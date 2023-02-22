أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 22 فيفري 2023

فلاح يطلق النار على شقيقين حاولا سرقة منزله، العثور على شاب مشنوقا بغابة

إصابة عاملين في حريق داخل مصنع للحديد بقسنطينة

ف. ن

خلّف حريق مهول شبّ الثلاثاء، في مصنع لتحويل الحديد متواجد بمنطقة النشاطات ببلدية عين اسمارة في ولاية قسنطينة، إصابة عاملين، أحدهما وصفت حالته بالخطيرة بعد تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة، فيما أصيب الآخر بحروق وإصابات مختلفة، كما خلّف هذا الحريق خسائر مادية معتبرة.

الحريق شبّ في فرن مخصص لصهر الحديد بالمصنع والذي انبعث من فوهته تدفق حراري على حين غفلة، ما تسبب في إصابة أحد العاملين البالغ من العمر 31 سنة، بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة، كما أصيب عامل آخر يبلغ من العمر 35 سنة في الحادث.

وفور إخطارها باندلاع الحريق تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين اسمارة، أين تمكنت من إخماد الحريق، وإسعاف الضحيتين في عين المكان ونقلهما إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي ابن باديس في قسنطينة، كما تسبب الحريق في احتراق أسلاك كهربائية داخل المصنع.

ولم تحدد مصادرنا سبب وقوع هذا الحادث، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصّة.

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تتكون من 6 أفراد ينحدرون من ولايتي سطيف وتبسة

الإطاحة بشبكة تجارة العملة وبحوزتها مبالغ مالية أجنبية معتبرة بقالمة

نادية طلحي

أحبط عناصر فرقة الدرك الوطني ببلدية عين بن بيضاء الواقعة بأقصى الجهة الشمالية لإقليم ولاية قالمة، على حدودها مع ولايتي الطارف وعنابة، محاولة تهريب مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة، وتوقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 39 و67 سنة، ينحدرون من ولايتي تبسة وسطيف.

العملية التي تم على إثرها حجز مبالغ مالية معتبرة بالعملة الصعبة من الدولار واليورو والدينار التونسي، تمت على إثر استغلال أفراد فرقة الدرك الوطني لبلدية عين بن بيضاء بقالمة، للمعلومات التي وردت إليهم بشأن وجود مركبة مشبوهة وعلى متنها شخصين، وعلى إثر ذلك وبعد تحديد مكان تواجد المركبة المشبوهة ومسارها تم توقيفها وإخضاعها للتفتيش الذي كشف عن وجود كيسين من البلاستيك يحتويان على مبالغ معتبرة من العملة الصعبة، قدرت بـ15000 دولار و148555 دينار تونسي بالإضافة إلى 313000 أورو. المشتبه فيهما تم تحويلهما إلى مقر فرقة الدرك الوطني، للتحقيق معهما والذي مكّن من حجز مركبة أخرى وتحديد هويات باقي أفراد هذه الشبكة والذين ينحدرون من ولايتي سطيف وتبسة، والبالغ عددهم أربعة اشخاص، تم توقيفهم تباعا.

أفراد الشبكة الخمسة تم تكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف، أين صدرت في حق خمسة منهم، أوامر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، فيما تم وضع المشتبه فيه السادس تحت الرقابة القضائية.

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قتل أحدهما وأصاب الثاني

فلاح يطلق النار على شقيقين حاولا سرقة منزله في سكيكدة

إسلام .ب

عاش، صباح الأربعاء، سكان قرية حجرية، بشاطئ بن زويت، ببلدية كركرة، غرب ولاية سكيكدة، حالة من الهلع والرعب، إثر قيام رب أسرة بإطلاق عيارات نارية من بندقية صيد، نحو شقيقين اقتحما منزله بغرض سرقة بعض الأغراض، ما تسبب في مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح متفاوتة الخطورة تم نقله على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى عبد القادر نطور بمدينة القل، وهو في حالة صحية حرجة، ليأمر الأطباء بضرورة تحويله على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها بعد أن اخترقت إحدى العيارات النارية جسده في منطقة حساسة من الجسم.

وحسب ما ذكرت مصادر متطابقة للشروق اليومي، فإن الشقيقين اللذين كانا مدججين بالأسلحة البيضاء ينحدران من نفس القرية وقاما في ساعة جد متقدمة من صباح أمس، الأربعاء، بمهاجمة مسكن الفلاح واقتحامه بغض السرقة، إلاّ أن صاحب المسكن وبعد اكتشافه للأمر، تصدى لهما وقرر مواجهتهما ببندقية الصيد التي يملكها، حيث لم يتردد في إطلاق النار عليهما ما تسبب في مقتل أحدهما وإصابة الثاني في منطقة حساسة من الجسم، لازال يرقد على إثرها في مستشفى قسنطينة.

