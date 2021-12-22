أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021

انتحار شاب شنقا بعموشة في سطيف، حجز 3761 قارورة خمر ببجاية

انتحار شاب شنقا بعموشة في سطيف

سمير منصوري

عثر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، على شاب يدعى “ج . م” يبلغ من العمر 23 سنة، جثّة هامدة معلقة بحبل في سقف مرآب المسكن العائلي بثنية الطين ببلدية عموشة بسطيف.

وحسب مصادر الشروق اليومي، فإن الضحية، المعروف في أوساط مدينة عموشة، بحسن أخلاقه، عثر عليه من طرف أحد أفراد عائلته جثة هامدة معلّقة بالحبل في المرأب، ليتم بعدها إخطار مصالح الحماية المدنية لمدينة عموشة، التي نقلت جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين الكبيرة، وهذا، بعد انتهاء مصالح الدرك الوطني من معاينة الجثة وفتح تحقيق في ملابسات الحادثة التي اهتز لها كل سكان مدينة عموشة وخاصة الذين يعرفون الشاب الخلوق.

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سامسونغ تفتك المركز الرابع عالميا في معيار الشمول الرقمي

منير ركاب

حصدت سامسونغ للإلكترونيات، المرتبة الرابعة من بين 150 شركة في معيار الشمول الرقمي التابع للتحالف العالمي لقياس الأداء للعام 2021، بعد ان كانت في المركز العاشر عالميا عام 2020.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه “الشروق”، أن التحالف العالمي يضم أكثر من 200 منظمة عالمية وإقليمية ومحلية لتحديد معالم مساهمات القطاع الخاص الهادفة إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويعمل التحالف على تقييم الشركات من خلال التركيز على سبع فئات رئيسة، بما في ذلك حقوق الإنسان والبيئة والشمول الرقمي.

وكان التحالف قد أطلق أول معيار للشمول الرقمي العام 2020، ويهدف إلى تقييم مدى التقدم الذي تحرزه الشركات في تحسين فرص الوصول إلى التكنولوجيا، وتعزيز المهارات الرقمية، ودعم الاستخدام الموثوق والابتكار بطرق منفتحة وأساليب أخلاقية، كما حظيت سامسونغ بالاعتراف تقديراً لجهودها في مجال المسؤولية الرقمية، حيث قامت بإنشاء مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إدراكا منها لأهمية التأكيد على المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية في تطوير التكنولوجيا، حيث أنشأت الشركة مجموعة من مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ليتم تنفيذها لاحقا.

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حجز 3761 قارورة خمر ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة أميزور بأمن ولاية بجاية من توقيف شخصين عن تهمة حيازة وتخزين ونقل وبيع المشروبات الكحولية من دون رخصة.

وتعود حيثيات القضية إلى بداية هذا الأسبوع، بناء على معلومات وردت لنفس الفرقة بخصوص حيازة شخصين كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، مستغلين مسكنهما لتخزينها ومحلا مغلقا مقره وسط المدينة لترويجها ليلا، وبعد عملية التفتيش تم توقيفهما وحجز وضبط كمية من المشروبات الكحولية، حيث ضبط داخل المحل التجاري 107 وحدة من مختلف الأنواع والعلامات.

وبتفتيش منزل أحد المشتبه فيهم تم ضبط وحجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية تقدر بـ3654 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام كانت مخزنة بأحد الغرف بالطابق الأرضي، وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهما حكم بـ06 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 60000 دج، مع مصادرة المحجوزات.

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مهرجان المسرح الدولي لبجاية يعود في جانفي ويكرم دليلة حليلو

زهية. م

أعلن مهرجان بجاية الدولي للمسرح عودته، بعد ثلاث سنوات من التوقف الاضطراري، بسبب جائحة كورونا، حيث كشفت محافظة المهرجان، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الدورة 11 من المهرجان ستعقد خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و17 جانفي الداخل.

وكشفت صفحة المهرجان أنه بسبب تضرر المسرح الجهوي، جراء الزلزال الأخير، فإن عروض المهرجان ستنقل إلى قاعة العروض بفندق “أطلنتس” بآقبو. وهذا، من أجل الحفاظ على المهرجان في ولاية بجاية، وعدم نقله إلى ولاية أخرى.

وكان محافظ المهرجان، سليمان بن عيسى، قد أكد في تصريحات سابقة لوكالة الإنباء الجزائرية أن الدورة 11 ستقام في بجاية، مهما كانت الظروف، واصفا الدعوات التي انطلقت لنقل المهرجان إلى ولاية أخرى “بالسياسية”. وأضاف بن عيسى أن بجاية تتوفر على كافة الإمكانيات التي تتيح لها احتضان المهرجان.

وأوضح سفيان بوكموش، عضو محافظة المهرجان، أن قرار نقل التظاهرة إلى فندق “أطلنتس” جاء على خلفية تضرر كل من قاعة دار الثقافة والمسرح الجهوي من الزلزال الأخير. وهي حاليا مغلقة وقيد الترميم. وأضاف بوكموش، في اتصال مع “الشروق”، أن محافظة المهرجان أخذت بعين الاعتبار كل الإكراهات الفنية والتقنية، وقامت بتجهيز قاعة العروض في “أطلنتس” بآقبو، لتكون جاهزة يوم الافتتاح. وأضاف أن القاعة كبيرة وتتسع لما لا يقل عن 500 شخص، وبإمكانها احتضان مهرجان يليق ببجاية. وبحسب المتحدث، فإن إصرار فريق المهرجان على تنظيم هذه التظاهرة في بجاية، يأتي من أجل تنشيط المشهد الثقافي هناك، وتسجيل عودة الحياة الثقافية، بعد حالة الإغلاق التي فرضها الكوفيد لأزيد من عامين.

والجدير بالذكر، أن مهرجان بجاية الدولي للمسرح، في طبعته 11، سيقام تحت شعار “المسرح بكافة أشكاله”، وسيكرم الممثلة دليلة حليلو، والفنان المسرحي الشعبي سي أحسن. وقد اختارت محافظة المهرجان تنظيمه تزامنا مع احتفالات رأس السنة الأمازيغية يناير، حيث ينتظر أن تقدم الفرق الفلكلورية عرضا شعبيا بالمناسبة، متبوعا بمعرض يلخص التقاليد الأمازيغية تحتضنه أقبو.

