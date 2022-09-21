أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022

مؤسسات تربوية تقاطع الدخول المدرسي،10 سنوات سجنا لشباب في قضية اتجار بالكوكايين

بعد معاناة مئات المسافرين بمطار العاصمة

برمجة 10 رحلات جوية إضافية نحو الجنوب الكبير

ب. طواهرية

برمجت الخطوط الجوية الجزائرية، 10 رحلات إضافية نحو مطارات تمنراست وجانت، وهذا ابتداء من الاربعاء، للاستجابة للطلب الكبير للمسافرين العالقين بمطار الجزائر هواري بومدين من جهة وكذا مطارات عاصمة الهقار وعاصمة التاسيلي من جهة اخرى، وكشف برنامج اضافي جديد للشركة امس الأول، عن برمجة رحلة في الفترة المسائية من كل يوم ابتداء من الاربعاء إلى غاية الجمعة من الأسبوع القادم.

وتأتي استجابة شركة الخطوط الجوية الجزائرية بعد الاتصالات التي أجراها نواب برلمانيون من ولايتي تمنراست وجانت، مع المديرية العامة للشركة، ونقل المعاناة الكبيرة للمسافرين العائدين نحو المنطقة بعد نهاية العطل السنوية للعمال، اضافة إلى مئات المواطنين الذين تنقلوا نحو ولايات الشمال لقضاء عطلهم، فضلا عن العدد الكبير للطلبة الجامعيين القادمين للدراسة بجامعات الشمال.

وفي موضوع ذي صلة، أفرجت الخطوط الجوية الجزائرية عن برنامجها الشتوي للرحلات الداخلية نحو مختلف مناطق الوطن، بما في ذلك الرحلات نحو مطاري جانت وتمنراست، حيث أجرت الشركة بهذا الخصوص، تعديلات على بعض الرحلات، بينها رحلة ايليزي وتمنراست وجانت نحو وادي سوف، بتغيير نوع الطائرة من بوينغ إلى “اتيير” التي تتسع لـ66 راكبا فقط، وهو الأمر الذي أثار رفضا على اعتبار ان وجهة تمنراست وايليزي وجانت نحو وادي سوف، يعتبر ضمن الرحلات الأكثر نشاطا وهي الرحلات التي يستغلها غالبا المرضى المتوجهين نحو وادي سوف للعلاج، حيث كان مفترضا ان تبقي الشركة على الحجم الكبير لهذه الوجهات. فيما كشفت مصادرنا عن مساع لبعض نواب ولايات الجنوب للتدخل لدى المديرية العامة للإبقاء على هذه الوجهة بطائرات من الحجم الكبير.

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المتهم الرئيس يفر إلى إسبانيا

10 سنوات سجنا لشباب في قضية اتجار بالكوكايين في تيزي وزو

رانية م

أدانت المحكمة الابتدائية بعزازقة في تيزي وزو، الاثنين الفارط، 4 شباب بأحكام تراوحت ما بين 20 سنة، 10 سنوات، 8 سنوات حبسا نافذا والبراءة، في قضية حيازة المخدرات من اجل البيع وتمثلت في مادة الكوكايين التي اقتناها الشباب مناصفة بمبلغ قدر بـ35 مليون سنتيم، على ان يتم استهلاكها، حسب إفادتهم، في إحدى سهراتهم في منزل أحدهم بمدينة عزازقة.

تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة في محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، لشهر مارس المنصرم، حين أوقفت دورية لمصالح الأمن أحد المتهمين الذي أدين بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم، على متن سيارته الخاصة في وقت متأخر من الليل اسفل العمارة التي يقطن بها، وخلال تفتيشه عثر على كمية من المخدرات متمثلة في 20غ من الكوكايين، إلى جانب مبلغ مالي هام قدر بـ13 مليون سنتيم، قال انها ثمن بيع هاتفه الشخصي، اما المخدرات فقد اقتناها من ولاية بجاية لدى شخص لا يعرفه.

ولدى اقتياده إلى مقر الأمن، أقر انه استغل غياب زوجته عن المنزل واستدعى أصدقاءه للسهر، حيث اتفقوا على اقتناء كمية من الكوكايين والاشتراك في دفع ثمنها، ما جعله يتجه إلى احدى محطات البنزين في المنطقة وإحضارها على ان يدفع ثمنها لاحقا لصاحبها، الذي أدين غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا واتضح انه التحق بإسبانيا عبر قوارب الموت، بعد ما أصبح مطلوبا لدى العدالة في عدة قضايا.

