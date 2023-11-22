أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023

إحباط محاولة ترويج 200 غرام من "الكوكايين"، شجار ينتهي بمقتل شاب بطعنة خنجر

إحباط محاولة ترويج 200 غرام من “الكوكايين” بسطيف

سمير منصوري

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سطيف، الثلاثاء، من وضع حد لنشاط شخصين يحترفان ترويج الممنوعات، ينحدران من ولاية مجاورة، وحجز 200 غرام من “الكوكايين” وكمية من الكيف المعالج.

تفاصيل القضية تعود إلى استغلال معلومات من طرف عن عناصر “البيري”، تفيد بوجود شخصين يقومان بترويج المخدرات والكوكايين، ينحدران من ولاية مجاورة باستعمال مركبة يستغلانها في عملية الترويج، ليتم وضع خطة عمل مكنت من توقيف المشتبه فيهما في حالة تلبس على متن مركبة، أين تم حجز 150غرام من المخدرات الصلبة “كوكايين”.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة تم استصدار إذن بتفتيش مسكني المشتبه فيهما، حيث تم حجز كمية إضافية من الكوكايين قدر وزنها بـ50غراما، إلى جانب 5 غرامات من “كيف معالج” ومبلغ مالي قدر بـ20 مليون سنتيم من عائدات ترويج هذه السموم.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المشتبه فيهما، عن قضية حيازة المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة لغرض البيع، قدما بموجبه أمام النيابة المختصة بسطيف.

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سكان القرية هبوا للبحث عنها

اختفاء فتاة في ظروف غامضة بالشرفة في البويرة

نوارة باشوش

خرج سكان الشرفة بولاية البويرة، بقوة، في رحلة بحث عن فتاة تدعى “ايناس عباس” البالغة من العمر 17 سنة، والتي تدرس في الطور الثانوي، حيث خرجت من منزلها يوم السبت 18 نوفمبر الجاري، على الساعة الثانية زوالا، في امزاورو، عائدة إلى الثانوية التي تدرس فيها، ومنذ ذلك الحين لم يظهر لها أي أثر.

عائلة الفتاة المختفية التي تعيش على أعصابها، سارعت إلى نشر إعلانات مرفقة بصور ابنتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أملا في العثور عليها وإعادتها إلى حضن العائلة. وتطلب عائلة الفتاة من كل من شاهدها أو يملك أي معلومات عنها الاتصال على رقم الهاتف التالي 0791.19.85.04.

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امرأة وابنها يروّجان المخدرات بالمدية

ب. عبد الرّحيم

أوقفت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بالمصلحة الولائية لأمن ولاية المدية سيدة تتاجر في المخدرات بمعية ابنها، وباستعمال منزلهما بأحد الأحياء الشعبية بالمدية. وتم توقيف قاصر خرج من منزل المعنية تم ضبط كمية من المؤثرات العقلية بحوزته.

وجرى بعدها تفتيش المنزل أين تم توقيف أحد الأشخاص بحوزته كمية من المؤثرات العقلية وتم العثور على كمية أخرى بالمنزل. وأسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص من بينهم ابن السيدة المعنية وحجز 440 كبسولة من المؤثرات العقلية.

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شجار ينتهي بمقتل شاب بطعنة خنجر في قالمة

ن. طلحي

اهتزت بلدية حمام النبائل الواقعة على مسافة 38 كلم نحو الجهة الشرقية لإقليم ولاية قالمة، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها الشاب “بكاكرية سيراج الدين”، البالغ من العمر 20 سنة، بعد تعرضه لطعنة خنجر قاتلة أصابته في منطقة حساسة من الجسم وتسببت في وفاته.

وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن مناوشات كلامية قد وقعت بين الضحية مساء الثلاثاء، لتتطور إلى شجار وتشابك بالأيدي، لم يتردد خلاله الجاني من حمل خنجر وطعن الضحية الذي سقط أرضا متأثرا بقوة الطعنة والنزيف الحاد الذي تعرض لها وتسبب في وفاته.

فيما لاذ المعتدي بالفرار نحو وجهة مجهولة. وفور ذلك تنقل أفراد فرقة الدرك الوطني بحمام النبائل إلى مكان وقوع الجريمة لتوقيف المشتبه فيه.

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الفلاحون يستبشرون خيرا بعد ستة أشهر من الاحتباس المطري

أمطار معتدلة وثلوج بالجبال الشرقية والغربية بولاية باتنة

طاهر حليسي

بعد جفاف وطول انتظار تهاطلت ليلة وصبيحة الأربعاء، أمطار معتدلة على عدة مناطق بولاية باتنة، مع توقعات لمصالح الأرصاد الجوية باستمرارها في الأيام القادمة، وسط انخفاض لدرجة الحرارة.

ومما زاد بهجة السكان الذين لم يروا الأمطار منذ شهر جوان الفارط، هو سقوط كميات من الثلوج على مناطق عدة بالجبال الشرقية والغربية للولاية، حيث اكتست جبال الشلعلع الواقعة في نطاق الحظيرة الوطنية بلزمة الممتدة على مساحة تفوق 26.000 هكتار، ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 1848 متر، بحلة الثلوج البيضاء التي غطت القمم بالكامل، وصنع تراكمها على أشجار الأرز والصنوبر الكثيفة منظرا بهيجا، لدى المواطنين الذين لم يمنعهم انخفاض درجة الحرارة في التنقل إلى جبل الشلع لع وتوثيق تلك اللحظات بالتقاط الصور وتسجيل فيديوهات من مكان تراكم الثلوج.

كما صنعت الثلوج المتساقطة فرحة الفلاحين على وجه الخصوص خاصة أن الثلوج جاءت لتكسر موجة الجفاف التي ضربت المنطقة لفترة طويلة، كما أنها تساهم في تغذية مخزون المياه الجوفية، خاصة أن مصالح الرصد الجوي تتوقع سقوطا للأمطار بين 26 و28 ملم يومي الخميس والجمعة.

وسجلت الثلوج شرقا بأعالي ثنية الرصاص وغربا نواحي تاكسلانت والرفاعة، وكافة سلسلة الشلعلع التي تحصي عدة قمم على غرار تيشاو وبرجم، والتي تتحول مع كل تساقط للثلوج إلى مقصد للعائلات والمواطنين، الذين يستمتعون بتلك المناظر الطبيعية الخلابة والتي يزيدها البساط الأبيض للثلوج رونقا وجمالا.