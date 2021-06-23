أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 23 جوان 2021

انضمام الجزائر لوكالة الأدوية الإفريقية، خطأ في توزيع الأسئلة

انضمام الجزائر لوكالة الأدوية الإفريقية

ذكر الاتحاد الإفريقى أن الجزائر وقعت على معاهدة الانضمام إلى “وكالة الأدوية الإفريقية”، التي تعد ثاني مؤسسة قارية طبية متخصصة بعد “المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها”.

وذكر الاتحاد الإفريقي في بيان أن “وكالة الأدوية الإفريقية” ستقوم بتعزيز قدرة الدول الأطراف والمجموعات الاقتصادية الإقليمية المعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي بتنظيم المنتجات الطبية من أجل تحسين الوصول إلى منتجات طبية آمنة وفعالة في القارة التي تضررت بسبب جائحة كورونا فضلاً عن انتشار الأوبئة في عدد من بقاع القارة.

وأوضح البيان أن وكالة الأدوية الإفريقية ستعمل على تعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصيدلانية في القارة والحصول على صناعة أدوية إفريقية آمنة ذات أسعار مناسبة.

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أكثر من 7100 شخص تلقوا لقاح كورونا بالطارف

لقيت حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في الفضاءات العامة بولاية الطارف، استجابة كبيرة وإقبالا متزايدا من طرف المواطنين الذين تخلصوا من هاجس الشك والخوف الذي صاحب عملية التلقيح في مراحلها الأولى، حيث تلقى إلى غاية نهار أمس، 7125 شخصا اللقاح، من بينهم من تلقوا الجرعة الثانية، فيما ينتظر آخرون وصول موعد تلقي الجرعة الثانية.

ويعتبر هذا الرقم جد كبير مقارنة مع عدد سكان الولاية من جهة وكذا اللغط والجدل الكبير الذي صاحب عملية إطلاق اللقاح في مراحله الأولى والذي جعل البعض يتخوفون منه.

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وزير السياحة: نسعى للاستفادة من خبرات قطاع الصناعات التقليدية

سفيان.ع

أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد علي بوغازي بعد توقيعه على اتفاقية إطار بين قطاعي السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي والصناعة على أهمية النهوض بالحرف والصناعة التقليدية من خلال الاستفادة من الخبرات المتبادلة وإجراء دراسات علمية وتقنية واقتصادية لتطوير المعارف في ظل تطور التكنولوجيا بوتيرة سريعة.

وأشرف كل من وزير السياحة محمد علي بوغازي، ووزير الصناعة محمد باشا الأربعاء بالجزائر العاصمة على مراسيم توقيع اتفاقية إطار بين القطاعين تقضي بتبادل الخبرات لتنمية مهارات وإبداع الحرفيين لبلوغ الامتياز، حيث وقع عليها كل من المدير العام للصناعة التقليدية والحرف عبد الكريم بوعام، والرئيس المدير العام لتجمع الجامعات الصناعية الجزائرية غريب سيفي.

وفي السياق، أكد وزير السياحة في كلمة له – نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية – على أهمية هذه الاتفاقية التي ترمي للاستفادة من خبرات وقدرات هذا التجمع الذي يحوز على إمكانات بشرية مؤهلة لمرافقة الحرفيين وتحقيق الإبداع والابتكار وجعل الصناعة التقليدية حافزا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشددا على أهمية النهوض بالحرف والصناعة التقليدية من خلال الاستفادة من خبرات هذا التجمع بإجراء دراسات علمية وتقنية واقتصادية لتطوير المعارف في ظل تطور التكنولوجيا بوتيرة سريعة مما يستدعي مواكبتها. وأكد بوغازي في هذا الصدد على ضرورة توفير المواد الأولية، خاصة المحلية منها لتقليص المصاريف وكذا حماية المنتج بوضع علامة الجودة وأصل الإنتاج عليه.

