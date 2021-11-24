وفاة شيخ أثناء جلسة المحاكمة، انهيار عمارة تأوي 40 عائلة

المترشحون والعرافات!

حضرت الشروق اليومي بعض الحملات الانتخابية بعدد من بلديات عنابة، وقد لحظنا خلال التجمعات الشعبية كولسة وحديث بل وتأكيد عن نجاح مترشحين وبقوة وليس لخبرتهم أو البرنامج الذي شرحوه وكله وعود يستحيل تجسيد الكثير منها، بسبب الأزمة المالية والصحية وإنما لترددهم على العرافات والمشعوذين الذين تنتعش تجارتهم أكثر فأكثر خلال هذه الفترة وفي مناطق بعيدة حيث فضح هؤلاء لسانهم خلال الحملات التي يتحدثون فيها بلغة الفائز بكل ثقة بل وهناك من أسرّ لأصدقائه بالفوز لأن عرافة أخبرته بذلك وبين العرافين والمشعوذين فهناك من تحدث عن التزوير كآلية للنجاح، وهناك من قال بأنه سينجح اليوم ويرسب غدا عندما لا يتجانس الأعضاء وعندما يسود الانسداد ويحل المجلس عندها سيندم الشخص على ما فعله بتردده على العرافات والمشعوذين الذين يكذبون ولو صدقوا.

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وفاة شيخ أثناء جلسة نطق الحكم عليه

تدخلت مصالح الحماية المدنية بالمنيعة من أجل نقل شيخ أصيب بوعكة صحية أثناء جلسة النطق عليه بالحكم الصادر ضده، وهذا في قضية بينه وبين جاره على مشكل عقاري بينهما وبعد نطق الحكم عليه من طرف قاضي الجلسة أصيب الشيخ البالغ من العمر نحو 70 سنة بحالة إغماء نقل على إثرها إلى مستشفى المنيعة، أين لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الطاقم الطبي إسعافه ليتم نقله بعد ذلك إلى مصلحة حفظ الجثة بمستشفى العقيد محمد شعباني في انتظار إصدار رخصة دفنه بحيث أكد معارف وبعض شهود عيان أن الشيخ يعاني من عدة أمراض مع كبره في السن ما جعله لا يتقبل الحكم الصادر ضده وهذا لعدم معرفته بأن هناك إجراءات أخرى كالطعن والتوجه إلى غاية المحكمة العليا من أجل الحكم النهائي.

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تتكون من 10 أشخاص

توقيف جماعة إجرامية تسرق المساكن والمحلات في عين الدفلى

م. المهداوي

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأن دائرة العبادية بعين الدفلى، بحر هذا الأسبوع، من توقيف 10 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و26 سنة، ينحدرون من ذات المدينة، شكلوا جماعة إجرامية مختصة في السرقة من داخل المساكن والمحلات التجارية.

عملية توقيف المشتبه بهم جاءت على إثر التحقيق الذي باشرته مصالح الضبطية القضائية بشأن عملية سطو من داخل السوق الجواري بذات المدينة ليلة يوم 19 نوفمبر، استهدفت 9 محلات تجارية بعد الاعتداء على حارسه وتهديده بالسلاح الأبيض وتكبيله، وتسجيل شكوى أخرى تتعلق بالسرقة من داخل مسكن استهدفت حلي ومصوغات، حيث كللت مساعي مصالح الشرطة بعد إطلاق أبحاث وتحريات معمقة بشأن القضيتين من الوصول إلى الفاعلين الذين تم توقيفهم تباعا مع استرجاع بعض المسروقات المتمثلة في ألبسة، حلي ومصوغات، بالإضافة إلى أدوات استعملها الجناة في عمليات السطو تمثلت في أسلحة بيضاء مختلفة سكين، خنجرين وساطور.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية السرقة بتوافر ظروف الليل والتعدد والكسر والتهديد باستعمال العنف، قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية لدى محكمة العطاف للنظر في قضيتهم.

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تقوم بترويع المواطنين وافتعال الشجارات المسلحة

تفكيك عصابة أحياء من 12 فردا قسنطينة

عصام بن منية

وضعت مصالح أمن ولاية قسنطينة مؤخرا، حدا لنشاط عصابة أحياء خطيرة، ظلّت تقوم بترويع المواطنين، وزرع الرعب في نفوسهم وسط الأحياء السكنية.

