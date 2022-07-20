أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 20 جويلية 2022

الحرائق تتلف أزيد من 12 هكتارا من الغابات ببومرداس، سقوط قاتل لعامل ببجاية

الخبير موحوش: حان الوقت لمراجعة تسعيرة المياه

راضية مرباح

أكد ابراهيم موحوش، الباحث في الأمن الغذائي والمائي، أنه حان الوقت من أجل إعادة النظر في تسعيرة المياه لترشيد هذه المادة الحيوية التي تعرف تراجعا بالجزائر، بالنظر إلى التغيرات المناخية، فضلا عن الموقع الجغرافي لها، على أن يشمل الإجراء فئة معينة، كتلك التي تستغل المياه كمادة أولية في نشاطها، مقابل منح بطاقة خاصة لأولئك الذين لا تسمح لهم ظروفهم المادية بدفع التكاليف.

وقال موحوش، على هامش اللقاء التقني والدراسي، المنظم الأربعاء بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة، حول اقتصاد المياه في الفلاحة، بالتعاون مع سفارة هولندا، إنه من غير المعقول أن يدفع المواطن البسيط فاتورة المياه بنفس التسعيرة التي تفرض كذلك على المؤسسات التي تستهلك المياه كمادة أولية في نشاطها، كمصانع المشروبات، محطات غسل السيارات، وحتى أولئك الذين يملكون مسابح بفيلاتهم.

وأشار أستاذ المدرسة الوطنية العليا للزراعة بالحراش أن الهدف من إجراء مماثل هو معرفة الفرد لقيمة الماء وترشيد استغلاله، لا سيما أن الاستهلاك يتضاعف في فصل الحر، سواء بالنسبة للفرد وحتى المزروعات بشكل خاص، والتي تستهلك 70 بالمائة من المياه، في وقت أن الجزائر لديها فقط 5 بالمئة من المعدل العالمي، ما يتطلب، حسبه، إيجاد الطرق المحكمة لاستغلال هذا المورد الهام..

من جهته، أكد حميد برناوي، المكلف بالإرشاد والتكوين بالغرفة الوطنية للفلاحة، أن الجزائر تمر بالعديد من التحديات جعلتها تضع استراتيجيات من أجل تطوير وتوسيع المساحات المسقية، ما يفرض ضرورة تدارك كل ما يحيط بالجزائر من تغيرات مناخية وصراعات على هذا المورد الذي يطلب مرافقة تكنولوجية حديثة واستحداث تقنيات تسمح باقتصاد المياه في المجال الزراعي، على حد تعبيره.

ومن جانبه، قال ابراهيم جرايبية، رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر، إن الجزائر تمر بمرحلة جفاف منذ 4 سنوات، ما يتطلب البحث عن مختلف التقنيات الحديثة من أجل استرجاع كل مياه الأمطار المتساقطة والقضاء على ضياعها في البحر والبالوعات كما يحدث بالعاصمة سنويا وغيرها، مع اقتصاد هذا المورد الأساسي في تطوير الزراعة وتكثيف مساحاتها.

وأعطى بالمناسبة متعاملون هولنديون طرقا مبتكرة وذكية حول كيفية اقتصاد الماء في زراعة النباتات والأشجار وتقديم منتج “السليسيوم” الطبيعي الرائد في مقاومة التقلبات الجوية بعد منحه للنباتات.

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مشعوذ يستعمل أوراق “يورو” مزورة للنصب على الضحايا

ق. ج

تمكن أمن دائرة سيدي لخضر بمستغانم، من توقيف شخص مختص في النصب والاحتيال وحجز مبلغ كبير من العملة الأجنبية المزورة. المشتبه فيه البالغ من العمر 42 سنة والمنحدر من ولاية المنيعة، تم توقيفه بناء على معلومة وردت إلى المصلحة تفيد بوجود مركبة على متنها أشخاص مشتبه فيهم بقطاع الاختصاص، وعليه تم نصب حاجز أمني على مستوى المدخل الشرقي لمدينة سيدي لخضر، أين تم توقيف المركبة، وبعد تفتيشها ضبط بحوزة أحد ركابها سالف الذكر مبلغ مالي مزور من عملة أجنبية يقدر بـ18 ألف أورو.

بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي علي بالوقائع، أمر بفتح تحقيق، أين توصلت التحريات التي قامت بها الضبطية القضائية إلى أن المشتبه فيه يمتهن عمليات النصب والاحتيال باستعمال الشعوذة والسحر عن طريق إيهام ضحاياه بأن له قدرات على استخراج كنوز من باطن الأرض، حيث يظهر لهم مبالغ مالية من العملة الصعبة يدعي أنه قام باستخراجها من باطن الأرض. أنجز ملف إجراء قضائي، سيحال بموجبه المشتبه فيه أمام نيابة محكمة سيدي علي.

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الكلاب الضالة تمزق جسد طفل بورقلة

سمير خروبي

تعرض طفل في العاشرة من العمر بحي النصر بورقلة، إلى هجوم خطير من الكلاب الضالة مؤخرا، حيث تعرض لنهش معظم أجزاء جسده، مما تسبب في جروح غائرة، فيما نجا من الموت بعد تدخل أحد المارة، ونقله نحو المستشفى الكبير لتلقي الإسعافات. وكانت الكلاب الضالة، المنتشرة بكثرة في حي النصر، قد هاجمت الطفل، بعد خروجه باكرا من منزله، حيث تعرض للعض في أجزاء متفرقة من جسده، نتج عنها جروح بليغة، على مستوى الساقين والفخذين، وندوب متفاوتة الخطورة في بقية الجسد، فضلا عن الحالة النفسية المتدهورة، والانهيار الذي أصاب الطفل.

ويعرف حي النصر وعدة أحياء أخرى، في بلدية ورقلة، والبلديات الأخرى في الولاية، انتشارا رهيبا للكلاب الضالة، التي تهاجم المارة في جميع أوقات اليوم، وخصوصا في وقت الصباح الباكر، إذ يتعرض الموظفون المتوجهون نحو مقرات عملهم، عملا بالتوقيت الصيفي الخاص بالجنوب، إلى هجومات متكررة بشكل يومي، مما حتم على كثير منهم، وخصوصا من شريحة النساء، التأخر في مغادرة منازلهم، خوفا من التعرض لهجوم الحيوانات المفترسة، مما أثر سلبا على مردودهم العملي، فضلا عن تضييع مصالح المواطنين.

