أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

عصابة تزور الوثائق البنكية، إسكان عائلات لا تربطها قرابة في شقة واحدة

محكمة الجنايات تؤجل النظر في القضية

عصابة بغليزان تزور الوثائق البنكية لطالبي التأشيرة

ناصر بلقاسم

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء غليزان قضية الشبكة المتكونة من 12 متهما من بينهم 02 موقوفين، والتي كانت مبرمجة بتاريخ 21/11/2022، إلى 11 /12/2022، ويتابع المتهمون بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وثائق إدارية لإدارات رسمية، تقليد أختام الدولة، جنحة النصب والاحتيال، طبقا للمواد 205، 216، 222ن372 ف1 من قانون العقوبات.

تعود وقائع القضية حسب قرار الإحالة لغرفة الاتهام، إلى تاريخ الرابع من شهر أكتوبر 2021، أين تلقت مصالح أمن دائرة وادي ارهيو في ولاية غليزان، اتصالا هاتفيا من صاحب محل بيع الهواتف النقالة، مفاده أن شخصا يسمى “م. ر”، يحوز وثيقة كشف حساب بريدي مشكوك في صحتها، قدمها في ملف لشراء أجهزة كهرومنزلية بالتقسيط، حيث تم توقيف المشتبه فيه، وعند سماعه أمام الضبطية القضائية، صرح بأنه فعلا قدم وثائق لاقتناء هاتف نقال بالتقسيط، كاشفا عن الحساب البريدي الذي تحصل عليه بطريقة غير شرعية من المسمى (ح)، المقيم بوادي سلي، مقابل مبلغ 6000دج، وهذا بعد لقائه به منذ شهرين لحجز مواعيد التأشيرة، فعرض عليه أخذ هذا الكشف بمقابل مالي، وسلمه المعلومات، بعدها سلمه كشف الحساب، وأقرّ بأنه استعمل هذه الوثيقة في ملف شراء الهاتف النقال.

وبعد تنقل مصالح الأمن إلى محل المشتبه فيه “ب.ت” الكائن بوادي سلي بولاية الشلف، وعند تفتيش محله التجاري، تم العثور على جهاز سكانير، طابعة، شاشة كمبوتر، جهاز حاسوب وغيرها من الأجهزة، 10 جوازات سفر، 07 أختام مقلدة، هواتف نقالة، 12 علبة خاصة بحبر آلة طباعة بالألوان، كابلات مختلفة، ووثائق مقلدة، سجلات تجارية، 128 ختم مختلفة عليها عبارات لإدارات ومؤسسات عمومية وبنوك.

وصرح المشتبه فيه “ب.ت”، أنه فعلا تم العثور بمحله الخاص بأعمال السكرتارية، على أختام مقلدة يستعملها في تزوير الوثائق، حسب طلب الزبائن وأنه يقوم بصنع الأختام بجهاز حراري، كما كشف عن الطريقة التي يستعملها في تزوير الوثائق والسجلات التجارية، وكشف الرصيد المضخم بالعملة الصعبة (الأورو) لأي زبون يطلب التأشيرة، أما جوازات السفر المحجوزة بمحله فصرح أنه يقوم بحجزها من الزبائن قصد حجز مواعيد التأشيرة، وأضاف أن المدعو (ب.م)، الذي ضبط داخل محله، فإنه اتفق معه على تحضير ملف مزور قصد استعماله في طلب التأشيرة، وسلمه جواز السفر ومبلغ 5000 دج، مضيفا أنه منذ 5 أيام، التقى المدعو (ل) بإحدى بلديات الشلف وعرض عليه ترويج العملة الصعبة المزورة مقابل مبلغ مالي، لكنه رفض.

وبتاريخ السابع أكتوبر 2021، تقدم وكيل الجمهورية بطلب افتتاحي لإجراء التحقيق ضد المتهمين (ب. ت)، و(غ.ح)، بجناية تقليد أختام الدولة، وجناية التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، وجناية التزوير واستعمال المزور في محرر إداري، وجنحة النصب ضد المتهم (م.ر)، وبالنسبة للمتهمين (ب.م)، (ب.م)، (و.ث. هـ)، (ع.ب)، (خ.م)، (خ.ك.ع)، (و.ع)، (س.س)، وكل من كشف عنه التحقيق، بجنحة التزوير واستعمال المزور في محرر إداري، ملتمسا إصدار الأمر بإيداع المتهمين الأول والثاني والثالث رهن الحبس المؤقت، وأوامر مناسبة ضد باقي المتهمين.

