أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023

حجز 74 قنطارا من التبغ المقلد ببسكرة، سقوط رضيع وعامل من الطابقين الثاني والثالث بسكيكدة

تحضيرات لإطلاق شطر السكة الحديدية بشار ـ تندوف

فيصل. م

شرعت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ”أنسريف”، في إجراءات التحضير التقني لإطلاق أشغال إنجاز الشطر الأول، الذي يمتد على مسافة 200 كلم، من مشروع خط السكة الحديدية بشار- تندوف لنقل خام الحديد من منجم غار جبيلات بتندوف، حسب ما علم، الأربعاء، من مصالح الولاية. وتم مؤخرا الشروع في إجراءات التحضير التقني لإطلاق أشغال المرحلة الأولى من ورشة إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي بشار وتندوف على مسافة ألف كلم من طرف عدد من المؤسسات العمومية المعنية بإنجازه، وذلك تحت إشراف الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ”أنسريف”، كما جرى توضيحه خلال زيارة ميدانية قامت بها مؤخرا السلطات المحلية للمشروع.

وقد دعا بالمناسبة، والي بشار، محمد السعيد بن قامو، المشرف الرئيسي على المشروع والمتمثل في وكالة ”أنسريف” ومؤسسات الإنجاز، إلى التسريع من وتيرة وضع مختلف التجهيزات والوسائل التقنية الضرورية قبل الإطلاق الرسمي للأشغال.

وفي هذا الصدد، تفقد رئيس الهيئة التنفيذية المحلية، خلال هذه الزيارة رفقة مسؤولي وكالة ”أنسريف” والمؤسسات المنجزة، الورشات وغيرها من المرافق الضرورية لاسيما منها مراكز الحياة المقرر إنشاؤها على امتداد مسار هذا المشروع، الذي أدرجته السلطات العمومية من أجل استغلال منجم الحديد لغار جبيلات ضمن اتفاقية شراكة بين المؤسسة الوطنية للحديد والصلب (فيرال) مع الشريك الصيني.

وحسب التوضيحات المقدّمة من قبل مسؤولي وكالة “أنسريف”، فإن الشطر الأول من هذا المشروع سيتم ربطه بنحو 20 منشأة فنية من بينها جسر يمتد على مسافة 9 كلم ومحطة ببلدية العبادلة، (88 كلم جنوب بشار). وتحتوي الشبكة، أيضا، على خط على مسافة 30 كلم سيربط مركب الصلب المستقبلي لبشار بخط السكة الحديدية بشار – وهران للسماح بوصول منتجات هذا المركب إلى ميناء أرزيو بوهران، حسب ذات المصدر.

ويتوقع إطلاق أشغال إنجاز هذا المركب الصناعي، الذي خصص له غلاف مالي يقدّر بمليار دولار أمريكي قبل نهاية سنة 2023، كما أعلن عنه في شهر جوان الماضي، الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي العمومي ”مناجم الجزائر”، محمد صخر حرامي، خلال زيارة عمل وتفقد إلى الولاية لوفد من المسؤولين وخبراء بقطاع الطاقة والمناجم. وفيما يتعلق بالأثر الإيجابي لهذا المشروع الهام على الصعيد الاجتماعي، فإنه سيسمح بتوفير أكثر من ألف منصب شغل مباشر، مثلما تمت الإشارة إليه.

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مساع حثيثة لإنقاذ التلميذ يونس عزي

م. عبد الرحمان

تعالت الأصوات، الأربعاء، بأولاد جلال للمطالبة بهبة تضامنية واسعة ومستعجلة لإنقاذ حياة يونس عزي، التلميذ في الطور الثانوي، والذي يعاني من مرض التليّف الكبدي المزمن، وهو في مرحلته الحادة التي لم يعد فيها المرض قابلا للعلاج في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة إلا بإجراء عملية زرع مستعجلة، ولأنّ علاج يونس، حسب الأطباء والمختصين، استحال داخل الوطن في الوقت الحالي، فقد تطلبت حالة هذا الشاب عملية جراحية للزرع خارج الوطن، وبتكلفة مالية تقدّر بـ2 مليار سنتيم، ولأن هذا المبلغ كبير جدا ويصعب ويستحيل توفيره لدى عائلة هذا الشاب، فإنّ العديد من أبناء المدينة من أصدقاء وأقارب وزملاء يونس أطلقوا على أرض الواقع وعبر صفحات التواصل الاجتماعي حملة لجمع التبرعات لفائدة المريض يونس أملا في إنقاذه، ولأنّ الأمر مستعجل والحالة حرجة جدا، فإنّ الجميع وبشعار “كلنا يونس” وجّهوا عبر مختلف الوسائل ومنها “الشروق”، نداء استغاثة للمحسنين وأصحاب المال وكل من بإمكانه المساعدة من أجل التكفل بالعلاج السريع للتلميذ يونس، الذي شاء الله أن لا يعود إلى مقاعد الدراسة كباقي زملائه في الدخول المدرسي الجديد، بسبب مرض يتطلب عملية زرع كبد عاجلة، فهل من داعم لحملة “كلنا يونس”؟