ويشكو أولياء طلبة القرآن الكريم، في المساجد والمدارس القرآنية، من الهجومات اليومية للكلاب التائهة، التي تسير في شكل مجموعات عدوانية، تهاجم أي فريسة تمر على الطريق، مما اضطر كثيرا من الأولياء، إلى منع أبنائهم من مزاولة التعليم القرآني.

وكانت عدة ضحايا، قد تعرضت لهجمات متفرقة في ذات الحي، إذ هاجمت الكلاب الضالة في هذه الصائفة، طفلين وبنتا في أوقات متفرقة، أثناء توجههم لشراء حاجيات صباحا، من محلات التموين العام، كما تعرض شيخ كبير إلى الافتراس، أثناء توجهه لأداء صلاة الصبح، في أحد مساجد الحي، فيما تظل حادثة تعرض طفل من الحي، العام المنصرم، لنفس الهجوم، عالقة في أذهان السكان المحليين.

وتشهد عدة بلديات وأحياء، اكتساحا كبيرا وغير مسبوق، من الكلاب الضالة لشوارعها، على غرار بلدية الرويسات، حيث يعرف طريق الوزن الثقيل، وحي الهش وكذا غاباتها، وجود مجموعات كبيرة من الكلاب المفترسة. فضلا عن حي بني حسن وقرية بامنديل، وبلديات أنقوسة وسيدي خويلد وكذا عين البيضاء وحاسي مسعود، وحتى عمق وسط عاصمة الولاية، لم يسلم من الظاهرة، إذ تتخذ الكلاب من أسس مبنى الحي الإداري، مكانا للسكن والتكاثر، على بعد أمتار من مكتبي الوالي ورئيس المجلس الشعبي الولائي.

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سقوط قاتل لعامل ببجاية

ت. ع

شهد، مساء الثلاثاء، حي النخيل وسط مدينة أوقاس شرق بجاية، حادث عمل مأساويا راح ضحيته شاب في الأربعينات من عمره، ينحدر من ذات البلدية، حيث كان هذا الأخير بصدد إصلاح مصابيح الإنارة العمومية على مستوى الحي المذكور، وذلك قبل سقوطه من أعلى عمود الإنارة بعدما زلج السلم الذي كان يستعمله في العملية، ولسوء الحظ من دون احترام معايير السلامة، إذ كان من المفترض إسناد مهمة إصلاح مصابيح الإنارة العمومية لمؤسسة تحوز على شاحنة مهيأة لهذا الغرض.

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شبيلة قرفي ابنة ميلة تشرف الجزائر في أولمبياد الرياضيات بالنرويج

نسيم عليوة

تحصلت النابغة شبيلة قرفي من مدينة تاجنانت جنوب ميلة، على المركز الـ74 عالميا من يبن 104 دولة شاركت في الأولمبياد، بملاحظة شرفية في أولمبياد الرياضيات بمدينة أوسلو في النرويج، ونيلها العلامة الكاملة في تمرينين في المسابقة. وحققت الطالبة شبيلة أفضل ترتيب للفريق الجزائري في الأربع سنوات الأخيرة، ما مكنها أيضا من الحصول على جائزة مريم مرزخاني لقارة إفريقيا لكونها حققت أعلى نتيجة من ضمن جميع الطالبات الإفريقيات.

وقالت الطالبة المتوجة للشروق اليومي، إن الرسالة التي يجب أن نوصلها للتلاميذ، خصوصا في الطورين المتوسط والثانوي هو أنه عليهم الاطلاع على هذه المسابقات التي تبدأ من الطور المتوسط بتأطير من أساتذة متطوعين في المواقع، ومن ثم تكوين طلبة يمكنهم خوض مسابقات الأولمبياد لتحقيق نتائج جيدة، مضيفة أنها بدأت الدراسة من العام الفارط فقط بعد توجيهها إلى شعبة الرياضيات بثانوية الرياضيات بالقبة، ومن خلال اجتهاد خاص وتواصل مع متسابقين وأساتذة خاضوا التجربة من قبل شرعت في الدراسة، وكانت الانطلاقة من موقع فتحه شباب متطوعون من قبل يدرسون بجامعات في فرنسا وأمريكا وهم يجرون لنا اختبارات رسمية نشارك بها، أما الوزارة فتقوم بتخصيص ساعات في الرياضيات لكنها ليست بالفائدة مثل الأساتذة الذين يدرسوننا عن بعد والمشاركين والوزارة تعطينا الاعتماد للمشاركة، لهذا يجب على الوزارة أن تهتم بهذا المجال وهو أولمبياد الرياضيات وتوصيلها إلى التلاميذ في المؤسسات التربوية لتمكينهم من المشاركة ومن ثم ضمان تكوين عال وقاعدة صحيحة يمكنهم من خلالها تحقيق نتائج إيجابية مستقبلا.

وبخصوص المشاركة في الأولمبياد فقد “شارك 6 طلبة، 5 ذكور وأنا البنت الوحيدة بينهم، وقد اجتزت شهادة البكالوريا لهذه السنة وتحصلت على معدل 18.50” لكن المشكل تقول النابغة شبيلة “أنني كنت أعمل على هدفين في نفس الوقت البكالوريا والمسابقة وهذا ما جعلني أبذل جهدا مضاعفا”. وتضيف “تم اختيارنا عن طريق امتحان شكلي في الموقع وقد شاركنا في مسابقات أخرى إقليمية، ويجرى الامتحان بأوسلو بالنرويج في يومين، ونحل 3 مسائل في اليوم الأول و3 في اليوم الثاني، وكنا نحضر للأولمبياد بمراجع إنجليزية لأن المراجع قليلة، كان لي أمل كبير في تحقيق نتيجة إيجابية هذه السنة عكس العام الماضي، وقد تحصلت على المرتبة الثانية بـ15 نقطة بعد الأول الذي تحصل على 23 نقطة، أما الجائزة الأولى إفريقيا فحصلت عليها هذه السنة بعدما كانت من نصيب مغربية السنة الفارطة، أما جائزة مريم مرزخاني وهي سدية من إيران تحصلت على نقطة 42 من 42 في سنوات التسعينيات، والمرأة الوحيدة التي تحصلت على شهادة شيلس في الرياضيات، وقد نلت الجائزة الأولى في إفريقيا بعد تتويجي بالمرتبة الثانية في الأولمبياد.

