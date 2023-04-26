أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 26 أفريل 2023

ضباع تُبيد قطيع ماشية، إحباط محاولة "حرقة" لـ34 شخصا

الموّال أصبح معدما بين عشية وضحاها

ضباع تُبيد قطيع ماشية بالجلفة

نورين. ع

قضت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، الضباع على 27 رأس غنم، بمنطقة واد المليلحة ببلدية سيدي بايزيد غرب الجلفة، وقال صاحب القطيع محمد توماتية أنه ترك ماشيته، من صنف الكباش، في حظيرة بجانب منزله، ليفاجأ في الصباح بالماشية مفترسة، وبعضها مفصولة الرأس وأخرى مخنوقة، وهي الطريقة التي تفترس بها الضباع الماشية، حيث لا تكتفي بافتراس رأس ماشية واحد لسد جوعها، بل تعمد إلى قتل كل القطيع. علما أن أربعة كباش لا تزال مفقودة، حيث تكون قد جفلت بعد هجوم الضباع، وابتعدت مسافة كبيرة عن المكان.

ويؤكد صاحب الكباش محمد توماتية للشروق أنه قام بشراءها تحضيرا لبيعها بمناسبة عيد الأضحى، وتعد رأسماله الوحيد. وقال توماتية أن الحيوان الذي افترس الماشية، هو حيوان الضبع بدليل آثار أقدامه، وطريقته في افتراس الماشية.

وقال الموال إنه أضحى بعد هذه الواقعة، معدما لا يملك هو وعائلته شيئا، داعيا أهل الخير إلى التضامن معه، ومساعدته على تخطي هذه المحنة.

وقال جيران للموال المنكوب، أنه فقير ولم يكن يملك سوى تلك الكباش، داعين أهل الخير والبر مساعدته في تعويض هذه الخسارة الكبيرة. ولم تسجل حوادث مماثلة بتلك المنطقة الجبلية، كون الضبع حيوان نادر المشاهدة. وخلفت الحادثة حالة استنفار وسط ممارسي تربية الماشية، التي تعد قوام اقتصاد المنطقة، حيث باتوا يخشون تعرض قطعانهم إلى هجمات الضباع، ما سيضاعف متابعهم، جراء ارتفاع تكاليف تربية الماشية وغلاء أسعارها.

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إحباط محاولة “حرقة” لـ34 شخصا بالشلف

م.قورين

تمكن، مساء الثلاثاء عناصر الدرك الوطني بالشريط الساحلي للشلف، من إحباط محاولة هجرة سرية لـ34 شخصا في عملتين منفصلتين قبل إبحارهم عبر قوارب الموت، بينهم الرؤوس المدبرة لعمليات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.

حيثيات القضية حسب مصادر موثوقة للشروق، تعود لورود معلومات إلى ذات المصالح، مفادها وجود مجموعة من الأشخاص بصدد جمع الأموال تحضيرا لرحلة هجرة سرية عبر البحر انطلاقا من الشواطئ الحدودية بين ولايتي الشلف ومستغانم، فتم فتح تحقيق معمق، مع استعمال الطائرات المروحية في رصد المجموعتين ما مكن من الإيقاع بهم متلبسين بصدد ركوب ثلاثة قوارب، العملية الأولى تمت بالجهة الغربية لمدينة تنس، حيث تم توقيف 17حراقا، والعملية الثانية تم خلالها الإطاحة بسبعة حراقة بضواحي بلدية المرسى، كما تم حجز زوارق مطاطية وسترات نجاة ومبالغ مالية من العملتين الوطنية والأجنبية، وبعد إتمام التحقيق تم تحويلهم على محكمة تنس.

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مراهق يسرق أموال والدته في سبيل “الحرقة”

تأييد الأحكام في قضية تسفير أجانب سرا بوهران

ب. يعقوب

أيدت، مساء الثلاثاء، محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، الأحكام المستأنفة القاضية بإدانة خمسة أشخاص بأربع سنوات حبسا نافذا والقضاء بغرامة مالية قوامها 100 ألف دينار جزائري، بينما إلتمس ممثل الحق العام رفع العقوبة إلى 7 سنوات لخطورة الوقائع الجزائية التي توبعوا من أجلها. وتوبع المحكومون الخمسة 27 و 42 عاماً، بـتهم تتعلق بتنظيم وتسهيل خروج أشخاص من ضمنهم رعايا أجانب من التراب الوطني بصفة سرية عبر البحر، تشجيع الإقامة غير الشرعية، حيازة وسائل بحرية بدون رخصة من الجهات المختصة.

