أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

إدانة مغترب بتر إصبع صديقه، يسرق مجوهرات والدته لتأمين تكاليف "الحرقة"

“جنايات وهران” أدانته بسبع سنوات سجنا

إدانة مغترب بتر إصبع صديقه بسبب “خيانته الأمانة”

سيد أحمد فلاحي

قضت نهار محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، الأربعاء، بـ07 سنوات سجنا نافذا، على شاب مغترب، تسبب في بتر أصبع شخص، بزعم الانتقام منه على خيانته الأمانة وسرقة أمواله التي كان يجمعها في الخارج، كونه منحها إياه، على أساس إيصالها لعائلته بوهران، غير أن الضحية، حولها لقضاء أموره الشخصية، ورفض إرجاعها، فنشب شجار، بين الطرفين، وانتهى بمحاولة قتله تحت طائلة الإصرار والترصد.

تعود أطوار القضية إلى صيف 2020، وتحديدا إلى شهر أوت، عندما قرر المتهم المدعو “ب.ي” صاحب الـ28 ربيعا، التنقل إلى غاية حي الصديقية الذي يقطن فيه الضحية الذي يكبره سنا، والذي كان مرافقه في فرنسا، لا لسبب سوى للاقتصاص منه، وبتر أحد أصابعه، كون الضحية سبق له وأن فعل فعلته، خلال شجار طاحن دار بين الطرفين، ليقدم على إصابة المتهم في يده ويبتر أصبعه، وكان ذلك سنة 2019، والسبب هو الضغط الذي كان يسببه المتهم للضحية، كلما التقى به، مطالبا إياه بإرجاع مبلغ ألف أورو التي منحها له على أساس نقلها إلى أهله في وهران، للتكفل بعلاج والدته المريضة، لكن الصديق خان الأمانة، حسب ادعاء الجاني، ورفض رفضا قاطعا إرجاعها له، وذات مرة نشب الشجار الخطير، وتم بتر أحد أصابعه، وقد جعلت هذه الحادثة المتهم يصر على الانتقام، وهو ما تم حين باغته بحيه السكني في جنح الليل، واعتدى عليه بواسطة آلة حادة، تركت أثرها السلبي على جسد الضحية، ببتر أصبعه، عقب ذلك قام الجاني بالتوجه مباشرة إلى مركز الأمن مبلغا عن الجريمة، وكأنه بهذا الفعل حصل على مبتغاه.

النيابة العامة التمست تشديد العقوبة، على المتهم بتوفر كل ظروف الجرم المشهود، وإصراره وتعمده الانتقام، بدليل توجهه إلى مقر سكناه في جنح الليل ومباغتته بواسطة سلاح أبيض، وبتر أحد أصابعه، ليلتمس بحقه عقوبة 10 سنوات سجنا، لتكون عقابا له على تسببه في عاهة مستديمة للضحية.

دفاع المتهم الذي فاق عدده الـ05 محامين، أجمع خلال مرافعته على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الملف الصحي للمتهم، والذي يعاني من اضطرابات نفسية منذ قدومه إلى أرض الوطن قبل 04 سنوات، بدليل أنه نسي ما فعله وأنكر كل تلك التصريحات سواء عند الضبطية القضائية أو حتى أمام وكيل الجمهورية، مطالبا هيئة المحكمة بالنظر بعين الرأفة في قضية الحال، خاصة أن الشاب لم يكن ينوي قتل الضحية، بل القصاص منه، بعد أن تعرض لخيانة الأمانة والتي فاقت الألف أورو، لتنطق المحكمة في الأخير بالسجن 07 سنوات سجنا ضد المتهم.

…

مراهق ببجاية يسرق مجوهرات والدته لتأمين تكاليف “الحرقة”

ع. تڤمونت

أوقفت، مصالح أمن ولاية بجاية مؤخرا، شابا يبلغ من العمر 19 سنة، يحترف السرقة باستغلال قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، هذا الأخير الذي أوهمه بفكرة الهجرة غير الشرعية على متن قارب مقابل مبلغ مالي قدره 80 مليون سنتيم.

ولأن القاصر لا يملك هذا المبلغ، فقد قام الشاب بتحريضه على سرقة مجوهرات والدته، هذه الأخيرة التي قصدت مصالح الشرطة، قصد تسجيل شكوى ضد شخص استغل ابنها القاصر قصد سرقة مجوهراتها بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم.