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11 مليارا لتجسيد 19 مشروعا في غياب الاستثمار السياحي

الشريف داودي

حظيت، مؤخرا، عاصمة دائرة عين ماضي بولاية الأغواط بعدد معتبر من المشاريع التنموية، التي ستساهم في تحسين الإطار المعيشي لسكان عاصمة الطريقة التجانية، بغلاف مالي إجمالي زاد عن 11 مليار سنتيم، من بينها 10 مشاريع ضمن برنامج دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية pcd سابقا، و9 مشاريع ضمن برنامج الصندوق المشترك للجماعات المحلية fccl، وهذا من بين 41 مشروعا في ذات الإطار استفادت منه بلديات الدائرة بغلاف مالي إجمالي مقداره 29 مليار سنتيم.

وتخص هذه المشاريع عمليات تزفيت الطرقات وفتح المسالك الريفية والتزيين الحضري مع القضاء على النقاط السوداء، خاصة ما تعلق بشبكات التطهير، فضلا عن إنجاز آبار لتوفير المياه الصالحة للشرب وتدعيم حظائر البلديات بمركبات جديدة، مع اقتناء تجهيزات لتنصيب الألواح الشمسية لفائدة الموالين القاطنين في المناطق النائية عبر تراب الدائرة.

وفي هذا الصدد، يؤكد رئيس البلدية أن مجلسه وفي إطار الديمقراطية التشاركية التي حث عليها رئيس الجمهورية في خطاباته، يجدد لقاءاته مع الحركة الجمعوية والمجتمع المدني للتشاور وتسجيل المقترحات في مختلف الشؤون التي تخص المواطن، الأمر الذي ولّد توافقا كبيرا بين الطرفين وانعكس إيجابا على المسار التنموي بعاصمة الطريقة التجانية.

ومعلوم، أن بلدية عين ماضي التي تعد ثاني بلديات الأغواط بمساحة مقدرها 4070 كلم مربع، بحسب تصريحات رئيس مجلسها الشعبي البلدي، بشير بوزياني، وتضم أكثر من 12 ألف ساكن، بحسب إحصائيات غير رسمية، تتميز بمعالمها الأثرية الضاربة في الأعماق، من بينها القصر القديم الذي يعود إلى 10 قرون مضت، وقصر كوردان المشيد حوالي 1880 م، فضلا عن معالم التجانية الأخرى التي أضحت بفعلها موقع استقطاب وجذب سياحي بامتياز، إلا أن انعدام الاستثمار السياحي قلّل كثيرا من استفادة البلدية منها موردا ماليا إضافيا، ومعلوم أيضا أن عين ماضي استفادت في السنوات الفارطة من مشروع ضمن برامج مناطق التوسع السياحي مدخل البلدية باتجاه بلدية الغيشة، لكنه لم ير النور حتى الآن، كما أن ذات البلدية تتوفر على فندق للإقامة بطاقة استيعاب تقدر بـ 40 سريرا وأربعة أجنحة وقاعة للمحاضرات.

وفي موضوع آخر، كشف بوزياني بشير لـ”الشروق اليومي”، أن حظيرة السكن بعين ماضي تضم حوالي 1900 مسكن، واستقبلت البلدية نحو 700 طلب سكن اجتماعي، مع وجود برامج سكنية واعدة في هذا الإطار، مؤكدا أن بلديته لا تعاني من أزمة سكن على شاكلة الأزمات الموجودة عبر عدد من بلديات الولاية، كما أن مشكل الربط بمختلف الشبكات غير مطروح تماما في الوقت الذي تسعى فيه مصالح البلدية لترقية مشاريع التهيئة الحضرية عبر كامل أحياء المدينة.