وجاءت القرارات الجزائية بعد جلسة محاكمة استغرقت أكثر من ساعتين ونصف، حيث ركزت هيئة الغرفة على ما ورد في التقارير المعروضة عليها خاصة على محضر بالواقعة، تضمن حيثيات تورط المتهمين في جريمة تهريب البشر إلى سواحل الجوار الأوروبي انطلاقا من شواطئ وهران مقابل أموال معتبرة حددت في تقارير إخبارية بـ 800 ألف دينار جزائري، على متن ما يسمى بزوارق الشبح، التي يزعم أعضاء عصابات التهريب أنها تقلص ساعات الإبحار من 18 ساعة في القوارب المهترئة إلى أقل من 240 دقيقة على متن قوارب “فونتوم”، التي في الغالب تكون ملكا لأثرياء ورجال أعمال.

وبينت المحاكمة أن أعضاء العصابة، مارسوا جريمة الإبحار السري لغرض التكسب غير المشروع للمال، من خلال استقطاب قصر ونساء، وحتى مطلوبين من قبل الجهات القضائية في وهران أو جهات أخرى، حاولوا الإفلات من قبضة العدالة بالجنوح إلى مغادرة التراب الوطني عن طريق الهجرة غير النظامية.

وأبرزت جلسة محاكمة المتهمين الخمسة المنحدرين من ولاية وهران، أن هؤلاء الأشخاص الجانحين سقطوا في قبضة مصالح الدرك في قديل بتاريخ 26 جانفي الفائت من العام الحالي، في أعقاب محاولتهم تهريب 23 شخصا من مختلف مدن غرب البلاد، حيث ساعدت إفادات المرشحين للهجرة السرية، في تحديد أوصاف وهويات مدبري رحلات الإبحار السري من شواطئ “كريشتل” تحديدا، ليتم القبض على أربعة منهم على متن مركبة بيجو 406 ببلدية قديل، قبل أن يتم توقيف الخامس 42 عاما المبحوث عنه بموجب أمر عدلي صادر عن مجلس قضاء مستغانم في أكتوبر 2021، لضلوعه في قضية مماثلة بشاطئ بن عبد المالك رمضان شرق مستغانم.

وأبرزت جلسة المحاكمة، أن المتهمين بتنظيم الحرقة، كانوا يستهدفون فئة القصر بشكل خاص، عبر حشو أذهانهم بأفكار ضالة تخص “الفردوس” الأوروبي المزعوم، وشجعت هذه الجريمة أحد القصر في وهران على سرقة مبلغ 900 ألف دينار جزائري من والدته لأجل الإقلاع السري نحو الضفة الأخرى من المتوسط.

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كانوا يسعون إلى الالتحاق بتنظيم “داعش” في الصحراء الكبرى

إحالة ستة متهمين في قضية إرهابي دولي على جنايات بومرداس

سعيدة.م

من المنتظر أن تفصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس خلال الدورة الجنائية القادمة في ملف يضم 6 متهمين أعمارهم بين 36 و25 سنة متابعين بجرم الإشادة بالإعمال الإرهابية، وجنايتي طبع ونشر تسجيلات تشيد بالأعمال الإرهابية واستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتجنيد أشخاص لصالح تنظيم إرهابي دولي ناشط خارج الوطن.

تفاصيل القضية تعود إلى الفترة ما بين العامين 2018 و2020، حيث كان المتهمون القاطنون في منطقة خميس الخشنة غرب بومرداس، يقومون بتتبع آخر مستجدات بعض التنظيمات الناشطة بمنطقة الشرق الأوسط، وكذا فروعها بدولة مالي، تحت لواء ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية بالصحراء الكبرى تحت قيادة “عدنان أبو الوليد الصحراوي”، وكان المتهمون يشاهدون كل فيديوهات التنظيم الإرهابي المذكور، ثم يقومون بتحميل الفيديوهات والأناشيد المشيدة بالإرهاب، وكانت بعض الفيديوهات توثق عمليات انتحارية لمجندين، ومعارك وكذا خطب وأناشيد، ثم يقومون بتبادل هذه الفيديوهات عبر تطبيق التلغرام، ويعبرون عن رغبتهم في الالتحاق بالتنظيم.

كما كانوا يتواصلون فيما بينهم ويتبادلون الأقراص والفيديوهات، مبدين خلال تواصلهم رغبتهم في الانضمام إلى التنظيم الإرهابي، إلى أن تمكنت مصالح الأمن من إلقاء القبض عليهم بعد ورود معلومات تفيد مصالحهم بوجود جماعة شباب تقوم بالترويج لآخر إصدارات هذه التنظيمات الإرهابية، بعد طبعها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتسعى إلى تجنيد شباب للالتحاق بهذا التنظيم الناشط خارج الوطن.

وأثناء تفتيش منازل المتهمين، حجزت مصالح الأمن مجموعة مناشير، اقرصا وبطاقات ذاكرة تحمل فيديوهات دعائية وأناشيد، كما تم حجز هواتف نقالة وشرائح هاتف نقالة تنوعت بين الوطنية والأجنبية، وأثناء التحقيق توصلت مصالح الأمن إلى الأرقام التي كانوا يتواصلون معها من خارج الوطن، وهي أرقام تركية، سعودية، يمنية وفيليبينية. كما كانوا يتواصلون عبر تطبيق التلغرام الذي يشيع استخدامه في الأوساط الإرهابية.

