية في سنة 1951، بسبب “نشاطات سياسية تخريبية” في المنظمة السرية، وحكم عليه بثلاث سنوات سجنا.

وبعد اندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، كلف السيد سي امحمد بوقرة، بتنظيم المقاومة المسلحة بعمرونة، منطقة ثنية الحد، وشارك في 20 أوت 1956 في مؤتمر الصومام، وعين مسؤولا سياسيا وعضوا بمجلس الولاية الرابعة التاريخية، ليرقى في سنة 1958 إلى رتبة عقيد. وبقي على رأس الولاية الرابعة التاريخية، إلى غاية استشهاده في 5 مايو 1959 بعد معركة مع قوات الجيش الفرنسي، حيث تخلد هذه الذكرى بالمدية بحضور معتبر من الأسرة الثورية والسلطات الولائية بانتظام وإكبار يليق بمقام هذا القائد الفذّ.

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برنامج ثقافي هام بمناسبة احتفالية اليوم الوطني للهجرة 17 أكتوبر 1961

فاطمة عكوش

شارك قطاع الثقافة والفنون لولاية البويرة، أول أمس في الاحتفالات الرسمية الخاصة باليوم الوطني للهجرة، المخلّد لمظاهرات 17 أكتوبر من عام 1961، من خلال عدد من الفقرات المتنوعة ثقافية وفنية ذات طابع تاريخي تماشيا مع هذه المناسبة السنوية، حيث تم تنظيم عدة معارض للكتب التاريخية، والصور الفوتوغرافية التي ترصد أحداث ذلك اليوم المشؤوم، إضافة إلى إلقاء جمعية الفنون والإبداع- الجباحية- أناشيد وطنية، كما استمتع الحضور بعرض مسرحية ثورية.

الاحتفال هذا، أشرف عليه والي الولاية “عبد الكريم لعموري”، مرفقا بالسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، بحضور السلطات المحلية، المدنية والعسكرية، المنتخبون المحليون والوطنيون، والأسرة الثورية، مدير دار الثقافة إلى جانب ممثل عن السيدة مديرة الثقافة، مدير النشاط الاجتماعي والتضامن ومدير التكوين المهني ومدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “قديري عبد القادر” -بتيزي البير بلدية الأخضرية أين جرت الفعاليات هذه.

في حين تم بدار الثقافة علي زعموم، تنشيط محاضرتين تاريخيتين لأستاذين من جامعة البويرة، حول هذه الذكرى التي تمر عليها 61 سنة التي جاءت تحت شعار “صدى الأحرار في موطن الاستعمار”، وتطرق كل من الأستاذة “خالدي. ف” مختصة في القانون الدولي العام، والأستاذ “قاسيمي” مختص في التاريخ، إلى الجريمة البشعة في حق الإنسانية والجزائريين المهاجرين الذين طالبوا في هذه المظاهرات بالحرية معبرين عن تلاحمهم وتمسكهم القوي بوطنيتهم وهويتهم، ليتم رميهم بالعشرات في نهر السين بعد تعذيبهم واعتقالهم وقمعهم في قلب عاصمة فرنسا الاستعمارية في مجزرة دموية اختلطت فيها دماء الشهداء الأبرار الطاهرة بمياه النهر الذي يبقى شاهدا على هذه الجريمة الشنيعة.

وحظي الحضور بمشاهدة شريط وثائقي عن أحداث اليوم الوطني للهجرة والمعاناة التي عاشها الشعب الجزائري المكافح الذي تصدّى للمستعمر الفرنسي لاسترجاع السيادة الوطنية التي تتزامن مع هذه المناسبة التاريخية الخالدة.

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الباحث التونسي سمير فرجاني يكشف عن علاقة “شهرزاد” بالمالوف الجزائري

محمود بن شعبان

احتضن المعهد الوطني العالي للموسيقى بالجزائر العاصمة، أول أمس، محاضرة حول موضوع “شهرزاد ريمسكي كورساكوف، وعلاقتها بالموروث الموسيقي الجزائري”، نشطها الباحث التونسي الدكتور سمير فرجاني. وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ12 للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية، الذي ستختتم فعالياته سهرة الخميس بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح.

