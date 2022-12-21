أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022

شاب يستدرج القاصرات وينشر صورهن على فايسبوك، مسبوق يتاجر بالأسلحة والآثار

شاب بتموشنت يستدرج القاصرات وينشر صورهن على فايسبوك

ز. قلعي

أوقفت فرقه مكافحه الجريمة الالكترونية التابعة لأمن ولاية عين تموشنت الثلاثاء، شابا لا يتجاوز عمره الثلاثين سنة والذي أسقط العديد من ضحاياه في شباكه التي ينصبها عبر الفضاء السيبراني، حيث كان هذا الأخير يستدرج الفتيات، خاصة شريحة القصر منهن، عبر هذا الفضاء، ويحصل على صورهن ومن ثم يقوم بترويجها عبر الفضاء الأزرق، واضعا عليها أرقام هواتفهن وكلمات مخلة بالحياء.

عناصر ذات الفرقة الأمنية تفطنت لنشاط الشاب وراقبت تحركاته، ليتم تحديد هويته وتوقيفه، وتقديمه إلى تقديمه أمام محكمة عين تموشنت، لتتم إدانته بـ5 سنوات حبسا نافذا لارتكابه لهذه الجريمة السيبرانية، التي زاد انتشارها وزاد عدد ضحاياها، خاصة وسط شريحة القصر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 سنة و17 سنة، وأغلبهم من تلاميذ الطور الابتدائي.

وفي ذات السياق، تمكنت ذات العناصر الأمنية من معالجة أكثر من 58 قضية اجرامية سيبرانية وتم توقيف المتورطين فيها.

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بسبب إعلان الإدارة المتأخر للمستفيدين من منحة التكوين

أساتذة المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة في إضراب مفتوح

حورية. ب

دخل أساتذة المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة في العاصمة، في حركة احتجاجية، عقب إعلان إدارة المدرسة بتاريخ 15 ديسمبر الجاري عن قائمة الأساتذة المستفيدين من منحة التكوين قصير المدى التي أقرها المجلس العلمي، بدون إعطاء الوقت الكافي للمعنيين لإيداع ملفاتهم، حيث حدد آخر أجل لإيداع الملفات يوم 19 من نفس الشهر، وتبعا لذلك فإنهم يناشدون وزير التعليم العالي والبحث العلمي إيفاد لجان وزارية للتحقيق في القضية.

وحسب بيان الفرع النقابي لأساتذة المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة التابع للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والمنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فقد تفاجأ الأساتذة بإعلان إدارة المدرسة يوم 15 ديسمبر 2022 عن منحة التكوين قصير المدى، مع الإشارة إلى أن الأساتذة لا يمكنهم سحب ملفات المنحة إلا يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، في الوقت أن آخر أجل للتحويل المالي بالبنك يكون يوم الاثنين 19 ديسمبر 2022، وهو ما أثار غضبهم ووصفوا تصرف الإدارة “بغير المسؤول”.

وأوضح البيان أنه “سبق واجتمع أعضاء مكتب الفرع النقابي بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة مع مديرة المدرسة بتاريخ 23 نوفمبر 2022، حيث تم الاتفاق على ضرورة التعجيل بالإعلان عن قائمة الأساتذة المستفيدين من منحة التكوين قصير المدى التي أقرها المجلس العلمي، و”بناء على التقرير الذي رفعه مكتب الفرع النقابي بخصوص التماطل يوم 8 ديسمبر 2022 بهذا الشأن” حسب ما ورد في البيان، وأضاف “بأن هذا الاتفاق لم يضع حدا لمماطلة الإدارة، لأن القائمة بقيت حبيسة الأدراج”.

وأثار هذا التصرف حفيظة أعضاء الفرع النقابي وأساتذة المدرسة على حد سواء، حسب قولهم، مضيفين “لا يعقل أن يحرم الأستاذ من الإطلاع على قائمة المستفيدين من المنحة وهي موجهة له في الأصل؟ وهل يجوز أن يسلب الأستاذ الذي رفض طلبه حقه في الطعن الذي يجب أن يستوفي آجاله القانونية وهو ما تجاوزته الإدارة”.

