أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021

مؤسسات تربوية تقاطع الدخول المدرسي، رجل يحاول قتل طليقته

“كنابست” يحذر من الانفجار ويطالب بالتحقيق

مؤسسات تربوية تقاطع الدخول المدرسي بوهران

خيرة غانو

قاطعت العديد من مؤسسات التربية بولاية وهران الدخول المدرسي الجديد، في حركة احتجاجية يتوعد منظموها بأن تكون مفتوحة ما بقيت أسبابها قائمة، فيما قررت أخرى اللحاق بالركب، على خلفية ما يصفه الأساتذة المحتجون بعودة نفس الممارسات القديمة المجحفة في حقهم، ومعها تضاعف حجم الضغط، سواء في الحجم الساعي للتدريس أو كثافة البرامج وتعداد تلاميذ مؤسساتهم.

وطبقا لتصريحات المنسق الولائي لنقابة الكنابست لوهران، فإن حالة الغليان تسجل أكثر وكالعادة على مستوى مؤسسات التربية التي تعاني من غياب العدالة في توزيع الخارطة التربوية، وهي تشمل تلك الواقعة على حزام مدينة وهران ومناطق الضواحي، أين تشتد مظاهر الاكتظاظ في مقابل تركها تعاني العجز في التأطير على الصعيد التربوي والإداري، مشيرا في هذا السياق، إلى تفجير هذه الظروف وبشكل مبكر، الأوضاع في 5 مؤسسات، جلها من الطور الثانوي، ويتعلق الأمر بثانوية مولاي حسان، التي تعد أكبر المؤسسات في وهران من حيث تعداد التلاميذ المقدر بـ1400 تلميذ، ورغم ذلك يشير محدثنا إلى أن لا شيء تم تسخيره في إطار الخارطة التربوية لضمان سلاسة في استقبال هذا العدد الهائل من التلاميذ مع افتتاح الموسم الجديد، ما دفع أساتذة بعض المواد، على غرار التاريخ والجغرافيا، الرياضيات، اللغة الفرنسية والإنجليزية لمقاطعة الدراسة في يومها الأول تنديدا بكثافة الحجم الساعي وإسناد غير عادل للأقسام فيما بين المؤطرين.

ونفس الأمر حرّك سخط أساتذة ثانوية علال سيدي محمد، طالب عبد القادر بسيدي البشير، الزبير بلقاسم في كناستيل، هذه الأخيرة التي يرتقب أن ينضم أساتذة فيها للحركة الاحتجاجية التي دخل فيها زملاؤهم من مدرسي التاريخ والجغرافيا، بعد عقدهم أمس جمعية عامة للخروج بقرار في هذا السياق، كما نظم نظراؤهم بثانوية عبد المجيد مزيان في قديل جمعية عامة، خلصت إلى قرار مقاطعة الدراسة بداية من هذا الأحد، وكذلك كان موقف عدد من الأساتذة بمتوسطة بوعمامة 3.

كما حذر ذات المسؤول النقابي من انفجار الأوضاع أكثر بالقطاع، وهذا في ظل تهديد أساتذة مؤسسات تربوبة أخرى بشل الدراسة بشكل أوسع، وأرجع ذلك إلى عدم حرص مديرية التربية على معالجة أمهات المشاكل من الأساس وتمييعها الأمور إلى درجة الانفلات، أهمها تجاهل ما دعت إليه الكنابست بضرورة دراسة مشروع الخارطة التربوية بشكل أعمق وجدي، بما يحقق العدالة بين مؤسسات القطاع، ويقضي على التمييز غير المستحق فيما بينها وبين الأساتذة، داعيا في المقابل الوزارة إلى التحقيق فيما يجري من تفاضل واضح بخصوص هذا الأمر تحديدا، وإجراء مقارنة بين ما تنعم به مؤسسات وسط وهران وتلك المجاورة لها أو الكائنة بالضواحي.

وفي اتصال بالمكلفة بالاتصال على مستوى مديرية التربية بوهران، نفت قطعيا حدوث أي اضطرابات في المؤسسات التربوية، وأكدت أن الدخول المدرسي كان ناجحا على كل المستويات، وأن مديرية التربية لم تتوصل بأي شكوى تفيد بمقاطعة الدخول المدرسي.