والغريب في الأمر تقول شبيلة أن والديها لم يكونا يعلمان بأنها تدرس في مواقع تحضير أولمبياد الرياضيات، مضيفة: المسألة سهلة جدا، حيث تدخل على الموقع وتسجل في الإنترنيت لتتلقى دروسا في الهندسة والرياضيات وغيرها وتتواصل مع الأساتذة وهكذا يتم حل المسائل ويبدأ التنقيط والاختبارات ومن ثم تبدأ الرحلة، حتى يتم اختيار ثلاثة مرشحين من بين المشاركين. الطالبة شبيلة ليست ممن يجلسون مع الهاتف طويلا، ويقضون ساعات مع الفايسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، فهي لا تستعمل الهاتف إلا للدراسة فقط والتواصل مع الأساتذة. ولعل ما يحز في نفس النابغة شبيلة أنها عادت إلى بيت عائلتها في تاجنانت منذ أسبوع ولم تكرم لحد الساعة سواء وطنيا أو محليا وكأن الأمر لا حدث، فيما تؤكد الطالبة أنها لا تنتظر شيئا من الجهات الرسمية، مشددة على ضرورة تصحيح الأخطاء وعدم تكرارها مستقبلا لتحقيق نتائج جيدة مع باقي الدول ومراتب أولى. وتحلم نابغة ميلة والجزائر ككل بأن تواصل دراسة الرياضيات في الجامعة من خلال اكتشاف علمي تتمكن من خلاله من إيجاد حلول في مسائل لازالت عالقة في مجال الفيزياء والإعلام الآلي والتي تحل عن طريق الرياضيات.

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حجز 211 مصحف تحمل ألوان علم المثليين بتبسة

ب. دريد

تمكن نهار الأريعاء، عناصر الشرطة بأمن ولاية تبسة، من حجز 211 مصحف، من داخل أربع مكتبات كبرى بعاصمة الولاية، بسبب عدم مطابقتها لنسخ المصحف الشريف المعتمد من طرف الجهات الوصية في الجزائر، لاحتوائها على تدرج في الألوان يشبه العلم الذي يتخذه المثليون والشواذ جنسيا في العالم رمزا لهم. المصاحف المحجوزة مستوردة من الخارج، وتمت طباعتها في لبنان، ولازالت المصالح الأمنية تحقق في طريقة دخولها إلى الجزائر ووصولها إلى المكتبات لتعرض للبيع.

وحسب ما ذكرت مصالح أمن ولاية تبسة أمس، الأربعاء، فإن عملية حجز تلك الكمية من المصاحف، تمت على إثر معلومات من بعض المواطنين، الذين شاهدوا المصاحف معروضة لعامة الناس بالمكتبات، حيث تم الاتصال بمصالح الأمن، التي قامت بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، بشنّ حملة لمراقبة المصاحف المعروضة للبيع في المكتبات، وبحضور إطارات من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، أين ثبت فعلا وجود مصاحف غير مطابقة للمصاحف المعتمدة من طرف اللجنة الخاصة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لاحتوائها على ألوان راية المثليين، ليتم حجزها وفتح تحقيق معمّق في القضية للوصول إلى مصدر تلك المصاحف.

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وفاة شخصين وإصابة ثلاثة في انقلاب سيارة بتبسة

ب. دريد

وقع نهار الثلاثاء، حادث مرور أليم، بمدخل بلدية العقلة المالحة، بولاية تبسة، تسبب في وفاة شخصين، يبلغان من العمر 61 و71 سنة، وإصابة 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 32 و60 سنة، وقد تم نقل الضحايا إلى مستشفى التيجاني هدام، ببئر العاتر من طرف عناصر الحماية المدنية، وحسب شهود عيان، فإن الحادث الأليم، وقع بأحد المنعرجات الخطيرة بمدخل بلدية العقلة المالحة، حيث لم يتمكن سائق السيارة البالغ من العمر 32 سنة من التحكم في مركبته التي انحرفت عن مسارها لتنقلب على حافة الطريق عدة مرات وتسقط من أعلى المنحدر لتستقر أسفله..

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مقتل شاب في انفجار قارورة غاز بسطيف

س. مخربش

لقي مساء الثلاثاء، شاب حتفه في انفجار قارورة ثاني أوكسيد الكاربون ببلدية بئر حدادة جنوب ولاية سطيف. الضحية يدعى (ح.ب) يبلغ من العمر 18 سنة، كان متواجدا في محل والده المختص في بيع قوارير الإطفاء وغاز ثاني أوكسيد الكربون، أين كان يساعد والده في تعبئة القوارير، وفجأة انفجرت قارورة من الحجم الكبير ذات سعة 35 كلغ، والتي أحدثت دويا هائلا وتحولت إلى حطام وأصابت الضحية بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية بئر حداة أين لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالإصابات التي عمت مختلف أنحاء جسمه النحيف. وقد خلف الحادث حالة من الفزع والحيرة وسط عائلة الضحية وكل سكان المنطقة. ومن جهتها فتحت مصالح الدرك تحقيقا في القضية للوقوف على تفاصيل هذا الحادث الأليم.

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وفاة 3 شبان من المسيلة خلال 24 ساعة

أحمد. ق

فقدت ولاية المسيلة، الثلاثاء، 3 شبان في مقتبل العمر خلال 24 ساعة اثر حوادث مختلفة منها اثنين غرقا أثناء تنقلهما إلى شاطئ البحر من أجل الاستجمام والثالث توفي إثر سقوطه من أعلى منزل. وخيم الحزن والأسى على عائلات المتوفين الثلاثة، الذي شاء قدرة الله أن يلتحقوا بالرفيق الأعلى، في ظروف مختلفة، وكذا على رواد منصات التواصل الإجتماعي الذين تداولوا صورهم.

