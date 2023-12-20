أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023

سارق صندوق الزكاة في قبضة درك مروانة، حجز 5000 قرص مهلوس

سارق صندوق الزكاة في قبضة درك مروانة بباتنة

طاهر حليسي

أوقفت، الثلاثاء، مصالح الدرك الوطني لبلدية قصر بلزمة دائرة مروانة غرب باتنة، شابا “ط.س” 20 سنة، بعد يومين فقط من ضلوعه في سرقة صندوق الزكاة لمسجد أبي بكر الصديق.

وأفضت التحريات استنادا لمسجلات كاميرات المراقبة المثبتة داخل المسجد، بأن الفاعل تسلل في حدود العاشرة والنصف من ليل 17 ديسمبر الجاري، عبر قطع شباك النافذة وكسر زجاجها، قبل أن يصعد إلى المصلى العلوي الخاص بالنساء، ثم ينزل مباشرة نحو صندوق الزكاة المتواجد بقاعة الصلاة، حيث عمد إلى كسره بالقوة بواسطة قضيب حديدي مستوليا على محتوياته المالية.

وقدم سارق صندوق الزكاة، أمس الأربعاء، لوكيل الجمهورية لدى محكمة مروانة، بعد انتهاء أطوار التحقيق الجزائي.

…

سقوط مميت لعامل من أعلى مقاولة للبناء بقسنطينة

س. ع

لفظ عامل يبلغ من العمر 41 سنة، أنفاسه الأخيرة جرّاء سقوطه المفاجئ، من أعلى سقف بمقاولة لأشغال البناء والترميم بشارع الأمم المتحدة الفج ببلدية قسنطينة.

الحادث المميت عندما كان الضحية متواجدا بأعلى السقف للقيام ببعض الأشغال، قبل أن ينزلق ويسقط من ارتفاع نحو 7 أمتار ما تسبّب في إصابته بجروح متفاوتة الخطورة في أنحاء مختلفة من الجسم، وقد حاول عناصر الحماية المدنية اسعافه، غير أنه فارق الحياة في عين المكان، ليتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي “ابن باديس”.

…

الوقائع جرت في ثلاث ولايات غربية

إدانة طالبي قروض التشغيل بشهادات تكوين مزوّرة

زواوية. ق

قضت، الأربعاء، محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس، بأحكام عقوبتها تراوحت بين 7 سنوات سجنا و6 أشهر حبسا غير نافذ، وبالبراءة في حق 42 متهما، في قضية تزوير شهادات التكوين المهني، بغرض استغلالها في ملفات الاستفادة من قروض الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” حاليا.

تفاصيل الفضيحة التي شغلت الرأي العام العباسي، تعود وقائعها إلى تقدّم مدير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بسيدي بلعباس بدعوى قضائية، لدى المصالح الأمنية، يتهم فيها أصحاب بعض الملفات المودعة لدى الوكالة، من أجل الاستفادة من قروض التشغيل، بعدما بينت مراجعة ملفاتهم من طرف مصلحة المراقبة، التابعة للوكالة قصد تحيين ملفاتهم، تضمنها وثائق إدارية مزوّرة، تخص شهادات التكوين المهني وكذا وثائق إثبات الوضعية حيال الخدمة الوطنية.

تحقيقات المصالح الأمنية، أفضت إلى اكتشاف تورط المدعوة (م. ع)، رفقة ممونة تدعى (م. ن)، اللتين قامتا باستدراج الشباب البطال، وإيهامهم بالتكفل وتبسيط جميع الإجراءات الإدارية حتى يستفيدوا من قروض وكالة “أناد” على مستوى سيدي بلعباس، تلمسان، وعين تيموشنت، من خلال توفير شهادات تكوينية مزوّرة، وفي تخصصات تسهّل عليهم الحصول على مشاريع ذات تمويل كبير، مقابل مبالغ معتبرة. حيث مثّلت مشاريع الخراطة حصة الأسد من بين المشاريع الممنوحة بوثائق إدارية مزوّرة، بتواطؤ من عمال بالتكوين المهني وكذا بالوكالة، الذين سهّلوا المعاملات الإدارية لتلك الملفات.

وأسفر تفتيش منزل المتهمة الرئيسية المدعوة (م. ع)، عن ضبط العديد من الأختام المقلدة لموردين، كانت تستعملها في تحرير فواتير شكلية وبأسعار مرتفعة. التحقيقات بينت أيضا قيام المتهمة المعنية بتزوير شهادات السوابق العدلية، وكذا وثائق الخدمة الوطنية التي كانت مودعة ضمن الملفات، ووصل عددها إلى 42 ملفا تضمنت وثائق مزوّرة، كما أفضت التحقيقات إلى توقيف المتهمة الرئيسية وشريكتها الممونة، و4 متهمين آخرين موظفين في مراكز التكوين المهني والتمهين، بينما استفاد بقية الشباب المتورط في القضية من الرقابة القضائية.

المتهمون، وخلال استجوابهم من هيئة المحكمة، رفضوا الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم، بينما التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة 12 سنة سجنا في حق المتهمين الستة و5 سنوات سجنا في حق بقية المتهمين، حيث سلطت مداخلة النيابة على ضرر هذه الجرائم على الاقتصاد الوطني.

وبعد ساعة من المداولات، نطقت هيئة المحكمة بـ7 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسية المدعوة (م. ع) وبـ3 سنوات حبسا نافذا بحق (م. ن)، بينما بقية الأحكام كانت بـ6 أشهر حبسا نافذا وبالبراءة في حق بقية المتهمين.

…

حجز 5000 قرص مهلوس بعين البيضاء في أم البواقي

ج.ل

أوقف عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة عين البيضاء في ولاية أم البواقي، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و35 سنة، وحجز ما يقارب خمسة آلاف قرص مهلوس وقرابة 300 غرام من الكيف المعالج.

المشتبه فيهم تمت الإطاحة بهم، بعد استقاء عناصر الفرقة لمعلومات مؤكدة، مفادها قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية معتبرة من المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى مسكنه العائلي، الكائن بحي الهواء الطلق بمدينة عين البيضاء، موجهة للبيع والترويج، وبعد عملية التحري والتحقيق تم توقيف المشتبه فيه، وبالتنسيق مع النيابة المحلية لمحكمة عين البيضاء تم تفتيش مسكنه، أين تم ضبط وحجز ثلاث صفائح من المخدرات هي كيف معالج بوزن 296 غرام، إضافة الى أدوية صيدلانية ذات خصائص مخدرة تتمثل في 4950 قرص من دواء ليغزوميل، 6 ملغ أجنبي المنشأ، بالإضافة إلى 28 كبسولة من دواء “ليدول” بمجموع 4978 قرص مهلوس، وباستمرار التحقيق تمكن رجال الضبطية القضائية من التوصل إلى تحديد هوية شخصين آخرين مشتبه فيهما في القضية وتوقيفهما وتحويلهما إلى مقر الشرطة. المشتبه فيهم الثلاثة أنجز ضدهم ملف جزائي عن قضية المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وحيازة بضاعة محظورة حساسة.