عملية توقيف أفراد العصابة المتكونة من 12 شخصا تترواح أعمارهم بين 20 سنة و34 سنة، تم توقيفهم من طرف عناصر الشرطة بالأمن الحضري الثاني بأمن الولاية، بالتنسيق مع الأمن الحضري الخارجي ماسينيسا والفرق العملياتية التي تمكنت من الإطاحة بكل أفراد العصابة، وذلك بعد تلقي مصالح الأمن لعدة شكاوى وبلاغان من المواطنين القاطنين بحي المنشار وبعض الأحياء المجاورة له بمدينة قسنطينة، بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بالعديد من الاعتداءات المتكررة باستعمال الأسلحة البيضاء مما خلق جو من الهلع في أوساط السكان.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية مع تفعيل عنصر الاستعلام، من طرف عناصر الشرطة، تم تحديد هوية أفراد المشتبه فيهم، والذي تم في البداية الإطاحة بعشرة أشخاص منهم، بعد افتعالهم لشجارات متكررة وسط الأحياء السكنية، باستعمال مختلف أنواع الأسلحة البيضاء من عصي وهراوات وخناجر، وتحويلهم إلى مقر الأمن للتحقيق معهم.

وباستمرار التحقيق في القضية، لوضع حد لكل أفراد العصابة تلقت مصلحة الأمن الحضري الثاني، معلومات تفيد بتواجد شخصين آخرين يرتديان أقنعة ويحملان أسلحة بيضاء مختلفة بصدد التحضير لارتكاب أفعال إجرامية بحي المنشار بمدينة قسنطينة، على إثر ذلك تم التنقل الفوري إلى عين المكان، وبتدعيم من قوات الشرطة العاملة بالميدان تم تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيين ومكان تواجدهما بالتنسيق مع عناصر الأمن الحضري الخارجي ماسينيسا، ليتم توقيفهما وتحويلهما إلى مقر المصلحة للتحقيق معهما وتكوين ملف قضائية ضدهم عن تهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات، والاعتداء بالأسلحة البيضاء، وافتعال حالة من الرعب بالوسط الحضري، والتهديد باستعمال أسلحة بيضاء متبوعة بالاعتداء بالضرب، مع حمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي، تم بموجبها تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، الذي أحالهم على قاضي التحقيق في انتظار محاكمتهم.

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توقيف شابين بحوزتهما كوكايين في قسنطينة

ع. بن منية

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ـ بالما ـ بأمن ولاية قسنطينة مؤخرا، من حجز كمية من الكوكايين وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 26 سنة و27 سنة.

فعلى إثر استغلال المعلومات التي وردت إلى الفرقة بشأن وجود أشخاص يقومون بترويج الكوكايين، تم تكثيف الأبحاث والتحريات الميدانية، والتي أسفرت عن تحدد هوية المشتبه فيهما، اللذين تم الترصد لهما ليتم توقيفهما على متن سيارة سياحية على مستوى نقطة مراقبة بحي فضيلة سعدان بمدينة قسنطينة، وعند تفتيش السيارة، عثر رجال الشرطة أسفل كرسي مرافق السائق على كمية من المخدرات تتمثل في مسحوق الكوكايين، بالإضافة إلى ميزان دقيق ولاقط به آثار المادة البيضاء، ليتم تحويل المشتبه فيهما والمحجوزات إلى مقر الأمن لمواصلة التحقيق، واستصدار إذن بتفتيش مسكنيهما، ما أسفر عن حجز أسلحة بيضاء كبيرة الحجم ومؤثرات عقلية، ليتم تكوين ملف قضائي ضدهما عن تهمة حيازة المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة قصد البيع وحيازة أسلحة بيضاء محظورة، تم تقديمهما بموجبه أمام العدالة.

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حجز قنطارين من أحشاء الدجاج الفاسدة بسطيف

سمير مخربش

قامت مصالح ولاية سطيف مؤخرا، بحجز 2 قنطار من أحشاء الدجاج الفاسدة كانت موجهة للتسويق رغم عدم صلاحيتها.

وقد نُفذت العملية من طرف أفراد مجموعة التطهير والنظافة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي التابعة لأمن ولاية سطيف، الذين يقومون دوريا بمراقبة المركبات المتحركة وسط المدينة، أين تم توقيف سيارة تجارية محملة بكمية هامة من أحشاء الدجاج، تبين من الوهلة الأولى أنها منقولة في ظروف غير صحية، ومكدسة داخل أكياس بلاستيكية غير غذائية.

