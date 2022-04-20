أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 20 أفريل 2022

ضبط 130 قنطار من القمح المدعم، مجهولون ينبشون قبر

بعد طقوس السحر وتسلل خنازير إلى مقبرة بوزوران

مجهولون ينبشون قبر شاب ويعبثون برفاته في باتنة

طاهر حليسي

فتحت مصالح الشرطة لأمن ولاية باتنة تحقيقا في حادثة نبش قبر شخص بمقبرة بوزوران بباتنة، وهي القضية التي هزت الرأي العام مساء الثلاثاء، في أعقاب نشر أحد المواطنين كان في زيارة للمقبرة فيديو يشير فيه إلى تعرض قبر لشخص يدعى “م.ب” من مواليد سنة 1990، المتوفى منذ ثماني سنوات في عام 2015، لعملية تخريب وتحطيم واستخراج لجثته وفتح الكفن لأسباب مجهولة، خاصة بعدما عثر المواطن وأحد المكلفين بتنظيف المقبرة على عظام الجثة المتعلقة بالقفص الصدري مرمية بجوار القبر المخرب على بعد عدة أمتار، داعيا أهل المتوفى إلى الحضور للمقبرة ومعاينة التنكيل الذي طال الرفاة وكشف ملابساته والمتورطين فيه من خلال إخطار النيابة المحلية وممثلي الضبطيات القضائية.

وكان المواطن أكد أن شخصا كان يتردد ليلا على المقبرة وضبط بها في العاشرة ليلا، دون التأكد من أنه صاحب الفعل مطالبا مصالح الشرطة والقضاء التدخل العاجل لكشف مرتكبي هذه الفعلة الشنيعة التي وقعت في أيام رمضان المبارك.

وتواجه مقبرة بوزوران المتربعة على أكثر من 30 هكتارا مشكلة في حراستها، خاصة وأنها تقع على أطراف المدينة ما دعا كثيرين إلى المطالبة بنصب نظام كاميرات مراقبة خاصة مع استفحال مظاهر ممارسة السحر والشعوذة حيث سبق لجمعيات أهلية العثور على صور شخصية لأزواج وشبان وشابات وعليها طلاسم غريبة، كما عثر على أقفال حديدية وعظام وألبسة نسائية ورجالية عند بعض القبور تستعمل في السحر، فيما تسبب سقوط جدار بطول 25 مترا من الجدار في تسلل وتجول قطعان من الخنازير البرية بين القبور، لا بل قام بعضها بنبشها بحثا عن طعام جراء الجوع، وكان حارس المقبرة قتل خنزيرا لحظة العثور عليه وهو يقلب قبر ميت محاولا استخراج الرفات غير بعيد عن السور المتهدم.

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العصابة كانت تنشر إعلانات تجارية مزيفة

الاعتداء على أشخاص بأم البواقي بعد استدراجهم بواسطة “فيسبوك”

ج. ل

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين البيضاء في ولاية أم البواقي، من وضع حد لجماعة إجرامية مختصة في السرقة بالعنف باستعمال أسلحة بيضاء محظورة بعد استدراج الضحايا والنصب عليهم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل الإطاحة بأفراد هذه العصابة التي تتكون من ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و34 سنة تمت الإطاحة بهم، بعد أن تلقت مصالح الشرطة بأمن دائرة عين البيضاء عدة شكاوي من مواطنين ينحدرون من عدة ولايات، تعرضوا للاعتداء من مجهولين اعتدوا عليهم جسديا مع التهديد بالأسلحة البيضاء المحظورة متبوعة بسرقة أغراضهم بالقوة.

