أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 24 ماي 2023

سبع سنوات سجنا لشاب ارتكب جريمة قتل، أربع سنوات حبسا لعوني التجارة المرتشيين

ترصد الضحية ودهسه بالسيارة في البويرة

سبع سنوات سجنا لشاب ارتكب جريمة قتل بسبب نعجة

أحسن حراش

أدانت الأربعاء، محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء البويرة شابا يبلغ من العمر 33 سنة بعقوبة السجن لمدة 7 سنوات، وذلك بعد متابعته بتهمة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة.

وتعود تفاصيل القضية حسب مقرر الإحالة إلى شهر ديسمبر 2021، أين شهد سوق الماشية بمنطقة سيدي عيسى بالمسيلة وقوع مناوشات بين الضحية وأقارب المتهم، وذلك على إثر خلاف حول بيع نعجة تم إعادتها فيما بعد لعائلة المتهم، هذا الأخير الذي لم يتقبل الأمر وتملكه غضب شديد جراء ذلك، مهددا الضحية بالتصفية ضمن موجة من السب والشتم داخل السوق، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تبع المتهم ضحيته خلال عودته إلى غاية بلدية تاقديت بالبويرة، مما دفع بالأخير إلى التنقل إلى سيدي عيسى قصد تقديم شكوى به، وخلال طريق العودة واصل المتهم تتبع الضحية، حيث توقفت به السيارة بالطريق، لينزل منها قصد معرفة الخلل وسبب توقفها، إلا أن المتهم وبسرعة جنونية قام بدهسه بواسطة مركبته التي جرته لأكثر من 5 أمتار.

وخلال جلسة المحاكمة، حاول المتهم إنكار التهمة عنه عبر التصريح بأن الحادثة كانت عبارة عن خطأ منه باعتبار أنه لم يشاهد الضحية خلال القيادة، غير أن تصريحات الشهود أكدت نيته المبيتة لتصفية الضحية الذي أكدت الخبرة إصابته بنزيف داخلي، لتلتمس النيابة في حقه عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة، قبل أن تنطق هيئة المحكمة بعد المداولة في القضية بتسليط عقوبة 7 سنوات سجن نافذة في حق المتهم المدان بالتهمة المنسوبة إليه.

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تواصل التحقيقات حول نوع الحيوان المفترس

وزارة الفلاحة تأمر بمساعدة مربي الأغنام النافقة بجيجل

ع. بن منية

أشرف الثلاثاء، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للحوم الحمراء، السيد لمين دراجي، ممثلا عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على عملية تقديم إعانة عينية للمربي المتضرر جرّاء تلك الحادثة، تتمثل في 13 رأسا من الأغنام.

وحسب ما ذكره السيد لمين دراجي فإن هذه العملية التي جاءت بأمر من وزير الفلاحة والتنمية الريفية، للقيام بعملية تضامنية لفائدة العائلة المتضررة وتقديم الدعم اللازم لها، بهدف التشجيع على استمرار هذا المربي في مواصلة نشاطه في تربية المواشي.

كما أكدت مديرة المصالح الفلاحية بالمناسبة، بأنه وفور إبلاغ مصالحها بهذه الحادثة، تنقلت الفرق البيطرية إلى عين المكان لإجراء المعاينة اللازمة، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، بوضع المواشي المصابة بجروح تحت الرقابة الصحية البيطرية، فيما تم توجيه الأشخاص الذين كان لهم احتكاك بتلك المواشي إلى مصالح الصحة الوقائية، للتأكد من عدم إصابتهم بأية عدوى.

وتواصل مصالح محافظة الغابات بالتنسيق مع مصالح مديرية الفلاحة لولاية جيجل، تحقيقاتها بشأن حادثة نفوق 33 رأسا من الأغنام بمنطقة بني أحمد ببلدية قاوس، من طرف حيوان مفترس، رجّح مواطنون من المنطقة بأن يكون من فصيلة الضباع، وهي المعلومة التي كذبتها مصالح محافظة الغابات في وقتها. في انتظار ما ستكشف عنه النتائج النهائية للتحقيقات التي تقوم بها الجهات المعنية.

وحسب ما ذكره مواطنون من عين المكان فإنه وفور انتشار خبر هذه الحادثة، حتى لقي المربي المتضرر، تضامنا واسعا من طرف المواطنين الذين قدم كل واحد منهم ما يمكنه من مساعدات للتخفيف عليه، والرفع من معنوياته، وتشجيعه على الاستمرار في مهنة تربية الأغنام التي تعتبر مصدر رزق لعائلته.

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ابتزا صاحب محل بمخالفات وهمية

أربع سنوات حبسا لعوني التجارة المرتشيين بوهران

ب. يعقوب

قضت، مساء الإثنين، محكمة جنح فلاوسن في وهران، بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات والقضاء بغرامة 50 ألف دينار جزائري في حق عونَيْ تجارة بوهران، على خلفية القضية التي تعود فصولها إلى بداية الشهر الجاري، ويتهمان فيها بجنحتي استغلال الوظيفة ومحاولة أخذ مزية غير مستحقة، وذلك طبقا لمواد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06.

وحسب ما دار في جلسة محاكمة المتهمين الموقوفين، فإن الوقائع تتلخص في لجوء متعامل خاص مختص في تجارة كاميرات المراقبة في دائرة بئر الجير، إلى تبليغ الجهات القضائية والأمنية في وهران، بمحاولة تعرضه إلى ابتزاز من خلال إرغامه على دفع مزية غير مستحقة مقابل التراجع عن تحرير محاضر بالحجز نتيجة أخطاء في عمليات تسويق منتجه، فيما رأى الضحية أن نشاطه يخضع إلى إطار قانوني واضح خاصة سجله التجاري وشرعية استيراد كاميرات المراقبة، ما يعني أنه غير ملزم بالرضوخ لأي ضغوط كانت، كما أن وضعيته تجاه مديرية الضرائب سليمة لا يشوبها أي خلل.

الضحية سارع إلى تبليغ المصالح المعنية لاسيما نيابة الجمهورية، بشأن وقائع تفتيش غير قانوني ومحاولة ابتزاز، ليتم إخطار المصالح الأمنية في وهران، التي استمعت إلى الضحية وقامت برسم خطة للإيقاع بهما، بعد ما تم عد المبلغ المتفق عليه ونسخه، لتسفر العملية عن إيقاف العونين في حال تلبس باستلام مزية غير مستحقة.

المتهمان أحيلا أمام قاضي تحقيق الغرفة السابعة لدى محكمة فلاوسن، الذي أودعهما رهن الحبس المؤقت.

وفي جلسة المحاكمة، التمس ممثل النيابة، توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين، وبعد ساعات من المداولات، استقرت هيئة المحكمة على التماس النيابة لاقتناعها بحصول وقائع المساومة، التي وصفت بشكل ثابت ودقيق.