وينتظر أن تفتتح التظاهرة بعرض “أمي الجزائر”، الفائز بالجائزة الأولى في الدورة 11 للمهرجان الثقافي الوطني للمسرح الأمازيغي، في باتنة، (فبراير 2020). وهذا، في انتظار ترسيم مشاركة الفرق الأجنبية التي تأخرت بحسب بوكموش، بسبب الإجراءات التي يفرضها الكوفيد. ويتوقع مشاركة عدد من الفرق من عدة دول، على غرار فرنسا ومصر وتونس ولبنان وروسيا والسنيغال وتركيا…

وإضافة إلى العروض المسرحية، ينتظر أن تعرف التظاهرة عددا من النشاطات على الهامش، ندوات، لقاءات، موائد مستديرة، نقاشات بحضور عدد من المهنيين، إضافة إلى ورشات التدريب، وتشمل النص والتعبير الجسماني والألعاب، تحت قيادة سليمان بن عيسى، ووفاء العتبوبي، وهالة غصن، وكارول لوبلان.

فيما سيكون الفريق المتكون من كل من مالك الصديق، والطيب بوعنور، وأمينة مكحلي، ومونيا آيت ملدور بمهمة عرض تجربة إدخال المسرح في البيئة المدرسية من خلال تجربة نموذجية بالعاصمة وأقبو.

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أعمال الباحثة الفرنسية لورانس فانين

ترجمة عربيّة لكتاب “لماذا نتفلسف؟”

س. ع

يُلبِّي كتاب “لماذا نتفلسف ؟.. سبل الحريّة “، للباحثة الفرنسية لورانس فانين بترجمة وتقديم محمد شوقي الزين، الحاجة التعليمية لتلاميذ الثانوية ولطلبة الجذع المشترك والليسانس فلسفة، بل ويُلبِّي حاجة كل التخصُّصات والفروع العلمية، وحاجة القارئ الذي يريد مقدِّمة واضحة للفلسفة، سهلة ومن دون تكلُّف أو زخرف القول، باعتباره متكاملا وتربويا وبيداغوجيا.

وقال الفيلسوف الجزائري محمد شوقي الزين إنه كان لا بدَّ من القيام بهذه الترجمة، التي صدرت مناصفة عن دار ابن النديم والروافد الثقافية، نظراً لافتقار مكتبتنا العربية لتأليفات تعليمية في متناول الجميع، ولأن التَّفلسف كما تدافع عنه لورانس فانين في كتابها هذا، هو مسألة الشاب والشَّيخ، بل هو أيضاً مسألة الطفل الذي يطرح أسئلة مُندهشة ومُدهشة، وينتظر من يُقوِّم سؤاله ويضبطه ويربطه بوجوده الخاص وبمعيشه المباشر.

ويمكن القول بأن الممارسة الفلسفية التي تنبري من هذا الكتاب هي عمل جماعي في اكتشاف الذات واكتشاف الحقيقة في التاريخ وفي باطن كل واحدٍ منَّا بالأدوات الاستفهامية والتعجُّبية (لماذا؟)، الباحثة عن العلل والأسباب (كيف؟) والمبتغية للغاية (لأيِّ غرض؟).

غالباً ما يُطرح السؤال المُؤرق حول الفائدة من الفلسفة: ما المغزى منها؟ ماذا تريد؟ غير أن هذا السُّؤال يتحدَّث بمنطق الغاية لا الوسيلة، يبحث عن النتيجة ويتخلَّى عن السَّيرورة. يبحث عن الغاية التي تؤول إليها الفلسفة، بينما غاية الفلسفة في ذاتها، في تكوين الإنسان، في تثقيفه، في حثِّه على الانتباه إلى العالم وإلى الآخرين: هذا العلم (أي الفلسفة) هو الوحيد من بين العلوم الذي يبقى حُرًّا، لأنه الوحيد الذي له غايته في ذاته” يقول أرسطو.

معنى ذلك أن الفائدة التي نجنيها من الفلسفة، بحسب المترجم، ليست في النتائج، بل في الوسائل؛ ليست في الغايات، بل في المبادئ، أي أنها تُعلِّم الضبط الفكري للمفاهيم والانضباط الأخلاقي للذات، تُعلِّم كيف يشتغل المرء على ذاته، كيف يُكمِّلُها بما نقُص فيها من فضائل، يُصبح فلاَّح نفسه، يقتلع الأعشاب الضارَّة والسامَّة ويزرع الشُجيرات التي تكبر وتنضج وتُثمر.

من يقرأ النصوص الفلسفية التي جابت التاريخ ووصلت إلينا، يُدرك بشكل بارز الطابع التكويني للفلسفة، التي تُعلِّم كيفية النَّجاح قبل النَّجاح نفسه، تُعلِّم الاستعمال السَّديد والوجيه للوسائل المؤدِّية إلى النَّجاح، باستعمال العقل والحُكم والنَّقد، وتقدير الوضعيات ووزن الأمور بمكيال الرَويَّة والحصافة والتبصُّر. لأن الوصول إلى النتيجة والظَّفر بالنَّجاح مرهون بسلامة الوسائل المؤدِّية إلى ذلك. فلا ننتظر، يقول صاحب التقديم، أن تتكلَّل جهودنا بالنَّجاح إذا لم نُحضِّر أنفسنا لذلك، إذا لم نكن صادقين مع ذواتنا، وإذا لم نتفادى الغش والخداع لاختصار الأزمنة والمسافات والوصول إلى النَّجاح بسرعة. عواقب هذا السُّلوك وخيمة لأنها غير طبيعية وتترتَّب عنها نتائج خطيرة على المستوى الأخلاقي والاجتماعي.