التحريات المكثفة والتحقيقات التي باشرنها مصالح الأمن كشفت بأن الأمر يتعلق بجماعات إجرامية تتكون من مسبوقين قضائيا، يقومون باستغلال صفحات وهمية عبر الفايس بوك لعرض سلع مختلفة بأسعار مغرية ومن ثم استدراج الضحايا إلى أماكن معزولة والاستيلاء على أموالهم وإغراضهم عنوة وبالعنف تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء، الخطة الأمنية المسطرة وسرعة التنفيذ مكنت عناصر الشرطة من الإطاحة بعناصر هذه الجماعة الإجرامية المتكونة من 08 ثمانية أفراد من محترفي الإجرام منقسمة إلى ثلاث مجموعات تنشط عبر عدة نقاط من المدينة، حيث تم ضبط بحوزتهم أسلحة بيضاء محظورة، وسيوف تقليدية وسكاكين، وأقنعة للتمويه إضافة إلى حجز دراجة نارية، المشتبه فيهم وبعد إتمام إجراءات التحقيق الأولي معهم، أنجزت ضدهم ملفات جزائية عن قضايا السرقة بالتعدد، وتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية وحمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس ظاهرة دون مبرر شرعي، تم تقديمهم بموجبها أمام نيابة محكمة عين البيضاء، أين صدرت في حقهم أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهم.

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اختفاء غامض لتلميذة من مسكنها بسكيكدة

ز.بودماغ

حالة من القلق والترقب تعيشها منذ الأربعاء، عائلة عبد الهادي بوالعينين القاطن بحي الركاكب بلدية بين الويدان دائرة تمالوس ولاية سكيكدة، بعد اختفاء ابنتهم منار البالغة من العمر 14 سنة والتي تدرس في السنة 2 متوسط بالمؤسسة التربوية بوجنيبة أحسن. وحسب أحد أقارب العائلة، فإن والد الطفلة قد تقدم بشكوى لفرقة الدرك الوطني بعد أن تأكد من الاختفاء الغامض لابنته، بعدما قامت أسرتها كالعادة بتناول وجبة السحور عند الرابعة صباحا، لتتفاجأ عندما توجهت لإيقاظها بأنها غير موجودة بالمنزل وأن كل حاجياتها في مكانها.

وقد علمت “الشروق”، أنها ليست المرة الأولى التي تغيب فيها منار عن المنزل فقد وقعت حادثة مماثلة قبل مدة وتم العثور عليها ببلدية ببن عزوز وتم إعادتها لأسرتها. وفي انتظار العثور على الطفلة منار تبقى كل الاحتمالات واردة بشأن أسباب غيابها المفاجئ عن المنزل.

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غرق طفل في نهر الشلف بعين الدفلى

م. المهداوي

لقي طفل حتفه إثر غرقه في مياه نهر الشلف على مستوى منطقة “سيدي عمر” جنوب بلدية العبادية غرب ولاية عين الدفلى. واستنادا لمصالح مديرية الحماية المدنية فقد وقع الحادث في حدود الثالثة عصرا من نهار الثلاثاء، ما جعل فرقة الغطاسين التابعة للحماية المدنية تنتشل جثة الطفل البالغ من العمر 14 سنة، بعد عملية بحث دامت قرابة ثلاث ساعات ليتم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “سيدي بوعبيدة” بالعطاف، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.

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عرض عليه شراء دراجة عبر “فايسبوك”

شاب يستدرج آخر إلى قالمة ليسلبه 35 مليونا

نادية طلحي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة، مساء الثلاثاء، بإيداع شاب يبلغ من العمر 30 سنة، رهن الحبس المؤقت إلى حين استكمال إجراءات التحقيق القضائي قبل محاكمته بتهمة النصب والاحتيال. المتهم تم توقيفه من طرف أفراد فرقة الدرك الوطني بابن جراح بقالمة، بعد تلقيهم لشكوى من الضحية البالغ من العمر 51 سنة، والتي أكد خلالها تعرضه للنصب والاحتيال، حيث إنه اتصل بالمتهم عن طريق الفايس بوك، قصد شراء دراجة نارية، هذا الأخير أعلمه أنه توجد دراجة نارية، للبيع وثمنها 35 مليون سنتيم، في اليوم الموالي تنقل الضحية الساكن بولاية أم البواقي إلى ولاية قالمة ومعه الثمن المتفق عليه، وعند وصول الضحية أوهمه المشتبه فيه وشريكه بضرورة التنقل إلى بلدية بن جراح قصد جلب مفتاح الدراجة النارية.

