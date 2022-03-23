أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 23 مارس 2022

مجهولون يطلقون النار على شرطي، سيدة تسكب زيتا ساخنا على جسد زوجها

مجهولون يطلقون النار على شرطي بتلمسان

سيدي محمد نذير

تعرض شرطي من مصلحة حماية الأحداث التابعة لأمن ولاية تلمسان، الثلاثاء، إلى إطلاق نار، من طرف مجهولين، وخلف الحادث الذي وقع بضواحي حي أوزيدان الشعبي، قرب محطة الزيانيين الواقعة على الطريق السيّار شرق ـ غرب، حالة طوارئ بالمدينة، التي عاشت ساعات طويلة على الأعصاب.

الشرطي تعرض لإطلاق نار من مسدس على مستوى القفص الصدري، في ظروف لازال يشوبها الغموض، في ظل عدم التوصل إلى الفاعلين، ودخول الضحية في غيبوبة رغم نجاح العملية الجراحية التي تم بموجبها انتشال الرصاصة التي أصابته على مستوى الصدر، حيث ما زال تحت المراقبة الطبية.

وفي غياب أي بيان رسمي يوضح حيثيات الحادثة التي خلفت تضامنا شعبيا مع الشرطي على مواقع التواصل الاجتماعي بتلمسان، تحقق مصالح الشرطة في كل الفرضيات، في انتظار أن يستفيق الضحية من غيبوبته ليكشف عن سيناريو الحادثة التي كادت أن تودي بحياته.

ونفت مصادر موثوقة كافة الروايات التي تمّ تداولها في تلمسان أمس، حيث يحتمل أن تكون صحيحة وخاطئة في نفس الوقت، مادام المعني في غيبوبة، إلا أن التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية، وحرصها على التوصل للحقيقة من شأنها الكشف عن المتورطين الحقيقيين في جريمة الاعتداء على الشرطي المنحدر من شرق الولاية، ويشتغل بأمن ولاية تلمسان. وقد حضر أغلب المسؤولين بأمن الولاية إلى مستشفى المدينة عقب الحادثة، كما شددت مصالح الشرطة المراقبة الأمنية عبر تراب الولاية.

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سيدة تسكب زيتا ساخنا على جسد زوجها

نادية طلحي

أقدمت سيدة أربعينية، على سكب كمية من الزيت المغلى على وجه وجسد زوجها، بعد خلاف عائلي وقع بينهما داخل مسكنهما الكائن ببلدية برحال، ما تسبب في إصابته بحروق بليغة تم نقله على إثرها إلى مصلحة معالجة الحروق بالمستشفى الجامعي بعنابة، في حالة صحية صعبة للغاية، جرّاء الحروق التي تعرض لها.

وفي الوقت الذي لم تذكر فيه مصادرنا طبيعة وأسباب وقوع هذا الخلاف بين الزوجين، فقد ذكرت خلية الإعلام والعلاقات العامة بأمن ولاية عنابة، في بيان تلقت الشروق اليومي نسخة منه، بأن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة برحال، قد قاموا بتوقيف امرأة تبلغ من العمر 40 سنة، وتم تكوين ملف قضائي ضدها عن تهمة محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار عن طريق الحرق بواسطة زيت الطبخ، تم بموجبه تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة برحال والذي أمر بإحالتها على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره بإيداعها رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي بشأن هذه الحادثة.

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اختفاء تلميذة بالمدية

ب. عبد الرّحيم

تواصل أمسن لليوم الرابع، اختفاء الطفلة ناريمان ذات الخمسة عشر ربيعا وهي تلميذة في المتوسط عن الأنظار منذ أربعة أيام، حيث خرجت من منزلها العائلي الكائن ببلدية عين بوسيف جنوب شرقي المدية، متوجهة كعادتها نحو متوسطتها أين كان المفترض أن تشرع كقريناتها في إجراء الامتحانات الفصلية، إلاّ أنّ ناريمان من يومها، لم يظهر لها أثر، وبعد ما اكتشف والداها غيابها، وفي إطار تحرياتهما عن مكان تواجدها علما أنّها غادرت مدينة عين بوسيف وحدها، انطلاقا من محطة الحافلات.

وأشارت ذات المصادر أنّه تم رؤيتها بمدينة البليدة في نفس اليوم، ومن يومها ووالداها وأقاربها يبحثون عنها من دون أن يعرفوا لها طريقا.

