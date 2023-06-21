أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 21 جوان 2023

العثور على جثة ستيني،12 موظفا ببريد الشلف تحت الرقابة القضائية

سحب 180 مليون سنتيم من رصيد سيدة متوفاة

12 موظفا ببريد الشلف تحت الرقابة القضائية

م. قورين

أمر، الاربعاء قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف بإيداع موظف بمديرية البريد وأحد أقاربه رهن الحبس المؤقت ووضع 12 موظفا ببريد الجزائر بالشلف تحت الرقابة القضائية، على خلفية تورطهم في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وإساءة استغلال الوظيفة، والإهمال المؤدي لسرقة أموال عمومية.

عملية التوقيف حسب مصادر “الشروق”، تمت على إثر بلاغ من قبل إحدى الفتيات إلى عناصر الفرقة الاقتصادية، مفاده اختفاء أزيد من 180 مليون سنتيم من الحساب الجاري لأمها، لتكشف التحريات بأن ابن السيدة المتوفاة، هو من قام بسحب هذا المبلغ من حسابها البريدي بتواطؤ مع أحد موظفي المؤسسة البريدية، باستعمال الصكوك البريدية الخاصة بوالدته وتقليد توقيعها، حيث بلغ المبلغ الإجمالي الذي تم سحبه من الحساب البريدي للمعنية أزيد من 180 مليون سنتيم.

وبعد إتمام التحقيقات، تبين بأن موظفا بالمديرية استغل ما يحظى به من ثقة بين عمال البريد لسحب أموال أحد أقاربه، فتم توقيفه عن جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وجنحة السرقة وجنحة المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، فيما وجهت إلى باقي أطراف القضية جنحة الإهمال المؤدي إلى سرقة أموال عمومية.

…

12 سنة سجنا لمروج “الكوكايين” ببرج بوعريريج

و. بوجملين

أدانت محكمة الجنح ببرج بوعريريج، الأربعاء شابا بـ12 سنة سجنا لتورطه في قضية المتاجرة بالمخدرات الصلبة من نوع “الكوكايين”.

وقد حاول المتهم أمام هيئة المحكمة التملص من التهمة المنسوبة إليه وايهام هيئة المحكمة بأن كمية “الكوكايين” التي عثرت عليها مصالح الأمن بحوزته كانت لغرض الاستهلاك الشخصي.

ومن جهته طالب دفاع المتهم بتحويل التهمة إلى الاستهلاك بدل المتاجرة، غير أن ممثل النيابة التمس تسليط عقوبة 15 عشر حبسا نافذا في حق المتهم، ليتم الانتهاء بعقوبة 12 سجنا، وكانت مصالح أمن برج بوعريريج قد أوقفت المتهم الذي كان في حالة فرار بعد ترصده لفترة طويلة داخل مطعم بمركز الولاية برج بوعريريج وبحوته كمية من مادة “الكوكايين”.

…

3 سنوات حبسا لطالب طعن عامل إقامة جامعية في سطيف

س. منصوري

أدانت محكمة الجنح بسطيف الثلاثاء، طالبا جامعيا بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، لتورطه في قضية الاعتداء بخنجر على عامل إقامة في جامعة الهضاب في سطيف.

وفي تفاصيل القضية وحسب تصريحات زملاء الضحية، فإن الطالب الجامعي دخل إلى مطعم الإقامة الجامعية 3 في الهضاب بسطيف، وهو في حالة سكر، وقد نشب شجار بينه وبين عامل في الإقامة طالبه بمغادرة المطعم بعد تناوله لـ3 وجبات متتالية، وأن يترك المكان لزملائه الطلاب وهو الأمر الذي أغضب الطالب وجعله يشتم العامل ولم يكتف بهذا فقط، بل أخرج السكين من جيبه وطعنه في الظهر، وكاد أن يقتله لولا تدخل عناصر الأمن الذين أوقفوه وحولوه إلى مقر الفرقة الأمنية، وقد تم نقل الطالب الضحية الى المستشفى لتلقي العلاج.

…

تبيعها بوثائق مركبات معطوبة

حادث مرور يوقع بعصابة لسرقة السيارات الآسيوية بوهران

خ. غ

قررت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران الأربعاء، توقيع عقوبات تتراوح بين 5 و7 سنوات سجنا في حق 13 متهما، فيما أيدت حكم البراءة لصالح آخر، في قضية سرقة السيارات التي راح ضحايا لها عديد الأشخاص، تم سلبهم مركباتهم، من طرف الشبكة، ثم القيام بإعادة بيعها إما بوثائق سيارات خردة أو في شكل قطع غيار بأثمان بخسة.