وطلب المتهم من الضحية تسليم المبلغ إلى شريكه، هذا الأخير نزل من السيارة بزعم جلب مفتاح الدراجة النارية من بيت أخيه كونه يقطن بذات العمارة من أجل الفرار بالمبلغ المالي، بينما بقي الضحية رفقة المشكو منه ينتظران عودة صديقه لمدة ساعة ونصف، على إثر الشكوى تم القبض على المشتبه فيه واقتياده إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معه، وتكوين ملف قضائي ضده عن تهمة النصب والاحتيال، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة والذي أحاله على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمته.

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ضبط 130 قنطار من القمح المدعم الموجه للمضاربة بخنشلة

طارق.م

تمكنت وحدات الدرك الوطني بخنشلة، نهار الثلاثاء، على مستوى إقليم بلدية عين الطويلة، على الطريق الوطني الرابط بين ولايتي تبسة وخنشلة، من حجز كمية معتبرة، من مادتي القمح الصلب، واللين المدعمة من طرف الدولة، موجهة للمضاربة غير المشروعة، كانت محملة على متن شاحنة نصف مقطورة، بمرافقة من سيارة سياحية، في مهمة لاستكشاف الطريق، وقد مكنت العملية من توقيف شخصين وحجز الشاحنة والسيارة، وكمية معتبرة من مادة القمح الصلب واللين.

وبحسب خلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الولائية، للدرك الوطني، جاءت العملية عقب استغلال معلومات مؤكدة، بخصوص تحرك مشبوه لمركبتين، متمثلتين في شاحنة وسيارة سياحية، على مستوى الطريق الوطني بين تبسة وخنشلة، ليتم تفعيل عنصر الاستعلامات، ما مكن من توقيف الشاحنة المشتبه فيها، في كمين محكم، تم نصبه في إقليم بلدية عين الطويلة، شرق خنشلة، ما أسفر عن حجز 1000 كيس من القمح الصلب بسعة 10 كلغ، بمجموع 100 قنطار، و120 كيس من مادة القمح اللين، فرينة سعة 25 كلغ بمجموع 30 قنطارا، إضافة إلى توقيف سائقي الشاحنة والسيارة التي كانت تسير أمامها لاستكشاف الطريق وحجز هواتف نقالة، ومبلغ مالي.

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السكان اشتكوا من سوء خدماتها في وقت سابق

ملحقة إدارية ببلدية خرايسية تتعرض للسرقة

حورية. ب

تعرضت الملحقة الإدارية لحي لعروسي حمود بمنطقة سيدي سليمان ببلدية خرايسية بالعاصمة، لعملية سطو استهدفت شاشة تلفزيون.

وأفاد مصدر مطلع أن اللصوص انتهزوا فرصة ذهاب الحارس إلى المسجد لأداء صلاة التراويح، للقيام بفعلتهم.

من جهتها، مصالح البلدية رفعت شكوى وأجبرت الحارس على تعويض ثمن المسروقات، لأن عملية السرقة وقعت – حسبها – بسبب تسيّب الحارس وتركه لمنصبه، وقد حاولت “الشروق” الاتصال برئيس بلدية خرايسية للاستفسار عن حيثيات القضية، غير أنه لم يتم الرد على الاتصال.