وكان الشاب يطلب من القاصر إحضار مبالغ أخرى قصد تكملة المبلغ المتفق عليه للهجرة غير الشرعية، وأمام عجز القاصر على تكملة المبلغ، فقد طلب من المشتبه فيه إعادة المسروقات التي سلمها إياه، وأمام رفض هذا الأخير، اكتشف القاصر أنه تعرض للاستغلال من طرف الفاعل، حينها قام بإخطار شقيقه الذي بدوره أخبر والدته، التي رفعت شكوى ضد الفاعل.

وقامت الفرقة المحققة بتكثيف الأبحاث والتحريات، وبمساعدة الضحية، تم وضع خطة محكمة، من خلالها تم توقيف المشتبه فيه الذي اعترف بأنه استغل القاصر قصد سرقة مجوهرات والدته، وأنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، وقدم أمام الجهات القضائية، التي أمرت بوضعه تحت نظام الرقابة القضائية.

…

العملية هي الثانية من نوعها

تصدير 27 قنطارا من أسماك سد بني هارون إلى السنغال

نسيم عليوة

بلغت كمية أسماك “الكارسان” المنتجة بسد بني هارون في ولاية ميلة، والمعدة للتصدير إلى السنغال 27 قنطارا، وهذا إلى غاية الثلاثاء، في انتظار استكمال عملية الشحن من طرف أحد المصدرين، حسب مدير فرع الصيد البحري وتربية المائيات بميلة خالد بلهاين، الذي أفاد أن هذه العملية تعتبر الثانية من نوعها بعد الأولى التي تمت شهر أكتوبر الفارط، عقب تجربة قام بها أحد المتعاملين الاقتصاديين، لتصدير سمك بني هارون لدولة السنغال ولاقت العملية نجاحا وإقبالا من طرف التجار بدولة السنغال على المنتج الجزائري، ليتم تنظيم عملية صيد ثانية لسمك الكاراسان لتصديره إلى الدولة المذكورة.

وأوضح المتحدث، في تصريح إعلامي، أن عملية الصيد شارك فيها جميع الصيادين المرخصين على مستوى سد بني هارون، كما أن مصالحه قامت بمرافقة المصدّر من خلال إدخال الشارة الصحية والتنسيق مع المتعامل الاقتصادي لتسهيل عملية الشحن وتسريع الإجراءات الإدارية لمباشرة عملية التصدير، وتهدف هذه العملية إلى تثمين الثروة السمكية بالمسطحات المائية للولاية خصوصا هذا النوع من الأسماك الذي يبقى خارج دائرة الاستهلاك المحلي في ولاية ميلة، حيث وجد الصيادون بالولاية صعوبة كبيرة الأعوام الماضية في تسويقه بالولاية لرفض المواطن الميلي اقتناء واستهلاك هذا النوع من الأسماك المسمى “الكارسان”، ليتم الدخول في تجربة أولى من نوعها مع دولة السنغال التي لاقت إقبالا كبيرا والتجربة متواصلة.

من جهة ثانية، تقوم ولاية ميلة بتصدير مادة زيت الزيتون الذي يعتبر من أجود الزيوت على المستوى الوطني، كما أن صادرات ولاية ميلة من مادة زيت الزيتون في “تطور مستمر من سنة لأخرى من ناحية الكمية وكذا النوعية التي يعمل المنتجون والمصدرون على تحسينها لضمان دخول أسواق جديدة”، وانتشار زراعة أشجار الزيتون عبر كامل تراب ولاية ميلة لما لها من أرباح على الفلاحين رغم أنه خلال هذه السنة أتت حرائق الصيف الماضي على آلاف الأشجار من الزيتون بسبب الحرارة المرتفعة وعشوائية غرس أشجار الزيتون، جراء عدم احترام المسافة وتنقيتها من الأحراش التي تزيد من لهيب النيران عند حدوث الحريق ببساتين الزيتون .

وتقوم ولاية ميلة أيضا بتصدير مادة الفلين إلى الخارج، حيث بلغ إنتاج هذه المادة السنة الفارطة، حوالي 2190 قنطارا من مادة الفلين، بمردود يتراوح بين 7 و8 كلغ لكل شجرة، وقد تم بيعها عن طريق المزايدة ومنها ما تم تصديره إلى الخارج بعد بيعه، وتتوفر ولاية ميلة على مساحات مهمة من أشجار البلوط الفليني تقدر بـ6069 هكتارا منتشرة عبر الشريط الشمالي من الولاية.