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بداية تعميم استعمال الطاقة الشمسية بمدارس العاصمة

راضية مرباح

تواصل الجهات المعنية بتسيير ملف تعميم الطاقة الشمسية بالمدارس الابتدائية على مستوى العاصمة برنامجها بإشراف وزارة الداخلية، لتحط الرحال هذه المرة ببلدية اسطاوالي غرب العاصمة. وذلك وفقا للتعليمات الفوقية الرامية للانتقال الطاقوي من الكهرباء العادية إلى أخرى عصرية صديقة للبيئة واقتصادية وأكثر أمنا للتلاميذ، حيث تم ربط 3 مدارس ابتدائية بالنظام الجديد، الذي يتطلب حسب المختصين في المجال المرافقة الدائمة من خلال الصيانة الدورية ضمانا لاستمرار تشغيل النظام الجديد والحفاظ على صيرورته لأطول مدة نظير تكاليفه الباهظة التي تكبد الخزينة العمومية أموالا طائلة.

عملية تزويد المدارس الابتدائية بنظام الطاقة الشمسية الذي اعتمد في بعض المدارس الابتدائية كتجربة أولى على أن تعمم العملية على مختلف المؤسسات الأخرى بباقي ولايات الوطن، كانت بداياتها الأولى ببعض مدارس بلدية الجزائر الوسطى ثم جسر قسنطينة، 19 ابتدائية ببوزريعة وغيرها لتشمل هذه المرة 3 ابتدائيات. ويتعلق الأمر بكل من محمد بوراس، ابتدائية سي الحواس وعبد الحميد بن باديس، وهي الطريقة التي لقت ترحيبا من طرف المواطنين خاصة منهم أولياء التلاميذ الذين يرون في مثل هذا النظام الأمان لأبنائهم تجنبا لأي حوادث خطيرة الناجمة عادة عن الأسلاك الكهربائية وشراراتها التي قد تسجل في حالة تشكل أعطاب أو تسرب لمياه الأمطار..

وكان رئيس لجنة الطاقة الشمسية، مراد واضح، قد أكد في تصريح سابق لـ”الشروق”، أن البرنامج الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، يهدف للوصول إلى ربط على الأقل مدرسة بالطاقة الشمسية بكل بلدية، مشيرا أن أول مدرسة نموذجية تم الانطلاق منها كأول تجربة متواجدة بولاية المدية، مذكرا أن بداية المشروع انطلق في 2017 و2018 حيث واجه العديد من العراقيل والصعوبات لانعدام ثقافة المشاريع الجديدة للطاقة لدى الإداريين، فالقرارات موجودة غير أن التطبيق جد صعب لان اغلب البلديات لم تكن جاهزة لا من حيث التقنيين ولا من حيث التكوين، الأمر الذي اثر بالسلب على موعد إطلاق المناقصات في الفترة السابقة، وأشار المتحدث وقتها، أن البرنامج يطمح للوصول إلى 22 ألف ميغاواط و22 جيغاواط في آفاق 2030 لربط مختلف المدارس.

وعلى الصعيد نفسه، دعا مختصون في المجال، إلى ضرورة مرافقة مثل هذه الأنظمة بالصيانة الدورية، ضمانا لاستغلالها أكبر وقت ممكن، وحفاظا على شبكة اقتصادية تقدم طاقة كهربائية بطريقة صحية صديقة للبيئة وآمنة في الوقت ذاته عكس الطريقة الكلاسيكية خاصة وان تكلفة استغلالها تكبد الخزينة العمومية أموالا كبيرة، يتم استرجاعها بشكل تدريجي بعد الاستغناء عن فواتير الكهرباء الباهظة وهو ما يتطلب تكوينات في المجال لمرافقة تلك المشاريع المنصبة بالمدارس في انتظار تعميمها بالطرقات العمومية وباقي المؤسسات والإدارات وعلى رأسها البلديات.

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“كناص” البويرة تنظم يوما دراسيا حول الإجراءات الخاصة بالمستخدمين

أحسن حراش

نظم، نهار الأربعاء، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالبويرة يوما دراسيا بهدف شرح الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي حملها الأمر الرئاسي رقم 21/12، فضلا عن حث المستخدمين المدينين عبر مختلف الصناديق الأخرى على الاستفادة من تلك التدابير لتسوية وضعيتهم قبل الآجال المحددة.

وعرف اليوم الدراسي مشاركة الصناديق المعنية الأخرى، على غرار “كازنوص” “كاكوبات”، إضافة إلى اتحاد المقاولين وفاعلين آخرين، وذلك قصد شرح تفاصيل الأمر الرئاسي رقم 21/12 والتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي، حيث أكد منسق التحصيلات بصندوق كناص البويرة حسان رباحي في هذا السياق بأن الإجراءات الاستثنائية الموضوعة أمام المستخدمين المدينين يسري مفعولها من سبتمبر 2020 إلى غاية 31 جانفي 2022، ويمس كل المؤسسات العمومية والخاصة أو المختلطة، ويستفيد هؤلاء من إجراء مرافقة عبر جدولة تسديد الاشتراكات والإعفاء من الغرامات الخاصة بالتأخير، دون اللجوء إلى التحصيل الإجباري في حالة احترام الآجال القانونية المحددة لها، وهي امتيازات ممنوحة لهم كما قال لتسوية وضعيتهم القانونية بطريقة سهلة، موجها في ذات السياق ندائه لمختلف المستخدمين من أجل التقدم والاستفادة من الإجراءات الاستثنائية قبل انقضاء آجالها كاشفا عن استفادة 1600 رب عمل من إجراء إلغاء الغرامات إلى غاية اليوم مع استفادة 2000 آخر من طلب جدولة الديون، على أمل الانطلاق في السنة الجديدة التي وصفها رئيس الجمهورية بالسنة الاقتصادية بامتياز، كمساهمين في الإنعاش الاقتصادي الوطني.

وثمن رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين حكيم دامو هذه الإجراءات التي ساهمت في مرافقة المقاولين من أجل تجاوز وضعيتهم الصعبة الناتجة عن توقف العمل جراء الوضعية الصحية بالبلاد، مشيرا في ذات السياق إلى أمنية المقاولين بعودة سوق العمل والبناء بالخصوص الذي يشغل أكثر من 900 ألف منصب إلى عهده السابق، بما يسمح بإنعاش الاقتصاد الوطني الذي تأثر قطاع البناء والمقاولاتية فيه كثيرا جراء الجائحة.