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بجاوي وبوشارب ينتقدان “دكتاتورية المخرجين” ويدعوان إلى التعاون مع كتاب السيناريو

زهية / م

انتقد كل من أحمد بجاوي ورشيد بوشارب المخرجين الذين يقومون بكتابة السيناريو بأنفسهم، مؤكدين خلال ندوة “الاقتباس من الرواية إلى السينما” على هامش فعاليات الدورة السادسة لمهرجان أدب وسينما المرأة بسعيدة أن الكتابة والسيناريو حرفة قد لا يتقنها المخرج بالضرورة، حيث أوضح بوشارب صحيح أن ثمة تجارب جمع فيها المخرجون بين صناعة الأفلام وكتابتها، لكنها تجارب استثنائية وشاذة ولا يجب أن تصبح هي الأساس.

وقال بوشارب لدى حديثه عن التجربة التي جمعته مع ياسمينة خضرا في سيناريو فيلم “طريق العدو” الذي صدر عام 2014، وفي الفيلم التلفزيوني “الطريق إلى إسطنبول” عام 2016 أن الكاتب قد ينتبه إلى بعض التفاصيل التي قد لا تخطر على بال المخرج في عملية الاقتباس أو الكتابة.

وقال خضرا خلال النقاش الذي دار بدار الثقافة مصطفى خالف بسعيدة أن “السيناريو عبارة عن مغامرة حقيقية، يبدأ بنقطة ويتجه نحو ما هو أبعد منا”، وأضاف: «عندما يوضع السيناريو بين يدي المخرج ينسحب الكاتب”. وأشار إلى أنه لا يتفق مع المخرجين الذين قاموا باقتباس رواياته، مثل الفرنسي ألكسندر أركادي الذي نقل رواية “بما تحلم الذئاب”. وحسب خضرا “فقد أخذ ألكسندر أركادي جزءا من الرواية، وبعد ذلك، قال الناس إنني أؤيد الاستعمار، وهذا غير صحيح”. وقال ياسمينة خضرا: “المخرج مقيد بقيود كثيرة مثل المال والوقت (…) السينما عالم مخادع، وأحيانا تحريف للكلمات”. وكشف خضرا بالمناسبة عن تحويل روايته “موريتوري” قريبا إلى مسلسل على منصة نتفلكس، كما أن مخرجها جزائري يستعد لاقتباس روايته “بما تحلم الذئاب” دون أن يعطي تفاصيل أكثر.

في السياق ذاته، قال بجاوي إنه يتعين على المخرجين الجزائريين الخروج من الأنانية والتعاون مع الكتاب لصناعة السينما، لأن الكتابة حرفة كما هي أيضا السينما حرفة.

وأوضح أحمد بجاوي أن بعض الروايات أصبحت مشهورة بعد عرضها على الشاشة الكبيرة واستشهد بـ”ذهب مع الريح” لمارغريت ميتشل، وقال: “التكيف يسمح لك بإلقاء الضوء على الكتاب، وتسليط الضوء عليه.. في بعض الأحيان يكون تعديل الفيلم غير ناجح”.

وقال رشيد بوشارب في السياق ذاته “علينا أن نتجاوز الحدود، السينما عالمية. لقد كتبت سيناريوهات خارج إطار الالتزام، لكن هذا يعيقني كمخرج. يعجبني النظام الأمريكي الذي يقوم على التعايش بين الكاتب الذي يكتب السيناريو والمخرج”. وأضاف: “في هوليوود، نمنح صانعي الأفلام الحرية في البحث عن السيناريوهات التي تناسبهم”. وأضاف بوشارب لدى حديثه عن الاقتباس من الرواية إلى السينما “إن تكييف الرواية مع السينما أمر معقد. نحن نشارك في مشهد مكتوب. في السينما، نحن مهتمون بشكل أساسي بعمل الممثلين. إنهم هم الذين سيعطون القوة للفيلم. في السينما، نحن ملزمون بالانتقال إلى تفسير التاريخ. ومن هنا أهمية الممثلين. يجب أن نذهب أبعد مما اقترحه المؤلف. وأكد رشيد بوشارب “أن التحدي يكمن في الاختيار الجيد”.