وبحسب ما دار أثناء المحاكمة، فإن هذه الجماعة الإجرامية التي وجهت لها تهم تكوين جمعية أشرار لارتكاب جناية السرقة بتوافر ظروف التعدد، الليل واستحضار مركبة، إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية وعدم الامتثال لأمر التوقف، كان نشاطها لافتا ومثار قلق ورعب عبر إقليم ولاية وهران خلال الفترة الممتدة ما بين شهري جوان وسبتمبر من سنة 2017، حيث عرفت حينها عدد من الأحياء السكنية الكبرى تناميا خطيرا ومروعا لجرائم سرقة المركبات المركونة ليلا على الطريق، والتي اتضح من خلال الشكاوى المتعددة لضحاياها أن جرائم هذه الشبكة كانت تستهدف خاصة نوعين من المركبات الآسيوية، لبساطة الطرق المستعملة في فتحها وتشغيلها دون الحاجة لمفتاح المحرك، منها سيارة تمت سرقتها من أمام بيت صاحبها بشارع ميروشو في وسط مدينة وهران، وأخرى على مستوى نهج شوبو، وكذلك صرح ضحية ثالث باختفاء مركبته بالقرب من نهج سان شارل، ليفتح تحقيق أمني بخصوص الظاهرة.

كما جاء في الملف أيضا أن الاهتداء إلى أولى خيوط هذه الشبكة تم بالصدفة، عندما لفت انتباه عناصر الدرك الوطني على مستوى إقليم بوسفر، مركبة، قام سائقها المدعو (ب. ع) بمناورة خطيرة أمام ذات المصالح لأجل الهروب، لكنها تسببت في حادث مروري، وألحقت أضرارا كبيرة بالسيارة، ليكتشف أن هذه الأخيرة مسروقة، ويقود بعدها استكمال التحريات إلى فك لغز اختفاء أكثر من 10 سيارات أخرى، سرقت بنفس الطريقة والمواصفات، ويتعلق الأمر بشبكة مكونة من 14 عنصرا، كانوا يشتركون كل حسب دوره في سرقة المركبات الآسيوية بعد الترصد المسبق لمسارات سيرها وركنها ليلا أمام مساكن أصحابها، ليتم تحويلها فور الظفر بها إلى مزرعة تقع في مدينة قديل، أين يتم تغيير أرقامها التسلسلية بطريقة احترافية لتبدو متطابقة مع ما هو مدون على وثائق سيارات أخرى خردة غير قابلة للسير ولا للاسترجاع، ثم تخضع للبيع بأثمان بسيطة جدا تتراوح بين 25 مليونا و30 مليون سنتيم، في حين تفكك المعطوبة منها إلى قطع غيار، لتحول إلى مورد ثان لجني المال.

أمام هيئة المحكمة، اعترف المتهمون بما نسب إليهم من أفعال، حيث أوضح كل واحد منهم الدور الذي قام به أثناء تنفيذ السرقة، وهذا على عكس التناقضات التي ميزت تصريحاتهم عند مثولهم أمام محكمة الجنايات الابتدائية، أين وصلت أحكام الإدانة بالنسبة لبعضهم إلى معاقبتهم بـ10 سنوات سجنا، حيث إنه بغض النظر عن المتهم (ب. ع) الذي ضبط متلبسا بقيادة واحدة من السيارات المسروقة، فقد أقر شقيقه المدعو (ب. إ) بترصده الضحايا المستهدفين، وقيامه لأجل تلك المهمة باستئجاره مركبة من وكالة لكراء السيارات، وبعد تأمينه الموقع المقصود، يأتي دور الأخوين (ز. ع) و(ز. ح) لفتح السيارات المستهدفة وتشغيلها، ثم يتكفل المتهم الرئيسي (ب. ع) بقيادتها إلى غاية مزرعة تعود للمتهم (ب. م) بناحية قديل في مقابل مبلغ مليون سنتيم كان يتلقاه هذا الأخير عن كل مركبة تدخل إلى حظيرته، وهناك يتم الفرز من قبل مختصين في الميكانيك، وهما (ز. ح) و(س. م)، على أن توجه القابلة منها للسير للبيع من طرف عناصر أخرى تشرف على اصطياد الزبائن والسمسرة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ل. ع)، (ب. ك) و(ج. ن)، فيما تفكك المعطلة منها إلى قطع غيار، يتم التخلص منها في مقابل مادي داخل السوق الموازية.

من جهتها، اعتبرت النيابة العامة التهم ثابتة في حق المتهمين، سواء الموقوفين منهم في حالة تلبس، أو أولئك الذين حوصروا بأدلة وقرائن الإدانة في حقهم، وأيضا وشاية شركائهم بهم، ليستسلموا للاعتراف بأفعالهم الإجرامية، ملتمسة على ذلك الأساس تسليط عقوبة 12 سنة سجنا لكل واحد منهم.