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صيانة 2400 كلم من شبكة الغاز خلال 2021 بالجلفة

ق. م

جسّدت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية الجلفة مشاريع صيانة أزيد من 2400 كلم من شبكة الغاز الطبيعي خلال العام الجاري، حسبما علم من المديرية.

وأوضحت المكلفة بالإعلام لدى المؤسسة، راضية بن شريف بأن عملية الصيانة استهدفت 2423 كلم من أصل 2717 كلم من شبكة الغاز المعنية بالعملية، كما تم التدخل لإصلاح 36 عطبا ناجما على التعدي على شبكة الغاز والتي مست 1006 زبون بأحياء مختلفة من مدن الولاية خلال العام الجاري.

وبهدف تحسين نوعية الخدمة فيما يتعلق بالربط بشبكة الغاز، تم في إطار البرنامج الخاص بالمؤسسة، تموين التجمعين السكنيين “التوازي “و”الحمام” ببلدية الشارف ( 40 كيلومترا شرق الولاية) بالغاز، حيث قامت المؤسسة خلال العام الجاري بربط 1975 زبون بتكلفة مالية فاقت 96 مليون دج.

وأضافت السيدة بن شريف أنه تم أيضا في إطار برامج المؤسسة تجديد كامل الشبكات النحاسية المنجزة بمدينتي الجلفة ومسعد، مشيرة إلى أن أشغال تقوية 6 كلم من شبكة الغاز الطبيعي بمدينة حاسي بحبح الخاصة بالقنوات ذات قطر 250 ملم متواصلة، حيث رصد للمشروع غلافا ماليا بقيمة 31 مليون دج، فيما تم الانتهاء من نفس المشروع ببلدية عين وسارة.

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تعليمات لتشجيع صناعة وإصلاح سفن الصيد البحري ببجاية

‫توفيق بن يحيى

تنفيذًا لتوصيات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنمية وتطوير قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، حلّت، أمس الأول، بولاية بجاية، اللجنة الوزارية المشتركة لقطاعات الداخلية والجماعات المحلية، الصيد البحري، النقل والصناعة، وذلك من أجل دراسة ومتابعة طلبات الراغبين في الاستثمار في مجال صيانة وبناء سفن الصيد البحري.

وانعقد اجتماع بمقر الولاية برئاسة الوالي مع أعضاء اللجنة بحضور المستثمرين في هذا المجال إلى جانب مسؤولي قطاع الصيد البحري على مستوى ولاية بجاية وعن القطاعات المعنية، حيث أفضى اللقاء إلى الموافقة على خمسة مشاريع في مجال بناء وإصلاح السفن وكذا صيانتها.

واختتم اللقاء بإمضاء بروتوكول اتفاقية بين مدير تسيير موانئ الصيد البحري ومسؤول وحدة المؤسسة الوطنية لتصليح وصيانة السفن (ERENAV) لبجاية.

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نقص فادح لأجهزة “مانومتر” في مستشفيات وهران

يسائل العديد من مرضى كورونا في ولاية وهران، السلطات الصحية في البلاد حول معاناة المصابين بالفيروس في الاستفادة من كامل الخدمات الطبية بمستشفى النجمة، لاسيما وأن أجهزة مقياس الضغط “مانومتر” غير المتوفرة بالشكل الكافي على مستوى مصلحة علاج كوفيد 19 في ذات المؤسسة الاستشفائية، التي تشبعت بالكامل في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع عدد المصابين بالفيروس التاجي.

ب. يعقوب

وتعالت أصوات المرضى في الأيام الأخيرة، لأجل تدخل المصالح الصحية على المستوى المركزي، للإسراع في توفير هذه الأجهزة الحساسة، لاسيما الأكثر شيوعا في نطاقي 30 و50 لترا، التي تستخدم في قياس ضغط الدم وتستعمل بشكل اضطراري لتفادي تحويلهم إلى مصلحة الأكسجين الطبي.

وفاقم اختفاء هذه الأجهزة متعددة الأدوار التي تستخدم بكثرة منذ ظهور جائحة كورونا، معاناة المصابين بالفيروس التاجي، بحيث يرغم العشرات من المرضى في وهران على وجه الخصوص، على اقتناء هذا الجهاز “المانومتر” من رصيدهم الخاص وبأسعار فاحشة تصل إلى 25 ألف دينار جزائري لجهاز سعته 15 لترا ما يعني دفع 50 ألف دينار جزائري لشراء جهازين بسعة 30 لترا من عند الخواص، أو ما يعرف بـ “الصيدليات الافتراضية” وذلك لتجنب مضاعفات صحية خطيرة.

وبحسب ما توافر من معلومات، فإن الوضع الكارثي الذي يعيشه مستشفى النجمة، لم يسمح للطاقم الطبي وشبه الطبي بالتكفل بالمصابين وإنقاذ أرواحهم نتيجة عجزهم عن اقتناء أجهزة مقياس الضغط بأموالهم الخاصة، وتقول المصادر في هذا السياق، إن هذه الندرة كانت سببا رئيسيا في الأيام الأخيرة في وفاة امرأة 35 عاما، بسبب عدم توافر أجهزة مانومتر بالحجم الكافي في مستشفى النجمة، بالرغم أن زوج الفقيدة اضطر إلى اقتناء أحدها بسعة 30 لترا بسعر خمسين ألف دينار جزائري من الخواص، إلا أن حاجتها بشكل مكثف لهذا الجهاز، أفقدها توازنها وتسبب في وفاتها.

وبشيء من التفصيل، تورد الكثير من المصادر، أن غرفة الإنعاش بمستشفى النجمة “أول نوفمبر” في وهران، لامست التشبع كونها تتوفر على 16 سريرا فقط، وأن الطاقم الطبي بهذه المؤسسة الصحية، يوشك على بلوغ مرحلة “الإنهاك المهني”، بسبب كثرة توافد المصابين بالفيروس وارتفاع حالات العلاج الضروري بالتنفس الاصطناعي، بحيث يعاني المستشفى من نقص فادح في أجهزة المانومتر التي تستخدم كحل إجباري في الغالب، لتفادي استخدام خطين تنفسيين ( double source)، إذ دفع الوضع في ظل نقص ذات التجهيزات، إلى حد تحويل مصابين بكورونا للاستفادة من الأكسيجين الطبي ومدهم بخطي تنفس داخل غرفة واحدة، ما يحرم مصابا أخر من الاستفادة من مادة الأكسيجين بنفس الغرفة، وتشهد مصلحة الإنعاش بمستشفى النجمة، وضعا كارثيا لبلوغها الطاقة الاستيعابية التي لم تسمح باستقبال مصابين آخرين بما في ذلك الحالات الخطيرة أمام امتلاء أجنحتها العلوية والسفلى.