وكشف سمير فرجاني، خلال المحاضرة، أن المقطوعة الموسيقية التي ألفها الروسي كورساكوف “شهرزاد” متأثرة بالموسيقى الجزائرية وتحديدا بموسيقى المالوف، كما ركز الدكتور فرجاني في بحثه على الاختصاص الموجود في الأدب العربي، وهو التناص، بمعنى تحول النص الأدبي “ألف ليلة وليلة” إلى نص موسيقي، الذي يراه اختصاصا مهما جدا في علم اللسانيات في الحضارة العربية والعالمية، لأنه مقياس تبادل الفنون والاختصاصات، مشيرا إلى أن هذه المعلومة هي ثمرة بحث دام خمسة أعوام، أسفرت عن نيله شهادة دكتوراه، إذ قام بدور المحلل وخاض في التفاصيل، على أساس محوري كبير وهو كيف ننقل نصا أدبيا إلى نص موسيقي؟ ثم وجد أن هناك تقاربا مع الموسيقى الجزائرية، مشيرا إلى وجود دلائل كثيرة يؤكدها المؤلف الروسي كورساكوف، من خلال مراسلات خاصة، كانت بينه وبين باحثين أقاموا في الجزائر في القرن الـ19، منهم ألكسندر كريستيانوفيتش، الذي كان يدون الموسيقى الجزائرية الأندلسية والأمازيغية ويرسلها إلى صديقه كورساكوف في روسيا لتوظيفها واستغلالها، وكذلك فعل الباحث والمدون سالفادور دانيال، ثم أصبحت الموسيقى الجزائرية المنبع الذي نهل منه كورساكوف ليبدع المدونة الموسيقية “شهرزاد”.

وأوضح فرجاني خلال مداخلته أن “شهرزاد” عمل يدعو فيه كورساكوف الغرب إلى الشرق الساحر، من خلال حكايات ألف ليلة وليلة التي أبهرت العالم لاحقا”، مشيرا أن النص الأدبي مليء بالأحاسيس، لذلك اعتمد على الجمل الموسيقية التي توحي بذلك السحر ونجح في تأليف 50 دقيقة، كما اتضح في أطروحة دكتوراه سمير فرجاني أن كورساكوف تأثر بنوبة “الزيدان” التي استعملها في المقطوعة الأولى المسماة “عنترة”، وموسيقى المالوف التي تجمع بين الموسيقى الغرناطية والفلامينكو، وألف جملا موسيقية يخيل لسامعها أنه في مدين قسنطينة، التي استطاعت أن تحافظ على أصل موسيقى المالوف وصونها من التغيرات التي حاول الإسبانيون طمسها لاعتبارات تاريخية تتعلق بسقوط الأندلس.

للإشارة، قام محافظ المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية عبد القادر بوعزارة بتكريم الباحث والدكتور سمير فرجاني نظير ما قدمه من بحوث وخبرات لطلبة المعاهد المتخصصة في التكوين الموسيقي من خلال اللقاءات المبرمجة على هامش المهرجان.

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الجزائرية نورة نشاب ضمن فريق ترميم أرشيف السينما الكندية

محمود بن شعبان

أعلنت الباحثة الجزائرية المقيمة في كندا، الدكتورة نورة نشاب، عن اختيارها من طرف الحكومة الكندية للمشاركة في مشروع ترميم وإعادة تنظيم أرشيف مركز السينما بكيبيك الكندية كخطوة للحفاظ على الأعمال السمعية البصرية والسينمائية هناك.

وعبرت الدكتورة نورة نشاب، في اتصالها بـ”الشروق”، عن مدى سعادتها في المشروع الذي تعتبره تجربة جديدة ستسمح لها ملامسة مواد جديدة، وطرق حفظ جديدة، مع فريق من المحترفين في المجال، موضحة أن السينما في عالمنا الحديث قد أصبحت من أهم عناصر كتابة تاريخ الشعوب، وبالتالي، يعد الحفاظ على الأعمال السمعية والبصرية والأفلام والصور الفوتوغرافية في الوقت الحالي من أهم العناصر التي يجب اكتشافها وحفظها لضمان تداولها بين الأجيال، كوسيلة لاستمرارية الإبداع من جهة وتدوين التاريخ الفني من جهة أخرى.

كما كشفت الدكتورة “نشاب” في اتصالها عن دعوتها لحضور حفل تكريم وسام العالم الجزائري الذي تنظمه “مؤسسة وسام العالم الجزائري” حيث يسلم لعالم جزائري “خدم وطنه فترك آثارا علمية أو بحثية أو تربوية أو فكرية طيبة نفع بها البلاد، وكان شرفا لوطنه ومنارة عالمية أعلت من شأن الجزائر في المحافل الدولية، حيث سينظم الحفل الذي يحتفي بعلماء الجزائر بتاريخ 19 نوفمبر المقبل بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، فيما عبرت الدكتورة نورة نشاب عن سعادتها لتلقي التكريم والاعتراف والاعتزاز من بلدها الجزائر، مما يساهم في ربط علاقة روحية ووجدانية مع بلدها الأم”، وعن أمنيتها في أن تكون هذه الزيارة للجزائر فال خير على الطلاب والباحثين الشباب للمساهمة في تقديم ولو نصيحة لهم في الميدان من خلال تجربتها العلمية المتواضعة.