ومن جهته، أبرز وزير الصناعة محمد باشا أهمية هذه الاتفاقية التي من شأنها تعزيز التكامل وتنسيق العمل مع قطاع السياحة والصناعة التقليدية، حيث تساهم -حسبه- في تحفيز الخبرات وتشجيع الكفاءات لخلق التحول والابتكار وتحسين نوعية المنتج في مجال الصناعة التقليدية.

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انطلاق خدمة الشباك عن بعد للملفات الإدارية

رحاب. ع

انطلقت نهار الأربعاء، خدمة الشباك عن بعد الخاص بالمواطن وكذا المتعاملين الاقتصاديين، لإيداع مختلف الملفات الإدارية عن بعد، وهذا في إطار تجسيد إستراتيجية الحكومة في مجال تخفيف الإجراءات الإدارية والحد من عناء التنقل إلى مختلف الإدارات العمومية لتسوية مسائلهم الإدارية بطريقة عصرية، مع كسب الوقت والمجهود وفي ظروف أفضل وبالتالي التخلي تدريجيا عن التعاملات الورقية، الأمر الذي سيساهم أيضا في تقليل نفقات مختلف الإدارات في هذا المجال، كما ستسمح هذه الخدمة بإيداع مختلف الملفات ذات الصلة بصلاحيات الإدارة المركزية، الولاية والدائرة وكذا البلدية، عبر أرضية رقمية خصصت لهذا الأمر والتي ستمس كمرحلة أولى 50 ملفا متعلقا بجوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن من بينها طلبات السكن بمختلف صيغها، رخص استغلال مؤسسات التسلية والترفيه، وكذا التجهيزات الحساسة والتصريح التأسيسي للجمعية الولائية وغيرها.

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إقصاء 11 مترشحا بسبب الغش في خنشلة

م. ط

كشفت مصادر مطلعة، من داخل مديرية التربية، بولاية خنشلة، عن تسجيل 11 حالة غش وسط الطلبة الممتحنين في شهادة البكالوريا، حيث تم ضبطهم متلبسين بالغش، ومحاولة الغش، داخل حجرات الامتحان، حيث وبعد تحرير محاضر ضبط ضدهم، تم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا في حقهم والمتمثلة في الإقصاء بشكل آلي من الامتحان، كما تم حجز الوسائل المستعملة في عملية الغش.

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التلاميذ يطالبون بإنصافهم

خطأ في توزيع الأسئلة يربك المترشحين بخنشلة

م. طارق

تفاجأ، سبعة ممتحنين في شهادة البكالوريا في شعبة رياضيات تقني على مستوى مركز الامتحان بإكمالية عايب الدراجي بخنشلة، الثلاثاء، بتوزيع أسئلة الرياضيات الخاصة بشعبة الرياضيات، بدل تخصصهم، الأمر الذي أربكهم وأدخلهم في حيرة كبيرة، حيث فضلوا الإجابة حسب المستطاع، قبل أن يتم إخطار أمانة المركز بالأمر، بعد نهاية الامتحان.

وفور إخطارها سارعت مديرية التربية بالولاية إلى فتح تحقيق معمّق بحضور ممثل عن وزارة التربية الوطنية، ومن المنتظر أن يتم رفع تقرير مفصل إلى الأمانة العامة للوزارة، في انتظار التدخل وإيجاد حل للطلبة الذين واصلوا امتحاناتهم، على أمل أن تأخذ الوزارة هذا الخطأ الناتج عن الخلط في الأسئلة بعين الاعتبار، في الوقت الذي عقدت مديرة التربية بالنيابة في خنشلة اجتماعا مصغرا مع المترشحين وأوليائهم، حيث تمت طمأنتهم بخصوص هذه القضية التي خلّفت عدة ردود فعل وسط الممتحنين وعائلاتهم، التي ناشدت وزير التربية الوطنية للتدخل شخصيا في هذا الموضوع وعدم تحميل الممتحنين مسؤولية هذا الخطأ الخارج عن نطاقهم والذي قد يتسبب في إحباط معنوياتهم وتدمير مستقبلهم الدراسي.