كما تساءل العديد من المصابين بكورونا وذويهم في هذا الإطار، عن سبب عدم الإسراع في تركيب وحدة الأكسيجين الطبي التي تم اقتناؤها منذ عدة أسابيع لفائدة مستشفى النجمة، في ظل تهديدات الموجة الرابعة وتوقعات الكوادر الصحية في البلاد باقتراب الذروة الوبائية.

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والي بجاية يحذر.. غلق مقرات البلديات والدوائر ومؤسسات الدولة ممنوع

ع. تڤمونت

وجه كمال الدين كربوش، والي بجاية، برقية إلى رؤساء دوائر وبلديات الولاية والى مديري المؤسسات الإستراتيجية على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، يطالبهم من خلالها بضرورة مضاعفة مجهوداتهم بغرض التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين الاجتماعية وذلك بأمل وضع حد لظاهرة الاحتجاجات التي تغرق فيها الولاية في الأعوام الأخيرة، كما حذر الوالي في نفس الوقت، من مغبة غلق مقرات البلديات والمؤسسات الإستراتيجية طالبا في هذا الشأن بتسخير القوة العمومية عند الاقتضاء وفقا لما ينص عليه القانون .

وأشارت البرقية المؤرخة في 15 ديسمبر الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منها، أنه وجب على المسؤولين المعنيين العمل على تفادي كل ما من شأنه أن يعطل أو يعرقل نشاط مؤسسات الدولة كظاهرة غلق مقرات الدوائر والبلديات وحتى بعض المؤسسات الإستراتيجية الهامة وذلك حفاظا على استمرارية وديمومة المرفق العام الذي يلعب دورا هاما في حياة المواطنين بالنظر إلى الخدمات التي يقدمها والتي تعتبر حقا مكفولا لكل مواطن بموجب القانون.

وأضافت البرقية أن هذه الظاهرة التي تنامت في الآونة الأخيرة من قبل بعض الأشخاص كطريقة للاحتجاج والتعبير عن مطالبهم تؤدي إلى منع الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم وعدم استفادة فئة أخرى من المواطنين من خدمات هذه المصالح والإخلال بالنظام العام.

وقصد معالجة هذه الظاهرة التي أضرت بالولاية وبمصالح المواطنين، فقد أمر الوالي جميع المسؤولين المحليين باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية ووفق أعلى مستويات الصرامة والحزم من أجل منع منعا باتا، غلق مقرات البلديات والدوائر والمرافق العمومية والمؤسسات أو أي شكل من أشكال الاحتجاج الذي قد يعطل المرفق العام ومصالح المواطنين مع اللجوء عن الاقتضاء إلى تسخير القوة العمومية وفقا لما ينص عليه القانون.

ومقابل ذلك، فقد أمر الوالي بمضاعفة المجهودات من أجل التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين الاجتماعية مع الحرص على تعزيز العمل الاستعلاماتي مع التحلي باليقظة الدائمة قصد التنبؤ بمثل هذه الحركات الاحتجاجية والعمل على معالجتها في حينها ومن دون أي تأخر.

معلوم أن أغلب الحركات الاحتجاجية التي شهدتها الولاية قد تم الإعلان عنها مسبقا من قبل أصحابها مع رفع انشغالاتهم وهي المطالب التي قوبل للأسف في العديد من الأحيان بمنطق اللامبالاة من قبل بعض المسؤولين حينها، كما لم تتحدث من جهة أخرى، تعليمة الوالي عن ظاهرة غلق الطرقات التي أضحت بمثابة علامة مسجلة للولاية 06، علما في هذا السياق أن أغلب الحركات الاحتجاجات التي شهدتها الولاية قد شلت محاورها الرئيسية الأمر الذي أرهق المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين على حد سواء.

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“تسعديت ايت عبد الله” أول امرأة تترأس مجلسا شعبيا بولاية تيزي وزو

رانية. م

أكدت السيدة “تسعديت ايت عبد الله” خلال اللقاء الذي جمع والي تيزي وزو برؤساء البلديات الجدد، أنها ستسعى لتغيير الخارطة التنموية لبلدية واسيف التي فازت برئاسة مجلسها البلدي وتعمل على رفع التحدي كأول امرأة تتولى مهام “مير” في تاريخ ولاية تيزي وزو.

صنعت السيد “تسعديت ايت عبد الله” الاستثناء بولاية تيزي وزو بعد ظهور نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، بعدما سجلت اسمها كأول امرأة تترأس مجلسا شعبيا بلديا في تاريخ ولاية تيزي وزو السياسي، حيث فازت بذات المنصب عن طريق قائمة حرة “أمل واسيف” التي حصدت أغلبية المقاعد بحصولها على 8 مقاعد من أصل 15، وتكون المعنية موظفة سابقة في ذات البلدية ونائب رئيس البلدية في العهدة المنقضية، التي كانت ضمن تشكيلة المجلس عبر قائمة حرة، حيث أكدت أنها ستبذل قصارى جهدها لتكون عند حسن ظن المواطنين الذين اختاروها لتكون المسؤولة الأولى على مستوى البلدية وأنها ستعمل على علاج الصحة المريضة في واسيف، وذلك بافتكاك مشروع مستشفى 60 سريرا، الذي تعتبره إحدى تحدياتها الكبرى، قصد توفير خدمات صحية في مستوى تطلعات المواطن الذي يعاني الأمرين لتلقي أدنى الخدمات.