ويتعلق الأمر بالشاب “ع،ا” 25 سنة ابن بلدية عين الحجل شمال غربي المسيلة، الذي غرق في أحد شواطئ ولاية تيبازة، ليتم انقاذه على جناح السرعة ونقله إلى المستشفى، حيث مكث لعدة أيام هناك في حالة غيبوبة، الا أن الأجل كان أقرب. وفي حادث مماثل توفي الشاب “ب،ا” البالغ من العمر حوالي 17 سنة والمنحدر من بلدية أولاد دراج شرق الولاية، بعد غرقه في ظروف غامضة أثناء السباحة في شاطئ الكرمة بولاية بومرداس، بينما توفي آخر يدعى “ب، ر” يبلغ من العمر حوالي 16 سنة إثر سقوطه من علو بالمسيلة، حسب المعلومات المتحصل عليها، وذلك بعد ما مكث لعدة ساعات في مصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية بالمؤسسة العمومية الإستشفائية الزهراوي، وقبيل تحويله لغرفة العمليات من أجل خضوعه لعملية جراحية مستعجلة.

وفي السياق ذاته، تعالت العديد من الأصوات تدعو مرتادي الشواطئ والمتنقلين إلى أماكن الراحة والاستجمام في المدن الساحلية، إلى ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن الشواطئ الصخرية والمغامرة غير المحمودة العواقب، ناهيك عن خطر حوادث المرور، بفعل التنقلات اليومية نحو الولايات الساحلية.

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ناشطون يطلقون هاشتاغ لإنقاذ الشواطئ من العصابات

ب. يعقوب

تتداول هاشتاغات قوية على منصات التواصل الاجتماعي، تطالب بتحرير الملك العام من قبضة مافيا الشواطئ، ويظل هاشتاغ “أنقذوا الشواطئ من العصابات” الأكثر تداولا ورواجا وجذبا لانتباه الجزائريين، الذين انخرطوا في حملة وطنية تطالب بمزيد من الصرامة لردع مافيات “الملك البحري”، كما تجتاح مواقع التواصل، تغريدات تدعو السلطات إلى تكثيف عمليات مداهمة الشواطئ لوقف ممارسات مافيوية أبطالها حراس الحظائر العشوائية وأصحاب الواقيات الشمسية .

فرغم الحملات التي قادتها قوات الشرطة في عين الترك بوهران أو بني صاف في عين تموشنت أو تلك الحملة الكبيرة التي قادتها مصالح الأمن في مرسى بن مهيدي في تلمسان، ومستغانم وغيرها، إلا أن الأصوات الشعبية لا تكاد تتوقف للمطالبة بحملة أمنية واسعة النطاق لتحرير النقاط الشاطئية من عصابات منظمة باتت تنفر العائلات من دخولها، في ظل تزايد الصراعات التي تنشب بين جماعات أشبه بـ”إلترات” تستخدم كافة الأسلحة البيضاء المحظورة والكلاب المدربة للاستحواذ على مساحات واسعة في الشواطئ، من أجل كراء واقيات شمسية وكراس وطاولات بأسعار خيالية تتراوح بين 1200 إلى 2000 دج .

وتشهد الشواطئ في الأغلب، ملاسنات حادة وشجارات تصل حدود الاشتباكات بالأيدي بين هؤلاء الأشخاص المستغلين للملك البحري وبين المصطافين الذين يرفضون تسديد رسوم خيالية، كما باتوا يرفضون هذه التصرفات ويعتبرون أن الشاطئ ملك لجميع الزوار، ولا يمكن أن يتم منعهم من الجلوس في أي مكان يرغبون فيه.

وشهد شاطئ “صابلات” في مستغانم منذ يومين، مشادة بين عائلة مشكلة من 8 أفراد وشباب حاملين العصي، عمدوا إلى منع العائلة من تثبيت مظلة شمسية بحجة أنها مساحة محجوزة، ما أدى إلى نشوب عراك عنيف كاد أن يكون داميا لولا تدخل بعض العقلاء، حيث يفرض أصحاب الحظائر العشوائية في هذا الشاطئ، قانونهم الخاص بفرض تسعيرة 200 دج مقابل السماح للمصطافين بركن مركباتهم، كما يمنع أصحاب الباراصولات أي مصطاف بالتعدي على مساحاتهم المحتلة في حال عدم قبول دفع أكثر من 1800 دج لإيجار مظلاتهم الشمسية .

وأكدت عائلة مغتربة فضلت قضاء إجازتها الصيفية في أرض الوطن، بدلا من التنقل إلى تونس أو تركيا، أن مثل هذه السلوكيات المافيوية، لا تسمح للسياحة الجزائرية بالارتقاء في موسم الاصطياف، داعية إلى القضاء على هذه الفوضى لإنجاح الموسم الصيفي في المدن الساحلية الجزائرية، كما أكد أحد أفرادها وهو إطار في شركة تأمينات فرنسية من جنسية جزائرية، أن النجاح مرهون بتوفير ظروف الراحة للأسر التي تقصد شواطئ الوطن للاستجمام وليس الدخول في العراك والتعرض للأذى.

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حريق يأتي على بستان نخيل بالمغير

ق. م

أدى حريق اندلع بمنطقة فلاحية ببلدية تندلة بدائرة جامعة بولاية المغير، إلى إتلاف ما لا يقل عن 306 نخلة، حسب ما استفيد الأربعاء لدى الحماية المدنية. وتمكنت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بجامعة مدعمة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمغير من إخماد هذا الحريق، الذي شب أمس الثلاثاء بالمنطقة الفلاحية سيدي فرحات الشراقة ببلدية تندلة بدائرة جامعة وحماية حوالي 334 نخلة مجاورة من ألسنة النيران، مثل ما أفاد لـ”وأج” مدير الحماية المدنية بالنيابة بالمغير، النقيب زبيري بومدين. وفي إطار الأنشطة الوقائية، برمجت مصالح الحماية المدنية وبالتنسيق مع قطاعات أخرى بولاية المغير عديد الحملات التحسيسية حول الوقاية من حرائق النخيل خلال صائفة 2022 ببلديات الولاية، وهي الحوادث التي عادة ما تحصل خلال موسم الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حسب ذات المصدر.