يشار إلى أن سكان حي لعروسي حمود، المعروف سابقا بحوش “القازوز” سبق وعبروا عن استيائهم منذ سنوات من سوء الخدمات الذي يميز ملحقة الحالة المدنية، ما جعلهم ينتقلون إلى ملحقات أخرى وبلديات مجاورة على غرار درارية، بابا احسن، الدويرة لاستخراج وثائقهم، حيث نقل سكان الحي انشغالهم إلى السلطات المحلية في عدة مناسبات، ملتمسين من المسؤولين التدخل العاجل لإيجاد حل سريع للمشكل واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحسين وضعية الملحقة.

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مطالب بالتحقيق في مخطط مسح الأراضي بعد تغيير صيغة سكناتهم

621 عائلة بالكاليتوس في العاصمة محرومة من الدفتر العقاري

منير ركاب

لا يزال مطلب التحقيق في مخطط مسح الأراضي الخاص بموقع “عدل” المجاور لحي 621 مسكن بصيغة الاجتماعي ببلدية الكاليتوس في العاصمة، قائما، بعد أن حرمت وثيقة مسح الأراضي “cc12” عائلات الحي من الدفتر العقاري، الأمر الذي ناشد من خلاله المتضررون المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، مراسلة مديرية مسح الأراضي لتسوية عقود الملكية، والحصول على الدفتر العقاري طبقا للمرسوم 76/63، بعد استخراج وثيقة المسح، محل استغراب السكان منذ سنة 2003 تاريخ استلام السكنات من أملاك الدولة بعقد مشهر من طرف المحافظة العقارية للحراش، تبعها تغيير صيغة الشقق من “السوسيال” إلى “عدل”.

وعاد أصحاب ملف التسوية في تصريح لـ”الشروق”، إلى مطلب تسليمهم وثيقة مسح الأراضي بعد الشكوى المودعة بمصالح الوصاية شهر أفريل 2020، على خلفية مجاورة مجمّعهم السكني بالأرضية المشيد عليها مشروع تابع لوكالة “عدل”، معتبرين هذا “تجاوزا” و”خطأ” يتحمّله ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، داعين إلى إرسال لجنة تدقيق لموقعهم السكني قصد إجراء مخطط مسح الأراضي الخاص بموقع “عدل”، من أجل استخراج وثيقة “سي سي 12” لإثبات الملكية، التي سيتم على إثرها تسليم الدفتر العقاري، بعد سيناريو المراسلات منذ سنة 2010، وإيداع الشكاوى على مستوى الوزارة الأولى، ووزارة السكن، وولاية الجزائر، وديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، ووكالة “عدل”، دون أن تثمر المراسلات بأي نتيجة إيجابية – يقول السكان-.

وتضيف العائلات المشتكية، أنه تم إيداع شكوى سابقة على مستوى الوكالة العقارية بحسين داي، حيث وعدتهم بإرسال لجنة تقصي إلى الحي، مع إنهاء المشكل الذي أعاق 621 عائلة من استخراج الدفتر العقاري لسكناتهم الذي اعتبروه “حقا قانونيا”، بعد أن استفادوا من سكناتهم منذ سنة 2001، من المسيّر التابع لديوان الترقية والتسيير العقاري، ليتم شراء السكنات سنة 2003، بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 269/03/2003، الخاص بالتنازل عن الأملاك العقارية للدولة.

وأضاف المشتكون، أنهم قد تفطنوا للمشكل بعد نيتهم لاستخراج الدفتر العقاري بداية سنة 2020، حيث كشفت وثيقة مسح الأراضي لولاية الجزائر، خطأ تغيير صيغة السكن التي منعتهم من استكمال إجراءات الاستفادة من الدفتر العقاري، مهدّدين بتصعيد المطالبة بحق ملكية الدفتر العقاري، بالرغم من وضوح المرسوم رقم 76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري في مواده 12 و13 و14، على غرار المواد 12 و16 و18 و19 من الأمر رقم 75/74 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري.

وتضيف العائلات المطالبة بحقها في الدفتر العقاري، أن نظام الشهر العقاري وإجراء الحصول على الدفتر العقاري واضح، حيث يعتبر آخر إجراء في إجراءات تأسيس السجل العقاري، بعد تسليمه إلى المالك الذي يكون حقه قائما بعد استخراج بطاقة عقارية مطابقة.