…

الإطاحة بمروجي “الكوكايين” والأقراص المهلوسة عبر أحياء قسنطينة

عصام بن منية

وضع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، حدا لنشاط شخصين يحترفان تجارة وترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية، بعد أن تم ضبط بحوزتهما كمية معتبرة من مادة “الكوكايين” المعدّة للترويج بالإضافة إلى كمية أخرى من الأقراص المهلوسة، وهذا حسب ما جاء في بيان لأمن الولاية.

المشتبه فيهما اللذان يبلغان من العمر 46 و54 سنة، تمت الإطاحة بهما من طرف عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، إثر استغلالهم المعلومات التي وردت إليهم بخصوص وجود كمية معتبرة من مادة الكوكايين بحوزة شخصين على مستوى حي دقسي عبد السلام بمدينة قسنطينة، وهما يخططان لترويجها وسط مستهلكي هذا النوع من المخدرات شديدة المفعول والتأثير العقلي. انطلاقا من المعلومات المتحصل عليها، باشر عناصر الفرقة تحريات وتحقيقات معمقّة، أفضت إلى تحديد هويتي المشتبه فيهما ومكان تواجدهما، ليتم إلقاء القبض عليهما بحي الدقسي عبد السلام عندما كانا على متن سيارة سياحية من نوع “بيجو 406″، وبإخضاعهما للتفتيش، تم ضبط بحوزتهما كمية معتبرة من مادة “الكوكايين” بوزن إجمالي قدره 78.71 غرام، مهيأة للترويج في شكل أقراص صغيرة، بالإضافة إلى كمية أخرى من المؤثرات العقلية تُقدر بـ115 قرص مهلوس، وأوراق نقدية بالعملة الصعبة.

على إثر ذلك تم تحويل المشتبه فيهما والسيارة وكمية المخدرات المحجوزة إلى مقر الفرقة للتحقيق معهما، وإنجاز ملف قضائي ضدهما عن تهمة حيازة ونقل مخدرات صلبة من نوع “كوكايين” ومؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة لغرض البيع والتوزيع بدون رخصة، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.

…

فرقة الدرك بعين العربي تمكنت من استرجاع المسروقات

ثلاثة أشخاص يستعملون شاحنة لسرقة عتاد البناء بقالمة

نادية طلحي

أمرت محكمة قالمة، بوضع ثلاثة اشخاص تتراوح اعمارهم بين 18 و21 سنة، تحت التزامات نظام الرقابة القضائية، إلى حين محاكمتهم، بعد تورطهم في قضية سرقة مواد البناء من منزل في طور الإنجاز ببلدية عين العربي.

المشتبه فيهم تم توقيفهم من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية عين العربي، إثر تلقيهم نهاية الأسبوع الماضي، لشكوى من شخصين، بخصوص قيام أشخاص مجهولين بسرقة عتاد بناء من منزل في طور الإنجاز كانوا يقومون ببنائه لأحد المواطنين بالمنطقة، على إثر ذلك تحرك أفراد فرقة الدرك الوطني بتشكيل دورية عمل والتنقل إلى عين المكان، لإجراء المعاينات اللازمة ورفع كل الآثار وأخذ صور لمسرح الجريمة، والتي من شأنها أن تفيدهم في مجريات التحري والتحقيق، وبعد تفعيل عنصر الاستعلام والقيام بالتحريات اللازمة، تحصل أفراد الدرك على معلومات بخصوص قيام ثلاثة اشخاص ببيع عتاد مخصص للبناء، كما تم تحديد مكان تواجد المسروقات التي كان يخفيها أحد المشتبه فيهم داخل منزله، كما تمكن المحققون خلال عملية التحري من تحديد نوعية الشاحنة التي استعملها اللصوص في عملية السرقة، وبعد تحديد مكان تواجدهم تم إلقاء القبض عليهم، وتحويلهم إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معهم، أين اعترفوا حسب بيان الدرك الوطني، بقيامهم بعملية السرقة، باستعمال شاحنة من نوع “دي آف آس كا”، وأنهم قاموا بإخفائها في منزل أحدهم، ليتم استرجاع جميع المسروقات وعرضها على مالكها الذي تعرف عليها مباشرة.