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قرار بهدم المؤسستين بسبب اهتراء الهياكل

غلق مدرستين ببن عكنون وتوزيع تلاميذهما على مؤسسات مجاورة

راضية مرباح

شهد الدخول المدرسي لهذا الموسم ببلدية بن عكنون في العاصمة، إخضاع مؤسستين تربويتين إلى الهدم، بسبب اهتراء هياكلهما وقدمهما بعدما أصبحتا تهددان التلاميذ بخطر الانهيار، ويتعلق الأمر بكل من المدرسة الابتدائية المختلطة السعدي 1 و2 حيث ينتظر أن يعاد تشييدهما من جديد لاحقا، في وقت تم توزيع التلاميذ المتمدرسين بها باتجاه مؤسسات أخرى مجاورة على أن يحول الناخبين المسجلين بهما إلى مواقع أخرى بعد حصولهم على بطاقات الناخب الجديدة. وأشار إعلان الصادر عن بلدية بن عكنون الذي صادف الدخول المدرسي، تنفيذا لقرار ا الغلق الذي يشمل مدرستي السعدي المختلطة والسعدي 2، الصادر عن مديرية التربية وسط، وذلك بغية تهديمهما وإعادة بنائهما من جديد. ليتقلص عدد المدارس ببن عكنون من 8 إلى 6 مدارس ابتدائية.

وبما أن المدرستين ضمن المراكز الانتخابية، فقد قامت البلدية حسب ما ذكره رئيس البلدية ياسين بن، بتحويل الناخبين بهما باتجاه مدرسة ولد عودية صالح ومدرسة شفيقة مازي، داعيا المعنيين إلى التقرب من مصلحة الانتخابات والإحصاء بالبلدية من اجل الحصول على بطاقة الناخب الجديدة التي تحمل اسم وعنوان المركز، لاسيما أن الاستحقاقات المحلية المقبلة لا يفصلنا عنها سوى أقل من شهرين فقط. يذكر أن الدخول المدرسي بالبلدية جرى في ظروف حسنة، لازمه التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي لتفادي انتشار فيروس كورونا.

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إصابة ثلاثة أشخاص إثر انهيار جدار بتيبازة

س. ع

سجلت مصالح الحماية المدنية، الثلاثاء، إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، إثر انهيار جزئي لجدار بسبب سوء الأحوال المسجلة حسب بيان لهذا الجهاز. وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدواودة على الساعة 09 و50 د من أجل إجلاء وإسعاف ثلاثة ضحايا من جنس ذكر يعانون من إصابات مختلفة إثر انهيار جزئي لجدار خارجي (مركز راحة) عقب تساقط الأمطار حيث تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى زرالدة، بحسب ما جاء في بيان مديرية الحماية المدنية.

كما تدخلت فرقة الحماية المدنية للدواودة مدعمة بكل من وحدة بوسماعيل القليعة عين تقورايت والرتل المتنقل لولاية تيبازة ببلدية دواودة على مستوى الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين دواودة وفوكة بسبب تراكم مياه الأمطار حيث تم تسريح كل من الطريق الوطني رقم 11 والطريق السريع في الاتجاهين دون تسجيل خسائري حسب نفس البيان. وتم أيضا القيام -يتابع البيان- بعملية امتصاص وتسريح ميـاه أمطار بداخل (مركز ذوي الاحتياجات الخاصة الشهيدة بداي فاطمة ي مدرسة عبد الله مالحة مدرسة يعقوبي عمار) مع تسجيل انهيار جدارين بمركز الاحتياجات الخاصة دون تسجيل ضحايا. وكانت مصالح ولاية تيبازة قد أعلنت في وقت سابق عن إعادة فتح الطريق السريع تيبازة – الجزائر العاصمة بعد تسريح البالوعات حيث استغرقت العملية قرابة 4 ساعات من الوقت.

