أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 19 جانفي 2022

طبيب مزيف يسرق هواتف المرضى، شابة تنتحل صفة طبيبة

استولت على أموال ومجوهرات

شابة تنتحل صفة طبيبة وتتسلل إلى بيت عزاء

مريم.ز

التمس،وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد في العاصمة، الثلاثاء، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج، في حق شابة تجاوزت العقد الثالث من العمر، عقب تورطها في عملية سرقة طالت مبلغا ماليا معتبرا وقطعا من المجوهرات بعد تسللها لمنزل فيه جنازة، مستغلة انشغال أفراده بمصابهم وتوافد المعزين، لتنفيذ جريمتها.

تفاصيل الملف انطلقت من شكوى أودعها الضحايا لدى مصالح الأمن مؤخرا، وتعلق الأمر بعائلة فقدت أحد أفرادها بتاريخ الوقائع ضد المتهمة التي تجردت من انسانيتها وتجاهلت حزنهم ومصابهم للنصب والاحتيال عليهم وسرقتهم، وكشف محضر الشكوى أن المتهمة استغلت شقيقتها القاصر أثناء قيامها بعملية السرقة، واندست بين الأشخاص الوافدين لتقديم العزاء، مدعية أنها طبيبة، كما ادعت ايضا أنها من أقربائهم ولم تلتقهم منذ سنوات، لتستغل الفرصة بمساعدة شقيقتها وتستولي على كمية من المصوغات الذهبية ومبلغ مالي معتبر كان داخل خزانة بإحدى غرف المنزل قبل أن يتفطن الضحايا لأمر خطتها، وتقديم بلاغ ضدها أسفر عن توقيفها فورا وإيداعها رهن الحبس المؤقت.

المتهمة وجهت لها تهمة النصب والاحتيال بعد مثولها أمام محكمة الجنح عبر تقنية المحاكمة المرئية مباشرة من سجن النساء بالقليعة، لمعارضة الحكم الغيابي الذي صدر في حقها عن ذات الهيأة القضائية، والذي قضى بإدانتها بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مرفقا بأمر بالقبض، وهي نفس العقوبة التي التمسها ممثل الحق العام، حيث أنكرت المتهمة ما نسب لها من أقوال على لسان الضحايا، وصرحت أنها مجرد دعوى كيدية ضدها.

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طبيب مزيف يسرق هواتف المرضى بمستشفى قسنطينة

عصام بن منية

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع عشر بالتنسيق مع مصلحة الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية قسنطينة، من الإطاحة بشيخ يبلغ من العمر 65 سنة، ظلّ ينتحل صفة طبيب ويتنكر بارتداء مئزر لسرقة أجهزة الهواتف النقالة للمرضى العاجزين والمقيمين بالمصالح الاستشفائية بالمستشفى الجامعي بن باديس.

المشتبه فيه تم توقيفه أثناء قيام عناصر مصلحة الأمن الحضري السابع عشر وعناصر مصلحة الأمن الحضري الرابع بدورية مشتركة، أين تم ضبطه متلبسا بجريمة السرقة بالنشل، بعد تلقيهم لنداء فتاة تعمل في عيادة طبية خاصة، أين استغل المشتبه فيه تركها لجهاز هاتفها النقال بمكتبها ودخولها مكتب الطبيبة، أين استولى على الهاتف محاولا الفرار، ليتدخل رجال الشرطة مباشرة وتمكنوا من إلقاء القبض عليه بالقرب من سوق شعبي قريب من العيادة الطبية، أين ضبطوا بحوزته الهاتف المسروق بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور، ليتم تحويله إلى مقر مصلحة الأمن للتحقيق معه، والذي كشف بأن المشتبه فيه متورط في ست قضايا كاملة مسجلة لدى مصلحة الأمن الحضري الثالث، وباستمرار التحقيق المعمّق في القضية تبين أن المشتبه فيه كان يتوجه إلى المستشفى الجامعي ابن باديس، ويتنكر بارتداء مئزر طبيب ويتجول بين المصالح الاستشفائية، أين يستغل الحالة الصحية للمرضى العاجزين عن الحركة، ليسرق منهم هواتفهم النقالة.

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الإطاحة بعصابة لترويج الكوكايين بتبسة

ب. دريد

تمكن نهار الثلاثاء عناصر الأمن الحضري الثالث بتبسة، من الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في حيازة وترويج الكوكايين عبر عدة أحياء من المدينة، وبحوزة أفرادها الذين تم توقيف شخصين منهما كمية معتبرة من المادة الصلبة.