وبعد استكمال التحقيقات الأولية معهم تم إنجاز ملف قضائي ضدهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، والذي أمر بإحالتهم على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري، ليتم وضعهم تحت الرقابة القضائية وتأجيل محاكمتهم إلى يوم الأحد المقبل.

…

شاب يبتر يد آخر في شجار بسكيكدة

إ. بوشليق

أقدم شاب في العقد الثالث من عمره، الأربعاء، على بتر يد آخر في مثل سنه، بواسطة سلاح أبيض محظور، وذلك في شجار عنيف، يجهل أسبابه، وقع بحي الفيلق، ببلدية تمالوس، بغرب ولاية سكيكدة، حيث تم نقل الضحية من طرف أعوان الحماية المدنية لذات المنطقة إلى مستشفى تمالوس، ونظرا لحالته الحرجة، تم تحويله إلى مستشفى عنابة، من جهتها، المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات هذه الحادثة الخطيرة التي كانت أن تودي بحياة الشاب.

…

في عملية تعد الأولى من نوعها بالغرب الجزائري

استئصال كيس نادر من داخل صدر سيدة بمستشفى إيسطو بوهران

سيد أحمد فلاحي

نجح مؤخرا الفريق الطبي التابع لمصلحة الجراحة الصدرية بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر 54 بوهران، في استئصال كيس منصفي الذي يعتبر من الأكياس النادرة (Kyste Médiastinal) باستخدام تقنية المنظار لتنظير الصدر، لسيدة تبلغ من العمر 46 سنة، كانت تعاني منذ سنوات من آلام على مستوى الصدر مصحوبة بضيق التنفس خاصة في أثناء النوم، ليحل الفرج بعد هذه العملية الناجحة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الغرب الجزائري.

وبحسب ما أكده البروفيسور “قاسمي رشيد”، رئيس مصلحة الجراحة الصدرية بالمؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر 54 وهران، للشروق، فقد تم إجراء عملية جراحية لاستئصال كيس منصفي باستخدام تقنية المنظار (Thoracoscopie) – تنظير الصدر-، أين يتم التوغل إلى لنزع الكيس المتواجد بين الرئتين والقلب، وهي عملية نوعية وجد دقيقة، يتم من خلالها تفريغ السائل الموجود داخل الكيس ثم استئصاله، بعد أن عانت المريضة البالغة من العمر 46 سنة من آلام على مستوى الصدر، يصاحبه ضيق التنفس خاصة في أثناء النوم، إلى جانب صعوبة في البلع والسعال المزمن وبحة في الصوت، وهذا بسبب تضخم الكيس وضغطه على الأعضاء المجاورة، مع العلم أن هذا النوع من الأكياس هي حميدة لكن بعضها قد يسبب أعراضا تتطلب علاجا سريعا وتدخلا جراحيا فوريا.

وأضاف محدثنا أنه تم إخضاع المريضة لكافة الفحوصات الطبية اللازمة والتحاليل من أجل تحضيرها للعملية الجراحية، بالتنسيق مع مصلحة الإنعاش والتخدير، التي دامت 50 دقيقة، ولا تتطلب عملية شق كاملة يكفي القيام بثلاثة ثقوب على مستوى الصدر، باستعمال تقنية حديثة وهي التوغل بالمنظار، من أجل استئصال الكيس المنصفي الذي بلغ طوله 15 سنتم المتواجد على مستوى الجوف الصدري، كما سيتم إخضاعه للتحاليل لتحديد نوعيته، حيث أكد ذات المتحدث، أن العملية تمت بنجاح والمريضة يتم إبقاؤها تحت الرعاية الصحية لمدة 03 أيام فقط وبعدها يمكنها أن تغادر المستشفى دون أي خطورة على حالتها الصحية.

وللإشارة، فقد سجلت المصلحة منذ بداية السنة إلى غاية شهر أكتوبر الماضي، 334 عملية جراحية لعلاج حالات مرضية متعددة، إلى جانب إخضاع 2694 شخص للفحص الطبي منهم 94 طفلا و1027 امرأة، فيما تم إبقاء 525 مريض للاستشفاء والمراقبة الطبية منها 15 طفلا و2014 سيدة.