وتبقى ظروف اختفاء ناريمان غامضة، حيث تقوم مصالح الأمن بتعميم صورها عبر تراب الوطن، للتعرف عليها في حال مشاهدتها. وتناشد عائلتها كل من شاهدها، أو لديه معلومات بخصوصها، أن يتصل بالعائلة أو بأقرب مقرّ للدرك أو الشرطة.

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توقيف مروّج للكوكايين بأم البواقي

ج. ل

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين امليلة في ولاية أم البواقي، نهار الأربعاء، من توقيف كهل يبلغ من العمر 49 سنة، لتورطه في ترويج الكوكايين. المشتبه فيه تم توقيفه بعد استغلال عناصر أمن دائرة عين امليلة للمعلومات التي وردت إليها بشأن قيام أحد المسبوقين قضائيا باستغلال مسكنه لترويج المخدرات الصلبة من نوع كوكايين، على إثر ذلك وبعد التأكد من تلك المعلومات، تم استصدار إذن النيابة لتفتيش مسكن المشتبه فيه، والذي عثر عناصر الشرطة بداخله على 11 لفة بلاستيكية بيضاء اللون، تحتوي على مادة الكوكاكيين بوزن إجمالي يقدر بـ87.22 غرام، كانت مهيأة للترويج، بالإضافة إلى أربعة أقراص من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من عائدات لترويج، ليتم على الفور حجزها وتحويل صاحبها إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق معه وتكوين ملف جزائي ضده، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين امليلة.

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يتابعون بتهمتي استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور

إخضاع مسؤولين ومُقاول للرقابة القضائية بالشلف

ب. يعقوب

أمر، مساء الثلاثاء، قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة الشلف، بإخضاع أربعة أشخاص لنظام الرقابة القضائية على ذمة التحقيق، يتقدمهم مسؤول سابق في مصلحة البناء والتعمير بمديرية البناء والتعمير والهندسة المعمارية لولاية الشلف، كان يحمل تفويضا من أحد الولاة السابقين لولاية الشلف، الذي يشغل نفس المنصب بولاية أخرى، إضافة إلى صاحب شركة ترقية عقارية وموظف آخر في بلدية الشلف، لمتابعة الجميع بشبهات استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور وخرق المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تحضير شهادات التعمير وتسليمها .

وجاءت إجراءات الرقابة القضائية بحق هؤلاء الأشخاص، في أعقاب تحقيقات موسعة في سياق مكافحة الفساد والوقاية منه، إذ تكشف المعلومات التي بحوزتنا، أن أحد المرقين العقاريين، حصل على امتيازات غير مبررة ضمن ما سمي بقانون التسوية 15/08، بحصوله على شهادة مطابقة لمشروعه السكني الواقع في عاصمة الولاية، كما استفيد من مصدر مطلع، أن الشهادة التي حصل عليها هذا الأخير تتنافى وحقوق البناء، إلى جانب أن التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن في الشلف، أثبتت أن الشهادة، سلمت بطريقة لا تتطابق والأشغال المنجزة حسبما أشار إليه ذات المصدر.

وتفيد المعلومات التي وفرتها مصادرنا، أن الشركة التي حصلت على شهادة المطابقة تكون قد أنجزت طابقا إضافيا ومحلات تجارية، في انتظار مزيد من التحقيقات القضائية على مستوى محكمة الشلف .

وتم استدعاء العديد من الأشخاص إلى التحقيق الابتدائي، من ضمنهم موظفون وأحد مكاتب الدراسات، إلى جانب المسؤول الذي كان وراء التسوية المشكوك فيها، وتورد المعطيات في هذا الصدد، أن العملية تمت في عهد وال سابق، هذا الأخير، كان قد منح تفويضا في إطار ما يمليه القانون، لمسؤول بمديرية البناء والتعمير للإشراف على ملفات التسوية ومنح رخص البناء وما تعلق بشهادات المطابقة. ومعلوم أن هذا النظام الإجرائي المتخذ بحق هؤلاء الأشخاص، يمهد لمثول آخر في قادم الأيام أمام نفس القاضي لإتمام التحقيقات في ملف الحال.