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إصابة شاب بصعقة خلال محاولته السطو على كابل كهرباء

لصوص يسرقون كيلومترات من كوابل النحاس ومحوّل كهربائي بباتنة

طاهر حليسي

تسببت سرقة 3 كلم من الكوابل النحاسية الخاصة بشبكة الكهرباء مؤخرا، في انقطاع الإنارة العمومية عن عدة طرق بينها مدخل باتنة والطرق الإجتنابية وبعدد من أحياء مدينة باتنة، ومما زاد الوضع تفاقما لجوء لصوص إلى تفكيك محول كهربائي كبير و سرقته في وضح النهار، لبيعه كقطع غيار، ما قذف بمناطق عدة بالمدينة في أتون الظلام.

وتتعرض مختلف الشبكات لعمليات تخريب وسرقة من طرف لصوص بغرض بيع مادة النحاس لباعة الخردوات والأغراض الحديدية، حيث تسرق وباستمرار عشرات الكيلومترات من الخطوط والكوابل أسبوعيا، ما يسبب انقطاعا للهاتف والانترنت وتعطيلا لمصالح المواطنين والهيئات الإدارية كما ينجم عنه ضرر مالي بالغ بمصالح البريد و بمصالح التأمينات التي تتأسس في العادة طرفا مدنيا في القضايا يتم فيها تخريب الشبكة الموكولة لتصرفها، إذ أدانت قبل يومين محكمة باتنة أفراد عصابة تم التعرف عليهم بواسطة كاميرا مراقبة غداة سطوهم على شبكة اتصالات عديد المرات بخمس سنوات نافذة لكل واحد منهم.

علق شاب حاول السطو على كوابل من شبكة الإنارة قرب مشتة بير عمار ببلدية عين ياقوت إثر تعرضه لصعقة كهربائية ما استدعى التدخل لإنقاذه، وليست هذه المرة التي تسجل فيها حوادث من هذا القبيل، حيث لقي شاب حتفه وأصيب ثلاثة آخرون بحروق خلال محاولات السطو على كوابل بقوة 30.000 فولط، وتسببت الأخيرة في بتر أذرع عدد من الشبان الذين يلجئون لهذه المخاطرة غير محمودة العواقب مقابل دراهم معدودات.

وكان ملاحظون طالبوا بتشديد الرقابة على باعة الخردوات الذين يشكلون في العادة الوجهة التي يفضلها لصوص النحاس لبيع مسروقاتهم، واستئصالا لآفة باتت مستفحلة وقريبة من تدمير الذات والممتلكات ذات المصلحة العامة والنفع العمومي.

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امرأة تضع أربعة توائم ذكور بمستشفى بباتنة

طاهر حليسي

وضعت، فجر الأربعاء، سيدة تبلغ من العمر 40 سنة، أربعة توائم، بمصلحة الأمومة التابعة للمؤسسة الاستشفائية العمومية، محمد بوضياف ببريكة جنوب ولاية باتنة، وساهم الأطباء والقابلات في إجراء ولادة قيصرية للسيدة التي تمكنت من وضع أحمالها في تمام الرابعة من صباح الأربعاء وسط فرحة زوجها وأقاربها بعد ما رزقت العائلة بأربعة ذكور دفعة واحدة.

وأوضحت مصالح المستشفى أن المرأة التي وضعت تحت الرعاية الطبية، تتمتع بصحة جيدة رفقة أبنائها، في انتظار مغادرتها عقب فترة نقاهة ضرورية، مثل ما يقتضي البروتوكول الطبي الخاص بالولادة عن طريق العملية القيصرية.

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سقوط مميت لبناء من الطابق الخامس لعمارة في عنابة

ع. بن منية

لفظ نهار الثلاثاء، بنّاء يبلغ من العمر 49 سنة، أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه المفاجئ من علو بناية في طور الإنجاز داخل ورشة بناء متواجدة بالترقية العقارية حي 100 مسكن ببوخضرة في بلدية البوني بعنابة. الحادثة الأليمة التي اهتزت على وقعها مشاعر كل عمال الورشة، وقعت ـ حسب مصادرنا ـ عندما كان الضحية يقوم ببعض الأشغال في الطابق الخامس لعمارة سكنية في طور الإنجاز، قبل أن يفقد توازنه ويسقط فجأة، ما تسبب في وفاته في عين المكان متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها إثر الارتطام العنيف لجسمه بالأرض، وقد تدخل عناصر الحماية المدنية لتحويل جثته إلى مصلحة حفظ حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن رشد، تزامنا مع نقل عامل آخر يعمل بذات الورشة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بعد تعرضه لصدمة عنيفة جرّاء المشهد المأساوي للحادثة الأليمة، والتي باشرت بشأنها مصالح الأمن المختصة تحقيقاتها لمعرفة حيثياتها.