للإشارة، تحصلت نورة نشاب على ماجستير في ترميم الآثار وحفظها في عام 2011، كما تحصلت على دكتوراه في علم الآثار والترميم والحفاظ على التراث في 2019، وتشغل حاليا منصب الأمينة على إعادة تطوير محميات السينما الكندية، بمونتريال، بالإضافة إلى اشتغالها كمسؤولة خدمات التغليف والحماية للأعمال في معارض الإصدار الورقي، ومساعدة عالم آثار، تنقيب تاريخي في مجمع قضائي بمونتريال، كما ساهمت في عمليات الترميم الرئيسية والقيم الفنية، لعدة أعمال من مواد مختلفة، على غرار اللوحات والسيراميك الصيني، والمنحوتات.

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أحكام بالسجن في قضية وفاة الشاب بلال خلوفي بوهران

ب. يعقوب

وقعت، المحكمة الجنائية الابتدائية لمجلس قضاء وهران، مساء الاثنين، حكما مدته 12 سنة سجنا نافذا في حق ثلاثة أعوان شرطة، وخمس سنوات في حق عونين آخرين، وغرامة مالية قوامها 200 ألف دينار جزائري في حق جميع المتهمين، الذين توبعوا في قضية وفاة الشاب “خلوفي بلال” داخل مبنى الأمن الحضري الـ15 بحي العثمانية “مرافال” بتاريخ 21 نوفمبر 2020.

وتوبع المتهمون الخمسة بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، حجز غير قانوني، حيازة وتزييف وإحداث تغييرات في سجلات بعد إتمامها وغلقها، جناية الإهمال المفضي إلى الوفاة والتهرب من المسؤولية ومحاولة طمس آثار الجريمة. مع العلم أن ممثل الحق العام على مستوى ذات المحكمة الجنائية كان التمس توقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق جميع المتهمين الموقوفين في قضية الوفاة الغامضة للشاب من مواليد 1991.

وحسب الوقائع الجنائية التي عرضتها المحكمة الابتدائية لجنايات وهران، في جلسة محاكمة استغرقت ثلاث ساعات كاملة بسبب طول مرافعة دفاع المتهمين، فإن القضية تعود إلى شهر نوفمبر 2020، في أعقاب تسجيل وفاة شاب داخل مقر التوقيف للنظر بمقر الأمن الحضري الخامس عشر بمارافال في مدينة وهران، حيث أخطرت النيابة العامة المختصة، الرأي العام بالظروف الحقيقية التي أدت إلى وفاة الشاب داخل مقر الشرطة، مؤكدة في بيانها، أنه بتاريخ 24/11/2020، تم فتح تحقيق قضائي من قبل مصلحة الشرطة القضائية بوهران بشأن الظروف التي أحاطت بوفاة بلال خلوفي، إذ تم إجراء المعاينات المادية وسماع جميع الأطراف سواء من كان له علاقة بالوقائع أو العاملين في مقر الأمن الحضري 15 وقت وقائع قضية الحال، وأسفرت الإجراءات عن نتائج رسمية، تفيد بأن الخبرة الطبية الشرعية خلصت إلى أن الوفاة كانت نتيجة الانتحار باستعمال خيط لحذاء رياضي خاص بالضحية، كما كشفت نتائج التحقيق، عن تورط بعض العاملين بمقر الأمن في وقائع متعلقة بإتلاف الوسيلة المتعلقة بالوفاة وتغيير حالة الأمكنة ومحاولة طمس آثار الوقائع والحقائق التي تمت وتزوير الحقائق بالسجلات الرسمية.

وأفصح بيان نيابة الجمهورية أنه بتاريخ 15/12/2020، تم تقديم الأطراف أمام النيابة وتمت متابعة خمسة 5 أشخاص لارتكابهم جنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وذلك بإحداث تغيير في المحررات وتزييف جوهرها وإحداث تغيير في السجلات بعد إتمامها وغلقها طبقا للمواد 214/215/218 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى متابعتهم بجناية الاحتجاز التعسفي خارج الإطار المنصوص عليه قانونا في الأماكن المخصصة لحجز المقبوض عليهم من دون اطلاع السلطة الرئاسية عن ذلك طبقا للمادة 109 من قانون العقوبات، علاوة على متابعتهم بجنحة الإهمال المؤدي إلى الوفاة والتهرب من المسؤولية المدنية والجزائية، عن طريق تغيير حالة الأمكنة وفقا للمادتين 288/ 290 من قانون العقوبات، إلى جانب جنحة طمس آثار الجريمة بتغيير حالة الأمكنة ونزع الأشياء من مكانها لغرض عرقلة سير العدالة طبقا للمادة 43 من قانون الإجراءات الجزائية.

