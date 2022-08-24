أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 24 أوت 2022

توقيف مشعوذتين تنصبان على الضحايا، حجز مسدسين تقليديين

حبس سارق هواتف المصطافين بشواطئ سكيكدة

إسلام. ب

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، الأربعاء، مسبوق قضائيا، يبلغ من العمر 34 سنة، ومن معتادي الإجرام، تورط في عدة قضايا تتعلق بسرقة الهواتف النقالة للمصطافين، الحبس المؤقت، في انتظار محاكمته بتهمة السرقة بالتعدد.

تعود حيثيات القضية إلى عملية البحث والتحري الميدانيين، التي قام بها أعوان الأمن الحضري الثامن بسكيكدة، وهذا على إثر تلقي عدة شكاوى من طرف المصطافين، بخصوص تعرضهم لسرقة هواتفهم النقالة بشاطئ بكيني بسطورة وهذا خلال فترات متباينة، وبناء على التحريات الميدانية وجمعا للمعلومات تمكنت ذات المصالح من تشخيص وتحديد مكان المشتبه فيه الذي كان يترصد لضحايا آخرين بشريط أسطورة الساحلي، لتتمكن عناصر الشرطة من محاصرته والسيطرة عليه واسترجاع هاتف نقال محل سرقة، ليتم اقتياده إلى المقر العام للأمن لاستكمال التحقيق، أين أفضت مجرياته بإنجاز ضد المشتبه فيه 5 ملفات جزائية موضوعها السرقة بالتعدد، هذا وتدخل هذه العملية في إطار مكافحة الجريمة بكل أشكالها

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بعد الحرب المعلنة ضد مستعملي الأسلحة النارية في الأعراس

حجز مسدسين تقليديين وكبسولات لتفجير البارود بباتنة

عصام بن منية

تمكن عناصر أمن دائرة عين جاسر بأمن ولاية باتنة، نهار الثلاثاء، من الإطاحة بشابين يبلغان من العمر 27 سنة و31 سنة، لتورطهما في حيازة سلاحين ناريين في شكل مسدسين تقليدي الصنع، وكبسولات لتفجير البارود.

العملية تمت على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى مصالح أمن دائرة عين جاسر، بشأن وجود شابين يحوزان أسلحة نارية، ليتم فتح تحقيق في القضية أفضى إلى توقيف المشتبه فيهما على مستوى مدينة عين جاسر وحجز السلاحين الناريين، بالإضافة إلى 50 كبسولة خاصة بتفجير مادة البارود، ليتم على إثرها تحويلهما إلى مقر أمن الدائرة للتحقيق معهما وتكوين ملف قضائي ضدهما تم بموجبه تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصّة.

وكانت المصالح الأمنية قد شرعت قبل أيام في عدد من ولايات الوطن، في شنّ حرب معلنة ضد أصحاب الأسلحة النارية غير المرخصّة وتجار البارود والذخيرة، وذلك بعد تزايد حوادث الاستعمال العشوائي للأسلحة النارية في حفلات الزفاف والختان والولائم العائلية، والتي خلّفت عددا من القتلى والجرحى في ولايات مختلفة بشرق البلاد، ومن بينها ولاية باتنة التي شهدت مع نهاية شهر جويلية الماضي، سقوط ضحايا في حوادث الاستعمال العشوائي للأسلحة النارية في حفلات الزفاف، ما أثار غضب واستياء فعاليات المجتمع المدني الذين طالبوا بضرورة تدخل السلطات العمومية لوضع حد لهذه الظاهرة التي كثيرا ما تسببت في صنع مآسي العديد من العائلات.

