أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 23 أوت 2023

مجهولون يقتلون شابا ويلقون بجثته على الشاطئ، الحبس لمروجي "الكوكايين" وأقراص "الصاروخ"

مجهولون يقتلون شابا ويلقون بجثته على الشاطئ بجيجل

ع. بن منية

عثر مواطنون، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، على جثّة شاب ثلاثيني ملقاة على شاطئ البحر بعوقة في ولاية جيجل، وعليها آثار عنف وإصابات متعدّدة في مختلف أنحاء الجسم، ما يرجّح فرضية تعرض الضحية إلى القتل من طرف مجهولين.

وقد تدخل عناصر الحماية المدنية، في حدود الساعة السابعة إلاّ بضع دقائق من صباح الأربعاء، لانتشال جثّة الضحية الذي ينحدر من بلدية قاوس والبالغ من العمر 38 سنة، وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى جيجل، بغرض إخضاعها لمعاينة الطبيب لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، في وقت تدخلت فيه مصالح الأمن المختصّة، وبدعم من فرقة الشرطة العلمية، وباشرت تحرياتها وتحقيقاتها في القضية انطلاقا من معاينة الجثّة وآثار الإصابات التي عليها في أنحاء متفرقة من الجسم وكذا معاينة مكان وجودها، ورفع بعض العينات التي تساعد المحققين في الوصول إلى فكّ خيوط هذه القضية، التي أثارت الدهشة والاستغراب وسط سكان المنطقة، خاصة وأنها تزامنت مع موسم الاصطياف.

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شجار حول ركن سيارة ينتهي بعاهة مستديمة وفقأ عين مسن !

مريم. ز

باشرت غرفة التحقيق الثالثة بمحكمة بئر مراد رايس، خلال الأسبوع الفارط، في عملية التقصي حول حادثة اعتداء تورط فيها كهل في العقد الخامس من العمر يدعى”ف. ي”، بعد قيامه بضرب جاره بمطرقة و فقأ إحدى عينيه بمنطقة بوزريعة بالعاصمة، أثناء شجار نشب بينهما حول مكان ركن سيارة، أين وجّهت للمتهم، بعد فتح تحقيق حول الحادثة، جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة.

وقبل ذلك، استمعت ذات الهيئة القضائية للمتهم بصفته ضحية في ملف ثانٍ، إثر شكوى تقدّم بها أمام مصالح الأمن بخصوص تعرضه للضرب على يد شاب آخر، يدعى “ش. م. أ”، وإصابته بكسور على مستوى يده اليسرى مع عجز جسدي لمدة 30 يوما، حسب تقرير الطبيب الشرعي المرفق بالشكوى، وذلك خلال شجار نشب بينه وبين والد الشاب بعد اختلافهما حول مكان ركن سيارة بأحد أحياء بوزريعة. بالمقابل، كشف الأخير أنه بريء من التهم الموجّهة إليه كما فنّد قيامه بضرب الضحية المزعوم، وصرح أن القضية كيدية بعد رفعه دعوى قضائية، منذ أيام، ضده بعد اعتدائه على والده بواسطة مطرقة مسبّبا له عاهة مستديمة بإحدى عينيه التي فقد البصر بها بشكل كلي وعجز جسدي لمدة 45 يوما، إلى جانب خضوعه لعملية جراحية مستعجلة بمستشفى “مصطفى باشا” بالعاصمة أين مكث به مدة 15 يوما.

وأضاف أن الملف يتواجد حاليا بغرفة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس، أين ستوجّه للمدعو “ف. ي” جناية الضرب والجرح العمدي المفضي لعاهة مستديمة، في انتظار عرض الملف أمام محكمة الجنايات.

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الحبس لمروجي “الكوكايين” وأقراص “الصاروخ” ببئر خادم في العاصمة !

مريم. ز

أودع قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الأربعاء، شابين في العقد الثالث من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، مع إصدار أمر بالقبض ضد ثلاثة أشخاص آخرين، يتواجدون في حالة فرار، عقب تورطهم في عمليات ترويج وبيع المخدرات الصلبة من صنف “كوكايين”، وكذا الحبوب المهلوسة بكافة أنواعها.