كما وعدت بمنح الفرصة للمستثمرين الخواص الراغبين في دفع عجلة التنمية المحلية والمساهمة في خلق فرص للشغل وإخراج الشباب من مستنقع البطالة ومخلفاتها، إلى جانب العمل على إنعاش القطاع السياحي، المجال الذي كان منعشا في المنطقة قبل سنوات وتدهور بشكل كلي مؤخران رغم الإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة وتؤهلها لتكون من بين أهم الوجهات السياحية الجبلية في الوطن، وكذا رفع الغبن على القرى الثمانية التابعة للبلدية وذلك بتسطير برامج تنموية تستجيب لمتطلبات الحياة اليومية للمواطنين.

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حجز قنطارين من لحم الماعز غير الصالح للاستهلاك بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجباحية في البويرة من حجز كمية قاربت القنطارين من لحم الماعز غير الصالح للاستهلاك البشري، واستنادا إلى خلية الإعلام للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة، فإن عملية حجز الكمية من لحم الماعز تأتي في إطار حماية الأشخاص والممتلكات وقمع الغش، وكانت عبر نقطة تفتيش ومراقبة عبر الطريق السيار شرق غرب، أين تمت معاينة الكمية التي قاربت القنطارين بقيمة 60 مليون سنتيم، غير خاضعة للمراقبة البيطرية وموجهة للتسويق، أين تم حجزها وإتلافها بالاستعانة بالمصالح البيطرية التي أكدت بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

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حبس قاتل جاره بطعنة خنجر في حي فورماتو بسطيف

سمير منصوري

أمر، الأربعاء، قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف، بإيداع المشتبه فيه بقتل جاره المسمى “ع. ع” البالغ من العمر 37 سنة، الساكن بحي فرماتو بلدية سطيف، باستعمال خنجر غرسه في بطنه، رهن الحبس المؤقت، بتهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وحسب مصادر “الشروق اليومي”، فإن عناصر فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بسطيف، وبعد تكثيف عمليات البحث والاستعلام والدلائل العلمية المتوصل إليها، تمكنوا من القبض على المشتبه فيه المسمى “ب. م” البالغ من العمر 45 سنة، الساكن بنفس الحي، أين تمت مواجهة هذا الأخير بالأدلة الدامغة والحقائق التي تدينه ليعترف بالجرم المنسوب إليه.

واستنادا إلى ذات المصادر، فإن المتهم، بعد ارتكابه لجريمة القتل، تنقل بعدها مباشرة إلى منزل الضحية، وقدم واجب العزاء لأفراد عائلته، وكان من الأوائل في موكب الجنازة، ليبعد كل الشبهات عنه، لكن القرائن والأدلة التي جمعها عناصر فرقة البحث والتدخل للدرك الوطني بسطيف، مكنتهم من القبض عليه، وبعد التحقيق معه اعترف بالجريمة التي ارتكبها في حق جاره لأسباب لم يتم الإفصاح عنها.

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إنقاذ عائلتين من الموت بعد اختناق أفرادهما بالغاز بقسنطينة

عـصـام بن منـية

تمكن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين اعبيد في ولاية قسنطينة، فجر أمس الأربعاء، من إنقاذ عائلة تتكون خمسة أفراد تتراوح أعمارهم بين 12 شهرا و63 سنة، من الموت، بعد ما كانوا في حالة غثيان ويعانون من صعوبة في التنفس، جرّاء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة مسكنهم العائلي الكائن بحي زكري عمار ببلدية ابن باديس، حيث تم إسعافهم في عين المكان من طرف عناصر الحماية المدنية وتم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية.

وكان عناصر الحماية المدنية قد تدخلوا في حدود الساعة التاسعة إلاّ ربع من ليلة أول أمس، لإنقاذ خمسة أشخاص آخرين، من عائلة واحدة بعدما تعرضوا للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل مسكنهم العائلي المتواجد بالوحدة الجوارية الأولى بالمدينة الجديدة علي منجلي، ما تسبب في إصابتهم بالغثيان، ليتم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى المدينة الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

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أسعار الثوم تلتهب وتتجاوز الـ800 دج للكلغ

نسيم. ع

ارتفعت أسعار الثوم بولاية ميلة هذه الأيام، لتصل حدود الـ800 دج للكيلوغرام الواحد بعد جني المحصول منذ أشهر قليلة فقط، إلا أن الوفرة الموجودة هذه السنة لمادة الثوم في الأسواق، لا تعني بالضرورة أنها ستبقى بهذه الكمية وبنفس السعر في الأشهر القادمة، حيث أضحى مشكل التهاب أسعار الثوم يتكرر كل سنة، إذ لا تزال المشاكل على حالها رغم الإمكانات التي وفرتها الدولة للنهوض بهذه الشعبة التي ازدهرت واشتهرت بها ولاية ميلة خلال السنوات الفارطة، وتمكنت من تحقيق حوالي 2 مليون قنطار من الثوم سنة 2018.

لكن بالمقابل، عرفت أسعار الثوم سقوطا حرا وصل إلى 15 دج للكيلوغرام الواحد، وهو ما كبد الفلاحين الذين استثمروا في مساحات شاسعة أنذاك خسائر فادحة ومنهم من أحيل على البطالة ولم يتمكن من العودة إلى هذا النشاط، وكان أيضا سببا رئيسا في ارتفاع أسعار الثوم الموسم الفارط والذي قبله، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من الثوم إلى حدود الـ2000 دج، وشكل أنذاك أزمة حقيقية، مخلفا حالة استنفار قصوى وسط المصالح الفلاحية لمعالجة الوضع الذي لا يزال على حاله – حسب بعض الفلاحين – الذين التقتهم الشروق.

إنتاج 800 ألف قنطار من الثوم هذه السنة بميلة

ورغم أن ولاية ميلة تعتبر من الولايات الرائدة في إنتاج الثوم وبجودة عالية وبكميات كبيرة، وكانت تصدرها إلى الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي سنة 2018، أين وصل الإنتاج إلى قرابة المليوني قنطار من الثوم، وتحديدا بكل من بلدية التلاغمة التي تعتبر رائدة في إنتاجه، بالإضافة إلى وادي العثمانية، ووادي سقان وشلغوم العيد وأولاد خلوف.

