أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 23 فيفري 2022

أدوية الإجهاض على "فايسبوك"، حجز 8 كلغ من الكيف

عصابة بقسنطينة تروج أدوية الإجهاض على “فايسبوك”

ع. بن منـية

رصدت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، نشاطا مشبوها على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك، بخصوص قيام مسير تلك الصفحة بعرض دواء يستعمل في الإجهاض، ليتم على إثر ذلك تكثيف الأبحاث والتحريات التي مكنّت من تحديد هوية صاحب الحساب الإلكتروني ومسيّر الصفحة، وتوقيفه وتحويله إلى مقر المصلحة للتحقيق معه الذي أسفر عن توقيف 6 أشخاص آخرين، كانوا يقومون باقتناء هذا الدواء الممنوع من التداول من داخل وخارج ولاية قسنطينة، وعرض بيع القرص الواحد منه بسعر يتراوح بين 8000 د.ج و10.000 د.ج. المشتبه فيهم السبعة الذين تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و62 سنة، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق الأولي معهم تم تكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة حيازة والترويج للبيع مواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي متأتية من التهريب في عمليات الإجهاض والمشاركة، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.

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أمن الوادي يكتشف مواد محظورة على متن سيارة إسعاف

فيصل. ن

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة أميه ونسه بالوادي، من إحباط عملية لتهريب منتجات حساسة مصنفة تتمثل في أجهزة متطورة للكشف عن المعادن من صنع أجنبي، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الهواتف النقالة المتأتية عن طريق التهريب.

تفاصيل العملية جاءت إثر الاستغلال الأمثل لمعلومات مستقاة مسندة بعمل ميداني واستعلاماتي محكم، بخصوص قيام 04 أشخاص في العقد الثالث والرابع من العمر بنقل بضائع مهربة إلى إحدى الولايات الشمالية باستعمال مركبتين إحداهما تتمثل في سيارة إسعاف مخصصة للعمل الخيري لنقل المرضى، ليتم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من تحديد نوعهما ومسلك عبورهما، ما مكن من توقيف المركبتين على متنهما أربعة أشخاص، وبعد إخضاعها للتفتيش الدقيق تم حجز أجهزة كاشفة للمعادن متطورة بلواحقها، بالإضافة إلى 3500 هاتف نقال ذي شريحتين. بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.

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أدانته المحكمة بعقوبة عامين حبسا نافذا

بائع سمك يبيع المهلوسات بتيزي وزو

رانية. م

قضت محكمة الجنح بتيزي وزو بإدانة المدعو “س.س” بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 الف دج، عن تهمة المتاجرة غير الشرعية في المهلوسات العقلية، بعد ما طالب النائب العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو بتأييد الحكم المستأنف ضد المتهم.

وتتمثل تفاصيل القضية، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، في توقيف تاجر مهلوسات ومؤثرات عقلية، حيث قام الأخير خلال التحقيق معه بالإفصاح عن اسم المعني الذي أكد انه يتاجر في المهلوسات العقلية هو الآخر، ليتم توقيفه وتحويله على العدالة، أين التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حقه، في حين أدانته المحكمة بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية، وهو الحكم الذي تم الطعن فيه، بعد ما أكد دفاع المتهم أن موكله رب عائلة، تاجر في إحدى أسواق تيزي وزو يبيع السمك منذ سنوات، وقد ورطه المعني لتواجد خلاف بينهما.

وأفاد المتهم أنه أودع طلبية لدى مورطه لصنع نوافذ ألمنيوم ودفع ثمنها المقدر بـ7 ملايين سنتيم، وبعد ما تأخر في صنعها، طالبه باسترداد أمواله واختلفا عن الأمر، ما دفعه لتوريطه في القضية، مطالبا بتبرئته.

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حجز 8 كلغ من الكيف بحوزة مروج مخدرات بسطيف

سمير منصوري

أمر الأربعاء قاضي التحقيق لدى محكمة العلمة بسطيف بإيداع بارون مخدرات رهن الحبس المؤقت، وهذا بعد أن تم القبض عليه متلبسا بحوزته ما يناهز الـ08 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج إلى جانب 1400 قرص من المؤثرات العقلية.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن المشتبه فيه تمت الإطاحة به إثر معلومات تفيد بتحركات مشبوهة لأحد الأشخاص بوسط مدينة العلمة، وبحوزته كمية من السموم، ليتم تكليف فوج أسندت له مهمة الترصد للمشتبه فيه والعمل على تتبع تحركاته، وذلك بعد أن تم تحديد هويته وفق المواصفات التي تقدم بها المبلّغ، حيث تم توقيفه في ظرف زمني قياسي في حالة تلبس وسط المدينة، وبحوزته 8 كلغ من الكيف، إضافة إلى 1400 قرص مهلوس ومبلغ مالي ناهز الـ31 مليون سنتيم يمثل عائدات نشاطاته الإجرامية.