وتم سماع الطرف المدني أمام قاضي التحقيق، حيث صرح أنه الممثل القانوني لمفتشية الضرائب بوادي أرهيو، وصرح بخصوص القضية محل التحقيق، أن الأختام التي عرضت عليه من طرف مصالح الأمن، فعلا مزورة، كما صرح الممثل القانوني للبنك الوطني الجزائري بوادي أرهيو، بأن الختم الذي عرض عليه من قبل الشرطة الذي يحمل عبارة البنك الوطني الجزائري مزور، كما استمع قاضي التحقيق لباقي الممثلين القانونيين الذين أكدوا على أن كل ما عرض عليهم من أختام ووثاق إدارية وغيرها مزورة.

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لحم ديك رومي فاسد في بومرداس

أيوب. ص

تمكن أعوان مفتشية التجارة بأولاد موسى التابعة لولاية بومرداس رفقة مصالح الدرك الوطني من حجز أكثر من 1.1 طن من لحم الديك الرومي غير الصالح للاستهلاك البشري، حيث تمت عملية إتلاف الكمية مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.

واستنادا إلى مصدر من مديرية التجارة بالولاية فإن عملية المراقبة تمت على مستوى أحد المذابح رفقة الطبيب البيطري ومصالح الدرك الوطني، حيث تبين بعد المعاينة بأن كمية هامة قدرها 133 رأس من الديك الرومي بوزن يفوق 1.1 طن هي غير صالحة للاستهلاك البشري إضافة إلى 10 كلغ من الأحشاء، ليتم حجز الكمية وإتلافها على مستوى مركز الردم التقني مع تحويل ملف المخالفين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

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تعيش الجحيم منذ سنوات

إسكان عائلات لا تربطها قرابة في شقة واحدة بمعسكر

قادة مزيلة

طالبت عائلات “محشوة” داخل شقق واحدة، من دون قرابة تربطها، والي معسكر عمار روابحي بالتدخل من أجل حل مشكلتها التي طال أمدها واتخاذ قرار يقضي بتفريق العائلات عن بعضها، حيث تعود مشكلتها إلى عمليات إعادة إسكان قامت بها السلطات الولائية لمعسكر قبل سنوات، لم تراع خلالها غياب صلة القرابة بين العائلات التي وجدت العديد منها نفسها تتقاسم الشقق مع غرباء.

وقال ممثلون عن هذه العائلات التي تتواجد بحي 80 سكنا بطريق سيدي عبد القادر بن جبار و100 سكن بحي الياسمين وشارع مكوس بحي السلام بمدبر بمدينة معسكر، في شكوى تلقت الشروق نسخة منها، أنه خلال عمليات ترحيل تمت قبل سنين، خاصة في إطار القضاء على السكن الهش، تم حشو أكثر من عائلة واحدة في شقة سكنية واحدة، رغم انعدام صلة القرابة بينها، أمر جعل أفرادها يعيشون الجحيم جراء ما هم موجودين عليه بالمكوث تحت أسقف شقة سكنية واحدة اعتبارا من أنهم غرباء عن بعضهم.

وأضاف الشاكون إن مقررات الاستفادة من هذه الشقق باسم جميع العائلات المحشوة في نفس الشقة ما جعل مصيرها معلقا بين البقاء على هذا الوضع أو البحث عن سبيل آخر خارجها، مؤكدين أنهم اشتكوا للسلطات أكثر من مرة وتلقوا وعودوا بالترحيل في عمليات توزيع لاحقة، غير أنه لا شيء من هذا حدث على حد قولهم، إذ بدأت آمالهم تضمحل مع اقتراب نفاد الحصص السكنية ذات الطابع العمومي الاجتماعي ببلدية معسكر ومع ذلك تضاعفت مخاوفهم من البقاء على وضع لم يرضه أي عاقل أن يعيش فيه في مجتمع معسكري محافظ لا يقبل بمثل هكذا حال.

وعلى هذا الأساس، طالبت العائلات من الوالي اتخاذ قرار يكون في صالحها بفصل العائلات عن بعضها، خاصة وأن عدد الحالات محدود جدا ولا يمثل نسبة كبيرة من مجموع السكنات الجاري إنجازها.