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أولياء منعوا أطفالهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة لليوم الثاني بسكيكدة

زبيدة بودماغ

تواصل نهار ، الأربعاء، ولليوم الثاني على التوالي المتزامن مع ثاني يوم من بداية الموسم الدراسي الجديد، احتجاج أولياء تلاميذ ابتدائية فوفو ابراهيم المتواجدة بقرية السبتي معماش ببلدية بني زيد في ولاية سكيكدة، بعدما قرروا مقاطعة الدخول المدرسي، ومنع أطفالهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة، للمطالبة ـ حسبهم ـ بتحسين المناخ الدراسي للتلاميذ ونددوا بالوضع الذي آلت إليه هذه الابتدائية جرّأء الاهمال التي تعانيه، حيث قال أحد الأولياء بأنه من غير المعقول أن يوجد داخل الإبتدائية أربعة مراحيض فقط لأزيد من 436 تلميذ.

كما أن الاقسام غير مجهزة ولا شيء يوحي بأنه فيه دخول مدرسي جديد، كما أن التلاميذ أضاف الأولياء الغاضبون، مازالوا يدرسون بنظام الدوامين، أما فيما تعلق بالمطعم المدرسي، فقد ناشدوا الجهات الوصية عشرات المرات من اجل ترميمه أو بناء مطعم أخر جديد، بعد أن أضحى المطعم الحالي غير صالح للاستعمال جرّأء تدهور حالته، بعد أن ظهرت على جدرانه وأسقفه تشققات عميقة جعلته مهدد بالإنهيار فوق رؤوس أطفالهم.

كما أن مياه الأمطار تتسرب اليه مع كل تساقط للأمطار، في ظلّ صمت السلطات المحلية التي لعبت دور المتفرج أمام الحالة الكارثية التي آلت إليها الإبتدائية. وحسب رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بني زيد فإن الأمر أصبح تحدي من الأولياء، وأكد أنه وبعد لقاء ممثلين عن الأولياء بالوصاية صباح الثلاثاء رفضوا إقتراح تخصيص قسم جديد واستغلاله كمطعم بعد تزويده بطاولات أكل جديدة، حيث أصر الأولياء ـ حسبه ـ على مواصلة إحتجاجهم مطالبين بحضور والي الولاية.

من جهتهم، رفض الأولياء هذا الاقتراح وقالوا بأنهم لا يريدون حلول مؤقتة وإنما يطمحون إلأى بناء مطعم جديد ولائق يستفيد منه أبناء القرية من الأجيال القادمة بالإضافة إلى القيام بعملية كبرى لتهيئة المدرسة، مؤكدين بأن تخصيص قسم كمطعم، سيزيد من الإكتظاظ في الأقسام الأخرى وبالتالي هو حل غير عملي ـ حسبهم ـ، ولابد من تخصيص ميزانية عاجلة لبناء مطعم جديد بالابتدائية، بعدما سئموا من الوعود التي سمعوها عدة مرات، مؤكدين على استمرارهم في الاحتجاج حتى ولو كلفهم الأمر بقاء أطفالهم دون دراسة.

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استلام هياكل تربوية جديدة للحد من الاكتظاظ بجيجل

ب. منى

شهد قطاع التربية لولاية جيجل، هاته السنة، استلام عدة هياكل تربوية جديدة تزامنا مع الدخول المدرسي للسنة الجارية. وقال والي جيجل أحمد مقلاتي، أن قطاع التربية شهد هذه السنة تسليم خمس مدارس جديدة في الطور الايتدائي، عبر بلديات هي جيجل، الطاهير، الميلية، الجمعة بني حبيبي، وأولاد يحي خدروش، ليصبح العدد الاجمالي عبر الولاية 403 مدرسة ابتدائية، فيما تم استلام 30 قسم توسعة وتعويض، إضافة إلى 06 مطاعم مدرسية، مع توقع تسليم 13 مجمعا مدرسيا قبل نهاية السنة الجارية، لتنطلق الأشغال بـ 12 مجمعا آخر خلال ذات الفترة.

وبالطور المتوسط الذي يضم 113 مؤسسة، يرتقب استيلام متوسطتين بكل من أسردون وبوتياس بالميلية قبل نهاية هذه السنة، مع امكانية استلام متوسطة مزغيطان بجيجل، في حين تتواجد ثلاث ثانويات قيد الانجاز بكل من وجانة، الميلية ومزغيطان، هذه الأخيرة التي ينتظر تسليمها قبل نهاية السنة الجارية، بعد أن عرفت أشغالها تعطلا وتوقفا لسنوات لأسباب عديدة منها طبيعة الأرضية.

