أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 22 مارس 2023

عصابة تعتدي على مجوهراتي، حجز رطل كوكايين

أفرادها حاولوا “الحرقة” من ساحل وهران

عصابة تعتدي على مجوهراتي ببومرداس

سعيدة. م

تمكنت المجموعة للدرك الوطني ببومرداس، من الإطاحة بجماعة أشرار قامت بالسطو على محل مجوهرات بعد الاعتداء على مالكه وبالتالي قامت بإحالة المتورطين على التحقيق قضية الحال تعود إلى شكوى تقدم بها صاحب محل بيع المجوهرات عن تعرض محله للسرقة باستعمال العنف والتهديد بالسلاح الأبيض، أين تم سرقة 2.5 كلغ من المجوهرات، على إثر هذا باشرت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببومرداس التحريات، أين تم تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيين اللذين قاما بمغادرة ولاية بومرداس بسبب تضييق الخناق عليهما من طرف المحققين، بعد الاستعانة بالتحريات التقنية بالتنسيق مع المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة السبيرانية للدرك الوطني تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيهما بمدينة وهران، واللذين كانا بصدد التأهب لعملية الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم التنقل إلى ولاية وهران وإلقاء القبض على المشتبه فيهما وبعد التحقيق معهما تم التوصل إلى باقي أفراد العصابة وتوقيفهم، ثم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بتهم جناية تكوين جمعية أشرار وجناية السرقة مع توافر ظرف التعدد واستعمال العنف والتهديد به.

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انتشال جثة لمجهول بساحل جيجل

تمكنت فرقة الغطاسين التابعة لسلك الحماية المدنية بولاية جيجل من

فيصل. ن

انتشال جثة مجهولة الهوية من عرض البحر على بعد أربعة أميال بحرية من شاطئ المنار الكبير بالمدخل الغربي للولاية، حسب ما ورد الأربعاء في بيان صادر عن المديرية المحلية لذات السلك النظامي.

وأوضح ذات البيان أن إسعافات فرقة الغطاسين للوحدة البحرية للحماية المدنية جن جن تدخلت على متن زورق نصف صلب لانتشال جثة وجدت تطفو فوق الماء في عرض البحر على بعد 04 أميال بحرية من شاطئ المنار الكبير. وأضافت ذات الوثيقة أن الجثة من جنس أنثى لم يتم تحديد عمرها لكونها كانت في درجة متقدمة من التحلل.

وبعد القيام بالإجراءات المعمول بها تم تحويل الجثة على متن سيارة إسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد الصديق بن يحيى بجيجل، وفق ما ذكره البيان ذاته.

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الجاني كان على متن دراجة نارية

شاب يعتدي على طالبة جامعية بسكين في خنشلة

طارق. م

تعرضت، الثلاثاء، طالبة جامعية، تبلغ من العمر 21 سنة لاعتداء جسدي عنيف، بالسلاح الأبيض، عندما كانت في طريقها نحو محطة النقل الجامعي، بوسط مدينة عين الطويلة في ولاية خنشلة، ما تسبب في إصابتها بجروح.

وحسب ما ذكرت مصادر أمنية، فإن الطالبة الجامعية تعرضت للاعتداء من طرف صاحب دراجة نارية باغتها عندما كانت في طريقها نحو محطة نقل الطلبة، أين قام بتهديدها والاعتداء عليها بواسطة خنجر بغرض تخويفها قبل الاستيلاء على حقيبتها.

وعلى إثر ذلك الاعتداء، وبعد تلقي مصلحة الأمن الحضري الخامس لشكوى الضحية، باشر عناصر فرقة الشرطة القضائية تحرياتهم وتحقيقاتهم المكثفه انطلاقا من المعلومات التي أدلت بها الضحية والأوصاف التي قدمتها، وبعد عرض صور المشبوهين عليها، تم التمكّن في ظرف وجيز من تحديد هوية المعتدي ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 22 سنة، ليتم توقيفه وتحويله إلى مقر المصلحة للتحقيق معه وتكوين ملف قضائي ضده عن تهمة السرقة بالعنف، في انتظار تقديم أطراف القضية أمام نيابة المحكمة المختصة إقليميا.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها والتي تستهدف الطالبات الجامعيات بخنشلة في ظرف أقل من أسبوعين بعد أن تعرضت طالبة تنحدر من مدينة قايس قبل أيام لمحاولة اختطاف من طرف أربعة أشخاص على متن سيارة سياحية، عندما كانت في طريق عودتها من الكلية إلى مسكنها، حيث تمكنت مصالح الأمن من توقيف شخصين وإيداعهما الحبس، فيما لازالت الأبحاث جارية عن شخصين آخرين لازالا في حالة فرار.