وكانت النيابة أحالت خمسة أشخاص أمام قاضي التحقيق لدى محكمة ارزيو، هذا الأخير بعد سماعه للمتورطين الخمسة، خص أربعة موظفي شرطة بأوامر إيداع الحبس المؤقت وإخضاع موظفة شرطة لنظام الرقابة القضائية. المتهمون في حال إيقاف، حاولوا إنكار المنسوب إليهم بزعم أن الشاب حاول استفزازهم وإهانة هيئة نظامية داخل مقر الشرطة، قبل أن يتدخل المدعي العام ومواجهتهم بالوقائع، مؤكدا أن جريمة الحال متوافرة الأركان.

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وفاة شخصين وجرح اثنين في حادث مرور بجانت

ب. طواهرية

توفي شخصان وأصيب اثنان آخران في حادث مرور وقع ليلة الثلاثاء إلى الاربعاء بالمنطقة المسماة “تاهورت” والتي تبعد قرابة 35 كيلومترا غرب مدينة جانت، وكشفت مصادر ان المتوفيين اشخاص أجانب، كانوا على متن مركبة رباعية الدفع، انقلبت بهم في ظروف وأسباب غير معروفة.

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بحار سابق يحتال على الراغبين في “الحرقة” بمستغانم

فيصل. ن

أفاد نهار الأربعاء، بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي بمستغانم، أن فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمستغانم، تمكنت من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية منظمة متكونة من 04 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و44 سنة، ينحدرون من بلدية مزغران ولاية مستغانم، فيما بقي اثنان منهم في حالة فرار، راح ضحيتها 04 أشخاص ينحدرون من إحدى ولايات الغرب الجزائري.

القضية جاءت على إثر شكوى تقدم بها 04 ضحايا من بينهم امرأة ضد المشتبه فيهم، بحيث اتفقوا مع شخصين يقومان باستقطاب وتجنيد الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى الضفة الأخرى مقابل مبلغ 30 مليون سنتيم للشخص الواحد، أين قاما بتوجيههم عند المشتبه فيه الرئيس مدبر الرحلات السرية، وهو بحار سابق متعود على نقل الأشخاص إلى الضفة الأخرى، وبعد وصولهم إلى ولاية مستغانم، قام الشريك الرابع المكلف بنقل الأشخاص والعتاد المخصص للرحلات السرية، بنقلهم إلى مسكن المشتبه فيه الرئيس، حيث قاموا بتسليمه 100 مليون سنتيم، على أن تكون الرحلة في اليوم الموالي انطلاقا من أحد شواطئ ولاية مستغانم، إلا أنه وبعد انتظار طويل، تحجج بوجود عطب في القارب، الأمر الذي يحول دون الانطلاق في الرحلة، كما تحجج مرات عديدة بسوء الأحوال الجوية واستحالة الإبحار، ليتفطن الضحايا الأربع أنهم راحوا ضحية احتيال من طرف المشتبه فيهم، الأمر الذي أدى بهم إلى المطالبة باسترجاع أموالهم إلا أنهم قوبلوا بالرفض.

التحقيق الذي باشرته الضبطية القضائية بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم، مكن من التعرف على أفراد الشبكة وتوقيف 02 منهم، فيما لاتزال الأبحاث جارية عن الباقيين لغرض توقيفهما وتقديمهما أمام النيابة عن تهم تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود من أجل الحصول على منفعة مالية، وقدم المشتبه فيهما أمام محكمة مستغانم أين تمّ وضعهما رهن الحبس المؤقت.

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وفاة سيدة حامل و14 جريحا في حادث سير بتلمسان

سميح. ب

شهد الطريق الوطني رقم “7 أ” الرابط بين تلمسان وأولاد ميمون، ظهيرة أول أمس الثلاثاء، حادث مرور خطيرا، بعد اصطدام سيارة سياحية من نوع رونو كليو بحافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين تلمسان وبلدية عين فزة. الحادث وقع بمخرج تلمسان في حدود الساعة 15 سا و47 دقيقة. ووقع الحادث خلال محاولة سائق السيارة الذي كان بصدد نقل زوجته الحامل إلى الطبيب المختص، تجنب حاجز على الطريق ليفقد السيطرة على مركبته ويصطدم بالحافلة القادمة في الاتجاه المعاكس.