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رئيس البلدية يطمئن ويؤكد رفع انشغالهم للوالي المنتدب للشراقة

مكتتبو حي 1500 مسكن بالهضبة الجنوبية في أولاد فايت متذمرون

منير ركاب

يشتكي سكان موقع عدل 1500 مسكن 1 و2 بالهضبة الجنوبية في بلدية أولاد فايت بالعاصمة، عديد النقائص، وصفها المشتكون بالضرورية، منذ استلام المشروع سنة 2016، حيث يشهد المجمّع السكني، تفاقم الاعتداءات والسرقة، وأصبحت ممتلكات المكتتبين عرضة للنهب، فقد جرى إيداع عديد الشكاوى، تفيد بحدوث عدة تجاوزات من طرف أشخاص مجهولي الهوية.

يضاف إلى غياب الأمن، مشكلة النقل، حيث دعا قاطنو الحي المسؤولين إلى التدخل لتدعيم جهتهم بخطوط نقل إضافية الرابطة باتجاه وسط المدينة، ومختلف الجهات التي تربط الحي بالأحياء والبلديات المجاورة، مستنكرين في ذات السياق، صمت الوصاية حيال معاناة الأشخاص الذين لا يملكون مركبات تقلهم إلى مقرات عملهم خارج البلدية باتجاه العاصمة، العاشور، بن عكنون، ودرارية، وغيرها، حيث يلجأ الكثيرون إلى الكلدندستان، حتى أضحى الموقع في شبه عزلة. وكان رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد فايت، توشي موهوب، قد علّق في تصريح إعلامي سابق، أن مصالحه قد راسلت مديرية النقل بالعاصمة، لتدعيم الحي بخطوط نقل، قصد تغطية العجز الحاصل، الذي خلّفه الوضع الصحي جراء انتشار جائحة كوفيد 19.

وعدّد المكتتبون في تصريح لـ”الشروق”، أوجه المعاناة التي يعيشونها منذ استلامهم شققهم، مركزين على غياب المرافق التربوية من ابتدائيات ومتوسطات وثانوية، متسائلين في الوقت نفسه، عن مصير أبنائهم المتمدرسين خلال هذا الموسم الذي ينطلق في 21 سبتمبر 2021 متخوفين من تكرار سيناريو تنقلات أولادهم إلى مقاعد الدراسة، حيث فرض على الأولياء في السنوات الماضية استعمال الكلوندستان وسيارات الأجرة بالنسبة للسكان الذين لا يملكون مركبات، الأمر الذي أثقل جيوب الأولياء، حيث تتسع معاناتهم خلال فصل الشتاء، لبعد المدارس.

كما نوّه أصحاب الشكوى بغياب المرافق الترفيهية للشباب، على غرار الملاعب الجوارية “ماتيكو”، التي يفتقدها المجمّع السكني بعد 5 سنوات من عملية تسليم المفاتيح للمستفيدين. وتجدر الإشارة أن كل هذه النقاط والانشغالات، قد تم رفعها إلى السلطات المعنية بإيداع عدة مراسلات من طرف جمعية الحي والتي قبلت بوعود لم يتم تجسيدها على أرض الواقع، سيما الوالي المنتدب لمقاطعة الشراقة ومدير وكالة عدل فيصل زيتوني، علاوة على المراسلة التي أودعت بمكتب المدير العام للتسيير العقاري التابع لعدل، مختوما بمراسلة إلى وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، على غرار وسيط الجمهورية الذي كان لجمعية الحي لقاء سابقا معهم.

من جهتنا، اتصلنا برئيس بلدية اولاد فايت، موهوب توشي، لنقل انشغالات سكان الحي، فقال إنه اجتمع الأربعاء الماضي مع الوالي المنتدب للشراقة بمعية أعضاء من اللجنة الأمنية، حيث طرحت انشغالات عديد الأحياء الجديدة، بما فيها موقع الهضبة الجنوبية بخصوص مشكل النقل، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد البلدية لكراء حافلتين مؤقتا، بعد المراسلة التي أودعت للمقاطعة الإدارية سابقا والتي تتضمن طلب شراء 4 حافلات لتغطية العجز بالمنطقة، مطمئنا في سياق آخر قاطني الحي، بسعي البلدية الحثيث من أجل توفير الأمن بالتنسيق مع المصالح المختصة، مؤكدا من جهته تخصيص أرضية سانحة لإنشاء ابتدائية، معرجا في ذات السياق إلى أن البلدية تشهد حاليا إعادة تهيئة الطرقات وتزفيتها، في انتظار الانتهاء من الأشغال قبل نهاية الأسبوع الجاري.