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محكمة الجنايات برأته من التهمة

خطأ تقني يورّط شابا بالأغواط في قضية إرهاب

الشريف داودي

برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الأغواط، شابا من تهمة الإشادة بالأفعال الإرهابية التخريبية أو تشجيعها. بعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية والمتابعة القضائية. وجاء في الموضوع أن فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية لأمن ولاية الأغواط، رصدت شهر مارس 2021، منشورا يشيد بالإرهاب من طرف المعني الذي نشر على صفحة الفايسبوك صورة قديمة ألحق بها فقرة ختمها بعبارة “ليت الإرهاب يعود يوما”، عوض عبارة “ليت الشباب يعود يوما” التي صرح بأنه كان ينوي كتابتها دون غيرها. وسبب الخطأ يكمن في أن هاتفه مبرمج لإتمام الكلمات تلقائيا.

وأضاف المتهم لدى استجوابه من قبل المصالح الأمنية المختصة أن نشره لصورة قديمة كان بدافع حنينه للأيام القديمة التي عاشها في الحي المعروف بالهدوء وبالمناظر الطبيعية الخلابة لكونه متاخما للمساحات الخضراء. وكان وقتها قد تلقى تنبيهات بخطورة منشوره إلا أنه لم يكن باستطاعته استدراك الخطأ حينا بسبب انتهاء رصيده. ولدى تمكنه من الأمر قام بتعديله بعد أكثر من 4 ساعات من النشر. في حين أكد أنه لم يكن يقصد الإشادة بالأعمال الإرهابية. كما أن عملية التفتيش الاليكتروني التي طالت أجهزته الخاصة بما في ذلك الهاتف لم تسفر عن أي شيء يفيد التحقيق. ولئن اتضح من خلال التحقيق وجود قرائن تدين المتهم من منطلق أن ما كتبه في حكم القانون يعد إشادة بالأعمال الإرهابية، وهو ما يشكل جناية كاملة الأركان. إلا أن البحث الاجتماعي المجرى على سلوك المعني وما تؤكده أو تكشفه أخلاقه في المجتمع الذي يعيش فيه ومن كونه فعالا في المجتمع ورياضي بامتياز كما لم يسبق له القيام بأفعال منافية للأخلاق والآداب العامة.

كما تبيّن فيه من صحيفة السوابق القضائية أن المتهم غير مسبوق قضائيا. وقامت محكمة الجنايات في دورتها المتواصلة بمجلس قضاء الأغواط قضت بتبرئة المعني. الذي هلّل سكان مدينته والمحيطين به باستفادته من البراءة وعودته لأهله ومحبيه من الشباب الرياضي خاصة.

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وفاة شيخ في بالوعة وعجوز اختناقا بالغاز في باتنة

ط. ح

انتشلت، مساء الثلاثاء، فرقة الحماية المدنية، جثة شيخ ستيني، من حفرة لتجميع المياه القذرة، بمنطقة بلدية أولاد عوف جنوب باتنة.

وكان الشيخ البالغ من العمر أكثر من 60 سنة، اختفى منذ مساء الإثنين، ليعثر عليه ظهر الثلاثاء، في حفرة لترسيب المياه القذرة.

وكانت عجوز 61 سنة، لقيت الثلاثاء، حتفها بشقة بحي 300 مسكن بباتنة، إثر تسرب للغاز من مدفأة، فيما نجت امرأتان كانتا معها في المنزل بأعجوبة، حيث تم إسعافهما ونقلهما إلى مصلحة الاستعمالات لمستشفى باتنة.

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انتشال جثة لمجهول الهوية من شاطئ صخري بسكيكدة

إسلام. ب

انتشلت، مساء الثلاثاء، فرق الإنقاذ للحماية المدنية بوحدة ميناء سكيكدة، مدعمين بغطاسي الحماية المدنية، وبالتنسيق مع حراس السواحل، جثة يوم شخص مجهول الهوية في حالة متقدمة من التعفن، عثر عليها تطفو فوق سطح البحر على مستوى الصخور المحاذية لشاطئ يقع بالمنطقة الصناعية بمنطقة حمروش حمودي، ببلدية حمادي كرومة، وبعد استيفاء إجراءات المعاينة القانونية من طرف المصالح الأمنية، تم نقلها من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة، فيما لا تزال التحقيقات متواصلة لمعرفة هوية صاحب الجثّة التي يعتقد أنها لأحد المفقودين في البحر على إثر رحلة هجرة غير شرعية، انطلقت من أحد السواحل منذ عدّة أيام.

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زيارة مرتقبة لرجال أعمال أمريكيين إلى الجزائر

يرتقب أن يقوم رجال أعمال أمريكيون “يرغبون في إقامة شراكات على المدى الطويل” بزيارة إلى الجزائر شهر جوان القادم، حسب ما أشار إليه بيان للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية.