وفور وقوع الحادثة تدخلت عناصر الحماية المدنية من خلال أعوان المركزين المتقدمين باب وهران وحمادي، بدعم من الوحدة الرئيسية، أين تم تسخير 07 سيارات إسعاف وشاحنة إطفاء وتعداد بـ20 عونا، مرفوقين بطبيب الحماية المدنية. ووصل عدد المصابين إلى 14 شخصا تراوحت أعمارهم بين 12 و48 سنة. وقامت عناصر الحماية المدنية بتحويل 4 مصابين ذكور و4 مصابين نساء رفقة طفلة نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى تلمسان الجامعي. وتم تسجيل محاولات إنقاذ وإسعاف للمرأة الحامل التي توقف نبض قلبها في الطريق قبل أن تستعيد وعيها، وقبل إدخالها إلى غرفة العمليات بالمستشفى الجامعي لفظت أنفاسها الأخيرة. وفور تناهي خبر الحادث، تنقل والي ولاية تلمسان مرفوقا بمسؤولين أمنيين والسلطات المحلية إلى المستشفى للوقوف على ظروف التكفل بالمصابين، كما أمر بتدعيم الأطقم الطبية وشبه الطبية بأخصائيين نفسانيين بغية الوقوف إلى جانب المصابين.

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العثور على جثتين قرب الطريق السيار بالبويرة

أحسن حراش

تدخلت، الأربعاء، مصالح الحماية المدنية لكل من الأخضرية وقادرية من أجل تحويل جثتين مجهولتي الهوية تم العثور عليهما على أطراف الطريق السيار شرق غرب في كل من قادرية والأخضرية، واستنادا إلى مصدر من الحماية المدنية، فإن الجثة الأولى تم العثور عليها بين الحاجزين الإسمنتيين للطريق السيار على مستوى الكاليتوس بقادرية، وهي مجهولة الهوية لشاب يبلغ من العمر 32 سنة، فيما تم اكتشاف جثة أخرى مجهولة الهوية تحت جسر تاصلحت بالاخضرية، حيث تم تحويلها إلى مستشفى اعمر اوعمران بالأخضرية مع فتح تحقيق حول هوية الجثتين وأسباب تواجدها هناك، خاصة مع وجود بعض آثار الضرب على إحداهما وتزامن اكتشافهما.

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سقوط قاتل لعامل بورشة بناء في سيدي بلعباس

زواوية. ق

لقي، نهار الأربعاء، عامل يبلع من العمر 45 سنة، حتفه اثر سقوطه من الطابق الخامس بورشة بناء سكنات عدل 1250 وحدة الكائنة بحي عدة بوجلال، أين لفظ الضحية أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه في عين المكان. وحسب مدير الوكالة، فإن الضحية كان بصدد طلاء واجهة إحدى العمارات المنتهية أشغالها قبل أن ينزلق ويسقط من الطابق الخامس، وأضاف مدير الوكالة بأن العامل مستخدم لدى إحدى الشركات التركية التي فازت بمناقصة انجاز المشروع السكني الجديد، مؤكدا على أن مفتشية العمل ترسل لها بصفة دورية لجانا للوقوف على مدى احترام معايير السلامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة تعد الثانية من نوعها بعد حادثة سقوط عامل بناء بنفس ورشة البناء، عمره لا يتجاوز الـ23 سنة، خلال أشغال وضع السماكة بالطابق الثاني. وتسجل ورشات البناء المنتشرة عبر المدينة العديد من الحوادث المماثلة، آخرها كان إثر سقوط بناء من الطابق التاسع بورشة لبناء سكنات الترقوي الحر المتواجدة بحي سيد الجيلالي بالضاحية الشمالية لمدينة سيدي بلعباس، الأمر الذي يطرح عديد التساؤلات حول مدى اتخاذ معايير السلامة في ورشات بناء المشاريع السكنية تفاديا لحوادث مماثلة، لاسيما مع اقتراب دخول فصل الشتاء واشتداد الرياح والأمطار.

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حفل زفاف يتحول إلى مأتم بعد مقتل شابة بتيزي وزو

فروجة. م

تحول حفل زفاف أقيم، بتاريخ 29 أكتوبر 2021، بآيت مصباح ببني دوالة في تيزي وزو ، إلى عزاء ومأتم بعدما فقدت الضحية “ب،أ،ك” حياتها وأصيب عدد آخر من المدعوين الذين كانوا حاضرين لمراسيم الحنة والحفل الموسيقي الذي أقيم ليلة العرس، والذي تحول في لحظات إلى صراخ ودموع.