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حجز رطل كوكايين وتوقيف أربعة مشتبه فيهم بباتنة

طاهر حليسي

حجزت مصالح فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية باتنة مؤخرا، رطلا من مخدر الكوكايين الصلب، في عملية محكمة جرت أطوارها في حي 500 مسكن الواقع بحي شيخي الأسفل أو حي النصر الأسفل.

وكانت مصالح الشرطة فتحت تحريات بناء على معلومات أفادت بنشاط مجموعة في مجال ترويج المخدرات الصلبة، فبادرت إلى توقيف أربعة شبان مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم بين 28 و44 سنة، واستتباعا للتحريات استصدرت الفرقة إذنا بتفتيش منازل المشتبه فيهم، حيث عثر على 262 غرام من الكوكايين بشقة أحدهم، بالإضافة إلى مبلغ 7.3 مليون سنتيم من عائدات الترويج، كما تم حجز سيارة سياحية كانت بحوزة المجموعة وتستعمل في عمليات البيع. وأوضح بيان لمصالح أمن ولاية باتنة أن تحقيقا فتح مع المتهمين لتحديد مصدر المخدرات ووجهات صرفها، تمهيدا لتقديمهم للنيابة المحلية لدى محكمة باتنة.

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المتهمان كانا يحوزان صورا لأشخاص

توقيف رجل وامرأة لممارستهما السحر والشعوذة بأم البواقي

بلقاسم. د

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بئر الشهداء في ولاية أم البواقي الثلاثاء، رجلا وامرأة بعد الاشتباه في تورطهما في ممارسة السحر والشعوذة، بعد أن تم ضبطهما متلبسين بحيازة صور لأشخاص، وطلاسم وأغراض تستعمل في ممارسة طقوس السحر والشعوذة. المشتبه فيهما وبحسب ما أورده بين خلية الإعلام والاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، تم توقيفهما إثر تلقي فرقة الدرك الوطني ببئر الشهداء، لمعلومات مفادها وجود سيارة سياحية مشبوهة بإقليم بلدية بئر الشهداء وعلى متنها رجل وامرأة غرباء عن المنطقة ومشكوك في تصرفاتهما.

وتنقلت دورية إلى عين المكان، أين تم العثور على السيارة وعند التحقق من هوية راكبيها، تبين بأنهما ينحدران من ولاية مجاورة، وعند إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق، عثر أفراد الدرك على حقيبة بها مجموعة من الطلاسم وبعض الأغراض الي تستعمل في ممارسة طقوس السحر والشعوذة، ليتم توقيفهما وتحويلهما إلى مقر فرقة الدرك الوطني. وبمواصلة التحقيق في القضية وباستصدار إذن من النيابة بتمديد دائرة الاختصاص وتفتيش مسكني المشتبه فيهما، تم العثورعلى بعض الأدوات التي تستخدم في السحر والشعوذة تتمثل في طلاسم مختلفة وصور شمسية لعدة أشخاص مكتوب عليها طلاسم، منافية لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، إضافة إلى 42 إبرة صغيرة الحجم.

المشتبه فيهما تم تكوين ملف قضائي ضدهما عن تهمة جنحة الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأي شعيرة من شعائر الإسلام عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أي وسيلة أخرى، وجنحة النصب والاحتيال، وكذا مخالفة اتخاذ مهنة العرافة والتنبؤ بالغيب، تم بموجبها تقديمهما أمام النيابة المختصة إقليميا.

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شبهات فساد في مشروع خزان مائي

تحقيق قضائي في تبديد أموال عمومية بسعيدة

ب. يعقوب

أمر، والي سعيدة أحمد بودوح، بفتح تحقيق قضائي عاجل، في مشروع إنجاز خزان مائي بدوار عين موسى ببلدية ذوي ثابت، بعدما تأكد ميدانيا عدم استفادة المواطنين من المشروع رغم إنجازه منذ سنة 2018، معلناً عن تقييد شكوى أمام القضاء لتحديد المسؤوليات أو ما أسماه بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في أعقاب ورود معطيات دقيقة تفيد بضياع أموال عمومية في مشروع استثماري مهمل حسبما أشار إليه والي سعيدة .