وتم الإعلان عن هذه الزيارة خلال لقاء ضم رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة وسفيرة الولايات المتحدة بالجزائر اليزابيت مور أوبين بالمقر الوطني لمنظمة أرباب العمل، يضيف ذات المصدر.

وحسب البيان، تم خلال هذا اللقاء أيضا التطرق إلى تنظيم منتدى الأعمال الجزائري-الأمريكي خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية مع السفيرة الأمريكية التي كانت مرفوقة بمسؤولي التجارة والاقتصاد على مستوى السفارة.

وبهذه المناسبة، بحث الطرفان فرص الأعمال والتعاون بين المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين.

وحسب الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سجلت إرادة في الاستثمار في القطاعات الإستراتيجية بالجزائر على غرار الفلاحة والصناعات الغذائية والقطاع المنجمي والاقتصاد الأخضر وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة.

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تصدير أول شحنة من القارورات الزجاجية نحو النيجر

م. قورين

باشرت شركة الزجاج بالمنطقة الصناعية لواد سلي بالشلف، الأربعاء، عملية تصدير مليونيْ طن من المنتوجات الصناعية باتجاه دولة النيجر.

وتعتبر العملية، حسب بوغالب بوعيسى، الرئيس المدير العام للوحدة، أولى شحنة من القارورات الزجاجية باتجاه خارج التراب الوطني، بطاقة مكونة من ست شاحنات، على متنها 180 ألف وحدة من البرطمانات، سعة 35 ملل موجه لتعليب المواد الغذائية، على أن يتم توجيه بقية الكميات على دفعات متتالية مستقبلا.

وأوضح بن بتقة عبد الغني، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتخصصات الكيمائية، لـ”الشروق”، أنه تم إبرام هذه الصفقة مع المتعاملين الاقتصاديين مع الجارة على هامش الصالون الدولي الاقتصادي بجنوب إفريقيا لتصدير مليوني قارورة بقيمة خمسة ملايير سنتيم، وسيتم من خلال هذه الصفقة تكسير الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا.

كما تلقت حسبه الشركة عدة طلبات من دول إفريقيا منها ساحل العاج والكونغو والسنيغال، لاستعمالها في تعليب المواد الغذائية ولتلبية جميع حاجيات الدول الأفريقية من العلب الزجاجية، سيتم بموجبها عقد شراكة مع متعاملين اقتصاديين وفتح رأس مال الشركة للمساهمين للرفع ومضاعفة القدرة الإنتاجية من 180 ألف طن إلى 360 ألف طن لتلبية حاجيات السوق المحلية وطلبيات الدول الإفريقية.

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توقيف خمسة أشخاص خلال العملية

درك تيبازة يفشل محاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر

ب. بوجمعة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة، من إفشال مخطط للهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من شاطئ الدواودة شرق الولاية نحو سواحل اوروبا، وسمحت العملية بتوقيف خمسة (05) أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 إلى 30 سنة وحجز قارب وعتاد وتجهيزات وكميات من البنزين. تعود حيثيات القضية إلى تحصل فصيلتي الأمن والتدخل للدرك الوطني بالقليعة بحر هذا الأسبوع على معلومات مؤكدة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالإعداد لمحاولة للهجرة غير الشرعية عبر البحر انطلاقا من أحد شواطئ بلدية الدواودة البحرية، على الفور تم تشكيل دورية من طرف الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدواودة تحت إشراف قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالقليعة وبتدعيم من أفراد فصيلتي الأمن والتدخل بالقليعة، أين تم ترصد الأشخاص المرشحين للهجرة.

وبمجرد شروعهم في التحضير لركوب القارب مساء أول أمس، قامت عناصر الدرك بمداهمة الشاطئ وتوقيف 05 أشخاص وحجز قارب صيد مزود بمحرك بقوة 40 حصانا، 14 دلوا من البنزين بسعة 20 لترا، 14 حقيبة ظهر، 05 هواتف نقالة، ومبلغ 910 أورو، بالإضافة إلى عتاد نجاة يتمثل في 14 صدرية إنقاذ، وبوصلة مغناطيسية. وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم إنجاز محضر للتحقيق في هذه القضية والكشف عن شبكات تزويد عصابات الهجرة غير الشرعية، وحذرت قيادة الدرك بالولاية من مخاطر الهجرة غير الشرعية ووجهت نداء للمواطنين للتبليغ عن مثل هذه الحالات حفاظا على حياة الشباب.

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شجار ينتهي بمقتل شاب في سطيف

س. مخربش

شهدت بلدية تيزي نبشار شمال ولاية سطيف، الثلاثاء، جريمة قتل راح ضحيتها شاب تلقى طعنات خنجر في ظروف غامضة.