حيثيات هذه القضية التي عالجت وقائعها محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، نهار أمس، كانت في أحد الأعراس الذي نظم أصحابه حفلا موسيقيا ودعوا إليه عدة أشخاص من أهل القرية وخارجها، ومن بينهم الضحية التي تنحدر من عين الحمام والتي تلقت دعوة لحضور الفرح من طرف صديقتها ببني دوالة، وأثناء تواجدها في قاعة الموسيقى، قام المتهم الرئيسي في القضية “ق،ك” المتابع بجنايتي القتل العمدي ومحاولة القتل العمدي في قضية الحال بإطلاق عدة عيارات من بندقيته وهو وسط المدعوين، والتي أصيبت على إثرها الضحية بطلق على مستوى ظهرها أسقطها أرضا وأرداها قتيلة، فضلا عن إصابة عدة مدعوين آخرين بشظايا تلك الخراطيش التي أطلقها المتهم من بندقيته غير المرخصة، ليتدخل أفراد من عائلته ويأخذوا منه البندقية في حين غادر هو الحفل رفقة عائلته، وفور إبلاغ مصالح الدرك شكلوا دورية وألقوا القبض عليه بالقرب من منزله، في الوقت الذي قام فيه أصحاب العرس بتنظيف المكان من الدماء، أما سلاح الجريمة فقد أخذه خال المتهم “ح،ح” وخبأه داخل منزله، ليقوم ابنه “ح،م” بأخذه من منزل والده و إخفائه مجددا في منزله الشخصي ليقحما في القضية رفقة المتم الرابع “ح،س” بجنحة طمس آثار الجريمة بغرض عرقلة سير العدالة.

المتهم الرئيسي في القضية صرح بأنه يوم الوقائع كان في حالة سكر وأنه قد استعمل البندقية لأول مرة في حياته ولا يعرف كيفية استعمالها، مضيفا أنه لم يوجه السلاح في جهة المدعوين وأنه أصاب الضحية دون قصد منه أثناء قيامه بتعبئتها مجددا، حيث خرج العيار منها وأصاب الضحية رفقة مدعوين آخرين، مؤكدا أن البندقية التي يحوزها دون رخصة وأنه اشترى الخراطيش من أحد باعة الأسلحة دون رخصة، كما أنه لم يسبق له أن استعمل السلاح، وهي المسألة التي اعتبرها رئيس الجلسة خطيرة كونه استعمل سلاحا دون رخصة ولا يجيد استعمال كما أنه استخدم خراطيش قوية تصلح لقتل الخنازير وليس لاصطياد العصافير.

المتهمون الآخرون في القضية صرحوا أنهم أخذوا السلاح من المتهم بعدما تسبب في إصابة المدعوين وأنه قبل الحادثة قاموا بمطالبته بالتوقف عن هذا الفعل أو يغادر العرس ولكنه لم يستمع لكلامهم، وعاود فعلته التي نتج عنها وفاة الضحية، ليقوموا بعدها بأخذ السلاح منه وإخفائه على مرتين دون قصد منهم أن يطمسوا آثار الجريمة، ولكن خوفا أن يستعملها شقيق المتهم الثالث في القضية كونه يعاني من اضطرابات عقلية، هذا الأخير الذي أضاف أنه لم يسمع بالجريمة إلا بعد أن اتصلت به أخته، وأنه بعدها أخبر مصالح الأمن عن مكان إخفاء سلاح الجريمة، عكس ما صرح به سابقا في التحقيق الابتدائي.

النائب العام اعتبر الواقع خطيرة خاصة أن المتهم يحوز سلاحا دون رخصة من السلطات المؤهلة، وكان في حالة سكر ما تسبب في مقتل شابة في العقد الثالث من عمرها بعدما صوب السلاح إلى المدعوين لإطلاق عدة عيارات نارية، ليطالب بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقه مع إضافة إحدى العقوبات التكميلية، في حين طالب بـ3 سنوات حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة نافذة مع إصدار المحجوزات في حق المتهمين الثلاثة المتابعين بجنحة طمس آثار الجريمة بغرض عرقلة سير العدالة.

