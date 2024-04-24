أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 24 أفريل 2024

مقتل تلميذة تحت عجلات شاحنة، مطعم يستعمل مواد فاسدة لطهي الأطباق

ثاني حادثة من نوعها في ظرف أربعة أيام

مقتل تلميذة تحت عجلات شاحنة بسطيف

سمير مخربش

شهدت ولاية سطيف خلال الأربعة أيام الأخيرة، حادثين أليمين خلفا وفاة تلميذتين، فارقتا الحياة بسبب إرهاب الطرقات الذي لايزال يستهدف البراءة وهي في طريقها إلى مراكز التعليم.

الضحية الأولى تلميذة تبلغ من العمر 12 سنة لقيت حتفها أول أمس، عند عودتها من المدرسة بنواحي منطقة تينار ببلدية أولاد صابر بولاية سطيف، وكان ذلك بالطريق الولائي رقم 12، الذي شهد تصادما عنيفا بين شاحنة وسيارتين سياحيتين، وهو الحادث الذي نتج عنه انحراف إحدى المركبات التي خرجت من مسارها ودهست التلميذة العائدة من المدرسة فأصيبت بجروح خطيرة. وفور تدخل فرقة الحماية المدنية لوحدة قجال، تم تقديم الإسعافات الأولية للضحية، ونقلت بعدها على متن سيارة الإسعاف إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف، أين لفظت أنفاسها الأخيرة فوق طاولة العلاج. ليخلف الحادث حيرة كبيرة وسط عائلة الضحية التي لازالت تحت الصدمة.

الحادث يعد الثاني من نوعه بولاية سطيف، في ظرف أربعة أيام، حيث لقيت تلميذة أخرى حتفها تحت عجلات بمفترق طرق منطقة الرمادة ببلدية عين الحجر، بعد دهسها من طرف شاحنة من الوزن الثقيل والتي صدمت التلميذة بعنف، فلفظت الضحية البالغة من العمر 10 سنوات أنفاسها الأخيرة وهي تحضن المصحف الشريف، في مشهد مؤثر للغاية. وتبين أن التلميذة كانت متوجهة إلى المسجد لحفظ القرآن الكريم مثلما اعتادت عليه رفقة صديقاتها. وقد فتح رجال الدرك تحقيقا في هذا الحادث الأليم.

مثل هذه الحوادث تكررت أكثر من مرة بولاية سطيف، التي شهدت منذ نحو 3 أشهر حادثا مماثلا وقع بالطريق الوطني رقم 77 بمشتة أولاد عباس بدوار الشط ببلدية التلة شرق ولاية سطيف، أين كانت الضحية البالغة من العمر 7 سنوات تسير على حافة الطريق بعدما خرجت من المدرسة. ولما قررت قطع الطريق لم تنتبه للشاحنة التي كانت تسير بسرعة فائقة، وهنا وقعت الكارثة التي لم تكن في الحسبان، حيث صدمتها الشاحنة وكانت وراء وفاتها. وهو الحادث الذي أعاد إلى الأذهان حادثا آخر، وقع منذ 4 سنوات بمنطقة معفر ببلدية صالح باي جنوب ولاية سطيف، أين توفيت التلميذة المدعوة شروق عند عودتها من المدرسة، حيث دهستها شاحنة من الحجم الكبير بعدما انحرفت مقطورتها التي صدمت الضحية وهي تسير بجانب الطريق.

كل هذه الحوادث وغيرها استهدفت التلاميذ وهم في طريقهم إلى مراكز التعليم، وقد غابوا عنا اليوم وتركوا مقاعد الدراسة شاغرة دون إشعار، لتبقى آلات الموت في الطرقات تصنع مآسي العائلات، وتكوي أكباد الأمهات بسبب مركبات يحركها مِقود الجنون.

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مصالح الرقابة اقترحت غلقه ومتابعة صاحبه قضائيا

مطعم يستعمل مواد فاسدة لطهي الأطباق وتقديمها للزبائن بقسنطينة

ع. بن منية

كشفت خرجة ميدانية قام بها أعوان قمع الغش لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة، لمراقبة نشاط أحد المطاعم المتواجدة بمدينة الخروب، عن وجود كارثة صحية باعتماد مواد غير صالحة للاستهلاك في تحضير الأطباق الغذائية، مع عدم احترام شروط الحفظ بالتبريد وكذا عدم احترام شروط النظافة الصحية لمختلف المواد الاستهلاكية، ما قد يعرّض صحة الزبائن لخطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

وقد مكنت عملية المراقبة الفجائية للمطعم من حجز كمية معتبرة من مختلف المواد الغذائية التي تستعمل في تحضير الأطباق الغذائية يقدر وزنها بأزيد من 200 كلغ من بينها لحوم متنوعة تتمثل في رؤوس خرفان ونقانق ولحم مفروم ومهيأ للبيع، بالإضافة إلى كمية معتبرة من أعواد الشواء بالإضافة إلى أطباق غذائية مطهوة تم تحضيرها بتلك المواد الفاسدة. وعلى الفور تم بالتنسيق مع المصالح المختصّة حجز تلك الكمية وإتلافها، مع اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية ضد صاحب المطعم وإنجاز ملف قضائي ضده بغرض إحالته على العدالة وآخر إداري تضمن اقتراحا بالغلق الإداري للمطعم.