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بطالون يقتحمون مركز إجراء مسابقة لسوناطراك بسكيكدة

إسلام. ب

داهم، نهار الأربعاء، أكثر من 70 شابا بطالا، مركز إجراء امتحان مسابقة توظيف بمؤسسة سوناطراك بالمنطقة الصناعية الكبرى بحمروش حمودي، التابعة لبلدية حمادي كرومة بسكيكدة، وقاموا بتمزيق أوراق الامتحانات، بعد ما قالوا بأن هذه المسابقة لم يتم الإعلان عنها من طرف ملحقات التشغيل بسكيكدة، كما أن أغلبية المشاركين فيها من خارج إقليم الولاية، حيث أقدموا بعد مداهمة قاعة إجراء المسابقة التي تم إجراؤها بجامعة 20 أوت 1955 بسكيكدة بتمزيق الأوراق الخاصة بالممتحنين، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة فتح تحقيق معمق في طريقة استدعاء الممتحنين وكيفية علمهم بتاريخ ومكان إجراء هذه المسابقة، وإلغائها مع المطالبة بضرورة إعادتها، هذا وشهدت جامعة سكيكدة خلال الساعات الأولى من صباح أمس، حضور العشرات من الشباب من فئة البطالين، الذين تجمعوا داخل الجامعة، وتواصلت احتجاجاتهم إلى المساء، وحاولنا الاتصال بالجهات المعنية لأخذ موقفها من هذه القضية الأولى، لكننا لم نتمكن من ذلك.

كما هدد الغاضبون بتصعيد احتجاجهم في حالة عدم إعادة المسابقة واعتماد الشفافية في طريقة تنظيمها، من جهة أخرى علمنا أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة يكون قد أمر بفتح تحقيق معمّق في الحادثة التي خلفّت جدلا ولغطا كبيرين وسط المعنيين بإجراء المسابقة والبطالين وحتى عامة المواطنين من سكان الولاية.

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الشواطئ المسموحة غير متاحة للفقراء.. والممنوعة تستقطبهم

رانية. م

تشهد الشواطئ الثمانية المسموحة للسباحة عبر الشريط الساحلي لولاية تيزي وزو، إقبالا منقطع النظير منذ انطلاق موسم الاصطياف وازدادت بعد العطل الصيفية، لتشهد المدن الساحلية اختناقا حادا والشواطئ اكتظاظا عجزت السلطات المعنية على احتوائه، رغم التهاب الخدمات المحتمشة عبر الشواطئ التي أصبحت غير متاحة لعامة الناس، بسبب تكاليفها المرتفعة والتعجيزية لدى البعض، ما جعل الشواطئ التي تُمنع فيها السباحة تستقطب هؤلاء رغم المخاطر.

شكلت الشواطئ التي منعت على المواطنين لقرابة عامين من الزمن بسبب جائحة كورونا، الوجهة الأساسية للعائلات خلال الصائفة الجارية، حيث تشهد المدن الساحلية لولاية تيزي وزو والمتمثلة في كل من دوائر تيقزيرت وازفون، اختناقا مروريا، غير مسبوق، إلى جانب الاكتظاظ الكبير للشواطئ المسموحة للسباحة، حيث تمثل الوجهة الرئيسية للعائلات المرفقة بالأطفال.

الإقبال الكبير على السواحل لم ترافقه خدمات في المستوى، عبر المدن أو الشواطئ، مع الإشارة لالتهاب أسعار الوجبات الغذائية وكل المواد الاستهلاكية التي تعرف إقبالا واسعا عليها، وهي الأمور التي يمكن للمصطافين تفاديها بإحضارها من منازلهم، إلا أن خدمات الشواطئ المتواجدة تحت رحمة الخواص، منذ ولوج إقليمها، انطلاقا من تسعيرة الحظائر، التي لا تقل عن 200 دج، وصولا للكراسي، الطاولات، والمظلات الصيفية، التي تعرض في مجملها بأسعار لا تقل عن 1500 دج، وفي حال كان المصطاف مرفقا بها، يحرم من المواقع الأمامية للشاطئ أو يدفع ثمنها مسبقا، ما جعل هذه المناطق محرومة على الفئات الضعيفة الدخل والتي وجدت في الشواطئ الممنوعة السباحة ملاذا للاستجمام والاستمتاع بالبحر خلال موسم الحر.

وجدير بالذكر أن حالات الغرق الأربع التي سجلتها ولاية تيزي وزو منذ انطلاق موسم الاصطياف، عرفتها الشواطئ غير المسموحة للسباحة، والتي تحذر منها الجهات المعنية في مقدمتها مصالح الحماية المدنية والأمن، إلا أن تكاليف الشواطئ المحروسة، أثقلت كاهل هؤلاء، وجعلتهم يغامرون بأنفسهم وحتى بأطفالهم أحيانا، لأخذ قسط من الراحة والمتعة في الشواطئ وإن كانت بركوب أمواج الخطر، المواقع التي تتطلب تكثيف دوريات مصالح الأمن ناحيتها، لحماية المتهورين المتجهين إليها.

ومن جهة أخرى، أعرب المصطافون الذين التقيناهم في شواطئ تيقزيرت بتيزي وزو، عن ارتياحهم لتوفير الأمن والحماية عبر الشواطئ، إلى جانب توفر النظافة وسهر الأعوان المكلفين بذلك على راحة القادمين ونظافة الأماكن، الأمر الذي يهون على البعض دفع التكاليف التي تبقى في الغالب ملتهبة.

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إكرام جوبر تفتك البكالوريا للمرة الثانية لتحقيق حلمها بالمسيلة

أحمد قرطي

بعزيمة وإصرار، نجحت التلميذة إكرام جوبر ابنة منطقة أولاد عريبة الواقعة في مدينة مقرة بالمسيلة في الحصول على شهادة البكالوريا بتقدير جيد جداً، لتحقق بذلك حلما طالما راودها منذ الصغر بدخول كلية الطب بإحدى الجامعات الجزائرية.