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مراعاة لتداعيات الجائحة

“كناص” يقر إعفاءات لصالح 900 رب عمل بالمسيلة

أحمد قرطي

ثمّن المدير الولائي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بالمسيلة، سريان الإجراءات الاستثنائية لفائدة أرباب العمل، التي تخص الإعفاء من زيادات غرامات التأخير المترتبة، عن عدم تسديد الاشتراكات الأساسية في وقتها المحدد قانونا والتي تستهدف ما يقارب 900 مستخدما مدينا تجاه الصندوق.

وحسب ما أفاد به، الدكتور بوذراع زين الدين في تصريح خص به الشروق اليومي، فإن قرار الإعفاء الذي يدوم إلى غاية نهاية شهر جانفي من العام القادم، الغرض منه المساهمة في التخفيف من حدة الأعباء المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم تجاه صندوق كناص،عن طريق الاستفادة من إلغاء زيادات وغرامات التأخير، بموجب الأمر الرئاسي رقم 21/12 المؤرخ في 25 أوت 2021 بفعل تداعيات الأزمة الصحية والوبائية التي تعيشها الجزائر منذ قرابة سنتين بفعل تفشي فيروس كورونا وسط المواطنين.

وحسب محدثنا فإن التدابير الاستثنائية المذكورة أعلاه سيستفيد منها 877 مستخدم والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطاً لحسابهم الخاص ولاسيما أولئك يواجهون صعوبات لتسوية وضعياتهم والوفاء بالتزاماتهم تجاه الضمان الاجتماعي، ناهيك عن ذلك فإن هذه الإجراءات تمكن المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بالاستفادة، من عدة مزايا على غرار جدولة تسديد اشتراكاتهم الرئيسية مع الإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير عند دفع القسط الأخير.

وحسب الدكتور بوذراع زين الدين، فإن صندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة المسيلة، فضلا عن هذه الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف على المؤمنين، كان قد أطلق مطلع الشهر الجاري، عدة مبادرات مثل الحملة التحسيسية لفائدة أرباب العمل، التي سخر لها امكانيات بشرية ومادية، وذلك من أجل ضمان تقديم جميع التسهيلات للمستخدمين المعنيين حيث وضعت تحت تصرفهم خدماته الرقمية عبر أرضية التصريح عن بعد –يضيف محدثنا- والتي تتمثل في إعادة منح الامتيازات المقررة في إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل والمتعلقة بتخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي من زيادات وغرامات التأخير وإعفاء المكلفين في المجال من زيادات وغرامات التأخير المترتبة عن عدم تسديد الاشتراكات الأساسية في الوقت القانوني.

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تواصل البحث عن طفلة مفقودة في البحر بجيجل

ب. منى

تواصل مصالح الحماية المدنية لجيجل، عملياتها الواسعة في البحث عن طفلة، يحتمل أن تكون قد غرقت بشاطئ الوادي الصغير بالعوانة. حيث لا تزال جهود فرق الغطس وأفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعوانة متواصلة على مستوى الشاطئ الصخري الممنوع للسباحة والوادي الصغير منذ منتصف الأسبوع الجاري، بعد ورود معلومات إلى ذات المصالح تفيد باحتمال غرق طفلة تبلغ من العمر حوالي خمس سنوات وفقدانها في البحر بهذه المنطقة.

وكانت مصالح الحماية المدنية، كانت قد انتشلت السبت الماضي، جثة رجل يبلغ من العمر 35 سنة، بشاطئ أندرو بالعوانة السبت، كما انتشلت بعدها بيوم جثة رضيع يبلغ من العمر 14 شهرا، وجدت بين الصخور بشاطئ الوادي الصغير الممنوع للسباحة بالعوانة.

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رجل يحاول قتل طليقته حرقا ببجاية

ت. بن يحيى

تمكنت مؤخرا، عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الثالث التابعة لأمن ولاية بجاية من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، اتهم باحتجاز طليقته ومحاولة قتلها.