يذكر أن هناك فعاليات مدنية طالبت السلطات العمومية بالتحقيق في عديد الشبهات التي تخص منح شهادات المطابقة قبل استكمال الأشغال وآجال التسليم، رغم أن شهادة المطابقة تعد ضرورية وإجبارية لإعداد سند ملكية البناء المنجز، كما يفترض إشراك هيئة مراقبة البناء التقنية، لإخضاع البنايات إلى رقابتها لمنح موافقتها من عدمها في تسليم هذه الشهادات الحامية للبنايات، إلا أنه كثيرا ما يتم إغفال دوري الحماية المدنية و”السيتيسي” في قول الكلمة الأخيرة لهما في المقرات المستقبلة للجمهور .

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وفاة شابة وإصابة 21 شخصا في حادث حافلة بعنابة

نادية طلحي

خلّف حادث مرور خطير وقع صبيحة الأربعاء، بحي بوزعرورة ببلدية البوني في ولاية عنابة، وفاة شابة تبلغ من العمر 27 سنة وإصابة 21 شخصا كانوا على متن حافلة لنقل المسافرين بجروح متفاوتة الخطورة تم تحويلهم على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الحجار.

الحادث الأليم وقع في حدود الساعة الحادية إلاّ ربع من نهار الأربعاء، عندما انحرفت حافلة لنقل المسافرين من نوع “إيسيزي” تعمل على خط النقل بين بوزعرورة والبوني، عن مسارها على مستوى الطريق الوطني رقم 16، وسقوطها من منحدر ما خلّف وفاة شابة مجهولة الهوية تبلغ من العمر نحو 27 سنة، في عين المكان متأثرة بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرضت لها على مستوى الرأس والرقبة، وإصابة 21 راكبا بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم ونقلهم على إثرها من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الحجار، فيما تدخلت مصالح الأمن وباشرت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث الأليم.

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أصدر شهادات صحية لصاحب مذبح سري

بيطري متهم بالتواطؤ في تسويق لحوم فاسدة بميلة

نسيم. ع

حجز عناصر الدرك الوطني بميلة، 15 قنطارا و21 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك، فضلا عن أحشاء قُدرت بــ5 قناطير و28 كلغ، في مذبح غير قانوني بمتشة عين الحمراء التابعة لبلدية فرجيوة غرب ولاية ميلة بمسكن المسمى “ل. م” البالغ من العمر 32 سنة.

وجاءت العملية بناء على معلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني، تم على إثرها تشكيل دورية لعناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بفرجيوة والتنقل إلى مسكن المعني، وبموجب إذن بالتفتيش، تم تفتيش المنزل بحضور صاحبه، أين تم العثور بمرآبه على 6 بقرات مذبوحة بطريقة غير شرعية، 4 منها تم سلخها وتقطيعها وتعليقها، واثنتان مذبوحتان، بالإضافة إلى وسائل ومعدات خاصة بعملية الذبح وغرفة تبريد عاطلة بها أحشاء الأبقار.

كما تمت معاينة آثار الدماء وتراكم الفضلات الناتجة عن عملية السلخ لعدم توفر قنوات الصرف بالمرآب، حيث يقوم بصرفها بالوادي المحاذي للسكن دون مراعاة شروط النظافة، وفي نفس العملية، تم العثور على غرفة داخل المرآب بها خمس بقرات حية كانت موجهة هي الأخرى للذبح، وبعد التحري عن امتلاك المسمى “ل. ل” لسجل أو رخصة تسمح له بممارسة هذا النشاط، تبين أنه ليس لديه أي وثائق تثبت ممارسته لهذا النشاط، الذي يمارسه خارج اختصاصه وخارج أوقات العمل، وعلى إثرها تم اقتياد المعنيين إلى مقر الفرقة الإقليمية لمواصلة التحقيق معهما، وحجز لحوم المواشي والأبقار المتبقية، وبعد التعمق في التحقيق تبين أن للمسمى “ل. ل” شريكا يدعى “ح. ط” طبيب بيطري يساعده في استخراج الشهادات الصحية بطريقة غير قانونية وكذا وسم وختم هياكل اللحوم، ليتم استدعاؤه للتحقيق معه ومواجهته بالدلائل. وبعد استكمال التحقيق تم تحرير ملف قضائي ضد المعنيين وتقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرجيوة.