قصة إكرام ليست ككل القصص والروايات، بل تعد نموذجا يحتذى به في التحدي والإرادة بالنظر إلى معاناتها منذ سنوات، عقب إصابتها في سن مبكرة، إثر حادث مرور أليم، أدى إلى بتر ساقها الأيسر في الطور الابتدائي، ومنه انقطاعها عن الدراسة لأزيد من سنة كاملة.

إلا أنها لم تيأس وتغلبت على ظروف الحياة القاهرة، بعزيمة فولاذية، مكنتها من استئناف الدراسة والتنقل بعكازتين إلى المدرسة رغم مشقة التنقل والتعب، وبذلك تخطت مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط بنجاح وتفوّق، ما زاد من طموحها ورغبتها في تحقيق حلمها في أن تصبح طبيبة في المستقبل، إلا أنها لم تتمكن من تحقيق ذلك، بعدما تحصلت على معدل قدره 15.58 شعبة العلوم التجريبية الموسم الدراسي الماضي، وهو المعدل الذي لم يؤهلها إلى ولوج كلية الطب، بفعل المعدل الموزون رغم السعي الحثيث والجهود المبذولة من قبل النائب في المجلس الشعبي الوطني محمد مشقق، وتدخله لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي آنذاك، لدراسة حالتها كحالة خاصة، إلا أن ذلك لم يتم وتم توجيهها إلى المدرسة العليا للأساتذة في ولاية الأغواط، وهو الأمر الذي جعلها ترفع التحدي من جديد، والتسجيل في امتحانات شهادة البكالوريا ضمن المرشحين الأحرار، وبالتحضير الجيد والمثابرة، حققت مبتغاها، بعدما نالت البكالوريا ضمن المتفوقين في المنطقة بمعدل يقدر بـ 17.38 وسط تشجيعات الأسرة التربوية والسلطات المحلية للدائرة، التي بادرت بتكريمها عرفانا لجهودها وتضحياتها، كواحدة من النماذج التي يقتدى بها.

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مشاريع التحسين الحضري مطلب العشرات بعين الحجل بالمسيلة

الطيب بوداود

لا تزال مدينة عين الحجل بالمسيلة في حاجة ماسة إلى مشاريع التهيئة والتحسين الحضري فقد مكنتنا جولة استطلاعية عبر مختلف أحيائها وطرقاتها، حيث وقفنا عن الحالة التي يعانيها خامس أو سادس مقر دائرة من حيث التعداد السكاني، وقد شدّد عدد من ممثلي المجتمع المدني على ضرورة إعادة النظر في الطريق الرئيسي الذي يعد شريان الحياة لمدينة المسيلة وهو مقصد العشرات إن لم نقل المئات يوميا بحكم الأنشطة التجارية والمحال المختلفة المشكلة لطرفي هذا الطريق الذي يعد كذلك معبر لعشرات المركبات الثقيل والخفيف في الاتجاهين إلى الشمال أو الجنوب.

ومن جملة الاقتراحات التي اجمع عليها ممن تحدثوا للشروق أن يخصص مشروع لهذا الطريق يستهدف عدة جوانب منه، أبرزها تحويله بالكامل إلى طريق مزدوج لحل مشكل الازدحام المروري ومنحه جمالية بعد التصريف والإنارة، وما إلى ذلك من مقومات التحسين الحضري، على اعتبار انه الفضاء الذي تلجا إليه الساكنة في مختلف المناسبات الدينية أو الوطنية.

.. حفر بئر وتجهيز أخرى دعما للساكنة بالماء في المطارفة

استفادت مؤخرا بلدية المطارفة في المسيلة، بمشروع يقضي بحفر بئر دعما للساكنة بالماء الصالح للشرب.

وتبعا لما أكده رئيس البلدية صالح عيش فانه وبالإضافة إلى ذلك تمت عملية تجهيز بئر أخرى على مستوى منطقتي عمرون واللويزة، وهي العملية التي كانت موجودة من قبل، معتبرا العمليتين بمثابة دعم لما تتوفر عليه المنطقة من موارد مائية موجهة إلى ساكنة البلدية البالغ عددهم ما يقل عن 12 ألف نسمة، وحسبه فإن البلدية تعد من بين البلديات التي تمكنت من تحقيق الكفاية إلى حد بعيد في مجال مياه الشرب، إذا ما استثنينا بعض الفترات حيث تخضع مثل هذه الوسائل ذات الصلة للصيانة والمتابعة، وبالرغم من ذلك فإن المساعي يضيف رئيس البلدية قائمة على الدوام وبالتنسيق مع السلطات الولائية والدائرة ومختلف الجهات للرفع من قدرات التخزين وتطوير وتوسيع شبكة التوزيع على اعتبار أن البلدية تتوسع عمرانيا، خاصة وأنها استفادت بتجزئتين اجتماعيتين، وهي مؤهلة لان تستقبل تجزئات أخرى ومشاريع سكنية لفك الضغط عن عاصمة الولاية .

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استعدادات لاستقبال 3500 طالب بالمركز الجامعي بتيبازة

ب. ب

يستعد المركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة لاستقبال 3500 طالب جديد حاصل على شهادة البكالوريا برسم موسم 2021-2022.

وقال رئيس المركز الجامعي، محمد يونسي، لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالحه تعمل على قدم وساق لإنجاح الدخول الجامعي المقبل، مبرزا أنه يتوقع استقبال 3500 طالبة وطالب جديد في 52 تخصصا في طور الليسانس.

ويتوزع الطلبة المرتقب استقبالهم خلال الموسم المقبل على 5 معاهد، وهي “الحقوق” و”العلوم الاقتصادية” و”الآداب و اللغات” و”التاريخ” و”العلوم الطبيعية والتقنية”، وفقا لذات المسؤول الذي أشار إلى تخرج 4000 طالب من حملة شهادة الليسانس والماستر خلال الموسم الجاري.

كما يستعد المركز الجامعي لتيبازة برسم الدخول الجامعي لموسم 2022-2023 استقبال 2500 طالب جديد في طور الماستر في المعاهد الخمسة .