وكانت الشرطة تلقت اتصالا على الرقم الأخضر، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بحي إحدادن، وعلى الفور تنقل رجال الشرطة إلى عين المكان، أين عثروا على امرأة صرحت بأنها ضحية احتجاز ومحاولة قتل عن طريق إضرام النار بالشقة من طرف طليقها، وأوقف المتهم، وتبين أن الضحية تقدمت إلى الشقة من أجل زيارة أولادها ونشب خلاف بين الطليقين، فاحتجزها المتهم تحت التهديد بالسلاح الناري، محاولا قتلها بإشعال النار في الشقة.

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حدد تاريخ 30 سبتمبر كآخر أجل لاستقبال الترشيحات

المعهد الثقافي الفرنسي يفتح باب الترشح لمشاريع الدعم السينمائي

زهية. م

أطلق المعهد الثقافي الفرنسي بالجزائر دعوة لاستقبال المشاريع السينمائية تحسبا للدورة الثانية لدعم الأعمال في مجال السينما، حيث تم تحديد الموعد النهائي لاستقبال الأعمال في 30 سبتمبر الجاري.

وأوضح بيان للمركز الثقافي الفرنسي أن الدعم الممنوح للأعمال السينمائية يندرج في إطار التعاون الثقافي المشترك بين الجزائر وفرنسا. وترمي المبادرة حسب القائمين عليها إلى الاهتمام بالمواهب الشابة بالإضافة إلى العمل على تشجيع الأعمال المبتكرة في مجال السينما بما في ذلك الأفلام الروائية والوثائقية. وتشمل منحة الدعم “الإنتاج وما بعد الإنتاج”.

وتشترط طلبات الدعم في المشاريع المقدمة أن يكون العمل نتاج شراكة جزائرية فرنسية ويكون المشروع مرتبطا بالجزائر. وأكد بيان التقديم أنه لن يتم فحص الطلبات المقدمة بشكل فردي أو من قبل مؤسسة فرنسية من دون منتج مشارك جزائري.

وقد تم تحديد منحة الدعم بـ 10000 يورو كحد أقصى (للشركة الفرنسية)، أو ما يعادلها بالدينار للشركة الجزائرية. ويتعين على الراغبين في الاستفادة من منح الدعم إعداد ملف يعتمد على الوثائق والاستثمارات التي يتم تحميلها من موقع المركز الثقافي الفرنسي مع مراعاة أن لا يتجاوز بأي حال من الأحوال 50٪ من الميزانية وملفا مفصل عن المشروع بما في ذلك التكاليف ومراحل الإنجاز مع كافة وثائق الشركة تتضمن توقيع المدير القانوني، وملف عرض المشروع وعرض تقديمي لروابط المخرج “السيرة الذاتية” التي تسمح بمشاهدة الأفلام التي تم إنتاجها من قبل ترسل الملفات قبل نهاية الشهر الجاري عبر المنصات الالكترونية المخصصة لهذا الغرض

abdenour.hochiche@if-algerie.com

pierre.blouin-hulin@diplomatie.gouv.fr.

وتتكفل لجنة خاصة بدراسة المشاريع ويتم الرد على المقبولة منها في غضون شهرين.

في حالة الموافقة، سيتم إبرام إتفاقية مع الهيكل الداعم للمشروع، وتحديد طبيعة الدعم من وشروط تنفيذ الدعم من حق المشاريع التي استفادت منه سابقا، مع تقديم الطلبات الجديدة شريطة تقديم تقييم معنوي ومالي يبرر استخدام المنحة السابقة لتمكين منح هذا الدعم بحد أقصى ثلاث مرات بما يتوافق مع المراحل التالية: الكتابة والإنتاج وما بعد الإنتاج.

وتحتفظ اللجنة بحق تجديد أو عدم دعمها لنفس المشروع وتحديد المبلغ.

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وفاء شعلال تدشن سلسلة التغيرات في قطاعها

إنهاء مهام مديرة مركز تطوير السينما ومديرة متحف الشلف

س. ع

دشّنت وفاء شعلال سلسلة التغيرات في قطاعها بإنهاء مهام مديرة المركز الجزائري لتطوير السينما ومديرة المتحف الوطني العمومي عبد المجيد مزيان بالشلف بوعزة ليلى.

أنهت وزيرة الثقافة وفاء شعلال مهام مديرة المركز الجزائري لتطوير السينما نبيلة رزايق وتم تكليف مدير المالية زين الدين عرقاب بمهمة تسيير أمور المركز إلى حين تعين مدير جديد.