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سيارة إسعاف لنقل مترشح إلى مركز الامتحان

فروجة. م

خصصت مديرية الحماية المدنية لتيزي وزو، سيارة إسعاف لنقل أحد المترشحين لشهادة البكالوريا، من مقر سكناه في منطقة تامدة إلى غاية مركز الامتحان بواقنون، وهذا بعد إصابته على مستوى الرجل ما منعه من السير، وكاد يحرمه من اجتياز البكالوريا، لولا مبادرة أعوان الحماية المدنية الذين يرافقونه يوميا.

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منع أستاذة من الحراسة للاشتباه في استعمالها الهاتف

م. مراد

مُنعت أستاذة مكلفة بالحراسة بمركز امتحان شهادة البكالوريا طالبي محمد بسيدي بلعباس، من الحراسة وأُخرجت من المركز، بعد رصد استعمال هاتفها النقال في أفعال مشبوهة خلال أوقات الإمتحان، وحسب رئيس مصلحة الامتحانات بمديرية التربية، فإن الأخيرة تلقت إخطارا من طرف الجهات الأمنية حول استخدام الأستاذة المعنية التي تدرس مادة الإنجليزية، هاتفها في أفعال تخل بالسير الحسن للامتحانات، وعلى الفور اتخذت مديرية التربية عن طريق رئيس المركز المذكور قرار توقيف تحفظي بحق المعنية مع منعها من مواصلة مهام الحراسة، في حين كشفت الأستاذة من خلال رسائلها التي نشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، أن القرار المتخذ ضدها كان ظالما، باعتبار أنها لم تحمل معها هاتفها النقال طيلة أيام الامتحان وبقي بحوزة ابنتها بالبيت، ما جعلها تتفاجأ لاتخاذ هذا القرار ضدها دون أن يعثر على الهاتف بحوزتها، بالمقابل أكد رئيس مصلحة الإمتحانات أن الإخطار الذي أصدرته الجهات الأمنية المكلفة بحراسة وتأمين مراكز الامتحانات، كان على أساس أدلة تقنية، ليست من صلاحيتهم معرفة ما رُصد و أن موقفهم كإدارة ينحصر في توقيف المعنية تحفظيا يقول المتحدث.

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تأجيل محاكمة مدير سجن ورجل أعمال بباتنة

طاهر حليسي

أجلت، الثلاثاء، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء باتنة، النظر في قضية المؤسسة العقابية حملة ثلاثة بباتنة، إلى 13 جويلية القادم، بعد توقيف 13 شخصا، بينهم مدير المؤسسة العقابية، و11 عون حراسة ورجل أعمال، في أعقاب الفضيحة الجماعية التي تفجرت قبل عدة أشهر.

وكانت وزارة العدل ومفتشية السجون قد توصلت بناء على تحقيقات أمنية إلى حدوث تجاوزات مريبة وخروق خطيرة داخل المؤسسة العقابية، منها حيازة النزلاء لهواتف ذكية تتيح لهم إجراء محادثات مصورة “لايف” مع عائلاتهم وزملائهم، وكذا قيام السجناء بنزهات ليلية خارج أسوار “الحبس” مع المدير ورجل أعمال في سيارة هذا الأخير، نظرا لنشوء علاقات بينهم خلال فترة إمضاء المرقي العقاري لعقوبة سابقة.

وكانت وزارة العدل أقدمت وبصورة مفاجئة على تحويل كافة السجناء والموظفين والحراس إلى مؤسسات عقابية بديلة عبر تراب البلاد، فيما استقدمت بالمقابل أطقما جديدة وسجناء من ولايات مجاورة.