عملية توقيف المتهمين، حسب المعلومات المتوفرة، تعود لبلاغ تلقته فرقة مكافحة الجريمة المنظمة بأمن ولاية الجزائر، بخصوص نشاط إجرامي لشبكة خطيرة تضم خمسة أشخاص يقومون بترويج المخدرات بكافة أنواعها والمتاجرة بمادة “الكوكايين الخام” بضواحي منطقة بئر خادم، وعلى أساس ذلك، تمكّنت الشرطة، بعد عملية ترصد وتتبّع لمواصفات المشتبه فيهم، من توقيف شخصين وإيداعهم الحبس على ذمة التحقيق، فيما لايزال آخرون محل بحث من قبل السلطات الأمنية.

بالمقابل، أسفرت عملية التفتيش، الذي أمرت به النيابة المختصة إقليميا، عن حجز كميات معتبرة من المخدرات من بينها 4 كلغ من الكيف المعالج، وأمشاط لأقراص مهلوسة وأدوية من نوع “ترامدول” و”بريغابلين” أو المعروفة بـ”الصاروخ” إلى جانب كمية من “الكوكايين”، كانت داخل مركبة تستعمل من قبل المشتبه فيهم في عمليات الترويج والبيع بأحياء غرب العاصمة، في انتظار مثولهم أمام المحكمة بحر الأسبوع المقبل.

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توقيف أجانب خلال إحباط محاولة هجرة سرية ببومرداس

سعيدة. م

أحبطت، مؤخرا، فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لزموري ببومرداس، محاولة للهجرة السرية، وأوقفت 28 شخصا من جنسيات مختلفة.

وأفاد بيان لأمن الولاية، بأن عمليات البحث والتحري، مكنت من توقيف المدبر الرئيسي لمحاولة هجرة غير شرعية مع شريكين له متلبسين بإعداد مادة البنزين من أجل تزويد القوارب المعدة للهجرة السرية، التي كانت متواجدة بأحد شواطئ الولاية. وكان الموقوفون ينقلون المرشحين للهجرة السرية، إلى نقطة الانطلاق، مستغلين بطريقة احتيالية المركبات المستأجرة من الوكالات.

وأفضت العملية، حسب المصدر ذاته، إلى توقيف 28 شخصا من جنسيات أجنبية تتراوح أعمارهم ما بين 15 سنة و44 سنة، كانوا بصدد الإبحار سرا. كما أسفرت العملية عن حجز معدات منها قارب نزهة بطول 6.2 متر، محرك بقوة 40 حصانا، مع مبالغ مالية من العملتين الوطنية والصعبة، إلى جانب سيارة سياحية ملك لإحدى وكالات السيارات كانت تستعمل في نقل المرشحين للهجرة غير الشرعية وكميات من البنزين.

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حجز 17.2 كلغ من الكيف بوهران

فيصل. ن

أطاح، مؤخرا، عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة وادي تليلات بأمن ولاية وهران، بشبكة إجرامية تورط أفرادها في قضية الحيازة، نقل، تخزين، المتاجرة في المخدرات بطريقة غير شرعية ضمن جماعة إجرامية منظمة، التهريب على درجة من الخطورة بما يهدد الاقتصاد الوطني، وأسفرت العملية عن توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 39 و42 سنة، وحجز 17 كلغ و200 غرام من المخدرات (القنب الهندي)، مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 4 مليون سنتيم، مركبتين تستعملان في نقل هذه السموم.

هذه العملية النوعية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها ميدانيا والتي مفادها قيام أفراد الشبكة بترويج ونقل وتسليم هذه السموم، متخذين من مساكنهم وكرا للتخزين، بعد مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه، واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات، واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف وتمديد الاختصاص، أسفرت العملية عن توقيفهم الواحد تلو الآخر، ليتم تحرير ضدهم إجراء قضائي سيحالون بموجبه أمام العدالة.

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مصطافون عرضة إلى الابتزاز

مسبوقون يحوّلون شواطئ عنابة إلى ملكيات خاصة

عصام بن منية

مكنّت عملية مراقبة الشواطئ المتواجدة على مستوى الإقليم الحضري بسواحل ولاية عنابة، من طرف عناصر الشرطة، من توقيف 14 شخصا، ظلوا يستغلون الشواطئ لممارسة ابتزازهم على قاصدي البحر القادمين من مختلف ولايات الوطن، من خلال إجبارهم على استئجار الطاولات والكراسي والشمسيات بطريقة غير قانونية، مع استغلال حظائر توقف السيارات أو ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون الحصول على رخصة قانونية من الجهات المختصّة، ضاربين بذلك كل القوانين والتعليمات الصادرة بشأن إلزامية مجانية الشواطئ عرض الحائط. عملية المراقبة التي استمرت منذ تاريخ 17 جوان الماضي، مكّنت مصالح الشرطة بأمن ولاية عنابة، من توقيف 14 شخصا وإنجاز ملفات قضائية ضدهم بخصوص إنشاء مواقف للسيارات بدون رخصة.