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تراجع أسعار الموز إلى 350 دينار بسوق الجملة لبوفاريك

راضية. م

شهدت أسعار الموز بسوق الجملة للخضر والفواكه لبوفاريك، الثلاثاء، تراجعا ملحوظا، حيث انخفض سعره إلى 350 دينار، بعدما وصل مستوى السقف خلال الأيام والأسابيع الماضية لا سيما وتزامنها مع الأيام الأولى لرمضان، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى أكثر من 750 دينار وهو الذي بيع خلال الأشهر السابقة بـ250 دينار فقط.

التراجع في أسعار الموز والذي أحدث ضجة بين التجار والوكلاء بسوق الجملة لبوفاريك، عرف تهافتا من طرف قاصدي السوق بعدما شكل سعره المرتفع عزوفا كليا في اقتنائه حيث اضطر عديد التجار تجنب شرائه خوفا من تكدسه لديهم أو فساده بعدما فرضت أسعاره الجديدة عزوف اقتنائه من طرف المستهلكين الذين قاطعوا المنتج منذ حلول الشهر الفضيل.

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درك البويرة يفكك عصابة لسرقة كوابل الكهرباء

أحسن حراش

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالأخضرية شمال البويرة من وضع حد لنشاط عصابة مختصة في سرقة الكوابل الكهربائية عبر الطريق السيار شرق غرب، حيث بلغت حصيلة نشاطها الإجرامي نهب 5 قناطير من النحاس تم استرجاعها من طرف ذات الفرقة.

واستنادا إلى مصدر موثوق، فإن عملية توقيف العصابة كانت بناء على معلومات وردت لعناصر الفرقة مفادها وجود 3 أشخاص مشبوهين يقومون بقطع كابل نحاسي بمحاذاة الطريق السيار شرق غرب، لتباشر عناصر فرقة الدرك الوطني على الفور وضع خطة محكمة مع تسخير دورية تنقلت لذات المكان، أين تمكن عناصر الأخيرة من توقيف شخص متورط في حالة تلبس، فيما فر شخصان آخران نحو وجهة مجهولة، حيث تم حجز المركبة المستعملة واقتيادها رفقة الموقوف إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، هذا الأخير الذي مكن حسب ذات المصدر من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة ونهب الكوابل الكهربائية المتواجدة بالطريق السيار، وقد بلغت قيمة مسروقات هذه الشبكة 5 قناطير من النحاس تم حجزها فيما تم تقديم عناصر الشبكة الإجرامية أمام الجهات القضائية المختصة عن تهم تكوين جمعية أشرار والسرقة باستعمال مركبة.

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تأجيل جلسة الاستئناف في قضية مجمع “متيجي”

أجل مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، إلى 4 ماي القادم جلسة الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في قضية مجمع “متيجي”.

والتي توبع فيها الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، مدير ديوانه، مصطفى عبد الكريم رحيال، وعدد من وزراء ومسؤولين سابقين بتهم ذات صلة بالفساد.

وجاء التأجيل بطلب من هيأة دفاع المتهمين بسبب وجود أحد المتهمين بالمستشفى، وكان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد قد أدان، نهاية جانفي الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، بـ 5 سنوات حبسا نافذا ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية، مختار رقيق، بـ6 سنوات حبسا نافذا، بينما أدين الرئيس المدير العام لمجمع متيجي، منصور متيجي، بـ8 سنوات حبسا نافذا في قضية مجمع متيجي.

وحكم على المدير السابق لديوان الوزارة الأولى، مصطفى عبد الكريم رحيال، في ذات القضية بـ3 سنوات حبسا نافذا، فيما استفاد كل من والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، وزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان، الرئيس السابق لديوان الوزارة الأولى، عمراني حفناوي، من البراءة.