وحسب بيان لخلية الإعلام بأمن الولاية أن العملية جاءت بناء على معلومات حول التحرك المشتبه فيه لأفراد المجموعة، حيث تم نصب كمين بعدة نقاط، أين تم توقيف شخصين في العقد الرابع من العمر بأحد الأحياء الشعبية وبعد محاصرتهما وتحويلهما إلى مقر الأمن، أين تم إخضاعهما إلى عملية التفتيش أين عثر بحوزة أحدهما على كمية تقدر بـ65 غراما من المادة الصلبة الكوكايين، وبعد تتمة الإجراءات القانونية تم تقديمهما نهار الأربعاء أمام وكيل الجمهورية، بتهم الحصول والشراء والتخزين والنقل، بغرض بيع المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة، حيث أحالهما على السيد قاضي التحقيق والذي أمر بإيداعهما الحبس المؤقت.

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هلاك رضيعة تحت عجلات سيارة جدها بميلة

نسيم.ع

لفظت، رضيعة، تدعى “ش.سندس” تبلغ من العمر 20 شهرا، آخر أنفاسها متأثرة بالإصابة البليغة التي تعرضت لها، بعد ما دهستها سيارة سياحية كان يقودها جدها بالقرب من المسكن العائلي الكائن بمنطقة بوغرداين التابع لبلدية أعميرة أراس شمال عاصمة الولاية ميلة، مساء الثلاثاء.

وحسب مصدر للشروق فإن الضحية توفيت في عين المكان، بسبب عمق الإصابات، وقد نقلت جثتها من طرف أحد أفراد العائلة، إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية وادي النجاء، حيث حولت إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.

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ينحدرون من وهران ومن بينهم امرأة

الإطاحة بمروجي كوكايين بمستغانم

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية مستغانم مؤخرا، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من امرأة ورجلين ينشطون بالجهة الغربية للوطن، تتراوح أعمارهم بين 30 و51 سنة ينحدرون من ولاية وهران.

العملية جاءت بناء على معلومة تفيد بأن شخصين رفقة امرأة بصدد إدخال كمية من المؤثرات العقلية إلى مدينة مستغانم، عليه تم إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم أين تمت عملية الإطاحة باثنين منهم بأحد السدود الأمنية للمدينة “رجل وامرأة”، بينما كانا على متن مركبة من نوع “كيا” ملك لإحدى وكالات كراء السيارات بوهران، حيث ضبط لديهما كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) بوزن 1.45 غ، هواتف نقالة تستخدم في عملية الاتصال بين أفراد الشبكة وزبائنهم، بالإضافة إلى قرص مهلوس من نوع بريغابالين، وأكثر من 04 ملايين سنتيم.

التحقيقات المعمقة مع سالفي الذكر، مكنت من كشف هوية رئيس الشبكة وممونها الرئيسي، الذي ينحدر من ولاية وهران، حيث بعد استكمال إجراءات تمديد الاختصاص تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي على متن مركبة من نوع “هيونداي” مرقمة بترقيم ولاية وهران 31، أين ضبط بداخل المركبة وداخل مسكنه 28.25 غرام مخدر صلب (كوكايين) و133 قرص مهلوس من نوع اكستازي بريغابالين، و32 مليون سنتيم كعائدات للترويج.

عن تهمة تكوين جمعية أشرار، الحيازة والنقل والتخزين للمخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بغرض المتاجرة فيها، تم تحرير إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم سيقدمون بموجبه أمام نيابة محكمة مستغانم.

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هلع لدى الأساتذة والأولياء بعد انتشار الوباء

مدارس ترفض استقبال التلاميذ الحاملين لأعراض كورونا ببجاية

ع. تڤمونت

يعيش في اليومين الأخيرين، العامون على مستوى المؤسسات التعليمية، من أساتذة وإداريين، على أعصابهم بولاية بجاية، وذلك بعد الأخبار التي تتحدث عن اجتياح الوباء للعديد من المؤسسات التعليمية، وسط تضارب للمعلومات، فيما تؤكد مصادر “الشروق” تسجيل العديد من حالات الإصابة بأعراض مشابهة لأعراض وباء كورونا بالعديد من المؤسسات التعليمية.