وبلغ عدد الطلبة خلال الموسم الماضي 19 طالبا منهم 12000 طالب في الليسانس و7000 في الماستر، وهو ما اعتبره السيد يونسي بـ”المشجع” على مواصلة المجهودات لفتح تخصصات جديدة مستقبلا بعد 10 سنوات من استحداث المركز، ما سيسمح بتعبيد الطريق أمامه لترقيته لمصاف الجامعات.

وسجلت ولاية تيبازة نسبة نجاح في شهادة البكالوريا تقدر بـ 64,16% منهم أزيد من 66 إناثا، أي 5611 ناجح من إجمالي 8814 مرشح.

وتحصل 273 مرشح لنيل شهادة البكالوريا على معدل يفوق 16 من 20، منهم 22 ناجحا تحصلوا على معدلات تفوق 18 و93 تلميذا تتراوح معدلاتهم ما بين 17 و18 من 20، حسب الإحصائيات الرسمية لمديرية التربية.

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4015 مخالفة في حق المتخلفين عن التزاماتهم بالبليدة

فاق عدد المخالفات التي تم تحريرها في حق أصحاب المؤسسات المتخلفين عن التزاماتهم تجاه صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء 4000 مخالفة منذ بداية سنة 2021 وإلى غاية نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، حسبما علم من هذه المؤسسة العمومية .

وأوضح نفس المصدر أنه تم خلال الفترة المذكورة تحرير 4015 مخالفة في حق أرباب العمل المتخلفين عن التزاماتهم اتجاه الصندوق منها ما تعلق بدفع اشتراكات العمال أو عدم التصريح بهم وحرمانهم من حقهم في الاستفادة من الضمان الاجتماعي الذي يكفله لهم الدستور.

وفي هذا الصدد، قامت فرق المراقبة التابعة للصندوق منذ سنة 2021 وإلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية بـ 1727 عملية مراقبة مسّت المؤسسات الناشطة على مستوى الولاية تمخض عنها تحرير 4015 مخالفة.

واستنادا لنفس المصدر، يبلغ عدد أرباب العمل المنتسبين لدى وكالة البليدة 13780 منتسب أغلبيتهم ينشطون في القطاع الاقتصادي الخاص والمقدر عددهم بـ13.174، بالإضافة إلى 272 مؤسسة تابعة للقطاع الاقتصادي العمومي و335 إدارات.

وبهدف تشجيع وحث المؤسسات الجديدة خاصة على الانتساب بالصندوق وحثهم على ضرورة التصريح بالعمال من جهة ولتذكير أرباب العمل المنتسبين بالتزاماتهم تجاه الضمان الاجتماعي من جهة أخرى أطلق الصندوق حملة إعلامية ستتواصل إلى غاية نهاية السنة.

.. ضرورة تسليم أكثر من 20 منشأة تربوية خلال الدخول المدرسي القادم

أعطى والي البليدة كمال نويصر تعليمات صارمة تقضي بضرورة تسليم أكثر من 20 منشأة تربوية تحسبا للدخول المدرسي القادم، حسبما علم من مصالح الولاية.

وأوضح المصدر أن الوالي لدى ترؤسه لأشغال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية الذي تضمن جدول أعماله عدة نقاط تخص قطاعي التربية والصحة، أعطى تعليمات صارمة تقضي بضرورة الإسراع في استلام مختلف المنشآت المدرسية ووضعها حيز الخدمة مع بداية الدخول المدرسي القادم لضمان ظروف تمدرس مريحة للتلاميذ في مختلف الأطوار المدرسية.

ويتعلق الأمر بـ 11 مجمّعا مدرسيا و5 متوسطات و4 ثانويات و61 قسما توسع ومطعم مدرسي واحد موزعين عبر مختلف بلديات الولاية 25 وينتظر دخولهم حيز الخدمة في سبتمبر القادم.

كما استعرض الوالي رفقة مديري التربية والتجهيزات العمومية وضعية برامج تهيئة وتجهيز الهياكل المدرسية (التهيئة والترميم وعمليات التجهيز) والإطعام المدرسي والتدفئة المدرسية والنقل المدرسي وغيرها من ملفات التضامن المدرسي كالمنحة المدرسية، اللوازم المدرسية، الكتاب المدرسي والتأكد من الاتفاقيات المتعلقة بالتزود بالمواد الخاصة بالإطعام.

وأعطى الوالي أيضا تعليمات ببدء عمل اللجان التقنية التي تشرف عليها مديرية النقل للتأكد من جاهزية كل الحافلات المدرسية وإصلاح الأعطاب إلى جانب إبرام اتفاقيات مع كل من المؤسستين الولائيتين متيجة حدائق ومتيجة نظافة من أجل تجهيز وتطهير المنشآت التربوية.

وألح ذات المسؤول، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة التحاق مديري المؤسسات التربوية بمناصبهم يوم 20 أوت القادم، من أجل التنسيق مع السلطات المحلية حول مختلف النقائص والحاجيات.

وفيما تعلق بالشق الصحي فقد أعطى ذات المسؤول تعليمات بضرورة الاستقبال والتكفل الجيد بالمرضى على مستوى الهياكل الصحية والاهتمام بعامل النظافة الذي يقع على عاتق المسيرين الإداريين لهذه المؤسسات مع ضمان المداومة وتواجد الأعوان الطبيين وشبه الطبيين.

كما تقرّر خلال هذا الاجتماع منح سيارة إسعاف لفائدة العيادة المتعددة الخدمات قرواو لضمان تكفل أحسن بالمرضى.

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الحرائق تتلف أزيد من 12 هكتارا من الغابات ببومرداس

أتلفت الحرائق التي سجلت عبر سبعة بلديات من ولاية بومرداس في الفترة الممتدة ما بين 1 جوان و17 جويلية الجاري، أزيد من 12 هكتارا من الغابات.

وأوضح رئيس مصلحة النباتات بمحافظة الغابات، بعزيز سيد أحمد، أن 11 بؤرة للحرائق سجلت في الفترة المذكورة، أتلفت نحو ستة هكتارات من الأحراش والحشائش والمحاصيل الزراعية، أي ما يعادل نسبة 46% من مجمل الحرائق، وستة هكتارات من التكوينات الغابية المختلفة كأشجار الكاليتوس والصنوبر الحلبي وأشجار الزيتون البري وأصناف أخرى .