ويناشد أساتذة المدرسة العليا ببوزريعة وزير التعليم العالي والبحث والعلمي التدخل، خاصة وأنهم “يستنكرون هذه التصرفات ويطالبون بإيفاد لجنة وزارية للوقوف على أسباب هذه التصرفات”، على حد قولهم.

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عائلتها تدعو إلى مساعدتها في العثور عليها

اختفاء مراهقة من سكيكدة ومخاوف من تعرضها للاختطاف

إسلام .ب

تواصل عائلة جدو القاطنة بقرية قنزوعة، ببلدية أولاد أحبابة، بولاية سكيكدة، البحث عن ابنتها التلميذة أمينة البالغة من العمر 16 سنة، والتي تزاول دراستها في السنة الثانية ثانوي بثانوية عمار أنكاكعة ببلدية زردازة، إثر اختفائها المفاجئ، بعدما توجهت صباح الأحد الماضي إلى مقاعد الدراسة على متن حافلة للنقل المدرسي، لكنها لم تعد إلى منزلها في المساء تاركة وراءها عائلتها في حيرة من أمرها، وتتخوف والدتها طاوس غريبي من تعرضها للاختطاف، حيث صرح والدها عبد الحكيم للشروق اليومي، بأن ابنته أمينة كانت تدرس بالثانوية المذكورة وتقطن رفقة عائلتها ببلدية أولاد أحبابة، لكنه تفاجأ أمس الأول، بخبر اختفائها في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غامضة، وتوجهت حسب تصريحات والدها عبد الحكيم رفقة صديقتها إلى مقاعد الدراسة على متن الحافلة على الساعة السابعة ولم يعودا في المساء.

وأكدت آخر الأخبار، حسب السيد جدو، فإن مرافقة أمينة عثرت عليها شرطة ولاية الشلف بمحطة المسافرين، وصرحت لهم بأن مرافقتها تم نقلها عبر سيارة من طرف عصابة بعد أن جردوها من حليها وأموالها وهاتفها النقال إلى وجهة مجهولة وتركوا مرافقتها بمحطة المسافرين بالشلف، مع العلم أنهما كانتا تنويان فور وصولهما إلى محطة المسافرين بالشلف السفر إلى تلمسان ورغم المحاولات العديدة للاتصال بها هاتفيا إلا أن هاتفها منذ اختفائها مغلق وخارج مجال التغطية، للإشارة، فإن مرافقتها عادت أمس، إلى ولاية سكيكدة وتتواجد لدى المصالح الأمنية التي فتحت معها تحقيقات معمقة لكشف حيثيات هذه الحادثة الخطيرة للقبض على أفراد هذه العصابة، وعليه، تطالب عائلتها من كل من شاهدها الاتصال بأقرب مركز للشرطة أو على رقم والدها عبد الحكيم 0671148545.

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استرجاع عملات تاريخية ومخدرات صلبة خلال العملية

مسبوق يتاجر بالأسلحة والآثار في خنشلة

مامن. ط

مكنت عملية التفتيش التي قام بها عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة، مساء الثلاثاء لمرآب مسكن أحد المسبوقين قضائيا بعد حصولهم على إذن من النيابة، من ضبط مخدرات صلبة، وكمية معتبرة، من الذخيرة الحربية، واسلحة بيضاء، إلى جانب مجموعة من القطع النقدية الأثرية، ومركبتين تم وضعهما للسير بعد تزوير وثائقهما الإدارية، بالإضافة إلى كمية من المهلوسات.