كما أشار والي جيجل إلى تخصيص مبلغ فاق 133 مليار سنتيم، لبرنامج الترميمات الكبرى للمؤسسات التربوية عبر الأطوار التعليمية الثلاث، استفادت منه 174 مدرسة ابتدائية، 69 متوسطة، و32 ثانوية تتمثل أشغالها أساسا في التدفئة، المساكة، تهيئة دورات المياه، وكذا الساحة وجدار الاحاطة.

وفي شق الاطعام المدرسي، فمن محموع 403 مدرسة ابتدائية، تقدم 361 منها الاطعام سواء عبر مطاعم نظامية أو قاعات أكل، فيما تغيب هذه الخدمة بعدد من المدراس بسبب الضغط ونظام الدوامين، أو غياب أرضيات لانجاز مطاعم مدرسية، حيث سيتم تخصيص وجبات باردة للتلاميذ بها كحل أولي.

وعن التدفئة، تسعى السلطات الولائية للقضاء على وجود مادة المازوت السائل بالمدارس، من خلال تحقيق مدارس بدون مازوت خلال الموسم الدارسي الحالي، اذ خصص لهذه العملية مبلغ مالي فاق 12 مليار سنتيم، حيث لاتزال 15 مدرسة مزودة بهذه المادة سيتم التكفل بها قريبا. أما عن النقل المدرسي، فتحتوي حظيرة القطاع على 348 حافلة يستفيد منها أكثر من 19200 تلميذ على مستوى 308 خطا.

وكان 49 ألف تلميذ قد استفاد من المنحة المدرسية التي تم صبها في حسابات الأولياء قبل الدخول المدرسي، مع تخصيص أكثر من 12300 حقيبة مدرسية للتوزيع على التلاميذ المستحقين لها، بالإضافة إلى 2530 مئزرا تكفلت به مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن. يذكر أن ولاية جيجل كانت قد شهدت أول أمس الثلاثاء، التحاق أزيد من 194 ألف تلميذ بمقاعد الدراسة، منهم أكثر من 100 ألف في الطور الابتدائي، 60 ألفا في المتوسط، و29900 في الطور الثانوي.

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لصان يسرقان الأنابيب النحاسية من العمارات الشاغرة في الطارف

عصام بن منية

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة الذرعان في ولاية الطارف، أول أمس، من توقيف شخصين يحترفان بسرقة الأنابيب النحاسية، من داخل العمارات التي لازالت في طور الإنجاز، على مستوى ورشات البناء بمدينة الذرعان. المشتبه فيهما اللذان يبلغان من العمر 27 و31 سنة، تم توقيفهما من طرف عناصر الشرطة، إثر تلقي معلومات بشأن وجود شخصين داخل إحدى العمارات الشاغرة يقومان بنزع الأنابيب النحاسية المخصصة لتوصيل الغاز، بغرض سرقتها، على الفور تحرك عناصر الشرطة لمحاصرة المكان، ما مكن من توقيف المشتبه فيهما، مع حجز كمية معتبرة من الأنابيب النحاسية المسروقة والتي كانت مخزنّة داخل سيارة سياحية استعملها اللصان للتنقل بغرض تنفيذ عملياتهما الإجرامية ونقل المسروقات. المشتبه فيهما تم تحويلهما برفقة المحجوزات إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق معهما وإنجاز ملف قضائي ضدهما عن تهمة السرقة بالتسلق تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان.

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جريحان في انحراف شاحنتين بقسنطينة

س. ع

شهدت منتصف يوم الثلاثاء، حي بوذراع صالح على مستوى محور الدوران بلدية قسنطينة، حادث إنحراف شاحنة ذات مقطورة واصطدامها بمدخل رئيسي لحظيرة سيارات.

الحادث خلف إصابة شاب يبلغ من العمر 31 سنة، له إصابة خفيفة وهو سائق الشاحنة الذي كان بمفرده من دون رفيق، وقد قدمت له الإسعافات الأولية اللازمة من طرف مصالح الحماية المدنية، بعين المكان وتم نقله إلى المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة. كما شهد نفس التوقيت جبل الوحش بإتجاه النفق، ببلدية قسنطينة، حادث إنحراف وإنقلاب شاحنة، خلف إصابة شخص يبلغ من العمر 50 سنة، كان متعدد الإصابات وهو سائق الشاحنة، حيث قدمت له الإسعافات الأولية اللازمة من طرف مصالح الحماية المدنية، بعين المكان وتم نقله إلى المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة.