واستبعد المتهم الرئيس من بين الموقوفين، حيازته لهذه المخدرات من اجل البيع، مؤكدا انه اتفق مع اصدقائه على استهلاكها رغم ثمنها المرتفع والمقدر بـ17500 دج للغرام الواحد، وان اصدقاءه اكدوا قدرتهم على الدفع لامتلاكهم مبالغ مالية من عائدات اعمالهم، فأحدهم عامل في مخبزة والآخر يعمل على تركيب كاميرات المراقبة، وانهم أرادوا ليلتها تجربة هذا النوع من المخدرات، الا ان صديقهم لم يصل بها، حيث تم توقيفه وقد استخدم كمية صغيرة منها في طريقه اليهم. ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف طالب بتأييد الحكم المستأنف، على ان يتم الفصل في القضية لاحقا.

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إصابة سائق بالرصاص خلال مقاومته لصوصا بالمنيعة

عبد المالك. أ

أصيب رجل بالرصاص فجر الأربعاء، بالمنيعة بعد محاولته مقاومة ثلاثة لصوص، سلبوه مركبته، على مستوى الطريق الجديد الذي لا تزال الأشغال به جارية والرابط بين المنيعة وورقلة.

وحسب مصادر “الشروق” فإن الضحية مالك المركبة تعرض إلى إطلاق النار، بعد محاولته منع المهاجمين سلبه المركبة، مما تطلب نقله على جناح السرعة إلى مستشفى المنيعة من طرف مصالح الحماية المدنية، وجرى إخضاعه لعملية جراحية مستعجلة قصد استخراج الرصاصة التي اخترقت جسده وتوقيف النزيف الداخلي، واضطر الفريق الطبي إلى استئصال طحال الضحية.

ولا يزال الضحية الذي يبلغ من العمر 48 سنة يرقد بنفس المستشفى في حالة غيبوبة عقب إنقاذ الطاقم الطبي حياته في اللحظات الأخيرة ، بينما سارعت مصالح الدرك الوطني بالمنيعة إلى فتح تحقيق معمق حول القضية ومباشرة عملية بحث واسعة بغية توقيف الجناة واسترجاع السيارة المسروقة.

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الدرك يحجز 33 كلغ من اللحوم البيضاء بالأغواط

الشريف داودي

تمكنت الوحدات الفرعية للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الأغواط، بحر الأسبوع الجاري، في عملية نوعية من توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و52 سنة على مستوى بلدية سيدي مخلوف، عن جنحة الذبح في أماكن غير مخصصة لهذا الغرض، حيث تم حجز نحو 30 كلغ من اللحوم البيضاء دجاج منزوع الأحشاء، وأكثر من 3 كلغ بالأحشاء وبعد استيفاء كل الإجراءات تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية .

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بسبب منع الأولياء التحاق أبنائهم وإضراب المساعدين التربويين

مؤسسات تربوية تقاطع الدخول المدرسي بتيزي وزو

فروجة. م

عرفت ولاية تيزي وزو دخولا مدرسيا مضطربا بسبب شل الأولياء للدخول المدرسي على مستوى ابتدائية “بن حمو” في تازغارت بـ”ايحنوشن” في ازفون.

حيث منعوا أبناءهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة في أول يوم من الدخول المدرسي، للتعبير عن استيائهم الشديد من جملة المشاكل التي تتخبط فيها الابتدائية منذ سنة 2012، بسبب النقص المسجل في عدد الأقسام وهذا بعد تحويل قسمين إلى مطعم لإعداد الوجبات الغذائية الساخنة للتلاميذ، ما خلق نقصا في الأقسام والاعتماد على نظام التدريس على فترتين، وهو الأمر الذي أرهق التلاميذ وتسبب في معاناة لدى الأولياء الذين يضطرون للتنقل يوميا من اجل مرافقتهم صباحا ومساء، مشيرين إلى أن المدرسة مساحتها واسعة، وتسع لإنجاز أقسام جديدة إذا ما خصصت لها ميزانية من طرف السلطات التي – حسبهم- لم تأخذ شكاويهم بعين الاعتبار، ما دفع بهم إلى مقاطعة الدخول المدرسي في أول يوم له للتنديد بهذه الوضعية المزرية التي يزاول فيها أبناءهم دراستهم سنويا.

تلاميذ متوسطة “اونار محمد” بمعاتقة الذين يفوق عددهم 700 تلميذ لم يتمكنوا من الالتحاق بمقاعد الدراسة، حيث عادوا أدراجهم إلى المنازل في أول يوم دراسي، بسبب إضراب المراقبين والمساعدين التربويين.

من جهة أخرى، نظم المساعدون التربويون والمراقبون، نهار أمس، تجمعا أمام مقر مديرية التربية، للمطالبة بتحقيق مطالبهم التي تتمثل أساسا في تسوية وضعية فئة الآيلين للزوال في الرتبة 11، إلى جانب تصنيفهم في المرتبة 12 مع تثمين الخبرة مع تحديد مهامهم وترقيتهم في مناصبهم، وقد جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية تزامنا مع أول يوم من الدخول المدرسي.