وكانت فرقة البحث والتدخل بأمن خنشلة، قد تلقت معلومات مؤكدة بشأن قيام شاب مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 33 سنة من العمر، بتخزين كمية معتبرة من مختلف أصناف المخدرات التي يقوم بترويجها، على مستوى مرآب مسكنه العائلي، بإحدي بلديات ولاية خنشلة، ليتم على إثر ذلك تنشيط عنصر الاستعلامات، واستغلال المعلومات المتحصل عليها، قبل استصدار إذن من النيابة بتفتيش مسكن المشتبه فيه، ما أسفر عن حجز 20 قرصا من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي، وقاطعين، اضافة إلى 16 قطعة نقدية أثرية تعود لأزمنة غابرة، وصاعق كهربائي، بالإضافة إلى منظار من صنع أجنبي، ومنظار أحادي العدسة صنع أجنبي أيضا.

كما أسفرت عملية تفتيش المرآب عن ضبط 29 خرطوشة لبندقية صيد معبأة عيار 12 ملم، وخراطيش أخرى من عيار 16ملم ، كما تم العثور على أدوات تنظيف سلاح ناري، من الصنف الخامس، وسلاح أبيض من الصنف السادس، اضافة إلى حجز مركبتين لعدم مطابقتهما تقنيا بعد أن تم تزوير وثائقهما الإدارية. المحجوزات تم تحويلها رفقة المشتبه فيه إلى مقر فرقة البحث والتدخل، لاستكمال إجراءات التحقيق، وتحرير محضر جزائي ضد الموقوف في انتظار عرضه أمام النيابة.

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فحوصات طبية لسكان مناطق الظل

يستفيد سكان عدة مناطق ظل بولايتي جانت والوادي من فحوصات طبية ضمن قافلتين طبيتين تضامنيتين بمبادرة من الحماية المدنية بالولايتين، حسبما أفاد الأربعاء المنظمون. فبولاية جانت أعطى والي الولاية، بن عبد الله شايب الدور، إشارة انطلاق القافلة من مقر الولاية، والتي تهدف إلى تقديم المساعدة للعائلات بالمناطق النائية لاسيما ما تعلق منه بالخدمات الصحية.

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يتابع في قضية التلاعب بالقمح اللين

مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة يودع الحبس

أحمد. ق

أمر الأربعاء، قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية في حمام الضلعة بالمسيلة، بوضع موظفين بتعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة، بالإضافة إلى أحد المتهمين وجهت لهم تهم مختلفة منها سوء استغلال الوظيفة المؤدي إلى تبديد المال العام والاختلاس، وجنحة المضاربة بالنسبة لأحد المتهمين، في الوقت الذي تواصل السماع إلى غاية ساعات متأخرة من نهار الأربعاء من ضمنهم مجموعة من الشهود في قضية تلاعبات بالقمح اللين.

وحسب المعلومات الأولية المتحصل عليها، فإن حيثيات قضية الحال تعود إلى فتح تحقيقات من قبل مصالح الشرطة بأمن دائرة حمام الضلعة، بناءً على تعليمة من وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حول وجود تجاوزات وتلاعبات بالقمح.

وبتعميق التحقيقات، على خلفية قيام مجموعة من الفلاحين بإيداع أزيد من ألفي قنطار من مادة القمح اللين المستورد على مستوى مركب سيدي هجرس على أساس منتوج محلي خلال موسم الحصاد، ومنه الحصول على أزيد من مليار سنتيم، والسماع إلى إفادات العديد من الأشخاص من ضمنهم موظفون وسائقون وفلاحون وغيرهم، وتم إحالة ملف القضية على وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام الضلعة، بموجب طلب افتتاحي، ليقوم هذا الأخير بإحالة ملف وأطراف القضية على قاضي التحقيق، الذي قرر وضع مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمسيلة رهن الحبس المؤقت، بالإضافة إلى المدير السابق لمركب سيدي هجرس، وموظفين اثنين بنفس المركب مكلفين بالجودة، اضافة إلى متهم آخر.

كما أمر بوضع المدير الحالي لمركب سيدي هجرس، رفقة تقني مكلف بالإعلام الآلي بالتعاونية وموظف آخر، وكذا شقيق المتهم الرئيسي، تحت إجراءات الرقابة القضائية، والإفراج عن 7 آخرين، في الوقت الذي استمر الاستماع إلى إفادات وشهادات مجموعة من الشهود.