ولفت المصدر إلى أن الوالي كان قد أوقف موكبه الرسمي خلال الزيارة التي قادته إلى ذات المنطقة مؤخرا، ونزل رفقة الوفد المرافق له بالنزول الميداني إلى الخزان المائي بدوار عين موسى، لتفقده في أعقاب تقاطر شكاوى ساكنة المنطقة بخصوص نضوب الموارد المائية في هذا التجمع السكاني القروي.

وسجل الوالي خلال مناقشة المسؤولين المحليين خاصة المختصين في قطاع الري والموارد المائية، شروحات غير كافية حول تعثر مشروع دام أكثر من 5 سنوات لإنجاز شبكة كاملة لتوفير الماء الشروب لفائدة مواطني منطقة ظل، بغلاف مالي تكميلي فاق 18 مليون دينار في إطار مخطط التنمية البلدية، قائلا “هل يعقل أن تظل عائلات على مدار خمس سنوات بلا ماء؟”، كما شدد على فتح الملف والتعرض لكافة جوانبه من إنجاز البئر والخزان والقناة، مع معاينة كامل تفاصيل المشروع قبل البدء في توجيه أصابع الاتهام للجهات التي عمدت في التقصير المؤدي إلى ضياع المال العام.

وبحسب بودوح، فإن الملف أريد له “النسيان” لأسباب غير معروفة، لكن وجب فتحه والتحقيق في دوافع هذا المشروع المهمل، الذي ولد غضبا شديدا في المنطقة.

ورفض المسؤول التنفيذي ذاته، شروحات حاول تقديمها أحد المسؤولين، مجيبا: “التحقيق القضائي سيكشف كل كبيرة وصغيرة، وسيتم محاسبة كل من كان سبباً في إهمال المال العام”، من خلال استدعاء مسؤولين سابقين وحاليين لتحديد مكامن الخلل الذي تسببوا فيه. كما أن المحاسبة ستكون آلية رادعة لحسم هذه التجاوزات التي أقدم عليها بعض المسؤولين الذين واكبوا هذا المشروع.

ومعلوم أن هذا الملف الجديد، يضاف إلى ملفات أخرى حركها والي سعيد أمام القضاء، خاصة مشروع 300 وحدة سكنية التي أنجزت بطرق مخالفة للإنجاز، إضافة إلى مشروع 60 وحدة سكنية، الذي رفض صاحبه القيام بأشغال التهيئة، إضافة إلى تهديده بمقاضاة مسؤولين في ملف عدم ربط ثلاثة مسابح مشيدة بأكثر من 100 مليار سنتيم، بالغاز الطبيعي، بل شدد على رحيل كل مسؤول عن الولاية، لا يريد مواجهة المواطنين بالحقائق والعمل لفائدة المصلحة العامة .

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للتصدي لظاهرة المضاربة والتلاعب بالأسعار

افتتاح 22 سوقا للرحمة عبر مختلف دوائر تيزي وزو

فروجة. م

تعرف ولاية تيزي وزو افتتاح 22 سوقا للرحمة، عبر مختلف الدوائر التي تشهد عديد الفضاءات التجارية تحضيرا لشهر رمضان الفضيل، حيث زودت بالمواد المدعمة ومواد أخرى ذات الاستهلاك الواسع في هذا الشهر على غرار الخضر والفواكه واللحوم بهدف دعم القدرة الشرائية، ووضع حد للمضاربة والتصدي لظاهرة رفع الأسعار من طرف التجار، مع تعيين عدة نقاط لمراقبة الأسعار والوقوف على مختلف التجاوزات التي تطفو على الواجهة خلال هذا الشهر الذي يتحول بالنسبة لعديد التجار لمصدر ربح، حيث يستثمرون في معاناة المواطنين وضعف قدرتهم الشرائية وهو ما يثقل جيوبهم.

انتشار عديد الظواهر السلبية الدخيلة عن مجتمعنا مع حلول شهر رمضان والتي تتكرر كل سنة، دفعت بالسلطات العليا للبلاد للبحث عن حلول وبدائل من شأنها أن تخفف عن المواطنين عناء البحث عن السلع والمواد الغذائية الأساسية وذات الاستهلاك الواسع، وبأسعار معقولة في متناول الجميع، وبالتالي تنهي معاناتهم في هذا الشهر، ليكون التوجه نحو فتح أسواق جوارية تضامنية، المتنفس الوحيد والحل الأمثل للقضاء لظاهرة الجشع التي ينتجها عديد التجار من أجل تحقيق الأرباح، وهو الأمر الذي شهدته تيزي وزو أين أشرف والي الولاية السيد “جيلالي دومي” شخصيا على افتتاح سوقين للرحمة على مستوى المحطة البرية القديمة، وساحة الزيتونية بمدينة تيزي وزو، في حين خصص 18 فضاء تجاريا آخر وزع على مختلف الدوائر على غرار دائرة ذراع الميزان من أجل افتتاح هذه الأسواق التضامنية الجوارية تباعا، لضمان وفرة مختلف المواد الغذائية الأساسية التي يكثر عليها الطلب من “سميد وزيت المائدة”.

