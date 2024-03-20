أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 20 مارس 2024

انتشال جثة من حوض مائي، خمسيني يقتل شابا

انتشال جثة من حوض مائي بمعسكر

ق. مزيلة

عثرت عناصر الحماية المدنية للمحمدية في ولاية معسكر صباح الأربعاء على جثة شاب داخل حوض مائي للسقي الفلاحي بشارع بلبنة محمد.

وحسب بيان للحماية المدنية فإن عناصر وحدة المحمدية انتشلوا صباح أمس في حدود الثامنة والنصف جثة شاب يبلغ من العمر 30 عاما من حوض مائي يقع بشارع بلبنة محمد مخصص للسقي الفلاحي.

وكانت ذات المصالح قد باشرت عملية مسح لعديد الأماكن بحثا عن الشاب المفقود قبل العثور على جثته، حيث تم نقلها لمصلحة حفظ الجثث لمستشفى دحاوى دحو مع فتح تحقيق من قبل مصالح الأمن المختصة إقليميا.

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ضحاياها من الناقلين غير الشرعيين

تفكيك شبكة وطنية لسرقة السيارات بالشلف

محمد. ق

تمكن أفراد الدرك الوطني بالشلف من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ثمانية أفراد، مختصة في سرقة السيارات والتعدي على أصحابها ويمتد نشاطها عبر مختلف أرجاء الوطن، حسب ما علم الثلاثاء لدى ذات الهيئة الأمنية.

وأفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف أنه في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وحماية ممتلكات المواطنين، تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس من توقيف خمسة أشخاص وتحديد هوية ثلاثة آخرين، في حالة فرار، كانوا ينشطون ضمن جماعة إجرامية مختصة في سرقة السيارات عبر عدة ولايات من الوطن، واستنادا لذات المصدر، جاءت هذه العملية بعد تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني حواء، شكوى من أحد المواطنين تفيد بتعرضه للاعتداء وسرقة سيارته وهاتفه النقال ليتم مباشرة فتح تحقيق وتكثيف التحريات وتنشيط عنصر الاستعلامات وهو ما أسفر عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيف خمسة منهم، فيما يوجد ثلاثة أشخاص آخرين في حالة فرار.

وبينت التحقيقات التي قامت بها نفس الفرقة الأمنية أن أفراد هذه الشبكة كانوا يقومون بممارسة نشاطهم الإجرامي بعد طلب خدمة التوصيل من أصحاب السيارات لنقل الأشخاص بدون رخصة، وبعد استدراجهم إلى أماكن معزولة وخالية من حركة الناس يتم سلبهم سياراتهم وأموالهم تحت طائلة العنف والتهديد بالأسلحة البيضاء، واسترجعت خلال هذه العملية السيارة المسروقة وعدد معتبر من البطاقات الرمادية وشهادات التأمين ومحاضر المراقبة التقنية لعدة سيارات مختلفة، بالإضافة لحجز سيارة ودراجة نارية كانتا تستعملان في عمليات السرقة والاعتداء على الأشخاص ومبلغ مالي يقدر بـ294 ألف دج من عائدات نشاطهم الإجرامي، وفقا لذات المصدر، وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، قدم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، وفق نفس البيان.

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خمسيني يقتل شابا بتيبازة

ب. بوجمعة

اهتز حي حلولة الساحلية ببلدية الحطاطبة في ولاية تيبازة، الثلاثاء، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 29 سنة، الجريمة التي شهدها حي 400 مسكن بالقرية المعروفة محليا بحي القندوري، نفذها خمسيني في حق شاب لم يبلغ الثلاثين من العمر، وتمكّنت مصالح الدرك الوطني من إلقاء القبض على الجاني. وذكرت مصادر محلية، أن الجريمة وراءها قضية اجتماعية.