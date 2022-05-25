أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 25 ماي 2022

مهربون يخربون مساحات غابية، تأخر تراخيص استيراد بذور الذرة

الموسم ينطلق منتصف شهر جويلية

تأخر تراخيص استيراد بذور الذرة يرهن موسم زراعتها بالجنوب!

أحمد زقاري

أبدى الكثير من الفاعلين في القطاع الفلاحي، استياءهم من تأخر إصدار تراخيص استيراد بذور الذرة، الموجهة للزراعة بولايات الجنوب، والتي كانت قد حققت نتائج كبيرة في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث مكنت من التخفيف من إشكالية الأعلاف الحادة التي عرفتها البلاد في هذه المواسم. وساهمت في توفير الأعلاف الخضراء (الأونسيلاج) للمربين والموالين ومربي الأبقار الحلوب خصوصا، كما حققت نتائج كبيرة في الذرة الصفراء الموجهة لإنتاج الأعلاف المركبة، وتربية الدواجن.

ويرى هؤلاء بأن نجاح زراعة الذرة بنوعيها الصفراء والخضراء بمحيطات ولايات الجنوب، تحت منصات الرش المحوري، أزعجت البعض وأقلقت الكثيرين من عشاق البواخر والحاويات وتهريب العملة، واستنزاف العملة الصعبة، بحيث ينتظر الفلاحون دخول بذور الذرة قبل دخول الموسم الفعلي، وذلك للشروع في التحضير لزراعة محيطات الذرة، قبل منتصف شهر جويلية المقبل ويرى العارفون بهذه الشعبة، بأن استصدار الرخص، تلحقه إجراءات أخرى، قد تطيل عملية الاستيراد وإدخال البذور من الممكن أن تستغرق نحو 40 إلى 50 يوما، ما يعني أن كل يوم تأخر، يزيد من إمكانية رهن موسم زراعة الذرة، وإفشال مشاريع ورقة طريق وزارة الفلاحة، الرامية لوقف استيراد الذرة من خلال تعميم وتوسيع زراعتها، لاسيما بعد النتائج المحققة ميدانيا في ولايات الجنوب .

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مهربون يخربون مساحات غابية بخنشلة

مامن.ط

تمكن أعوان محافظة الغابات بخنشلة، صباح ، الأربعاء، من إحباط محاولة تهريب أزيد من 80 شجرة من الحجم الكبير ومختلف الأصناف، من داخل غابة الدولة اشنقومة، ببلدية طامزة، غرب ولاية خنشلة، وذلك بعد أن أقدم مجهولون على تخريب الثروة الغابية، غير مبالين بخطورة ذلك، قبل شروعهم في تحضيرها لشحنها ونقلها نحو وجهة التهريب، على متن شاحنة، وهي العملية التي تم إحباطها، من طرف الفرقة الخاصة، بمكافحة الجرائم الغابية، التابعة لمحافظة الغابات بخنشلة، حيث تم حجزها، وفتح تحقيق في القضية، التي أثارت استياء سكان المنطقة، خاصة بعد سلسلة الحرائق التي أتت على الأخضر واليابس من أشجار البلوط، والأرز الأطلسي داخل الغابة خلال الصائفة الماضية.

وذكرت مصادرنا بأن إحباط عملية تهريب تلك الكمية من جذوع الأشجار، تم على إثر تحرك أعوان الفرقة الخاصة، التي استحدثت مؤخرا، بأمر من والي ولاية خنشلة بالنيابة، حاج فارسي، في إطار التدابير المتخذة لحماية الغابات، ووقاية الغطاء الغابي بالولاية، فور تلقيها لمعلومات تتعلق بتحرك مشبوه داخل غابة الدولة اشنقومة، ببلدية طامزة، ليتم تكثيف الرقابة، وشن حملات تمشيط داخل الغابة، أين تم رصد تحرك عدّة أشخاص، قبل كشف مخزن يحتوي على أزيد من 80 جذع شجرة متنوعة، كان أصحابها بصدد تهريبها نحو الشريط الحدودي باتجاه تونس، ومنها إلى الأراضي الإيطالية، وقد تم إخطار مصالح الدرك، التي باشرت تحرياتها وتحقيقاتها في القضية بغرض تحديد هوية الفاعلين.