وفي ظل صمت وتردد الجهات الوصية في اتخاذ القرارات اللازمة والسريعة تماشيا والوضع الراهن، على الأقل من خلال إجبار كل الوافدين إلى المؤسسات التعليمية بارتداء الكمامات واحترام التباعد الصحي مع تزويد المؤسسات بالمعدات اللازمة على غرار أجهزة قياس الحرارة والمعقمات، فقد لجأت بعض المسؤولين على هذه المؤسسات التعليمية إلى اتخاذ بعض الإجراءات الانفرادية حماية لصحة التلاميذ والأساتذة والإداريين وعائلاتهم، حيث توجهت في هذا الصدد مديرة إحدى المدارس بنداء تحسيسي إلى الأولياء تطالبهم من خلاله بعدم إرسال أبنائهم المرضى الحاملين لأعراض الحمى والسعال وألام الحنجرة والقيء وغيرها من الأعراض، إلى المدرسة وذلك تفاديا لانتشار العدوى في الوسط المدرسي، علما أن القرار المذكور وان جاء بنية الوقاية، إلا أن البعض يعتبر بمثابة “عقوبة” للتلاميذ المرضى الذين سيكونون مجبرين على تدارك الحصص التي ضيعوها، خاصة في ظل عدم التأكد من طبيعة المرض المنتشر، إذ كان من الأفضل- يقول أحد الأولياء- إجراء التحاليل على التلاميذ الذين ظهرت عليهم الأعراض المذكورة، وإن تأكد إصابتهم فمن الواجب غلق المؤسسة تطبيقا لتعليمات الوزارة الوصية.

وكان المركب الرياضي الجواري لأميزور، الذي يستقبل العديد من الشباب على رأسهم المتمدرسين، قد أغلق الأسبوع الفارط أبوابه لمدة 13 يوما وذلك بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا وسط العمال ومنخرطي المركب حيث تم في هذا الصدد تطهير وتعقيم المؤسسة المذكورة، علما أن منطقة أميزور، على غرار العديد من مناطق الولاية، قد شهدت مؤخرا ارتفاعا مقلقا لعدد الإصابات بفيروس كورونا مع تسجيل بعض الوفيات من بينهم أستاذ في اللغة الانجليزية كان قد اشتغل بثانويات الشيخ الحداد ومتقن بجاية وتيشي وأميزور.

ويطالب الأساتذة والأولياء بالإسراع في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة قبل تأزم الوضع خاصة أن الأمر يتعلق بحياة أبنائهم وبالصحة العامة فيما أضحى من الضروري تعميم التحاليل حتى يتم التأكد إن كان الأمر يتعلق بفيروس كورونا أم بأنفلونزا الموسمية.

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انتشال جثة “حرّاق” بساحل الشلف

م. قورين

تمكنت وحدات خفر السواحل بميناء تنس بالشلف، الثلاثاء، من انتشال جثة ثلاثيني عثر عليها تطفو فوق سطح البحر على بعد ميلين من سواحل سيدي عبد الرحمان، وحسب مصادر الشروق، أن الجثة عثر عليها أصحاب زوارق صيد السمك، وقاموا بإبلاغ حراس السواحل الذين تدخلوا لانتشالها وأمروا بتحويلها إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى زيغوت يوسف بمدينة تنس، ويرجح أن تعود الجثة لأحد الحراقة الذين أبحروا من شواطئ مدينة تيبازة وانقلب بهم زورق الموت بعرض البحر بالجهة الشرقية لمدينة بني حواء، فيما تمكن ثلاثة منهم من النجاة بأعجوبة، بعد أن عُثر عليهم عالقين في عرض البحر.

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يتواجدون في حالة عزل بمنازلهم

32 حالة إصابة بعدوى كورونا بالوسط التربوي بالبويرة

أحسن حراش

كشف مدير التربية لولاية البويرة صالح قرعيش، عن تسجيل 32 حالة إصابة بعدوى كورونا بالوسط التربوي بين تلاميذ وطواقم تربوية من أساتذة وإداريين، حيث يتواجدون حاليا بالعزل المنزلي لمنع انتشار العدوى، موجها ندائه للجميع بما فيهم الأولياء من أجل التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي والإقبال على التلقيح.

مدير التربية أكد بأن الحالات المسجلة للإصابة بكورونا بالوسط المدرسي تتمثل في 10 حالات إصابة وسط التلاميذ و22 حالة إصابة وسط الطواقم التربوية من أساتذة وإداريين، مضيفا بأن هؤلاء يتواجدون حاليا بالعزل الصحي بمنازلهم لمنع انتشار العدوى مع المراقبة الدورية بالمؤسسات التربوية.

وأكد مدير التربية في هذا السياق عن إسداء تعليمات لمديري المؤسسات التربوية من أجل ضمان التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي بها بما يحافظ على وقف مسار انتشار العدوى، موجها ندائه بالمناسبة للأولياء قصد عرض أبنائهم المشتبه بإصابتهم بالعدوى أو الذين يعانون من أعراض مشابهة على الأطباء المختصين الذين يفصلون في حالتهم والمساهمة في منع انتشار العدوى، كما حث الطواقم التربوية من أساتذة وإداريين وموظفين كذلك من أجل الإقبال على التلقيح عبر مراكز الكشف والمتابعة المخصصة لذلك وكذا المؤسسات الاستشفائية، حيث كشف في هذا الصدد بأن نسبة التلقيح بالولاية بالنسبة للقطاع فاقت حاليا 50 بالمائة.