للإشارة كانت نبيلة رزايق قد كلفت شهر مارس الماضي من طرف الوزيرة السابقة مليكة بن دودة بتسيير المركز الجزائري لتطوير السينما والذي كان في وضعية صعبة بعد إقالة المديرة السابقة شهيناز محمدي من طرف الوزير الأسبق عز الدين ميهوبي وتعيين عدد من المسيرين الذين مروا على هذا المركز والذي عرف أيضا سلسلة تحقيقات لمصالح المفتشية العامة للمالية في تجاوزات طالت بعض الأعمال السينمائية التي أنجزها وهذا قبل أن تقرر بن دودة ترسيم رزايق على رأس المركز وهي القادمة من مديرية الآداب والفنون بالوزارة في محالة لإعطاء دفع للمركز.

من جهة أخرى أنهت شعلال مهام ليلى بوعزة مديرة متحف الشلف بعد سلسلة مشاكل عرفها هذا الصرح الثقافي والذي عرف سلسلة احتجاجات قام بها العمال في عهد بن دودة.

وينتظر أن تجري شعلال تغيرات أخرى تمس قطاعها خلال الأيام القليلة القادمة سواء تعلق الأمر بالإدارة المركزية أو المؤسسات التابعة للقطاع، حيث ينتظر أن تحال مجموعة من الأسماء على التقاعد في الإدارة المركزية.

والجدير بالذكر أن مجموعة من المناصب في الإدارة المركزية تركتها بن دودة شاغرة وكانت تسير بالنيابة كان يتعين على شعلال البت فيها بعد سلسلة الاجتماعات التي عقدتها مع مسؤولي الدوائر الوزارية.

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تخليدا لروح الفنان الراحل حسين طايلب

الأيام الوطنية للمونولوج من 24 إلى 30 سبتمبر بتيبازة

محمود بن شعبان

تنطلق غدا بدار الثقافة والفنون أحمد عروة لولاية تيبازة فعاليات الأيام الوطنية للمونولوج في دورتها السابعة تخليدا لروح الفنان الراحل حسين طايلب الذي وافته المنية بداية أوت الماضي متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا.

ويضم برنامج التظاهرة التي تستمر فعالياتها إلى غاية الثلاثين من الشهر الجاري عدة عروض مسرحية قادمة من مختلف ولايات الوطن على غرار تيبازة، بومرداس، الجزائر العاصمة، تيارت وباتنة، فيما سيشهد حفل الافتتاح الذي ستحتضنه دار الثقافة أحمد عروة بمدينة القليعة عرض شريط وثائقي حول حياة الراحل حسين طايلب الذي سبق أن تولى عدة مناصب في قطاع الثقافة كمستشار ثقافي في مديرية الثقافة لولاية تيبازة منذ نوفمبر 1996، ورئيس مكتب الجمعيات والمؤسسات الثقافية سنة 1999، وكذا رئيس مصلحة النشاطات الثقافية 2003، ومفتش النشاط الثقافي والفني 2007.

وترك الراحل رصيدا معتبرا من النصوص المسرحية التي جسدت على الركح في شكل أعمال منها “أين تركت السيف؟!” سنة 1997، “ليلة القبض على جحا” في 1998، مونودرام المشرد 1999، مونودرام تصريح بجنون 2000، “مسجون 111” في 2005، “بني كلبون” 2006، “هو وهي” في 2006، “عرس المحروسة” في 2007، “أبواب المحروسة” في 2007، مسرحية “غوتية” من اخراج عباس محمد إسلام من إنتاج المسرح الوطني الجزائري سنة 2009، إضافة إلى عرس ميت، و”عمر الصغير” سنة 2012، كما ألّف الفقيد عدة سيناريوهات درامية على غرار سيناريو الجزء الرابع من مسلسل جحا رفقة الكاتب أحمد رزاق 2006، سيناريو الجزء الخامس من مسلسل جحا 2010، سيناريو سلسلة فكاهية “روح بالعقل” 2006، سيناريو سلسلة فكاهية “ريحة لبلاد” 2009، سيناريو مسلسل “السيامواز” 2008، سيناريو السلسلة الفكاهية “ماشي بلعاني” 2009، سيناريو مسلسل فكاهي “ماني لويزة” 2016.