وحسب رئيس جمعية الثوم والبصل لولاية ميلة، محمد جازي، فإن أسعار الثوم ستشهد هذه السنة استقرارا نسبيا، لكن لن تكون هناك ندرة عكس العام الفارط، حينما وصل سعر الثوم حدود 900 دج للكيلوغرام، وذلك بسبب تراجع المساحات المزروعة بحوالي 50 بالمائة، الأمر الذي انعكس سلبا على العرض والطلب.

وقد بلغت المساحات المزروعة بالثوم بولاية ميلة 1588 هكتار تمركز اغلبها بالجهة الجنوبية للولاية وبالضبط بوادي سقان والتلاغمة، حيث تتوفر مياه السقي على مساحة إجمالية تقدر بـ1541 هكتارا.

من جهته، قال مدير الفلاحة بولاية ميلة “علي فنازي” أن نسبة المساحات المزروعة من الثوم ارتفعت هذه السنة، وتجاوزت السنة الفارطة، حيث وصلت المساحة المزروعة من مادة الثوم إلى 1588 هكتارا.

وتعد المساحة المنجزة “مرتفعة” مقارنة بما تم إنجازه خلال الموسم المنقضي، حيث وصل إنتاج ما يقارب 600 قنطار في الهكتار من الثوم الأخضر، وهناك مساحة أعدت للمحصول الجاف والتي تقدر بـ47 هكتارا، أين وصلت إلى 100 قنطار في الهكتار الواحد بمجموع 92500 قنطار.

فيما يبقى هاجس الفلاحين ككل سنة مشكل التخزين الذي لطالما اشتكى منه الفلاح منذ سنوات، والذي كان سببا مباشرا في ارتفاع أسعار الثوم، ودفع بعشرات الفلاحين للعزوف عن إنتاج هذه المادة، حيث أكد مدير الفلاحة أن مصالحه اجتمعت مع منتجي الثوم بالولاية والذين يفوق عددهم الـ400 منتج، وتم اقتراح دخول الفلاحين في قرض التحدي الذي يعتبر قرضا استثماريا، وقال في هذا الإطار: “من يريد انجاز غرف تبريد خاصة به، فنحن نرحب به وأبوابنا مفتوحة”، علما أن غياب مخازن التخزين دفع بمنتجي الثوم بولاية ميلة للتنقل إلى مدينة عين امليلة لتخزين منتجاتهم، وذلك بسبب وجود تعاونية الهضاب المختصة في التخزين عكس ولاية ميلة.

وأضاف المتحدث أن “طاقة استيعاب غرف التبريد بالولاية ككل تقدر بـ10000 متر مكعب وهي في الحقيقة ضعيفة مقارنة بنسبة إنتاج الثوم بالولاية، ولهذا فنحن نوجه نداء في كل مرة للمستثمرين للتوجه للاستثمار في هذا النوع من مخازن التبريد ومنشآت توضيب وتحويل المنتج، وفي حالة توفر الولاية على مصنع أو وحدة لتحويل الثوم، سيصبح الفلاح يعمل في أريحية، كما أن منتج الثوم يصبح مضمون التكفل به ومن ثم الفلاح لن يتراجع عن المساحة التي يزرعها، بل يذهب لتوسيع المساحات المزروعة، وهذه هي إستراتيجية مديرية الفلاحة بالولاية”.

وكشف مدير الفلاحة بولاية ميلة عن وجود طلبين لمستثمرين من أجل انجاز وحدات تحويل مادة الثوم بالولاية وسندخل إنتاج الثوم في هذا البرنامج ما من شأنه إزالة الكثير من المتاعب على الفلاحين وتمكينهم من تخزين كميات الثوم المنتجة، وعلى الفلاح أن يكون له ضمان ومؤمن في هذه الشعبة، لأنه في بعض الأحيان تتهاوى أسعار الثوم، وبعد شهور ترتفع لتصل إلى أرقام قياسية وخيالية وهنا عندما تكون عملية التخزين مضبوطة ويكون هناك متعاملون اقتصاديون مضبوطون في العملية ومؤطرون من قبل الجهات المعنية نخرج الثوم عندما يكون الاستهلاك كبيرا للسوق وبأسعار مقبولة وهذا هو برنامج ضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع.

من جهته، أوضح رئيس جمعية الثوم والبصل لولاية ميلة، محمد جازي أن طريقة التعامل مع ملف الثوم ببرودة، وإهمال المشاكل الحقيقية التي تقف حجر عثرة في تطوير هذه الشعبة وشراء المخزنين الثوم من الفلاح بمبالغ يتراوح بين 100 و150 دينار لتخزينه، على أن يباع بعد انتهاء جني المحصول بالمبلغ الذي يضعونه على المقاس، مثلما حدث في السنوات الفارطة، علما أن الفلاحين قاموا خلال السنتين الماضيتين بتحقيق إنتاج يتجاوز 600 ألف قنطار، وهو المنتج الذي غطى 60 بالمائة من السوق الوطنية من الثوم الذي وصل سعره إلى حدود الـ2000 دينار خلال تلك الفترة وخلق أزمة حقيقية.

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الدرك يحرر قاصة عثر عليها مكبلة بجبال بيوب في بالشلف

م. قورين

عثرت الثلاثاء، مصالح الدرك الوطني لبلدية الظهرة بالشلف، على فتاة قاصرة دون 16 سنة مكبلة اليدين والرجلين، مرمية بوسط غابة بيوب في منطقة سيدي موسى ببلدية الظهرة، بعد أن اختفت لعدة ساعات، العملية حسب بيان مصالح خلية الاتصال والإعلام والتوجيه بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، تمت على اثر تلقي فرقة الدرك ببلدية الظهرة، بلاغا من قبل أحد المواطنين، مفاده عثوره على فتاة تصرخ وسط الغابة وهي مكبلة اليدين والرجلين، وخمارها ملفوف على فمها لإسكاتها، وبعد تنقل مصالح الدرك برفقة والدها إلى جبل بيوب، قامت بتحرير الفتاة، ولدى التحقيق معها، كشفت أن بعضا من أقاربها قاموا باعتراض مسارها لدى محاولتها إيصال وجبة الغداء لوالدها بأعلى الجبل، وتم تكبيلها بغرض الانتقام من والدها بسبب وجود خلاف عائلي بينهم حول قطعة أرض، وبعد فك رباطها تم تحويلها إلى مصلحة الطبيب الشرعي، وتوقيف المتهمين وعرضهم على هيأة المحكمة للنظر في قضيتهم.