واتضح أيضا من خلال مساءلة صاحبها أنها مجهولة المصدر. ما دفع برجال الأمن إلى حجز البضاعة، وعرضها على طبيب بيطري الذي أكد بدوره أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري. ليتم على الفور إحالتها على الجهات المختصة لإتلافها. وأما صاحب البضاعة فقد خضع للإجراءات القانونية، وأعد له ملف جزائي أحيل بموجبه على الجهات القضائية.

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سكانها تم تحريرهم بواسطة سلالم

انهيار عمارة تأوي 40 عائلة بوهران

سيد أحمد فلاحي

عاش سكان حي قمبيطة، وتحديدا بشارع ألكسندر نوبال بوهران الرعب ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، بعد انهيار طابق كامل يتواجد ببناية هشة، تضم أكثر من 40 عائلة، وجدت نفسها بين ليلة وضحاها في عداد المشردين من دون مأوى، بالنظر لدرجة الخطورة التي وصلتها بنايتهم، ولحسن حظهم أن الانهيار لم يخلف خسائر في الأرواح، حيث أن العائلة التي تقطن بالطابق المنهار كانت غائبة في زيارة للأقارب، وإلا لكانت الكارثة، وما زاد الطين بلة، هو أن سلالم الطابق الرابع انهارت عن آخرها، واستحال على القاطنين الخروج من مساكنهم، إلا بعد تدخل مصالح الحماية المدنية، التي أخرجت السكان الواحد تلو الآخر عبر سلالم شاحنة الطوارئ، في مشهد حزين وصادم أدهش كل من رآه .

وحسب ما أكدته ممثلة عن السكان، فإن الحادث وقع في حدود الرابعة والنصف صباحا، عندما سمع السكان وهم نيام جلبة وضوضاء وكأنه صوت زلزال، لينتهي ذلك بانهيار الطابق الرابع، مخلفا حالة ذعر وفزع كبيرين، ولحسن الحظ أنه تم إجلاء كل السكان كبارا وصغارا قبل وقوع الطابق، ليقضوا ما بقي من ساعات الفجر في العراء، من دون ثياب دافئة رغم انخفاض درجات الحرارة، وقد تدخل الجيران المقابلين للعمارة من أجل مساعدتهم ومنحهم بطانيات وكراس، وسط ترقب لما سيحدث من مستجدات.

وذكرت المصادر أن البناية كانت مهددة بالانهيار منذ 2016 وقد سبق للسكان وأن أقدموا على غلق الطريق العمومي احتجاجا على تماطل الجهات المسؤولة في ترحيلهم والتكفل بوضعيتهم الكارثية، غير أن الأمور بقيت على حالها ولم تعرف أي تقدم، إلى أن وقع حادث الانهيار ليلة أمس، ليحكم على 40 عائلة بالمبيت في هذا الطقس البارد في الشارع، ملتحفين السماء في غياب كل سبل الانفراج، رغم أن رئيس الدائرة حضر لمعاينة الأضرار على الساعة الخامسة صباحا، وكالعادة تم تقديم وعود بالتكفل بالمنكوبين، لكن هي عبارات ألف المتضررون سماعها كلما زارهم مسؤول.

من جهة ثانية، علمنا من مصدر مسؤول من دائرة وهران، أنه سيتم التكفل بالعائلات المتضررة التي فقدت شققها، وذلك من خلال إدراجها ضمن أول المرحلين في البرامج السكنية المقبلة .

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الضحية حاول تهدئته وهو مخمور فتعرض للاعتداء

5 سنوات سجنا لمن فقأ عين جاره بسكين في وهران

خ.غ

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأربعاء، المتهم بضرب وجرح ابن حيه عمدا، وتسببه في فقء عينه بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات و200 مليون سنتيم تعويض. وحسب التفاصيل، فإنه بتاريخ 07-07-2018 في قديل بولاية وهران، تعرض الضحية (ب. ب) لطعنة بسلاح أبيض استهدفت عينه اليسرى، ما تسبب في انفجارها وفقدانه على مستواها نعمة البصر للأبد، وهذا بعد تشاجره مع المتهم (م. ع)، حيث يشير تقرير الطب الشرعي إصابة الضحية بعجز جزئي دائم بنسبة 30 بالمائة وآخر مؤقت مدته 15 يوما.