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انقطعت أخبارهم منذ 6 أيام

تواصل البحث عن الصيادين المفقودين بساحل عنابة

عـصـام بـن منـية

تواصلت نهار ، الأربعاء، ولليوم الخامس على التوالي بسواحل ولاية عنابة، عملية البحث عن الصيادين المفقودين على متن سفينة صيد التي خرجت مساء الجمعة في رحلة صيد عادية، وعلى متنها ستة أشخاص، من بينهم أربعة بحارة وميكانيكي بالإضافة إلى ربان السفينة، الذين اختفوا في عرض البحر انقطعت أخبارهم منذ مغادرتهم اليابسة. وقد سخّر الصيادون بميناء عنابة وكذا فرق حرس السواحل إمكانيات مادية وبشرية هائلة، للبحث عن المفقودين الستّة في عرض البحر، وتمشيط خليج وسواحل عنابة، انطلاقا من قمة ـ روزا ـ بالجهة الشرقية، إلى غاية ـ رأس تكوش ـ بمنطقة شطايبي، على أمل العثور على الصيادين المفقودين.

وكان أهالي البحارة الستة قد نظموا أول أمس، حركة احتجاجية أمام مقر المجموعة الإقليمية لحرس السواحل، للمطالبة بضرورة تكثيف عمليات البحث واستعمال كل الوسائل الممكنة لمعرفة مصير السفينة ومن كانوا عليها. وقد ذكرت مصادرنا أن الصيادين الستة الذين الذين ينحدرون جميعا من حي سيدي سالم ببلدية البوني بولاية في عنابة، قد خرجوا في رحلة صيد روتينية مساء الجمعة الماضي على متن سفينة صيد من نوع ـ شالوتي جياب ـ يعتقد أنهم قد واجهوا العاصفة البحرية والرياح القوية التي شهدتها سواحل ولاية عنابة، ليلة الجمعة إلى السبت الماضي، قبل أن يتم فقدان الاتصال بهم من طرف برج المراقبة، وصعوبة تحديد موقعهم ومكان تواجدهم في عرض البحر بسبب التقلبات الجوية، كما أن أهاليهم لم يتمكنوا من التواصل معهم وقد ظلّت هواتفهم مغلقة. وفي الوقت الذي خرجت فيه زوارق البحث والإنقاذ لحرس السواحل لتمشيط السواحل والتوغل في مياه البحر بحثا عن السفينة المفقودة، بالموازاة مع عملية البحث الواسعة التي شنّها الصيادون للبحث عن زملائهم التائهين في عرض البحر، فقد تعالت أصوات الأهالي للمطالبة بضرورة تسخير كل الوسائل بما فيها طائرات الهليكوبتر في عملية البحث في المياه الإقليمية.

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مواطنون يتضامنون معه بغلق الطريق

يطرد من سكن اقتحمه فيحاول الانتحار بتقطيع جسده ببجاية

ع. تڤمونت

عاش حي 200 مسكن وسط مدينة بجاية الثلاثاء، أحد فصول هذا الإحباط النفسي الذي نال من أب لعائلة بعد ما وجد نفسه يفترش الشارع رفقة أبنائه وزوجته لظروف قاهرة، وأمام هذا الوضع وبعد عديد نداءات الاستغاثة التي أطلقها المعني بأمل التكفل بوضعيته وإنقاذ عائلته من التشرد والضياع، فقد قرر هذا الأخير اقتحام مسكن اجتماعي ظل مغلقا كبعض السكنات الكائنة بالحي المذكور، منذ أكثر من 20 سنة – حسب تصريحات المواطنين- من دون توزيعها لأسباب تبقى مجهولة رغم الحاجة الماسة إليها.

وصدر أمر بطرد العائلة، الأمر الذي أثار غضب الزوج الذي صعد، في لحظة إحباط، فوق سطح إحدى غرف محولات سونلغاز، وأخذ في تقطيع جسده بآلة حادة مهددا بالانتحار، وهو المشهد الذي دفع بالعديد من الشباب إلى التضامن معه من خلال غلقهم للطريق وسط المدينة، فيما شرع بعض العقلاء في إقناع المعني بالعدول عن قراره. وطالب المواطنون الذين عبروا عن مساندتهم للعائلة المذكورة، بتحرك المسؤولين من أجل أداء واجبهم، وذلك بدراسة وضعية المعني حتى يتمكن من الحصول على سكن يأوي عائلته وينقذها من التشرد. وتمكن المواطنون من إقناع رب العائلة بالنزول والعدول عن فعلته قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم جراء الجروح العميقة التي ألحقها بجسده.