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15 سنة سجنا نافدا لشاب قتل صديقه بحاسي مسعود

ق. م

أدانت الثلاثاء محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء ورقلة شابا يبلغ من العمر 21 عاما بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع الحجر القانوني، بالإضافة إلى حرمانه من الحقوق السياسية لمدة 5 سنوات، مع مصادرة المحجوزات بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وهي الجريمة التي راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من العمر.

وقائع القضية تعود لتاريخ مارس 2021، حيث أن المتهم كان يعمل بنفس الورشة الخاصة ببيع الخردوات الواقعة بحي الشيخ بوعمامة بحاسي مسعود مع زميله الضحية، أين أقدم المتهم على سرقة ستائر خاصة بشاحنة صاحب الورشة، ليتم اعتراضه من طرف الضحية ليتشاجر بعدها المتهم مع الضحية، أين هدده وتوعده بالانتقام على اعتراضه عن فعل السرقة.

وفي صباح اليوم الموالي قام المتهم بترصد الضحية وكان يحمل معه عصا خشبية فقام بضرب الضحية خلف رأسه، حيث سقط على إثرها مغشيا عليه، فتم نقله إلى مستشفى حسين آيت أحمد بحاسي مسعود، وبعد تأزم حالته الصحية، تم نقله إلى مستشفى محمد بوضياف بورقلة، أين لفظ أنفاسه الأخيرة .

وسارعت مصالح الأمن إلى فتح تحقيق قصد التوصل إلى الجاني الذي اعترف بدوره بضرب الضحية من دون نية قتله، حسب قوله .

وبعد المداولات والاستماع إلى جميع الأطراف، تم النطق بالحكم السالف الذكر بتهمة الضرب المؤدي إلى الوفاة، علما أن النيابة العامة كانت قد التمست في حق المتهم الإعدام مع مصادرة المحجوزات بتهمة سبق الإصرار والترصد لقتل الضحية.

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حوامات للبحث عن الطفل المفقود بقرية لقليقل بالمسيلة

س. ع

تعززت فرق البحث التابعة للدرك الوطني المكلفة بالبحث عن الطفل خليل قواسمية (7 سنوات) المصاب بالتوحد والمفقود منذ خمسة أيام بقرية “لقليقل” ببلدية المعاضيد (المسيلة) بمروحيات تابعة للسرب الجوي للدرك الوطني الذي يوجد مقره بمنطقة “ذراع الحاجة” بنفس الولاية، حسبما علم الأربعاء، من المجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.

وحسب الرائد أحمد جبارة قائد كتيبة الدرك الوطني بالمسيلة، فإن فرق البحث التابعة للدرك الوطني المتواجدة في الميدان قد تعززت فضلا عن المروحيات بأفراد وكلاب مدربة على تقفي الأثر، وذلك لتفعيل أكثر لعمليات البحث عن الطفل المفقود.

وأضاف الرائد جبارة بأن فرق البحث قد توسع مجال بحثها إلى مناطق مجاورة للقرية التي يقطن بها الطفل المفقود بعد أن كانت مركزة على محيط سكناه لتتعداها إلى مناطق أبعد، كما يجري تمشيط هذه المناطق بصفة كلية.

للتذكير، كان والي المسيلة، عبد القادر جلاوي قد صرح أمس الأول، على هامش معاينته عدة مشاريع قيد الإنجاز ببلديتي حمام الضلعة والمسيلة بأن عملية البحث قد تعززت بفرق متخصصة من الحماية المدنية قدمت من ولايات مجاورة مدعومة بالكلاب المدربة المتخصصة في البحث في الجبال والمناطق الوعرة.

وحسب ذات المسؤول، فإن فرقا متخصصة في البحث تابعة للحماية المدنية مدعومة بالدرك الوطني ومواطنين قد باشرت منذ الساعات الأولى من الإبلاغ عن فقدان الطفل خليل قواسمية البحث عنه في المناطق الجبلية والوعرة بمحيط سكناه وعلى بعد عدة كيلومترات منه.

وكانت والدة الطفل المفقود قد أفادت في وقت سابق بأنه خرج من مقر سكناه في غفلة منها أثناء مباراة كرة القدم التي جمعت المنتخبين الجزائري ونظيره التونسي في نهائي كأس العرب فيفا 2021 بقطر دون أن ينتبه إليه أفراد عائلته إلا بعد مرور وقت طويل ما حتم إبلاغ فرقة الدرك الوطني ببلدية المعاضيد التي باشرت مهام البحث عن الطفل المفقود في مرتفعات إقليم هذه البلدية.

تجدر الإشارة إلى أن مواطني بلدية المعاضيد قد هبوا لمساعدة عناصر الدرك الوطني والحماية المدنية في البحث عن الطفل المفقود، مبدين بذلك تضامنهم وتعاطفهم مع عائلة الطفل خليل.

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توقيف تونسي متورط في جريمة قتل ببلده في الشلف

م. قورين

أوقفت، الثلاثاء، مصالح الأمن بولاية الشلف، تونسيا يبلغ من العمر 28 سنة، محل أمر دولي بالقبض، عملية التوقيف تمت على إثر ورود معلومات لمصالح الأمن، مفادها وجود شخص أجنبي مشبوه يعمل بأحد المحلات التجارية بحي بن سونة بالشلف، وبعد توقيفه وإخضاعه للتحقيق، تبين بأنه تسلل إلى الترب الوطني عبر الحدود البرية ويقيم بطريقة غير شرعية، واختار العمل في ذلك المحل للاختفاء والهروب من المتابعة الجزائية، كونه ارتكب جريمة قتل ببلده وهو محل أمر دولي بالقبض، في قضية الضرب المفضي إلى القتل وقضية ثانية حول قيامه بجريمة القتل العمدي، وبعد إتمام التحقيق تم تحويله إلى أروقة محكمة الشلف التي أمرت بتحويله إلى بلده لمحاكمته.