وكشفت الصوّر التي التقطها أعوان الرقابة من داخل المطعم وتم نشرها على الصفحة الرسمية لمديرية التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، عن الحالة الكارثية التي يتم فيها تخزين مختلف المواد الغذائية التي يستعملها صاحب المطعم في تحضير الأطباق وتقديمها للزبائن، خاصة منها اللحم المفروم والنقانق المرمية على الأرض وسط انتشار الأوساخ على أرضية غير مهيأة، بالإضافة إلى انتشار الحشرات والصراصير في رفوف أماكن تخزين مختلف المواد الاستهلاكية، وهو ما من شأنه أن يجعل تلك المواد قابلة للتلف ومعرضّة لالتقاط مختلف الجراثيم والميكروبات والتسبب في إصابة المستهلكين بالتسمم الغذائي.

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تمّ إقصاءهم من عملية إعادة إسكان 883 أسرة

سماسرة ومحتالون يزاحمون مستحقي السكن الاجتماعي في وهران

سيد أحمد فلاحي

حاول بعض السماسرة والانتهازيين استغلال فرصة ترحيل 883 عائلة من الحي الفوضوي رأس العين بوهران نهار الأربعاء، إقحام أسمائهم في قائمة المُرحّلين، باعتماد شتى أساليب الاحتيال، للظفر بسكن اجتماعي سيكون مصيره إعادة البيع، والإثراء على حساب عائلات منكوبة ومتأزمة ظلت لسنوات تنتظر دورها للاستفادة من سكن يأويها ويصون كرامتها.

مصالح دائرة وهران أقصت 42 شخصا من عملية الترحيل التي شهدتها أمس منطقة راس العين، بفضل الاستعانة بالبطاقية الوطنية، التي كشفت التلاعبات ومحاولات التسلل وسط العائلات المنكوبة التي تم إحصاؤها منذ سنوات، حيث إن البعض عمد إلى الحيلة للاستفادة من سكنات اجتماعية لإعادة بيعها، حارما بذلك من هم بأمس الحاجة إلى السكن، وهو ما تمّ تسجيله في السابق.

وذكرت مصادر من مصالح الولاية، أنه تم ضبط 19 ملفا مشبوها كشفت عنها تحقيقات البطاقية الوطنية للسكن، في حين ضبط 23 اسما طفيليا تسللوا إلى الحي السكني الفوضوي مؤخرا، من أجل الحصول على فرصة الترحيل، لكن بفضل الحنكة والتجربة التي اكتسبتها لجان التنظيم على مستوى خلية السكن بالولاية، تم إحباط تلك المحاولات اليائسة .

وبالموازاة مع ذلك، فقد كان الموعد أمس مع أولى ساعات الصباح، مع ثاني أكبر عملية ترحيل استفاد منها سكان حي راس العين، أين رحلت 883 عائلة كانت تقطن بموقع “أرض جابو”، ليتم ترحيلها نحو سكنات جديدة بمنطقة الشهايرية التابعة إداريا لبطيوة، ليضاف هذا العدد إلى المستفيدين من المرحلة الأولى التي مست السنة الفارطة 1423 عائلة، رُحّلت هي الأخرى إلى هذا المجمع السكني الجديد الذي يتوفر على كل متطلبات الحياة الكريمة .

وحسب ما أفاد به عضو من لجنة الترحيل، فإن العملية سخرت لها ترسانة بشرية ومادية معتبرة، منها 30 جرافة لهدم البنايات المرحل أصحابها مباشرة بعد خروجهم منها، لوضع حد لظاهرة البزنسة في السكنات والتلاعب بها من طرف منتهزي الفرص، الذين يسارعون إلى احتلال السكنات القديمة وإعادة ترميمها وتهيئتها ثم بيعها لآخرين متأزمين سكنيا وهي الظاهرة التي ساهمت في إطالة عمر الأزمة بوهران في السنوات الماضية .

كما جندت المصالح المختصة 500 عامل مهمتهم الأساسية مساعدة العائلات المرحلة على حمل الأغراض ونقلها إلى منطقة الشهايرية لرفع الغبن عن المواطنين وتسهيل وتنظيم العملية، أما بخصوص الطعون الخاصة بالعائلات المقصية، فينتظر أن تبدأ اليوم عملية استقبال الطعون على مستوى قصر المعارض، على أن تدوم ثلاثة أيام كاملة، ويمكن لأي مواطن أحس بأنه تعرض للظلم الإداري أن يقدم طعنا مرفقا بالأدلة، وهناك لجنة مختصة ستدرس كل الطعون حتى الخاصة بالمقصيين في المرحلة الأولى، وسيعلن عن نتائج الطعون خلال الأيام المقبلة حسب نفس المصدر .