وأشار المصدر إلى أن البلديات المتضررة جراء هذه الحرائق هي الثنية وزموري والناصرية ورأس جنات وعمال وشعبة العامر ويسر .

وذكر المصدر أن بؤرة حريق أخرى نشبت ليلة أمس الأحد وتم التحكم فيها وإخمادها ببلدية سيدي داود، مضيفا أنه عقب إتمام إخماد كل هذه الحرائق تم إعداد محاضر تبليغ ضد مجهول لدى العدالة في انتظار التحقيقات الجارية في المجال .

وفي هذا الصدد، وضعت الولاية مخططا يضم عدة قطاعات للنجدة والوقاية ومحاربة حرائق الغابات، شرع في تنفيذه قبيل بداية موسم الصيف، ويمتد إلى غاية نهاية شهر أكتوبر القادم .

ويضم هذا المخطط رتلا متنقلا يتكون من زهاء 1000 عون من الحماية المدنية ومجهز بمعدات عملية مختلفة أهمها ستة شاحنات مضخة وخزانات خفيفة وخمسة شاحنات متعددة المهام وحافلة وسيارة إسعاف وعتاد تدخل يدوي متنوع وأجهزة اتصالات.

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شرشال تحتضن أيام المنارة الموسيقية تكريما للراحل محمد هواجي

محمود بن شعبان

كشف رئيس جمعية المنارة الثقافية وليد الطويل في اتصاله بالشروق اليومي عن تفاصيل الدورة الخامسة لتظاهرة أيام المنارة الموسيقية التي تحتضنها مدينة شرشال في الفترة الممتدة من 25 إلى 27 جويلية الجاري تكريما لروح الفنان الراحل محمد هواجي المدعو الشرشالي، تحت إشراف والي ولاية تيبازة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ومديرية الثقافة والفنون والمجلس الشعبي البلدي لشرشال.

وأعلن وليد الطويل في اتصاله عن جملة من النشاطات التي ستشهدها أيام المنارة الموسيقية على مدار ثلاثة أيام، حيث ستفتتح التظاهرة بالمتحف الوطني العمومي لمدينة شرشال بالفرقة النحاسية التابعة لفوج عبد الحميد ابن باديس للكشافة الاسلامية الجزائرية بشرشال، كما سيشارك قسم البراعم لجمعية “المنارة” الثقافية بوصلات موسيقية إلى جانب جمعية “الزهراء” من ولاية سوق اهراس وجمعية “رصد ومايا” من سكيكدة، فيما سيختتم برنامج السهرة الأولى بحفل موسيقي من إحياء الفنان كريم بوغازي من ولاية تلمسان.

وسيكون الجمهور الشرشالي في ثاني أيام التظاهرة الموافق لـ26 جويلية على موعد برنامج فني تحييه عدة فرق موسيقية من مختلف ولايات الوطن على غرار القسم العالي لجمعية المنارة وجمعية “ميلاح” من ولاية ميلة إلى جانب جمعية “الزيرية” من مليانة برئاسة مديرها الفنان يوسف عزايزية، كما برمجت التظاهرة حفلا موسيقيا مشتركا لعناصر من مختلف الجمعيات المشاركة بالاضافة إلى نخبة من الفنانين الذين سيؤدون واحدة من الأغاني الخالدة تكريما للفنان الراحل محمد هواجي المدعو الشرشالي، على أن تختتم المطربة منال حدلي برنامج السهرة الثانية من التظاهرة.

وخصصت الهيئة المنظمة برنامجا ترفيهيا لصالح الجمعيات المشاركة وذلك خلال اليوم الأخير من التظاهرة، حيث برمجت خرجات ميدانية إلى مختلف المناطق السياحية لولاية تيبازة، بالاضافة إلى تنظيم مأدبة عشاء في الشاطئ على شرف المشاركين والضيوف، على أن تختتم التظاهرة في مركز الرياضات البحرية بشرشال ببرنامج موسيقي منوع يحييه نخبة من المع نجوم الأغنية الجزائرية يتقدمهم الفنان القدير مبارك دخلة من ولاية عنابة.

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بنك “ABC” ينشئ هيئة للرقابة متخصصة في الشريعة والقانون

منير. ر

افتتح بنك “ABC” في إطار استمرار سياسة التوسع في الجزائر، نافذة “البراق” المخصصة لمنتجات الصيرفة الإسلامية المتواجدة على مستوى وكالة البنك بمدينة سطيف في شارع بن دايخة مولود رقم 04، بعد تحصله على ترخيص من بنك الجزائر لتسويق منتجاته للصيرفة الإسلامية من خلال عرض تجاري يقدم 14 منتجا وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، وهذا حرصا على تلبية احتياجات الزبائن سواء المؤسسات، المهنيين أو الافراد.

وأعلن البنك، في بيان له تحوز “الشروق” نسخة منه عن إنشاء هيئة للرقابة الشرعية مكونة من كبار المتخصصين في الشريعة الإسلامية ممن لهم تخصص في العلوم الإسلامية، الاقتصادية، القانونية والمصرفية، يتمثل دورها في التوجيه، الرقابة والإشراف على عمليات الصيرفة الإسلامية التي تتم من خلال نافذة “البراق”.

في السياق ذاته، أعلن جواد صقر، المدير العام لبنك ABC الجزائر: “يتمثل هدفنا في توسيع عرض الصيرفة الإسلامية من خلال شبكة وكالاتنا عبر التراب الوطني مع تهيئة فضاء مخصص حصريا لنشاط الصيرفة الإسلامية لضمان استقلاليته عن النشاط التقليدي لبنك ABC”، وتابع بالقول “يطمح البنك إلى أن يكون أحد رواد الصيرفة الإسلامية في الجزائر عن طريق توسيع عرضه التجاري من خلال شبكة وكالات البنك مع افتتاح شبابيك جديدة للصيرفة الإسلامية على مستوى الغرب الجزائري والتي سيتم الاعلان عنها قريبا”.