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عن طريق الإيهام بإبطال السحر والشفاء منه

توقيف مشعوذتين تنصبان على الضحايا لسلب مجوهراتهم ببومرداس

أحسن حراش

تمكنت مصالح الدرك الوطني، التابعة للفرقة الإقليمية بسيدي داود شرق بومرداس، من توقيف سيدتين تقومان بالنصب على الضحايا، قصد سرقة مجوهراتهم باستعمال طقوس الشعوذة وإيهامهم بإبطال السحر الواقعين فيه، حيث تم العثور بحوزتهما على قطع ذهبية مسروقة، فضلا عن أدوات تستعمل في طقوس الشعوذة.

تفاصيل القضية، التي عالجتها عناصر الفرقة الإقليمية بسيدي داود، تعود بحسب مصدر موثوق، إلى بحر الأسبوع الجاري، أين تقدم أحد المواطنين إلى الفرقة قصد تقديم شكوى مفادها تعرض قريبته إلى نصب واحتيال تبعه سرقة مصوغات ذهبية من طرف سيدتين مجهولتي الهوية، مضيفا بأن الأخيرتين قامتا بإيهام قريبته بأن بها سحرا من خلال بعض الأعراض البادية عليها، مقدمتين عرضا لها بإبطال ذلك السحر باستعمال طقوس معينة تستوجب إحضار مصوغات ذهبية، وهو ما جلبته الضحية التي تعرضت للنصب وسرقة مصوغاتها.

وعلى إثر الشكوى المقدمة أمامها، تحركت عناصر الدرك الوطني بصورة مباشرة عن طريق وضع خطة قصد الإيقاع بالمشعوذتين، أين تم توقيفهما وهما بصدد مغادرة المنطقة، مع حجز بحوزتهما كمية من المجوهرات متمثلة في 3 خواتم، 2 أساور و9 أقراط ذهبية، إضافة إلى قطعة قماش بداخلها عظام وخاتم أصفر معقود وكذا مبلغ مالي قارب 20 مليون سنتيم وأمور أخرى تستعمل في طقوس الشعوذة، ليتم اقتيادهما إلى مركز الفرقة قصد التحقيق معهما ثم تحويل ملفهما إلى الجهات القضائية المختصة.

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إتلاف دجاج و”مرقاز” فاسد بسور الغزلان في البويرة

فاطمة عكوش

تمكنت، الثلاثاء، المفتشية الإقليمية للتجارة بسور الغزلان في ولاية البويرة من حجز وإتلاف لحم دجاج ونقانق “مرقاز”.

وبحسب ذات المصالح، فإنه بعد عمليات الرقابة المستمرة على مستوى القصابات، قامت فرقة مفتشو قمع الغش وبحضور الطبيبة البيطرية للهيكل البلدي للصحة بحجز وإتلاف حوالي 14 كلغ من لحم الدجاج وكمية مقدرة بـ 4 كلغ مرقاز غير صالحة للاستهلاك، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة واستدعاء المخالفين لمباشرة الإجراءات المعمول بها وتقديمهم للعدالة.

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لم يتسلموا المفاتيح منذ 2019

أشغال التهيئة ترهن سكنات مكتتبي عدل 3000 مسكن SKN بسيدي عبد الله

حورية. ب

يناشد مكتتبو “عدل 2” من الدفعة الأولى 40 ألف الذين تسلموا شهادات التخصيص في شهر أوت 2019 لموقع 3000 مسكن SKN، وزير السكن، طارق بلعريبي، من أجل الضغط على الشركة التركية لتسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية، التي تسببت في تعطيل عملية تسلم شققهم المنجزة التي ينقصها توصيل الكهرباء والغاز.

عبر ما يزيد عن 500 مكتتب مستفيد من 18 عمارة بمحاذاة الوادي على مستوى موقع 3000 مسكن عدل SKN سيدي عبد الله، عن استيائهم وتذمرهم من وتيرة الأشغال البطيئة التي تشهدها التهيئة الخارجية بحيهم، التي حالت دون تسلم شققهم التي ينتظرونها منذ 2013، رغم أنهم من الدفعة الأولى التي سلمت لهم شهادة التخصيص في 2019، خاصة بعد رؤية مكتتبين من الدفعة الثانية 18 ألفا، منحت لهم شهادة التخصيص في 2020 وتسلموا شققهم نظرا لوتيرة الأشغال السريعة التي يشهدها حيهم.

