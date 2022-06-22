أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 22 جوان 2022

انتشال جثّة طالب جامعي بساحل سكيكدة، وفاة شاب في حادث قطار

إحباط إغراق البويرة بقنطار من “الشاورما” الفاسدة

أحسن حراش

تمكنت عناصر شرطة العمران وحماية البيئة التابعة لأمن ولاية البويرة من حجز وإتلاف كمية هامة من قوالب الشاورما المجمدة قاربت القنطار إضافة إلى قطع الدجاج المتبلة وغير المجمدة، أثبتت معاينتها بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

واستنادا إلى بيان خلية الإعلام لذات المديرية فإن العملية كانت على خلفية عملية مراقبة عادية لشاحنة تبريد وبضاعتها المحملة عليها، حيث أثبتت الأخيرة عدم احترام سلسلة التبريد الخاصة بالبضاعة لاسيما في ظل الظروف المناخية السائدة، مما دفع بعناصر الفرقة إلى الاستنجاد بالطبيب البيطري التابع لمديرية الفلاحة من أجل المعاينة والتأكد من صلاحية البضاعة المحجوزة، هذا الأخير الذي أكد بأن المحجوزات غير صالحة كلها للاستهلاك البشري، ليتم إتلافها على مستوى مركز الردم التقني وفق الشروط القانونية مع إنجاز ملف قضائي في حق المخالف لتحويله إلى الجهات القضائية المختصة.

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مركز التلقيح بالنعامة.. هيكل من دون روح

سلالة الماشية الحمراء في طريقها إلى الانقراض

محمدي. ع

حل، مؤخرا، وفد من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بغرض تفعيل المحطة الجهوية للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالة الكائن مقرها بقرية بلحنجير بالعين الصفراء في ولاية النعامة، والتي ظلت لسنوات متتالية مجرد هيكل بدون روح، وضم الوفد إطارا مركزي بديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المديرة العامة للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات وممثل المعهد التقني لتربية الحيوانات الصغيرة بسعيدة، للوقوف على وضعية هذا المركز والبحث عن أسباب عدم القيام بدوره كما ينبغي، وكذا إعادة دراسة خطة عمل من أجل تفعيل هذه المحطة الجهوية، وإعادة السلالة الحمراء أو الدغمة إلى سابق عهدها بالمنطقة، التي كانت تعرف بهذه النوعية من الماشية، غير أنها عرفت تراجعا كبيرا في قطعانها لتصبح اليوم مهددة بالانقراض.

وبحسب التصريح الذي أدلى به “شروين بوجمعة” مدير المصالح الفلاحية لولاية النعامة لـ”الشروق”، الأربعاء، فإن الوزارة الوصية أبدت اهتماما كبيرا ولافتا للحالة التي وصلت إليها المحطة الجهوية للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالة ببلحنجير، مما دفعها الأسبوع الماضي إلى إيفاد لجنة رفيعة المستوى، للاطلاع عن قرب على حالة المحطة، ومن ثمة التفكير في سبل استرجاع المكانة التي فقدتها السلالة الحمراء (الدغمة) كنوع مفضل كان يحظى في السابق باهتمام خاص لدى مربي الماشية بالعديد من التجمعات السهبية، لاسيما في الجهة الغربية والمناطق الحدودية بولاية النعامة، باعتبار أن سلالة الدغمة تتأقلم مع مناخ وتضاريس بيئة السهوب، وكانت هناك وفرة في رؤوسها خلال سبعينيات القرن الماضي، وتنافس المربون في امتلاكها آنذاك لخصائصها الجيدة، من حيث جودة لحومها وحليبها، كونها تتغذى على الأعشاب الطبيعية، فيما أضاف المصدر نفسه، بأن المحطة بها حاليا 90 رأس نعجة و04 فحول من سلالة الدغمة، وتعتمد في عملها على جمع وتربية فحول سلالة «الدغمة»، وتسعى مستقبلا إلى إبرام اتفاق مع الموالين من أجل تربية قطيع نموذجي، وإنتاج فحول مختارة لضمان تكاثر هذه السلالة.