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تسويق لحوم محفوظة بمادة تحنيط الجثث في وهران

ب. يعقوب

وقعت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، محكمة جنح فلاوسن في وهران، عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قوامها 500 ألف دينار جزائري في حق شخصين كانا يسيران ورشة تحضير وتقطيع الدجاج واستعمال مواد كيماوية لزيادة وزن وحفظ اللحوم الحمراء وتسويقها، كما تم إصدار أمر بالغلق الفوري لذات الورشة السرية التي كانت تطرح لحوما مسمومة في السوق.

جلسة المحاكمة التي عرفت التماسا قويا من ممثل النيابة العامة الذي طلب إنزال عقوبة خمس سنوات حبسا نافذا في حق الجميع، شهدت مرافعة الأطراف المدنية ممثلة في لجنة الصحة والنظافة والبيئة في بلدية وهران، ومنظمة حماية المستهلك، لأجل فرض الردع في هكذا حالات في ظل تزايد الأفعال الإجرامية التي قد تحدث كوارث صحية بسبب تهافت الزبائن على لحوم حمراء وبيضاء أحيانا تعرض بأسعار زهيدة ومغرية.

قضية الحال كانت عالجتها المصالح المشتركة في وهران ممثلة في لجنة الصحة والنظافة وقوات الشرطة وحماية المستهلك، باكتشافها يوم 10/10/2022 ورشة سرية خطيرة برع أصحابها في ارتكاب ممارسات تجارية تدليسية تقوم على استعمال مواد كيماوية خطيرة في حفظ الدجاج وعرض كميات منه للبيع.

وجاءت عملية إزاحة الستار عن الورشة التي كانت تعرض حياة المواطنين إلى الخطر الحقيقي، على اثر ورود تقرير استعلاماتي دقيق يفيد بوجود ورشة لتحضير وتقطيع الدجاج بحي الصديقية تستعمل مواد حافظة، على غرار مسحوق حفظ الجثث لخلطها باللحوم الحمراء والبيضاء لإظهارها أمام الزبائن أنها مواد صالحة للاستهلاك البشري.

وكشفت منظمة حماية المستهلك أنها تلقت معلومات تؤكد وقوف أصحاب الورشة على تقطيع لحوم الدواجن تحديدا وفصل عظامها للتحضير المباشر في المطاعم.

المعاينة المباغتة أفضت إلى توقيف شخصين وإحالتهما بموجب إجراءات المثول الفوري أمام محكمة فلاوسن بوهران بجنح استعمال مواد كيماوية خطيرة تعرض حياة المستهلك إلى الخطر الحقيقي، جنحة الغش وممارسة نشاط تجاري بدون القيد في السجل التجاري، إلى جانب مخالفة إلزامية النظافة والنظافة الصحية وجنحة المساس بالسلامة والصحة العامة.

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أجانب ضمن شبكة لتهريب الماريخوانا والمهلوسات بوهران

ب. يعقوب

تمكنت، مؤخرا، فرقة البحث والتدخل “بياري” التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لسيدي البشير في وهران، من توقيف 15 شخصا تتراوح أعمارهم بين 24 و44 عاما بينهم رعايا أجانب من جنوب الصحراء الكبرى، ينشطون ضمن ثلاث مجموعات إجرامية منظمة متخصصة في الاتجار غير الشرعي في الكيف المعالج والقنب الهندي “الماريخوانا”، إضافة إلى المؤثرات العقلية باستعمال مركبات ذات محرك.

وأوضحت ذات المصادر الأمنية، أنه جرى توقيف المشتبه فيهم خلال عمليات أمنية متزامنة، جرى تنفيذها على إثر استغلال معلومات دقيقة وفرتها مصالح الاستعلامات العامة المختصة، تفيد بوجود كارتل إجرامي دولي متخصص في ترويج العقاقير ذات التأثير النفساني، وتحصيل عائدات مالية كبيرة نتيجة هذا النشاط التهريبي المحظور.

وأسفرت الأبحاث الأمنية عن تفكيك العصابات الإجرامية التي ينشط ضمنها الموقوفون، بعضهم من ذوي السوابق القضائية، ويشكل بعضهم موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهم في أفعال إجرامية تتنوع بين نقل وتهريب المخدرات وترويج القنب الهندي، بينما أوردت معلومات هامة، أن التحقيقات الأمنية انطلقت في مستهل شهر سبتمبر، لما توصلت المصالح الأمنية بمعطيات تتعلق بضلوع مافيا دولية في دولة جارة مختصة في زراعة الماريخوانا وتقوم بتهريبها عبر منافذ حدودية إلى التراب الجزائري.