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تفحّم شخصين إثر اصطدام بين خلاطة اسمنت وسيارة ببسكرة

م. عبد الرحمن

توفي شخصان مجهولا الهوية والسن، الأربعاء، احتراقا داخل سيارة سياحية من نوع أكسنت اصطدمت بشاحنة بها خلاطة اسمنت، بمدخل بلدية الحاجب على محور الطريق الوطني رقم 46 في شقه الرابط بين طولقة والحاجب غربي ولاية بسكرة.

وحسب مصادرنا فإنّ هذا الحادث المأساوي وقع في حدود الساعة الواحدة والنصف ظهرا، أين أدى الاصطدام العنيف، إلى اندلاع النيران في السيارة السياحية التي تفحم بداخلها شخصان مجهولان، تؤكد بعض المصادر غير الرسمية أن الأمر قد يتعلق بأم وصغيرها.

في حين أكدت مصادر أخرى أن الأمر يتعلق بشخصين مجهولين في انتظار نتائج التحقيق. كما تسبب ذات الحادث في احتراق كلي للسيارة ومقصورة الشاحنة في حين أصيب سائقا المركبتين بجروح متفاوتة، بعد أن تمكنا بأعجوبة من القفز والهروب من هول النيران، حيث أن الأول أصيب بحروق من الدرجة الأولى على مستوى الرجل، فيما أصيب الثاني برضوض وجروح وصدمة نفسية جراء هول الحادث.

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نجاة زوجين من حادث دهس قطار لمركبتهما بالبويرة

أحسن حراش

نجا، نهار الأربعاء، زوجان من موت محقق، إثر تعرض سيارتهما لحادث دهس بواسطة قطار، بالمدخل الشرقي لبلدية الأسنام شرق البويرة. واستنادا إلى مصدر من الدرك الوطني، فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 5 بين دائرتي بشلول والبويرة، أين حاول الزوجان بواسطة مركبتهما السياحية اجتياز ممر للسكك الحديدية على مستوى قرية عباس بوجنان، ليفاجئهما قطار مسرع ويصدم سيارتهما، مخلفا خسائر على مستوى الأخيرة فيما نجا الزوجان بأعجوبة من الحادث، مع إصابة أحدهما بجروح تم إسعافه منها من طرف عناصر الحماية المدنية.

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حجز 15 جزرة أغنام مجهولة المصدر

أحسن حراش

تمكنت عناصر الدرك الوطني التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة من حجز كمية هامة من رؤوس الأغنام مذبوحة ومجهولة المصدر، حيث تدخل العملية، بحسب بيان لذات المصالح، في إطار تأمين صحة المستهلك وقمع الغش، أين مكنت من خلال تشكيل أمني من حجز عملية نقل 15 جزرة غنم منها 11 أنثى كانت على متن مركبة موجهة للتسويق والاستهلاك البشري دون خضوعها للمراقبة البيطرية حسب معاينة الجهة المختصة، ليتم حجز الكمية المقدرة بأكثر من 40 مليون سنتيم وتحويلها إلى مكان آخر وفق الإجراءات المعمول بها في هذا المجال.

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حجز 414 قرص مهلوس وإيداع مروّجيها الحبس بالجلفة

أحمد خلفاوي

تمكن عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، الثلاثاء، من توقيف شخصين مشتبه فيهما، بعد تورطهما في حيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمخدرات، العملية تمت إثر تلقي عناصر الفرقة لمعلومات تفيد بقيام أحد المشتبه فيهم بترويج المؤثرات العقلية بأحد الأحياء الشعبية بمدينة الجلفة، توقيف المعني وبحوزته كمية من المؤثرات العقلية قدرها 240 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، ليتم بعدها توقيف شريكه والعثور على كمية ثانية من المؤثرات العقلية قدرها 174 قرص مهلوس وكمية من الكيف المعالج، ليتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق والذي أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت.