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الإطاحة بمروجي المخدرات والمهلوسات في قالمة

نادية طـلحي

تمكن أفراد فرقتي الأمن والتحري للدرك الوطني بتاملوكة ومجاز الصفاء بولاية قالمة، من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و38 سنة، ينحدرون من ولايتي قالمة وسوق أهراس، بعد تورطهم في قضايا الحيازة والمتاجرة بالأقراص المهلوسة.

المشتبه فيهم تم توقيفهم في قضيتين منفصلتين الأولى تمت معالجتها من طرف أفراد فرقة الأمن والتحري بالفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمجاز الصفاء، وأثناء قيامهم بدورية عبر إقليم الاختصاص أين لفت انتباههم شخص محل شبهة، وبعد اخضاعه لعملية التفتيش تم العثور بحوزته على علبة بلاستيكية بداخلها قطع من المخدرات من نوع كيف معالج تقدر بـ 9 غرام إضافة الى 4 كبسولات من دواء بريغابالين، ليتم توقيفه واقتياده الى مقر الفرقة للتحقيق معه وتقديمه أمام الجهات القضائية، فيما تمت معالجة القضية الثانية من طرف فرقة الأمن والتحري التابعة للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتاملوكة، بعد أن ورود معلومات مفادها قيام 3 أشخاص بترويج المؤثرات العقلية في وسط الشباب على مستوى بلدية تاملوكة، ليتم على اثرها وضع خطة للإطاحة بالمشتبه فيهم الذين كانوا على متن شاحنة من نوع جاك، وبعد اخضاعها لعملية التفتيش تم العثور بداخلها على 147 كبسولة من دواء بريغابالين 300 ملغ، ليتم توقيف المشتبه فيهم الثلاثة واقتيادهم الى مقر الفرقة للتحقيق معهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية بمحكمة وادي الزناتي بتهمة الحيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية والمخدرات.

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حجز 74 قنطارا من التبغ المقلد ببسكرة

عمار. ل

أحبطت وحدات الدرك الوطني في بسكرة، الثلاثاء، محاولة تسويق 74 قنطارا من مادة أوراق التبغ الجاف مع توقيف شخص ومصادرة شاحنة.

العملية قام بها عناصر فرقة الدرك الوطني ببلدية أوماش، على خلفية تلقي معلومة تفيد بمحاولة تمرير شحنة من مادة التبغ المقلد عبر إقليم ولاية بسكرة بطريقة غير قانونية ليتم الترصد للمركبة محل الشبهة وخلال وصولها إلى الحاجز الأمني بالطريق الوطني 03 بمنطقة الشقة، تم توقيفها وأثناء المعاينة والتفتيش الدقيق ضبطت أكياس “الشمة المقلدة” مخبأة في الصندوق الخلفي للشاحنة نوع “سوناكوم”، ليتم تسليم السلعة المحجوزة إلى مصالح أملاك الدولة فيما اقتيد السائق للتحقيق مع إنجاز ملف جزائي حول القضية وتحويله للعدالة بجرم حيازة ونقل المواد التبغية دون سند قانوني.

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سقوط رضيع وعامل من الطابقين الثاني والثالث بسكيكدة

إ. بوشليق

سقط، في حدود الساعة الخامسة والنصف من مساء أول أمس، رضيع يبلغ من العمر 11 شهرا، من الطابق الثالث لعمارة، تقع بحي مسيون 2، بعاصمة الولاية سكيكدة، أصيب على إثرها بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الجبهة والوجه، ليتم نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لمستشفى “عبد الرزاق بوحارة” في حالة حرجة متأثرا بالجروح الخطيرة الذي تعرض لها جراء ارتطام جسمه الصغير بالأرض.

وحسب مصادر محلية، فإن الرضيع سقط من شرفة المنزل على حين غفلة من عائلته، ومن المحتمل نقله إلى قسنطينة أو عنابة.

كما أصيبت والدته، من هول الحادثة، بحالة إغماء ليتم نقلها إلى نفس المستشفى، أين قدّمت لها الإسعافات اللازمة.

في ذات السياق، أصيب عامل، يبلغ من العمر 38 سنة، بجروح في أنحاء مختلفة من جسمه، جراء سقوطه من الطابق الثاني لبناية في طور الإنجاز، تقع بحي زعير رابحي ببلدية رمضان جمال، ليتم نقله من طرف أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة رمضان جمال إلى العيادة متعدّدة الخدمات برمضان جمال، أين قدّمت له الإسعافات اللازمة.