كما تم حجز 135 كرسي بلاستيكي و13 طاولة، بالإضافة إلى 35 مظلّة شمسية، مع حجز العديد من الواجهات الزجاجية والخزائن الخشبية والحديدية وقارورات غاز البوتان وثلاجات، تم ضبطها داخل محلات تجارية أنشأها البعض في مقابلة البحر، لبيع المياه والمشروبات الغازية والأطعمة السريعة بطريقة غير قانونية، فضلا عن حجز ثلاث طاولات لألعاب البابي فوت.

عمليات المداهمة الأمنية التي تهدف إلى محاربة مختلف الظواهر السلبية على مستوى الشواطئ والتي ظلّت تؤرّق المصطافين، وظلت تتسبب في حدود شجارات بين البعض منهم وبين تلك العصابات التي تحكم سطوتها على الشواطئ العمومية مع حلول فصل كل صيف وبداية موسم الاصطياف، رغم ترسانة القوانين والتعليمة التي تسديها وزارة الداخلية كل مرّة بشأن مجانية الشواطئ، وإصرارها على محاربة كل الظواهر التي من شأنها إفساد موسم الاصطياف، غير أن بعض الأشخاص، يقومون في كل مرّة بإحكام قبضتهم على تلك الشواطئ ووضع طاولات وشمسيات على جانب مياه البحر، لإجبار المصطافين على تأجيرها من عندهم، مع منع من يرفض ذلك من الاقتراب ووضع شمسيته الخاصة على جانب مياه البحر، في مشاهد تتكرر باستمرار وتثير استياء المصطافين، الذين يحرمون من الاستمتاع بالاقتراب من الشاطئ، في ظلّ وجود تلك العصابات، التي تحتل شواطئ البحر طيلة فصل الصيف وتحوله إلى ملكيات خاصة يتقاسم ريعها المسبوقون قضائيا والخارجون عن القانون، رغم العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية من درك وشرطة بهدف توفير الظروف الآمنة والسهر على حماية المصطافين وممتلكاتهم عبر مختلف الولايات الساحلية.

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توقيف تاجر كوكايين بتيزي وزو

رانية. م

أوقفت فصيلة الأبحاث لدى مصالح الدرك الوطني بولاية تيزي وزو، شخصا في حالة تلبس وبحوزته كمية من المخدرات الصلبة، حين كان بصدد بيعها لدى مدخل بلدية آيت عيسى ميمون، حيث تمكن الشخص الثاني من الفرار تحت جنح الليل وأبدى المتاجر مقاومة شرسة خلال توقيفه.

العملية جاءت حسب ما ورد في البيان الصادر عن خلية الإعلام لدى المجموعة الولائية للدرك الوطني بولاية تيزي وزو، عقب معلومات مؤكدة وردت لدى ذات المصالح بخصوص وجود شبكة إجرامية، يقوم عناصرها ببيع السموم والترويج لها في منطقة آيت عيسى ميمون.

العملية النوعية أسفرت عن استرجاع كمية من المخدرات الصلبة تمثلت في 108 غ كوكايين كانت مخبأة بإحكام تحت المقعد الخلفي للسيارة التي كانت بحوزة الجاني، ميزانين إلكترونيين يستعملان في عمليات البيع، مبلغ مالي قدرته الجهات المعنية بـ13500 دج .

وذكر البيان أن المشتبه فيه ستتم إحالته على الجهات القضائية، عن جناية بيع وشراء مواد مخدرة وذلك فور انتهاء التحقيقات بشأن قضية الحال.

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10 جرحى في حادث مرور بالبويرة

أحسن حراش

أصيب، صباح الأربعاء، 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر تعرضهم لحادث مرور بالطريق الوطني رقم 8 على مستوى بلدية ديرة جنوب البويرة.

واستنادا إلى بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بمنطقة لشواف، التابعة لبلدية ديرة ونتج عن اصطدام بين سيارتين سياحيتين كانتا تسيران في اتجاه معاكس، مخلّفا إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة تم تحويلهم جميعا إلى مستشفى سور الغزلان لتلقي الإسعافات الضرورية، مع فتح تحقيق حول الحادث.