وتراهن الجهات المعنية من خلال اتفاقية التعاون والشراكة المبرمة بين المصالح الفلاحية بالولاية والمعهد التقني لتربية الحيوانات الصغيرة، الكائن مقره بولاية سعيدة، وكذا المحطة الجهوية للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالة بقرية بلحنجير، على تحسيس الموالين والمربين بأهمية هذا المشروع للحفاظ على هذه السلالة وإعادة بعثها من جديد، بعد أن ظلت ولعدة سنوات، مرتبطة بقبائل حميان وغيرها من قبائل ولاية البيض، وكذا بعض المناطق الأخرى، لكنها أصبحت مهددة اليوم بالانقراض.

وشرعت مديرية المصالح الفلاحية بالنعامة حسب مدير القطاع، الأربعاء، في تنظيم أيام تكوينية للبياطرة حول تقنية التلقيح الاصطناعي للأبقار، في انتظار أن تقوم خلال الأيام القليلة القادمة ذات المصالح بدورات تكوينية وتوعوية في أوساط الموالين ومربي الماشية، حول التقنيات الحديثة في التلقيح الاصطناعي، ولاسيما فئة المهتمين بتربية سلالة الدغمة. فهل سيكلل برنامج إعادة بعث تربية السلالة الحمراء من النعاج المعروفة محليا ب”الدغمة” بالمحطة الجهوية ببلحنجير بالنجاح، بعد أن سجلت في العقود الثلاثة الأخيرة تراجعا كبيرا في قطعانها، لتصبح اليوم مهددة بالانقراض. وهي السلالة التي اشتهرت بوضع صورتها على القطع النقدية من فئة 20 سنتيما.

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وفاة شاب في حادث قطار بجيجل

ع. بوفافة

لقي، مساء الثلاثاء، شاب يبلغ من العمر 23 سنة، مصرعه دهسا بقطار نقل المسافرين، الذي كان يضمن رحلة العودة جيجل قسنطينة. الحادث وقع في حدود الرابعة والنصف مساء، عندما كان الشاب الضحية، بصدد تجاوز خط السكة الحديدية قبل أن يباغته القطار دون أن ينتبه له، حيث يرجح أن الضحية كان يستعمل سماعات الأذن ما حجب عنه صوت منبه القطار، في انتظار نتائج تحقيقات الدرك الوطني.

الحادث الذي اهتز له سكان المنطقة، يعد الثالث من نوعه منذ بداية السنة، وغير بعيد عن هذا الموقع، ويشهد خط السكة الحديدية هذا الذي يربط ولايات جيجل وسكيكدة وقسنطينة حركية كثيفة من طرف قاصدي البحر للاصطياف أو حتى الغابات المجاورة. ويتخوف سكان المنطقة من تكرار هذه الحوادث بعد استحداث خط جيجل ـ قسنطينة مخصص لموسم الاصطياف، حيث تم تحديد موعد العودة من محطة جيجل عند الرابعة وخمس وثلاثين دقيقة، وهو ما يتزامن مع وقت الذروة، حيث يشهد المكان حركية كثيفة على امتداد الشريط الساحلي لبلديات الأمير عبد القادر وسيدي عبد العزيز والقنار، حيث يضطر المصطافون لقطع خط السكة الحديدية والطريق الوطني رقم 43 للمرور إلى شواطئ البحر أو العودة منها.

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النيران تلتهم 30 هكتارا من القمح بسطيف

سمير منصوري

التهمت، مساء الثلاثاء، ألسنة النيران التي اندلعت في منطقة العناصر ببلدية عين أرنات بسطيف، أكثر من 30 هكتارا من محصول القمح، وذلك في مزرعة تابعة لمستثمرة فلاحية في قرية لمحاديد بعين أرنات، حيث تدخلت مصالح الحماية وتمكنت من إخماد النيران.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن أسباب اندلاع الحريق، تعود إلى إشعال بعض الأطفال القاطنين في عمارات العناصر النيران، بغرض حرق الأشواك المتواجدة بالقرب من العمارات، وبحكم، أنه في تلك الأثناء كانت الرياح والحرارة، توسع الحريق من الأشواك إلى المزرعة الفلاحية، والتهم أكثر من 30 هكتارا من محصول القمح.