خلال المحاكمة، نفى المتهم توفر النية لديه لضرب الضحية في الشجار الذي وقع بينهما وتسبب له في عاهة مستديمة، حيث حاول تبرير فعلته بكونها خطأ غير مقصود منه في حق جاره، مستجديا الصفح عنه، مصرحا أن البداية كانت عندما توجه شخص سبق له التناوش معه على الطريق إلى غاية حيه، وراح يتلفظ بكلام غير لائق أمام مسكن عائلته وعلى مسمع من والدته، ما دفعه للخروج محاولا إسكاته، الأمر الذي لم يعجب ذلك الشخص، ليدخل معه في اشتباك اضطره لجلب سكين من منزله على أساس الدفاع به عن نفسه، وبعدها شاهد الضحية يسعى لفك الشجار بينهما، مضيفا أنه بينما كان يلوح بالسكين، فإذا به يصيب جاره (ب. ب).

في المقابل، صرح هذا الأخير أن رواية المتهم جاءت معكوسة، حيث أكد أن الجاني هو من قصد مسكنه العائلي وهو في حالة سكر، وراح يمطره وعائلته بعبارات القذف والشتم، وعندما خرج إليه ليكف عن السباب، ضربه بزجاجة خمر في صدره، كما وجه السكين التي كانت بحوزته مباشرة إلى وجهه، وطعنه في اتجاه عمودي عند منطقة العين، قبل أن يلحق به إلى غاية المستشفى، لكن تدخل أبناء الحي ممن عاينوا الواقعة منعوه من الوصول إليه، لتلتمس النيابة العامة معاقبة المتهم بـ10 سنوات سجنا قبل النطق بالحكم المذكور.

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اتهموا بارتكاب تجاوزات مالية

إدانة إطارات جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة في أم البواقي

ج. لمودع

أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة الجنح بعين البيضاء في ولاية أم البواقي، حكما يقضي بإدانة رئيس جمعية المعاقين ذهنيا وحركيا، ونائبه الأول، وأمين مال الجمعية، بثلاثة أشهر حبس نافذ وغرامة مالية نافذة، وذلك على خلفية الشكوى التي رفعها الأمين العام للجمعية بعد أن نم تهميشه من النشاط كأمين عام للجمعية وانفرادهم بالتسيير، مما دفعه إلى رفع شكوى لدى النائب العام بمجلس آم البواقي، وذكر فيها بأن المتهمين قاموا بارتكاب عدّة تجاوزات في تسيير شؤون الجمعية، ليأمر إثر ذلك النائب العام بفتح تحقيق، والاستماع إلى جميع الأطراف، ما كشف بأن عهدة المكتب المسيّر للجمعية قد انقضت سنة 2019، دون تجديد أعضاء الجمعية وبقي أمر تسييرها بيد هؤلاء، رغم المطالبة المتكررة لتجديد أعضاء مكتب الجمعية.

وبحسب ما جاء في شكوى الأمين العام، فإن المعنيين قد رفضوا تقديم التقريرين الأدبي والمالي أمام الجمعية العامة وفق ما بنص عليه قانون الجمعيات، والنظام الداخلي للجمعية التي تضم 1400 منخرط من ذوي الاحتياجات الخاصة بدائرة عين البيضاء، بالإضافة إلى عدم امتلاك الجمعية حسابا بنكيا أو بريديا تصب فيه اشتراكات المنخرطين، الذين يسلمون اشتراكاتهم نقدا حسب الأمين العام للجمعية يدا بيد، دون أن يستلموا وصلا بذلك. مضيفا أن المعنيين قد قاموا بتجديد الجمعية بطريقة مخالفة للقوانين واكتفوا بحضور عشرة أشخاص فقط لا صلة لهم بالجمعية، رغم أن عدد المعوقين يقارب أربعة ألاف معاق، مؤكدا أنه تم الطعن آنذاك في تجديد الجمعية بسبب بقاء نفس الأشخاص على رأسها، ليتم تجميد عملها من قبل والي الولاية ولم يتم التجديد إلى غاية هذه الساعة الا ان هؤلاء الأعضاء لازالوا يؤدون مهامهم رغم أن مهامهم قد جمدت رسميا. وبعد الانتهاء من التحقيقات الأمنية تمت إحالة الملف على العدالة التي أصدرت حكما يقضي بإدانة رئيس الجمعية ونائبه الأول وأمين المال بثلاثة أشهر حبس نافذ.