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الإطاحة بأفراد شبكة إجرامية تورطوا في 19 قضية سرقة

نوارة باشوش

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الرويبة خلال الأسبوع الماضي، 4 أشخاص مسبوقين قضائيا مشتبه في ضلوعهم في 19 قضية سرقة، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و28 سنة، وذلك إثر شكوى مقدمة من قبل تاجر بخصوص تعرض محله للهواتف النقالة للسرقة، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ20.000 دج كان متواجدا بصندوق، وفور تلقي الشكوى باشرت ذات المصلحة تحرياتها للقبض على الفاعلين .

بعد الأبحاث واستغلال الوسائل التقنية ومع استغلال الكاميرات المنصبة داخل المحل، تمكن المحققون التابعون للمصلحة من تحديد هوية شخصين مشتبه فيهما قاما بكسر باب المحل من الخارج، حيث تسلل أحدهما إلى الداخل وجمع المسروقات ووضعها في كيس بلاستيكي قدمه لشريكه الذي كان يقوم بمهمة تأمين المكان، واستمرارا للتحري تم توقيف المشتبه فيهما، حيث تبين لاحقا أنهما متورطان في عدة قضايا؛ 19 قضية بقطاع اختصاص باب الوادي، 7 قضايا بقطاع سيدي امحمد وقضيتين على مستوى أمن الروبية تخص الاعتداء بالعنف على الأشخاص متبوع بالسرقة، كما أنهما يزاولان بيع الهواتف بالسوق السوداء.

وبالتنسيق مع النيابة، تم استصدار تمديد الاختصاص للقبض على الشريكين الآخرين اللذان أيضا يمتهنان بيع وشراء الهواتف النقالة في السوق السوداء ليتم توقيفهما والتحقيق معهما، ليتم بعدها تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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ربة بيت تنتحل صفة “قاضية” للاحتيال على صاحب وكالة أسفار!

مريم. ز

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة مساء الأربعاء، سيدة في العقد الخامس من العمر تدعى “ب. و”، رفقة أفراد عائلتها، بتهم تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال، وذلك عقب تورطهم في عمليات نصب على وكالة سفر وانتحال المتهمة صفة قاضية بمجلس قضاء الجزائر، من أجل السفر والاستفادة من رحلات مجانية بفنادق خمس نجوم بالإمارات.

تفاصيل القضية، بحسب ما ناقشته المحكمة أمس، تعود لشكوى تقدم بها الضحية وتعلق الأمر بصاحب وكالة أسفار، إثر تعرضه لعملية نصب من قبل المتهمة وزوجها، وكشف الشاكي أن المتهمة تواصلت معه بصفتها قاضية لدى مجلس قضاء الجزائر، أين استغلت ذلك في تنقلات مجانية نحو مدينة دبي الإماراتية وقضاء أيام داخل فنادق فخمة إلى جانب زوجها وأولادها، مضيفا دفعه قيمة تذاكر طيران لرحلات بالدرجة الأولى وبلغ مجموع المبالغ المالية المدفوعة على حساب وكالته ما يقارب نصف مليار سنتيم، أين تمكنت مصالح الضبطية القضائية إثر معلومات مؤكدة وبعد صدور عدة أوامر بالقبض في حق المتهمة من توقيفها على متن سيارة “مرسيدس” ملك لها بالعاصمة، وتحويلها للتحقيق أمام المصالح الأمنية بعد الأمر بإيداعها رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في القليعة.

من جهتها، أنكرت المدعوة “ب. و”، خلال ردها على أسئِلة القاضي أمس، وأكدت أن زوجها من قام بعملية النصب على الضحية ولا علاقة لها بذلك، كما اعترفت بأنها فعلا سافرت رفقته إلى مدينة دبي، وبخصوص علاقتها بزوجها حاليا ردت المتهمة بأنها انفصلت عنه منذ فترة وتحصلت على أوراق الطلاق بعد تعرضها للإهمال العائلي، ثم تزوجت بزوجها الثاني وتنقلت للإقامة برفقته بولاية وهران، قبل أن يتورط زوجها بملف قضائي ويزج به داخل السجن.