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تفكيك عصابة لسرقة المواشي باستعمال الأسلحة النارية بسطيف

س. منصوري

تمكن عناصر فرقة الدرك الوطني ببلدية بئرالعرش بسطيف، الثلاثاء، من الإطاحة، بشبكة مختصة في سرقة المواشي، باستعمال الأسلحة النارية.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن عملية القبض على أفراد العصابة التي تتكون من 3 أفراد تمت بعد شكوى من مواطن من قرية “ستيتة” ببلدية بئر العرش، يؤكد فيها أن عصابة ملثمة هاجمته باستعمال بندقية صيد وأشبعته ضربا قبل أن تقوم بكسر رجله وتكبيله، ثم تسللت بعدها إلى إسطبل المواشي وأخرجت قطيع من الغنم والعجول وساقتها إلى وجهة مجهولة.

وبناء على هذه المعلومات، شرع عناصر الدرك الوطني في عملية البحث عن العصابة وفتحت تحقيقا في القضية، وبعد ساعات من العملية تمكنت من التعرف على أحد المتهمين الذين ينحدر من بلدية تاجنانت في ولاية ميلة، وتم تمديد الاختصاص وتوقيفه ليتم بعدها التعرف على شريكه الثاني من نفس البلدية فيما لم يتم الكشف عن باقي الأفراد، في وقت تم استرجاع المواشي المسروقة. وبعد تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية صدر في حقهم أمر يقضي بإيداعهم رهن الحبس المؤقت.

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600 مليون دج تكلفة إنقاذ مدينة عين الحمام وإعادة بعثها إلى الحياة

الانزلاقات الأرضية تهدّد بإخفاء مدينة عين الحمام

فروجة معاكني

يهدّد الانزلاق الترابي الذي مسّ مدينة عين الحمام وبالتحديد نهج “عميروش” بإخفائها عن وجه الأرض، وتغيير معالمها إلى جانب ردم سكانها تحت الأنقاض، هذه الظاهرة التي عصفت بالمنطقة منذ سنة 1970، وما تزال مستمرة إلى غاية كتابة هذه الأسطر، مخلفة وراءه عدة خسائر مادية، ما دفع سكانها بالرحيل عن ديارهم بحثا عن الحياة في مكان آخر.

مدينة عين الحمام، هذه المدينة التي تبعد عن مدينة تيزي وزو بنحو 50 كلم وتتربع على مرتفع شاهق يزيد عن 1000 متر، وتتميز بصعوبة التضاريس وبرودة الطقس، شهدت أول انزلاق ترابي بين سنتي 1970 إلى 1974، ومن ذلك التاريخ والمنطقة تعرف عدم الاستقرار ويعيش سكانها هاجس الردم تحت الأنقاض، وما أزّم من الوضعية هي ظاهرة التمدن التي شهدتها المنطقة، حيث زاد الضغط عليها جراء البناء المتزايد، وارتفاع عدد السكان خاصة منذ 1974 إلى غاية 2006، وهي الفترة التي اشتدت فيها الانزلاقات الترابية، حيث بلغت مساحة الانزلاق على مستوى بلدية عين الحمام 10 هكتار، في حين مسّت 12 هكتارا على مستوى المدينة وبالتحديد المسلك الرئيسي للمدينة “نهج عميروش”، ما خلف تشقق الطرقات، المباني، الجدران وتحطم عديد القنوات خاصة قنوات الصرف الصحي التي فاضت على مختلف الجوانب.

الوضعية الكارثية التي وصلت إليها مدينة عين الحمام استدعت تدخل المسؤولين الذين باشروا بإنجاز دراسة أولية سنة 2007 بلغت تكلفتها أزيد من 2 مليون دج، تلتها دراسة ثانية عميقة، بتكلفة 30 مليون دج مسّت كل مدينة عين الحمام وليس مكان الانزلاق فقط، وهذا للوقوف على مخلفات هذه الانزلاقات ومدى الخطر الذي يهدد سكانها.

الدراسة أسفرت عن التوقيف الفوري لمنح رخص البناء على مستوى المدينة في سنة 2006 والذي تدعم بعدها بقرار شامل يرمي إلى منع البناء والتشييد في الأماكن المحيطة بالمدينة أيضا وليس بنهجها فقط.

في سنة 2011 وبناء على الدراسات التي قام بها مجمّع خاص بالبيئة، تم تقسيم المنطقة إلى قسمين قسم بعيد عن الانزلاقات الترابية، وقسم ثان معرض للانزلاق ولكن بنسبة أقل إلا أن الخطر فيه قائم، لهذا تم تحديد عدد الطوابق أثناء عمليات البناء إلى ثلاثة طوابق فقط، في حين صنف القسم الثالث ضمن الخانة الحمراء واتخذ قرار بمنع بناء أو تشييد أي بناية في المكان وذلك بالقوة، ويتعرض مخالفها إلى عقوبات قانونية.