الضحية يبلغ من العمر 21 سنة ينحدر من مدينة العلمة، عُثر على جثته مرمية على قارعة الطريق بوسط بمدينة تيزي نبشار، أين انتبه له مواطنون في الصباح الباكر.

ليتم تبليغ رجال الدرك الذين تنقلوا إلى موقع الجريمة قبل تحويل الضحية إلى مستشفى عين الكبيرة. وحسب المعطيات الأولية، فإن الضحية كان على متن سيارة سياحية رفقة 3 أشخاص، دار بينهم شجار عنيف استعلمت فيه الخناجر وانتهى بقتل هذا الشاب الذي تلقى طعنات خنجر على مستوى البطن، وتم رمي جثته، ليلوذ بعدها المتهمون بالفرار، لكن أحدهم عاد وسلم نفسه إلى رجال الدرك وأدلى بكل التصريحات المتعلقة بالجريمة والتي مكنت رجال الدرك من إلقاء القبض على باقي المتهمين الذين كانوا في حالة سكر أثناء وقوع الجريمة. ويبقى التحقيق وحده كفيلا بكشف ملابسات هذه الجريمة التي خلفت حيرة كبيرة وسط مدينة تيزي نبشار.

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تطويق أمني للمدينة الجديدة تحسبا لأعمال انتقامية

توتر في جيجل إثر مقتل شاب

ع. ع. ب

قضى سكان المدينة الجديدة حراثن بجيجل، ليلة بيضاء الثلاثاء، بعدما شهد حي 350 مسكن حالة تطويق أمني مشدد، عقب جريمة القتل التي راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 24 سنة، ينحدر من أحد الأحياء المجاورة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى جيجل إثر تعرضه لضربة منجل قاتلة من طرف أحد الشبان البالغ من العمر 22 سنة تسببت له في نزيف حاد أودى بحياته.

تفاصيل الجريمة النكراء التي هزت المنطقة بدأت عصر الثلاثاء، عندما اشتبك الجاني المفترض والضحية بالأيدي على خلفية خصومة سابقة بينهما، ليقوم أحدهما بالفرار، وساعات بعدها عاد لمكان تواجد الضحية، أين باغته بضربة منجل على مستوى الفخذ، فيما قالت مصادر أخرى إن الضحية تلقى طعنة أخرى على مستوى الكتف ما تسبب له في نزيف حاد، ورغم التدخل السريع للمواطنين والحماية المدنية ونقله إلى المستشفى، غير أن محاولات الأطباء في إنقاذ حياته باءت بالفشل.

وشهد الحي بعدها حالة من الفوضى والرعب، خاصة بعد قيام التجار بإغلاق محلاتهم خوفا من تطور الوضع بالحي الذي تحول في لحظات إلى مكان خال من الحركة، بسبب التخوف من عملية انتقامية من طرف أهالي الضحية وأصدقائه،. فيما قامت عائلة الجاني بالفرار نحو وجهة مجهولة خوفا من اقتحام منزلها للانتقام، وقامت مصالح الأمن بتطويق المكان، في الوقت الذي لاذ الجاني المفترض بالفرار قبل أن يتم القبض عليه على مستوى العيادة متعددة الخدمات بحي 40 هكتارا في حدود منتصف الليل من طرف عناصر الشرطة.

وحسب سكان أحياء حراثن، فإن هذه الحوادث المؤسفة قد تم التحذير منها مرارا من خلال الشكاوى المتعددة خاصة أن الحي يشهد باستمرار اشتباكات واعتداءات وأصبح ملاذا للعصابات من مختلف الأحياء فيما تتواصل مجهودات الأمن والدرك من خلال مداهمات متكررة من أجل الحد من خطورة الوضع في الحي في انتظار دعمه بفرقة للدرك الوطني قصد تقديم تغطية أمنية خاصة بالحي.

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إحباط محاولة تسويق ألبان وتوابل فاسدة بالبويرة

أ.حراش

تمكنت عناصر فرقة المراقبة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية البويرة من حجز وإتلاف كمية من الألبان والتوابل منتهية الصلاحية معروضة للبيع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق التاجر المعني.

وبحسب مصدر من مديرية التجارة، فإن العملية تأتي في إطار العمل الروتيني لعناصر فرقة قمع الغش، أين تمكنت الأخيرة من ضبط 27 علبة من تحضيرية جبنية ذات وزن 200غ للواحدة كانت معروضة للبيع دون احترام أدنى شروط الحفظ والتبريد، إضافة إلى 48 كيسا من توابل ذات وزن 20غ للواحدة منتهية الصلاحية ومعروضة للبيع، ليتم حجز تلك الكميات المقدرة قيمتها بأكثر من 5 آلاف دج وإتلافها بعين المكان بحضور التاجر المعني.