ولا يزال سكان مدينة بجاية والولاية ككل ينتظرون فتح تحقيق حول ملف السكن بهذه الولاية، جراء الضبابية التي يغرق فيها هذا الأخير بهدف معرفة العدد الحقيقي من السكنات التي ظلت لسنوات عديدة شاغرة، حيث سبق للمتضررين من الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة، أن رفعوا هذا المطلب.

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جنايات باتنة تدين شبانا تواصلوا مع “داعش”

طاهر حليسي

أدانت محكمة الجنيات لدى مجلس قضاء باتنة الأربعاء، ستة شبان بعقوبة، سنتين حبسا نافذا، عن تهمة استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدعم أعمال وأنشطة تنظيم إرهابي ينشط خارج البلاد ونشر أفكاره والإشادة بالأفعال الإرهابية.

وكانت مصالح الأمن المختصة أوقفت شبانا في العشرينيات من العمر بينهم طلبة جامعيون، عقب رصد وضبط اتصالات مع أجانب عبر شبكات التواصل، اتضح أن هؤلاء ينتمون لتنظيم داعش بالعراق وسوريا، وشهدت المحاكمة نقاشا قانونيا متعلقا بالجريمة السيبرانية، طالب فيه ممثلو المتهمين الموقوفين بالبراءة نظرا لأن المتهمين ليست لهم نيات إرهابية بل لكونهم كانوا يودون معرفة بعض الأمور المتعلقة بخبايا الجماعات المتطرفة، خاصة أن أحدهم طالب يعدّ بحثا في الموضوع، غير أن قاضي الجلسة لم يقتنع بتلك المبررات مستندا لحرفية القانون الذي يعاقب على هذه الأفعال.

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بعد ما وجه طالب عبارات نابية وبذيئة لأساتذة جامعيين

‎الغموض يحوم حول عقوبات تأديبية بجامعة المسيلة

سفيان. ع

لا يزال أساتذة كلية الحقوق بجامعة المسيلة، ينتظرون وبفارغ الصبر نتائج المجلس التأديبي للكلية التي تبقى مجهولة ولم تعلن بعد لأسباب غير معروفة، ومنها ما تعلق بطالب أقدم على إهانة أساتذة بتاريخ 2 مارس الماضي، بعد أن وصفهم بـ”أبناء العاهرات” وبأنهم “يشبهون عضوه التناسلي”، وألفاظ نابية وعبارات بذيئة أخرى تحط من قيمة الأستاذ وكرامته، ومنذ ذلك التاريخ والأساتذة يطالبون بعقد المجلس التأديبي ومعاقبة الطالب الذي لا يزال يستفز الأساتذة، كما أنه اقترف مخالفات عدة وبقي من دون متابعة، ما جعل الأساتذة يتساءلون عمن يقف وراءه ويدعمه.

وللعلم فقد شهد قسم الحقوق واقعتي إهانة جديدتين، الاثنين الماضي، راح ضحيتهما أستاذان بسبب منعهما لبعض الطلبة من الغش دون تدخل لأعوان الأمن الذين يبدو أن لهم اهتمامات أخرى‎، فهل تتحرك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعيد للأساتذة كرامتهم وللحرم الجامعي كرامته المفقودة؟

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البراءة لدركي من تهمة تمويل جماعات إرهابية بخنشلة

طاهر حليسي

برأت، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء باتنة، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، الدركي “ب.ح” المقيم ببلدية سريانة في ولاية باتنة، من تهمة تمويل جماعة إرهابية وعدم التبليغ عن جناية، بعد ما تم توقيفه عن تهمة الاتصال بإرهابي خطير يدعى “لطفي” في منطقة بابار بولاية خنشلة، خلال استفادته من فترة نقاهة أعقبت خدمته في جهاز الدرك الوطني. وكانت محكمة الجنايات اقتنعت بعدم وجود صلة مباشرة بينه وبين الإرهابي المبحوث عنه، فيما نفى المتهم أية علاقة له بالجماعات الإرهابية وأنه تعامل مع شخص ثالث ” ز.إ” الذي تعرف عليه في ولاية مستغانم أثناء الخدمة، وأنه أجرى عدة معاملات تجارية بينهما منها شراء سيارة، كما تلقى طلبا للذهاب نحو ولاية إليزي لشراء ذهب ومعدات، دون علمه بأن المعني الذي قدمه رفيقه متورط في نشاط إرهابي.