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وقعا في نفس المكان وفي ظرف لا يتجاوز ساعات قليلة

29 جريحا في انقلاب حافلتين بقسنطينة

ع. بن منية

شهد الطريق الوطني رقم 3 وتحديدا بحي لوناما في مدينة قسنطينة، في ظرف أقل من 15 ساعة، وقوع حادثي مرور خطيرين، إثر انحراف حافلتين لنقل المسافرين وانقلابهما، ما تسبب في إصابة 29 شخصا من راكبيهما بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة، تم اسعافهم ونقلهم على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي ابن باديس.

الحادث الأول وقع في حدود الساعة الثالثة وربع من مساء الثلاثاء، عندما انحرفت حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط النقل بين مدينتي الخروب وقسنطينة، لتنقلب وسط الطريق، ما تسبب في إصابة 17 شخصا من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و65 سنة، بإصابات وجروح مختلفة تم اسعافهم ونقلهم على إثرها من طرف عناصر الحماية المدنية إلى المستشفى، تزامنا مع تدخل مصالح الأمن المختصّة والتي باشرت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث.

وقد استيقظت مدينة قسنطينة، في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، وتحديدا عند الساعة السابعة إلا عشرين دقيقة، على وقع حادث مرور مماثل وقع في نفس المكان تقريبا وتحديدا بحي لوناما بالقرب من الحظيرة، أين انحرفت حافلة لنقل المسافرين من نوع سوناكوم صغيرة الحجم وانقلابها على حافة الطريق ما خلّف إصابة 12 شخصا من النساء والرجال تتراوح أعمارهم بين 34 و59 سنة، بإصابات متعددة وجروح مختلفة، تم اسعافهم ونقلهم إثرها من طرف فرق الحماية المدنية إلى المستشفى، تزامنا مع فتح تحقيق لمعرفة أسباب وقوع هذا الحادث الثاني من نوعه في نفس المكان وفي ظرف ساعات قليلة من وقوع الحادث الأول، فيما رجحت بعض المصادر بأن يكون سبب وقوع الحادثين إلى حالة الطريق بعد تساقط كميات من الأمطار منذ ظهر الثلاثاء.

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سقوط مميت لشابة من الطابق الثالث لعمارة في قسنطينة

عصام. ب

لفظت، منتصف نهار الأربعاء، شابة تبلغ من العمر 25 سنة، أنفاسها الأخيرة متأثرة بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرضت لها، إثر سقوطها المفاجئ، من الطابق الثالث لعمارة سكنية متكونة من سبعة طوابق بالمجمع السكني الرابع في الوحدة الجوارية رقم 9 بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة، أين فارقت الحياة في عين المكان بعد ارتطام جسمها بالأرض، ليتم تحويل جثتها من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى علي منجلي.

الحادثة الأليمة التي لازالت أسبابها مجهولة في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحريات والتحقيقات الأمنية، هزّت كل مشاعر سكان الوحدة الجوارية رقم 9 وحتى الأحياء المجاورة، والذين سارع بعضهم إلى بيت الفتاة لتقديم واجب العزاء وإبداء تضامنهم مع عائلتها.

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توقيف أحد اللصوص والبحث جار عن شركائه

استرجاع 50 رأسا من الأغنام المسروقة بخنشلة

مامن. ط

قام أفراد كتيبة الدرك الوطني بمنطقة الرميلة في ولاية خنشلة باسترجاع قطيع من الأغنام المسروقة يتمثل في 50 رأسا من الخرفان، تم السطو عليها، من طرف أفراد العصابة ليلا، وأسفرت العملية عن توقيف أحد أفراد العصابة التي نفذت عملية السرقة، مع تحديد هوية ثلاثة آخرين من شركائه تتراوح أعمارهم بين 30 و45 سنة، تمكنوا من الفرار تحت جنح الظلام.

وكشفت المجموعة الولائية للدرك الوطني، أنه إثر اتصال هاتفي وارد إلى غرفة العمليات عبر الرقم الأخضر، مفاده تعرض أحد الموالين بالرميلة إلى سرقة أغنامه، من داخل مزرعته بإحدى المشاتي، سارعت مجموعة الدرك إلى تفعيل المخطط الخاص بـمجابهة هذا النوع من السرقة، ومباشرة التحقيقات، حيث تمكن أفراد فرقة الدرك بالرميلة، من تتبع آثار اللصوص، وتوقيف أحد مع استرجاع 50 رأسا من الأغنام المسروقة وتسليمها إلى صاحبها، فيما لازالت التحريات والأبحاث مستمرة للإطاحة بباقي أفراد العصابة.