وأوضحت إحدى المكتتبات بالموقع في اتصال مع “الشروق”، أنها تنتظر بفارغ الصبر رفقة جيرانها بالعمارات 18 الحصول على سكناتهم، نظرا لأزمة السكن التي يعانون منها منذ سنوات، على أمل الانتهاء من مشروع سكنات عدل للتخلص من أعباء الكراء.

وكشفت الشاكية أن بعض المكتتبين نظموا وقفة احتجاجية، الأحد المنصرم، أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، وقد استقبلهم أحد المسؤولين والناطق باسم الرئيس المدير العام للوكالة الموجود في عطلة، حيث نقلوا انشغالهم إليه، المتعلق أساسا بالتهيئة الخارجية وربط العمارات بالغاز والكهرباء.

وقد وعدهم ممثل وكالة عدل ببرمجة زيارة تفقدية للموقع وإسداء تعليمات صارمة للشركة التركية المكلفة بالمشروع لتسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية، مع التخلص من العراقيل التي حالت دون توصيل الكهرباء والغاز إلى العمارات 18 من بينها عملية سرقة العدادات من خلال وضع حراسة صارمة على مستوى العمارات، وهو الأمر الذي طمأن المكتتبين، آملين أن يتم الوفاء بالوعود وتحقيق حلمهم في تسليم مفاتيح شققهم في أقرب الآجال مع توفير كل المرافق الضرورية لتأمين حياة كريمة لهم.

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تسخير مروحية الحماية المدنية بعد استحالة نقلهما في سيارة إسعاف

تحويل مصابين في الحرائق من الطارف إلى المستشفى الجامعي بباتنة

عصام بن منية

حطّت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بملعب الشهيد سفوحي بمدينة باتنة، طائرة مروحية تابعة للمديرية العامة للحماية المدنية، وعلى متنها مصابان في الحرائق التي شهدتها ولاية الطارف نهاية الأسبوع الماضي.

وحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن الضحيتين ينحدران من ولايتي سطيف وسوق أهراس، وتم إجلاؤهما من مستشفى محمد بوضياف ببلدية بوحجار بالطارف، بعد مكوثهما فيه نحو أسبوع كامل، يتلقيان العلاج، قبل أن يتقرر تحويلهما للعلاج في مصلحة معالجة الحروق بباتنة، وفي ظلّ استحالة نقلهما على متن سيارة إسعاف، بسبب معاناتهما من كسور في الأطراف وحروق خطيرة من الدرجة الثالثة، تم تخصيص مروحية الحماية المدنية لنقلهما إلى المستشفى الجامعي بباتنة.

وأضافت مصادرنا، فإن نقل المصابين في حرائق الطارف على متن مروحية الحماية المدنية، يندرج في إطار الإجراءات التي أقرتها الدولة، للتكفل الأمثل بضحايا المأساة الوطنية التي عاشت على وقعها ولاية الطارف وبعض ولاية الشرق الجزائري، الأربعاء الماضي، جرّاء اندلاع سلسلة من الحرائق المدمرّة، والتي كانت حصيلتها جد ثقيلة، بولاية الطارف وتحديدا بحديقة الحيوانات والألعاب المائية البرابطية بالقالة، أين خلفت وفاة ما لا يقل عن 36 شخصا، من قاصدي المنطقة للاستجمام، ينحدرون من عدّة ولايات بالشرق، وإصابة ما لا يقل عن 176 آخرين بحروق متفاوتة بعضهم لفظ أنفاسه بعدها في المستشفيات، فيما غادر آخرون، ولايزال عدد آخر من المصابين يخضعون للعلاج في مستشفيات الطارف، قسنطينة وعنابة.