العملية النوعية أسفرت عن حجز 258 غرام من نبتة الماريخوانا وضبط كيلوغرامين من الكيف المعالج، إضافة إلى حجز 2775 قرص مهلوس من مختلف الأنواع الطبية المخدرة “بريغابالين 300 ملغ واكستازي”، كما تم وضع اليد على مبلغ مالي قوامه 199 مليون سنتيم يشكل متحصلات هذا النشاط الإجرامي الخطير.

وكشف المصدر الأمني، أن عمليات التفتيش المنجزة التي قادتها قوات الشرطة على هامش هذه التوقيفات تحت إشراف قضائي، مكنت من ضبط هواتف نقالة من الجيل الجديد، ومجموعة من الأسلحة البيضاء من الصنف السادس، داخل مستودع سري ملك لأحد أفراد العصابة المفككة، مع ثلاث مركبات من نوع باسات وسيات ليون، تستعمل في نقل وتوزيع هذه المواد المخدرة.

المتهمون من مختلف الجنسيات “جزائرية، مالية، وسيراليونية”، تم الاحتفاظ بهم تحت إجراءات الحجز النظري رهن إشارة البحث القضائي، لتحديد المسؤوليات وكشف ظروف وملابسات هذه القضية الخطيرة، والقبض على كافة المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وتأتي هذه الضربة الموجعة في حق شبكة نقل وتهريب العقاقير المخدرة إلى الجزائر، موازاة مع تجديد السلطات الإسبانية اتهامها للمغرب بوقوف شبكات منظمة تنطلق من مدن مغربية محملة بالحشيش المغربي إلى التراب الإيبيري، وذلك في أعقاب تفكيك شبكة إجرامية تنشط في نقل المخدرات من المغرب صوب البلدان الأوروبية، وحجز 13 كلغ من نبتة الماريخوانا في بلدة طريفة الواقعة في مقاطعة قادس جنوب التراب الإسباني.

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توقيف شخصين يزرعان القنب الهندي ببجاية

ق. م

ألقى عناصر الدرك الوطني لبجاية مؤخرا، القبض على شخصين يقومان بزراعة القنب الهندي بمنطقة إيباريسان بلقصر، على بعد 28 كلم غربي بجاية، وهما في حالة تلبس، وفق بيان صادر الثلاثاء عن هذا الجهاز الأمني. وأوضح البيان أن العملية تمت بناء على معلومات واردة إلى المصالح الأمنية المعنية حول وجود مزرعة للقنب الهندي بالمنطقة، ليتدخل عناصر الدرك الوطني بعد وضع خطة محكمة للقبض على المشتبه فيهما وهما في حالة تلبس، إذ تم توقيفهما وبحوزتهما أربعة (4) كلغ من نبات القنب الهندي المجفف. وأضاف البيان أنه تم العثور على هذه المخدرات داخل كيس بلاستيكي كبير به ثمانية (8) أكياس صغيرة تحتوي على نباتات خضراء مجففة. وبعد إصدار وكيل النيابة أمرا بتفتيش منازل المتهمين، عثر بها عناصر الأمن على 144 نبتة أخرى من القنب الهندي، إلى جانب 400 غ من الكيف المعالج وبندقية من عيار 12 ملم بكافة ملحقاتها وعدة أنواع من الخراطيش من عيار 9 و12 ملم وسكين كبير ومبلغ من 23ر7 مليون دينار، وفق نفس المصدر. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، تمت إحالة المتهمين إلى النيابة للنظر فيها.

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شقيقان يسرقان 630 مليون من داخل سيارة بميلة

نسيم. ع

أوقف عناصر الأمن الحضري الأول بتاجنانت في ولاية ميلة، شخصين واسترجعوا مبلغا ماليا قدر بـأكثر من 630 مليون سنتيم، مسروق من داخل مركبة أحد التجار بمدينة تاجنانت. وجاءت العملية إثر تسجيل مصالح الأمن الحضري الأول بتاجنانت لشكوى من طرف تاجر تعرض للسرقة من داخل مركبته استهدفت مبلغا ماليا معتبرا، حيث باشر على إثرها عناصر الضبطية القضائية تحريات حثيثة باستغلال مسرح الجريمة والقيام بالمعاينة الميدانية، أين تكللت الأبحاث والتحريات بتحديد هوية المشتبه فيه البالغ من العمر 32 سنة وتوقيفه. وأثناء التحقيق مع المشتبه فيه ومواجهته بالأدلة المنسوبة إليه اعترف بارتكابه السرقة من داخل المركبة رفقة شقيقه البالغ من العمر 26 سنة، ليتم توقيفه هو الآخر. وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم تفتيش مسكنيهما واسترجاع مبلغ مالي قدره 6.300.700.00 د.ج. وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة بشلغوم العيد.