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انتشال جثّة طالب جامعي بساحل سكيكدة

إسلام. ب

انتشل، مساء الثلاثاء، أعوان الحماية المدنية لولاية سكيكدة، جثة طالب جامعي بجامعة 20 أوت 1955 بالحدائق، وينحدر من دائرة أم الطوب، يدعى إسلام بوعافية، يبلغ من العمر 21 سنة، بعدما غرقه في شاطئ العربي بن مهيدي، ببلدية سكيكدة، حيث نزل للسباحة، لتسحبه الأمواج العاتية إلى عرض البحر. وقد سارع أحد المواطنين بتبليغ مصالح الدرك التي أخبرت أعوان الحماية المدنية، الذين تدخلوا وتمكنوا من انتشال جثته، ليتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة، ومنه إلى مسقط ٍرأسه بأم الطوب، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في الحادثة.

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تفكيك عصابة لنهب الثروة الغابية بعنابة

نـاديـة طلـحي

تمكن أفراد فرقة الدرك الوطني ببلدية عين الباردة بولاية عنابة، مساء الثلاثاء، من توقيف ثلاثة أشخاص، ينحدرون من عنابة تتراوح أعمارهم بين 35 سنة و50 سنة، كانوا يختبئون بين الأحراش وسط غابة وادي قيس بعين البادرة، كما ضبط أفراد الدرك الوطني جرارا فلاحيا من نوع سيرتا، محملا بكمية من الخشب وجذوع الأشجار.

المشتبه فيهم تمت الإطاحة بعد استغلال أفراد فرقة الدرك الوطني لعين الباردة لمعلومات وردت إليهم، بشأن قيام مجموعة من الأشخاص باستغلال مادة الخشب الغابي انطلاقا من غابة وادي قيس بعين الباردة بطريقة غير قانونية، ليتحرك على إثر ذلك أفراد فرقة الدرك الوطني، وتنقلوا إلى الغابة للقيام بعملية تمشيط واسعة وسط الغابة، انتهت بحجز جرار فلاحي وتوقيف المشتبه فيهم الذين تم تحويلهم إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معهم وتكوين ملف قضائي ضدهم، تم بموجبه إحالتهم على العدالة. ولا تزال عصابات تخريب الغابات تواصل نشاطها، بغرض الحصول على الخشب أو استخلاص الفحم خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ملحقة أضرارا جسيمة بالثروة الغابية بولاية عنابة، التي تضررت كثيرا من سطو عصابات سرقة الخشب، ومن الحرائق التي تلتهم مع موسم كل صيف مساحات شاسعة من الثروة الغابية.

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قرار بمنع ولوج الفضاءات الغابية في تلمسان

ف. ن

صدر، مؤخرا، قرار ولائي يمنع مؤقتا الدخول والتنزه بـ 20 فضاء غابيا بولاية تلمسان وذلك للوقاية من الحرائق حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية أمس محافظة الغابات.

وأوضح رئيس مصلحة حماية الحيوانات والنباتات بذات المحافظة محمد لشقر أن هذا القرار ساري المفعول إلى غاية 31 أكتوبر المقبل ويتم بموجبه المنع المؤقت للتجوال عبر 20 فضاء غابيا بالولاية، إلا في ظروف استثنائية وبترخيص من المحافظة. كما تقرر خلال تلك الفترة تعليق جميع النشاطات المسببة للحرائق داخل هذه الفضاءات على غرار الصيد والرعي. ويستثني من القرار الفلاحون والسكان القاطنون بمحاذاة الغابات لتمكينهم من مزاولة نشاطاتهم والأفراد التابعون لمختلف الهيئات والإدارات العمومية المرخص لهم التواجد بهذه الفضاءات حيث يتعرض المخالفون لعقوبات صارمة،حسب السيد لشقر. ويستثني القرار كذلك فضاءات الراحة والاستجمام المتواجدة ببلديتي بوغرارة ومرسى بن مهيدي خلال موسم الاصطياف يضيف المصدر. للتذكير فإن المساحة الغابية لولاية تلمسان تقدر ب 255 ألف هكتار وقد تسببت الحرائق العام الماضي في إتلاف 78 هكتارا من الغابات كما أشير إليه.