كما أن كارثة الحرائق أتت في ذلك الأربعاء الأسود على الأخضر واليابس، وتسببت بالإضافة إلى سقوط أرواح بشرية، في إتلاف أكثر من 6 آلاف هكتار من الغطاء الغابي والنباتي بالولاية، فضلا عن الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين، خاصة منهم الفلاحين ومربي المواشي والنحل وأصحاب البساتين والمستثمرات الفلاحية، شأنها في ذلك شأن ولاية سوق أهراس التي تكبدت خسائر فادحة في الممتلكات ووفاة خمسة أشخاص من عائلة واحدة من بينهم ثلاثة أطفال وعجوز وابنتها.

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وفاة شاب وطالبة جامعية في ظروف غامضة داخل سيارة في جيجل

ع. ع. ب

اهتزت مدينة الطاهير في ولاية جيجل، في حدود الساعة السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، على وقع خبر العثور على جثتين لشابين متوفيين، داخل سيارة مركونة في مرآب مسكن خاص، بشارع بوكعبور في المدخل الغربي لمدينة الطاهير.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الضحية الأولى من جنس ذكر يبلغ من العمر 29 سنة، ينحدر من حي المذبح القديم وسط مدينة الطاهير، أما الضحية الثانية فيتعلق الأمر بشابة وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 23 سنة من حي بوعلايق بضواحي ذات المدينة.

وحسب ما أكدته مصادر مقربة من أهل الشاب الضحية، فإنه قد تم العثور على جثتي الضحيتين، من طرف صاحب المرآب، الذي أبلغ مصالح الأمن والحماية المدنية التي تنقلت لموقع الحادث مرفوقة بعناصر من فرقة الشرطة العلمية، التي عاينت الموقع حيث تم العثور على محرك ومكيف السيارة في حالة اشتغال، في حين كان المرآب ونوافذ المركبة مغلقة بإحكام، ما يرجح فرضية تعرضهما للاختناق بالغاز المنبعث من السيارة، وقد تم نقل جثتي الضحيتين من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الطاهير، بعد إتمام التحقيقات الأولية ومعاينة الجثتين والموقع من طرف الشرطة العلمية ومصالح أمن دائرة الطاهير، والتي لاتزال تواصل التحقيق لمعرفة ظروف وأسباب الوفاة الحقيقية، في انتظار ما سيكشف عنه تقرير الطبيب الشرعي.

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اصطدام شاحنة بسيارة على الطريق السيار شرق – غرب

وفاة 4 أشخاص في حادث بـ”أولاد المهدي” بعين الدفلى

م. المهداوي

لقي 4 أشخاص حتفهم، صباح أمس، في حادث مرور خطير وقع على مستوى المكان المسمى منحدر”أولاد المهدي ” ببلدية عين السلطان في عين الدفلى على مستوى الطريق السيار شرق ـ غرب، حيث أضحت الحوادث الأليمة تتكرر في أكثر من مرة، كما قضى عشرات المسافرين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد أدى الحادث إلى وفاة سيدتين وشخص آخر على الفور بعين المكان، بينما توفيت الضحية الرابعة على مستوى مستشفى خميس مليانة، بعدما اصطدمت شاحنة ذات مقطورة من الوزن الثقيل بسيارة سياحية من الخلف، وتدخل أعوان الحماية المدنية حينها لنقل الضحايا إلى المصحة المذكورة، بينما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث الذي يضاف إلى مئات الحوادث المماثلة والخطيرة التي وقعت بالمكان ذاته، ومن المرجح انتقال مؤشر المآسي إلى الارتفاع مستقبلا من حيث عدد الضحايا والخسائر المادية في ظل انعدام الإجراءات الوقائية والردعية على غرار الإشارات والممهلات والحواجز الأمنية.