وفي الوقت الذي تدخل فيه عناصر الحماية المدنية لنقل الشاب المتوفى في عين المكان إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القل ونقل شقيقه إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، تدخل أفراد فرقة الدرك الوطني وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم في ظروف وملابسات وقوع هذه الحادثة التي أضحت حديث العام والخاص بالمنطقة طيلة نهار أمس، حيث تنقلوا إلى مكان وجود المسكن لإجراء المعاينات اللازمة وتوقيف الفلاح مع حجز سلاحه الناري، واقتياده إلى مقر فرقة الدرك الوطني لاستكمال إجراءات التحقيق. وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها بالمنطقة، حيث اهتزت دائرة القل قبل نحو سنتين على حادثة مماثلة، عندما أقدم مجاهد على إطلاق النار من سلاحه الناري، على لص تسلل إلى داخل مسكنه بغرض السرقة ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة.

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العثور على شاب مشنوقا بغابة في خنشلة

طارق.م

باشرت فرقة الدرك الوطني، بالمحمل، شرق ولاية خنشلة، الثلاثاء، تحقيقا معمقا بعد العثور على جثة ثلاثيني، من مدينة تازوقاغت، عند مدخل الغابة، غير بعيد على الملعب البلدي، بالطريق الوطني الرابط بين بلديتي خنشلة والمحمل.

وقد ذكرت مصادرنا أن الجثة كانت عليها آثار الشنق، وقد تم معاينتها من طرف أفراد فرقة الدرك الوطني، قبل تحويلها من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى قصد عرضها على الطبيب الشرعي، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وسط صدمة كبيرة لدى سكان المنطقة، بعد أن تم التعرف على هوية صاحب الجثّة.

في وقت لم تستبعد مصادرنا أن تكون الحادثة تتعلق بإقدام المعني على وضع حد لحياته والانتحار شنقا في ظروف لازالت غامضة، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحريات والتحقيقات الأمنية في هذه القضية، بعد صدور تقرير الطبيب الشرعي.

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أفرادها ينحدرون من ولايتي النعامة وتلمسان

تفكيك شبكة مختصة في التهريب الدولي للمخدرات بوهران

ب. يعقوب

تمكنت المجموعة الإقليمية لدرك وهران، مساء الثلاثاء، من توقيف خمسة أشخاص، يشكلون شبكة دولية خطيرة تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات، تخزينها، شحنها ونقلها من مناطق التماس الحدودية الغربية إلى ولاية وهران وبحسب ما أفاد به النقيب يحياوي بالمجموعة الولائية لدرك وهران، فإن العصابة مؤلفة من خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 40 عاماً أحدهم من ذوي السوابق العدلية، ينحدرون من ولايتي النعامة وتلمسان، كانوا بصدد إبرام صفقة بيع كمية هامة من الكيف المعالج في وهران، مشكلة من 539 صفيحة بوزن إجمالي قدر بـ 52.600 كلغ.

الأبحاث الأمنية المنجزة، أسفرت عن توقيف الأشخاص المتهمين بجناية التهريب الدولي للمخدرات، مع حجز مبلغ مالي قوامه 281 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من متحصلات المتاجرة في هذا النشاط التهريبي المحظور كما كللت العملية الهامة، التي تمت بالتنسيق مع الاستعلامات العامة للمجموعة الولائية للدرك، بحجز 5 سيارات سياحية على اختلاف أحجامها وماركاتها وكذا 10 هواتف نقالة.

المتهمون نسبت إليهم عدة تهم منها جناية التهريب الدولي المهدد للأمن الصحي و جناية إستيراد بضائع محظورة ونقل وتهريب وشحن وتخزين مواد خطيرة، إضافة إلى جناية حيازة بضاعة محظورة التداول مع جناية تبييض الأموال وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهم الخمسة لبحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية الخطيرة، وتحديد مستوى تورط كل واحد من الموقوفين، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن توقيف كافة المساهمين والمشاركين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتندرج هذه القضية النوعية في سياق العمليات الأمنية المستمرة، لكبح أنشطة التهريب الدولي للمخدرات وفرملة عصابات إستيراد البضائع المحظورة من وإلى التراب الوطني.