وأشارت المتهمة إلى أنها لم تنتحل صفة قاضية، بل كان يبدو من مظهرها أنها ربة بيت وأم لثلاثة أبناء وليست موظفة وتشغل منصبا مهما على حد تعبيرها، قبل أن يقاطعها القاضي ويواجهها بتصريحات الضحية الذي أكد تواصلها معه ومعرفته المسبقة بمكان إقامة عائلتها، وكشف عن ديون ثمن لرحلاتها رفقة عائلتها بلغت 500 مليون سنتيم.

وأمام إنكار المتهمة الموقوفة للوقائع المتابعة بها، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حقها، بعد ثبوت تورطها سابقا في ملفات مماثلة ودخولها المؤسسة العقابية أين قضت عقوبة عامين حبسا نافذا عن تهم النصب، ويذكر أن المتهمة سبق محاكمتها مؤخرا في ملفات تتعلق بجرائم النصب والاحتيال أمام ذات الهيئة القضائية.

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توصيات بتنظيم مهنة المهندسين الزراعيين وتنمية القطاع الفلاحي

إيمان. ك

خلُصت أشغال مؤتمر الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين إلى انتخاب منيب أوبيري على رأس الإتحاد لعهدة ثانية، مع رفع توصيات بضرورة تنظيم المهنة وتنمية القطاع الفلاحي على الصعيدين الوطني والعربي.

وإلى جانب عرض التقرير الأدبي وحصيلة النشاطات للفترة بين 2019 و2023، عرض التقرير المالي المؤشر من طرف محافظ الحسابات لفترة 2019 و2022، وعرض ومناقشة القانون الأساسي والنظام الداخلي والتعديلات المدخلة عليه، وانتخاب هياكل الاتحاد “أعضاء المجلس الوطني” المكتب التنفيذي الوطني وفي الأخير انتخاب رئيس الاتحاد، وكلّلت أشغال المؤتمر بالنجاح والتوافق التام على كل ما تم عرضه واقتراحه خلال الأشغال.

وتمت عملية الانتخاب بالاقتراع السري للمؤتمرين على المترشح للمهندس الزراعي منيب أوبيري لعهدة ثانية مدتها 5 سنوات بأغلبية واسعة بنسبة 96 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، وتم بالمناسبة تكريم أعضاء المكتب الوطني السابقين ورؤساء المكاتب الولائية الذين قدموا مجهودات ميدانية خدمة للمهنة وقطاع الزراعة.

كما تمت صياغة توصيات أشغال المؤتمر التي تعلقت أساسا بضرورة تنظيم المهنة وتنمية القطاع الفلاحي على الصعيدين الوطني والعربي، حيث حيا رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين منيب أوبيري كل أعضاء الاتحاد وكل من ساند وساعد الاتحاد والمهندسين من كافة المواقع خدمة للمهندس الزراعي وللجزائر.

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توزيع 130 ألف محفظة للتلاميذ المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة

ق. م

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو، عن توزيع أكثر من 130 ألف محفظة مدرسية لفائدة التلاميذ المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أن دائرتها الوزارية ستتكفل ابتداء من العام المقبل بالإشراف المباشر على عملية توزيع المنحة المدرسية.

وأكدت لدى إشرافها على افتتاح السنة المدرسية، الثلاثاء، من المدية لتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، أن قطاع النشاط الاجتماعي يستقبل ما لا يقل عن 30 ألف تلميذ، من الجنسين، خلال العام الدراسي الجديد، موزعين على 239 مؤسسة متخصصة و17 ملحقة و1.090 قسم مفتوح عبر مؤسسات قطاع التربية الوطنية، استنادا إلى الأرقام التي قدمتها الوزيرة.

وصرحت كريكو بمدرسة الصم والبكم لبني سليمان، حيث تمت مراسم الافتتاح، بأن “التعاون المثمر بين قطاعي التضامن الوطني والتربية الوطنية يسهل عملية دمج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التربوي ويفتح لهم آفاقا جديدة تمكنهم من تجاوز إعاقتهم”.

واعتبرت أن “إعداد برامج تعليمية تناسب هذه الفئة وتوفير الوسائل البيداغوجية التي تلبي حاجيات هؤلاء التلاميذ يساهمان في دمجهم في الوسط المدرسي ثم في عالم الشغل لاحقا”.

وأفادت بأن أساتذة الطور الثانوي شرعوا في تكوين متخصص بالمدرسة العليا لتكوين أساتذة الصم والبكم، التي افتتحت مؤخرا، مؤكدة أن تكوين هؤلاء الأساتذة من شأنه “توسيع التكفل المدرسي لفائدة فئات عمرية أخرى”.