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توقيف مشعوذة استولت على مجوهرات سيدة بالنعامة

محمدي. ع

أوقفت الثلاثاء، عناصر الأمن الحضري الثالث للمشرية في النعامة، بعد تمديد الاختصاص لإحدى الولايات الغربية للوطن، سيدة في العقد الرابع من عمرها، متورطة في قضية النصب والاحتيال عن طريق الشعوذة، وكانت المشتبه فيها محل شكوى رسمية من قبل سيدة مقيمة ببلدية المشرية، مفادها قيامها بالنصب والاحتيال عليها عن طريق الشعوذة أين قامت بسرقة مصوغاتها الذهبية، أين تمكن عناصر الشرطة من استرجاع مبلغ مالي من عائدات البيع، ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيها وتقديمها أمام نيابة الاختصاص لدى محكمة المشرية عن تهمة النصب والإحتيال عن طريق الشعوذة.

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إحباط تسويق 1.6 قنطار من اللحوم الفاسدة بمعسكر

ق. مزيلة

تمكنت، مؤخرا عناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة بأمن ولاية معسكر وبالتنسيق مع أمن دائرة عقاز، من حجز كمية من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك، قدرت بأكثر من قنطار و 60 كلغ، جاءت هذه العملية إثر مراقبة المحلات التجارية الخاصة ببيع اللحوم بالتنسيق مع المصالح المختصة، من أجل الوقوف على مدى احترام الشروط الصحية لممارسة نشاطها التجاري، أين تم ضبط بمحل تجاري كمية من اللحوم الحمراء غير صالحة للإستهلاك البشري قدرت إجمالا بـ 160 كلغ، حيث تم إتلاف هذه الكمية المحجوزة مع تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمتابعة القضائية.

وفي إطار تكثيف الخرجات الميدانية حماية لصحة المستهلك عشية شهر رمضان المبارك، تمكنت عناصر فرع الشرطة العامة بالأمن الحضري الأول بأمن ولاية معسكر، خلال خرجة ميدانية بقطاع الإختصاص وبالتنسيق مع المصالح المختصة من أجل مراقبة المحلات التجارية الخاصة ببيع اللحوم، من حجز كمية من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك الفاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري قدرت الكمية المحجوزة إجمالا بـ.43 كلغ بمحلين تجاريين بوسط مدينة معسكر، عليه بالتنسيق مع المصالح المختصة والطبيب البيطري، تم إتلاف الكمية المحجوزة ومتابعة صاحبها قضائيا.

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إحباط محاولة هجرة سرية لـ32 فردا بوهران

فيصل. ن

تمكنت مصالح الدرك الوطني بوهران من إحباط محاولة هجرة غير شرعية عبر البحر لـ32 شخصا من بينهم 8 من منظمي هذه الرحلات، حسبما استفيد الثلاثاء، من ذات المصدر الأمني.

وأوضحت المكلفة بالإعلام بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران النقيب إيمان لوصيف لوأج أن مصالح الدرك الوطني بقديل تمكنت في عمليات متفرقة في ظرف 24 ساعة الأخيرة من إحباط هجرة غير شرعية عبر البحر لـ32 شخصا كانوا بصدد التحضير لعملية هجرة غير شرعية انطلاقا من شواطئ وهران.

وقد تم توقيف هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية في حالة تلبس مختبئين في الأحراش الغابية المحاذية للشاطئ الصخري بنفس المنطقة، كما أشير إليه. كما تم أيضا توقيف ثمانية أشخاص من منظمي الرحلات غير الشرعية عبر البحر مستغلين في ذلك قوارب للنزهة مقابل مبالغ مالية جد معتبرة، وفق النقيب لوصيف.

وقد مكنت هذه العملية النوعية من حجز قارب مطاطي مزود بمحرك وثماني صفائح بنزين سعة 30 لترا وسيارة و5 هواتف نقالة و8 ملصقات تحمل أرقاما تسلسلية خاصة بالقوارب وقصاصتين تحملان أرقاما تسلسلية خاصة بالمحركات. وفور استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى الجهات القضائية المختصة، وفق ذات المصدر.