…

تعرض لسكتة قلبية

وفاة سبعيني داخل مكتب رئيس بلدية بغليزان

ناصر بلقاسم

توفي الثلاثاء، شيخ داخل مكتب رئيس بلدية عمي موسى الواقعة بالجنوب الشرقي لعاصمة الولاية غليزان، ويتعلق الأمر بالمدعو “عبد الله حمودي” البالغ من العمر 75 سنة، الذي قصد مقر البلدية من أجل مقابلة رئيس البلدية، حيث التمس من المواطنين الذين كانوا ينتظرون دورهم بقاعة الانتظار لمقابلة المير السماح له بالدخول قبلهم لاعتبارات صحية، وهو ما حدث، وبعد دقائق من دخوله مكتب المير أغمي عليه، ما استدعى الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية التي سارعت إلى عين المكان مرفوقة بعناصر الشرطة ووكيل الجمهورية لدى محكمة وادي ارهيو، بالإضافة إلى الطبيب، لينقل بعدها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بعمي موسى، حيث أكد الطبيب أنه فارق الحياة.

وأمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى بتشريح الجثة قبل الترخيص بدفنها، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا لمعرفة ظروف وأسباب هذه الوفاة المفاجئة والتي حدثت داخل مكتب رئيس البلدية.

وحسبما علمته “الشروق” من مصدر موثوق بعمي موسى، فإن المرحوم كان من بين أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين شاركوا في حرب أكتوبر1973 ضد الكيان الصهيوني بجمهورية مصر العربية، من جهته أفاد أحد الموظفين بالبلدية الذي اتصلت به الشروق بعدما تعذر عليها الاتصال برئيس البلدية الذي كان في اجتماع للمجلس الشعبي الولائي، أن الفقيد حضر إلى البلدية وهو في حالة إرهاق، وأنه كان غالبا ما يتصل برئيس البلدية لطرح مشاكل وانشغالات ساكنة البلدية، كون أن سمعته الطيبة جعلته مقصد العديد من المواطنين، وأضاف أنه بسبب حالته الصحية، لم يقوَ على إطلاع رئيس البلدية على موضوع زيارته، حيث شاء القدر أن تفيض روحه بمكتب المير، الموظف نفسه، أفادنا بأن بلدية عمي موسى وعلى رأسها المير، تقدمت بواجب العزاء لعائلة الفقيد، الذي يعد رحيله خسارة لأهل المنطقة نظرا لتاريخه الموسوم بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وسمعته وأخلاقه الطيبة.

…

فيما سقط طفل من الطابق الرابع لعمارة

العثور على شخص مشنوقا بتلمسان

ع. ب

تدخلت الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية بتلمسان من أجل تحويل جثة شخص في الستينيات من العمر، عثر عليه مشنوقا بحبل بلاستيكي، وحسب المعلومات التي أفادت بها مصالح الحماية المدنية، فإن جثة الشخص المشنوق عثر عليها بحي القلعة العليا، وتحديدا بالمنطقة المسماة طريق الرومي، معلقة في حبل بلاستيكي بشجرة، وقد تم نقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى تلمسان، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات الحادثة المأساوية التي تبقى أسبابها غامضة. وتعتبر حادثة الشنق هذه، الثانية من نوعها في ظرف شهر تقريبا، حيث تم العثور على جثة شخص في الأربعينيات من العمر، متزوج وأب لطفلين، معلقة بحبل داخل منزله.

وفي سياق آخر، قامت مصالح الحماية المدنية بمدينة الرمشي بتقديم الإسعافات الأولية لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات تعرض لرضوض وجروح إثر سقوطه من الطابق الرابع لإحدى العمارات، قبل أن يتم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى الرمشي من أجل العلاج.

…

العثور على جثة ستيني متحللة داخل شقة

مامن. ط

انتشل، عناصر المركز المتقدم للحماية المدنية بخنشلة، مساء الثلاثاء، جثة شخص ستيني يرجّح أنه توفي منذ أيام عديدة، حيث بيّنت المعاينة الأولية بأن الجثّة متحللة. وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الضحية كان يعيش بمفرده داخل شقته الكائنة بحي ماريطو وسط مدينة خنشلة، قبل وفاته منذ أيام في ظروف لازالت غامضة، باشرت مصالح الأمن تحرياتها وتحقيقاتها لكشف ملابساتها في انتظار صدور تقرير الطبيب الشرعي بعد معاينته للجثّة.