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شاب يحاول إبعاد قاصر بحوزته 170 مليون سنتيم بالمدية

ب . عبد الرحيم

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية الدرك الوطني بالمدية من إحباط عملية إبعاد قاصر لم يتعد الثالثة عشرة من العمر، وذلك من طرف شاب يبلغ من العمر 26 سنة، جاء ذلك بعد تقدم والد القاصر إلى مصالح الدرك الوطني لبلدية تمزقيدة للتبليغ عن اختفاء ابنه ومعه مبلغ مالي يقدر بـ170 مليون سنتيم متهما شابا يبلغ من العمر 26 سنة، وعلى الفور تم وضع خطة محكمة من طرف قائد الكتيبة وتفعيل عنصر الاستعلام وكذا استعمال وسائل تقنية حديثة لتتبع المشتبه فيه والذي تم رصده في ولاية مجاورة، وذلك بعد عودته من محاولة هجرة غير شرعية فاشلة، ليتم القبض عليه بمعية القاصر، كما وجد بحوزة هذا الأخير مبلغا ماليا قدر بـ138 مليون سنتيم.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات سيتم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية عن جنحة السرقة وإبعاد قاصر والتخطيط والتنظيم لهجرة غير شرعية.

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شبهات بتبديد أموال عمومية

مسؤولون بجامعة الشلف أمام القضاء

إ. جزار

تعالج غرفة التحقيق الأولى بمحكمة الشلف قضية خطيرة تتعلق بتبديد أموال عمومية بجامعة الشهيدة حسيبة بن بوعلي بالشلف، على خلفية استفادة موظف إداري سابق بالجامعة من التعويضات المالية المتعلقة بوظيفة عليا بغير وجه حق وهذا دون شغله لها.

وقائع القضية حسب مصادر مُطلعة تعود للفترة الممتدة بين سنتي 2017 و2019 أين استفاد أحد الموظفين السابقين من منحة التأطير لمنصب يتعلق بالصفقات العمومية بالجامعة، علاوة على منصب نائب مدير النشاطات الثقافية والرياضية بالأمانة العامة دون ممارسة هاته المهام إطلاقا، ما استوجب فتح تحقيق مكثف لمصالح الأمن التي اطلعت على وثائق داخلية بالجامعة منذ نحو عام تقريبا تخص الوقائع الواردة الذكر.

للإشارة، فإن هذه القضية قد جرّت مسؤولين سابقين وحاليين للجامعة إلى أروقة العدالة، على غرار مديرين سابقين للجامعة وكذا أمين عام سابق للجامعة ومدير سابق للمستخدمين وأحد الأمناء العامين الحاليين لكلية بقطب مدينة أولاد فارس، والذين تم استدعاؤهم أمام قاضي التحقيق للغرفة الأولى بمحكمة الشلف بداية شهر أوت الداخل، من أجل التعمق في تفاصيل وحيثيات هذه القضية التي تشير مصادرنا إلى أنها ستُكيف بجنحة تبديد أموال عمومية.

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انتشال جثة رعية تونسي مغترب توفي غرقا بشاطئ في سكيكدة

إسلام. ب

انتشل، في حدود الساعة الخامسة وتسع وثلاثين دقيقة، من مساء الثلاثاء، أعوان الحماية المدنية بسكيكدة مدعمين بالحراس الموسميين، جثة شيخ من جنسية تونسية، مقيم بسويسرا، يبلغ من العمر72 سنة، توفى غرقا بالمركز رقم 9 بشاطئ العربي بن مهيدي ببلدية فلفلة، ليتم نقله إلى العيادة المتعددة الخدمات بفلفلة، أين تم تأكيد وفاته من طرف طبيب مصلحة الاستعجالات، ليتم تحويل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا لكشف ملابسات هذه الحادثة الأليمة.

وكانت شواطئ ولاية سكيكدة، قد شهدت منذ بداية موسم الصيف الحالي، وفاة 24 شخصا من مختلف الأعمار، ومن مختلف ولايات الوطن، لفظوا أنفاسهم الأخيرة غرقا في مياه البحر.