خطر الانزلاقات المهدّد لحياة المواطنين وبناء على الدراسات المنجزة من مختلف المصالح تقرر سنة 2009 تهديم 7 بنايات تابعة للقطاع العمومي والخواص، منها سوق مغطاة، وذلك بتكلفة قدرت بـ 228 مليون دج، تلتها عملية أخرى لهدم 4 بنايات، لتكون عدد البنايات المهددة حينها 10 بنايات، مكوّنة من 54 مسكنا و168 محل تجاري إلى جانب السوق المغطاة وذلك بتكلفة قدرت بـ80 مليون دج، كما قاموا بتحويل مسار بعض المشاريع والمتمثلة أساسا في قنوات صرف مياه الأمطار، وقنوات الصرف الصحي، زيادة على تزويد المنطقة بالمياه الصالحة للشرب بقيمة 116 مليون دج، إلى جانب تسوية وضعية الجدران واستقرارها والتي رصد لها مبلغ 39 مليون دج.

خطر الانزلاق الذي استمر وما يزال مستمرا إلى غاية الآن خلّف دمارا آخر تسبب في تشقق 26 بناية متكوّنة من 128 مسكن و310 محل تجاري، حيث يواجه أصحابها خطر الموت يوميا، ما استدعى اتخاذ تدابير استعجالية، بناء على أوامر من السلطات الولائية، والتي تشكل على إثرها لجنة متكوّنة من ممثلين ولائيين، مصالح البلدية والدائرة والذين أجمعوا على ضرورة ترحيل تلك العائلات إلى أماكن آمنة مع منح تراخيص للهدم الفوري لتلك البنايات والمحلات، حيث ستكلف عمليات الهدم 350 مليون دج، مع ضرورة إنجاز تضمن استقرار وإعادة تهيئة كامل النهج والطريق الرئيسي بتكلفة تقدر بـ50 مليون دج، في حين قدرت تكلفة أعمال إعادة الوضع إلى حاله الطبيعي 200 مليون دج، ليكون المبلغ الإجمالي لعملية إعادة معالم المنطقة إلى ما كانت عليه سابقا من دون أي مخاطر 600 مليون دج .

خطر الانزلاق الذي تشهده مدينة عين الحمام كان موضوع نقاش جمع وزير السكن والعمران والمدينة مع المسؤولين الولائيين، وهذا خلال زيارة العمل والتفقد الذي قادته إلى ولاية تيزي وزو يوم الأحد، حيث تلقى شرحا مفصلا على هذه الوضعية الكارثية التي تهدّد بردم السكان تحت الأنقاض.

وزير السكن أفاد أن الدولة مستعدة لدفع تكاليف هدم البنايات المقدرة بـ350 مليون دج، إلى جانب دفع تكاليف الدراسة الواجب إجراؤها من أجل إعادة الاستقرار للمنطقة، في حين طالب المسؤولون بضرورة إعداد دراسة مفصلة وتحديد المبلغ الفعلي لإعادة معالم المنطقة إلى ما كانت عليه.

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تعاون جزائري تونسي في التسويق السياحي

استقبل وزير السياحة ياسين حمادي، السفير التونسي رمضان الفايض، وتمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع السياحة والصناعة التقليدية. وقال بيان لوزارة السياحة، إن الطرفين نوها بمستوى العلاقات القوية والمتميزة التي تجمع البلدين، كما أكدا على ضرورة تكثيف الجهود لتوسيع علاقات التعاون تجسيدا للإرادة المشتركة في الدفع بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة ومتكاملة. وفي هذا الإطار، أكد الوزير حمادي، على ضرورة إعادة النظر وتحيين بنود مذكرة التفاهم الثنائية من خلال إدراج عمليات تتماشى مع المتطلبات الجديدة للسوق السياحية، لاسيما بتسويق برامج ومسارات سياحية مشتركة بإشراك المتعاملين السياحيين لكلا البلدين، وبذلك خلق حركية سياحية مشتركة في إطار إستراتيجية متكاملة، خاصة بعد استئناف النشاط السياحي، بالإضافة إلى تكثيف تبادل الخبرات في مجال التكوين السياحي والفندقي وكذا التسويق والترويج السياحي.