وأضافت مصادرنا من مواطنين من حي ماريطو قد لاحظوا الغياب غير المبرر لجارهم منذ عدّة أيام، قبل أن تنبعث من داخل شقته التي يعيش فيها لوحده، روائح كريهة، خاصة بعد موجة الحرّ التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، وهو ما دفعهم مساء الثلاثاء، مع ازدياد انبعاث الروائح الكريهة للاتصال بمصالح الحماية المدنية، التي تنقلت رفقة عناصر الأمن وبحضور وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة، إلى مسكن المعني وكسر باب شقته ليتم اكتشافه جثّة هامدة وفي حالة متقدمة من التعفن. ليأمر إثرها وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة بفتح تحقيق مع عرض الجثّة على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

…

تعليمات للتحقيق مع المعتدين والمتواطئين

هدم 219 بناية غير قانونية وأساسات موجهة للبيع بوهران

ب. يعقوب

نفذت، الثلاثاء، السلطات العمومية في وهران، حملة واسعة النطاق في هدم بنايات فوضوية شاغرة في بلدية حاسي بونيف، كانت موجهة للبيع بوثائق مشتبه في طبيعتها القانونية.

وطالت الجرافات التي سخرتها قوات الأمن المشتركة رفقة مصالح التعمير بأوامر مسداة من والي وهران، 210 بناية عشوائية مرقمة وموجهة لعمليات بيع في صيف السنة دون سند قانوني.

كما آتت آلات الهدم على 80 أساسا أخرى في ذات البلدية دون اعتراض أي مواطن بحجة الملكية العقارية في المنطقة، حيث تم فتح تحقيقات أمنية لتحديد هويات المعتدين على عقارات خاصة تابعة لأملاك الدولة.

ولم تكتف السلطات العمومية ممثلة في مسؤولين عن ديوان والي وهران ورؤساء أقسام تعمير وضباط شرطة ودرك، بهذا الحد من الإجراء القانوني، بل انتقلت جرافات الهدم إلى بلدية بن فريحة لتنفيذ عملية مماثلة طالت صباح الثلاثاء 142 بناية فوضوية شاغرة و 113 أساسا لمساكن في طور الإنجاز فوق عقارات لا تحمل ملكيات رسمية، كما تم مع حجز العشرات من مختلف أدوات البناء.

وحسب معطيات حصلت عليها الشروق، فإن هذه العملية النوعية، تندرج في إطار عمليات التصدي لانتشار البناء العشوائي، من أجل حماية أراضي الدولة من الترامي عليها من طرف جهات مجهولة، سيكشف التحقيق عن هوياتها.

يذكر أن السلطات العمومية، قامت بتسخير آليات لهدم هذه البنايات، بحضور السلطات الأمنية، تحت إشراف الجهات القضائية المختصة في وهران.

وتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في الأراضي المعتدى عليها من طرف الأشخاص الذين شيدوا هذه البنايات بطرق عشوائية ومخالفة لقوانين التعمير، حيث البحث جارٍ لفرض الجزاءات القانونية على المخالفين والوسطاء والمتواطئين في ذلك.

وتشير المعطيات المتوافرة بحوزتنا، أن التحقيق على قدم وساق لمعرفة الأطراف الحقيقية التي كانت بصدد تنفيذ بيع جماعي لعقارات بأسعار مشبوهة في حاسي بونيف وبن فريحة.

…

عصابة تسطو على مليار سنتيم بالشلف

م. قورين

تمكن الثلاثاء عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن الشلف من الإطاحة بعناصر شبكة مكونة من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و35 سنة، بينهم طالبة جامعية، مختصون في الاعتداء والسطو على المنازل بانتحال صفة أفراد الشرطة القضائية والعلمية، وارتداء زي مصالح الأمن، والتظاهر بقيامهم بمهمة أمنية، ثم الاستيلاء على أموال ضحاياهم.

عملية التوقيف حسب بيان مصالح الأمن، تمت على اثر تلقي مصالح الأمن الحضري الأول شكوى من سيدة مفادها تعرض مسكنها لسرقة استهدفت مبلغا ماليا ومجوهرات قيمتها مليار سنتيم، من طرف شخصين تقدما لمسكنها مدعيين أنهما من عناصر الأمن، وأوهماها أنهما في مهمة تفتيش لمسكنها، ليقوما بعدها بسرقة المجوهرات ثم لاذا بالفرار.

وفور تدخل مصالح الأمن وقيامها باستغلال كاميرات المراقبة بالجوار وعبر الشوارع الرئيسية، تمكنت من تحديد هوية المتهمين وتوقيفهم، وبعد التحقيق تبين ضلوع أحد أقارب الضحية في التخطيط للعملية، والإدلاء بمعلومات عن العائلة، كما ساهم في تسهيل مهمتهم لولوج المنزل، وبعد إتمام إجراءات التحقيق تم تحويلهم على أروقة العدالة عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية السرقة الموصوفة وانتحال صفة نظامية، وارتداء بغير حق زي نظامي، بالإضافة لاسترجاع أدوات الجريمة وسيارة سياحية تم شراؤها من عائدات سرقة المجوهرات.