وقد شارك الراحل خلال مشواره في عدة مهرجانات مسرحية وطنية، كما نال شرف العضوية في عدة لجان تحكيم مهرجانات مسرحية وطنية، كما نشّط عدة ندوات حول المسرح والدراما في الإذاعة والتلفزيون.

وسيفتتح الممثل يوسف قندوز برنامج الأيام الوطنية السابعة للمونولوج من خلال عرض بعنوان “المقنين الزين” الذي سيعرض غدا الجمعة في تمام السابعة مساء، لتتوالى العروض التي سينشطها كل من الممثل فوزي بايت بعرض “كياس ولاباس”، وعرض “أنا وزهري” لآمال بن عمرة من ولاية بومرداس، سيقدم الممثل جمال لابري من تيبازة عرضا بعنوان “بوعلام التيانتي”، فيما ستشارك الممثلة ريم تاكشوت في فعاليات التظاهرة من خلال عرض “نوار في ليسبوار”، أما الممثل والكوريغراف عيسى شواط من تيارت فسيقدم عرضا بعنوان “أيا وصايي”، ليختتم الممثل الهاني محفوظ برنامج الأيام بعرض تحت عنوان je suis bien chez maman المبرمج بتاريخ 30 من سبتمبر الجاري.

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حبس قاصر تورط ضمن شبكة لترويج المهلوسات بتبسة

ب. دريد

تمكن، نهار الثلاثاء، عناصر الشرطة القضائية بدائرة الونزة، بولاية تبسة، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المهلوسات بمختلف أحياء المدينة، متكونة من 3 أشخاص، تبلغ أعمارهم 17،19، و42 سنة، كانوا محل شكاوى من طرف المواطنين، ومتابعة لعناصر الشرطة، وبعد ترصد لعدة أيام تم نصب كمين للمشتبه فيهم، الذين تم توقيفهم متلبسين بحيازة المهلوسات، وبحوزتهم 188 قرص شديد المفعول، ليتم تحويلهم إلى مقر أمن الدائرة، حيث تم سماعهم على محاضر وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة لعوينات، حيث أحالهم على التحقيق القضائي، وتم إدانة المتهمين البالغين بعام حبسا نافذا، مع الإيداع، فيما وضع القاصر بالمركز المتعدد لرعاية الشباب.

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إحباط محاولة ترويج 9000 قرص مهلوس بسكيكدة وقسنطينة

إسلام. ب / ع. بن منية

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة القل بولاية سكيكدة، الأربعاء، بإيداع عصابة تتكون من ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و32 سنة، رهن الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهم بتهمة الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية باستحضار وسيلة نقل.

المشتبه فيهم تم توقيفهم من طرف أفراد الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة القل، التي ضبطت بحوزتهم 5534 قرص من مختلف أنواع المهلوسات، ومبلغ مالي من عائدات الترويج يفوق مليوني سنتيم، وذلك بعد التحريات التي باشرها أفراد الفرقة بشأن المعلومات التي وردت إليهم، بخصوص النشاط المشبوه لأحد الأشخاص الذي كان يقوم بترويج المؤثرات العقلية في مدينة القل، حيث تم تشكيل أفواج عملياتية لترصد تحركات المشتبه فيه الرئيسي، الذي تمت الإطاحة به رفقة شخصين آخرين على متن مركبة، عثر رجال الشرطة بداخلها على 5534 قرص مهلوس، ومبلغ مالي من عائدات الترويج.

وفي قسنطينة، تمكن أفراد فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من توقيف مروج مؤثرات عقلية يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إليهم بشأن قيام أحد الأشخاص على مستوى الحي الذي يقيم فيه، ببيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، كما أنه يقوم بتخزينها داخل منزله، وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات، تم التأكد من صحة تلك المعلومات، ليتم استصدار إذن النيابة لتفتيش مسكنه الذي عثر رجال الشرطة بداخله على 3176 كبسولة من دواء بريغابالين بالإضافة إلى 11 قرص مؤثر عقلي من نوع كيتيل، ليتم توقيفه وتحويله إلى مقر الفرقة للتحقيق معه وتكوين ملف قضائي ضده عن تهمة حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد البيع، وتهريب وتخزين أدوية ذات خصائص مخدرة ومؤثرة عقليا، مع الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة، تم بموجبه تقديمه أمام العدالة.