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هدّدت أحد ضحاياها بنشر صوره الخاصة وفبركة قصة عنه

شبكة ابتزاز المواطنين عبر وسائل التواصل في قبضة أمن المدية

ب. عبد الرّحيم

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بآمن ولاية المدية، نهاية الأسبوع الماضي من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين (24 و32 سنة)، قاموا بتهديد وابتزاز أحد المواطنين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقدم أحد المواطنين أمام عناصر فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن ولاية المدية، وذلك للتبليغ عن تعرضه إلى التهديد والابتزاز من طرف مجهولين عن طريق موقعي التواصل الاجتماعي (الواتساب، الفايسبوك)، من خلال مطالبته بمبلغ مالي معتبر مقابل عدم نشرهم لصوره الخاصة، حول قصة وهمية مفبركة من طرفهم، بعد ترصد ومراقبة الضحية وجمع كافة المعلومات الشخصية عنه من طرف أحد المقربين للمشتبه فيه الرئيسي، والذي كان يعمل لدى الشاكي.

فور تلقي الشكوى، ليتمّ التحقيق في القضية من طرف عناصر الفرقة المختصة في مجال الجرائم الإلكترونية باستعمال وسائل تقنية خاصة، مكنتهم من تحديد هوية المشتبه فيهم ومكان تواجدهم، ليتم وضع خطة أمنية محكمة بالتنسيق الدائم مع وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، التي أسفرت عن توقيف أفراد الشبكة الإجرامية المتكونة من ثلاثة أشخاص المشتبه فيه الرئيسي مسبوق قضائيا، ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، حيث صدر ضدهم أمر إيداع الحبس المؤقت عن قضية تكوين جماعة أشرار بغرض التهديد والابتزاز، السب متبوع بالقذف والتشهير غبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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الأحداث خلفت خسائر في الممتلكات

جرحى في مواجهات بين مواطنين ورعايا أفارقة بالبليدة

حسناء.ب

شهد حي 660 المعروف “سيتي دريوش” ببلدية بوعرفة جنوب ولاية البليدة، الأربعاء، إنزالا أمنيا مكثفا، اثر تسجيل أعمال عنف خطيرة ومواجهات، وقعت بين رعايا أفارقة يشتغلون بمشروع سكنات عدل وشباب من الحي.

وعاش حي 660 مسكن على مدار ساعات مواجهات دامية خلفت سقوط جرحى وتحطيم ممتلكات خاصة، وحسب شهود عيان للشروق فإن منحرفين اعتدوا الثلاثاء، على عامل إفريقي من غامبيا، وجردوه من ممتلكاته على غرار هاتفه النقال ومبلغ مالي وثيابه، وأفادت مصادرنا أن الضحية تعرض إلى إصابات بليغة استدعت نقله إلى المستشفى، فثارت ثائرة زملائه الذين يشتغلون في مشروع بناء سكنات “عدل” فأرادوا الانتقام لزميلهم، ودخل الفريقان في اشتباكات عنيفة استمرت إلى حدود الثانية من صباح أمس.

وأفاد شهود عيان أن بعض المشاركين في الشجار، اعتلوا أسطح العمارات السكنية، وتبادلوا الرشق بالحجارة ما تسبب في تحطيم زجاج الشقق السكنية والمركبات المركونة بالحي، وسادت حالة من الفوضى وسط ذعر كبير من قبل السكان، حيث فرضت عليهم الاشتباكات حظر تجوال لساعات، واحتدم الصدام مجددا خلال الليل، حيث أضرم الأفارقة النار بمدخل الحي واشتعل فتيل المواجهات، التي استخدمت فيها الألعاب النارية، وشارك فيها العشرات، واستنفرت المصالح الأمنية وتدخلت قوات مكافحة الشغب وتمت السيطرة على الأوضاع في حوالي الساعة الثانية صباحا، مع توقيف مجموعة من الشباب الذين تورطوا في أعمال الشغب، كما تم حجز أسلحة بيضاء متنوعة.

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أربعة قتلى في حادث سير بالأغواط

ر.بوصبع

وقع صباح، الأربعاء، بمنطقة العتاريس ببلدية وادي مرة في الاغواط، على الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين افلو والاغواط حادث مرور مميت، حيث انحرفت سيارة من نوع كونغو عن مسارها ووقعت من مرتفع، ما خلف أربعة قتلى، رجلان وامرأة وطفل، مع جرح طفل إصاباته بليغة.

للتذكير فإن الطريق الوطني رقم 23، ومنذ سنوات، أصبح يشكل بؤرة لحوادث المرور، حيث يحصد العشرات سنويا، وطالب المواطنون بإنجاز ازدواجي للطريق، إلا أنه لا حياة لمن تنادي.