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الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة الهواتف النقالة بتيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بتيبازة، من الإطاحة بعصابة من أربعة أشخاص مختصة في الاعتداءات وسرقة الهواتف النقالة تحت التهديد، كما استرجعت ستة هواتف نقالة ومركبة تستعمل في عمليات السرقة.

عملية الإطاحة بالعصابة جاءت إثر شكوى تلقتها مصالح الأمن الحضري الأول بتيبازة، بعد تعرض مواطن للإعتداء وسرقة هاتفه النقال من قبل شخصين مجهولين كانا على متن مركبة نفعية بأعالي مدينة تيبازة تزامنا مع الانتخابات التشريعية، وفي اليوم الموالي تمكنت ذات مصالح الأمن من تحديد هوية أحد المشتبه فيهما عن طريق الاستغلال والتحري وتحديد المركبة وهوية مالكها الذي ينحدر من إحدى البلديات الشرقية للولاية.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة وبناء على إذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص تم توقيف المشتبه فيهما وحجز المركبة مع استرجاع الهاتف النقال محل الشكوى، وأثناء أطوار التحقيق تبين أن الشخصين المتورطين قاما بعدة اعتداءات مماثلة في أماكن مختلفة بمدينتي القليعة وزرالدة.

وبالتنسق مع المصالح الأمنية وسماعهم المشتبه بهما في الشكوى المقيدة ضدها تم الكشف عن شريكين أخرين وتوقيفهما، وسمحت العملية باسترجاع ستة 06 هواتف نقالة ومركبة نفعية تستعمل في الاعتداءات على الضحايا.

وبعد تقديم المتورطين أمام النيابة أمر قاضي التحقيق بإيداع المشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالشعيبة بتهمة تكوين جمعية أشرار تقوم بالإعداد لأفعال إجرامية بإستعمال العنف والأسلحة البيضاء، الترويع والمساس بالأشخاص والممتلكات .

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تزايد مخيف لأعداد الأطفال المصابين بالتوحد في الجزائر

ق. م

حذر رئيس مصلحة الأمراض العقلية للأطفال والمراهقين بمستشفى الشراقة البروفسور مجيد تابتي من تزايد مخيف لعدد الأطفال المصابين بالتوحد في الجزائر، وأكد أن التكفل بهذه الشريحة يتطلب تدخل عدة مختصين، مذكرا بأهمية التشخيص المبكر للمصابين بالتوحد وتكوين المختصين والمتدخلين في مجال التكفل بهذه الشريحة.

وأشار البروفسور تابتي إلى “التزايد المستمر” لحالات الأطفال المصابين بالتوحد، مما يستدعي مضاعفة الإمكانات البشرية والمادية وتوفير مراكز متخصصة لضمان تكفل أفضل بهذه الشريحة من المجتمع.

وجاءت تصريحات الأستاذ مجيد تابتي خلال أشغال يوم دراسي حول اضطرابات التوحد التي بادرت بتنظيمه الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة أين كشفت مريم شرفي عن مشروع إعداد دليل حول التكفل بالأطفال المصابين باضطرابات التوحد من أجل توحيد جهود الفاعلين في هذ المجال.

وأكدت ذات المسؤولة على أهمية “تكثيف جهود الجميع” في مجال التكفل بالأطفال المصابين بالتوحد ومرافقة أولياء هؤلاء الأطفال، مشددة على ضرورة التشخيص المبكر لاضطرابات التوحد من أجل “تكفل ناجع وضمان الادماج المدرسي والاجتماعي لهذه الفئة من المجتمع”.