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مخطط للحماية المدنية لحمايتهم من زحمة السيارات

دعوة أولياء التلاميذ إلى تربية أبنائهم على الثقافة المرورية

و. س

وضعت مصالح الحماية المدنية مخططا استثنائيا لمواجهة أزمة الاكتظاظ والزحمة في المدن الحضرية، تزامنا مع الدخول المدرسي 2021، 2022، ونصبت جهازا أمنيا مرافقا خاصا بهذه المناسبة، من أجل دخول مدرسي دون حوادث مرور. وهذا، قصد تأمين منهجي للطرق التي تعرف عرقلة في حركة السير، التي تؤدي إلى وقوع حوادث كثيرة في النقاط السوداء.

وبحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فإن النجدات جراء زحمة المرور وخاصة في المدن الحضرية، ارتفعت نسبتها في الآونة الأخيرة، ومع الدخول المدرسي، فإن نسبة وقوع حوادث المرور مرتفعة ما يتطلب تدعيم التعداد البشري للتدخل على مستوى وحدات الحماية المدنية.

وترى المديرية الوطنية للحماية المدنية بضرورة إعطاء أولوية للأخطار المتعلقة بحوادث المرور، وهذا بالوقاية وتحسيس أولياء التلاميذ باعتبارهم المربي الأول في مجال السلامة المرورية لأطفالهم. هؤلاء، في غالب الأحيان غير واعين بالأخطار التي تهددهم، بحيث وبحسب بيان الحماية المدنية، يظهر ذلك في سن 3 سنوات عند دخول الطفل إلى الروضة ثم يزداد الخطر عند ذهابهم إلى المدرسة بمفردهم في 6 سنوات، ويبلغ الذروة في سن 11 و12 سنة من عمر الطفل عند الطور المتوسط. وهذا ما يتطلب حتما التدرج في التعلم بالنسبة إلى المشاة من الفئات الصغرى في ما يتعلق بقواعد السلامة المرورية.

وتذكر من خلال هذا البيان، المديرية العامة للحماية المدنية، أولياء التلاميذ بنصائح والإرشادات الوقائية الواجب تقديمها وشرحها لأبنائهم، وباستعمال ممر المشاة، وفي حال انعدامه اختيار مكان تكون الرؤية فيه جيدة في الاتجاهين، ويكون مرئيا من طرف السائقين، والنظر إلى اليسار واليمين قبل قطع الطريق للتأكد من عدم وجود مركبات قادمة والتحقق من وجود الإشارات الضوئية، وقطع الطريق بالمشي لا بالركض.

ودعت مصالح الحماية المدنية إلى تعليم الأطفال كثرة التنقلات بالمشي على السلامة المرورية، خاصة في الطرق المؤدية إلى المؤسسات التربوية، وتعليمهم الفرق بين مساحات مخصصة للعب وأخرى مخصصة للسير، والسير على الرصيف.

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تفكيك عصابة سطت على مدرسة بقسنطينة

ع. بن منية

أسفرت التحريات والتحقيقات التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة ابن زياد بقسنطينة، بشأن جرائم السرقة التي استهدفت عتاد مدرسة ابتدائية وكمية من المجوهرات من داخل منزل، من تفكيك عصابتين إجراميتين تتكونان من ثمانية أشخاص، تمت الإطاحة بهم تباعا وتقديمهم أمام العدالة.

حيث أنه وبعد تلقي مصالح أمن الدائرة لشكوى من مديرة مدرسة ابتدائية ببلدية ابن زياد أكدت في مضمونها، أن مجهولين قد قاموا عشية الدخول المدرسي، بالسطو على المؤسسة وسرقة عتادها المتمثل في أجهزة إعلام آلي، وجهاز قياس الحرارة، بالإضافة إلى جهاز موديم خاص بالانترنت، وكذا آلة نسخ الورق، ليتم إثر ذلك تكثيف الأبحاث والتحريات والتي أسفرت عن تحديد هوية ستة مشتبه فيهم، تم توقيفهم تباعا وفي مناطق مختلفة، مع استرجاع جهاز إعلام آلي محمول.